06:02 25 января

Белорусские "несогласные" создают военные комиссии и призывают к маршу "возмущения"

Белорусская оппозиция в очередной раз решила напомнить о себе. Один из лидеров оппозиционного движения, экс-кандидат в президенты Белоруссии Николай Статкевич, несколько дней назад выступил с призывом к «демократическим силам» и «всем возмущённым белорусам» выходить на антиправительственный марш. При этом в Фейсбуке было опубликовано заявления так называемого Совета белорусского национального конгресса (СБНК), в котором содержались следующие слова:

На протяжении последних лет режим Лукашенко вместо проведения реформ пытается спасти бюджет с помощью новых поборов. Без убедительных обоснований повышается плата за услуги ЖКХ. Растут налоги для предпринимателей. Последней точкой стало принятие Декрета №3 «О предотвращении социального иждивенчества», который ввёл новый сбор на финансирование государственных расходов.

Уже несколько месяцев белорусы получают письма с требованием заплатить налог в размере 360 рублей. Более 400 тысяч граждан страны несправедливо записали в «тунеядцы».


Антинародный и антиконституционный декрет затронул почти каждую семью. «Неправильные» власти считают домохозяек, которые присматривают за детьми, бывших студентов, военных, других граждан, которые не могут найти работу по специальности, соотечественников, которые вынуждены зарабатывать деньги за границей, так как возможности делать это на родине нет.


Белорусские "несогласные" создают военные комиссии и призывают к маршу "возмущения"


В «призыве» говорится, что марш «возмущённых граждан» намечен на 17 февраля.

А это заявление Статкевича в интервью оппозиционной в РБ «Хартии’97»:
Режим завел Беларусь своей бездарной политикой в тупик — он идёт к краху. Это шобла, которая захватила власть в стране, умеет руководить только колхозом. Но созданный ими большой колхоз неэффективен. Раньше платила Россия, Лукашенко думал, что халява будет бесконечной, но сейчас русские за свои деньги хотят для начала военные базы. А что такое поставить здесь две российские дивизии? Это или в войну втянут, или вариант Прибалтики 1940 года — в Литве поставили советские военные базы, договорились, что Вильнюс отдают, а летом туда въехали танки и Литовская Республика стала Литовской СССР. Вот в такую ситуацию нас сегодня загнал Лукашенко.


На этом фоне тот же Статкевич и «Совет БНК» сообщают о создании так называемых военных комиссий из состава "демократических" сил.

В Фейсбуке появилось заявление следующего характера:

Постановление Совета БНК "О региональных военных комиссиях"
Во исполнение п.5 Постановления Совета Белорусского Национального Конгресса от 7.12.2016 г. "О создании военной комиссии БНК", образовать в составе региональных коалиций демократических сил региональные военные комиссии БНК. Руководителей региональных военных комиссий включить в состав военной комиссии БНК.

Задачами региональных военных комиссий определить:

1. Организация мероприятий по военно-патриотическому воспитанию с целью подготовки граждан региона к выполнению конституционного долга по защите независимости Беларуси.
2. Анализ настроений военнослужащих, проходящих службу в воинских частях региона, степени их готовности к обороне страны при агрессии со всех мыслимых направлений.
3. В случае внешней агрессии оказание помощи государственным органам по мобилизации военнообязанных и противостоянию агрессии.


Фактически это документ о создании боевых ячеек, которые по украинскому образцу могут в будущем быть использованы для осуществления вооружённых провокаций в ходе акций протеста. К чему приводили действия таких структур, созданных не без зарубежной помощи, хорошо известно на примере не только Украины, но и стран Ближнего Востока, по которым прокатились «цветные революции».

Использованы фотографии: bbc.com
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Комментарии 138
  1. cniza Вчера, 15:48
    Какое "одухотворенное" лицо - чего то просит.
    cniza
    1. Скептик-Самоучка Вчера, 15:55
      Батька не должен допустить майдана.
      Не Янукович чай...
      Скептик-Самоучка
      1. Titsen Вчера, 20:36
        Цитата: Скептик-Самоучка
        Батька не должен допустить майдана.
        Не Янукович чай...


        Батька-Отчим!

        Обращайся к России за помощью, то потом боржоми уже не поможет!
        Titsen
        1. sergeybulkin Вчера, 21:01
          У нас тоже безработных собираются обложить налогом, обещают 20 тыщ в год сдирать со всех не работающих. Ну то, что пенсионный возраст увеличили и все довольны я молчу, но почему люди которые не могут найти работу должны за это платить?
          sergeybulkin
          1. sdc_alex Сегодня, 05:40
            Цитата: sergeybulkin
            Ну то, что пенсионный возраст увеличили и все довольны я молчу


            Кто, где и кому увеличил пенсионный возраст? what Что то не слышал.
            sdc_alex
    2. bouncyhunter Вчера, 15:56
      Твою ититьскую богомышь ! Кто им прислал скакалки ? Соседи из 404-ой ? Надеюсь , КГБ не спит . На всякий случай подточу мачете , кукри и все остальные скальпели ...
      bouncyhunter
      1. saturn.mmm Вчера, 16:02
        Цитата: bouncyhunter
        На всякий случай подточу мачете , кукри и все остальные скальпели ...

        Еще не забудь уплатить 360 б.р.
        saturn.mmm
        1. СРЦ П-15 Вчера, 16:06
          В «призыве» говорится, что марш «возмущённых граждан» намечен на 17 февраля.

          Я думаю, к 17 февраля, этот Статкевич и другие "возмущённые граждане" будут возмущаться или в застенках, или за границей. Ой недооценивают они Бацьку! Ему есть у кого поучиться:
          СРЦ П-15
          1. bouncyhunter Вчера, 16:14
            Цитата: СРЦ П-15
            В «призыве» говорится, что марш «возмущённых граждан» намечен на 17 февраля.

            Я думаю, к 17 февраля, этот Статкевич и другие "возмущённые граждане" будут возмущаться или в застенках, или за границей. Ой недооценивают они Бацьку! Ему есть у кого поучиться:

            Будет как в том анекдоте :
            - Почему в армии нет КВН ?
            - Потому что все весёлые на "губе" , а находчивые - в санчасти !
            laughing
            bouncyhunter
            1. Монос Вчера, 18:18
              Павел, привет. Где то вы там у себя не доглядели. Где то у вас просочились контрабандой "печенюшки Нуланд".
              Монос
        2. bouncyhunter Вчера, 16:06
          Цитата: saturn.mmm
          Еще не забудь уплатить 360 б.р.

          Иначе - что ?
          bouncyhunter
          1. saturn.mmm Вчера, 20:43
            Цитата: bouncyhunter
            Иначе - что ?

            Иначе у батьки бюджету не хватит.
            saturn.mmm
        3. с-т Petrov Вчера, 16:07
          вот вы стебаетесь, а у меня перед глазами примеры безработных, которых все устраивает.
          В России тоже бы за тунеядство статью ввёл
          А то у нас часто крадут миллионы из сумок безработных граждан. Или живут на пенсии родителей и все нормально.

          асоциальные элементы. Презираю безработных - и не тех кто работу найти не может (в чем я сильно сомневаюсь в РФ конкретно) - а тех кто там по личным убеждениям не привык к этому делу

          Ладно там урка - у него убеждения - он вор и так далее. Хоть и презираю - но понимаю. А когда он на шее родителей - прямо в лицо плюнуть)

          с-т Petrov
          1. GenAlS Вчера, 16:58
            Ну ни хрена себе, вор должен ссать кровью, если вдруг работать не захотел. Как раньше в ШИЗО на корочку хлеба и так до талого.
            GenAlS
          2. Скептик-Самоучка Вчера, 19:54
            с-т Petrov
            Статью за тунеядство... Да, неплохо было бы... Если бы не "НО"
            1. Государство не желает обеспечивать рабочие места - вот сократить, пожалуйста, а создать новые никак.
            2. Частные лавочки - сиречь малый бизнес - реально сейчас не в состоянии обеспечить рабочими местами всех желающих работать.
            3. Миграция трудовая, отраслевая (не беру гастеров) сейчас неприемлема, поскольку трудовой мигрант в пределах своей страны - а куда он привезет жену, детей? Где жить?
            4. Зарплата на заводах оставляет желать лучшего. Не все у нас высококлассные станочники, остальным то куда? Не вписались в рынок?
            Скептик-Самоучка
          3. saturn.mmm Вчера, 20:59
            Цитата: с-т Petrov
            А то у нас часто крадут миллионы из сумок безработных граждан

            С этим пусть налоговая разбирается.
            Цитата: с-т Petrov
            В России тоже бы за тунеядство статью ввёл

            Цитата: с-т Petrov
            А когда он на шее родителей - прямо в лицо плюнуть

            Получится что эта бедная женщина, у которой на шее этот идейный безработный, заплатит еще и налог на тунеядство.
            Это очень сложная проблема, в жизни всякое бывает, может и ваша жена которая воспитывает детей и ведет домашнее хозяйство попасть в ряды тунеядцев. Может завтра у Вас случится тяжелейшая депрессия, или Ваш друг уйдет в запой и потеряет работу
            Цитата: с-т Petrov
            Ладно там урка - у него убеждения - он вор и так далее.

            Эти хуже балбесов сидящих на шее у своих родителей.
            saturn.mmm
        4. hhhhhhh Вчера, 16:15
          Найди работу
          hhhhhhh
          1. 210окв Вчера, 16:33
            А это и есть его "работа".. yes
            Цитата: hhhhhhh
            Найди работу
            210окв
      2. Серый брат Вчера, 16:36
        Цитата: bouncyhunter
        Твою ититьскую богомышь ! Кто им прислал скакалки ?

        На своих скачут.
        Серый брат
      3. Асадулла Вчера, 16:40
        Кто им прислал скакалки ? Соседи из 404-ой ?


        Ну прямо, от туда-туда ходют под две сотни бритоголовых придурков, все остальное идет большой частью из Вильнюса, меньшей из Варшавы.
        Асадулла
      4. vovanpain Вчера, 16:47
        Цитата: bouncyhunter
        На всякий случай подточу мачете , кукри и все остальные скальпели ...

