06:04 25 января

Украинские инженеры оснастили беспилотник противотанковым ракетным комплексом

В интернете появилось видео испытаний украинского тяжелого мультикоптера «Командор», вооруженного противотанковым комплексом и способного находится в воздухе до одного часа. Об этом сообщает ресурс Defence.ru.

Украинские инженеры оснастили беспилотник противотанковым ракетным комплексом


Дальность полета беспилотника по кругу составила 60 км.


По словам разработчиков из ОКБ «Матрица технологий», «аппарат будет использоваться, прежде всего, в военных целях, например, как носитель управляемых и неуправляемых ракет, дистанционно управляемых пулеметных огневых точек, радиолокационных станций, систем радиоэлектронной борьбы».

Сообщается, что БЛА может быть также задействован «для ретрансляции сигналов, разминирования местности, доставки боекомплекта, а в перспективе – и для эвакуации раненных и переброски бойцов сил специальных операций».



Возможно использование «Командора» и в гражданских целях (в каких именно, не указывается).

У интернет-пользователей новое украинское изделие вызвало сарказм и недоумение.

Использованы фотографии: Кадр из видео
33

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 82
  1. KIBL Вчера, 14:46
    Очередной вундервафля от укропских самопальщиков.
    KIBL
    1. 210окв Вчера, 14:53
      Особенно поражают его возможности...Ладно гранатомет прицепили..но эвакуация раненных..Да лучше я сдохну на земле,чем гробнусь еще с этого летающего "козла"..Подвальное "КБ" пробует предложить свои услуги потенциальным трупам...
      Цитата: KIBL
      Очередной вундервафля от укропских самопальщиков.
      210окв
      1. bouncyhunter Вчера, 14:57
        Дальнейшим развитием станет :
        bouncyhunter
        1. Смог Вчера, 15:09
          Паша, привет!!!
          Тут порылся и нашел фото вундервафли что ты выложил, но вид сзаду hi
          Смог
          1. bouncyhunter Вчера, 15:13
            Привет , Костя ! hi drinks А это , я так понимаю , прото-укро-преторианцы ? wassat
            bouncyhunter
            1. Смог Вчера, 15:19
              Цэнтурионы (через Э обязательно, украина цЭ......) laughing , дышло им в огород am
              Смог
              1. bouncyhunter Вчера, 15:23
                Цитата: Смог
                Цэнтурионы (через Э обязательно, украина цЭ......) laughing , дышло им в огород am

                Виноват , исправлюсь ! recourse Великая Ымперия жива , пока жив её последний цЭнтурион ! soldier
                bouncyhunter
                1. Смог Вчера, 15:32
                  Великая Ымперия жива , пока жив её последний цЭнтурион !


                  soldier soldier
                  Смог
                  1. bouncyhunter Вчера, 15:40
                    "Идущие на смерть приветствуют тебя , о ЦЭзарь !" lol laughing lol laughing lol
                    bouncyhunter
                    1. Смог Вчера, 16:07
                      Цитата: bouncyhunter
                      "Идущие на смерть приветствуют тебя , о ЦЭзарь !" lol laughing lol laughing lol

                      Смог
                      1. 210окв Вчера, 18:16
                        У "мухомора"Муженко на фото "фургон"больше его самого..А взгляд.....Дурдом на каникулах..
                        Цитата: Смог
                        Цитата: bouncyhunter
                        "Идущие на смерть приветствуют тебя , о ЦЭзарь !" lol laughing lol laughing lol

                        210окв
                2. cniza Вчера, 15:35
                  Ымперия не просто жива , вон какие аппараты запускает , правда их можно палками сбивать , а так ничего. laughing
                  cniza
                  1. bouncyhunter Вчера, 15:38
                    Витя ! Ну имей же уважение к Ымперии ! Нельзя палками - только новейшим ПЗРК "Slingshot (Рогатка)" ! good
                    bouncyhunter
                    1. Смог Вчера, 17:11
                      Цитата: bouncyhunter
                      Витя ! Ну имей же уважение к Ымперии ! Нельзя палками - только новейшим ПЗРК "Slingshot (Рогатка)" ! good

                      Смог
        2. midivan Вчера, 19:29
          Цитата: bouncyhunter
          Дальнейшим развитием станет :

