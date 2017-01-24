06:05 25 января

Первые бои "Джебхат ан-Нусры" против "Сирийской свободной армии"

Из Сирии приходят сообщения о боестолкновениях между боевиками группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) и так называемой сирийской свободной армией, активно вооружаемой и поддерживаемой Турцией. Бои между упомянутыми силами идут на северо-западе Сирии. Необходимо отметить, что это первые бои между «ан-Нусрой» и ССА в регионе с начала вооружённого конфликта в Сирийской Арабской Республике.

Первые бои "Джебхат ан-Нусры" против "Сирийской свободной армии"


Сирийские источники сообщают, что «Джебхат ан-Нусра», которая сменила наименование на «Джебхат Фатх аш-Шам» начала крупномасштабное наступление на позиции ССА сразу в двух провинциях – Алеппо и Идлибе. Напомним, что из крупнейшего города Сирии в провинцию Идлиб перебрались не менее 900 террористов «ан-Нусры», с которыми в тесной связке действуют и несколько других радикальных вооружённых группировок.


Наиболее ожесточённые боестолкновения на данную минуту идут в районе города Аль-Дана (провинция Идлиб). Представители террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» пытаются овладеть городом, который находится под контролем «сирийской свободной армии» и нескольких других вооружённых формирований. Применяются миномёты, крупнокалиберные пулемёты и зенитные установки, закреплённые на автомобилях повышенной проходимости.

Нужно отметить, что ранее «ан-Нусра» действовала фактически единым фронтом с ССА против сирийской правительственной армии. Теперь, судя по всему, пути группировок разошлись.

Эта информация приходит на фоне сообщений о завершившихся в Астане переговорах между официальным Дамаском и представителями вооружённой оппозиции.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 29
  1. Владыка Ситх Вчера, 17:52
    Там сейчас идут бои за 4 города...
    Владыка Ситх
    1. Alex_Rarog Вчера, 18:03
      Чем больше они бьют друг друга тем легче Асаду.
      Alex_Rarog
      1. vovanpain Вчера, 18:05
        Цитата: Alex_Rarog
        Чем больше они бьют друг друга тем легче Асаду.

        Не только Асаду,а всей Сирии будет лучше если эти бармалеи сами переколошматят друг друга. yes hi
        vovanpain
        1. iConst Вчера, 18:23
          Цитата: vovanpain
          Не только Асаду,а всей Сирии будет лучше если эти бармалеи сами переколошматят друг друга.

          Скорей бы уж наши ребята покинули это змеиное место, где даже кукловоды, проснувшись по утру, не знают, что взбрендило за ночь ихним "марионеткам"...
          iConst
        2. Now we are free Вчера, 18:32
          Германия 1945 год...
          И тут "Власовцы" вспомнили, что на самом то деле они за добро и развернувшись начали валить ССовцев... Отчего ССовцы нехило так *** и начали в ответ валить "Власовцев" забив на наступающую на них Красную армию... laughing laughing laughing

          Война,, война никогда не меняется.
          Now we are free
        3. Либероид- Вчера, 18:39
          Цитата: vovanpain
          Цитата: Alex_Rarog
          Чем больше они бьют друг друга тем легче Асаду.

          Не только Асаду,а всей Сирии будет лучше если эти бармалеи сами переколошматят друг друга. yes hi

          Точно, а наши Ту-160 завершат дело , чтобы хоронить некого было... laughing
          Либероид-
          1. одинокий Вчера, 22:26
            мелко плаваеш Виталий!давай сразу Топольями.чего уж мелочится lol
            одинокий
    2. 210окв Вчера, 18:05
      Умеренные бьют неумеренных..А суть остается прежней-свержение законного правительства..Одних только турки поддерживают-других СА и Катар..
      Цитата: Владыка Ситх
      Там сейчас идут бои за 4 города...
      210окв
    3. Deniska999 Вчера, 18:13
      Необходимо отметить, что это первые бои между «ан-Нусрой» и ССА в регионе с начала вооружённого конфликта в Сирийской Арабской Республике.

      Далеко не первые.
      Deniska999
      1. Стирбьорн Вчера, 21:23
        Цитата: Deniska999
        Далеко не первые.