        Ох тут кукри и мачете маловато будет,тут и воля должна быть у Луки,что бы не как у Янукоовоща.Ох доиграется Лука,ох доиграется,ему и кредитик бесотдачный дай и нефть с газом по 80 бакинских и с ЕС позаигрывать охота,его хитрозадость многим может боком выйти.Хохолские "онижедети" тоже с мирных демонстраций начинали,а закончили большой кровью. request
        vovanpain
        1. bouncyhunter Вчера, 17:04
          Братка , не хочу майдана у нас в Баларуси ! Я ни разу не политик . Не думаю что Батька допустит до такого ...
          bouncyhunter
          1. avt Вчера, 17:41
            Цитата: bouncyhunter
            Братка , не хочу майдана у нас в Баларуси !

            request Был отличный советский фильм ...литовский с Банионисом,Адомайтисом -,,Никто не хотел умирать ". Интересно другое , это их на амбразуру цоросовские демократы кинули , в потугах хоть как то насолить из раскачать угрозу и России региону вообще и Прибалтике с Польшей в частности ? В принципе с появлением бронетехники USA в Польше и стонов прибалтийских похоже. Опять же бритые не просто так огласили документальный фильм со сценарием вторжения России в Прибалтику с последующим ядерным ударом,,сдерживания". Это может быть инерция баракового сценария . И вот тут вопрос вопросов - Это фальстарт , или таки реально проплачено продолжение ???
            Цитата: Мар.Тира
            .Я уж грешным делом,что наш СТАНКЕВИЧ,

            Наш с 90-х у СВОИХ же погоняло имел неформальное -,,".То есть настолько .....мерзопакостник , что мало того что слетел из Моссовета и потом из банка , так после польской эммиграции , в которую его кстати во времена ЕБН загнали bully , сейчас никак нигде не зацепится , вот мордочкой и торгует на ТВ, хотя и в Думу лез последнего созыва, но не проканало ни списком, ни одномандатно.
            Цитата: bouncyhunter
            Не думаю что Батька допустит до такого ...

            Момент удачный - ,,у атамана нема золотого запасу" в длинную играть ,,белорусским экономическим чудом", а стал быть тема разогреть социальным протестом сбрасывать нельзя.Все потрясения начинаются с крупных городов и в массе своей столиц
            "Если в нашем доме вдруг запахло серой, мы просто обязаны предположить, что где-то рядом объявился черт с рогами и предпринять все меры, вплоть до организации производства святой воды в промышленных масштабах. "
            avt
          2. vovanpain Вчера, 17:59
            Цитата: bouncyhunter
            Братка , не хочу майдана у нас в Баларуси ! Я ни разу не политик . Не думаю что Батька допустит до такого ...

            Дай бог Паша,дай бог.В стране сахарного буряка и сала,сначала вышли студенты"онижедети".Предлог может быть любой-налог на тунеядство,отказ от евроассоциации,да просто Россия и Путин виноват.Думаю все таки Лука мужик с яйками,не как янукоовощ,ведь давил же эту змагарско укропскую банду.Вы же белорусы потомки партизан,фрицам прикурить давали так,что земля у них плавилась под ногами и предателей коллаборционистов отстреливали только в путь.И народ вы добрый и работящий,неужели думаете хохлы,после майдана жить лучше что ли стали?Одних олигархов на своей шее сменили на других и посадили себе на шею и теперь убивают друг друга вдобавок и виновата Россия у них почему то,хо тя все прекрасно знают,что в их бедах,виноваты они сами.Ох братка не проскачите страну свою,сладкими увещеваниями обычно оказывается дорога в ад.
            vovanpain
      5. МойВрач Вчера, 17:48
        КГБ не спит вы будите смеяться, но у нас про Луку по телефону боятся говорить, по крайней мере в Минске.
        МойВрач
    3. 210окв Вчера, 16:32
      Правильно,так и напрашиваются на люлей...Потом журналистов понабежит больше чем милиции и самих "потерпевших"..или терпил..Ну не знаю как правильно. lol
      Цитата: cniza
      Какое "одухотворенное" лицо - чего то просит.
      210окв
    4. RUS-MAN Вчера, 17:33
      Гомель, Могилёв, Витебск... Готовьтесь на старт.
      RUS-MAN
      1. by001261 Вчера, 17:41
        Всегда готов!!!!!!!!!!!!
        by001261
      2. МойВрач Вчера, 18:03
        Цитата: RUS-MAN
        Гомель, Могилёв, Витебск... Готовьтесь на старт.

        Не думаю что в республике найдутся люди желающие разделить судьбу жителей российской глубинки. Хотя поживём увидим.
        МойВрач
        1. Ефрейтор Валера Вчера, 21:22
          Цитата: МойВрач
          Не думаю что в республике найдутся люди желающие разделить судьбу жителей российской глубинки.

          Да-да, всех ёжиков уже доели, шкурки продали. Рады бы на минский поезд сесть, да заградотряды ФСБ не пущают. Тесть вот только прорвался как-то. Теперь дом у вас строит. Но что характерно, деньги зарабатывает здесь, а дом строит там.
          Ефрейтор Валера
        2. saturn.mmm Вчера, 22:20
          Цитата: МойВрач
          Не думаю что в республике найдутся люди желающие разделить судьбу жителей российской глубинки. Хотя поживём увидим.

          Многие мои друзья детства отслужили в российской армии офицерами, после увольнения в запас приезжали на родину, ни один не остался.
          saturn.mmm
          1. Ефрейтор Валера Сегодня, 05:03
            Цитата: saturn.mmm
            Многие мои друзья детства отслужили в российской армии офицерами, после увольнения в запас приезжали на родину, ни один не остался.

            Тут есть два момента. Первый - это где служили друзья-офицеры. Если на ЗФИ,, то я бы тоже не остался. Второй - родина есть родина, особенно на географической широте Белоруссии, особенно с российской пенсией, особенно с северной.
            Ефрейтор Валера
  2. Мар.Тира Вчера, 15:52
    экс-кандидат в президенты Белоруссии Николай Статкевич,.Я уж грешным делом,что наш СТАНКЕВИЧ,и там успел нагадить.Оказывается фамилия него другая.А методы те же!
    Мар.Тира
  3. Наблюдатель2014 Вчера, 15:58
    В «призыве» говорится, что марш «возмущённых граждан» намечен на 17 февраля.
    А это заявление Статкевича в интервью оппозиционной в РБ «Хартии’97»:
    Cтаткевич придёт, порядок наведёт! laughing
    Наблюдатель2014
  4. Васята Вчера, 16:00
    Братья Белоруссы держите мозги включенными. Не давайте выставить Россию врагом, не потдавайтесь на провокации
    Васята
    1. МойВрач Вчера, 18:08
      Цитата: Васята
      Братья Белоруссы держите мозги включенными. Не давайте выставить Россию врагом, не потдавайтесь на провокации

      А Россия какое отношение имеет к закону о тунеядстве?
      МойВрач
      1. Васята Вчера, 20:07
        Братух, ты чего тормозишь? А какое отношение мой комментарий имеет к к какому бы то не было закону? И при чём здесь Россия и лично я? Я мнение обычно от себя лично выражаю.
        Васята
      2. saturn.mmm Вчера, 22:21
        Цитата: МойВрач
        А Россия какое отношение имеет к закону о тунеядстве?

        Так они хотят перенять его у нас.
        saturn.mmm
  5. Окорок Вчера, 16:01
    приведет это к тому что государство Беларусь исчезнет с политической карты...
    хотите верьте - хотите нет,но мне кажется хитрый колхозник именно на это и рассчитывает! спровоцировать националистическую дрянь на "майдан" что бы потом раздавить её раз и на всегда
    Окорок
    1. Кежмарь Вчера, 19:23
      Вы предлагаете сжечь дом, в котором завелись клопы? А может быть их попробовать, для начала, травонуть?
      Кежмарь
  6. Изгоняющий либероидов Вчера, 16:01
    Все сильнее в Белоруссии открывают рот те ,кто по укроинскому шаблону желает устроить майлан используя в" темную" народ республики,и,непостоянство курса которым Лукашенко пытается вести страну.Увы,но,сейчас этот курс похож на прогулку пьяного по кругу,а вот заигрывание со всякими националистами выйдет не только властям но и народу Белоруссии боком!!!Белорусы!!Вы народ добрый и трудолюбивый, прежде чем идти против власти посмотрите на укроину и подумайте-это ли идеал ваш,к такому ли будущему для себя и своих детей вы стремитесь???
    Изгоняющий либероидов
  7. Балу Вчера, 16:03
    Фактически это документ о создании боевых ячеек, которые по украинскому образцу могут в будущем быть использованы для осуществления вооружённых провокаций в ходе акций протеста. К чему приводили действия таких структур, созданных не без зарубежной помощи, хорошо известно на примере не только Украины, но и стран Ближнего Востока, по которым прокатились «цветные революции».

    Майдаун мозга вылечивают только на кладбище. В гейропу поедет к шайсе фрау как Янукович заискивающе бубнить: мы тут одни противостоим России? Сами белорусы что думают, на чьей стороне правда? Надеюсь как в Киеве не будет?
    Балу
  8. Изограф Вчера, 16:04
    Довыделавыется Лукашенко.Задолбал колхозник хитрожопый и Белоруссию и Россию своей хитрожопостью,да забывает,что на хитрую жопу есть хрен с винтом.
    Изограф
    1. Смог Вчера, 16:26
      А Вы в Белоруссии живете, что за них говорите?Может белорусы сами разберутся
      А на Ваш.
      хрен с винтом.
      есть попа,.... с лабиринтом.
      Смог
      1. olegkrava Вчера, 20:26
        Ребята, попа с лабиринтом- это постоянный запор. Не надо винтов, будьте людьми.
        olegkrava
  9. raid14 Вчера, 16:10
    "Умные госмужи" в России тоже хотят "Налог на тунеядство" ввести, посмотрим как этот законопроект пройдёт после протестов в Белоруссии.
    http://president.gov.by/ru/official_documents_ru/
    findTags/169/
    raid14
    1. kapitan92 Вчера, 16:29
      Цитата: raid14
      посмотрим как этот законопроект пройдёт после протестов в Белоруссии.

      А что помешает провести подобный закон в России, протесты в РБ?
      kapitan92
      1. raid14 Вчера, 16:36
        Ничто не мешает, пока готовят нормативно-правовую базу на начисление налога на оплату средств в ФМС размером 10-15 тыс. руб. в год на каждого неработающего.
        В зависимости от региона сумма может меняться.
        raid14
        1. dauria Вчера, 18:44
          оплату средств в ФМС размером 10-15 тыс. руб. в год на каждого неработающего.


