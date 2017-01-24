06:04 25 января

ВСУ заявляют о захвате дороги, ведущей в Горловку

Командир одного из батальонов вооружённых сил Украины – Вячеслав Власенко – сообщил украинским СМИ, что ВСУ удалось взять под свой контроль стратегически важную дорогу в районе города Горловка. Из заявления Власенко, которое приводится в эфире телеканала ТСН:

Она (дорога на Горловку) полностью под нашим контролем. Мы видим любые перемещения и держим их под контролем. (...) Если там будет идти бронетехника, военная техника, она будет уничтожена.


ВСУ заявляют о захвате дороги, ведущей в Горловку



В то же время командование войсками ДНР сообщает о продолжающейся операции украинских силовиков по переброске к линии соприкосновения запрещённой минскими соглашениями военной техники. ВСУ пытается продвигаться на восток, используя для этого все имеющие силы и средства.

Донецкое агентство новостей публикует заявление замкомандующего корпусом армии ДНР полковника Эдуарда Басурина:
Обстановка в ДНР остается напряжённой. Преступные силы Украины за прошедшие сутки 1278 раз нарушили режим прекращения огня, что на 287 раз больше чем за прошедшие сутки. При этом противник выпустил 180 снарядов калибром 152 мм, 308 мин, а также 707 боеприпасов из различных типов гранатомётов. Кроме того применялись БМП и стрелковое оружие.

Под огнём ВСУ оказались поселки Александровка, Старомихайловка и Сигнальное на западе столицы (Донецка – прим. «ВО»), Зайцево, Железная Балка и Михайловка под Горловкой, Верхнеторецкое вблизи Ясиноватой, села Жабичево, Спартак и Васильевка в районе аэропорта, а также Саханка, Коминтерново и Ленинское на юге страны. В результате, четыре домостроения повреждены.


Басурин отметил, что в районе населённого пункта Сладкое отмечено нахождение 17 грузовиков с боеприпасами. В район села Ольгинка переброшен эшелон с личным составом ВСУ.

Украинские «волонтёры» в социальных сетях все последние дни заявляют о том, что продвижение украинской армии на восток «происходит с потерями, но в целом успешно». В ДНР постоянно опровергают информацию о занятии ВСУ территорий в так называемых «серых зонах».

Использованы фотографии: @dnipronews
45

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 69
  1. rasputin17 Вчера, 18:47
    Она (дорога на Горловку) полностью под нашим контролем. Мы видим любые перемещения и держим их под контролем. (...) Если там будет идти бронетехника, военная техника, она будет уничтожена.

    Прямое нарушение всех Минских договоренностей! Причем открыто подтверждаемое руиной! Где ОБСЕ и все так заботящиеся о демократии и гарантировавшими их соблюдения? Где Меркель? Где Олланд? Почему молчит Сов.без, ООН?
    rasputin17
    1. Владыка Ситх Вчера, 18:56
      Свежее видео
      Владыка Ситх
      1. cniza Вчера, 20:27
        Украинские «волонтёры» в социальных сетях все последние дни заявляют о том, что продвижение украинской армии на восток «происходит с потерями, но в целом успешно».


        У них это как мантры , сами себя воодушевляют и пытаются найти стимулы , но похоже им готовят очередной "сюрприз".
        cniza
    2. Монархист Вчера, 19:07
      У них перерыв,надо определиться,что делает новый господин
      Монархист
      1. Либероид- Вчера, 19:14
        Цитата: Монархист
        У них перерыв,надо определиться,что делает новый господин

        По ходу дела "черный господин и К" там у них команды раздает еще пока ...(деньги нужно отрабатывать)..Задача развязать бойню и спровоцировать Трампа на резкие заявления и продолжения давления на Россию! Шаблон стандартный...Держитесь мужики! Храни Бог Донбасс и Россию..Нужно выдержать!
        Либероид-
      2. Лелёк Вчера, 20:12
        Цитата: Монархист
        У них перерыв,надо определиться,что делает новый господин


        Похоже, что они (клоун Олланд и пакостница Меркель) вообще решили, что не господское дело ковыряться в украинской жопе и по любому делу в этой недостране валят на Россию и Путина.
        Лелёк
    3. тол100в Вчера, 19:18
      Цитата: rasputin17
      Где Меркель? Где Олланд? Почему молчит Сов.без, ООН?

