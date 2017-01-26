01:18 27 января
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Японские танки в степях Украины

Страна восходящего солнца поддерживает Украину в ее самоизоляции от России не только политическими жестами, но и деньгами на военные нужды.

Посол Японии в Киеве Сигеки Суми с гордостью заявляет, что его страна стала единственной азиатской державой, которая ввела санкции против России за «оккупацию Крыма и войну в Донбассе». Об этом говорится в приветственном слове дипломата по случаю 25-летия признания украинской государственности.

Впечатляют финансовые вливания Токио в незалежную. И нацелены они прежде всего на удовлетворение ее военных нужд. Общая сумма таких инвестиций только за последние два года составила около четырех миллиардов долларов. Легко подсчитать, что «побратимы» из Страны восходящего солнца обеспечили более 40 процентов военного бюджета Украины.


В частности, в ВСУ появились японские высокомобильные танки «Тип-10» с четырехтактным восьмицилиндровым дизелем мощностью 1200 лошадиных сил по цене примерно 6,5 миллиона долларов за единицу. Кстати, в силах самообороны Японии таких всего 68 штук.

Примечательно, что очередной транш на сумму около двух миллиардов долларов поступил в Киев аккурат в декабре 2016 года – накануне визита в Японию Владимира Путина. С точки зрения времени, места и конкретной ситуации такое решение однозначно воспринято российской стороной как недружественное. «Этот факт, внезапно возникший в преддверии визита нашего президента, не может не озадачивать, – заявил руководитель Центра японских исследований ИДВ РАН Валерий Кистанов. – Данная новость совершенно не вписывается в текущие тренды отношений между нашими странами».

Решение о выделении Киеву военной помощи, вероятнее всего, было принято под влиянием администрации бывшего президента США Обамы и его окружения, не заинтересованных в улучшении отношений Токио с Москвой. Тем удивительнее, что Вашингтон, главный спонсор майдана и войны в Донбассе, за тот же период, то есть за предшествующие два года, выделил Украине всего-то 300 миллионов долларов.

Военной составляющей японская помощь не ограничивается. Для Украины подготовлено почти 400 инвестпроектов на общую сумму 16 миллиардов долларов. Кроме того, существуют так называемые зеленые инвестиции. Они предоставлены Украине в виде 358 проектов на общую сумму 10 миллиардов долларов. Эти деньги распределены по восьми основным направлениям, причем все они касаются энергосбережения, что позволит, по мнению экономистов и политиков незалежной, реформировать национальное хозяйство без опоры на энергопоставки из России.

Наивно предполагать, что японцам неизвестны такие явления, как зашкаливающая коррупция в госаппарате, чиновничья чехарда в министерствах и ведомствах Украины, что в Токио не осведомлены о несовершенстве здешнего законодательства, а в иных случаях и об отсутствии такового.

Несмотря на это, истеблишмент Страны восходящего солнца настойчиво ищет пути сближения с Киевом. Что за этим стоит?

Есть официальное объяснение. Одним из внешнеполитических приоритетов Японии считается концепция «Арки свободы и процветания», куда входит и Украина. Это, конечно, напоминает известный проект первой половины XX века «Взаимное азиатское сопроцветание», стоивший народам региона, втянутым Японией в данную авантюру, миллионы жертв. Но на Украине и свою-то историю знают плохо, поэтому охотно согласились «встать» под «Арку».

Японские танки в степях УкраиныЯпонцы не были бы собой, если бы не придумали официальную подоплеку особого места Украины в своей внешнеполитической концепции. Токио открыл в Киеве родственную душу. Во-первых, и Япония, и Украина, разделенные огромным евразийским пространством, имеют общую границу с Россией, недружественным государством, жертвами территориальной экспансии которого пали обе. Во-вторых, это единственные страны, испытавшие на себе последствия ядерного апокалипсиса: одна – бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, другая – чернобыльской катастрофы. В-третьих, обе подверглась «вероломному нападению» России – в 1945 и 2014 годах соответственно.

Можно было бы напомнить сказителям из Токио и Киева, что у их стран есть и другая историческая общность: после Второй мировой войны Украина и Япония вошли в ООН благодаря Советскому Союзу, который руководствовался принципом равноправного членства, партнерства, уважения прав каждого государства. Но как раз этот бесспорный факт в обеих столицах стараются не вспоминать.

