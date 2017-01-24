06:05 25 января

Шведская миномётная система AMOS

Изначально модуль с двуствольным казнозарядным минометом калибра 120 мм разрабатывался шведско-финской компанией Patria Hägglunds для установки на шведские катера, однако быстро выяснилось, что для существующих катеров он великоват, пишет газета ВПК.

Шведская миномётная система AMOS


Тогда инженеры решили смонтировать установку на колесные и гусеничные шасси, и получили ряд интересных образцов боевой техники.


«AMOS ("Advanced Mortar System" – улучшенная минометная система) имеет скорострельность до 12 выстрелов в минуту, при этом благодаря мощной электронике декларируется возможность отправить в одну цель до 14 мин. Достигается это варьированием крутизны траектории выстрела и скорости снаряда», – говорится в материале.

В представленном видеоролике производителя показан опытный образец AMOS, установленный на шведскую БМП Strf 90, а также на катер CB90 – тот самый, которому минометная установка не пригодилась.


Использованы фотографии: http://vpk-news.ru
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Комментарии 31
  1. Аристид Вчера, 17:33
    Не было бы счастья, да несчастье шведам помогло!
    Аристид
    1. cniza Вчера, 17:52
      В представленном видеоролике производителя показан опытный образец AMOS, установленный на шведскую БМП Strf 90


      Любопытный получился аппарат , что то в этом есть необычное.
      cniza
      1. 210окв Вчера, 18:02
        Вообще то шведские артиллерийские системы достаточно оригинальны и имеют неплохую репутацию..
        Цитата: cniza
        В представленном видеоролике производителя показан опытный образец AMOS, установленный на шведскую БМП Strf 90


        Любопытный получился аппарат , что то в этом есть необычное.
        210окв
        1. Монос Вчера, 18:10
          Симпатичная двустволка.
          Монос
        2. sub307 Вчера, 18:12
          Действительно...- любопытная система. Осталось узнать как пройдёт тест на использование в реальнм бою.
          sub307
          1. gladcu2 Вчера, 20:17
            sub307

            На чьей стороне хотите удовлетворить любопытство?

            Когда удовлетворитесь, впечатлениями делится не надо.

            Здесь полно взрослых людей которые и так знают, что будет. Никто из них не собирается тыкать два пальца в розетку, чтобы стать умнее.
            gladcu2
          2. Maksus Вчера, 21:45
            Посмотреть на эту штуковину можно в финском Пансааримузео. Он стоит во дворике между первым и вторым ангарами. Внушительный аппарат.
            Maksus
      2. Пришелец Сегодня, 02:50
        Ну да, идея отличная. Жаль что не вышло с "Коалицией", но там замахнулись сразу на слишком мощные пушки.
        Кстати, такой обстрел, не выдержит ничего. Механизм сродни дуплету в живую цель. Пойдет резонанс, и результат будет плачевней, чем от одиночного боеприпаса суммарно большей мощности.
        Пришелец
    2. Titsen Вчера, 22:28
      Цитата: Аристид
      Не было бы счастья, да несчастье шведам помогло!


      Это Вы про Полтаву?
      Titsen
  2. bardadym Вчера, 17:46
    Просто интересно - а эти задекларированные 12 выстрелов в минуту, они соответствуют действительности? Ибо в видео ни разу больше двух выстрелов подряд не прозвучало. И всегда между двойками монтаж.
    bardadym
    1. Pirogov Вчера, 17:48
      Цитата: bardadym
      Просто интересно - а эти задекларированные 12 выстрелов в минуту, они соответствуют действительности? Ибо в видео ни разу больше двух выстрелов подряд не прозвучало. И всегда между двойками монтаж.

      У меня также возник такой вопрос ,как то слабая реклама ,не показать всю мощь !
      Pirogov
    2. Пришелец Сегодня, 03:00
      Врядь ли. Похоже прототип, да за свой счет. До желаемого надо еще деньги и время.
      А может и вообще не выдет.
      Пришелец
  3. Pirogov Вчера, 17:46
    Мобильный миномёт почему и нет !? Но на такие катерки это явно перебор !
    Pirogov
  4. sandroart Вчера, 17:48
    Красота, мощь, технологичность.Есть чему поучиться, в первую очередь нашим.
    sandroart
    1. Асадулла Вчера, 18:08
      Красота, мощь, технологичность.Есть чему поучиться, в первую очередь нашим.


      laughing laughing Старье десятилетней давности! чему учиться, любезный? Тогда вот есть поновее девайсы:

