Совершенно ясно, что комбинация «санкции - ядерное оружие» не работает. Германия не поддержит такое решение. Отмена антироссийские санкций возможна только в случае выполнения минских договорённостей.

Министр обороны Германии Урсула Гертруда фон дер Ляйен прокомментировала недавнее заявление президента США Дональда Трампа о том, что антироссийские санкции могли бы быть отменены в случае сокращения ядерных арсеналов. Напомним, что такое заявление Трамп сделал ещё до инаугурации, и в Кремле ответили, что, во-первых, официальных запросов по этой теме из Вашингтона не поступало, а, во-вторых, не собираются увязывать состояние ядерного щита России с вероятной отменой санкций. Теперь выясняется, что в этот заочный диалог между Вашингтоном и Москвой решила вмешаться и дама из Берлина, мнением которой никто и не интересовался.По словам г-жи фон дер Ляйен, Германия не станет отменять антироссийские санкции в обмен на сокращение Россией ядерных потенциалов. Заявление министра обороны ФРГ приводит информационное агентство ТАСС Видимо, г-жа фон дер Ляйен забывает, что Россия – такая же «сторона» Минских соглашений, как и Германия, которую она представляет. Ведь помимо России свои подписи на договорённостях ставила ещё и Ангела Меркель (плюс Олланд) как «гарант выполнения» всего того, что в соглашениях указано. А потому г-же фон дер Ляйен нужно рассуждать не об антироссийских санкциях, а о том, когда Берлин начнёт выполнять взятые на себя обязательства в рамках упомянутых договорённостей – обязательства по воздействию на Киев.