      Так и хочется ответить в рифму. Хотя впрочем они и направляются вслед за обамкой.
      тол100в
    4. olegyurjewitch Вчера, 23:24
      Цитата: rasputin17
      Прямое нарушение всех Минских договоренностей!

      Какие Минские договорённости?Это просто писанина и возможность Порошенке нагло их нарушать.ИМХО,на нарушения адекватно отвечать!
      olegyurjewitch
    5. Котик Сегодня, 04:51
      Почему не вводяться санкции против Украины, можно добавить. Логически подумайте, вывод один, вся эта заваруха, это агрессия против нас с вами, все это лишь повод усложнить нам жизнь, открытая политика для приченения боли, нам с вами в будущем, нельзя, забывать всего того, что сделала нам Европа, и в будущих, грядущих годах хаоса, закрыть границу для европейских беженцев, включая бывших граждан и украинцев, только жесткий ответ, никаких послаблений, Англия чухнула в чем дело, и что Европу примут на заклание, помогать только днровцам, Галицию и западную Украину оградить, не пускать даже женщин и детей, нужно будте мужество растреливать толпы бегущих майдановцев, поляков, чехов и немцев, наче, они усложнят жизнь нашим детям и нашм женщинам и старикам. Будет жестокий выбор, но нужно смириться, как и они смирились с тотальной травлей нашей страны под руководством мирового сатанизма, пусть примут свой выбор.
      Котик
  2. Владыка Ситх Вчера, 18:47
    Я смотрю участились сообщения с сумасшедшего дома!
    Владыка Ситх
    1. rasputin17 Вчера, 18:54
      В любом случае где все те чудилы что рвали рубахи по Минску и где ОБСЕ с ООН? Эти как обычно ничего не видят не слышат и мочат как рыба в пирожке!!
      rasputin17
      1. olegyurjewitch Вчера, 23:30
        Цитата: rasputin17
        В любом случае где все те чудилы что рвали рубахи по Минску и где ОБСЕ с ООН?

        Кто такие ОБСЕ, ООН-мёртвые души! Ни чего путнего,только пустотелые дооклады,а ООН-сборище якобы переживающих за мир и порядок слюнявых врунов.
        olegyurjewitch
    2. Скептик-Самоучка Вчера, 19:36
      А вообще, если в правительстве РФ (силовая часть, дипломатический корпус) сидят не дураки - то пора ставить вопрос на международном уровне: смысл ОБСЕ? Его функции, миссия.
      На канале RT хотелось бы увидеть такую передачу.
      Скептик-Самоучка
    3. Лелёк Вчера, 20:15
      Цитата: Владыка Ситх
      Я смотрю участились сообщения с сумасшедшего дома!


      Если ты имеешь в виду советы Хуга школьникам, то ДА и по другому не назовёшь.
      Лелёк
    4. Одиссей Вчера, 21:05
      Цитата: Владыка Ситх
      Я смотрю участились сообщения с сумасшедшего дома!

      Здесь внизу товарищ из Стаханова говорит ,что поджали всю нейтралку.Это соответствует действительности,уважаемый Владыка Ситх ? И если да,то что тому виной,стремление ДНР/ЛНР соблюдать Минские соглашения или отсутствие возможности и /или желания для ее удержания ?
      Одиссей
      1. Владыка Ситх Вчера, 23:27
        Да поджали и не только там, а на многих участках фронта. Что тому виной? - целесообразностью. Есть участки фронта, на которых нет смысла сидеть и терять людей на открытых участках местности или в условиях полу окружения. Поэтому и образовались такие серые участки, но ВСУ их заняло и теряет там теперь людей.
        Владыка Ситх
        1. Одиссей Сегодня, 01:01
          Цитата: Владыка Ситх
          Поэтому и образовались такие серые участки, но ВСУ их заняло и теряет там теперь людей.