          А чем плох закон? Человека выучили, лечили и лечат ( аппендикс вырежут даже бомжу), милиция порядок поддерживает ( как ни вопите, а пулемёт дома пока не нужен) , армия страну защищает. А тут здоровый трутень ( больных не берём) не может за всё это отдать в год 15 тыс ? Любой работяга эти же деньги в виде подоходного платит, а трутень не должен ? Ну, не хочет платить- есть страны, где не нужно. Пусть едет, вперёд и с песней.
          dauria
          1. raid14 Вчера, 18:58
            Вопрос: какой у нас процент безработицы в среднем по России?
            Если работы просто нет, к примеру в деревне или моногородах живущих за счёт убыточных предприятий гигантов.
            Что делать, если зарплата в регионах по вакансиям биржи труда, чуть выше величины прожиточного минимума?
            Продавать жильё и ехать за лучшей долей туда где "Макар телят не пас"?
            raid14
            1. kapitan92 Вчера, 20:35
              Цитата: raid14
              Вопрос: какой у нас процент безработицы в среднем по России?

              5-6%. Для сравнения Греция, Португалия, Испания 15-30%
              Цитата: raid14
              Если работы просто нет, к примеру в деревне или моногородах живущих за счёт убыточных предприятий гигантов.

              Моногорода это проблемные места. Здесь требуется решение на уровне Кремля.Но чтобы в деревне не было работы, Вы мне сказки не рассказывайте. Деревня всю жизнь, без колхозов всех кормила. Работать надо, а не самогон трескать, кстати на него деньги всегда есть.
              Цитата: raid14
              Продавать жильё и ехать за лучшей долей туда где "Макар телят не пас"?

              Живой пример. Однокашники в Барнауле. Тяжело с работой, сделали вахтовые комплексные бригады и работают на севере, на Дальнем, на Сахалине. Никто ничего не продавал. Тяжело-да, но выход всегда есть, если работать.
              kapitan92
              1. raid14 Вчера, 20:52
                Работа в деревне есть всегда?
                По хозяйству не спорю, но после развала колхозов, совхозов, если нет фермерского хозяйства, сельхоз-пром. производства то нормальная работа только в ближайшем городе.
                Вахтовый метод для мужчин это выход, а женщинам селянкам куда?
                Немногим из них максимум работа в сельпо или на почте.
                Можно не говорить про работу в деревне, её нет, много родственников перебрались в город.
                raid14
                1. kapitan92 Вчера, 21:02
                  Цитата: raid14
                  По хозяйству не спорю, но после развала колхозов, совхозов, если нет фермерского хозяйства, сельхоз-пром. производства то нормальная работа только в ближайшем городе.

                  Российская деревня всегда себя кормила и города без колхозов и совхозов. На деревни с голоду не сгинешь, если вкалывать , а не ханьку трескать
                  Цитата: raid14
                  Вахтовый метод для мужчин это выход, а женщинам селянкам куда?

                  За детьми и хозяйством смотреть.
                  kapitan92
                  1. raid14 Вчера, 21:17
                    С голоду не сгинешь верно.
                    А кто за неё платить в ФМС будет, если она дома сидит ?
                    Муж отпадает он только за себя платит, семью кормит или его вообще нет, на нищенское пособие жить?
                    raid14
                    1. kapitan92 Вчера, 21:22
                      Цитата: raid14
                      А кто за неё платить в ФМС будет, если она дома сидит ?

                      А разве в РФ принят закон? Закон о тунеядстве был внесен в Думу в 2016г и отправлен на доработку. Слишком много было вопросов без ответа.
                      Поживем поглядим.
                      kapitan92
              2. Скептик-Самоучка Вчера, 23:08
                kapitan92
                5-6% Безработных? Да вы бредите! Это только те, кто официально числится на бирже труда. И, если вы не в теме, то как только с той же биржи труда вас посылают на любые курсы - вы уже не безработный, а ищущий работу.
                Так что тех, кто реально не работает, хотя и хотят - надо оценивать примерно в 15-20%.
                Скептик-Самоучка
                1. kapitan92 Вчера, 23:40
                  Цитата: Скептик-Самоучка
                  5-6% Безработных? Да вы бредите!

                  До бреда не дошло, только разлил. drinks
                  Если я называю цифры , то основываясь на данных официальных органов РФ.
                  Самый свежий отчет Росстата с данными о безработице — на конец 2016 года. Согласно отчету безработица на конец прошлого года составила 5.4% (или 4.1 млн. человек).

                  Цитата: Скептик-Самоучка
                  Так что тех, кто реально не работает, хотя и хотят - надо оценивать примерно в 15-20%.

                  Поднимем Вашу математику. Официально 4,1 млн чел. это 5,4%. Считаем : по Вашим процентам уровень безработицы составляет 11.4 --15,2 млн. чел. Экономически активное население:
                  76.7 млн. человек или 52% от общей численности населения страны.
                  Похоже бредите Вы!
                  Безработица в Москве 1,5%, в Ингушетии более 20%. В среднем по стране получится 5 -7%. hi
                  kapitan92
                  1. Скептик-Самоучка Вчера, 23:50
                    Ладно, соглашусь, пусть у меня бред, горячка и вообще миражи...
                    Вот только за 2015-2016 год среди моих знакомых потеряли работу примерно 20%. И это люди с высшим образованием, опытом работы с НИОКР, практики по внедрению новых технологий - так что да...бред у меня... И это, я в Мск живу, так что вижу реальную картину.
                    Работы в Мск много, не спорю - но она РАЗОВАЯ.
                    Скептик-Самоучка
                    1. kapitan92 Сегодня, 00:12
                      Главное не падать духом, у всех бывают проблемы. Синусоида-будь она неладна. Я тоже не исключение. Так что всех благ и удачи. drinks
                      kapitan92
                      1. Скептик-Самоучка Сегодня, 00:15
                        kapitan92
                        Беда копается глубже.. Ведь на место спецов приходят "иканамисты и манагеры"... Вот в чем беда. Вместо школы производства - родственные связи и способность смотреть в рот начальству. Отсутствие своего мнения и умение подыграть в "охоте на ведьм"...
                        Увы, но при такой практике мы никогда не сможем догнать передовые страны в научном прогрессе.
                        Скептик-Самоучка
          2. kapitan92 Вчера, 20:38
            Цитата: dauria
            оплату средств в ФМС размером 10-15 тыс. руб. в год на каждого неработающего.


            А чем плох закон? Человека выучили, лечили и лечат ( аппендикс вырежут даже бомжу), милиция порядок поддерживает ( как ни вопите, а пулемёт дома пока не нужен) , армия страну защищает. А тут здоровый трутень ( больных не берём) не может за всё это отдать в год 15 тыс ? Любой работяга эти же деньги в виде подоходного платит, а трутень не должен ? Ну, не хочет платить- есть страны, где не нужно. Пусть едет, вперёд и с песней.

            Я с Вами согласен! Еще один серьезный вопрос, уйти от "серых" схем оплаты. Работают за кэш, налогов с них ноль, а медицину себе и семье-дай да выложи.
            kapitan92
    2. 0255 Вчера, 16:42
      Цитата: raid14
      "Умные госмужи" в России тоже хотят "Налог на тунеядство" ввести, посмотрим как этот законопроект пройдёт после протестов в Белоруссии.

      Ну нафиг такое счастье, как "налог на тунеядство". В РБ заводы посдыхали, работы нет, так вместо того, чтобы создавать рабочие места, с безработных ещё и деньги требуют. А если налог заплатить, то могут ещё и дело завести "за скрытие доходов". Если не заплатить, то дадут 15 суток, после них платить налог не надо.
      Уже знаю 2 случая, когда люди, потерявшие работу, заканчивали жизнь самоубийством, получив "письмо счастья".
      А всем тем, кто такой налог поддерживает, от всей души желаю потерять работу и самому попасть на деньги am Как тогда "запоют" фанаты белорусской "стабильности"?
      0255
      1. raid14 Вчера, 16:46
        Сожалею, не повезло вам с властью, нескромный вопрос какова сумма налога в месяц, год и кто под него попадает?
        raid14
        1. 0255 Вчера, 16:59
          Цитата: raid14
          Сожалею, не повезло вам с властью, нескромный вопрос какова сумма налога в месяц, год и кто под него попадает?

          360 бел. руб. (180$) за 6 мес., если не работали официально, или работодатель платил за вас не все налоги.
          0255
          1. raid14 Вчера, 17:03
            Ну это вообще жлобство, деньги из воздуха, как у Д.Родари в Чиполлино.
            raid14
            1. 0255 Вчера, 17:10
              Цитата: raid14
              Ну это вообще жлобство, деньги из воздуха, как у Д.Родари в Чиполлино.

              Вот именно! Народ беднеет, недоволен ситуацией в стране - поэтому ещё неизвестно, до чего Беларусь докатится.
              0255
              1. raid14 Вчера, 17:27
                Вариантов несколько:
                1 отмена Декрета №3, переговоры с оппозицией,
                2 арест недовольных активистов, разгон марша, ужесточение репрессивных мер
                3 гражданские беспорядки или вооруженные столкновения до смены правящего режима
                raid14
        2. olegkrava Вчера, 20:30
          За то у вас власть, еще та власть. Вы даже перднуть без приказа не можете.
          olegkrava
      2. истопник Вчера, 17:28
        Цитата: 0255
        Цитата: raid14
        "Умные госмужи" в России тоже хотят "Налог на тунеядство" ввести, посмотрим как этот законопроект пройдёт после протестов в Белоруссии.

        Ну нафиг такое счастье, как "налог на тунеядство". В РБ заводы посдыхали, работы нет, так вместо того, чтобы создавать рабочие места, с безработных ещё и деньги требуют. А если налог заплатить, то могут ещё и дело завести "за скрытие доходов". Если не заплатить, то дадут 15 суток, после них платить налог не надо.
        Уже знаю 2 случая, когда люди, потерявшие работу, заканчивали жизнь самоубийством, получив "письмо счастья".
        А всем тем, кто такой налог поддерживает, от всей души желаю потерять работу и самому попасть на деньги am Как тогда "запоют" фанаты белорусской "стабильности"?


        Что же вы не знаете собственных законов? Декрет касается тех, кто более полугода(!) официально не трудоустроен и (внимание!) не встал за это время на учёт в центр занятости. Целый ряд категорий граждан исключены из списка "тунеядцев". Закон, кстати, подписан в 2015 году. Все о нём знали. Никто не мешал поднять задницу и встать на учёт.

        Так что жути не надо нагонять. Сказки про самоубивцев не впечатляют.

