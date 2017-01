Перспективные проекты артиллерийских боеприпасов США

САУ M109A6 - одна из основных платформ для эксплуатации перспективных боеприпасов. Фото US Army



Зенитная установка Phalanx CIWS на борту ракетного крейсера USS Monterey (CG-61). Именно подобные системы должны будут использовать снаряды MAD-FIRES Фото US Navy

Одним из способов повышения боевой эффективности вооружений и военной техники является создание новых боеприпасов с более высокими характеристиками. Процесс разработки новых боеприпасов для того или иного оружия продолжается все время, что приводит к появлению изделий с улучшенными показателями. Кроме того, время от времени результатом таких процессов становится появление совершенно новых классов снарядов и т.д. Не так давно стало известно, что американское военное ведомство в обозримом будущем желает получить несколько новых типов боеприпасов с необычными возможностями и характеристиками.В прошлом году было выдвинуто, пожалуй, самое интересное и необычное из новых предложений, касающихся дальнейшего развития боеприпасов для армии. В рамках перспективной программы Пентагоном предлагается вспомнить об экологической обстановке и позаботиться об окружающей среде. Дело в том, что при использовании существующих учебных боеприпасов различные элементы этих изделий буквально засеивают полигоны. При этом уборка осколков или различных элементов использованных снарядов, по понятным причинам, не производится. Не так давно было предложено избавиться от подобных проблем при помощи оригинальных боеприпасов.30 ноября прошлого года министерство обороны США запустило новую программу Biodegradable Composites with Embedded Seeds for Training Ammunition, целью которой, как ясно из названия, является создание учебных снарядов из биоразлагаемых материалов с «зарядом» в виде семян растений. Сейчас Пентагон ожидает заявки на участие в программе. 8 февраля прием заявок будет прекращен, после чего специалисты изучат представленные предварительные проекты и определят, какой из них получит дальнейшее продолжение.Целью нового проекта является создание целого семейства разнообразных учебных снарядов для большинства состоящих на вооружении типов оружия. Предлагается разработка 40-мм выстрелов для автоматических гранатометов, минометных мин калибром 60, 81 и 120 мм, боеприпасов для ручных гранатометов, 120-мм танковых снарядов и 155-мм выстрелов для артиллерии. Имея заметные различия в конструкции, все эти изделия должны основываться на единых идеях и использовать схожие конструкторские решения.Вместо «традиционных» металлов и сплавов корпуса новых снарядов должны состоять из специальных полимерных материалов, разлагающихся на безопасные вещества при попадании в природные условия. Предполагается, что осколки подобного снаряда не будут засорять окружающую среду подобно металлическим. Кроме того, они могут использоваться в качестве необычного удобрения для растений. Вместе с биоразлагаемыми корпусами новые снаряды должны получить нестандартную полезную нагрузку. Лаборатория Cold Regions Research and Engineering Laboratory Инженерного корпуса не так давно представила линейку семян, пригодных для использования в составе новых снарядов.Предполагается, что в течение нескольких месяцев после использования разрушенный учебный снаряд нового типа самостоятельно разложится на безопасные вещества, а также высвободит семена. Задачей последних будет восстановление поврежденного растительного покрова. Как утверждается, выведенные военными специалистами сорта существующих растений не представляют никакой опасности для флоры и фауны. В частности, дикие животные смогут без каких-либо рисков питаться травой, «засеянной» при помощи артиллерии или иного оружия.Программа Biodegradable Composites with Embedded Seeds for Training Ammunition будет реализовываться в три этапа. В ходе этапа Phase I компания-подрядчик, выбранная по результатам сравнения предложений, должна будет завершить разработку всей требуемой линейки учебных снарядов. Задачей второй фазы является производство и испытания опытных боеприпасов. Наконец, третий этап программы приведет к подписанию контракта на серийное производство и поставки снарядов армии.Точные сроки завершения требуемых работ пока не уточнялись. Заявки от разработчиков новых выстрелов будут приниматься до 8 февраля. После этого некоторое время уйдет на выбор подрядчика, что позволит сформировать окончательный график работ.Агентство перспективных разработок DARPA не так давно дало старт весьма амбициозному проекту, целью которого является создание боеприпасов, серьезно отличающихся от существующих изделий. Новые выстрелы будут создаваться в рамках программы Multi-Azimuth Defense – Fast Intercept Round Engagement System («Мульти-азимутальная оборона, снаряд быстрого перехвата») или MAD-FIRES (акроним также можно прочесть как «Бешеные огни»). Как гласит официальное сообщение агентства DARPA, целью проекта является создание снаряда, обладающего маневренностью и потенциалом ракеты со скоростью и мощностью артиллерийского снаряда.