Эрдоган против курдов и левых: что стоит за арестом Демирташа и других депутатов?

Реджеп Эрдоган продолжает ужесточение политического режима в Турции, используя борьбу с терроризмом в качестве основного предлога для преследований оппозиции. Главным поводом к развертыванию мощной кампании против оппозиционных сил стала неудавшаяся попытка переворота в июле 2016 года. Тогда Эрдоган обвинил в мятеже сторонников опального проповедника Фетхуллаха Гюлена. После этого начались системные «чистки» гюленистов в армии, полиции, государственном аппарате. Только в судебной системе от работы были отстранены около 3 тысяч судей. Были отстранены от исполнения служебных обязанностей все военные прокуроры Турции, уволены более 10 тысяч сотрудников полиции. В вооруженных силах уволили в отставку 586 полковников и капитанов 1 ранга. Что касается задержанных по обвинению в причастности к мятежу, то их количество к декабрю 2016 года перевалило за 37 тысяч (!) человек. Таких масштабных репрессий в Турции не было, пожалуй, за всю ее новейшую историю.Однако, преследования «гюленистов» — только часть общего проекта Эрдогана по полной нейтрализации потенциально опасных для его режима политических сил страны. Недавно прокуратура Турции потребовала осудить на 142 года и 83 года лишения свободы соответственно популярнейших политиков левого толка — Селахаттина Демирташа и Фиген Юксекдаг. Они являются сопредседателями Партии демократии народов (ПДН) — крупнейшей левой и прокурдской партии Турции, которая всегда отстаивала интересы национальных меньшинств страны и выступала с резкой критикой политики президента Эрдогана. 4 ноября 2016 года были задержаны 15 депутатов турецкого парламента от Партии демократии народов. В их числе оказались и лидеры партии Демирташ и Юксекдаг. Депутатов обвинили в сотрудничестве с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана, которая полтора года назад возобновила вооруженную борьбу с правительством на юго-востоке Турции. Вскоре одиннадцать депутатов были взяты под арест. Теперь прокуратура требует для них сурового наказания.Безусловно, арест депутатов от Партии демократии народов осуществлялся по личному поручению Реджепа Эрдогана. Почва для этого готовилась заранее. В июне 2016 г. Эрдоган снял с депутатов парламента депутатскую неприкосновенность — судя по всему, именно для облегчения последующего уголовного преследования несогласных с его политическим курсом парламентариев. Спустя несколько месяцев в турецком парламенте полетели первые головы — и на этот раз, совершенно не связанные с гюленистами. Эрдоган всерьез взялся за левых.Партия демократии народов — молодая политическая организация. Она была основана в 2012 году и представляет собой, по сути, широкое объединение левых сил, профсоюзных и национальных организаций. Когда создавалась партия, в ее состав вошли курдская Партия мира и демократии, марксистско-ленинская Социалистическая партия возрождения, Партия социалистической демократии, Зеленая и левая партия будущего, Социалистическая партия угнетенных и Рабочая партия, Революционная социалистическая рабочая партия, ряд профсоюзных организаций левого толка, национальные организации курдов, турецких армян и помаков (исламизированных болгар, значительная община которых проживает в современной Турции). Сопредседателями ПДН были избраны Селахаттин Демирташ, прежде возглавлявший Партию мира и демократии, и лидер Социалистической партии угнетенных Фиген Юксекдаг.С самого начала Партия демократии народов провозгласила курс на защиту национальных меньшинств Турции от притеснений со стороны центральной власти. «Золотая мечта» ПДН — федерализация турецкого государства с появлением автономных территорий для турок, курдов, армян, греков. Пока же партия выступает против дискриминации национальных меньшинств, требует прекращения репрессивных действий против курдского населения в юго-восточных провинциях Турции. Одна из главных задач партии — добиться пропорционального представительства общин в турецком парламенте, для чего в предвыборных списках партии резервировались места для представителей национальных меньшинств Турции. На карте Турции мы видим регионы, окрашенные в фиолетовый — это курдские провинции, в подавляющем большинстве поддерживающие Демирташа.