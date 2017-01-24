Первые бои "Джебхат ан-Нусры" против "Сирийской свободной армии"

Из Сирии приходят сообщения о боестолкновениях между боевиками группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) и так называемой сирийской свободной армией, активно вооружаемой и поддерживаемой Турцией. Бои между упомянутыми силами идут на северо-западе Сирии. Необходимо отметить, что это первые бои между «ан-Нусрой» и ССА в регионе с начала вооружённого конфликта в Сирийской Арабской Республике.Сирийские источники сообщают, что «Джебхат ан-Нусра», которая сменила наименование на «Джебхат Фатх аш-Шам» начала крупномасштабное наступление на позиции ССА сразу в двух провинциях – Алеппо и Идлибе. Напомним, что из крупнейшего города Сирии в провинцию Идлиб перебрались не менее 900 террористов «ан-Нусры», с которыми в тесной связке действуют и несколько других радикальных вооружённых группировок.Наиболее ожесточённые боестолкновения на данную минуту идут в районе города Аль-Дана (провинция Идлиб). Представители террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» пытаются овладеть городом, который находится под контролем «сирийской свободной армии» и нескольких других вооружённых формирований. Применяются миномёты, крупнокалиберные пулемёты и зенитные установки, закреплённые на автомобилях повышенной проходимости.Нужно отметить, что ранее «ан-Нусра» действовала фактически единым фронтом с ССА против сирийской правительственной армии. Теперь, судя по всему, пути группировок разошлись.Эта информация приходит на фоне сообщений о завершившихся в Астане переговорах между официальным Дамаском и представителями вооружённой оппозиции.