          Спасибо,это несколько успокаивает.Хотя невозможность должным образом ответить на обстрелы городов и коммуникаций и отодвинуть от них майданных бандитов все равно злит.
          Одиссей
  3. -ш- Вчера, 18:59
    да мы и так уже дольше года в Горловку и обратно едим в объезд
    -ш-
    1. himRa Сегодня, 01:05
      Уверен командование Новороссии делает все правильно soldier и Вам самим друзья придется в конце концов наводить конституционный порядок! в Киеве... ваша милиция единственная сила а нацики это уже отстой!
      himRa
  4. Окорок Вчера, 18:59
    ну во первых речь не о "захвате"...
    а во вторых - чем больше упоротых положат,тем быстрей фронт покатится на запад
    Окорок
  5. Монархист Вчера, 19:14
    Конечно ВСУшники хвалят себя,а Басурин тень на плетень наводит. Если отбросить всю трескотню можно сказать:майдауны начали борзеть
    Монархист
  6. Михаил м Вчера, 19:17
    "Северный" ветер затих. Затишье перед бурей?
    Михаил м
    1. Либероид- Вчера, 19:40
      Цитата: Михаил м
      "Северный" ветер затих. Затишье перед бурей?

      Скорее всего да...Ждем момента и думаю уже многие в мире прекрасно понимают,что на самом деле творится на Украине и кто за ниточки дергает..
      Либероид-
  7. Герасим Донской Вчера, 19:21
    Этим сообщением во первых, Киев показывает, что у них и дня без перемоги не проходит! И если не арест "банды кремлевских - агентов барсеточников", то захват "путинских агентов", покушавшихся на любимого Аваковым пацана -депутата Тоньку Геращенко и пр бредятина!
    Что делает ВСУ при молчании ОБСЕ и при странном безразличии российской стороны? Они выдвигаются и захватывают нейтральную полосу, вплотную придвигаясь к позициям ДЛНР. Т е постоянно "откусывают" куски территории по фронту и улучшают свои позиции для начала массированной атаки. Вот и к этой дороге они выползли и взяли её на прицел прямой наводкой!
    Ещё, у нас в г Стаханов (ЛНР) фронт стал виден уже из окна центрального проспекта, т к нейтралку в 20 км ВСУ заняли! В то же время ЛНР свою бронетехнику загнала черт знает куда, в овраги за г П-ск и чтобы выйти оттуда к фронту нужен целый день! Но, вопрос. успеют ли они к месту атаки-прорыва и т п Войска ДЛНР имеют приказ "на провокации" не отвечать! Это так похоже на 1941 год!
    Есть и другая проблема, ВСУ вплотную подошли к крупным городам и сразу же могут ворваться на их территорию. Это может привести к городским боям и гуманитарной катастрофе! Вот что им надо, и тогда опять Европа и пр "партнеры" заорут о прекращении войны, о вине России и т д, а территория то уже будет занята ВСУ! И вот она. желанная цель, ДЛНР практически ликвидированы!
    Герасим Донской
    1. himRa Сегодня, 01:09
      Уверен командование Новороссии делает все правильно soldier и Вам самим друзья придется в конце концов наводить конституционный порядок! в Киеве... ваша милиция единственная сила а нацики это уже отстой!
      Будут беженцы-примем,даже лично пожертвую... гуманитарки подкинем! вообщем поможем чем можем но ВАМ и только ВАМ наводить порядок!
      himRa
  8. KVashentcev Вчера, 19:28
    Мы что, ждем мнения г-на Трампа?
    Сколько это может продолжаться? Ползучий захват территории, а вокруг все глаза закрыты, рты зашиты, уши заткнуты... А морде хохлам аккуратненько съездить, не?
    KVashentcev
    1. Либероид- Вчера, 19:42
      Цитата: KVashentcev
      А морде хохлам аккуратненько съездить, не?

