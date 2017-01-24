На видео, представляющее израильскую ПРО, попала российская техника

В интернете появилось видео о возможностях новейшей израильской противоракетной системы Arrow-3, в составе которой пользователи обнаружили российскую технику, сообщает Defence.ru.«В состав американо-израильского комплекса попал радар, который оказался похож на российский командный пункт 5Н63С с радиолокатором подсвета и наведения (РПН) 30Н6 из комплекса ПВО С-300», – говорится в материале.Кроме того, видео запечатлело КамАЗ, «крайне похожий на пункт боевого управления 55К6Е комплекса С-400 "Триумф", а также спецмашину из комплекса РЭБ российского происхождения».Почему российская боевая техника попало на видео, непонятно – ведь комплекс разрабатывался Израилем совместно с Соединенными Штатами.Справка ресурса: «Arrow-3 "добивает" до безвоздушного пространства и рассматривается как один из пяти компонентов в многослойной системе ПРО Израиля. Помимо неё, в состав перспективной ПРО также войдут комплексы "Железный купол", "Arrow-2" и "Шарвит ксамим". А также система "Железный луч" для противодействия ракетам, артиллерийским и минометным снарядам на расстояниях менее 4 км».