ВСУ заявляют о захвате дороги, ведущей в Горловку

Она (дорога на Горловку) полностью под нашим контролем. Мы видим любые перемещения и держим их под контролем. (...) Если там будет идти бронетехника, военная техника, она будет уничтожена.

Обстановка в ДНР остается напряжённой. Преступные силы Украины за прошедшие сутки 1278 раз нарушили режим прекращения огня, что на 287 раз больше чем за прошедшие сутки. При этом противник выпустил 180 снарядов калибром 152 мм, 308 мин, а также 707 боеприпасов из различных типов гранатомётов. Кроме того применялись БМП и стрелковое оружие.



Под огнём ВСУ оказались поселки Александровка, Старомихайловка и Сигнальное на западе столицы (Донецка – прим. «ВО»), Зайцево, Железная Балка и Михайловка под Горловкой, Верхнеторецкое вблизи Ясиноватой, села Жабичево, Спартак и Васильевка в районе аэропорта, а также Саханка, Коминтерново и Ленинское на юге страны. В результате, четыре домостроения повреждены.