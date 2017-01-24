06:03 25 января

Военная кооперация в Сирии может принести ощутимые успехи

В понедельник Минобороны РФ рассказало об успешном взаимодействии с Турцией и западной коалицией в Сирии: сначала российские и турецкие самолеты нанесли совместный удар по позициям боевиков в Эль-Бабе, а затем – в связке с авиацией одной из европейских стран НАТО там же поразили цели, выданные американскими военными.

Военная кооперация в Сирии может принести ощутимые успехи


По словам военного источника газеты Коммерсантъ это чуть ли не первый акт взаимодействия с сентября 2015 года. «Это был приятный сюрприз от американских и европейских коллег», – отметил он. Проведенный впоследствии анализ действий показал, что такие удары эффективны.


«Если эта практика приобретет более или менее постоянный характер», то совместные операции могут проводиться и в других пунктах (например, провинции Хомс, Хама или Идлиб)», – сказал собеседник.

Он также сообщил, что крайне сложная ситуация сложилась в другой провинции – Дейр-эз-Зор. Столица провинции окружена боевиками уже несколько лет, в ней проживает около 150 тыс. человек. «Радикальные исламисты имеют подавляющее превосходство, а силы сирийской армии истощаются с каждым днем», – отметил источник.

Вылетевшие в понедельник из Моздока Ту-22М3, отбомбились в провинции по пунктам управления террористов, складам с вооружением и боеприпасами.

Военный эксперт Виктор Мураховский считает, что боевики добились некоторых успехов в Дейр-эз-Зор, «разорвав пополам группировку сирийских войск», при этом «серьезные потери понесли обе стороны».

Источники газеты отмечают, что «российское командование обеспокоено состоянием сирийской армии: на ряде направлений бои ведутся исключительно силами оппозиции, выразившей желание воевать с "Исламским государством" (группировка запрещена в РФ)».

Использованы фотографии: Reuters / Khalil Ashawi
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Комментарии 19
  1. Мар.Тира Вчера, 15:24
    Американцы поняли,что наши бьют точнее чем они!Наконец то прозрели.
    Мар.Тира
    1. Владимир Постников Вчера, 15:27
      ?
      (Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.) Вот в этом я не согласен с администрацией сайта. Несет, и еще как несет.
      Владимир Постников
    2. cniza Вчера, 15:29
      Источники газеты отмечают, что «российское командование обеспокоено состоянием сирийской армии: на ряде направлений бои ведутся исключительно силами оппозиции, выразившей желание воевать с "Исламским государством"


      А вот эту проблему необходимо решать.
      cniza
      1. bouncyhunter Вчера, 15:35
        Витя , рад приветствовать ! hi Состояние армии САР и впрямь тревожит . Недаром столько самоделок наблюдаем . Что касается темы новости - если наши хвалят матрасов , значит они просто стали меньше мешать работать ВКС РФ .
        bouncyhunter
        1. cniza Вчера, 15:44
          Привет Паша , военные проще находят язык между собой , правда если им политики не мешают.
          cniza
          1. СРЦ П-15 Вчера, 15:50
            а затем – в связке с авиацией одной из европейских стран НАТО там же поразили цели, выданные американскими военными.

            Не рановато ли мы начали верить американцам? Ведь так и подставить могут: а потом будут кричать, что Россия бомбит мирное население. Надеюсь наши перепроверили цели указанные американскими военными.
            СРЦ П-15
          2. bouncyhunter Вчера, 15:50
            Цитата: cniza
            Привет Паша , военные проще находят язык между собой , правда если им политики не мешают.

            Золотые слова , дружище ! good drinks
            bouncyhunter
    3. самоход Вчера, 15:51
      Цитата: Мар.Тира
      Американцы поняли,что наши бьют точнее чем они!Наконец то прозрели.