        Идёт борьба с чёрными зарплатами, с которых не платятся налоги, а не с людьми. Не надо выставлять своего Президента людоедом. Некрасиво это. Он, в целом, неплохой мужик. Страну свою не дал разграбить.
        истопник
        1. 0255 Вчера, 17:37
          Цитата: истопник
          Что же вы не знаете собственных законов? Декрет касается тех, кто более полугода(!) официально не трудоустроен и (внимание!) не встал за это время на учёт в центр занятости. Целый ряд категорий граждан исключены из списка "тунеядцев". Закон, кстати, подписан в 2015 году. Все о нём знали.

          Повторюсь - работу найти очень сложно, поскольку заводы работают на 3-4-дневке, сокращают людей. Никакой стабильности нет. Строятся только ледовые дворцы и торговые центры.
          Цитата: истопник
          Так что жути не надо нагонять.

          А вы жить к нам езжайте. Увидите как в стране "стабильно".
          Цитата: истопник
          Сказки про самоубивцев не впечатляют.

          Не сказки, а реальные случаи. Если не впечатляют - то тем более желаю таким как вы попасть под такой налог am
          0255
          1. истопник Вчера, 18:14
            Цитата: 0255

            А вы жить к нам езжайте. Увидите как в стране "стабильно".


            А я не просто приезжал, а работал. И не просто работал, а гнал геофизический профиль Полоцк-Молодечно-Лида-Белосток. По самому вашему Северо-западу. Ножками-ножками. Так что кое-что видел и кое-что знаю.

            Но речь-то не об этом. А о том, что повода писать истеричные комментарии в отношении этого закона нет никакого.

            Проблемы в экономике Белоруссии возникли не из-за этого закона. А без батьки вашу промышленность разнесли бы ещё 20 лет назад. Забыли, как ваш МАЗ пытались продать за 1 (!) доллар, и кто остановил этот бардак.
            истопник
            1. 0255 Вчера, 18:54
              Цитата: истопник

              А я не просто приезжал, а работал. И не просто работал, а гнал геофизический профиль Полоцк-Молодечно-Лида-Белосток. По самому вашему Северо-западу. Ножками-ножками. Так что кое-что видел и кое-что знаю.

              Когда это было? Приезжайте пожить в Молодечно сейчас, в Молодечно сегодня с работой дела обстоят крайне печально.
              0255
              1. истопник Вчера, 19:05
                Цитата: 0255

                Когда это было? Приезжайте пожить в Молодечно сейчас, в Молодечно сегодня с работой дела обстоят крайне печально.


                Но мы же обсуждаем не экономическое положение, а конкретный закон. Вставай на учёт в службу занятости и спокойно ищи работу.
                истопник
                1. 0255 Вчера, 19:54
                  Цитата: истопник
                  Но мы же обсуждаем не экономическое положение, а конкретный закон. Вставай на учёт в службу занятости и спокойно ищи работу.

                  Не переживай ты так за меня, я работаю. И мне даже з/п вовремя платят, в то время как на Молодечненском заводе металлоконструкций, 10 лет назад считавшимся чуть ли не единственным реально работающим в городе, людям з/п 4 месяца не платили
                  0255
                  1. истопник Вчера, 20:21
                    Цитата: 0255
                    Цитата: истопник
                    Но мы же обсуждаем не экономическое положение, а конкретный закон. Вставай на учёт в службу занятости и спокойно ищи работу.

                    Не переживай ты так за меня, я работаю. И мне даже з/п вовремя платят, в то время как на Молодечненском заводе металлоконструкций, 10 лет назад считавшимся чуть ли не единственным реально работающим в городе, людям з/п 4 месяца не платили


                    Видишь, оказывается у тебя всё нормально. А ты тут голосил - заводы встают, люди голодают, отбирают последнее, законы загоняют людей в "петлю", Лукашенко берега потерял... Ты зачем свою республику хаешь? Слушай, а не демократ ли ты часом? А может даже либерал, чур меня?
                    истопник
                    1. 0255 Вчера, 20:55
                      Цитата: истопник
                      Видишь, оказывается у тебя всё нормально.

                      Относительно тех, кому з/п задерживают и отправляют в "отпуск" за свой счёт - да. Но это не значит что я должен быть всем доволен, пока меня этот налог не коснулся.
                      Цитата: истопник
                      Ты зачем свою республику хаешь?

                      Не хаю, а говорю о проблемах.
                      Цитата: истопник
                      Слушай, а не демократ ли ты часом? А может даже либерал, чур меня?

                      Опять 25 - если хочешь достойного уровня жизни в своей стране, то либерал, пятая колонна, агент госдепа laughing Да называй меня как хочешь.
                      0255
      3. МойВрач Вчера, 18:13
        Цитата: 0255
        А если налог заплатить, то могут ещё и дело завести "за скрытие доходов".

        laughing laughing laughing Слышал о таком, но дело не завели.
        МойВрач
        1. 0255 Вчера, 18:46
          Цитата: МойВрач
          Цитата: 0255
          А если налог заплатить, то могут ещё и дело завести "за скрытие доходов".

          laughing laughing laughing Слышал о таком, но дело не завели.

          Вам уже приходило "письмо счастья" и вы платили налог?
          0255
    3. 2s1122 Вчера, 16:44
      Так он уже работает,законопроэкт этот.
      2s1122
    4. Асадулла Вчера, 16:51
      "Умные госмужи" в России тоже хотят "Налог на тунеядство" ввести


      Да что вы говорите! А как же обамовский налог, триста гринов с головы? Это не налог, а социальная выплата по медицинской страховке, ибо сегодня работающий иже безработный официально регистрированный на бирже приравнивается с неработающим и не платящим страховку. То есть с той категории граждан, которые работают на себя и не платят налоги. Что здесь ужасного, не вижу. Более того, в любой западной стране, обращение к врачу без страховки вылечить рядовой грипп, будет стоить вам как бюджетное подержанное авто. Это в лучшем случае. Это борьба не с безработными, которые могут зарегистрироваться и официально иметь страховку, а против теневой деятельности, работники которой сегодня имеют право лечиться за счет граждан исправно платящих страховку.
      Асадулла
      1. raid14 Вчера, 16:59
        А мне обамовский налог по барабану, в России по Конституции ст. 41 каждый гражданин имеет право на бесплатную медицинскую помощь.
        Это ущемление гражданских прав и свобод записанных в Конституции, а ими вертят как заходят, не будешь платить подыхай на улице или лечись сам, это как?
        raid14
        1. Асадулла Вчера, 17:51
          , не будешь платить подыхай на улице или лечись сам, это как?


          Не хочешь платить, регистрируйся на бирже, жалуйся на голову, на задницу, на все что угодно, что бы работу не нашли. И не плати, ходи отмечайся. А если хитрозадый, и хочешь свой хитрый зад прикрыть Конституцией, то пожалуйте на прибор с винтом. Получается что Конституция должна защищать жулье кошельком законопослушных граждан. Обойдетесь.
          Асадулла
          1. raid14 Вчера, 18:08
            Коституция должна защищать граждан, а не заглядывать в кошельки.
            Платить пособия всем стоящим на бирже будут тоже из твоего кармана, умник.
            Если живешь в кишлаке, ауле или яранге как каждый раз до биржи добираться, на ишаке, или пешком?
            raid14
            1. Асадулла Вчера, 18:26
              Платить пособия всем стоящим на бирже будут тоже из твоего кармана, умник.


              Стоящим на бирже? Пожалуйста. Только это общая мировая практика. Такая же в КНР, а в КНДР будете работать принудительно, и медицинские услуги вам будут оказывать в лагере. И в общем, этот вопрос практически закрыт. Хочешь медицинскую страховку не платить и не работать, - мелкими шагами на биржу. Не нравиться? Хочешь по-бузить? без вопросов, мы ждем с нетерпением, только вот ломиться будешь хоть в аул, хоть в кишлак, хоть на ишаке, хоть пёхом.
              Асадулла
              1. raid14 Вчера, 18:39
                Кто это мы ?
                Власть которая всласть?
                Если бы хотел побузить, здесь бы не распинался.
                Просто не люблю, когда людей считают за б..дло и несправедливо ущемляют в их конституционных правах.
                raid14
                1. Асадулла Вчера, 18:59
                  Просто не люблю, когда людей считают за б..дло и несправедливо ущемляют в их конституционных правах.


                  Ничего подобного. Есть много тем, где власть дает косяка, но в этом случае, это охрана прав граждан. И ваших в том числе. Если человек зарегистрирован на бирже, ему тяжелее нелегально работать, и подобный закон направлен только на одно, - уменьшить теневую экономику рынка труда. Не залезть в карман гражданина, а систематизировать, что бы нижеподписавшийся Виктор в том числе получал вовремя пенсию. Ибо и ваша, уважаемый raid14, и так же моя, в будущем состоит из социальных выплат работающих граждан. По осторожным подсчетам, неучтенные безработные составляют около 12-15%, но реально все они работают нелегально. Сравните с официальными цифрами безработицы, - около 7%. Можно подсчитать, сколько денег не получает социальный фонд, средства которого целиком идут на выплату и пенсий и медицинского обслуживания. Если вы работаете, для вас этот закон ноль. Если вы зарегистрированный безработный, он так же не опустошает ваш карман, но если человек торгуете трусами на базаре, не платит социального налога, значит каждый поход в поликлинику ему оплачивает вы, и я и тот же уважаемый пенсионер Viktor.N.Aleksandrov. Считаете это справедливым?
                  Асадулла
                  1. raid14 Вчера, 19:12
                    Согласен в общем, но есть нюансы.
                    С какой стати поход в поликлинику государство хочет переложить со своих на наши плечи?
                    Почему платя НДС с товара каждый гражданин обязан дополнительно платить государству в ФМС.
                    Свою пенсию я уже заслужил и новые "налоги на воздух" от государства для своих детей, терпеть не намерен.
                    raid14
                  2. Viktor.N.Aleksandrov. Вчера, 21:46
                    Хорошо быть "зарегистрированным безработным" в приличном городе. А наши безработные вынуждены ездить в центр занятости зачастую на перекладных из глухих деревень. Причем заведомо зная, что работы там не предложат, а просто надо "соблюсти формальность". Ну и кому нужны такие "центры занятости"? Я периодически лазаю на сайты, предлагающую работу, присматриваю что-нибудь для жены. Ну это же анекдот - грузчики, дворники за 6 тыс.р - квотируемое место для инвалида! Водители с зарплатой до 15 тыс.руб - это уже счастье. А женщине со средним пед.образованием -только младшим воспитателем в детский сад, да и то за зарплату не более 6 тыс. Как на такую зарплату прожить! Да лучше она у меня дома будет сидеть - я накормлен, напоен и спать уложен!А те, кто имеют "левый" заработок, и на биржу встанут, и пособое получат, и налоги не заплатят. А для выявления таких теневиков нужно будет создавать очередную спец.службу и тратить на это такие деньги, которые никакой налог на тунеядцев не восполнит. Так что ерунда все это!
                    Viktor.N.Aleksandrov.
          2. Viktor.N.Aleksandrov. Вчера, 18:13
            С нашими Российскими биржами, особенно в провинции, где нет какой-либо работы, иметь дело бесполезно, только для галочки.Результат нулевой.И причем тут регистрация на бирже и КОНСТИТУЦИОННОЕ!!! право на бесплатную медицину? Мне то нас..ть, я пенсионер, но на пенсию содержу безработную жену. Что я ещё за неё и налог обязан платить"? Доиграются и наши пустоголовые с законодательными инициативами до чего-нибудь серьезного. А скорее всего турнут такого "умника" из насиженного кресла, как очередного "козла отпущения".
            Viktor.N.Aleksandrov.
    5. saturn.mmm Вчера, 22:24
      Цитата: raid14
      "Умные госмужи"

