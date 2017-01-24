Шведская миномётная система AMOS
Изначально модуль с двуствольным казнозарядным минометом калибра 120 мм разрабатывался шведско-финской компанией Patria Hägglunds для установки на шведские катера, однако быстро выяснилось, что для существующих катеров он великоват, пишет газета ВПК.
Тогда инженеры решили смонтировать установку на колесные и гусеничные шасси, и получили ряд интересных образцов боевой техники.
«AMOS ("Advanced Mortar System" – улучшенная минометная система) имеет скорострельность до 12 выстрелов в минуту, при этом благодаря мощной электронике декларируется возможность отправить в одну цель до 14 мин. Достигается это варьированием крутизны траектории выстрела и скорости снаряда», – говорится в материале.
В представленном видеоролике производителя показан опытный образец AMOS, установленный на шведскую БМП Strf 90, а также на катер CB90 – тот самый, которому минометная установка не пригодилась.
Тогда инженеры решили смонтировать установку на колесные и гусеничные шасси, и получили ряд интересных образцов боевой техники.
«AMOS ("Advanced Mortar System" – улучшенная минометная система) имеет скорострельность до 12 выстрелов в минуту, при этом благодаря мощной электронике декларируется возможность отправить в одну цель до 14 мин. Достигается это варьированием крутизны траектории выстрела и скорости снаряда», – говорится в материале.
В представленном видеоролике производителя показан опытный образец AMOS, установленный на шведскую БМП Strf 90, а также на катер CB90 – тот самый, которому минометная установка не пригодилась.
Использованы фотографии: http://vpk-news.ru