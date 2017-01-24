06:01 25 января

Япония осуществила запуск первого военного спутника

Японские средства массовой информации публикуют сведения о первом запуске военного спутника Японией. Старт ракеты-носителя со спутником на борту состоялся с космодрома Танэгасима (префектура Кагосима). Речь идёт о ракете-носителе H-IIA. В японской трактовке на орбиту выводится военный спутник связи «Кирамэки-2». H-IIA – ракета-носитель среднего класса, первый запуск которой был проведён 16 лет назад. Разработчиком этой ракеты является компания Mitsubishi Heavy Industries.

Это первый спутник из военной тройки, которая в скором времени должна заменить тройку близких по ряду параметров гражданских спутников связи, которые на данный момент эксплуатируются компаниями Страны восходящего солнца.

Командование Силами самообороны Японии перед стартом ракеты-носителя заявило, что выведение военных спутников на орбиту «входит в круг задач по обеспечению безопасности».


Запуск прошёл успешно. Велась прямая трансляция с космодрома Танэгасима.



Космический центр Танэгасима эксплуатируется с 1969 года. Это крупнейший космодром в Японии. Он располагает стартовым комплексом Ёсинобу, в составе которого помимо двух стартовых площадок башни технического обслуживания, включая подготовку ракет к стартам.

Старт ракеты с военным спутником на борту контролировался представителями Сил самообороны Японии, а также специалистами Японского агентства аэрокосмических исследований.


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Комментарии 70
  1. Чаронда Вчера, 15:19
    Плохая новость.
    Чаронда
    1. bouncyhunter Вчера, 15:30
      Япония осуществила запуск первого военного спутника

      Таки запустила ? А ведь собирались потратиться на новый кожаный ремень для Абэ ... laughing
      Ну а по серьёзному - ничего пугающего в новости нет . Если посчитать военные спутники наши , китайские , матрасные и европейские - яповский капля в море , пусть даже залужники его в своих целях будут использовать ...
      bouncyhunter
      1. Татьяна Вчера, 15:40
        Серьёзная новость! Только кто-же Японии угрожает-то, как не она сама своим соседям?!
        Татьяна
        1. Штык Вчера, 15:58
          Цитата: Татьяна
          Только кто-же Японии угрожает-то, как не она сама своим соседям?!

          А расскажите, как и кому она угрожает ? Вот киевские обещают парад провести на Красной площади - угрожают. А как японцы , может Вам лично что то сказали ? smile
          Штык
          1. 135lm Вчера, 18:55
            а как КНДР им угрожает?))) точно так же запускает. но им- ни зя. какой военный спутник самураям? они не адекватны, когда вооружены
            135lm
            1. Штык Вчера, 19:51
              Цитата: 135lm
              а как КНДР им угрожает?)
              a вот так:
              Руководство Северной Кореи напомнило Белому Дому, что США – мировой агрессор, а Токио, что Япония – «заклятый враг северокорейского народа», в связи с чем, в случае малейшей провокации со стороны данных государств, Пхеньян незамедлительно использует свой ядерный потенциал. 29 октября, «Известия» со ссылкой на сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК)
              Вы от Японии подобное слышали?.
              Цитата: 135lm
              они не адекватны, к

              Это скорее к руководству Северной Кореи относится! hi
              Штык
    2. cniza Вчера, 15:30
      Угу , а ещё они поменяли доктрину - в общем готовятся.
      cniza
      1. Pirogov Вчера, 16:01
        Цитата: cniza
        Угу , а ещё они поменяли доктрину - в общем готовятся.

        Недавно на ВО некоторые рассказывали какая Япония миролюбивая страна ! Миролюбивые : ВМС вторые в мире ! Самооборона : мы можем только догадываться сколько там у них и чего ,теперь спутники начали запускать ,а зная их экономическую мощь и их союзника полосатого ,выводы не утешительные !
        Pirogov
    3. самоход Вчера, 15:34
      Цитата: Чаронда
      Плохая новость.

