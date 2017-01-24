Япония осуществила запуск первого военного спутника

Японские средства массовой информации публикуют сведения о первом запуске военного спутника Японией. Старт ракеты-носителя со спутником на борту состоялся с космодрома Танэгасима (префектура Кагосима). Речь идёт о ракете-носителе H-IIA. В японской трактовке на орбиту выводится военный спутник связи «Кирамэки-2». H-IIA – ракета-носитель среднего класса, первый запуск которой был проведён 16 лет назад. Разработчиком этой ракеты является компания Mitsubishi Heavy Industries.Это первый спутник из военной тройки, которая в скором времени должна заменить тройку близких по ряду параметров гражданских спутников связи, которые на данный момент эксплуатируются компаниями Страны восходящего солнца.Командование Силами самообороны Японии перед стартом ракеты-носителя заявило, что выведение военных спутников на орбиту «входит в круг задач по обеспечению безопасности».Запуск прошёл успешно. Велась прямая трансляция с космодрома Танэгасима.Космический центр Танэгасима эксплуатируется с 1969 года. Это крупнейший космодром в Японии. Он располагает стартовым комплексом Ёсинобу, в составе которого помимо двух стартовых площадок башни технического обслуживания, включая подготовку ракет к стартам.Старт ракеты с военным спутником на борту контролировался представителями Сил самообороны Японии, а также специалистами Японского агентства аэрокосмических исследований.