В РФ разрабатывается комплекс с антиторпедой «Пакет-Э/НК»
Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) разрабатывает противолодочный комплекс с антиторпедой «Пакет-Э/НК», сообщает Интерфакс-АВН со ссылкой на гендиректора компании Бориса Обносова.
«Еще одно изделие для вооружения кораблей ВМФ - малогабаритный противолодочный комплекс с антиторпедой "Пакет-Э/НК", не имеющий аналогов в мире. Может решать задачи как по уничтожению торпедами судов и подводных лодок противника, так и по защите от торпед, атакующих корабль», – сказал Обносов.
Специалисты предприятия также ведут работы по модернизации уникальной подводной ракеты "Шквал-Э", развивающей под водой скорость до 100 м/сек. «Создана управляемая глубоководная самонаводящаяся торпеда (УГСТ), которая может быть включена в состав боекомплекта носителей с торпедными аппаратами как российского стандарта, так и стандарта НАТО», – рассказал гендиректор.
По его словам, «помимо торпед хорошо зарекомендовали себя ракетные комплексы, созданные на базе противокорабельной ракеты Х-35Э». Это корабельный комплекс «Уран-Э» и подвижный береговой ракетный комплекс (БРК) «Бал-Э». «Сейчас идет адаптация указанных комплексов к более совершенной ракете Х-35УЭ», – отметил Обносов.
«Стоит отметить, что БРК "Бал-Э" отлично выполняет задачу защиты береговых рубежей совместно с береговым комплексом оперативно-тактического класса "Бастион", который оснащен сверхзвуковой крылатой ракетой "Яхонт" (3М-55Э), – сказал гендиректор.
«Еще одно изделие для вооружения кораблей ВМФ - малогабаритный противолодочный комплекс с антиторпедой "Пакет-Э/НК", не имеющий аналогов в мире. Может решать задачи как по уничтожению торпедами судов и подводных лодок противника, так и по защите от торпед, атакующих корабль», – сказал Обносов.
Специалисты предприятия также ведут работы по модернизации уникальной подводной ракеты "Шквал-Э", развивающей под водой скорость до 100 м/сек. «Создана управляемая глубоководная самонаводящаяся торпеда (УГСТ), которая может быть включена в состав боекомплекта носителей с торпедными аппаратами как российского стандарта, так и стандарта НАТО», – рассказал гендиректор.
По его словам, «помимо торпед хорошо зарекомендовали себя ракетные комплексы, созданные на базе противокорабельной ракеты Х-35Э». Это корабельный комплекс «Уран-Э» и подвижный береговой ракетный комплекс (БРК) «Бал-Э». «Сейчас идет адаптация указанных комплексов к более совершенной ракете Х-35УЭ», – отметил Обносов.
«Стоит отметить, что БРК "Бал-Э" отлично выполняет задачу защиты береговых рубежей совместно с береговым комплексом оперативно-тактического класса "Бастион", который оснащен сверхзвуковой крылатой ракетой "Яхонт" (3М-55Э), – сказал гендиректор.
Использованы фотографии: Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"