      чего так? конкуренты явились? так они не первые и уж совсем не последние. конкуренция (как и лень, в некоторой степени) - двигатель прогресса. глядишь и в "роскосмосе" начнут шевелить мягкими местами, чтоб не потерять "денежные потоки". а то, что спутник военный - так нынче многие (даже некосмические державы) имеют свои военные (пусть и скрытые под видом исследовательских) спутники
      самоход
  2. Bradley Вчера, 15:31
    Японцы молодцы, хорошая новость.
    Bradley
    1. Татьяна Вчера, 15:43
      Bradley
      Японцы молодцы, хорошая новость

      И чем эта новость хороша лично для Вас?
      Татьяна
      1. Bradley Вчера, 15:46
        И чем эта новость хороша лично для Вас?

        Да, я люблю Японию. ^_^
        Bradley
        1. Татьяна Вчера, 15:56
          "Любить-то" надо ещё и с мозгами, а не просто нижнем концом спины, если Вы, конечно, согласно флагу - россиянин. Военный-то спутник ведь не для ласки Вам - россиянину - предназначен.
          Татьяна
          1. Bradley Вчера, 15:58
            "Любить-то" надо ещё и с мозгами, а не просто нижнем концом спины, если Вы, конечно, согласно флагу - россиянин. Военный-то спутник ведь не ласки Вам предназначен.

            Я чет не въехал,.. это я типа "предатель", да?.. laughing
            Bradley
            1. Татьяна Вчера, 16:01
              А Вы как думали? Конечно, типа "предатель"!
              Татьяна
              1. Bradley Вчера, 16:04
                А Вы как думали? Конечно, типа "предатель"!

                Ну лан хоть в кавычках.)
                Насколько я знаю, я живу в свободной (пока что) стране и могу любить кого, и что угодно.
                "Охота на ведьм" будет? lol
                Bradley
                1. Татьяна Вчера, 16:11
                  Цитата:Bradley
                  "Охота на ведьм" будет? lol
                  Да нет, конечно! Но на заметку для себя возьму, что Вы глупости пишите, не подумав.
                  Татьяна
                  1. Bradley Вчера, 16:14
                    Да нет, конечно! Но на заметку для себя возьму, что Вы глупости пишите, не подумав.

                    Почему "глупости"?
                    Вот если бы я написал что какие японцы плохие, то это, разумеется, было бы не глупо? Верно?
                    Bradley
                    1. Татьяна Вчера, 16:29
                      Bradley
                      Почему "глупости"?
                      Вот если бы я написал что какие японцы плохие, то это, разумеется, было бы не глупо? Верно?
                      Вы сейчас производите логическую подмену понятий, т.н. "исходных посылок" в конкретном споре. Это называется в логике софизмом - логической ошибкой, уловкой в доказательстве якобы своей правоты.
                      Разумеется в мирное время японцы - это одно, а в войну - они совсем другие.
                      Сейчас речь идёт о военном спутнике - вещь, которая работает на войну! Вам сколько лет? Почитайте о военных преступлениях японцев и её армии в Китае, в Корее, на ДВ; про японский "Отряд 731" перед и во время ВМВ. И умиление японцами у Вас спадёт само собою, ибо Вы для них не человек, а просто биологическое "бревно" - они заживо изрежут Вас, убьют и не поперхнутся!.
                      Татьяна
                      1. Bradley Вчера, 16:42
                        Сейчас речь идёт о военном спутнике - вещь, которая работает на войну!

                        Мы с японцами не воюем, насколько я знаю.

                        Почитайте о военных преступлениях японцев и её армии в Китае, в Корее, на ДВ; про японский "Отряд 731" перед и во время ВМВ. И умиление японцами у Вас спадёт само собою, ибо Вы для них не человек, а просто биологическое "бревно" - они заживо изрежут Вас, убьют и не поперхнутся!.

