06:02 25 января

На видео, представляющее израильскую ПРО, попала российская техника

В интернете появилось видео о возможностях новейшей израильской противоракетной системы Arrow-3, в составе которой пользователи обнаружили российскую технику, сообщает Defence.ru.

На видео, представляющее израильскую ПРО, попала российская техника


«В состав американо-израильского комплекса попал радар, который оказался похож на российский командный пункт 5Н63С с радиолокатором подсвета и наведения (РПН) 30Н6 из комплекса ПВО С-300», – говорится в материале.


Кроме того, видео запечатлело КамАЗ, «крайне похожий на пункт боевого управления 55К6Е комплекса С-400 "Триумф", а также спецмашину из комплекса РЭБ российского происхождения».

Почему российская боевая техника попало на видео, непонятно – ведь комплекс разрабатывался Израилем совместно с Соединенными Штатами.



Справка ресурса: «Arrow-3 "добивает" до безвоздушного пространства и рассматривается как один из пяти компонентов в многослойной системе ПРО Израиля. Помимо неё, в состав перспективной ПРО также войдут комплексы "Железный купол", "Arrow-2" и "Шарвит ксамим". А также система "Железный луч" для противодействия ракетам, артиллерийским и минометным снарядам на расстояниях менее 4 км».

Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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Комментарии 23
  1. Изгоняющий либероидов Вчера, 16:11
    Видео делали дилетанты-не так смонтирован, и,тем самым сделали рекламу Российской техники. Сейчас позвонят из Израиля,потребуют оплатить рекламный ролик belay
    Изгоняющий либероидов
    1. СРЦ П-15 Вчера, 16:24
      Видно я прав был, когда писал: lol
      СРЦ П-15 2 19 января 2017 17:35 | В Израиле заступила на дежурство система ПРО Arrow-3
      Цитата: meshorer
      То ли дело С-400...
      Вы правы: наш С-400 закроет всю территорию Вашего Израиля, и ещё и соседям останется. smile
      СРЦ П-15
      1. bouncyhunter Вчера, 16:33
        Саш , ну его в пень - ванговать и нострадамить ! good Догадушки многих посещают и мы с тобой не исключение (я касательно своих сомнений по переговорам по Сирии в Астане). Ещё выдернут шашки наголо и набросятся с воплями - "да ты ведьма !" Махать цвайхандером не люблю , знаешь ли ... soldier
        bouncyhunter
        1. свой1970 Вчера, 17:39
          это мелочи-тут американцы отличились:

          "Американская армия повредила несколько бронемашин при переброске техники из немецкого порта Бремерхафен в Польшу. Об этом, как передает РИА Новости, пишет The Wall Street Journal. По данным издания, машины врезались в мосты, которые оказались ниже, чем рассчитывали военные. Пять(!!!!) бронемашин остались в Германии.
          Кроме того, некоторые из американских танков прибыли в Европу с разряженными аккумуляторами, заявил командующий силами армии США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.США перебрасывают в Восточную Европу военную технику и солдат для поддержания операции "Атлантическая решимость". Маневры направлены на потенциальное сдерживание России."-
          и эти люди хотят/планируют напасть на нас(!!!!) - где не везде вообще мосты есть, а уж дороги - которых мы сами боимся......
          свой1970
          1. iliitchitch Вчера, 23:33
            Цитата: свой1970
            и эти люди хотят/планируют напасть на нас(!!!!) - где не везде вообще мосты есть, а уж дороги - которых мы сами боимся......


            Убей-не понимаю , как можно 5(!)агрегатов угробить , чтобы понять , что с мостом что-то не то . Одного мало (что моста , что агрегата) ? С 44-го мы там катались , вроде нареканий к мостам не было . Может , это деза для усыпления нашей бдительности .
            Представляю правоверного поляка , живущего возле моста и наблюдающего такую "переправу" . Он-то думал , что америка его защитит , а тут вон оно как . Уж не взгрустнулось ли ему ?
            iliitchitch
            1. Cat Man Null Вчера, 23:57
              Цитата: iliitchitch
              Убей-не понимаю , как можно 5(!)агрегатов угробить , чтобы понять , что с мостом что-то не то . Одного мало (что моста, что агрегата) ?