      Асадулла
      1. bardadym Вчера, 18:55
        Ага... И на этом видео ни разу подряд из одного орудия не стреляли... После каждого выстрела - монтаж. Зато в конце видео в бедную горочку прилетает аж десять снарядов в течение двух секунд. Из трех машин и четырех стволов. Угу.
        Сдается мне - дурят нас тут no
        bardadym
        1. gladcu2 Вчера, 20:24
          bardadym

          Это не дурят. Это интрига. Т.е. дается шанс обмануть себя самому. lol

          Это, как американская мечта.
          gladcu2
  5. rasputin17 Вчера, 17:48
    На шасси это понятно, не важно гусеничное или колесное! Но вот на катере! Что то ребятки замудрили однако!! Не проще ли скорострельная арт установка? Да я понимаю что миномет ведет павесную стрельбу и может накрывать цели за укреплениями или естественными преградами но они что надеются вести боевые действия только с противником в береговой зоне а как же морской поединок с противником снаряженного скорострельными пушками, быть просто мишенью?
    rasputin17
  6. кг пв Вчера, 17:49
    Прикольный пепелац good ни хрена себе-миномёт, прямой наводкой лупит дай Боже.. fellow
    кг пв
  7. Großer Feldherr Вчера, 17:53
    Даже в вики про эту САУ намного больше написано .
    Собственно , тут статьи даже нет , есть старый видеоролик ( который даже на этом сайте появлялся ранее) и краткое описание к нему , проиллюстрированное картинкой .
    Großer Feldherr
  8. nrex Вчера, 18:05
    Не знаю как с воды целиться, катер мотает даже без выстрела.
    nrex
    1. rasputin17 Вчера, 18:51
      А у них прицел с гироскопическим стабилизатором сопряженный с нивелиром и теодолитом!!! laughing laughing laughing
      rasputin17
    2. Jovanni Вчера, 19:03
      Цитата: nrex
      Не знаю как с воды целиться, катер мотает даже без выстрела.


      По русским подводным лодкам в самый раз! Можно вообще не целиться, - всё равно их там нету...
      Jovanni
  9. demiurg Вчера, 19:15
    Один вопрос, зачем два ствола? Они что, по схеме Гаста работают? Даже для охлаждения нет смысла, проще, дешевле и легче жидкостное охлаждение приделать. В любом случае точная стрельба лимитирована не скорострельностью миномета, а временем необходимым чтобы платформа стабилизировалась.
    Если правильно помню, минометчики-гвардейцы 120мм минометов в ВОВ исхитрялись при быстрой стрельбе держать 19-20 мин в воздухе. Но это стрельба по площадям.
    demiurg
    1. алекс-сп Сегодня, 04:46
      Насколько я помню, это был расчет 82-мм, братья. Но если на то пошло, то 19 или 38 мин, разница серьезная. Реально же это дает возможность накрыть противника массовым ударом и смыться прежде, чем прилетит ответный
      алекс-сп
  10. Proton Вчера, 19:20
    Шведы дизайн своих машин из комиксов что ли достают laughing как не посмотришь,журнал юный техник.
    Proton
  11. ескела Вчера, 20:14
    прикольная машина поддержки пехоты если что и прямой наводкой судя по видио может вдарить
    ескела
  12. Владимир Постников Вчера, 20:30
    И тут появляются сани на патриотах:
    http://autonews58.ru/mirnew/uaz-cargo-%D1%81-%D0%
    BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B
    C.html
    Владимир Постников
  13. seregatara1969 Вчера, 20:34
    дымы ставит красиво! бьёт не одновременно а по очерёдно и хороший манёвр
    seregatara1969
  14. Shuttle Вчера, 20:42
    Шустрая железяка. Особенно интересен автомат заряжания и два ствола. Судя по звуку двигла какой-то очень высокооборотистый движок. Приемистый. И подвеска тоже с виду хорошая. Зачетная машинка. Жаль что у потенциального противника.
    Shuttle
  15. Redfox3k Сегодня, 01:04
    Катер отдачей сносит.... какая там прицельная стрельба.... ну если только папуасов по-пугать. А если воевать - катер тот сам больше на цель смахивает. Одного выстрела из РПГ-7 достаточно будет. Касательно бмп с башней из двух стволов - та же "Нона", только два ствола - вдвое больший расход боеприпасов. В целом же, продолжается гонка вооружений, что не может не огорчать: раз в жизни и палка стреляет, одного этого выстрела хватит, чтоб "весь мир в труху".
    Redfox3k

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