                        Я прекрасно знаю что они творили, они за это поплатились. Да и потом - это было тогда.
                        Резать они никого не будут, менталитет поменялся. Но вот чтобы быть равным в японском обществе, придется побегать не мало.
                        Причем таки да, будут относиться с презрением, никогда не позовут в бар и будут складывать на тебя работу.
                        Но стоит заслужить их доверие и все будет отлично. Поверьте - японцы отличные ребята.
                        Bradley
                      2. faridg7 Вчера, 17:30
                        Цитата: Bradley
                        Но стоит заслужить их доверие и все будет отлично. Поверьте - японцы отличные ребята.

                        Ну докатились, еще и их доверие надо заслужить. Вот так же на Дальнем Востоке либеральная интилигенция рассуждала когда-то, мало то никому не показалось
                        faridg7
                    2. Татьяна Вчера, 17:42
                      Bradley
                      Причем таки да, будут относиться с презрением, никогда не позовут в бар и будут складывать на тебя работу.
                      Но стоит заслужить их доверие и все будет отлично. Поверьте - японцы отличные ребята.

                      Знаю. Мне однажды один совершенно незнакомый молодой японец-турист прямо в магазине янтарные серьги купил и подарил за то, что я помогла ему выбрать 6 ниток красивых качественных янтарных бус своим женщинам в подарки из России. Когда он подошёл к прилавку, я просто разговаривала со знакомой продавщицей в сувенирном отделе. Она затруднилась ему выбирать бусы. А бус и всяких украшений из янтаря было очень много – глаза разбегались! Ну, а я ему помогла и показала на себе, как разные бусы надо носить и как это будет выглядеть. Серьги я от него, конечно, отказывалась брать. За что мне такой подарок? Вещь дорогая. Мне даже просто было жалко его денег. Знаю, как за границей туристам денег не хватает – сама была за границей. Пусть бы вёз всё своим женщинам! Так он очень обиделся – и ни за что не взял серьги обратно. Пришлось мне их взять себе на память. Они до сих пор они у меня хранятся. Как посмотрю на них – так его вспоминаю. Вот, как сейчас!
                      Но я уверена, что коснись война, получи он приказ - он бы преспокойно, отключив свои мозги, меня бы зарезал!
                      А так, да, ага - "отличные" ребята"!
                      Татьяна
                      1. Bradley Вчера, 18:03
                        Но я уверена, что коснись война, получи он приказ - он бы преспокойно, отключив свои мозги, меня бы зарезал!

                        Вы иронизируете.
                        Например меня в Питере быстрей гастарбайтер зарежет, чем случиться война и меня будет резать японский солдат.
                        А так, да, ага - "отличные" ребята"!

                        Действительно классные. Главное влиться в общество!
                        Bradley
                    3. Татьяна Вчера, 18:17
                      Bradley
                      Вы иронизируете.

                      Совсем нет! Я не иронизирую – я его глаза видела, когда отказывалась от его подарка! В Японии он бы меня за это просто убил бы! Как это я вдруг «поперёк» его желания выступила?! Не сметь отказываться от его подарка – и всё! Такие они – японцы - и в политике! Это в них со времён самураев заложено.
                      Татьяна
                      1. Bradley Вчера, 18:47
                        Совсем нет! Я не иронизирую – я его глаза видела, когда отказывалась от его подарка! В Японии он бы меня за это просто убил бы!

                        да не убил бы он Вас... Он Вас отблагодарить хотел, не более.
                        Bradley
                2. Чаронда Вчера, 16:12
                  На здоровье,только этот военный спутник будет использоваться против страны в которой вы живете,а значит и против вас,вот о чем следовало бы подумать,а не о японской кухне в кабачке.
                  Чаронда
                  1. Bradley Вчера, 16:15
                    На здоровье,только этот военный спутник будет использоваться против страны в которой вы живете,а значит и против вас,вот о чем следовало бы подумать,а не о японской кухне в кабачке.

