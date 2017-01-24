Российские парашютные платформы успешно отработали в Сирии

Парашютные платформы П-7, созданные холдингом «Технодинамика» (входит в Ростех), полностью подтвердили свои характеристики, отработав в штатном режиме в рамках гуманитарной операции в Сирии.По данным разработчиков, «платформа П-7 позволяет осуществлять десантирование более 30 различных видов груза полетной массой до 9300 кг с высоты от 300 до 1500 метров над площадкой приземления». Максимальная высота места десантирования над уровнем моря может достигать 2500 м.Как отметил Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны, «в прошедшем году около 2,5 тыс. тонн гуманитарной помощи было доставлено с помощью отечественных парашютных платформ в Сирию в провинцию Дэир-эз-Зор».– сказал гендиректор «Технодинамики» Игорь Насенков.В пресс-службе холдинга пояснили, что «десантная платформа представляет собой сборную конструкцию, включающую многокупольную парашютную систему, универсальные средства швартовки, обеспечивающие возможность десантирования на ней широкой номенклатуры грузов и техники, а также оснащена собственным колесным ходом для перемещения на буксире с обеспечением эксплуатации без применения дополнительных грузоподъемных средств».Платформа разработана на входящем в холдинг АО «Московский конструкторско-производственный комплекс "Универсал"». Предприятие основано в 1940 г, на его базе создано более 300 изделий парашютно-десантной техники и 800 видов средств наземного обслуживания для авиации.