      Кавычки здесь как нельзя кстати.
      saturn.mmm
  10. kapitan92 Вчера, 16:17
    Доиграется Лука до цугундера, ох доиграется .Выбранная экономическая модель "колхозного" развития экономики уже привела в тупик. Заканчивается " белорусский социализм". Что дальше?
    Несколько лет назад, члены этих ячеек давно бы сидели в камерах КГБ. Сдает Лука позиции, и денег с Европы хоца и газ российский по 80 баксов, и нефть по дешевке.
    Любопытно узнать мнение коллег из Белоруссии !? Существует ли в реальности оппозиция? Требования, предложения?
    kapitan92
    1. Гарантийщик Вчера, 16:36
      Не волнуйтесь, Родина всё видит и слышит. Количество маргинально настроенных личностей, так называемых "змагаров" ничтожно мало, никто не воспринимает их всерьез, ввиду давно раскрытой продажной сути всего движа. Посмотрите хотя бы на количество персон на их митингах...Гораздо серьезней растущее недовольство народа...Фразы в духе "доиграется Лука, доиграется, хочет и нам и вам" - слышу от товарищей из РФ на протяжении последних лет этак пятнадцати, а воз и ныне там. Батька всегда договорится с Темнейшим, не впервой. Насчет возможного майдана тоже не переживайте - подавят в зародыше любое проявление, благо давно дали все полномочия органам на случай ЧС.
      Гарантийщик
      1. kapitan92 Вчера, 20:43
        Цитата: Гарантийщик
        Насчет возможного майдана тоже не переживайте - подавят в зародыше любое проявление, благо давно дали все полномочия органам на случай ЧС.

        Да, Я, собственно и не переживаю, Вам жить в своей стране.
        kapitan92
  11. Чаронда Вчера, 16:24
    Не будет русских дивизий,будут американские. Или это тело всерьез думает,что ему кто то станет давать деньги даром?!
    Чаронда
  12. 2s1122 Вчера, 16:28
    Это прямой презыв к свержению власти!Итересно арестуют Станкевича или нет? recourse
    2s1122
    1. Асадулла Вчера, 16:56
      Это прямой презыв к свержению власти!Итересно орестуют Станкевича или нет?


      У Бацьки сегодня другие приоритеты, он Путина разводит на газ с нефтью, на базаре. Показывая через занавесочку, что у него на кухне пьют кофий общеевропейцы. Тут теперь не с руки, русские с крючка соскочат.....
      Асадулла
    2. Roma-1977 Вчера, 17:21
      Нет, не арестуют. Сейчас дан приказ арестовывать пророссийских, а антироссийских не трогать. Тренд.
      Roma-1977
  13. кг пв Вчера, 16:33
    Непонятненько, вроде и штатникам сейчас не до Белоруссии, и в ЕС своих заморочек хватает, неужели в самом деле это внутренняя инициатива?
    кг пв
    1. Львиная Грива Вчера, 23:20
      Доморощенные бандеровцы в Белоруссии всегда были и западная Белоруссия от западной Украины мало отличается.Белорусские бандеровцы отличаются от украинских только красно-белым флагом Великого Княжества Литовского. Однако кто то оплачивает все эти движения.
      Львиная Грива
  14. Горный стрелок Вчера, 16:34
    Ну, это уже проходили. Да только не станут братья-белорусы громить свою страну на потеху полякам(к бабке не ходи, это их уши торчат из-за этого куста). Ох, дождутся ляхи, придется обновить память. am Заодно памятники героям-освободителям восстановят. И цветы каждый день к ним носить будут, гиены Европы.
    Горный стрелок
  15. _Vlad_ Вчера, 16:38
    на 17 февраля цирк намечается, клоунов с 404 подвезут ..
    будут прыгать на грабли. hi
    _Vlad_
  16. x.andvlad Вчера, 16:44
    Этот "Наполеон" грезит своим войском "кастрюлеголовых". И все под соусом "патриотизма", естественно.
    Еще немного, и этот "правдоруб" накличет на свою пятую точку приключений. Не хватало нам майдана еще и в Белоруссии.
    x.andvlad
  17. Бригадир Вчера, 16:45
    Похоже в Белоруссии скоро начнутся интересные события...
    Надо запасаться поп-корном, ибо воздействовать мы на них всё равно не сможем (т.к. Лукаш занял явно прозападную позицию и торпедирует все российские предложения), остается только смотреть и жалеть людей, которым устроят майдан по глупости Лукаша...
    P/S. Интересно, куда побежит Лукаш, когда всё полыхнёт? Из России ему явно покажут фигу (чай не Янукович), а на Западе элементарно отберут все капиталы, которые он сможет прихватить с собой...
    Бригадир
  18. vmo Вчера, 16:45
    Николай Статкевич, проходимец и прохвост,сам привык жить на халяву, и призывает в вести Белоруссию в хаос хохляндии. Обида,что не стал президентом, вот и вся забота о народе, но на халяву жить не проходит,это правда.
    Думаю, к 17 февраля, этот Статкевич и другие "возмущённые граждане" будут возмущаться или в тюрме или за границей. Ой недооценивают они Бацьку!
    vmo
  19. AlexeyAlexey Вчера, 16:54
    Цитата: кг пв
    Непонятненько, вроде и штатникам сейчас не до Белоруссии, и в ЕС своих заморочек хватает, неужели в самом деле это внутренняя инициатива?


    Это последствия вложений фондов Сороса и прочих зарубежных(в частности амерских и польских НКО),ЕС задружил с АГЛ в последние два года,вот у змагаров и печёт,понимают,что если так и дальше пойдёт,то их со временем всех Саня раздавит,вот и начинают бухтеть,пока ещё у них шанс есть,чтоб ЕС обратил "внимание на притеснение дерьмо.....то есть демократических сил".
    AlexeyAlexey
  20. vasilev Вчера, 17:01
    Обьявляйте карантин в Беларуси,там появился вирус майданизма.
    vasilev
  21. mikh-korsakov Вчера, 17:02
    Янукович тоже так действовал, мол, мы хотим быть и с ЕС и с Россией. Украина, мол, будет неким посредником. То есть если по нашему сосать из двух источников. Но Россия сказала, что ей посредник не нужен, мол, она в случае чего может кому надо и по телефону позвонить. Еще он все время просил дешевый газ и обижался. Лукашенко похоже пошел по пути Януковича. Сначала обиделся, а потом похоже все пойдет по украинскому образцу. Ну что ж пришла пора присматривать квартиру в России и для Лукашенко.? Может поселить его на одной улице с Януковичем?
    mikh-korsakov
    1. МойВрач Вчера, 18:22
      Цитата: mikh-korsakov
      Янукович тоже так действовал, мол, мы хотим быть и с ЕС и с Россией.

      Смысл всех высказываний Лукашенко что он очень очень хочет быть с Россией, но не в России, то есть быть её частью.
      МойВрач
      1. Львиная Грива Вчера, 23:24
        А зачем России дармоеды,которые вспоминают о России только тогда,когда им от России что то надо,а как нужно что то России ,то тут же начинают юлить и нудить о своих правах на самоопределение,независимость и самостийность?!
        Львиная Грива
  22. Incvizitor Вчера, 17:19
    оппозиция
    никогда не
    выступил с призывом к «демократическим силам»

    Это не оппозиция это враги народа и страны.
    Incvizitor
  23. Барбулятор Вчера, 17:26
    Анализ настроений военнослужащих, проходящих службу в воинских частях региона, степени их готовности к обороне страны при агрессии со всех мыслимых направлений.