          Берите выше!
          midivan
      2. Стас Снежин Вчера, 20:09
        Вероятно, ещё синей изолентой снайперку примотают..
        Стас Снежин
    2. ДэнСабака Вчера, 15:01
      интересно, как они планируют производить прицелевание РПГ (а на видио именно одноразовый РПГ типа Мухи)..... и как эта вундервафля поведёт себя при стрельбе с подвешенного пулемёта? её попросту снесёт отдачей....
      впрочем, судя по видео это чудо прогресса может только громко жужжать и летать с такой скоростью и на такой высоте, что легко можно сбить простым сапогом, а то и тапком....
      ДэнСабака
      1. Альф Вчера, 22:00
        Цитата: ДэнСабака
        её попросту снесёт отдачей....

        Ну, они же слепили снайперку из 23-мм. Так тоже расчет-один выстрел-один стрелок.
        Альф
    3. Megatron Вчера, 15:11
      Все ждал от видео, когда она бзданет этим гранатометом, но так и не дождался.
      И выше пяти метров ей походу не взлететь.
      Megatron
      1. антивирус Вчера, 15:28
        врете Вы все. ТТХ секретны. Вам показали только для ознакомления с ЧУДО-оружием. Боятся сами будете.Разработали ето чудо для физических помех нашим Сушкам на высотах 2-3 км. К коптеру будут крепить сильный магнит и он должен притягиваться - прилипать к самолету, тянуть того вниз.
        антивирус
        1. Koshak Вчера, 15:48
          Цитата: антивирус
          врете Вы все. ТТХ секретны. Вам показали только для ознакомления с ЧУДО-оружием. Боятся сами будете.Разработали ето чудо для физических помех нашим Сушкам на высотах 2-3 км. К коптеру будут крепить сильный магнит и он должен притягиваться - прилипать к самолету, тянуть того вниз.

          Магнит - это сложно. Два коптера, между ними бредень и Су-шки не пройдут.
          Koshak
          1. антивирус Вчера, 21:22
            всех деревенских рыбаков( тк знают тактику лова с бреднем) призвать в ВСУ? -это крах сельского хоз-ва!!
            к ПЫву не будет рыбки сушеной!!!
            антивирус
      2. Alexanast Вчера, 15:33
        как они планируют производить прицеливание РПГ


        Все ждал от видео, когда она бзданет этим гранатометом, но так и не дождался


        В статье же четко сказано...

        По словам разработчиков из ОКБ «Матрица технологий», «аппарат будет использоваться, прежде всего, в военных целях, например, как носитель управляемых и неуправляемых ракет,


        Так что носить - это пожалуйста, а вот стрелять...не дождетесь wassat
        Alexanast
        1. Jovanni Вчера, 16:33
          Цитата: Alexanast
          Так что носить - это пожалуйста, а вот стрелять...не дождетесь


          Точно! Для несунов рацуха! Теперь через забор начальнику склада толстую свою задницу поднимать не надо. Квадракоптер всё стырит... И если что, никто не виноват, он сам. Умный, зараза...
          Jovanni
      3. Koshak Вчера, 15:54
        Цитата: Megatron
        И выше пяти метров ей походу не взлететь.

