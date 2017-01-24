Белорусские "несогласные" создают военные комиссии и призывают к маршу "возмущения"





Уже несколько месяцев белорусы получают письма с требованием заплатить налог в размере 360 рублей. Более 400 тысяч граждан страны несправедливо записали в «тунеядцы».





Антинародный и антиконституционный декрет затронул почти каждую семью. «Неправильные» власти считают домохозяек, которые присматривают за детьми, бывших студентов, военных, других граждан, которые не могут найти работу по специальности, соотечественников, которые вынуждены зарабатывать деньги за границей, так как возможности делать это на родине нет. На протяжении последних лет режим Лукашенко вместо проведения реформ пытается спасти бюджет с помощью новых поборов. Без убедительных обоснований повышается плата за услуги ЖКХ. Растут налоги для предпринимателей. Последней точкой стало принятие Декрета №3 «О предотвращении социального иждивенчества», который ввёл новый сбор на финансирование государственных расходов.Уже несколько месяцев белорусы получают письма с требованием заплатить налог в размере 360 рублей. Более 400 тысяч граждан страны несправедливо записали в «тунеядцы».Антинародный и антиконституционный декрет затронул почти каждую семью. «Неправильные» власти считают домохозяек, которые присматривают за детьми, бывших студентов, военных, других граждан, которые не могут найти работу по специальности, соотечественников, которые вынуждены зарабатывать деньги за границей, так как возможности делать это на родине нет.

Режим завел Беларусь своей бездарной политикой в тупик — он идёт к краху. Это шобла, которая захватила власть в стране, умеет руководить только колхозом. Но созданный ими большой колхоз неэффективен. Раньше платила Россия, Лукашенко думал, что халява будет бесконечной, но сейчас русские за свои деньги хотят для начала военные базы. А что такое поставить здесь две российские дивизии? Это или в войну втянут, или вариант Прибалтики 1940 года — в Литве поставили советские военные базы, договорились, что Вильнюс отдают, а летом туда въехали танки и Литовская Республика стала Литовской СССР. Вот в такую ситуацию нас сегодня загнал Лукашенко.

Постановление Совета БНК "О региональных военных комиссиях"

Во исполнение п.5 Постановления Совета Белорусского Национального Конгресса от 7.12.2016 г. "О создании военной комиссии БНК", образовать в составе региональных коалиций демократических сил региональные военные комиссии БНК. Руководителей региональных военных комиссий включить в состав военной комиссии БНК.



Задачами региональных военных комиссий определить:



1. Организация мероприятий по военно-патриотическому воспитанию с целью подготовки граждан региона к выполнению конституционного долга по защите независимости Беларуси.

2. Анализ настроений военнослужащих, проходящих службу в воинских частях региона, степени их готовности к обороне страны при агрессии со всех мыслимых направлений.

3. В случае внешней агрессии оказание помощи государственным органам по мобилизации военнообязанных и противостоянию агрессии.