              - бронетехника на эшелоне, эшелон идет быстро...
              - пока дошло, что творится, пока затормозили... частично - "головой" (башней) об мост laughing
              - мне вот примерно так это видится

              Я упала с сеновала, тормозила головой...
              Cat Man Null
        2. СРЦ П-15 Вчера, 18:00
          Цитата: bouncyhunter
          Саш , ну его в пень - ванговать и нострадамить !

          Паш, дело в том, что в том комменте я пошутил, в ответ на высокомерную шутку посетителя из Израиля. Он хотел подколоть нас тем, что мы всё время хвалим свою технику, а не зарубежную, особенно в данном случае их «Arrow-3 ". Вот он и написал: мол куда нам, "то ли дело ваш С-400". Ну я в ответ и пошутил в его стиле. smile А теперь оказалось, что в моей шутке есть и доля правды. feel hi drinks
          СРЦ П-15
  2. 210окв Вчера, 16:14
    Я в шоке!Железный Купол на защите наших С300!
    210окв
    1. bouncyhunter Вчера, 16:19
      Цитата: 210окв
      Я в шоке!Железный Купол на защите наших С300!

      Ну так ведь никто не знает где заканчивается Беня и где начинается полиция ... wink
      bouncyhunter
  3. Изгоняющий либероидов Вчера, 16:16
    Вопрос к ресурсу-"arrow3"какую имеет максимальную высоту поражения,ибо бевоздушное пространство-понятие размытое,это может быть и селеноцентрическая орбита???
    Изгоняющий либероидов
    1. Muvka Вчера, 16:20
      До 100 км. Вроде в прошлой новости было.
      Muvka
  4. Котик Вчера, 16:22
    Больше нечего обсуждать? Вся техника имеет колеса и квадратную форму, остальное фантазии пацаны
    Котик
  5. истопник Вчера, 16:41
    Тырят всё. Даже рисунки.
    истопник
    1. rasputin17 Вчера, 18:41
      Не мудрено если Китай покажет свою разработку в этом же духе!
      Россия получается законодатель ракетных мод!! wink получается все созданное кем то новое наше забытое старое!! laughing
      rasputin17
      1. Комментарий был удален.
  6. Юстас Вчера, 16:43
    На заставке представлены ракеты ЗРК С-125 советского производства.
    Юстас
  7. Стройбат запаса Вчера, 17:23
    На заставке С-125, в ролике картинки наших комплексов. Есть подозрение, что надергали откуда попало, а свои показать либо секретность не дает, либо стыдно laughing
    Вообще такой ролик нарисовать дело нехитрое.
    Стройбат запаса
    1. Koshak Вчера, 17:59
      Цитата: Стройбат запаса
      На заставке С-125, в ролике картинки наших комплексов. Есть подозрение, что надергали откуда попало, а свои показать либо секретность не дает, либо стыдно

      А что, в Израиле нет тyпыx "аффтаров", как и у нас? Здесь вон каждый день статьи про одно, а фотографии, их сопровождающие, про четвертое
      Koshak
  8. Stinger Вчера, 18:30
    Ничего удивительного. Разработчики одни и те же, а КАМЗ купили в Набережных Челнах. А железо они с детства любят. (см. Железный конь пришел на смену крестьянской лошадке) Отсюда Железный купол, Железный луч, да и Железная пята тоже.
    Stinger
    1. 1рл141 Вчера, 21:55
      Цитата: Stinger
      Отсюда Железный купол, Железный луч, да и Железная пята тоже.

      За ними последуют "Железный зуб","Железный зад", "Железный член".
      1рл141
  9. spravochnik Вчера, 19:35
    А то, что ПУ российский БАЗ буксирует, это - ничего.
    spravochnik
  10. Рабинович Вчера, 21:19
    Это же мультфильм, графика. В видео что тут нарисовано всё. Я запутался.
    Рабинович
    1. Dym71 Вчера, 23:17
      Цитата: Рабинович
      Я запутался.

      Беда с Вами, господин Рабинович crying Ведь всё просто, как в анекдоте:
      Радио Одессы:
      - "Вчера из зоопарка сбежал енот. Просьба всем видевшим енота заплатить 10 гривен в кассу зоопарка." wink
      Dym71
  11. cosmos132 Вчера, 23:08
    Вообще ничего не понятно, а заставка с учебными ракетами С-125.
    Комплекс, который много бед наделал израильтянам в свое время.
    cosmos132

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