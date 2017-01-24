Военная кооперация в Сирии может принести ощутимые успехи
В понедельник Минобороны РФ рассказало об успешном взаимодействии с Турцией и западной коалицией в Сирии: сначала российские и турецкие самолеты нанесли совместный удар по позициям боевиков в Эль-Бабе, а затем – в связке с авиацией одной из европейских стран НАТО там же поразили цели, выданные американскими военными.
По словам военного источника газеты Коммерсантъ это чуть ли не первый акт взаимодействия с сентября 2015 года. «Это был приятный сюрприз от американских и европейских коллег», – отметил он. Проведенный впоследствии анализ действий показал, что такие удары эффективны.
«Если эта практика приобретет более или менее постоянный характер», то совместные операции могут проводиться и в других пунктах (например, провинции Хомс, Хама или Идлиб)», – сказал собеседник.
Он также сообщил, что крайне сложная ситуация сложилась в другой провинции – Дейр-эз-Зор. Столица провинции окружена боевиками уже несколько лет, в ней проживает около 150 тыс. человек. «Радикальные исламисты имеют подавляющее превосходство, а силы сирийской армии истощаются с каждым днем», – отметил источник.
Вылетевшие в понедельник из Моздока Ту-22М3, отбомбились в провинции по пунктам управления террористов, складам с вооружением и боеприпасами.
Военный эксперт Виктор Мураховский считает, что боевики добились некоторых успехов в Дейр-эз-Зор, «разорвав пополам группировку сирийских войск», при этом «серьезные потери понесли обе стороны».
Источники газеты отмечают, что «российское командование обеспокоено состоянием сирийской армии: на ряде направлений бои ведутся исключительно силами оппозиции, выразившей желание воевать с "Исламским государством" (группировка запрещена в РФ)».
По словам военного источника газеты Коммерсантъ это чуть ли не первый акт взаимодействия с сентября 2015 года. «Это был приятный сюрприз от американских и европейских коллег», – отметил он. Проведенный впоследствии анализ действий показал, что такие удары эффективны.
«Если эта практика приобретет более или менее постоянный характер», то совместные операции могут проводиться и в других пунктах (например, провинции Хомс, Хама или Идлиб)», – сказал собеседник.
Он также сообщил, что крайне сложная ситуация сложилась в другой провинции – Дейр-эз-Зор. Столица провинции окружена боевиками уже несколько лет, в ней проживает около 150 тыс. человек. «Радикальные исламисты имеют подавляющее превосходство, а силы сирийской армии истощаются с каждым днем», – отметил источник.
Вылетевшие в понедельник из Моздока Ту-22М3, отбомбились в провинции по пунктам управления террористов, складам с вооружением и боеприпасами.
Военный эксперт Виктор Мураховский считает, что боевики добились некоторых успехов в Дейр-эз-Зор, «разорвав пополам группировку сирийских войск», при этом «серьезные потери понесли обе стороны».
Источники газеты отмечают, что «российское командование обеспокоено состоянием сирийской армии: на ряде направлений бои ведутся исключительно силами оппозиции, выразившей желание воевать с "Исламским государством" (группировка запрещена в РФ)».
Использованы фотографии: Reuters / Khalil Ashawi