      Здесь нужно бить уже наверняка и если уж котел создавать, то вокруг Киева..
      Либероид-
      1. Скептик-Самоучка Вчера, 19:48
        Старпер-Либероид
        Все ты никак не успокоишься...
        Создать котел вокруг Киева. Ресурсы есть? Продвигаться вперед - потери в живой силе - за счет чего восполнять?
        Население Украины, как смотрю, особо что-то не хочет на практике снимать Порося со товарищи. Пропаганда Украины делает свое дело - Россия агрессор, значит при наступлении вперед - будут поднимать всех, кто может держать руках оружие против бронеконных бурятов, не так?
        Русская весна, давайте признаем, провалилась, и что-то не видно предпосылок, что Мариуполь, Харьков, Запорожье, Днепропетровск хотят сказать свое "фи" нынешней власти, и бросится в объятия России.
        Так как создать котел вокруг Киева?
        Скептик-Самоучка
        1. Либероид- Вчера, 20:02
          Цитата: Скептик-Самоучка
          Так как создать котел вокруг Киева?

          Они его сами уже почти создали...Я не предлагаю танки гнать на Киев, все будет проще ! Час расплаты скоро придет и не только в образном смысле...И все..! Путин правильную тактику выбрал (хорошие у него аналитики видать..) Давайте подождем...
          Либероид-
          1. snifer Вчера, 20:12
            Это вы сейчас так шутите не удачно про тактику и советников, на фоне не прекращающихся обстрелов и смертей?
            snifer
          2. 79807420129 Вчера, 21:11
            Цитата: Либероид-
            Час расплаты скоро придет и не только в образном смысле...И все.

            Да да час расплаты все так же ползком и ползком приходит. request Какой уже год все приходит?
            79807420129
            1. iliitchitch Сегодня, 01:25
              Цитата: 79807420129
              Какой уже год все приходит?


              Молчал я , коллега , т.к. к Донбассу ни боком , но скажу . Какой год приходит , говорите ? Столько , сколько нужно . Вам в форточки эти скоты "градами" будут стрелять по спящим кварталам , пока вы их нахрен не начнёте мочить в постелях . Кто мешает яйценюха завалить ? Не , вы ждёте , пока помогут . Вам и так , исходя из обстановки , помогают . Крым определился , вопросы есть ? Вам кто мешал , а , ну да , "не всё так однозначно" ... "Вежливых людей" и на вас бы хватило . Ваш действующий так называемый легитимный президент в Ростове-на-Дону , и он , скорее всего , вернётся , и прихлопнет этот хренов ипподром со скакунами . Ждите , раз сразу не сподобились .
              iliitchitch
              1. 79807420129 Сегодня, 02:00
                Цитата: iliitchitch
                Молчал я , коллега , т.к. к Донбассу ни боком , но скажу

                Валерий,да вы всё правильно говорите hi И я бы в свои 58 лет повоевал бы,да видите ли в чём проблема то,на своих кривых ногах и с палкой много не навоюю. request
                Цитата: iliitchitch
                Ваш действующий так называемый легитимный президент в Ростове-на-Дону

                Коллега,мой действующий и легитимный президент в Кремле находится yes Ярославский пенсионер обыкновенный я. hi Но переживаю за Донбасс не меньше вашего.С уважением Коллега. hi
                79807420129
          3. Скептик-Самоучка Вчера, 22:41
            "Путин правильную тактику выбрал" (с)
            Слава Великому Путину, могучему и всесильному, основателю Хитрого Плана, Присоединителю Крыма, Темнейшему!
            А теперь все дружно "Интернационал"?