        И больше 1 кг не поднять. Какой там к черту пулемет. Если только ПМ прицепить.
        Koshak
  2. Teberii Вчера, 14:46
    Со скуки мастера на все руки.
    Teberii
    1. Nikolaevich I Вчера, 15:10
      Да уж лучше бы эти "мастера" своими ручонками "строчили",чем мастерили !
      Nikolaevich I
  3. Смог Вчера, 14:48
    ОКБ "Матрица технологий"?????
    Я думал у них только КБ полка Азов вундервафли проектирует. Хвать нет, нашлись еще "умные люди".........
    Смог
    1. Nikolaevich I Вчера, 15:15
      Не,а чё ? "Дали б схему аль чертёж-мы б затеяли вертёж !"
      Nikolaevich I
  4. 210окв Вчера, 14:49
    Летающий гранатомет?Или тубу для чертежей прицепили?Ну а дальность!Мама не горюй-Баба Яга в воздухе!Мы сделаем сказку былью...
    210окв
    1. Nikolaevich I Вчера, 15:28
      Завидуете ! Да если тудыть прицепить ту самую новейшую базуку с "акустической головкой самонаведения"(такой нет в России !),сварганенную в кружке "почти Юный техник" из конструктора "почти што Лего"; тадыть такой абдемахт получится-мама,не горюй !
      Nikolaevich I
  5. fzr1000 Вчера, 14:49
    Скорость невысокая, шумность наоборот. Самоделкины.
    fzr1000
  6. Воронок Вчера, 14:50
    Ну прямо один аппарат на все случаи жизни.Ну мастера, Россия точно отдыхает
    Воронок
  7. jetfors_84 Вчера, 14:50
    Да эта летающая скамейка больше пяти метров от земли не оторвется. И слышно будет за версту.
    Её хоть рогатками сбивай.
    jetfors_84
  8. Кент0001 Вчера, 14:54
    Он от отдачи развалится..от первых выстрелов, особенно пулеметных....
    Кент0001
  9. Altona Вчера, 14:59
    Во что только доставщик пиццы не превратят шаловливые украинские ручонки.
    Altona
  10. doubovitski Вчера, 14:59
    Особенно мне понравилось применение по эвакуации раненных с поля боя. Видимо, нужно ожидать конвейерного производства, для эвакуации сотен тысяч покалеченных. Гуманизм высшей пробы.
    doubovitski
    1. Миротворец Вчера, 15:54
      Эвакуации... ЧАСТЯМИ!
      Миротворец
  11. Стройбат запаса Вчера, 15:00
    Судя по всему, "энжэнэры" не в курсе, что при стрельбе из пулемета и при запуске ПТУР есть отдача laughing
    А вообще, судя по видео, эта жужжалка с трудом поднимает 1 ПТУР, и не может подняться выше 5-7 метров. Так что раненых она может эвакуировать только волоком по земле, при условии сцепки таких БПЛА "птицей-тройкой" laughing
    Стройбат запаса
    1. KondratKo Вчера, 15:45
      "Так что раненых она может эвакуировать только волоком по земле"
      Воздухом тоже потянет, но мелкими запчастями - стопа, кисть, ухо, язык брехливый и т.д.
      KondratKo
    2. злой партизан Вчера, 15:54
      Цитата: Стройбат запаса
      раненых она может эвакуировать только волоком по земле

      Историка сразу видно fellow . Волоком по земле эвакуировать раненого этому аппарату будет ещё труднее, чем просто поднять перенести yes из-за наличия в природе силы трения request . Точнее-силы трения покоя. Сдвинуть с места тело труднее, чем просто его поднять. За лекцию по физике с тебя 2 кружки штабного пива yes . С меня (так уж и быть) - муксун из Нягони.
      Привет, электрический историк или исторический электрик! drinks
      Не знаю: как правильно... what
      злой партизан
      1. Стройбат запаса Вчера, 17:40
        Привет, Юра! Ты категорически прав лишь в том, что волоком тащить труднее. Но речь шла о том, что подъемной силы этих "вундервафель с моторчиком" не хватит на подъем груза в виде раненого. Так что с тебя 3 кружки пива в "Штабе", а муксун прибереги на более калорийные напитки)))
        Стройбат запаса
        1. антивирус Вчера, 21:26
          хорошо бы над этим бредом и кохлы посмеялись , для поднятия настроения.
          наверное это фейк ( про коптер)
          антивирус
  12. Topotun Вчера, 15:00
    Что-то попыток боевого применения ПТРК на видео нет. Как не заметно и комплекса целеуказания для ПТРК. Может быть конечно с внешней подстветкой, но ....К тому же не ясно как поведет себя квадрокоптер при выстреле....Импульс стартующей ракеты ого-го... В общем скепсис оправдан.
    Topotun
    1. Nikolaevich I Вчера, 15:34
      Шо ? Базуку,да ыщо подсветку ? belay А пиццу ? feel
      Nikolaevich I
      1. midivan Вчера, 19:44
        Цитата: Nikolaevich I
        Шо ? Базуку,да ыщо подсветку ? belay А пиццу ? feel