                    Да пусть используется, мне от этого ни тепло, ни холодно.
                    Этим должны дядьки повыше заниматься, чтобы не использовался против меня.
                    Bradley
                    1. Чаронда Вчера, 16:18
                      А вам не приходила в голову мысль о том,что чем меньше головной боли у тех дядек,тем спокойнее вам спать?!
                      Чаронда
                      1. Bradley Вчера, 17:04
                        А вам не приходила в голову мысль о том,что чем меньше головной боли у тех дядек,тем спокойнее вам спать?!

                        И что? Если болит голова от этого, то пусть позвонят японцам.
                        Я тут причем?
                        Bradley
        2. faridg7 Вчера, 15:57
          Дааа, уж . человек с мужским именем, под женской аватаркой, тебя бы в Корею с твоей любовью к японцам.
          faridg7
          1. Bradley Вчера, 16:00
            Дааа, уж . человек с мужским именем, под женской аватаркой, тебя бы в Корею с твоей любовью к японцам.

            Зачем в Корею? Причем она вообще тут?
            И что Вас не устраивает в моей аватарке? Вы хоть знаете кто это?
            Ммм, Альбедо ван лав. ^_^
            Bradley
            1. faridg7 Вчера, 16:06
              Мне по барабану кто это- я бабу вижу, как это было сказано- с низкой социальной ответственностью.
              А Корея тут при том, что с вашей любовью к японцам, оттуда вас пожалуй с большой вероятностью вывезли бы вперед ногами.
              faridg7
              1. Bradley Вчера, 16:10
                Мне по барабану кто это- я бабу вижу, как это было сказано- с низкой социальной ответственностью.

                Она не такая, эй!

                А Корея тут при том, что с вашей любовью к японцам, оттуда вас пожалуй с большой вероятностью вывезли бы вперед ногами.

                Я полагаю, что Вы тоже какую то страну любите и найдется так же другая страна где Вас вывезли бы вперед ногами.
                Съездить не хотите?

                Окей, давайте так: я люблю Россию! Куда мне ехать, чтобы меня вывезли вперед ногами?
                Bradley
                1. faridg7 Вчера, 16:17
                  Ты уж определись с любовью, а то уж как то на свою аватарку похож.
                  А страна, да есть такая, и съездить я туда не против, но мобилизация пока не объявлена, а туристом меня туда не пускают- видимо опасаются.
                  faridg7
                  1. Bradley Вчера, 16:22
                    Ты уж определись с любовью, а то уж как то на свою аватарку похож.

                    Экстрасенс? laughing
                    А страна, да есть такая, и съездить я туда не против, но мобилизация пока не объявлена, а туристом меня туда не пускают- видимо опасаются.

                    Оно и к лучшему, что не впускают.
                    Вы агритесь на людей, у которых другое мировоззрение, отличное от Вашего.
                    Человеку нравиться Япония? Какой ужас, надо докопаться, а так как докопаться не до чего, докопаюсь ка я до аватарки.
                    Понимаете, на свете не все люди думают как Вы, у многих (внезапно), есть свои хотелки.
                    Не пишите мне больше. Всего хорошего.
                    Bradley
                    1. faridg7 Вчера, 16:39
                      Ну кто сказал, что мне не нравится Япония? Есть за что уважать этот народец, Мне например очень понравилось в них то, что при любых стихийных бедствиях и катастрофах там сохраняется порядок и нет мародерства. Но есть вещи, за которые я никогда не прощу японцев. Эти твари в Приморье творили такие злодейства, за которые им и их потомкам никогда не отмыться, а кроме того к их преступлениям я без сомнения добавляю их варварство на территориях Китая, Монголии и Кореи. А теперь после всего они снова начали вооружаться, а предатели вроде тебя этому только в ладошки хлопают в свете своих хотелок.
                      faridg7
                      1. Greenwood Вчера, 17:40
                        Цитата: faridg7
                        Эти твари в Приморье творили такие злодейства
                        Парадокс в том, что у нас в Приморье все хорошо относятся к Японии. Во Владивостоке довольно много японцев живёт, работает, учится в универах. Куча народу занято в автобизнесе и схожих отраслях. Часто устраивают выставки японских товаров и японской культуры, показывают японские фильмы, мангу и аниме. Приезжают японские музыканты и актёры. А вспоминать, что там творилось в войну 70 лет назад - гиблое дело. Надо жить настоящим и будущим, а не прошлым.
                        Greenwood
                  2. Greenwood Вчера, 17:37
                    Цитата: faridg7
                    туристом меня туда не пускают
                    А что, так разве бывает?
                    Greenwood
                    1. faridg7 Вчера, 17:41
                      Ну когда-то в визе ведь отказали, значит бывает
                      faridg7
                2. Чаронда Вчера, 16:20
                  Вы уж определитесь что и кого вы любите,а то как плохая баба,15 раз замужем и все по любви.
                  Чаронда
                  1. Bradley Вчера, 16:24
                    Вы уж определитесь что и кого вы любите,а то как плохая баба,15 раз замужем и все по любви.