            Виталий...
            Ты каналы российские посмотри, газеты почитай, интернет-издания. Неужели это только мне видна разница в подаче материала уровня 2014 года, когда шла волна патриотизма, и подача материала сейчас? Если тогда между строк читалось: задавим фашистскую гадину, не дадим землю русскую - то что сейчас? А сейчас подача материала идет так: где-то там война и плохие парни убивают хороших парней. Разницу ощущаете?
            И таки да...
            Что бы не потерли:
            Слава Великому Путину - Хитрейшему Стратегу Всех Времен и Народов.
            Скептик-Самоучка
            1. 79807420129 Вчера, 23:28
              Цитата: Скептик-Самоучка
              И таки да...Что бы не потерли:Слава Великому Путину - Хитрейшему Стратегу Всех Времен и Народов.

              Сергей,ну ерничать то не надо Коллега.
              Цитата: Скептик-Самоучка
              Если тогда между строк читалось: задавим фашистскую гадину, не дадим землю русскую - то что сейчас?

              А сейчас Донецк с Луганском впихивают в Украину,а они от этого "счастья"отбрыкиваются руками и ногами,не нравится мне эти тихие ползучие перемещения,укропы не наступление готовят,они бросок готовят,сейчас пружину сжимают,а вот когда спустят не прозевать бы.
              Цитата: Герасим Донской
              Эй, "либероид", а что это все МОИ ком-ты в нашем вчерашнем с тобой диспуте-переписке удалили?

              Герман сейчас на ВО эпоха вежливости и культуры,я вон с Сергеем тоже подискутировал и наш диспут удалили и кляксу добавили,так что не вы первые и не вы последние.С уважением Коллеги. hi
              79807420129
              1. Скептик-Самоучка Вчера, 23:38
                "А сейчас Донецк с Луганском впихивают в Украину,а они от этого "счастья"отбрыкиваются руками и ногами,не нравится мне эти тихие ползучие перемещения,укропы не наступление готовят,они бросок готовят,сейчас пружину сжимают,а вот когда спустят не прозевать бы." (с)
                Ну так объясните этот момент Старперу-Либероиду.
                Мне почему-то кажется, что если сейчас будет фаза активных боевых действий - то Военторг с нашей стороны прикроют...
                Скептик-Самоучка
                1. Cat Man Null Вчера, 23:44
                  Цитата: Скептик-Самоучка
                  Мне почему-то кажется, что если сейчас будет фаза активных боевых действий - то Военторг с нашей стороны прикроют...

                  - а если не прикроют, то Вы съедите мой носок свой галстук...
                  - давайте? wink
                  Cat Man Null
                2. 79807420129 Сегодня, 00:19
                  Цитата: Скептик-Самоучка
                  Ну так объясните этот момент Старперу-Либероиду.

                  Сергей вы в армии служили ведь.Вы много внимания обращали на замполитов?,думаю,так же как и я наверное,"ну кончай трындеть,иди скорее в штаб стенгазета ждет".Котел вокруг Киева,это конечно мощно с дивана видится,ну не умеет человек свои мысли в слова преобразовывать,все мы ведь не Пушкины. request эмоциональный слишком,ну у каждого ведь свое мнение.
                  Цитата: Скептик-Самоучка
                  Мне почему-то кажется, что если сейчас будет фаза активных боевых действий - то Военторг с нашей стороны прикроют...

                  Не думаю,что прикроют:https://topwar.ru/107695-operativnaya-ob
                  stanovka-na-tvd-donbassa-na-fone-blistatelno-bezu
                  mnoy-strategii-avakova-kakih-shagov-zhdat.html Вот вчера прекрасная статья на эту тему была,многое объясняет. hi
                  79807420129
      2. Герасим Донской Вчера, 20:13
        Эй, "либероид", а что это все МОИ ком-ты в нашем вчерашнем с тобой диспуте-переписке удалили? Получается, когда такому, как ты, в ответ нечего сказать, за тебя модеры просто "вычеркивают" оппонента? Так ты еще и тролль? Не ожидал.
        Герасим Донской
        1. Либероид- Вчера, 20:31
          Цитата: Герасим Донской
          Эй, "либероид", а что это все МОИ ком-ты в нашем вчерашнем с тобой диспуте-переписке удалили? Получается, когда такому, как ты, в ответ нечего сказать, за тебя модеры просто "вычеркивают" оппонента? Так ты еще и тролль? Не ожидал.

