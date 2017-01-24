06:05 25 января

Российские парашютные платформы успешно отработали в Сирии

Парашютные платформы П-7, созданные холдингом «Технодинамика» (входит в Ростех), полностью подтвердили свои характеристики, отработав в штатном режиме в рамках гуманитарной операции в Сирии.

Российские парашютные платформы успешно отработали в Сирии


По данным разработчиков, «платформа П-7 позволяет осуществлять десантирование более 30 различных видов груза полетной массой до 9300 кг с высоты от 300 до 1500 метров над площадкой приземления». Максимальная высота места десантирования над уровнем моря может достигать 2500 м.


Как отметил Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны, «в прошедшем году около 2,5 тыс. тонн гуманитарной помощи было доставлено с помощью отечественных парашютных платформ в Сирию в провинцию Дэир-эз-Зор».

«В гуманитарной операции по доставке продовольствия, медикаментов и медицинского имущества, а также товаров первой необходимости в Сирии наши платформы в очередной раз подтвердили свою надёжность», – сказал гендиректор «Технодинамики» Игорь Насенков.

В пресс-службе холдинга пояснили, что «десантная платформа представляет собой сборную конструкцию, включающую многокупольную парашютную систему, универсальные средства швартовки, обеспечивающие возможность десантирования на ней широкой номенклатуры грузов и техники, а также оснащена собственным колесным ходом для перемещения на буксире с обеспечением эксплуатации без применения дополнительных грузоподъемных средств».

Платформа разработана на входящем в холдинг АО «Московский конструкторско-производственный комплекс "Универсал"». Предприятие основано в 1940 г, на его базе создано более 300 изделий парашютно-десантной техники и 800 видов средств наземного обслуживания для авиации.

Использованы фотографии: http://www.technodinamika.ru
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Комментарии 8
  1. 210окв Вчера, 16:35
    В Дейр-Зоре наверняка опробовали..Когда же снимут блокаду с этого города?
    210окв
    1. Изгоняющий либероидов Вчера, 16:42
      Дмитрий -нехватка л/с в армии Сирии одна из главных проблем из за которых страна с трудом и при помощи нас и иранцев пытается очистится от игила и иже с ним.
      Изгоняющий либероидов
      1. hirurg Вчера, 22:52
        Нда! Даже по посетителям сайта видно, что им нужны оччч горячие, будоражищие новости.
        А тут парашюты отработали, эт норма.
        Или доктора жизни спасли - норма.
        И не дай бог, чтоб было подругому..
        Но никто своими узкими глазками не видит, какой труд за этим стоит.
        Неудача- Все враги и навсегда!
        Лично от себя: Поздравляю и лётчиков и разработчиков с успешно проведенной операцией.
        hirurg
      2. 78bor1973 Сегодня, 00:17
        Проблема не столько в личном составе, а в территориальном принципе формирования армии -каждый привык служить на собственном огороде!
        78bor1973
  2. Изгоняющий либероидов Вчера, 16:39
    Главное ,не допускать до упровления такими фирмами и компаниями современных бездарей -тогда и не придется горевать о потерянном.
    Изгоняющий либероидов
    1. 210окв Вчера, 16:46
      Я бы добавил порезче-воров и наглецов...И вообще в промышленной сфере связанной с нашей армией руководить должны люди прошедшие отбор и не связанные с бизнесом вокруг предприятий,в том числе и их семьи.
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Главное ,не допускать до упровления такими фирмами и компаниями современных бездарей -тогда и не придется горевать о потерянном.
      210окв
  3. Freelancer7 Вчера, 23:45
    не понял - они что, ниже 5км опускались для сброса?! В зоне ЗРК работают?! Или опечатка 1500м = 15 км?
    Freelancer7
    1. himRa Сегодня, 00:51
      Видимо именно так но в боевом охранении были штурмы и истрибители но риск был большой
      Если с бомбами можно более менее просчитать то с парашютными системами это сделать не возможно(американцы не раз подкидывали подарки противнику) поэтому им пришлось спуститься чтобы предотвратить снос ,,посылок,, а возможно и ниже на 500 метров плохо, что тележка на мой взгляд слабовата для 9.300 кг (5 использований)и парашютная система не имеет возможности устанавливать высоту раскрытия парашюта,хотя это проект 1985 года и уже не раз испытан!
      himRa

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