Главная предпосылка к появлению проекта MAD-FIRES заключается в ограниченных возможностях существующих артиллерийских систем корабельного базирования малого и среднего калибра. Они вполне способны бороться с воздушными или надводными целями, посылая к ним большое число снарядов, но в некоторых условиях имеющиеся характеристики не могут обеспечить требуемую эффективность. Так, при одновременной атаке с нескольких направлений корабельные артиллерийские установки могут попросту не успеть «отработать» по всем угрозам.В рамках нового проекта требуется создать линейку артиллерийских снарядов калибром от 20 до 40 мм, совместимых с состоящими на вооружении артиллерийскими установками. При сохранении существующего форм-фактора перспективные выстрелы должны оснащаться управляемыми снарядами, способными осуществлять энергичное маневрирование во время полета к цели. Именно за счет таких возможностей планируется объединить в одном оружии лучшие качества автоматической артиллерии и ракетного оружия.При помощи применения управляемых в полете снарядов, как ожидается, артиллерийская установка сможет экономить время на доворотах в сторону целей, приближающихся с разных направлений. Иными словами, появится возможность открытия огня до выведения орудия на требуемые углы наводки. Снаряд изначально полетит в сторону цели и только после этого будет наведен в точку упреждения. Пока летящий снаряд будет наводиться при помощи дополнительных средств оригинальной конструкции, орудие сможет аналогичным образом обстрелять другую цель, быстрее выведя ствол в сектор стрельбы.Изначально снаряды типа MAD-FIRES должны будут применяться корабельными системами соответствующего назначения. В дальнейшем не исключается адаптация подобного боеприпаса и сопутствующего оборудования к применению на сухопутных и воздушных платформах. В случае успешного решения подобных задач уникальное оружие с высокими характеристиками смогут применять все основные рода войск.Тем не менее, пока программа Multi-Azimuth Defense – Fast Intercept Round Engagement System находится на самых ранних стадиях. Уже сформированы требования к проекту и открыт прием заявок на участие в конкурсе, но до окончательного решения поставленных задач все еще далеко. Как следствие, принятия новых снарядов на вооружение пока не оглашаются и, возможно, еще не определены. Кроме того, остаются неизвестными даже принципы работы модернизированных артиллерийских установок с новыми снарядами. По-видимому, подобные аспекты новых проектов пока только прорабатываются компаниями, желающими в будущем получить выгодный контракт.Еще один перспективный проект в области боеприпасов предлагается с учетом актуальных тенденций в архитектуре вооруженных сил ведущих стран. В структуре различных армий большое значение имеют связь и управление, в подавляющем большинстве случаев осуществляемые по радиоканалам. Кроме того, значительное количество других задач решается при помощи радиоэлектронных систем. Как следствие, возникает необходимость в создании специализированного оружия, способного поражать такие объекты без прямого воздействия взрывной волной или осколками.В конце ноября прошлого года Пентагон начал прием заявок по программе Munition-Delivered Non-Kinetic Effects («Некинетический эффект с доставкой снарядом»), целью которой является создание новых специализированных боеприпасов. Американские военные желают получить новые компактные средства радиоэлектронной борьбы, которые благодаря своим малым размерам могли бы помещаться в корпусе стандартного 155-мм артиллерийского снаряда. За счет применения таких систем планируется заметно повысить ударную мощь артиллерии, позволив ей решать новые необычные задачи.Согласно опубликованным данным, результатом программы MDNKE или просто NKE должно стать появление артиллерийского снаряда большого калибра, оснащенного набором специального радиоэлектронного оборудования. При попадании в цель или при достижении района ее нахождения снаряд нового типа должен будет генерировать электромагнитный импульс большой мощности, нарушающий работу радиоэлектронных средств противника, либо выводящий их из строя. Габариты стандартного снаряда должны стать своеобразным ограничителем мощности импульса, благодаря чему он будет оказывать воздействие только на электронику противника, находящуюся на небольших расстояниях, и не сможет помешать собственным системам войск.Первая фаза нового проекта, согласно требованиям заказчика, предназначена для разработки готового проекта перспективного снаряда. Прежде всего, от подрядчика потребуют представить изделие калибра 155 мм. Кроме того, планируется разработать аналогичные системы меньшего размера. Уменьшенные средства радиоэлектронной борьбы можно будет использовать в кассетных снарядах различных типов. Кроме того, миниатюризация приборов позволит создать «универсальные» снаряды, несущие несколько отдельных источников импульса с разными характеристиками. Такие снаряды смогут одновременно поражать цели разных типов.