          Мне бы твои проблемы ...))) Меня просто расстреляли недавно полковника...И такое уже в течении трех лет! Отдыхай ,ТЫ здесь многое не знаешь и ни тебе меня обвинять Поплачь еще, что твои комменты удалили... wassat Отдыхай и без тебя проблем хватает...Блогер блин нашелся..))) хе хе
          Либероид-
          1. Герасим Донской Вчера, 20:48
            Да я здесь не блогер, а так, от случая к случаю и удаленные ком- ты всего лишь попутный пустячок. То, что кое где считается"патриотизмом", а именно не разборка фактов, их анализ и выводы, а крикливое "Урряя!", часто выглядит как издевка и пародия. Так вот, хе-хе, ты как раз похож на такого "Урряя" патриота. Ничего личного, только выводы на основе твоих текстов. Однако, ты не переживай, это не смертельно и лечится, в т ч фактами.
            Герасим Донской
            1. Либероид- Вчера, 21:00
              Цитата: Герасим Донской
              Да я здесь не блогер, а так, от случая к случаю и удаленные ком- ты всего лишь попутный пустячок. То, что кое где считается"патриотизмом", а именно не разборка фактов, их анализ и выводы, а крикливое "Урряя!", часто выглядит как издевка и пародия. Так вот, хе-хе, ты как раз похож на такого "Урряя" патриота. Ничего личного, только выводы на основе твоих текстов. Однако, ты не переживай, это не смертельно и лечится, в т ч фактами.

              Ну мы надеюсь поняли друг друга..? И разбежимся мирно ...Или вы в банде и будете за мной по сайту бегать ,высунув язык..))) Гы гы... laughing Поете в унисон с некоторыми "товарищами" полковником будете скоро уверен...Ну ну..!
              Либероид-
              1. Герасим Донской Вчера, 21:28
                Да ведь вчера не я на тебя вышел со своими сирийскими ком- тами "хе-хе", а ты ...Я ответил, то что думал. Но, сколько выперло амбиций. Что касаемо беготни по сайту, так ведь если есть интересная мысль или откровенная глупость, никто никому не запрещает оценить и высказаться. И бояться "ответки" как то не по мужски. А может,я имею дело с прекрасным полом (шутка!) Иначе, для чего сюда заходить и участвовать в дискуссиях? В общем, больших Вам успехов труде и счастья в личной жизни.
                Герасим Донской
            2. Dym71 Вчера, 21:16
              Цитата: Герасим Донской
              Так вот, хе-хе, ты как раз похож на такого "Урряя" патриота.

              Не ругайтесь, на Виталия нашего, бывает, что его заносит (администрация сайта за это причёсывает конкретно!) а человек он душевный, можно сказать деликатный (всегда извинится, если не прав) и с огоньком, а в наше время это редкость! hi
              Dym71
              1. Либероид- Вчера, 21:28
                Цитата: Dym71
                Цитата: Герасим Донской
                Так вот, хе-хе, ты как раз похож на такого "Урряя" патриота.