      не думаю. просто и янки и турки прекрасно понимали (и понимают), что русские бьют по террористам (независимо от цвета флага, интересов и спонсоров). а ныне с русскими в Сирии (да и не только в Сирии) приходится считаться. вот и "лижут место ниже копчика". да и подмазаться к успехам русских - это +1000500 к харизме fellow
      самоход
    4. Либероид- Вчера, 20:15
      Цитата: Мар.Тира
      Американцы поняли,что наши бьют точнее чем они!Наконец то прозрели.

      Скорее всего они поняли(всегда знали ..), что Россия -СССР умеет концентрироваться и объединять вокруг себя силы для борьбы с нечестью...сейчас они опять примазываются , а потом громче всех кричать будут , что если бы не они..(ну дальше вы знаете по истории..))))
      Либероид-
  2. антивирус Вчера, 15:32
    обеспокоено состоянием сирийской армии: на ряде направлений бои ведутся исключительно силами оппозиции, выразившей желание воевать с "Исламским государством"
    Кто платит кровью за борьбу с ИГИЛ.... тот и правит в будущем Сирией?
    антивирус
  3. Котик Вчера, 15:33

    Не пойму, в зад ему попали что ли? Бревно как бы видно, значит задом стоит. Флаг хезболы на танке, люки открыты, но арабы их никогда не закрывают, так что не ясно жив ли экипаж. Это т90
    Котик
  4. Мар.Тира Вчера, 15:35
    Цитата: Котик

    Не пойму, в зад ему попали что ли? Бревно как бы видно, значит задом стоит. Флаг хезболы на танке, люки открыты, но арабы их никогда не закрывают, так что не ясно жив ли экипаж. Это т90

    Смотри предыдущую статью.Это не здесь!https://topwar.ru/107825-v-sirii-podbit-t-9
    0-video.html
    Мар.Тира
  5. Изгоняющий либероидов Вчера, 15:36
    А бензовозы в Турцию с ворованной сирийской нефтью все еще идут?Не могу представить Сталина и Гитлера воевавших сообща против Англии с английского же разрешения!
    Изгоняющий либероидов
    1. g1v2 Вчера, 15:42
      Перед войной злейшими врагами СССР были как раз Англия и Польша. И это не помешало нам воевать с Англией и поляками против немцев. request Я уж молчу про перекрасившегося Маннергейма и короля Румынии, которому аж орден Победы вручили. Сталин отлично умел сотрудничать с врагами, когда надо было для дела. hi
      g1v2
  6. siemens7774 Вчера, 16:21
    А с танком Т-90 всё норм.Видео снято без попадания ракеты и последующего взрыва БК.Танк стоит кормой для быстрого выезда с позиции.Загорелся брезент прикрывавший пулемёт.Затем рассыпались патроны с ящика и начали взрываться.Рядом открыт люк и с него не валит дым.Значит внутри башни нет возгарания.И флаг хезбалонов на танке.Потушить пожар можно было обычным огнетушителем.Но экипаж обычные арабы.
    siemens7774
    1. voyaka uh Вчера, 16:41
      "А с танком Т-90 всё норм"///

      В каком смысле? Его уже нет. sad Он полностью выгорел.
      voyaka uh
  7. Rostislav Вчера, 16:40
    Кооерация кооперацией, но к целеуказаниям от амеров и иже с ними подходить с опаской надо, - наведут на какой-нибудь госпиталь, а ВКС крайними окажутся.
    Нет веры этим "заклятым друзьям".
    Rostislav
  8. siemens7774 Вчера, 16:57
    Цитата: voyaka uh
    "А с танком Т-90 всё норм"///

    В каком смысле? Его уже нет. sad Он полностью выгорел.

    Ну если бы арабки не тупили и сразу потушили и вывели танк из под обстрела,то выгарания и не было бы.Игишата выгорание с удовольствием выложили бы в ютуб.А этого нет.И детонации БК тоже нет.
    siemens7774
  9. samarin1969 Вчера, 17:07
    Не угодно ли уважаемым нашим турецким "парнёрам" в знак доброй воли отбомбить под Дейр-эз-Зором своих бывших "партнёров"...вот тогда это - партнёрство без кавычек.
    samarin1969

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