Естественно, что позиции Партии демократии народов всегда вызывали крайне негативную реакцию со стороны турецкого руководства. Эрдоган, являющийся представителем правоконсервативных сил, рассматривает ПДН фактически как легальное политическое крыло курдского движения. Идеи о федерализации Турции идут вразрез со стремлениями Эрдогана возродить сильную и монолитную турецкую державу. На фоне событий в Сирии, где активизировались курдские вооруженные формирования, деятельность Партии демократии народов стала рассматриваться турецким руководством как очень опасная для национального единства Турции. Кроме того, именно депутаты Партии демократии народов, а она смогла получить 80 мест в парламенте на выборах в 2015 году, сорвали планы Реджепа Эрдогана по превращению Турции из парламентской республики в президентскую. Поэтому оснований для репрессий в отношении ПДН у турецкого президента более, чем достаточно.Селахаттин Демирташ вызывает особую ненависть со стороны турецких властей. Но в России к нему многие осведомленные в турецкой политике люди относятся с симпатией. Еще бы — год назад, когда разворачивался скандал вокруг российского самолета, сбитого турецким истребителем, Селахаттин Демирташ стал едва ли не единственным турецким политиком топ-уровня, открыто выступившим в поддержку России и с резкой критикой действий Эрдогана.В декабре 2015 года Демирташ побывал в Москве, где имел встречу с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Турецкое руководство тогда отреагировало на поведение Демирташа вполне однозначно — его стали обвинять в предательстве национальных интересов. Между тем, следует напомнить, что понимание национальных интересов у Эрдогана и Демирташа различается. Это обусловлено особенностями национальной политики в Турции, которые закладывались в период становления государства — при президенте Мустафе Кемале Ататюрке. Долгое время в Турции вообще игнорировали существование нетурецких национальных меньшинств, например — курдов. Но курды — это не менее 15% населения страны. И они — далеко не единственный нетурецкий народ в государстве. В Турции живут армяне и ассирийцы, греки и арабы, помаки и лазы (грузинская народность), заза (близкий к курдам народ) и черкесы, и так далее. Кроме того, не обладают внутренним единством и сами турки, например — среди них весьма многочисленна община алевитов, которая имеет собственные устоявшиеся политические позиции.— Фиген ЮксекдагСелахаттина Демирташа в большей степени интересовали не неоимперские амбиции Турции, а реальные шаги в направлении прекращения дискриминации национальных меньшинств, особенно курдов. Это вполне объяснимо. Демирташ — выходец из народа заза. Этот народ, практически неизвестный малосведущему в турецких делах человеку, насчитывает до 2-3 млн человек. В культурном и языковом отношении заза близки курдам. Курдское происхождение имеет и второй лидер партии — Фиген Юксекдаг, одна из самых харизматичных женщин — политиков в современной Турции, сделавшая политическую карьеру буквально «с нуля». В свое время Юксекдаг восемнадцатилетней девушкой покинула отчий дом, не соглашаясь со взглядами отца — религиозного курда консервативных убеждений. Фиген активно участвовала в политической деятельности левых оппозиционных организаций, помещалась под арест, пока, в конце концов, не приобрела популярность и не возглавила Социалистическую партию угнетенных — одну из турецких марксистско-ленинских организаций.Формально претензии турецких властей к Партии демократии народов сводятся, прежде всего, к участию членов партии в прокурдских действиях. Именно активисты ПДН стали основной силой многочисленных антиправительственных выступлений в городах Турции, последовавших за нанесением турецкой армией ударов по позициям Рабочей партии Курдистана. Для наступления на курдскую оппозицию власти Турции в качестве повода использовали многочисленные теракты, происходившие в 2015-2016 гг. в городах страны. После теракта в Стамбуле в декабре 2016 г. полиция арестовала более 100 активистов Партии демократии народов. Власти очень хотят, чтобы общество поверило в причастность ПДН к террористической деятельности. В перспективе это позволит запретить деятельность партии, растущая популярность которой уже представляет угрозу для существующего политического порядка.Отметим, что на протяжении десятилетий турецкие власти создают всевозможные препятствия для создания в стране массовой левой партии. Это объясняется антикоммунистической парадигмой турецких властей, которая остается неизменной со времени Кемаля Ататюрка. Хотя в свое время Ататюрк получал серьезнейшую поддержку со стороны Советской России, со своими «доморощенными» коммунистами он расправился весьма жесткими методами. Чего стоит одна смерть Мустафы Субхи и его соратников? Линия на подавление левой оппозиции была унаследована всеми последующими правителями Турции. Не стал исключением и Эрдоган, хотя он уже и не принадлежит к кемалистской традиции.