                    Я пример привел.)
                    А так - любви много не бывает. Можно любить и двух, и даже трех. ^_^
                    Bradley
                    1. Чаронда Вчера, 16:26
                      Любить и двух и трех?! Знаете как это называется?!
                      Чаронда
                      1. Bradley Вчера, 16:34
                        Любить и двух и трех?! Знаете как это называется?!

                        Гарем.)
                        Bradley
                      2. faridg7 Вчера, 17:15
                        Да нет, Это называется бльядство. В вашем случае полное
                        faridg7
        3. Greenwood Вчера, 17:37
          Я тоже люблю Японию. Хочу на Акихабару, ня!
          Greenwood
          1. faridg7 Вчера, 17:45
            Да, с памятью у молодежи не туго- она просто не заполнена. Вернее заполнена не тем
            faridg7
            1. Greenwood Вчера, 18:17
              Я достаточно много знаю про военный период, про резню в Нанкине и т.д. И дальше что?
              Greenwood
          2. Bradley Вчера, 17:52
            Советую Муроран, префектура Хоккайдо. У меня там сестра живет, через лето к ней летаю.
            Маленький и очень красивый городок!
            Эконом классом 32к вечно деревянных всего. ^_^

            Я тоже люблю Японию

            Предатель!
            Bradley
            1. Greenwood Вчера, 18:21
              Цитата: Bradley
              Советую Муроран, префектура Хоккайдо.
              Ох не знаю, получится ли в этом году туда добраться. Летом хочу по Хонсю попутешествовать. Ни в Осаке, ни в Киото еще не был. Но спасибо за совет.
              Цитата: Bradley
              Предатель!
              Да ужас вообще, и как жить то теперь.
              Greenwood
              1. Bradley Вчера, 18:51
                Летом хочу по Хонсю попутешествовать. Ни в Осаке, ни в Киото еще не был. Но спасибо за совет.

                Не был там, ничего сказать не могу.(

                Да ужас вообще, и как жить то теперь
                .
                Думаю, мы как нибудь прорвемся. )
                Bradley
  3. Изгоняющий либероидов Вчера, 15:37
    Будем надеяться что это их последний военный спутник запущенный в космос.
    Изгоняющий либероидов
    1. Штык Вчера, 15:55
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Будем надеяться что это их последний военный спутник запущенный в космос.

      У Вас есть какие то планы ? wink
      Штык
      1. Изгоняющий либероидов Вчера, 16:05
        Штык-просто японцы это как заноза в зад-не знаешь когда она начнет колоть.Они нам не друзья, и,радоваться их успехам я не желаю.
        Изгоняющий либероидов
        1. Штык Вчера, 19:55
          Цитата: Изгоняющий либероидов
          ,радоваться их успехам я не желаю.