        вот именно, летом как раз из-за этих разборок, САА удалось отбросить зеленых, после того как последние пробили коридор в юго-западной части Алеппо. Просто автор статьи пытается нынешние разборки, пришить к переговорам в Астане, типо вот первый результат. Хотя что "Астана", что "Минск" - оба гнилушки. Одна болтовня negative
        Стирбьорн
  2. новичок Вчера, 17:55
    вот и отлично. пусть молотят друг друга.
    новичок
    1. KondratKo Вчера, 19:09

      Гад пожирающий сам себя - просто песня.
      KondratKo
  3. Монос Вчера, 17:55
    Утилизация бармалеев руками самих бармалеев. ССА зарабатывает себе место под солнцем.
    Монос
  4. Изгоняющий либероидов Вчера, 18:00
    Пройдет время и игил с сса снова станут воевать сообща , потом -через несколько лет -опять друг против друга belay
    Изгоняющий либероидов
  5. APASUS Вчера, 18:03
    Не верю! До тех пор пока у ССА и«ан-Нусра»кормятся из одного кармана ,толку не будет .
    APASUS
    1. Стирбьорн Вчера, 21:25
      CCА кормится у турок, а Нусра у саудитов - карманы разные
      Стирбьорн
  6. кг пв Вчера, 18:04
    Цитата: Монос
    Утилизация бармалеев руками самих бармалеев. ССА зарабатывает себе место под солнцем.

    Ещё бы потери были один к одному,так идеал был бы.
    А ещё лучше и турок бы потрепали по полной, что б не совали свой нос.
    кг пв
  7. Стройбат запаса Вчера, 18:07
    Опять грузовик печенек не поделили?
    Стройбат запаса
  8. Филин Вчера, 18:15
    Пауки в банке. "Спонсоры" выделяют меньше денег, вот и пришлось проамериканским оппозиционерам биться против радикальных исламистов, взращённых и вскормленных по желанию Америки.
    Филин
  9. sub307 Вчера, 18:34
    "Эта информация приходит на фоне сообщений о завершившихся в Астане переговорах между официальным Дамаском и представителями вооружённой оппозиции."
    Так называемый "официальный Дамаск", есть такое ощущение, вообще мало, что контролирует на территории Сирии.
    sub307
    1. Айрателинсион Вчера, 19:28
      Только за счет России он контролирует хоть что то, кажется мне
      Айрателинсион
  10. Altona Вчера, 18:35
    Цитата: 210окв
    Умеренные бьют неумеренных..А суть остается прежней-свержение законного правительства..Одних только турки поддерживают-других СА и Катар..

    -----------------------
    Они все равно мясо, пусть лупят друг друга. Нам то лучше.
    Altona
  11. Altona Вчера, 18:36
    Цитата: Стройбат запаса
    Опять грузовик печенек не поделили?

    --------------------------
    Деньги от Аллаха.
    Altona
  12. l7yzo Вчера, 19:00
    Наверно просто они "спонсоров" своих раскрыли ))
    l7yzo
  13. Darth Revan Вчера, 20:31
    Да ради бога! Пусть они мочат друг друга - Асаду от этого только легче будет!
    Darth Revan
  14. RUSIVAN Вчера, 22:12
    "ИГИЛ" против "Талибан"......"Джебхат ан-Нусры" против "Сирийской свободной армии"
    Это,что турнир какой то у них, плейофф...)))
    RUSIVAN
  15. одинокий Вчера, 22:24
    нусра и сса и до этого не раз скрешивали свои мечи.это смотря где они не трогали друг друга.нусра появился в Сирии через год после начала всего этого вакханалия.Заметьте,что сразу же отбила территорию у сса. там же к ним и примкнула одна из бригад сса.так что считать что,они только сейчас начали воевать друг с другом немного неверная информация.
    одинокий
  16. iliitchitch Сегодня, 00:36
    А вообще-то интересно - чем Асад занимается ? На территории государства , президентом коего он является , идёт не гражданская война , а месилово "все против всех" + халявщики типа турок и проч.бабаев . Чем в это время тов.отальмолог занят ? Такое ощущение , что ему пофиг . С курдами никак , ноги вытащит , хвост завязнет . Полстраны разбежалось , вторая собирается , чего хочет этот чел ? Может , ему пендаля отгрузить от Генштаба , потому как Сирию нам сдавать ну никак нельзя , нужна "инициатива от подопечных" . Вот лично мне эти игрульки не нравятся :взяли Пальмиру , разминировали-сдали Пальмиру , влезли в Алеппо,разминируем - ... , И ??? Вот что , нельзя реально оценить их силёнки , что они ещё смогут удержать , исходя из этого спланировать , что делать ? Стервятники уже слетелись , это факт . Этот хмырь чего ждёт , пока "руси" экспедиционный корпус введут и всех там построят ? На счёт раз можно , а нужно ли ?
    iliitchitch
    1. himRa Сегодня, 00:58
      Цитата: iliitchitch
      А вообще-то интересно - чем Асад занимается ?

      Политика это искусство возможного но в любом случаи наших наземных войск там не будет! потерял Пальмиру - сам и будет брать... пора забыть о советских временах когда мы были больше сирийцами чем сами сирийцы! fool
      himRa

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