                Не ругайтесь, на Виталия нашего, бывает, что его заносит (администрация сайта за это причёсывает конкретно!) а человек он душевный, можно сказать деликатный (всегда извинится, если не прав) и с огоньком, а в наше время это редкость! hi

                Спасибо за поддержку вы в точку про меня , просто обидно иногда бывает..Но я держусь!
                Либероид-
                1. Герасим Донской Вчера, 21:45
                  love Да ерунда всё это, наши словесные перепалки-это синдром активности. Вот у нас со вчера с 22-30 до сёдни 02-30 обстрел был по всему фронту, от нас валилось метров в пятистах. Ну, а наши погнали туда, железо носилось над головами в обе стороны. "С утра считать мы стали раны", и как это чаще всего случается, убило шахтера 47 лет, шедшего до шахты на смену. Разрушено шесть жилых домов, до десятка ранено мирных жителей. Целее всего оказались военные. Как на той стороне, пока не знаем.
                  Герасим Донской
              2. Герасим Донской Вчера, 21:35
                Да я и не ругаюсь с ним. love Вона, чё ему tongue пожелал в итоге.
                Герасим Донской
                1. Dym71 Вчера, 21:58
                  Цитата: Либероид-
                  Спасибо за поддержку вы в точку про меня , просто обидно иногда бывает..Но я держусь!

                  Цитата: Герасим Донской
                  Да я и не ругаюсь с ним. Вона, чё ему пожелал в итоге.

                  Правильно братцы, мы славяне завсегда обязаны друг друга уважать и вместе держаться, особенно сейчас, когда нас очередной раз извести хотят и травят меж собой, стоило только нам расслабиться малость, тяжёлые времена пришли и бьют нас гады, каждый день на Донбассе бьют! am
                  Dym71
  9. gg.na Вчера, 19:51
    Ну такая фигулина так и будет продолжаться пока нацтербаты и всу по сопатке не получат снова. bully
    gg.na
    1. Либероид- Вчера, 20:04
      Цитата: gg.na
      Ну такая фигулина так и будет продолжаться пока нацтербаты и всу по сопатке не получат снова. bully

      Обязательно получат и сполна лет сто будут помнить и по схронам шкерится..
      Либероид-
    2. ФАНТОМ-АС Вчера, 21:03
      Цитата: gg.na
      Ну такая фигулина так и будет продолжаться пока нацтербаты и всу по сопатке не получат снова

      ФАНТОМ-АС
      1. EDDI 76 Вчера, 21:31
        друган) не врет...
        EDDI 76
  10. Duga Вчера, 20:06
    Сколько не произноси слово халва - во рту от этого слаще не станет.(Восточная мудрость).
    Сколько не произноси слово Минск...
    Duga
  11. Roma-1977 Вчера, 20:21
    А в Москве заявили о захвате дороги, ведущей в Киев. Трассу "Москва-Киев" знаете? Так вот, большая её часть под контролем ВС РФ, и если на ней появится украинская техника, то она будет уничтожена. Воспринимайте это сообщение так же, как сообщение ТСН.
    Roma-1977
  12. Kenneth Вчера, 20:35
    Похоже ДНР решили перейти к войне методом констатаций
    Kenneth
  13. samarin1969 Вчера, 20:38
    "Что делает ВСУ при молчании ОБСЕ и при странном безразличии российской стороны? Они выдвигаются и захватывают нейтральную полосу, вплотную придвигаясь к позициям ДЛНР. Т е постоянно "откусывают" куски территории по фронту и улучшают свои позиции для начала массированной атаки..."
    Создаётся впечатление, что и в Киеве и Москве вздрагивают одинаково, только когда стреляет арта ЛДНР. Поломанные схемы дороже поломанных судеб русского населения Донбасса.
    samarin1969
  14. Филин Вчера, 21:06
    Вышли на прямую видимость дороги, готовы огнём пресечь движение, в совокупности с включение воздушного пространства Новороссии в командование "Восток" и с концентрацией личного состава,техники и боеприпасов у линии соприкосновения - подготовка к наступательным действиям. Надеюсь в штабах вооруженных сил Донецкой и Луганской республик к отражению наступления готовы, и "кто с мечом придёт - того лопатой закопают.
    Филин
  15. Ferdinant Вчера, 21:07
    Не всех дурных война побила
    Ferdinant
  16. alavrin Вчера, 21:16
    Такая ерунда была при Саакашвили с ползучим захватом Абхазии... Там грузины тоже продвигались тихой сапой по ущельям. Все это закончилось через пару лет известной войной. Так что эскалации вряд ли удастся избежать.
    Прям по Маккиавелли: "войну нельзя избежать, ее можно отсрочить к выгоде противника.."
    alavrin
    1. Orionvit Вчера, 21:31
      Эскалации точно не избежать. Вот только нужно выждать, когда поменяется международное политическое положение в пользу России. А для этого то же нужно воевать, только на других фронтах. А так ничего нового, вспомним украину на закате гражданской войны. Кого там только на было, и белые, и петлюровцы, и махновцы, а мелких "панов атаманов Грицианов Таврических" вообще не счесть. И порядок был наведён только тогда, когда зашла Красная Армия, и довольно быстро. Так что проходили, знаем.
      Orionvit
  17. Orionvit Вчера, 21:23
    Цитата: Скептик-Самоучка
    то пора ставить вопрос на международном уровне: смысл ОБСЕ? Его функции, миссия.

