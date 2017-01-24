06:01 25 января

В РФ разрабатывается комплекс с антиторпедой «Пакет-Э/НК»

Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) разрабатывает противолодочный комплекс с антиторпедой «Пакет-Э/НК», сообщает Интерфакс-АВН со ссылкой на гендиректора компании Бориса Обносова.

В РФ разрабатывается комплекс с антиторпедой «Пакет-Э/НК»


«Еще одно изделие для вооружения кораблей ВМФ - малогабаритный противолодочный комплекс с антиторпедой "Пакет-Э/НК", не имеющий аналогов в мире. Может решать задачи как по уничтожению торпедами судов и подводных лодок противника, так и по защите от торпед, атакующих корабль», – сказал Обносов.


Специалисты предприятия также ведут работы по модернизации уникальной подводной ракеты "Шквал-Э", развивающей под водой скорость до 100 м/сек. «Создана управляемая глубоководная самонаводящаяся торпеда (УГСТ), которая может быть включена в состав боекомплекта носителей с торпедными аппаратами как российского стандарта, так и стандарта НАТО», – рассказал гендиректор.

По его словам, «помимо торпед хорошо зарекомендовали себя ракетные комплексы, созданные на базе противокорабельной ракеты Х-35Э». Это корабельный комплекс «Уран-Э» и подвижный береговой ракетный комплекс (БРК) «Бал-Э». «Сейчас идет адаптация указанных комплексов к более совершенной ракете Х-35УЭ», – отметил Обносов.

«Стоит отметить, что БРК "Бал-Э" отлично выполняет задачу защиты береговых рубежей совместно с береговым комплексом оперативно-тактического класса "Бастион", который оснащен сверхзвуковой крылатой ракетой "Яхонт" (3М-55Э), – сказал гендиректор.

Использованы фотографии: Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"
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Комментарии 26
  1. 210окв Вчера, 17:05
    Опять "не имеющих аналогов".Да стоит уже подобное и в Штатах,и китайцы наверняка такую штуку городят..
    210окв
    1. bk316 Вчера, 17:11
      Да стоит уже подобное и в Штатах,

      Как называется?
      bk316
      1. cniza Вчера, 17:13
        Цитата: 210окв
        Опять "не имеющих аналогов".Да стоит уже подобное и в Штатах,и китайцы наверняка такую штуку городят..


        Городят то многие , а показать не получается.
        cniza
      2. Muvka Вчера, 17:41
        Цитата: bk316
        Да стоит уже подобное и в Штатах,

        Как называется?

        Увы, он не ответит. Ибо только пи**ть умеет.
        Muvka
      3. 210окв Вчера, 17:59
        "Трипвайр".Испытан два года назад.Поставлен на вооружение прошлой осенью.Во всяком случае амерзцы об этом сообщили.
        Цитата: bk316
        Да стоит уже подобное и в Штатах,

        Как называется?
        210окв
      4. Удав КАА Вчера, 18:28
        Цитата: bk316
        Как называется?

        Разработка активных комплексов ПТЗ с  аниторпедами на  западе производилась в ФРГ — «Сиспайдер», США — «Трипвайр», Италии и Франции — MU90HK.
        Наиболее успешны были разработки ВМС США, завершившиеся в июне 2014г. впечатляющей демонстрацией реального решения задачи ПТЗ новейшего авианосца «Джордж Буш» от торпед «типа Mk48».
        Не смотря на  то что реальные полные ТТХ антиторпеды «Трипвайр» ВМС
        США не раскрывались, следует предположить (за счет применения уникальной и крайне сложной энергоустановки на фториде лития с турбиной замкнутого цикла) достижение, высокой скорости и дальности антиторпеды.
        Основные ТТХ иностранных антиторпед приведены на плакате.
        Удав КАА
      5. kapitan92 Вчера, 21:33
        Цитата: bk316
        Да стоит уже подобное и в Штатах,

        Как называется?

        ВМС США испытали новую систему защиты кораблей от торпед SSTD, сообщает Defense Aerospace. Испытания проводились на борту авианосца CVN-77 «Джордж буш» 15-19 мая 2013 года, однако известно об этом стало только сейчас. Проверенная система представляет собой аппаратуру оповещения о торпедном нападении и набор небольших противоторпед в герметичных капсулах. Испытания системы были признаны успешными.
        https://topwar.ru/29273-vms-ssha-ispytali-protivo
        torpedu.html
        kapitan92
        1. Серый брат Вчера, 22:52
          Цитата: kapitan92
          . Испытания системы были признаны успешными.

          К 2030-му воткнут её на все авианосцы и зумволты. fellow
          Недолго уже осталось. lol
          Серый брат
          1. kapitan92 Вчера, 23:00
            Цитата: Серый брат
            К 2030-му воткнут её на все авианосцы и зумволты.
            Недолго уже осталось.

            Сдается мне, что это произойдет гораздо раньше.
            kapitan92
            1. Серый брат Сегодня, 00:29
              Цитата: kapitan92
              Сдается мне, что это произойдет гораздо раньше.

