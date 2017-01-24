06:00 25 января

А министр обороны Германии против...

Министр обороны Германии Урсула Гертруда фон дер Ляйен прокомментировала недавнее заявление президента США Дональда Трампа о том, что антироссийские санкции могли бы быть отменены в случае сокращения ядерных арсеналов. Напомним, что такое заявление Трамп сделал ещё до инаугурации, и в Кремле ответили, что, во-первых, официальных запросов по этой теме из Вашингтона не поступало, а, во-вторых, не собираются увязывать состояние ядерного щита России с вероятной отменой санкций. Теперь выясняется, что в этот заочный диалог между Вашингтоном и Москвой решила вмешаться и дама из Берлина, мнением которой никто и не интересовался.

А министр обороны Германии против...


По словам г-жи фон дер Ляйен, Германия не станет отменять антироссийские санкции в обмен на сокращение Россией ядерных потенциалов. Заявление министра обороны ФРГ приводит информационное агентство ТАСС:


Совершенно ясно, что комбинация «санкции - ядерное оружие» не работает. Германия не поддержит такое решение. Отмена антироссийские санкций возможна только в случае выполнения минских договорённостей.


Видимо, г-жа фон дер Ляйен забывает, что Россия – такая же «сторона» Минских соглашений, как и Германия, которую она представляет. Ведь помимо России свои подписи на договорённостях ставила ещё и Ангела Меркель (плюс Олланд) как «гарант выполнения» всего того, что в соглашениях указано. А потому г-же фон дер Ляйен нужно рассуждать не об антироссийских санкциях, а о том, когда Берлин начнёт выполнять взятые на себя обязательства в рамках упомянутых договорённостей – обязательства по воздействию на Киев.

Использованы фотографии: T-Online.de
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Комментарии 53
  1. 210окв Вчера, 14:31
    Да лучше бы озаботилась своим бундесвером,чем комментировала санкции..Что взять с гинеколога..
    210окв
    1. bouncyhunter Вчера, 14:33
      Дима , так она уже озаботилась - теперь у Германии "небесно-голубые" войска ! wassat
      Как гинеколог г-жа фон дер Ляйен не состоялась , теперь пробует себя в роли проктолога ... laughing
      bouncyhunter
      1. 210окв Вчера, 14:37
        Пусть лучше уж такие министры обороны будут у стран НАТО,Паша... hi
        Цитата: bouncyhunter
        Дима , так она уже озаботилась - теперь у Германии "небесно-голубые" войска ! wassat
        Как гинеколог г-жа фон дер Ляйен не состоялась , теперь пробует себя в роли проктолога ... laughing
        210окв
    2. vkl.47 Вчера, 15:12
      Вот что значит кухарка пришла к власти.хотя уверен что она и готовить то не умеет
      vkl.47
      1. Альф Вчера, 22:05
        Цитата: vkl.47
        хотя уверен что она и готовить то не умеет

        А зачем ей это умение ? Современная европейская женщина должна уметь сделать три вещи-достать из холодильника полуфабрикат, запихнуть его в микроволновку и нажать Start.
        Альф
    3. vovanpain Вчера, 16:29
      Цитата: 210окв
      .Что взять с гинеколога

      Гинекологи видят человеческие лица,только тогда,когда выходят покурить на улицу. fellow Но здесь она права,санкции на ядерный щит России не меняем,а с Минском пускай разбирается с укропами. wink
      vovanpain
      1. Монос Вчера, 18:03
        Раньше такие "министры обороны" в маркитантках служили. smile
        Монос
  2. faridg7 Вчера, 14:32
    Ну ут я с ней слегка согласен- Трамп не прав, ненадо перемешивать котлеты с мухами
    faridg7
    1. stas Вчера, 15:22
      Ну Фарид ты и даешь, с фрицами против России соглашаешься.
      С такими капитанами и фашисты не нужны.
      stas
      1. faridg7 Вчера, 15:29
        Ну, я против сокращения стратегов, да и насчет отмены санкций тоже всё неоднозначно- сельское хозяйство только начало крепнуть, а их отменят- ну нехорошо. За отмену санкций по моему только банкиры- этих упырей давить бы надо
        А фашисты нам действительно ненужны
        faridg7
        1. leshiy076 Вчера, 19:13
          Да уж, банкиры страдают от санкций больше всех. Вот лафа-то у них когда-то была, брать кредиты в Европе под 4-5% и давать нашим лохам потребителям под 20-24% годовых. Больше всех как обычно, страдал и страдает реальный сектор, т. е. производственники. А я вообще считаю, что это все было спланировано мировой закулисой для того, чтобы в России погубить полностью промышленность и сельское хозяйство. И к моему большому сожалению это будет продолжаться до тех пор, пока у нас полностью не поменяется социально-экономический строй. Банки - это паразиты, чем скорее их не станет, тем быстрее будет развиваться экономика. Рыночные механизмы работают там, где есть добросовестная конкуренция. Однако в современном глобальном мире все рынки уже постепенно захватили монополии и ТНК, и ни о какой добросовестной конкуренции уже и речи быть не может. Рыночная экономика себя изжила.
          leshiy076
    2. Ныробский Вчера, 17:53
      Цитата: faridg7
      Ну ут я с ней слегка согласен- Трамп не прав, ненадо перемешивать котлеты с мухами