    Вот ведь как интересно! А ведь это ничто иное как шпионаж под видом патриотического воспитания. Вот именно за такую "работу" щедро платят спецслужбы всех государств, особенно за профессионализм в этом деле. И после этого говорить о противостоянии агрессии?
    Барбулятор
  24. Гордей. Вчера, 17:44
    "...Один из лидеров оппозиционного движения, экс-кандидат в президенты Белоруссии Николай Статкевич, несколько дней назад выступил с призывом к «демократическим силам» и «всем возмущённым белорусам» выходить на антиправительственный марш...".Хе...Похож на амерского актёра Стивена БеркоФФа.Который сыграл "злого русского" в ильме "Рембо 2"(во Вьетнаме).Обратная реинкарнация,однако:
    Гордей.
  25. Dekabrist Вчера, 17:45
    - Князь Волконский, острый умом старец, ответствовал: “На лапти ещё налогу нет…”. — “Истинно, истинно, — зашумели бояре, — мужики по двенадцати пар лаптей в год изнашивают, наложить по две деньги дани на пару лаптей — вот и побьём хана”.
    (А.Н. Толстой "Пётр Первый")
    Dekabrist
    1. raid14 Вчера, 17:54
      Особенно в этом деле проявил себя Петр I, который ввел новую государственную должность — прибыльщик. Так назывались чиновники, обязанностью которых было придумывание новых источников доходов казны. Итогом творчества прибыльщиков явились гербовый сбор, налог с печей, с арбузов, с орехов и с множества других товаров. В Башкирии прибыльщики даже ввели налог на глаза. Сумма зависела от цвета глаз: серые оценивались в 8 алтын, а черные в 2 — 3 алтына. Самым известным налогом Петра I был налог на бороды. Борода дворянина или приказчика стоила 60 рублей, купца — 100 рублей, холопа — 30 рублей. Крестьянин у себя в деревне мог носить бороду даром, но при въезде в город, как и при выезде, платил за нее копейку.
      В Европе того времени налогов тоже было немало. Например, в Англии в эпоху Кромвеля за 20 лет было введено около 200 акцизов. Был даже налог на соломенную труху. В Голландии на порцию рыбы, поданную в гостинице, приходилось 34 вида акцизов.
      Например, в 1704 году Петр I подписал указ, согласно которому думные люди и первостатейные купцы должны были платить с домашних бань по три рубля, простые дворяне, купцы и всякие разночинцы по рублю, крестьяне по 15 копеек. Или плати, или не мойся. Ну и не мылись. Через пять лет Петр I обратил на это внимание: «Замечено, что жены и девицы на ассамблеях яко кикиморы одеты бывают, надев на грязное фижмы из атласа, зело бздят, потеют гораздо, от чего гнусный запах разносят, приводя в смятение гостей иностранных.
      raid14
  26. dzen123 Вчера, 18:01
    Н-да... Почитал первые 54 коммента. Причем обратил внимание на "родные флажки" и их высказывания. Цикава, цикава... Мое мнение следующее.
    1. Оппозиция живет в своем тесном (очень тесном) мирке, который ограничивается чертой Минска и пары-тройки облцентров. Далее этих границ о существовании данной оппозиции жители РБ узнают в основном из Интернета. По сему, наблюдаемый кипишь в лагере "змагароу" всего лишь кипишь и не более того. Просто надо показать новому хозяину в округе Колумбия, что, дескать, мы не спим, бдим, мы (голосом Михалка) "воины света, воины дабра-а-а..." - мы свергнем режим, только дайте нам бабла. Обязательно. Вот начнем свергать с 17 февраля. Честно. Если без смеха, то в нашей синеокой такой "цирк на дроце" регулярен, заезжен и скучен.
    2. А теперь о том, на чем "оппики" решили сыграть. Закон о тунеядстве. Закон БЫЛ БЫ в тему, когда в нашей стране перло БЫ производство, услуги, экспорт. Т.е., правильным было бы прищемить немного лиц, которые излишне ударились лицом в теневые схемы. И построить светлое социально ориентированное государство.
    Только вот в экономике все наоборот. Мелких торгашей на рынках в угоду крупному ритейлу придушили? Придушили. Границу в Западном направлении для свободного перемещения товаров (ну, и соляра, ясен пень) физлицами прикрыли? Прикрыли. Производство умерло? Ага. Судороги и агония. Как там сельское хозяйство поживает? Четвертую часть колхозов (400 с чем-то предприятий) отправили на банкротство (указ от 31.10.2016) и еще одной четвертой части приготовиться туда же к 1 июня сего года.
    Продолжать можно дальше, попутно намыливая веревку и кидая косые взгляды на потолок. И это не "плачь Ярославны". Это, ребята, так и есть. Потому что по работе каждый день мотаюсь по Гродненской и Брестской областях. Много чего вижу. Общаюсь как с руководителями, так и с простыми "колхозниками". Вот к примеру, найти работу в глубинке за 200-250 у.е. без высшего образования и опыта работы в 5 лет - нереально. В районных центрах такие вакансии редкость. Там конкурс такой, что впору приходить с "калашом" и подсумком гранат - отбиваться от "соискателей".

    Собсно, я к чему... Можно закручивать гайки на крышке котла. И можно увидеть как котел рвет по шву. А порвет - факт. Только никто в Этой стране за правящую клику воевать и тем более - умирать, не пойдет. Просто будет много горя и беды. И всплывет много овна, что у людей понакопилось.
    dzen123
    1. демос1111 Вчера, 19:41
      Полностью с вами согласен, добавлю только, при мировых ценах на нефть, скорее всего встанет и белкалий.
      Посмотрел я вот приезд Соловьева и страшно становится. А ведь вдруг и вправду не возьмут весь этот воз овна, как вы выражаетесь, мы перекроим России чего ( у нас выбора не будет) , они перекроют. Чем мы торгуем со странами кроме России, за исключением продуктов переработки "чужой нефти" и калийных удобрений? Если кто думает про сельское хозяйство, то советую сьездить в ихнее черноземье и узнать цены на корма.
      Сама стратегия Лукашенко с опорой на колхозы, мертворожденный ребенок, ни зря видать они до революции весь мир кормили. История повторяется. Весь мир подсажен на ГМО, и тут появляются товары из России, чистые, и по их цене. Во все времена, в пору подьема на Россию нападали всем скопом, да отгребали, но тормозили в развитии, теперь этот фокус не прокатит.
      И еще. Путин им там плохой, а почему решили что после него придет кто то более мягкий. Или вы думаете они Навального с Касьяновым пустят. Да их не трогают, ждут пока бучу поднимут, что б всех сразу, одним скопом. Нам молиться на Путина надо, а то Суворов А. В. придет. Совсем плохо будет.
      демос1111
      1. Анатоль Клим Вчера, 20:54
        Цитата: демос1111
        Нам молиться на Путина надо, а то Суворов А. В. придет. Совсем плохо будет.

        Думаю Суворов А.В. будет нового лже-ПетраIII ловить, а вот нового Курта фон Готтберга вместе со 118-ым украинским полицейским батальоном, я белорусам никогда не пожелаю.
        Анатоль Клим
    2. Комментарий был удален.
    3. Комментарий был удален.
  27. Beby Вчера, 18:41
    Что-то слово "режим" не по-русски как-то звучит,.. зато хорошо переводиться с английского "state"... Как будто всю эту оппозицию готовят по одним и тем же учебным материалам они и те же кураторы.

    Как-то грустно это выглядит...
    Beby
  28. Либероид- Вчера, 18:51
    Осторожней братья белорусы....Либерасты хитры и денег им много отстегнули видать, поджечь Белоруссию ,это мечта многих на западе и давно уже ..Батька конечно, крут на расправу, но без поддержки народа его сомнут сразу! На Украине многие отсиживались по домам,теперь их выдергивают на бойню "АТО" и грабят еще хуже...
    Либероид-
  29. Лелёк Вчера, 18:52
    (Постановление Совета БНК "О региональных военных комиссиях")

    Это - создание БПА (УПА белорусского разлива) на легальной основе, а затем "майдан" и факельные шествия, как в Руине. Дело заходит слишком далеко при бездействии лукашенковских властей. ЛАГ(у) пример с Яныком - не в коня корм, доиграется "бацька" в двуликого Януса, блин. fool
    Лелёк
  30. Галеон Вчера, 19:00
    То ли заканчиваются американские деньжата, то ли Бардак перед уходом новых подкинул на активность...
    Галеон
  31. ротмистр Вчера, 19:23
    Все постепенно идет к тому, что русских и в Беларусь будут называть ватниками и оккупантами. Это все последствия "мудрой" ленинской национальной политики. То- то они по этому поводу помалкивают.
    ротмистр
  32. esaul1950 Вчера, 19:55
    Ну если и белорусы допустят "майдан", всё - гасим свечи и .....
    esaul1950
  33. Васята Вчера, 20:10
    Цитата: МойВрач
    Цитата: Васята
    Братья Белоруссы держите мозги включенными. Не давайте выставить Россию врагом, не потдавайтесь на провокации

    А Россия какое отношение имеет к закону о тунеядстве?

    Или ты грешным делом подумал, что под ником Васята и флагом с триколором к тебе лично обратилась вся Россия?
    Васята
  34. Darth Revan Вчера, 20:28
    Гниды опять повылезали! am
    Darth Revan
  35. Ал.Пересвет Вчера, 20:31
    лукашенко!
    Убери налог на безработных!Что ты сделал???Ты-очень плохо сделал Люди-не могут найти работу,а ты-с тех людей-у которых нету работы-требуешь налог!-Ты просто очень плохой.Люди-не сдохли как-то ещё просто напросто.Их-родители содержат,либо муж или жена или дети.Они-хотят работать,очень хотят работать.Но работы-нету! Так какого ...-они должны платить на... этот налог?? У них-НЕТУ РАБОТЫ,НЕТУ ДЕНЕГ-И ОНИ-ЕЩЁ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ ЭТОТ ТВОЙ ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ НАЛОГ??? ТЫ очень плохой! А как этот закон твой-о налоге на безработных-ударяет по наименее защищённым.Мать одиночка,хотящая найти работу,желающая работать и ищущая работу-но не могущая найти.У неё-18 летний ребёнок.Ребёнок-тоже не может найти работу.Это получается-и мать и ещё и её ребёнок-должны заплатить тебе этот твой очень плохой налог-за то,что ты не можешь в стране-предоставить этим людям работу,вообще-людям!!! Ну ты и очень плохой.
    Отмени повышение пенсионного возраста! Люди-еле еле до 60 лет доживают-мужчины,женщины-до 55.Дедок идёт или бабка-земля с них сыпется,еле ноги передвигают-а ты-очень плохой-ещё пенсионный возраст повышаешь! Верни пенсионный возраст на место-и не трогай его! Люди трудятся,налоги платят,на пенсию платят-а ты поднял пенсионный возраст-чтобы люди до пенсии-вообще не дожили! Чтобы работали,работали-и на работе сдохли-так и не выйдя на пенсию? Ну ты вообще.Тот колхозник,фермер,рабочий на заводе-в 60 лет-еле руки и ноги уже волочёт-а ты-....!-ему возраст пенсионный повышаешь! Как ты такое можешь делать!Верни пенсионный возраст на место:мужчинам-в 60 лет,женщинам-в 55 лет,военным-в 45.И не трогай его! Кто хочет работать пенсионерам-просто пусть работают.А не всем подымать пенсионный возраст!
    Дай людям-достойную зарплату на работах.Чтобы люди могли-обеспечить прокормить себя,свои семьи и своих детей! Как можно прожить на зарплату в 300 рублей? Или в 3 000 000 по старым ценам???
    Убери кумовство и панибратсво с государственных работ! Людям-устроиться нельзя на работу.А сын или доченька чинуши или начальничка-директора-берётся на работу-и устраивается с офигенным окладом! Начальнички-беспределят-как хотят:зарплат-не платят,устравивают своих знакомых-на большие шиши,людям-на похлёбку,на воду с хлебом кинут только.
    Где взять деньги на зарплаты рабочим и людям спросишь ты??? Так я тебе,бестолковому объясню,научу,если ты-не соображаешь-УРЕЖЬ ЭТИ СУМАСШЕДШИЕ ОКЛАДЫ НАЧАЛЬНИЧКАМ-ДИРЕКТОРАМ ДА ЧИНУШКАМ СВОИМ-И ПУСТИ ИХ-НА ЗАРПЛАТУ ЛЮДЯМ! Это-просто -директор,чинушка-получает 15 000 рублей или 150 000 000 по старым-20 000 рублей или 200 000 000 по старым-а рабочий-каких то 300 рублей или 3 000 000 по старым деньгам.Ты-в своём уме??? Ты понимаешь-до чего довёл людей,до какого состояния???
    Ты-заботься о стране,народе,людях-а не души их и выжимай последние соки.Отмени все эти свои очень плохие законы и указы и урежь все эти оклады сумсашедшие начальничкам-диреткорам да чинушкам своим и пусти их-на зарплаты людям.
    И ХВАТИТ ОБМАНЫВАТЬ ПРО СРЕДНЮЮ ЗАРПЛАТУ! В ЗАСУНЬ-СВОЮ СРЕДНЮЮ ЗАРПЛАТУ! СМОТРЕТЬ НУЖНО-НЕ НА СРЕДНЮЮ ЗАРПЛАТУ-А НА МИНИМАЛЬНУЮ!!!!! А СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА-ЭТО КАК ГОЛУБЦЫ-ТВОИ НАЧАЛЬНИЧКИ-ДИРЕКТОР ДА ЧИНУШКИ ЖРУТ МЯСО-А ЛЮДЯМ-НА КАПУСТУ НЕКОТОРЫМ НЕ ХВАТАЕТ! ЕЁ СЕБЕ ЗАСУНЬ,СВОЮ СРЕДНЮЮ ЗАРПЛАТУ!
    Ал.Пересвет
    1. Викторио Вчера, 20:47
      Цитата: Ал.Пересвет
      лукашенко! ...........