              Читал я про эту систему. Чтобы она работала надо ГАС всё время за кораблём волочить.
              Они её из английского аналога (который не умеет в торпеды) запилили.
              Подозреваю что такое положение вещей их не устраивает - там ещё работать и работать.
              Серый брат
    2. venik Вчера, 19:41
      Цитата: 210окв
      Опять "не имеющих аналогов".

      ===
      Ну так найдите (аналоги)! И нам покажите!!!
      venik
      1. 210окв Вчера, 20:25
        Ну так показали...Или что ориентируетесь на коммент MUVKA..
        Цитата: venik
        Цитата: 210окв
        Опять "не имеющих аналогов".

        ===
        Ну так найдите (аналоги)! И нам покажите!!!
        210окв
    3. Zerkalo Вчера, 20:22
      Нет, аналогов пока нет. А вроде приняли на вооружение?
      З.Ы. про Регион ни слова, обидно, а ведь именно их специалисты занимаются разработкой пакета и шквала модернизованного )))
      Zerkalo
    4. НЕКСУС Вчера, 20:33
      Цитата: 210окв
      Да стоит уже подобное и в Штатах,

      Нет такого у матрассов...
      Цитата: 210окв
      китайцы наверняка такую штуку городят.

      Сперва задайтесь вопросом,а все ли то,что разрабатывают у нас под наши нужды,стратегию и тактику ,нужно китайцам...у нас концепции разные,как и стратегия.
      НЕКСУС
  2. Серый брат Вчера, 17:05
    "Э" - экспортный что ли? Потому что "Пакет-НК" есть уже.
    Серый брат
    1. 210окв Вчера, 17:10
      Скорее всего так оно и есть..Один из немногих примеров когда современное вооружение сначала поставлено в наши ВС,а не на экспорт..
      Цитата: Серый брат
      "Э" - экспортный что ли? Потому что "Пакет-НК" есть уже.
      210окв
      1. лысова Вчера, 17:36
        Так оно и есть, коль они подходят как к нашим , так и Натовским торпедным аппаратам. Понятно раз собрались продавать ( дело понятно нужное), значит что то, не менее чем на два хода вперёд, в "загашнике" есть.
        лысова
        1. лысова Вчера, 17:51
          " Специалисты предприятия также ведут работы по модернизации уникальной подводной ракеты "Шквал-Э", развивающей под водой скорость до 100 м/сек. " Ничего не попутали? Скорость, экспорт, режимность - ни чего не понимаю.
          лысова
          1. venik Вчера, 19:44
            Цитата: лысова
            " Специалисты предприятия также ведут работы по модернизации уникальной подводной ракеты "Шквал-Э", развивающей под водой скорость до 100 м/сек. " Ничего не попутали? Скорость, экспорт, режимность - ни чего не понимаю.

            ====
            А что непонятно? Скорость? Или то, что на экспорт?
            venik
          2. Zerkalo Вчера, 20:25
            Интересно другое, не бояться ли спецы, что торпеду сразу вскроют? Ведь принцип работы шквала понятен давно, а вот компоновка - главная тайна, может быть раскрыта...
            Zerkalo
            1. лысова Сегодня, 03:16
              Видать уже многие(а это технологии,не просто(100м\ сек)под водой--- what )готовы всё новенькое сдать. Да и что, может сделать это новенькое, у покупщиков? --- Абсурд, что наше, то наше(а разработки давно велись естественно).
              лысова
              1. лысова Сегодня, 03:43
                Немного шутки : " при, не важно, разработках,ходила мысля. А не сделать ли нам, на пульте телевизора Горизонт замысловатую кнопочку! good Мол товар(военку сдадимм) , а потом, при случае на жажмём!!! Начальство запретило.
                лысова
      2. Muvka Вчера, 17:42
        Немногих? Искандер, Су-34, Су-35, С-400 это немногие? Проще назвать, что сначала на экспорт идет.
        Muvka
  3. demiurg Вчера, 19:45
    Пакету сто лет в обед. Ну года два-три точно. Как минимум на Стерегущем он уже стоял.
    Заработать очередное предупреждение и съязвить про оперативность ресурса?
    demiurg
  4. megavolt823 Сегодня, 02:48
    ну это пока из серии звёздных войн . хотя работы велись разными странами . я так полагаю ; томагавк америкосы применили , наши калибры летали . значит есть . с булавой мы и америкосы с трайден 2 обосрались . под вопросом . а затея интересная . hi
    megavolt823
  5. лысова Сегодня, 04:31
    А вродибы, как нам нам по барабану, хотя комплексы вдоль наших границ начали ставить. Вообще то они умеют делать - помню родители объясняли, - ковры, стеклянные термосы что то ещё, когда пошёл служить, помню как они наш Калашников приасподобили и очень, очень многое. Мы же добрые, пускай плодятся на русской земле. А их ракетки, да так (на будущее).
    лысова

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