          А никто и не заставляет, у каждого свое мнение, свои взгляды. Просто есть люди, для которых все окружающие враги. Не могут они жить иначе request
          Штык
  4. злой партизан Вчера, 15:46
    Спутник связи - ну как бы ладно. Япошки и ЯО сделают на раз, если упрутся. Только уран им дай в нужном количестве. А носители у них уже есть...
    злой партизан
  5. Штык Вчера, 15:54
    Цитата: Чаронда
    Плохая новость

    Ну и чего там страшного ? Мало их что ли летает, спутников глазастых или тесно на орбите стало? request
    Штык
    1. Чаронда Вчера, 16:15
      А чего хорошего от того,что у антироссийской коалиции стало на один военный спутник больше?!
      Чаронда
  6. Чаронда Вчера, 17:12
    Bradley,
    Тут ближе иное,из серии женщин с низкой социальной ответственностью.
    Чаронда
  7. Greenwood Вчера, 17:49
    А я поддержу товарища Bradley. Когда читаешь комментарии к статьям про Японию, ощущение такое, что абсолютное большинство россиян про эту страну знает только то, что мы с ними два раза воевали: один раз огребли, второй выиграли, а также про то, какие япошки звери, отряд 731, опыты над людьми и прочие непотребства из далёкого прошлого. То, что это современная интересная страна, намного обогнавшая нас, да и бОльшую часть мира по уровню организации быта, технической оснащённости и т.д., никому не надо судя по всему.
    Greenwood
    1. Одиссей Вчера, 19:57
      Цитата: Greenwood
      а также про то, какие япошки звери, отряд 731, опыты над людьми и прочие непотребства из далёкого прошлого.

      Тут нет проблем-пусть Япония подпишет мирный договор,откажется от своих претензий на территорию России и уберет американские базы со своей территории (а там напомню есть и носители ЯО) и будет у нас с ней дружба и полное взаимопонимание.В этом случае Ваша любовь никого кроме Вас затрагивать не будет,и Японский военный спутник никого не заинтересует.
      Пока же,увы,ничего этого нет равнодушно относиться к этому никак не получиться.
      Чисто по человечески я тоже никак Вашу любовь понять не могу-напомню, послевоенная Япония это просто территория подконтрольная США.называя вещи своими именами Японцы сейчас -это просто нация рабов.
      Я лично люблю свободных людей(даже если они и бедны),рабы вызывают у меня жалость и брезгливость.Ну тут,конечно,на вкус на цвет товарищей нет..Но мне это непонятно.
      Одиссей
    2. Bradley Вчера, 20:22
      А я поддержу товарища Bradley. Когда читаешь комментарии к статьям про Японию, ощущение такое, что абсолютное большинство россиян про эту страну знает только то, что мы с ними два раза воевали: один раз огребли, второй выиграли, а также про то, какие япошки звери, отряд 731, опыты над людьми и прочие непотребства из далёкого прошлого. То, что это современная интересная страна, намного обогнавшая нас, да и бОльшую часть мира по уровню организации быта, технической оснащённости и т.д., никому не надо судя по всему.

      Поддерживаю! wink
      Bradley
    3. Dagen Вчера, 22:25
      Ужас. Кроме партии выгораживания Израиля и одного фантаста-выгораживателя броненосцев в аудитории topwar будет партия выгораживания Японии?

      Дальше появится тайный клан любителей Турции, движение за вывод российских оккупационных войск из Украины и сообщество радетелей за колыбель мировой демократии, на пальцах в статьях объясняющие, почему Россию надо разделить на несколько частей, снабжая это всё картинками с искажающими реальность комментариями (в стиле Капцова).
      Dagen
  8. Старый26 Вчера, 18:55
    Цитата: Татьяна
    Разумеется в мирное время японцы - это одно, а в войну - они совсем другие.

    И? Мы уже в состоянии войны с Японией?

    Цитата: Татьяна
    Сейчас речь идёт о военном спутнике - вещь, которая работает на войну! Вам сколько лет?

    Я не понял только одно. Причем тут спутник, созданный по заказу МО и историей войн Японии?

    Цитата: Татьяна
    Почитайте о военных преступлениях японцев и её армии в Китае, в Корее, на ДВ; про японский "Отряд 731" перед и во время ВМВ.