        А шо? Думаете у них фонарика нету?
        midivan
        1. Nikolaevich I Сегодня, 02:22
          А хто их знает ? Могли и на самогонку обменять . what
          Nikolaevich I
    2. Topotun Вчера, 17:34
      Пицу им волонтеры возят.... иногда
      Topotun
  13. кг пв Вчера, 15:02
    На какую то летающую кровать похож.
    кг пв
  14. Алексей 2016 Вчера, 15:04
    А при выстреле, его не сдует?
    Алексей 2016
  15. Окорок Вчера, 15:05
    а что не показали как оно стреляет??? сдается мне что первый же выстрел будет для неё последним
    Окорок
    1. midivan Вчера, 19:45
      Цитата: Окорок
      а что не показали как оно стреляет??? сдается мне что первый же выстрел будет для неё последним

      В смысле выстрелил, забыл? lol
      midivan
  16. истопник Вчера, 15:07
    ...По словам разработчиков из ОКБ «Матрица технологий», «аппарат будет использоваться, прежде всего, в военных целях, например, как носитель управляемых и неуправляемых ракет, дистанционно управляемых пулеметных огневых точек, радиолокационных станций, систем радиоэлектронной борьбы».
    Сообщается, что БЛА может быть также задействован «для ретрансляции сигналов, разминирования местности, доставки боекомплекта, а в перспективе – и для эвакуации раненных и переброски бойцов сил специальных операций»...


    Ничего не забыли? Танки, например... Ну, если стаей и поднапрячься. Или украсть чего у соседа со двора. Овцу или свинку.
    истопник
  17. Комментарий был удален.
  18. sir_obs Вчера, 15:08
    У меня такой китайские есть. Стреляет пластиковыми шариками.
    sir_obs
  19. Горный стрелок Вчера, 15:10
    М-дя...Измельчал хохлатый инженер. С голодухи мозг отказывает. wassat
    Горный стрелок
  20. uhu189 Вчера, 15:16
    Да уж... А наводить на цель-то как, как ракету на цели удерживать? Тубу-то закрепили, это замечательно, а дальше-то что? Или это гранатомет наводящийся на глаз. Квадрокоптер только одноразовым будет...
    uhu189
  21. Мар.Тира Вчера, 15:22
    Цитата: KIBL
    Очередной вундервафля от укропских самопальщиков.

