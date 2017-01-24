Украинские инженеры оснастили беспилотник противотанковым ракетным комплексом
В интернете появилось видео испытаний украинского тяжелого мультикоптера «Командор», вооруженного противотанковым комплексом и способного находится в воздухе до одного часа. Об этом сообщает ресурс Defence.ru.
Дальность полета беспилотника по кругу составила 60 км.
По словам разработчиков из ОКБ «Матрица технологий», «аппарат будет использоваться, прежде всего, в военных целях, например, как носитель управляемых и неуправляемых ракет, дистанционно управляемых пулеметных огневых точек, радиолокационных станций, систем радиоэлектронной борьбы».
Сообщается, что БЛА может быть также задействован «для ретрансляции сигналов, разминирования местности, доставки боекомплекта, а в перспективе – и для эвакуации раненных и переброски бойцов сил специальных операций».
Возможно использование «Командора» и в гражданских целях (в каких именно, не указывается).
У интернет-пользователей новое украинское изделие вызвало сарказм и недоумение.
Дальность полета беспилотника по кругу составила 60 км.
По словам разработчиков из ОКБ «Матрица технологий», «аппарат будет использоваться, прежде всего, в военных целях, например, как носитель управляемых и неуправляемых ракет, дистанционно управляемых пулеметных огневых точек, радиолокационных станций, систем радиоэлектронной борьбы».
Сообщается, что БЛА может быть также задействован «для ретрансляции сигналов, разминирования местности, доставки боекомплекта, а в перспективе – и для эвакуации раненных и переброски бойцов сил специальных операций».
Возможно использование «Командора» и в гражданских целях (в каких именно, не указывается).
У интернет-пользователей новое украинское изделие вызвало сарказм и недоумение.
Использованы фотографии: Кадр из видео