Партия демократии народов представляет определенную опасность, с точки зрения Эрдогана, еще и потому, что она успешно модернизировала левую идеологию, соединила ее с борьбой за права меньшинств и, что немаловажно, установила хорошие связи с единомышленниками в странах Евросоюза. Социал-демократы и социалисты из европейских стран сочувствуют Партии демократии народов. Тем более, что в Германии и скандинавских странах очень многочисленны курдские диаспоры. Об уровне поддержки ПДН за рубежом красноречиво свидетельствуют цифры — так, на парламентских выборах 2015 года на избирательных участках, расположенных за пределами Турции, партия заняла второе место и получила более 20% голосов избирателей. Разумеется, шансов прийти к власти, учитывая расклады симпатий в турецком обществе, у ПДН нет, но добиться в перспективе увеличения самостоятельности курдских регионов партия может — и именно этого опасаются в Анкаре.Ситуация в Турции стала особенно напряженной в контексте последних событий в Сирии. Успехи сирийских курдов для Эрдогана — настоящая «красная тряпка». Анкара панически боится создания независимого курдского государства на севере Сирии, поскольку прекрасно понимает, какие стимулы и преференции это событие предоставит турецким курдам. Противостояние курдскому движению в Сирии — одна из главных задач политики Эрдогана в этой стране. В то же время, возобновление боевых действий между правительственными войсками и Рабочей партией Курдистана на территории юго-восточных провинций Турции лишь усугубляет сирийский конфликт. Незадолго до своего ареста Селахаттин Демирташ подчеркнул, что современная Турция находится на грани гражданской войны, причем важнейшую роль в этом играет ухудшение межнациональных отношений. Как отметил Демирташ, турецкая и курдская общины все более отдаляются друг от друга. Кстати, Эрдоган со своей политикой репрессий в отношении курдов и разжигания ненависти лишь способствует дальнейшему росту межнациональной напряженности в турецком обществе.Удары турецкой армии на юго-востоке страны привели к настоящей гуманитарной катастрофе. В результате политики Эрдогана 500 тысяч курдов, а это, кстати, тоже граждане Турции, превратились во «внутренних беженцев» — были вынуждены покинуть свои дома. Серьезнейшим разрушениям подверглась жилая и социальная инфраструктура целого ряда районов в Турецком Курдистане. Об этом также неоднократно заявлял Селахаттин Демирташ, пытаясь привлечь внимание мировой общественности к событиям на юго-востоке страны.Свой арест Демирташ охарактеризовал как составную часть плана Реджепа Эрдогана по дальнейшему установлению режима своей единоличной власти. Эрдоган подавляет оппозицию именно из тех соображений, что она может помешать ему и дальше укреплять свой авторитарный режим. Задержания депутатов парламента привели к тому, что целый ряд турецких регионов фактически лишились представительства в парламенте страны. Например, в провинции Хаккари за депутата от Партии демократии народов Нихата Акдогана проголосовали более 87% избирателей. Теперь, когда Нихат Акдоган арестован, регион фактически лишился представительства в органе законодательной власти. В целом, более 6 млн граждан страны, в результате репрессивных действий турецких властей, лишились своего политического представительства.Пока сторонники ПДН пытаются привлечь внимание мировой общественности к задержаниям депутатов. Целый ряд европейских политиков высокого уровня уже высказались с критикой действий Эрдогана. Так, руководитель Европарламента Мартин Шульц заявил, что арест Демирташа и его товарищей отдаляет Турцию от Евросоюза. Однако, похоже, что для Эрдогана критика со стороны Евросоюза уже не имеет определяющего значения. Турецкий президент давно понял, что в ЕС Турцию все равно не возьмут. Зато Западная Европа теперь находится у Эрдогана «на крючке», поскольку президент Турции умело манипулирует проблемой беженцев.Куда более серьезные последствия для Эрдогана и Турции в целом может принести не критика задержаний депутатов со стороны европейских политиков, а дальнейшая эскалация конфликта между правительством и курдами. В конечном итоге, если 15-20% населения страны окажутся непредставленными в парламенте и будут чувствовать нарастающую дискриминацию, это приведет лишь к усугублению проблемы. Что ждет Турцию в этом случае, покажет время.