    Это точно!У них БТРы вообще перестали двигаться в АТО(карательной операции)«Зампотех роты приказал бойцам вытягивать ЗИЛом из капониров "бэхи". Это те "бэхи", что были переданы президентом в Чугуеве недавно. Они сразу перестали ездить. Теперь даже не заводятся. Сожгли сцепление на ЗИЛе. Больше нечем было вытягивать. Так бывает в пехоте. Теперь на ходу ничего нет», – сообщил Доник.И эти туда же лезут.
    Мар.Тира
  22. Kreedjer Вчера, 15:37
    Из китайского набора и палок очередная перезрада. Люди сидя дома поделки и интереснее делали, например точную летающую копию дрона из HL3. Ни то не другое стрелять естественно не может, но в отличии от украинского ОКБ поделка парня парня была анимирована, издавала аутентичные звуки и фигачила вспышкой, как в игре.
    Kreedjer
  23. Изгоняющий либероидов Вчера, 15:39
    Следующая поделка -сверхгигансктй беспилотник с пусковой от с300?
    Изгоняющий либероидов
  24. Сарториус Вчера, 15:46
    а в перспективе – и для эвакуации раненных и переброски бойцов сил специальных операций».
    belay
    Это ж как надо недокармливать укропитеков чтоб их китайский квадрокоптер мог поднять. Я уж не говорю что их в трусах придется забрасывать(оружие и шмотки мол добудете у неприятеля). . А вот эвакуировать самое оно, только по частям рука, нога, голова и.т.д.
    Сарториус
  25. rudolff Вчера, 15:48
    Зря столько скепсиса. Мысль вполне разумная и технически не слишком сложная. Если не ошибаюсь, РПГ-18, как и РПГ-7, гранатометы динамореактивные, т.е. фактически без отдачи. Подобрать подходящий мультикоптер не проблема. Некоторая сложность пожалуй только с наведением. Элекропривод тяжеловат будет, значит наклонять надо сам коптер. Игрушка довольно злобная может получится.
    rudolff
    1. лето Вчера, 15:57
      Такую систему давно испытывают у нас. Видео есть в интернете. Вещь перспективная.
      лето
      1. Topotun Вчера, 17:38
        Не совсем так, отдача будет. При выстреле часть газов выбрасывается назад компенсиуря отдачу, но сильно сомневаюсь что поностью. Заряд точно не подобрать. Так что импульс будет....Не зря заряд называют вышибным....
        Topotun
    2. Nikolaevich I Сегодня, 03:33
      Ну,скепсис скепсису-рознь. Идея,действительно,разумная,но "присваивать" её укропам-не стоит. Эта идея (вооружить мультикоптер) "витает в воздухе" давно...с появления этих девайсов .Так что,идея-интернациональна ! Были сообщения,что ополченцы ДНР использовали "лимонки" в стаканах на мультикоптерах при проведении разведовательных полётов (как объясняли-чтобы ВСУшники побаивались стрелять );те же ВСУ распространяли слух, что в ДНР "заказали" ручные кумулятивные гранаты (РГ-3?),чтобы сбрасывать их с мультикоптеров.Ополченцы на сбитых всу-шных аппаратах обнаруживали гранаты от РПГ-7. В России,как верно уже заметили, разрабатывают мультикоптер с вооружением(гранатомёты и не только...).Ведутся подобные разработки и в ведущих странах НАТО с применением высокоточного оружия ( "малокалиберных" планирующих боеприпасов и ракет )."Суть"-то в том,что этим "занимаются" специализированные конструкторские коллективы,имеющие соответствующий опыт и доступ к любой (в том числе и высокотехнологичной) технической базе ,имеющие необходимое финансирование..А создавать "чудо-оружие" "на коленках" ,"на земляном полу" ...в кружке"ЮНЫЙ(20лет назад) ТЕХНИК"...? Вот по этому поводу "тутошний" скепсис.
      Nikolaevich I
      1. Nikolaevich I Сегодня, 03:44
        P.S.Кстати,я считаю,что мультикоптеры имеют будущее и в других применениях:1.обнаружение мин;2.уничтожение мин;3.инженерный боеприпас,меняющий позицию и далее...
        Nikolaevich I
  26. gukoyan Вчера, 16:18
    "...и для эвакуации раненных и переброски бойцов сил специальных операций..."
    Этот вундеовафэ будет по частям их перекидывать?)))
    gukoyan
  27. Serzh_R Вчера, 16:28
    Судя по тяжелому взлету, после выстрела неуправляемой ракетой, он сам станет таковой lol .
    Пусть этим "аппаратом" со своей Рады раненных вывозят!
    Serzh_R
  28. KCA Вчера, 16:39
    новость собственно говоря просто ни о чём, какая-то шняга на фото, ноль информации что за двигатель, турбина, электрический, дизель, в конце концов, да и 60км это как-то мало, китайские квадрокоптеры на батарейках дальше и дольше летают
    KCA
    1. midivan Вчера, 20:00
      Цитата: KCA
      ноль информации что за двигатель, турбина, электрический, дизель, в конце концов,

      belay речь идет о коптере сравнительно не больших размеров.Вы как себе представляете там дизель lol ?
      midivan
  29. Kulneff2009 Вчера, 16:43
    Низко пошел! Видать к дождю!
    Kulneff2009
  30. Бригадир Вчера, 16:50
    Тапком её! Тапком! laughing
    Бригадир
  31. stan Вчера, 17:12
    ничего саркастического))), показали бы стрельбы. Может с болванкой так пролетает
    stan
  32. ikrut Вчера, 19:22
    Цитата: rudolff
    Зря столько скепсиса. Подобрать подходящий мультикоптер не проблема. Некоторая сложность пожалуй только с наведением. .

