ВСУ заявляют о захвате дороги, ведущей в Горловку
Командир одного из батальонов вооружённых сил Украины – Вячеслав Власенко – сообщил украинским СМИ, что ВСУ удалось взять под свой контроль стратегически важную дорогу в районе города Горловка. Из заявления Власенко, которое приводится в эфире телеканала ТСН:
В то же время командование войсками ДНР сообщает о продолжающейся операции украинских силовиков по переброске к линии соприкосновения запрещённой минскими соглашениями военной техники. ВСУ пытается продвигаться на восток, используя для этого все имеющие силы и средства.
Донецкое агентство новостей публикует заявление замкомандующего корпусом армии ДНР полковника Эдуарда Басурина:
Басурин отметил, что в районе населённого пункта Сладкое отмечено нахождение 17 грузовиков с боеприпасами. В район села Ольгинка переброшен эшелон с личным составом ВСУ.
Украинские «волонтёры» в социальных сетях все последние дни заявляют о том, что продвижение украинской армии на восток «происходит с потерями, но в целом успешно». В ДНР постоянно опровергают информацию о занятии ВСУ территорий в так называемых «серых зонах».
Она (дорога на Горловку) полностью под нашим контролем. Мы видим любые перемещения и держим их под контролем. (...) Если там будет идти бронетехника, военная техника, она будет уничтожена.
В то же время командование войсками ДНР сообщает о продолжающейся операции украинских силовиков по переброске к линии соприкосновения запрещённой минскими соглашениями военной техники. ВСУ пытается продвигаться на восток, используя для этого все имеющие силы и средства.
Донецкое агентство новостей публикует заявление замкомандующего корпусом армии ДНР полковника Эдуарда Басурина:
Обстановка в ДНР остается напряжённой. Преступные силы Украины за прошедшие сутки 1278 раз нарушили режим прекращения огня, что на 287 раз больше чем за прошедшие сутки. При этом противник выпустил 180 снарядов калибром 152 мм, 308 мин, а также 707 боеприпасов из различных типов гранатомётов. Кроме того применялись БМП и стрелковое оружие.
Под огнём ВСУ оказались поселки Александровка, Старомихайловка и Сигнальное на западе столицы (Донецка – прим. «ВО»), Зайцево, Железная Балка и Михайловка под Горловкой, Верхнеторецкое вблизи Ясиноватой, села Жабичево, Спартак и Васильевка в районе аэропорта, а также Саханка, Коминтерново и Ленинское на юге страны. В результате, четыре домостроения повреждены.
Под огнём ВСУ оказались поселки Александровка, Старомихайловка и Сигнальное на западе столицы (Донецка – прим. «ВО»), Зайцево, Железная Балка и Михайловка под Горловкой, Верхнеторецкое вблизи Ясиноватой, села Жабичево, Спартак и Васильевка в районе аэропорта, а также Саханка, Коминтерново и Ленинское на юге страны. В результате, четыре домостроения повреждены.
Басурин отметил, что в районе населённого пункта Сладкое отмечено нахождение 17 грузовиков с боеприпасами. В район села Ольгинка переброшен эшелон с личным составом ВСУ.
Украинские «волонтёры» в социальных сетях все последние дни заявляют о том, что продвижение украинской армии на восток «происходит с потерями, но в целом успешно». В ДНР постоянно опровергают информацию о занятии ВСУ территорий в так называемых «серых зонах».
Использованы фотографии: @dnipronews