      ====
      такие требования можно выдвинуть и в рф,
      и во многих других странах той же восточной европы, ибо все, почти все, с небольшими вариациями, имеют место быть. наверняка есть возможности избежать всего вами перечисленного, а вот где взять столько умных, честных, талантливых руководителей?!
      Викторио
  36. Ал.Пересвет Вчера, 20:37
    Лукашенко-реально загнал белорусов-в кабалу.Люди-белорусы-против его плохих законов.ВЫ-НЕ ПУТАЙТЕ МАЙДАНЩИКОВ АНТИРОССИЙСКИХ НА УКРАИНЕ с митингому белорусов-против антинародных законов против лукашенко. При чё тут законы против людей Лукашеновские и белорусы-против России?
    БЕЛОРУСЫ-ХОТЯТ В СОСТАВ РОССИИ-Лукашенко-не хочет!



    У вас-Алексей Кудрин-проталкивает эти законы в России.У вас этот налог назвали-налогом на медицину.У вас-тоже повысили пенсионный возраст.
    А белорусы,Беларусь-ХОТЯТ В СОСТАВ РОССИИ! Лукашенко-не хочет!
    ПОЧЕМУ ВЫ ПИШИТЕ-ТАКИЕ ОБМАННЫЕ СТАТЬИ,НИ В ЧЁМ НЕ РАЗОБРАВШИСЬ И НИЧЕГО-НЕ ПОНИМАЯ??? ЗАЧЕМ ВЫ ЛЮДЕЙ-ОБЗЫВАЕТЕ-КОТРЫЕ ВЫСТУПАЮТ ПРОТИВ АНТИНАРДНЫХ ЗАКОНОВ ЛУКАШЕНОВСКИХ-И ХОТЯТ В СОСТАВ РОССИИ ВОЙТИ,НО ТОЛЬКО ЛУКАШЕНКО-НЕ ХОЧЕТ ЭТОГО.ВЕДЬ В БЕЛАРУСИ-ОН ЦАРЬ САМ СЕБЕ.А В РОССИИ-ПУТИНУ НУЖНО ПОДЧИНЯТЬСЯ. ЗАЧЕМ ВЫ ТАК ПИШИТЕ???
    Ал.Пересвет
    1. Hlavaty Вчера, 22:20
      Цитата: Ал.Пересвет
      ВЫ-НЕ ПУТАЙТЕ МАЙДАНЩИКОВ АНТИРОССИЙСКИХ НА УКРАИНЕ с митингому белорусов-против антинародных законов


      Ага... У нас тоже сначала начиналось вроде как против банды Януковича. А потом управление перехватили подготовленные Западом кадры. Думаете в Белоруссии нет таких же подготовленных кадров?
      А не КГБ я бы не надеялся. КГБешники тоже люди и, видя как в последнее время мечется батька, тоже начинают думать и о "запасных аэродромах" и о "дополнительных" пенсиях в теплых краях.

      Ну а самое главное, что я вижу: России опять не ведет никакую работу с белорусами (как в своё время и с украинцами). Вместо серьезной и кропотливой работы по выращиванию и продвижению своих сторонников, опять шашни олигархов и политиков. В тоже время Запад с белорусами, как мы видим, работает грамотно и настойчиво.

      А это значит, что бахнет и в Белоруссии. И довольно скоро - Трамп с Путиным по Украине договорятся и Запад возьмется за Белоруссию. (О ней то никто ни с кем не договарился winked )
      Hlavaty
  37. Ал.Пересвет Вчера, 20:50
    Цитата: Викторио
    Цитата: Ал.Пересвет
    лукашенко! ...........

    ====
    такие требования можно выдвинуть и в рф,
    и во многих других странах той же восточной европы, ибо все, почти все, с небольшими вариациями, имеют место быть. наверняка есть возможности избежать всего вам перечисленного, вот где взять только столько умных, честных, талантливых управленцев.

    Таких законов-заграницей-нету.И нету налога на безработных.Есть-хорошие пособия по безработице,такие-какие у нас-работающие люди-зарплату не получают.Не путайте яичницу-с Божьим даром.Это,что сделал Лукашенко-КРЕПОСТНОЕ ПРАВО И ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД-ЗА МИСКУ ПОХЛЁБКИ.ЛЮДИ В БЕЛАРУСИ-РЕАЛЬНО-В Ы Ж И В А Ю Т .
    Ал.Пересвет
    1. Ал.Пересвет Вчера, 20:52
      БЕЛОРУСЫ ВСЕ,ВСЯ БЕЛАРУСЬ-ХОЧЕТ В СОСТАВ РОССИИ,К РУССКИМ ПРАВОСЛАВНЫМ.А Лукашенко-власть не хочет терять.Поэтому-он и не хочет в состав России.Потому что-он в Беларуси себе царь и пан.А в России-ему нужно будет подчиняться Путину.
      Давно подсчитано экономистами,что государство может выжить и хорошо жить и развиваться с населением в 300.000.000. Могущие себя обеспечить:
      1)Людскими резервами.Рабочими-для созидания и работы,построек заводов,ферм,колхозов,институтов,учёных,медиков и так далее.Для Защитников страны:от внешней угрозы и предателей страны:армия.солдаты,фсб,антитеррористические спецподразделения и иные.
      2)Ресурсами:полезными ископаемыми,таблицей Менделеева-чтобы из этих ресурсов-можно было что создавать,созидать,строить.
      3)Большими территориями-чтобы было где всё это разместить+большие территории для земледелия,животноводтсва,заводов,фабрик,военных построек и так далее.
      4)Сильной,умной,мощной армией-способной защитить такую страну-от любого агрессора.
      5)Из-за огромной,большой территории-Россию-даже парой пар ядерных бомб-не забомбить-из-за огромной и большой территории.Россия-быстрее закидает ядерными бомбами напавшего на Россию-потому что-Россия больше по размерам.
      К таким странам отнесли Россию,США,Китай,Турция.По убыванию.
      Участь маленьких стран-быть колониями этих стран,либо быть завоёваными этими странами и уничтоженными.Либо-слиться с этими странами во едино-стать этой страной и таким образом-окрепнуть и быть сильными.Русские и Россия-предлагают войти в состав России-стать Россией,Русскими-тем самым-окрепнуть,стать мощной страной.Другие страны-такого-не предлагают.сша-никогда не возьмёт нас в состав сша,не даст печатать доллар,у нас-не будет одной валюты,одних цен,зарплат,одних войск.Мы-будем колонией сша. евросоюз-распадается по той же причине-там сказано-что это евросоюз,однако-каждая страна-сама по себе.Нету единых войск,нету равномерных цен и зарплат.
      Единственный выход Беларуси выжить и стать сильнее-это войти в состав России-стать сильной и мощной Россией.Из маленькой,нищей,слабенькой Беларуси,которую могут завоевать-за время-от трёх суток-до месяца,смотря какая страна нападёт-превратиться в супердержаву-с огромными ресурсами,огромными территориями,сильной армией,одним большим народом-Русским.Где ресурсы и богатства-рапределяются равномерно по всей территории России.Где белорусы-станут равными-одним народом России-Русскими.Вся страна-Россия-будет для всего Русского народа России,для всего народа России.
      Тем более-язык у нас-русский,вера православная.Мы один одного-хорошо понимаем.МЫ-ВСЁ ВРЕМЯ-ВМЕСТЕ-ОДНА СТРАНА-ДРЕВНЯЯ РУСЬ,РОСИИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ,СССР.Мы-ОДИН НАРОД-РУССКИЕ,ОДНА СТРАНА-РОССИЯ.Кто захочет балакать на мове-кали ласка,мову-нихто забараняць-не буде.Але на ёй-ужо и так-нихто не гаворыць.
      Это называется-не оккупация-а укрепление и процветание,надёжная защита мир и добро.
      Во всех остальных случаях Беларусь ждёт-смерть.Смерть либо в колонии,либо-в захвате и уничтожении-другим государством.
      НАС-СПЕЦИАЛЬНО И ИСКУССТВЕННО-ПОДЕЛИЛИ-ЧТОБЫ НАМИ УПРАВЛЯТЬ. В СВОЮ СТРАНУ-сша-НАС НЕ ВОЗЬМУТ,У НАС-НЕ БУДЕТ ЕДИНОЙ ВАЛЮТЫ,ЕДИНЫХ ЦЕН. ПОЧЕМУ-сша-НЕ ДЕЛИТСЯ???﻿
      Ал.Пересвет
  38. Хаос Вчера, 21:15
    Цитата: raid14
    Вариантов несколько:
    1 отмена Декрета №3, переговоры с оппозицией,
    2 арест недовольных активистов, разгон марша, ужесточение репрессивных мер
    3 гражданские беспорядки или вооруженные столкновения до смены правящего режима

    добавь 4. пойти по пути РФ или ФРГ или Франции или Англии
    Хаос
  39. Ал.Пересвет Вчера, 23:19
    Цитата: Hlavaty
    Цитата: Ал.Пересвет
    ВЫ-НЕ ПУТАЙТЕ МАЙДАНЩИКОВ АНТИРОССИЙСКИХ НА УКРАИНЕ с митингому белорусов-против антинародных законов


    Ага... У нас тоже сначала начиналось вроде как против банды Януковича. А потом управление перехватили подготовленные Западом кадры. Думаете в Белоруссии нет таких же подготовленных кадров?
    А не КГБ я бы не надеялся. КГБешники тоже люди и, видя как в последнее время мечется батька, тоже начинают думать и о "запасных аэродромах" и о "дополнительных" пенсиях в теплых краях.