В ходе второго этапа проекта разработчик должен будет представить и испытать опытные образцы новых снарядов, доказав их характеристики и боевой потенциал. Фаза-3 откроет новому боеприпасу путь в войска. На этом этапе работ произойдет подготовка к серийному производству, а также будут выполнены все необходимые работы по интеграции нового оружия в номенклатуру боеприпасов артиллерии.Как и в случае с двумя другими перспективными проектами, точная дата начала эксплуатации снарядов NKE еще не определена. 8 марта Пентагон прекратит прием заявок на участие в новом конкурсе, после чего рассмотрит полученные предложения. Очевидно, что на выбор подрядчика уйдет несколько месяцев, после чего можно будет начать разработку проекта, которая потребует несколько лет. В итоге испытания электромагнитного снаряда удастся начать не ранее конца текущего десятилетия.Изучая процесс развития артиллерийских снарядов в течение последних десятилетий, можно заметить, что подобные боеприпасы совершенствовались при помощи нескольких основных подходов. Так, использовались различные средства, направленные на повышение дальности стрельбы, а кроме того, внедрялись системы управления и наведения. В итоге ведущие армии мира получили снаряды с большой дальностью стрельбы и повышенной точностью попадания. Развитие подобных идей продолжается и сейчас, что соответствующим образом сказывается на боевой эффективности артиллерии.Необходимо отметить, что время от времени появлялись и иные предложения о совершенствовании артиллерийских боеприпасов, однако далеко не всегда они приводили к реальным результатам. В последнее время несколько интересных идей были предложены американским военным ведомством. В кратчайшие сроки Пентагон запустил сразу три необычных программы по созданию специализированных боеприпасов, совместимых с существующей артиллерией. На реализацию этих предложений должно уйти не менее нескольких лет.Три рассмотренные программы создания снарядов демонстрируют весьма необычный и интересный подход к формированию облика перспективного оружия. Вместо традиционного повышения основных характеристик при сохранении существующего облика предлагается создавать совершенно новые образцы, основывающиеся на оригинальных идеях. Только один из новых проектов в некоторой мере соответствует уже известным методам улучшения снарядов, хотя и имеет немного иные цели.Наиболее привычно с точки зрения нынешних наработок выглядит проект MAD-FIRES, подразумевающий использование управляемых снарядов с коррекцией траектории во время полета. В то же время, управляемые снаряды предлагается применять для поражения движущихся воздушных или надводных целей. Все существующие и используемые на практике концепции подразумевают решение подобных задач при помощи управляемого ракетного вооружения. Теперь, однако, предлагается соединить положительные черты артиллерийских снарядов и ракет.Весьма оригинально выглядит предложение о создании учебных снарядов из биоразлагаемых материалов, несущих «заряд» из семян растений. При полном сохранении требуемых функций такие изделия могут удешевить и в некоторой мере упростить подготовку стрелков, операторов и артиллеристов. Одновременно с этим удастся улучшить обстановку на полигоне, заново засеяв «перепаханные» участки грунта. Можно отметить, что в таком случае учебная площадка будет больше походить на ландшафт некоторых возможных театров военных действий.Наконец, проект NKE может представлять наибольший интерес с точки зрения технологий и боевого применения. Предлагается разработать малогабаритный генератор электромагнитного импульса, способный выводить из строя электронику противника. Отдельные снаряды или суббоеприпасы кассетных боевых частей с подобным оснащением в теории способны навредить противнику, как минимум, не меньше, чем стандартные фугасные боеприпасы.Ряд новых американских проектов стартовал всего несколько месяцев назад. В самое ближайшее время Пентагон прекратит прием заявок, после чего приступит к изучению представленных документов и выберет подрядчиков. В течение нескольких следующих лет работы по трем перспективным программам могут привести к появлению первых реальных результатов. Из трех новых разработок только проект учебного снаряда не представляет особого интереса для военных других стран. Что касается корректируемых снарядов для зенитной артиллерии и боеприпасов некинетического воздействия, то министерствам обороны ведущих государств следует учесть возможное появление таких систем и сделать соответствующие выводы. Успешное завершение стартующих в настоящее время проектов может привести к появлению преимущества перед другими армиями.