    Да мало скепсиса! И "подобрать подходящий" не получится по причине того, что таковых просто НЕ существует (дабы обеспечивали характеристики, указанные в заметке). Тот, что в ролике - это на коленке собранный из кЕтайских запчастей и доработанный (поставили двойные винты) по пониманию авторов. Вот он и летит на высоте метра три и по времени - минут на 5. выше и дольше не потянет. Нужно будет сильно догружать аккумуляторами (тяжелыми), что все равно не даст нужного эффекта. Наводка же видеокамер на современных коптерах выполняется на гироскопических приводах. РПГ такой гироскоп не "провернет". Других приводов для оборудования коптеров пока нет. все, что сможет подобное чудо - поднять на небольшую высоту небольшой груз в зоне видимости (ну, или чуть дальше, если его дополнительно нагрузить еще и устройством позиционирования). О какой-то направленной стрельбе речи ВООБЩЕ быть не может. По крайней мере для коптеров, подобных тем, что на фото. Для этого нужно смонтировать и совместить еще кучу различных систем (позиционирование, наведение-прицеливание, стабилизация и др.). Со всем этим еще нужно суметь взлететь и хоть немного полетать. Пока все это - школьное прожектерство. ИМХО.
    ikrut
  33. ikrut Вчера, 19:29
    Цитата: KCA
    да и 60км это как-то мало, китайские квадрокоптеры на батарейках дальше и дольше летают

    Самые современные, лучшие и продвинутые кЕтайские коптеры летают до 5 км (радиусом) и по времени до 1 часа.Это без всякого груза , а только с легкой цифровой видеокамерой типа ГоуПро на гироподвесе. Никаких систем наведения, прицеливания и стабилизации там нет. Ну, а Не кЕтайские коптеры и так не умеют. :))) Пока не будет соответствующего источника энергии - все эти коптеры - только игрушки и ничего более. ИМХО.
    ikrut
  34. kunstkammer Вчера, 19:41
    У интернет-пользователей новое украинское изделие вызвало сарказм и недоумение.

    никаких «сарказмов и недоумений» лично у меня нет и не было. Год или два назад писал, что просто необходимо разработать для защитников Донбасса такие коптеры. Более того, возможно и снайперское вооружение на них. Обидно, что нацистские каратели первые стали применять это на практике.
    kunstkammer
  35. Михаил м Вчера, 19:41
    Эх, народ, ничего то вы не поняли. Реальный боевой коптер с 0.34 по 0. 43 на заднем плане промелькнул, ну и ближе к концу чуток. Секретность, понимаешь! А вы все самоделку оцениваете.
    Михаил м
    1. himRa Сегодня, 01:34
      Это не реально боевой коптер промелькнул а его дорогой и настоящий собрат но на вес камеры с которых снимали самоделкина их там было даже два!
      А это окб рога и копыта еще ранее промышляли дисколетом израильского производства видать убедили военных в серьезности своих намерений получили деньги и перешли на китайцев!на али экспресс такие продают по запчастям немного изменили несущую конструкцию -собрали из труб!
      Поменяли винт и опа! стал подымать 14 кг вместо 10 ! но потерял скорость и высоту набора... время батареи ниачем 20 минут это очень мало! где заряжать?если в районе БД все на генераторах -выйдет золотым!
      himRa
  36. gridasov Вчера, 20:12
    Для таких коптеров необходимы высокоскоростные эл. моторы . Даже по звуку понятно , что они не потянут ни гранатомета ни всей оснастки. Проблема создания высокоскоростных эл. моторов такая же актуальная как и многое другое. Поэтому можно уверенно говорить , что современные эл моторы построенные на линейных векторах магнитных силовых потоков обмоток статора нельзя создать высокоскростных и эффективных безколлекторных эл. моторов. Для этого нужны моторы на обкаточных моментах вращения обмоток статора Тогда можно минимизировав габаритность и вес мотора раскручивать их до необходимых скоростей. Но здесь возникает проблема движителя и процессы разрушения при высоких скоростях вращения . Поэтому создать что -либо более эффективное не способны ни американцы с их неограниченными инвестициями , ни израильтяне. О китайцах даже говорить не приходится. В общем проблема не по уровню дилетантов. и энтузиастов.
    gridasov
  37. Uruska Вчера, 20:55
    А где выстрел из гранотомета? Так.... полетал несколько секунд...
    Uruska
  38. Громобой Вчера, 21:48
    в перспективе – и для эвакуации раненных и переброски бойцов сил специальных операций».
    Чего же он мне напоминает? wassat
    Громобой
    1. Cat Man Null Вчера, 21:54
      Цитата: Громобой
      Чего же он мне напоминает?

      Первый человек в Космосе, никак? И тут хох украинцы всех опередили sad
      Cat Man Null
  39. Леонид Хар Сегодня, 03:19
    А при выстреле ракеты не развалится?
    Леонид Хар

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