      Тут она малость опоздала. Наша сторона уже прокомментировала заявление Трампа в том ключе, что вопрос снятия санкций в обмен на сокращение ЯО российской стороной не рассматривается в принципе...... А так, это у неё синдром Обамы срабатывает. Может быть через полгодика отпустит. По ходу дела, крепко он зашугал европейскую элиту, которая каждое утро по привычке просыпается на сырых простынях)))
      Ныробский
  3. iliitchitch Вчера, 14:37
    Отмена санкций ? Не , только не это . С/х поднимается , промышленность тоже рванёт , нам бы от леонидовичей кудриных избавиться , денег подпечатать можно , кредитануть самих себя слегонца . Прицелы французские нам на СУ-34 не нужны , свои есть , оказывается , а кто хочет "подсанкционное" чего-то прикупить , так способы есть . А вот "дешёвые деньги" от западных банков пусть засунут себе в любимое евроместо , вопли об отмене санкций именно от банкирщины идут .
    iliitchitch
    1. Смог Вчера, 15:00
      . А вот "дешёвые деньги" от западных банков пусть засунут себе в любимое евроместо

      А любимое евроместо это то, что ранее фрау гинеколог врачевала? what laughing
      Ну до того как министром обороны стала.
      Я Вас правильно понял? wink .
      Смог
      1. iliitchitch Вчера, 23:39
        Цитата: Смог
        Я Вас правильно понял? .


        Ну не в ухо же засовывать laughing
        iliitchitch
    2. Dali Вчера, 23:17
      Согласен ... санкции это благо для России, и надо сделать всё, что бы их не отменяли ещё лет ну хотя бы 25 ... глядишь не только сельское хозяйство, но и авиапром заработает по полной и электронику подтянем, и какую-никакую свою операционную систему внедрим ... короче дел ещё не в проворот!!!
      Dali
  4. Мишка на севере Вчера, 14:38
    Вспомнилось из мультфильма:"А баба-яга против!"
    Мишка на севере
  5. Балу Вчера, 14:38
    не страшны нам армиии гейропы, которыми управляют тетеньки гинекологи, парикмахеры и прочие....ы hi
    Балу
    1. Ратник с пулеметом Вчера, 15:05
      да это надо быть клиническими идиотами чтобы на такую должность назначить женщину(при всем уважении к дамам),это противоестественно с природной точки зрения,впрочем у них уже противоестественного валом,вспомнить хотя бы всю эту радужную плесень ,которая там парадами бродит,да Бог с ними убогими.главное дуракам спичек не давать,во что превратилась одна из лучших армий мира,бедный Фридрих наверное в гробу так крутится что от него уже электричество получать можно))
      Ратник с пулеметом
      1. Балу Вчера, 15:56
        Дилетантов и профанов назначают рулить профессионалами когда нужно что-нибудь испортить. У меня смутное подозрение, что кто-нибудь опять начнет вопить, что это тот. кто виноват в бедах котят и прочих бедах, наверняка найдут русский след. Денежные потоки, кому нужно перевооружение гейропы? Правильно, ВПК ФША весь в частных руках, они никогда не угомонятся, так и будут пугать мир своими страшилками про Россию и Китай, вот запустили в гейропу исламский экспедиционный корпус под видом "беженцев". Скоро гейропа почувствует, что значит ссориться с Россией и подмахивать фашингтонским макакам. Арабы тоже еще не поняли с кем надо дружить, демократии по американски хотят
        Балу
        1. Ратник с пулеметом Вчера, 17:04
          арабы сами себе на уме,их устроит только их арабский миропорядок,да только рученки коротки,а русский след амероевропцы искать будут везде и долго,это уже там скоро выйдет на уровень прикладной науки,недавно хорошую шутку слышал-"скоро пойдет слух, что лед на Чудском озере в 1242 г. взломали тоже русские хакеры")),а по поводу амерзотного ВПК не согласится с вами не реально,сколько ни смотри историю этой гадкой страны за последние лет 150,реально хорошо их экономика себя чувствовала(с их точки зрения навара)только во время обслуживания ими различных кровавых головняков конфликтов,причем желательно чтобы побольше и за океаном,а так как конфликты все же имеют свойство заканчиваться,то надо поджигать новые. по моим сведениям (от знакомых путешественников) да и по другим тоже гейропа уже по полной чуствует корпус "беженцев"- поражает какое то коллективное слабоумие европейцев,такое впечатление что последние лет 5 шарик наш грешный начал крутиться быстрее.
          Ратник с пулеметом
      2. Альф Вчера, 22:13
        Цитата: Ратник с пулеметом
        бедный Фридрих наверное в гробу так крутится что от него уже электричество получать можно))