    Тут выражаясь словами известного персонажа: "Так кто ж его посадит, он же памятник". lol Другими слова, кто на западе пойдёт на ликвидацию такой организации как ОБСЕ, если она их детище, созданное для их целей, и проводящую их политику. К сожалению, тут голос России в единственном числе.
    Orionvit
  18. Ferdinant Вчера, 21:37
    Врут,как всегда
    Ferdinant
  19. AwaZ Вчера, 21:56
    врать то они конечно врут , но " серую " территорию по тихому ( а щас уже и громогласно ) нарушают, приближаясь к позициям ополчения . а дорогу эту они давно могут обстреливать , если притащат запрещенное оружие в эту зону . Значит притащили ..
    AwaZ
  20. Стабилиози Вчера, 21:58
    Из Дамаска на аэр. Камышлы, а затем в Дэйр-Эз-Зор самолетами Ил-76 и вертолетами Ми-17 были переброшены подразделения 104-ой бригады Республиканской Гвардии Сирийской Арабской Армии.
    http://bmpd.livejournal.com/
    Стабилиози
  21. PValery53 Вчера, 23:04
    Граждане! Сегодня в 23.05 мск на ТВЦ фильм про маршала Г.К.Жукова.
    PValery53
  22. Рагоз Сегодня, 01:22
    Уважаемые участники ВО объясните мне, я совсем запутался Какое сейчас у нас правительство народное или олигархическое
    Рагоз
    1. Cat Man Null Сегодня, 01:31
      Троллим понемногу? wink

      Цитата: Рагоз
      объясните мне, я совсем запутался

      - это неудивительно, ИМХО, если Вы, имея

      Цитата: Рагоз
      ... У меня стаж преподавателя более 40 (сорока) лет...

      - до сих пор не знаете, что такое "многопользовательская система" и как она работает laughing

      Цитата: Рагоз
      Четвёртый раз в данной статье при голосовании комментариев не меняется не только знак комментария, но даже меняется цифра на увеличение, а не на уменьшение. Как это следует понимать...

      good
      Cat Man Null
    2. krops777 Сегодня, 03:48
      Уважаемые участники ВО объясните мне, я совсем запутался Какое сейчас у нас правительство народное или олигархическое


      Народным правительство не бывает по определению, а в остальном называете его как угодно.
      krops777
  23. KtoR Сегодня, 05:19
    Некоторые форумчане должны помнить работу "Головокружение от успехов". Похоже руководство Украины и ВСУ может прийти к мнению, что пора проводить Блицкриг - наступление по многим направлениям, которое может привести: максимум к возвращению территорий Республик, минимум - к вовлечению в конфликт РФ. Ясно же, что их планы будут известны заранее и Блицкриг их окончится на географических границах обеих Республик. Немалое количество сил ВСУ скинет на полях сражений. Жалко людей, попавших под жертва политики.
    KtoR

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня