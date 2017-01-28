Гостья из прошлого. Шпага-пистолет короля-нумизмата

В восточной части Итальянской Ривьеры, в Лигурии, рядом со столицей провинции Специя есть маленький городок Сарцана.Как и в любом итальянском городке, разменявшем вторую тысячу лет своей истории, в Сарцане много достопримечательностей. Это и бывшая цитадель Сарцаны, разрушенная и возведенная вновь Лоренцо ди Медичи, и замок Сарцаны, возвышающийся на холме Sarzanello на месте крепости времен императора Оттона I, и старинные церкви и палаццо. Но не только красоты древней архитектуры и живописные пейзажи Чинкве-Терре привлекают в этот городок гостей со всего мира.Сарцана может претендовать на звание итальянской столицы рынка старинного оружия, так как здесь расположен итальянский аукционный дом «Czerny's» (Czerny's International Auction House). Его специализация – военное антикварное оружие.И хотя основан «Czerny's» совсем недавно, в 1999 году, в настоящее время он уверенно конкурирует с такими монстрами, как Christie's, Sotheby's, Bonhams. Именно здесь в середине 2014 г. был продан весьма интересный экспонат — шпага, скомбинированная с пистолетом, принадлежавшая итальянскому королю Виктору Эммануилу III. Казалось бы, что тут необычного? Различные формы комбинированного оружия появились примерно в середине XVI в., в связи с возникновением ручного огнестрельного оружия. Но так как последнее быстро прогрессировало, клинковое оружие с огнестрельными устройствами довольно быстро потеряло популярность. Таким образом, шпага - пистолет Виктора Эммануила представляет собой редчайший анахронизм, изготовленный в XX веке, когда о всяких комбинациях клинкового и огнестрельного оружия давно забыли.Оружие представляет собой итальянскую офицерскую шпагу обр. 1871/1888 г., скомбинированную с бельгийским пистолетом Browning-FN 7,65 мм обр. 1900 г. Клинок шпаги стальной, прямой, однолезвийный, с явно выраженной пятой, без долов на плоскостях, с несколько утолщённым обухом, острие двулезвийное. На пяте никаких клейм производителя нет.На клинке нанесены надписи: с правой стороны «Ovidio Leonori al suo Re» («Овидио Леонори для своего короля»), а с левой — «A.S.M. Vittorio Emanuele III. Torino 11-XI-17» («Для Его Величества Виктора Эммануила III. Турин 11-ХI-17»). У этой надписи есть одна особенность: сначала была вырезана только первая её часть, а вторая добавлена позже (другим шрифтом выгравированы место и дата вручения). Ножны стальные, никелированные. Металлический прибор состоит из устья с раструбом, двух гаек с кольцами и несимметричного в верхней части башмака. В верхней части ножен нанесены элементы декоративного орнамента, исполненные в растительном стиле.Эфес состоит из стальной гарды и рукояти. Гарда шпаги образована дужкой, переходящей в большую асимметричную чашку с чуть загнутым вниз окончанием. Чашка украшена гербом правящего в Итальянском королевстве Савойского дома с Высшим орденом Святого Благовещения, перекрещёнными пушками (исторический символ артиллерии), двумя знамёнами с перекрещёнными древками и растительным орнаментом. В прорезной гарде также присутствуют специальные отверстия для извлечения магазина и для выхода передней части пистолета через гарду. Гарда крепится в верхней части пяты клинка с помощью заклёпки, нижняя часть гарды исполнена в виде втулки, в которую входит клинок. Соединение гарды с клинком не абсолютно жёсткое, присутствует заметный люфт. Упор верхней части гарды в нижний срез рукояти пистолета позволяет уменьшить люфт, это обусловлено особенностью фиксации гарды и формой рукояти шпаги.Рукоять рамочная, служит продолжением клинка. Внутрь рамы рукояти вставляется пистолет, который фиксируется винтами. После этого на рукояти пистолета с двух сторон устанавливаются перламутровые накладки. Пистолет, интегрированный в конструкцию рукояти шпаги, представляет собой Browning-FN 7,65 мм обр. 1900 г. первой серии (до 10000 штук).Интересны клейма на деталях пистолета. Слева ствола в дульной части нанесено бельгийское испытательное клеймение: буквы ELG в овале под короной, где буквы означают «Epreuves de Liege» - окончательное испытание готового оружия любым порохом (в соответствии с Законом «Об оружии» от 11 июля 1893 г.).«Perron» - клеймо испытания/осмотра готового оружия в целом (в соответствии с Законом от 6 июня 1853 г.). Кстати, Перрон - фонтан и колонна с четырьмя львами, который находится на рыночной площади Марше, это один из символов Льежа.«W» под звездой - контрольное клеймо мастера-испытателя (Nicolas Wolf).Буква «R» (Rectificatur) - это значит, что в процессе испытания выявлена погрешность ствола, которую можно исправить.Буква «R» под короной - клеймо испытаний бездымным порохом нарезного оружия (в соответствии с Законом от 30 января 1894 г.).Снизу ствола нанесено клеймо «AN» под короной - Acier Excelsior, «Manufacture Liegeoise d'armes a feu» - обозначение марки стали и завода - изготовителя. Стальные части пистолета покрыты никелем.До 1907 г. на пистолетах обр. 1900 г. название производителя и автора патента, как и надпись «Патентуемый без гарантии правительства», были нанесены шрифтом без засечек (sans serif). Эти данные, серийный номер 3936 без префикса, как и клеймо испытания бельгийского правительства, указывают на то, что внутрь рамы рукояти шпаги вставлен бельгийский штатный офицерский пистолет обр. 1900 г., произведённый в 1900–1901 гг. Надпись на клинке шпаги указывает, что комбинированное оружие было изготовлено примерно в 1901 г., а место и дата выгравированы на клинке позже, видимо, тогда, когда некоему Овидио Леонори удалось передать «своему королю» подарок. Судя по всему, это произошло в честь 48-го дня рождения Виктора Эммануила, 11 ноября 1917 г.К большому сожалению, не удалось установить, где конкретно и кем выполнялась работа по изготовлению этого оружия и его судьбу до аукциона, а также имя нынешнего владельца.Что же послужило поводом к столь оригинальному подарку третьему королю единой Италии нового времени Виктору Эммануилу III и кто загадочный даритель. Туринский промышленник Овидио Леонори занимался поиском дешевого, экологически чистого топлива для двигателей внутреннего сгорания. Такое топливо он нашел – этиловый спирт. К идее использования спиртов в качестве автомобильного топлива неоднократно обращались специалисты и учёные на протяжении всей истории развития двигателей внутреннего сгорания и автомобильной техники. Так, ещё в 1902 г. на интернациональном конкурсе в Париже демонстрировалось более 70 карбюраторных двигателей, работающих на этиловом спирте и его смесях с нефтяным бензином.В 1906–1907 гг. спирт и смеси спирта с бензином стали широко использоваться в качестве топлива для автомобилей в Германии. В 1914 г. в России были проведены испытания целого ряда автомобильных двигателей для установления особенностей их работы при замене бензина на спирт. На основе проведённых опытов преподаватель императорского Московского технологического училища и директор петербургского завода «Дюффон-Константинович» Николай Романович Брилинг (1876–1961) сделал 21 декабря 1914 г. доклад в аудитории Политехнического Российского общества, в котором указал на такие положительные факторы при работе двигателей на спирте, как более устойчивая работа и увеличение мощности на 5%.20 июля 1914 г. Овидио Леонори получил итальянский патент №144.774 на изобретение «Топлива для двигателей внутреннего сгорания и процесс его производства (на основе алкоголя)». В сущности, речь шла о промышленном производстве этанола (этилового спирта) из биологического сырья. Уже 11 августа того же года Овидио в префектуру Турина подал логотип и зарегистрировал торговую марку своего «жидкого топлива» для двигателей внутреннего сгорания. 26 июня 1926 г. Леонори запатентовал в Италии «Способ получения безводного алкоголя». 31 декабря 1925 г. получен патент в Великобритании, 12 апреля 1928 г. во Франции, а 18 июня 1929 г. в Канаде. 16 июля 1932 г. предприниматель подал заявку на выдачу патента в государственное патентное ведомство США, а 18 марта 1930 г. получил патент на изобретение.