        Узнав о назначении гинеколога министром обороны Германии Эрвин Роммель застрелился еще раз...
        Альф
  6. кг пв Вчера, 14:43
    Она всегда будет против, в России же нет пидоармии а значит санкции снимать нельзя. am
    Вот уж наказал Бог бундесвер таким министром. good
    Обычно опасаются чтобы враг в тыл не зашёл, а в бундесе оглядываться надо чаще от "товарищей" wink
    кг пв
  7. Heinrich Ruppert Вчера, 14:51
    Достала уже эта кареристка- акушерка, ковырялась бы лутше там в чём разбирается.
    И нелезла в этот сложныймиханизм как армия и политика.
    Heinrich Ruppert
    1. Смог Вчера, 15:03
      Достала уже эта кареристка- акушерка, ковырялась бы лутше там в чём разбирается.

      А Вы уверены что она разбирается в том, что ранее ковыряла????7 lol
      Смог
      1. Heinrich Ruppert Вчера, 15:13
        Вы првы drinks . Я всё больше и больше становлюсь уверенным что она знает\. что она от туда вылезла. А во всём остальном ни в зуб ногой.
        Heinrich Ruppert
        1. Смог Вчера, 15:15
          в зуб ногой.


          О-о-о... Так она еще и стоматолог????????? laughing
          Смог
          1. Heinrich Ruppert Вчера, 15:25
            Цитата: Смог
            О-о-о... Так она еще и стоматолог?????????


            То то я и дамаю, почему Бундесвер такой "беззыбый" стал, без вашей подсказки низачто недогодался бы. yes
            Heinrich Ruppert
  8. KIBL Вчера, 14:51
    Да шла бы она в трещину,тем более она вроде и образование по этому органу когда то имела.
    KIBL
  9. Altona Вчера, 14:55
    Цитата: 210окв
    Что взять с гинеколога..