    Ну наши "родные" власовцы, полицаи, не говоря уже о бендеровцах и прочих "лесных братьях" тоже не были белыми и пушистыми. И резали, и жгли заживо.
    Японцы свое получили. Вопрос о коррелировании преступлений японской военщины и запуска спутника не стоит

    Цитата: Татьяна
    И умиление японцами у Вас спадёт само собою, ибо Вы для них не человек, а просто биологическое "бревно" - они заживо изрежут Вас, убьют и не поперхнутся!.

    Понеслось.... Блин, я, к примеру, тоже восторгаюсь успехам японцев в области, весьма для них ранее далекой. В то время, как мы радуемся, что наши спутники живут на орбите 5 лет (7 - вообще шедевр) еще 20 лет назад японские спутники связи имели срек жизни 10, а сейчас уже 15 лет. Достижения. И вообще достижения в электроники у японцев.... И не стоит гнать волну только из-за того, что запущен спутник связи в интересвах МО. Обычное дело для всех абсолютно стран.

    Цитата: Чаронда
    На здоровье,только этот военный спутник будет использоваться против страны в которой вы живете,

    А для вас это новость? Что спутники МО используются против кого-то? Ведь и наши военные спутники связи будут против кого-то использоваться? Что за детский лепет.... Будут использоваться, не будут....

    Цитата: Изгоняющий либероидов
    Штык-просто японцы это как заноза в зад-не знаешь когда она начнет колоть.Они нам не друзья, и,радоваться их успехам я не желаю.

    Заноза. Но их разработками пользуемся и не вспоминаем при этом, что это заноза.А порой восторгаемся очередной их новинкой И не вспоминаем, что это заноза, когда пользуемся их телевизорами, машинами, кухонной и прочей электроникой....
    Старый26
    1. Одиссей Вчера, 20:08
      Цитата: Старый26
      И? Мы уже в состоянии войны с Японией?

      Вообще-то мы из нее и не выходили-напомню,мирный договор не подписан.И напомню Япония вполне официально претендует на территорию России.
      Цитата: Старый26
      Я не понял только одно. Причем тут спутник, созданный по заказу МО и историей войн Японии?

      При том,что это военный спутник,а Япония не только официально претендует на нашу территорию,а вдобавок еще и представляет из себя марионеточное гос-во на территории которого располагаются Американские военные базы и которое может использоваться США для войны против России.
      Цитата: Старый26
      Ну наши "родные" власовцы, полицаи, не говоря уже о бендеровцах и прочих "лесных братьях" тоже не были белыми и пушистыми. И резали, и жгли заживо.

      А как преступление одного зла (власовцы,и.т.д.) оправдывает преступление другого зла (Японии) ? И потом при всей омерзительности власовцев что-то я не припомню в их исполнении таких преступлений как у Японцев.Так что их никак нельзя равнять между собой.Японцы превзошли всех.
      И,напомню,ни в КНР,ни в КНДР,ни в ЮК никто не забывает жуткие преступления японской военщины.Почему же мы,хотя они прямо претендуют на нашу территорию,должны "понять и простить" Японцев ?
      Одиссей
  9. 135lm Вчера, 19:02
    куда менталитет поменялся? пока у них идея фикс про "северные территории" в извилинах бродит, их миролюбивыми называть немного странно...
    135lm
    1. Штык Вчера, 20:11
      Цитата: 135lm
      пока у них идея фикс про "северные территории" в извилинах бродит, их миролюбивыми называть немного странно..