    Ну а самое главное, что я вижу: России опять не ведет никакую работу с белорусами (как в своё время и с украинцами). Вместо серьезной и кропотливой работы по выращиванию и продвижению своих сторонников, опять шашни олигархов и политиков. В тоже время Запад с белорусами, как мы видим, работает грамотно и настойчиво.

    А это значит, что бахнет и в Белоруссии. И довольно скоро - Трамп с Путиным по Украине договорятся и Запад возьмется за Белоруссию. (О ней то никто ни с кем не договарился winked )

    Не надо путать митинг мирный и сбор подписей-против налога на безработных и других его антинародных законов:повышение пенсионного вразраста,крепостное право-контракты,беспредел чинуш-воров,законтворцев антинародных и начальничков.
    Что вы как стадо-ничего не разобрашись-начинаете обвинять-не того,кого надо.Что бахнет в Беларуси??? Народный бунт-может бахнуть.Но не против России,Русских-а против этих законов лукашеновских,которые-против людей.Люди идут говорить-чтобы он убрал налог на безработных,вернул прежний пенсионный возраст.А не кричать что-то против России,Русских.Или-за ЕС и НАТО.Нет
    Мы-любим только Россию православную,Русских православных,народ России.НАТО и ЕС-нам не надо.И мы-хотим в состав России.
    Мы-не поддерживаем тех,кто кричит против России,против Русских.
    Вот тут на видео-кричали против России,против Русских-так ниже посчитайте ДИЗЛАЙКИ и комментарии белорусов посмотрите.Мы-хотим быть в составе России,как и раньше-быть одной страной-Россией,быть одним народом-Русскими.
    Ал.Пересвет
  40. Ал.Пересвет Вчера, 23:37
    Цитата: Hlavaty
    Цитата: Ал.Пересвет
    ВЫ-НЕ ПУТАЙТЕ МАЙДАНЩИКОВ АНТИРОССИЙСКИХ НА УКРАИНЕ с митингому белорусов-против антинародных законов



    Ну а самое главное, что я вижу: России опять не ведет никакую работу с белорусами (как в своё время и с украинцами). Вместо серьезной и кропотливой работы по выращиванию и продвижению своих сторонников, опять шашни олигархов и политиков. В тоже время Запад с белорусами, как мы видим, работает грамотно и настойчиво.

    А это значит, что бахнет и в Белоруссии. И довольно скоро - Трамп с Путиным по Украине договорятся и Запад возьмется за Белоруссию. (О ней то никто ни с кем не договарился winked )

    Однозначно-этого-не хотелось бы.Думаю-наши парни,те же чекисты-не допустят прозападный сценарий.У нас реально-белорусы,народ-за Россию,Русских.В состав России хотим.Да и народ-просто разойдётся-если только начнутся крики и лозунги-Беларусь цэ Эвропа,Беларусь-це НАТО.И антироссийские лозунги и крики.
    А стрелять по своим-как в Украине на майдане или провокацию какую сделать-не получится.У нас для этого-есть всё необходимое.Все антитеррористические спецподразделения,снайпера,сапёры,сотрудники в штатском.Думаете-у них нету семей,родителей стариков,детей,жён?Думаете-они не видят эти антинародные законы?Если что и произойдёт-значит это провокация Лукашенки.Потому что у Лукашенки-есть ВСЁ,чтобы не пролить кровь-есть.Чтобы подобного как в Украине-стрельбы по белорусам и правоохранителям-провокацию-не допустить.Как на Украине начали расстреливать на майдане снайпера.При наших силах-такой сценарий-не возможен.У нас парней-достаточно для защиты граждан Беларуси,белорусов.Один мвд алмаз-чего стоит.Я это клоню к тому,что только по приказу Лукашенки может быть сделан Украинский сценарий.Если кто-решится его исполнить.У нас-мышь не пробежит просто так,комар не пролетит.
    Ал.Пересвет
    1. Ал.Пересвет Сегодня, 00:01
      Ну а самое главное, что я вижу: России опять не ведет никакую работу с белорусами (как в своё время и с украинцами). Вместо серьезной и кропотливой работы по выращиванию и продвижению своих сторонников, опять шашни олигархов и политиков. В тоже время Запад с белорусами, как мы видим, работает грамотно и настойчиво.
      А это значит, что бахнет и в Белоруссии. И довольно скоро - Трамп с Путиным по Украине договорятся и Запад возьмется за Белоруссию. (О ней то никто ни с кем не договарился winked )
      А Путину,вам-Русские,Россия-да,активней надо работать с нами-с Беларусью,белорусами.Активней.И своего Алексея Кудрина-убрать.Всех таких-поубирать из России.
      Ал.Пересвет
  41. kapitan92 Сегодня, 00:21
    Скептик-Самоучка,
    Я с Вами согласен на 100%. И сталкиваюсь я с этим ежедневно. Телефонное право, кумовство, блат, знакомство, "вымывание" спецов. Печально, но факт!
    kapitan92
  42. Ал.Пересвет Сегодня, 01:32
    Цитата: Асадулла
    , не будешь платить подыхай на улице или лечись сам, это как?


    Не хочешь платить, регистрируйся на бирже, жалуйся на голову, на задницу, на все что угодно, что бы работу не нашли. И не плати, ходи отмечайся. А если хитрозадый, и хочешь свой хитрый зад прикрыть Конституцией, то пожалуйте на прибор с винтом. Получается что Конституция должна защищать жулье кошельком законопослушных граждан. Обойдетесь.

    Ну что можно сказать-дурацкий налог.Становись на биржу труда.Сколько можно простоять на бирже труда?Если на работу-не берут или не могут предоставить работу? Сколько времени можно простоять на бирже труда? Биржа труда-не устраивает на работу,а направляет на собеседование к работодателям.
    Что-ходить с диктофоном и камерой-по всем работам и снимать на видео-как говорят:"Работы нету." Или:"Ты нам не подходишь." Ну так-пусть бумажку дают-что не подхожу.Или-идти ишачить за 200 рублей в месяц-как выжить??? ТАК У НАС-БУЛКА ХЛЕБА СТОИТ-ОДИН РУБЛЬ.А нужно-за жильё заплатить,семью накормить,детей.
    А ещё-почему я-должен идти дворником или в колхоз колхозником например-если у меня-квалификация прекрасного инженера или доктора например какого? Так-не вопрос-пойдём и в колхоз-РАБОТУ ДАЙТЕ И ЗАРПЛАТУ ДО ПОЛУЧКИ НОРМАЛЬНО ПРОЖИТЬ.Или-почему я должен идти работать-за копейки,когда какой-нибудь чинушка или директор-получает по 15 000-20 000? Мы-не просим какие-то сумасшедшие деньги.Но-не за овсянку с водой же работать.Или работа колхозника,фермера,рабочего-что обслуживает оборудование на фреме.заводе.колхозе-не нужная? А хлеб,картошку,молоко,мясо-кто выращивает и смотрит?Труд на земле-всегда считался тяжёлым.Почему эти люди-должны ишачить-за миску похлёбки?Как за жильё расплачиваться,семью как содержать,детей чем кормить?Это получается что,принудительный труд?То есть-труд за похлёбку?У нас что:война,чрезвычайное положение,стихийное бедствие какое или может наши деды воевали на войне-за такое будущее наше?Или может чинушки и начальнички-директора-вместе с президентом тогда-посидят на рабочих харчах-раз у нас -такое бедственное положение?-Поддержат рабочих?﻿
    ПОЧЕМУ-ЗА ГРАНИЦЕЙ-ВСЕ ЛЮДИ-ХОРОШО ЖИВУТ И ТАМ-НЕ ВВЕЛИ НАЛОГ НА БЕЗРАБОТНЫХ,А НАОБОРОТ-ЕЩЁ ТАКИЕ ПОСОБИЯ ПЛАТЯТ-ЧТО У НАС-НЕ КАЖДЫЙ РАБОЧИЙ ПОЛУЧАЕТ.
    ВОТ ВАМ ССЫЛКИ-КАК У НАС В БЕЛАРУСИ,В КАВЫЧКАХ-"ВЕЛМИ ЦУДОВНА ЖЫТИ"_ПЕРЕВОЖУ НА РУССКИЙ ЯЗЫК-"ОЧЕНЬ ХОРОШО ЖИТЬ".Поклацайте по всем этим ссылкам ниже-за голову возьмётесь.
    https://news.mail.ru/economics/28525086/?frommail
    =1
    https://news.mail.ru/economics/25647405/?frommail
    =1
    https://news.mail.ru/economics/25694221/?frommail
    =1
    https://news.mail.ru/society/25743558/?frommail=1
    https://news.mail.ru/economics/25806324/?frommail
    =1
    https://news.mail.ru/society/25931820/?frommail=1
    https://news.mail.ru/economics/25954542/?frommail
    =1
    https://news.mail.ru/economics/26289961/?frommail
    =1
    https://news.mail.ru/economics/26289961/?frommail
    =1
    https://news.mail.ru/economics/26318016/?frommail
    =1
    https://news.mail.ru/economics/26719542/?frommail
    =1
    https://news.mail.ru/economics/25602832/?frommail
    =1
    https://news.mail.ru/economics/25604488/?frommail
    =1
    https://news.mail.ru/society/25630211/?frommail=1
    ﻿
    Ал.Пересвет
  43. Nitarius Сегодня, 05:31
    Батька смотрю заигрывает с западом ... думает не прокатит как на украине .. НУ НУ ...
    Nitarius

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