    --------------------------
    Вот я тоже также подумал. О чем может думать дама, которую обучили ковыряться в причинном женском месте? И видимо её мысли тоже оттуда. Что за глупая привычка у западных военных давать политические комментарии в обход своего канцлера (президента, премьера) и МИДа? В бундесвере половина оружия-некомплектный хлам, а она расправляет крылья, будто командует имперской армией. Пусть сначала в бундесвере раберется, с обязательствами в НАТО, а потом уж как то уж. А то ведь нам не впервой вступать в Евросоюз, только на броне и на своих условиях. Несчастных немецких баб от арабов защитить не могут, тоже мне, министриса обороны.
    Altona
  10. BOB044 Вчера, 14:56
    Что можно ждать от бабы когда у неё ПМС.
    BOB044
  11. ВВМ Вчера, 14:56
    Баба Яга против.....
    ВВМ
  12. Berkut24 Вчера, 15:11
    Этой женщине-гинекологу еще не объяснили, что женский заговор против всего мира не получился? И вообще, где розовая шапочка?
    Berkut24
  13. Чаронда Вчера, 15:14
    Отлично,тогда РФ нужно ввести санкции против Германии и начать следует с запрета на ввоз на территорию РФ Мерседесов -500 и 600.
    Чаронда
  14. HAM Вчера, 15:25
    Вот бы и ехала США там,говорят,начинается революция,прямо по её первой специальности..( неприличное название в отличие от всяких "роз" и "тюльпанов"). wassat
    HAM
  15. Горный стрелок Вчера, 15:29
    Много можно сказать, да цензура...Короче, замечательно, что воин-гинеколог озаботилась отменой санкций. Забыв, что это ее ни в малейшей степени НЕ КАСАЕТСЯ! Шла бы обратно на работу по специальности. А то скоро в Германии рождаться будут только смугленькие немчики laughing
    Горный стрелок
  16. птс-м Вчера, 15:41
    Если понадобиться отменить санкции,то эту мини-гауляйтера даже не оповестят,не то чтоб спросить её мнения.очень много на себя берет.,смотри не надорвись Ля-ля-н-дерман.
    птс-м
  17. Сибирь М 54 Вчера, 15:41
    Против то она против,тольке кто ж её спрашивал???
    Сибирь М 54
  18. Изгоняющий либероидов Вчера, 15:41
    Только в одном она права -нам нельзя сокрощать ядерное оружие,а Европе нельзя отменять санкции против нас.
    Изгоняющий либероидов
  19. Antor Вчера, 15:53
    Еще одна жаждующая внимания сильных мира сего! Похоже у них там никакой субординации,если она ставит себя выше Меркель и выражается за всю Германию!! Ау,а где же начальник транспортного цеха!
    Antor
  20. злой партизан Вчера, 15:57
    Она наверное думает, что вечно будет занимать свою должность. Какой наивный гинеколог пошёл в Германии... request
    злой партизан
  21. Изограф Вчера, 16:09
    Кирхен,Кухен,Киндер-это всё ,что должна исповедывать эта кухарка ,по недомыслию,напялившая военную форму.
    Изограф
  22. 1536 Вчера, 16:18
    По крайне мере, честно! А то опять, как в 1941-м, без объявления войны.
    1536
  23. Appraiser Вчера, 16:20
    Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен возглавила уже третье ведомство в правительстве. Как говорится бог любит троицу, лимит уже исчерпан следовательно пора в отставку. Пусть уж лучше своего мужа поучит «Щи варить»….. laughing
    Appraiser
  24. Бестрашный Вчера, 16:29
    Лучше своими геями управляйте лучше.
    Бестрашный
  25. vmo Вчера, 16:54
    Кто бы тебя тупую спрашивал,шалава.
    vmo
  26. Аристид Вчера, 17:24
    Когда Москва готовилась в 1980 году принять летнюю Олимпиаду, то в СССР был запущен мультик, где все были за проведение Олимпиады, а одна Баба-Яга - против. Ситуация с нынешней Германией напоминает то, давнее время.
    Аристид
  27. Лелёк Вчера, 19:37
    (... г-же фон дер Ляйен нужно рассуждать не об антироссийских санкциях, а о том, когда Берлин начнёт выполнять взятые на себя обязательства в рамках упомянутых договорённостей .)

    Ну а почему бы графуне фон дер Ляйнен и не порассуждать между раутами о санкциях и вообще на международные темы? Ведь это так прикольно, так гламурно, так по-мейнстримовски? А если к этому на десерт бокальчик "рейнского" или рюмаху "Длинный Джо" со льдом, тогда совсем отпад.
    И для иллюстрации:
    -" А что, графуня, не желаете кофею испить?"
    -" Отнюдь, я с него пукаю." - сказала графуня и густо покраснела. bully
    Лелёк
  28. Darth Revan Вчера, 20:21
    И что? Против? А нам пофигу!
    Darth Revan
  29. razved Вчера, 23:02
    Это они молодцы - противиться заведомо не проходному варианту...
    razved
  30. Vovka-Morkovka Вчера, 23:18
    А кто эту бундес-шмакодявку спрашивал, можно полюбопытствовать?
    Vovka-Morkovka
  31. НЕКСУС Сегодня, 00:09
    Не,ну если гинеколог говорит не надо,то не надо... laughing
    Цитата: 210окв
    Да лучше бы озаботилась своим бундесвером,чем комментировала санкции..

    Ну понимаете,если такой специалист "озаботится " бундесвером,то еще большой вопрос что там за зверушка родится ... wassat Так то там и сейчас не особо то с мужественностью. laughing С нетерпением жду на этот пост в Бундесвере квалифицированного проктолога.
    НЕКСУС
  32. Георгий СССР Сегодня, 05:20
    Баба Яга против
    Георгий СССР

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