      Мало ли какие "миролюбивые" идеи бродят в умах ястребов ВО - то по Йеллоустоуну бабахнуть, то смести кого нибудь с лица Земли! Один пролив имени Сталина чего стоит! Вот уж миролюбцы! wassat
      Штык
  10. 135lm Вчера, 19:03
    Bradley,
    куда менталитет поменялся? пока у них идея фикс про "северные территории" в извилинах бродит, их миролюбивыми называть немного странно...
    135lm
  11. BlackMokona Вчера, 19:20
    Немного статистики по странам
    BlackMokona
    1. Громобой Вчера, 21:42
      Первый коммент по теме статьи)
      Громобой
  12. Старый26 Вчера, 22:29
    Цитата: Одиссей
    А как преступление одного зла (власовцы,и.т.д.) оправдывает преступление другого зла (Японии) ? И потом при всей омерзительности власовцев что-то я не припомню в их исполнении таких преступлений как у Японцев.Так что их никак нельзя равнять между собой.Японцы превзошли всех.

    Не оправдывает. Может биологическим оружием подонки из "наших" не занимались, но творили чудовищные преступления. И для меня без разницы, кто они были - власовцы, из УПА или еще кто. Они в сто раз хуже тех же немцев и японцев, творивших свои злодеяния. Ибо они его творили против своих.

    Цитата: Одиссей
    И,напомню,ни в КНР,ни в КНДР,ни в ЮК никто не забывает жуткие преступления японской военщины.Почему же мы,хотя они прямо претендуют на нашу территорию,должны "понять и простить" Японцев ?

    То, что не забывают - очень хорошо. Мы тоже помним. Но разве где-то идет речь о прощении? Тут многие возбудились от того, что Япония запустила коммуникационный спутник в том числе и в интересах МО (зона покрытия - Индийский океан, Ближний Восток).

    Цитата: bouncyhunter
    Ну а по серьёзному - ничего пугающего в новости нет .

    Разумеется нет. Запущен обычный спутник связи. Когда мы запускаем с Байконура разведывательный спутник Германии - никто не возбуждается.

    Цитата: Изгоняющий либероидов
    Будем надеяться что это их последний военный спутник запущенный в космос.

    И не надейтесь. Точно такой же спутник DSN-1 будет запущен в 2018 году. В 2017 японцы планируют запуск спутников оптической и радиолокационной разведки, пару навигационных спутников, пара спутников дистанционного зондирования земли.
    В 2018, помимо указанного DSN-1 будет запущен навигационный спутник, и пара спутников ДЗЗ.
    Все они могут работать (помимо оптической и радиолокационной разведки) как для гражданского сектора, так и для МО

    Цитата: злой партизан
    Спутник связи - ну как бы ладно. Япошки и ЯО сделают на раз, если упрутся. Только уран им дай в нужном количестве. А носители у них уже есть..

    Боевых ракет у них еще к счастью нет. Есть только космические носители. Хотя и достаточно грузоподъемные. У Японии есть технология лазерного обогащение урана. Они уже пробовали получить уран оружейной чистоты. Получили порядка 400 граммов и передали его МАГАТЭ. В Японии есть порядка 10 месторождений урана. Емкость их небольшая, но Япония соревнуется с Китаем и США по добыче урана из морской воды. Пока для энергетике такой уран дорог - порядка 200 долларов за фунт, но по мнению специалистов за 5 лет они смогут уменьшить стоимость примерно в 4 раза.

    Цитата: Одиссей
    Вообще-то мы из нее и не выходили-напомню,мирный договор не подписан.И напомню Япония вполне официально претендует на территорию России.

    Ну не подписан мирный договор, И что? Мало ли у кого какие претензии к кому. Это вполне нормальная ситуация в мире. У Китая с Японией и Вьетнамом есть такие трения. Немцы недовольны, что Калиниград теперь российский. Арабы недовольны, что Иерусалим у Израиля. Как это связано с истерикой с запуском спутника

    Цитата: Одиссей
    При том,что это военный спутник,а Япония не только официально претендует на нашу территорию,а вдобавок еще и представляет из себя марионеточное гос-во на территории которого располагаются Американские военные базы и которое может использоваться США для войны против России.

    Все для кого-то марионетки. Так уж получается, что под крылом "большого брата" легче развиваться, не трогают. Под нами тоже есть такие марионеточные правительства, отколовшиеся от другой страны и не признанные почти некем. Но живут и не возмущены, что мы у них командуем....
    Старый26

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