Вопрос в том, какие отношения существовали между изобретателем и королём? Виктор Эммануил был одним из основателей, крупнейшим меценатом и самым горячим сторонником «Международного института сельского хозяйства». Впоследствии он развился в ФАО - «Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН». В Королевской академии сельского хозяйства в Турине, где находилась штаб-квартира «Международного института сельского хозяйства», Овидио работал над получением этанола из целлюлозосодержащих отходов сельского хозяйства. Основная идея была в том, чтобы использовать этанол в качестве биотоплива для сельхозтехники. Так родилось сотрудничество, которое привело к оригинальному и экстравагантному подарку на день рождения короля. В свою очередь, 17 июня 1926 г. король Виктор Эммануил III обеспечил соглашение, по которому государственный «Итальянско-британский банк» из Милана финансировал работы Овидиo Леонори.Однако не только «Международный институт сельского хозяйства» увлекал короля. На протяжении всей своей жизни монарх не отказывал себе в еще одном увлечении. Им стала нумизматика. Всего за свою жизнь король собрал огромное количество монет, которые уместились в 19 томов специализированного каталога. По некоторым оценкам данная коллекция насчитывала около 120 000 экземпляров различных стран и эпох.Почему король занялся каталогизацией монет? Все очень просто — на рубеже XIX и XX веков просто не существовало ничего подобного, поэтому работа над созданием каталога была настоящим прорывом для итальянской нумизматики. Это был не устаревающий и актуальный по сей день труд об итальянских монетах под названием «Corpus Nummorum Italicorum». Первый том, вышедший в 1910 году тиражом в 600 экземпляров, был напечатан на 532 страницах и описывал 5354 монеты, к 715 из которых были приложены иллюстрации. До своей смерти Виктор Эммануил III не успел закончить лишь небольшую часть своего поистине великого труда. В каталог не вошли только выпуски монетного двора Неаполя, начиная с короля Карла V и выпуски острова Сицилия.За свой выдающийся вклад в развитие итальянской нумизматики король Италии был удостоен звания почетного президента Итальянского нумизматического общества.Интересно, что описанная шпага-пистолет была не последней попыткой создания в XX веке такого оружия. В Королевстве Югославия между двумя мировыми войнами два конструктора пытались возродить идею комбинированного оружия. 23 февраля 1923 г. Министерство армии и ВМФ Королевства сербов, хорватов и словенцев (с 1929 г. Югославия) с директором бельгийского завода FN Александром Галопеном подписало соглашение на поставку 60 000 «военно-штатных пистолетов под патрон 9х17 мм системы Браунинга обр. 1910/22 г., которые были разработаны в соответствии с требованиями югославских специалистов.17 апреля 1924 г. первые экземпляры доставили в Белград. 21 августа 1924 г., спустя всего три месяца, кавалерийский полковник Димитрий Павлович подал заявку на выдачу патента в государственное патентное ведомство Королевства, а 1 апреля 1927 г. получил патент на изобретение «револьвера-сабли» №.4178 - комбинированного оружия с использованием пистолета «Браунинг» обр. 1910/22 г.20 октября 1926 г. плотник Светозар Чиплич из г. Старый Бечей также подал заявку на выдачу патента, а 1 ноября 1928 г. получил патент на изобретение «револьвера - сабли» №.5199. В отличие от полковника, Чиплич патентовал саблю, комбинированную с испанско-французским пистолетом 7,65х17 мм «Руби» обр. 1914 г. Конструкция плотника была очень похожа на меч, комбинированный с пистолетом, принадлежавшим королю Виктору Эммануилу III.Анахронические, абсолютно непрактичные, странные гибриды пистолета и сабли не имели никакого позитивного отзыва. Оружейная комиссия не проявила к данному оружию никакого интереса. Последним экземпляром комбинированного военного оружия, судя по всему, можно считать японский унтер-офицерский меч «Син-гунто» Тип 94 образца 1934 г., комбинированный с пистолетом «Намбу» Тип 14 обр. 1925 г.Согласно американским источникам, этот меч-пистолет на стадии сборки (не доделан до конца) был захвачен в 1945 г. где-то в Тихом океане. Судя по всему, необычное оружие являлось частным заказом анонимного японского унтер-офицера или офицера.Основой для настоящего материала послужила статья Б. Богдановича в шестом номере журнала «Оружие» за 2016 год «Шпага-пистолет короля Виктора Эммануила III». Бранко Богданович - член совета Военного музея Сербии, консультант Исторического музея Сербии, официальный историк фабрики по производству стрелкового вооружения "Застава" из Крагуевца.