Министр обороны Украины Степан Полторак на переговорах с послом Сигеки Суми перед вручением тому ведомственной награды «Знак почета» заявил: «Несмотря на то, что наши страны расположены далеко друг от друга, отношения между ними могут служить примером эффективности». Проще говоря, Киев ценит вклад Токио в войну украинских властей против собственного народа.

А что Япония? Там не видят, куда идут их деньги, кого в итоге обогатят экономические проекты? Уж точно не многострадальный украинский народ.

Все видят и понимают. Но для Японии главное – досадить России. Здесь все средства хороши. И жалеть их, судя по всему, не будут.
Автор: Анатолий Иванько
Первоисточник: http://vpk-news.ru/articles/34855


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Комментарии 33
  1. 210окв Вчера, 15:17
    Про деньги это понятно..Но что бы Япония дала бабла на 40%военного бюджета Руины,да еще и танки...Давайте факты!Или это просто треп! yes
    210окв
    1. ramzes1776 Вчера, 16:41
      Да "гонит" по-ходу автор, да и фамилия его подозрительная)
      ramzes1776
    2. avdkrd Вчера, 17:55
      Цитата: 210окв
      .Давайте факты!Или это просто треп!

      Больше похоже на треп. Какие миллиарды? Какие японские танки? Они уже в Донбассе красовались бы, каклы продадут все, что угодно. Тип 10 японцы поставили урине? Свой самый современный танк? Ржунемогу. Зачем такие фейковые статьи? Фамилия автора через Еб писаться должна.
      avdkrd
      1. ele1285 Вчера, 19:06
        Что Вы возмущаетесь,купили узкоокие у Тая Оплот по цене лома,перепродала 404 по цене линкоров.У всех гешефт.
        Учимся делать деньги.Ваш Петюня.
        ele1285
      2. Ded_Mazay Вчера, 20:03
        Есть еще один вопрос, а с кем там вообще говорить? Сегодня один, завтра другой, послезавтра третий и все рут "дай!".
        Ded_Mazay
      3. Paranoid50 Вчера, 23:49
        Цитата: avdkrd
        Тип 10 японцы поставили урине?

        Там конечно же катается одинокий "Краб"(САУ) из Польши, периодически плюётся 155 мм... Но,судя по тактике, поляки украм не доверяют - сами обкатывают. А тут целые Тип 10, и все кланяются,кланяются... yes Все бы уже были в курсе. Ну, и если бы оно так было, то означало бы лишь то,что япы двинулись с глузду, попутно решив забить на все острова... в том числе и на свои собственные. "И,что характерно,- Китай бы не одобрил!"
        Paranoid50
  2. Tochilka Вчера, 15:21
    Украина вошла в ООН благодаря Советскому Союзу!!?? Ну и ну!!! wassat
    Tochilka
    1. 210окв Вчера, 16:00
      А что не так?Историю что ли не учили..СССР,БССР,УССР были соучредителями ООН в 1945г.Белоруссия и Украина имели право голоса...Не хочу Вас обидеть но столько на сайте посетителей совершенно не знающих исторических фактов.. no Ну,если только принять во внимание что Украина не является Украинской Советской Социалистической Республикой...
      210окв
      1. Tochilka Вчера, 17:26
        Извините, в школе на про это не рассказывали. feel
        Tochilka
        1. 210окв Вчера, 19:20
          Я Вам расскажу как нам в 70-е про это в советской школе рассказывали.Соучредителями ООН и соответственно членами СБ ООН были страны победительницы-СССР,США,Великобритания,Франция и Китай..Делегация СССР(конечно Сталин И.В.)настоял что бы включили в этот список Белоруссию и Украину,обосновывая тем,что эти республики понесли очень тяжелые потери в борьбе с фашизмом(в Белоруссии каждый четвертый погиб,про Украину-не знаю) hi
          Цитата: Tochilka
          Извините, в школе на про это не рассказывали. feel
          210окв
      2. andj61 Вчера, 21:20
        Цитата: 210окв
        А что не так?Историю что ли не учили..СССР,БССР,УССР были соучредителями ООН в 1945г.Белоруссия и Украина имели право голоса...Не хочу Вас обидеть но столько на сайте посетителей совершенно не знающих исторических фактов.. no Ну,если только принять во внимание что Украина не является Украинской Советской Социалистической Республикой...

        Вообще-то с ООН дело было посложнее! С чего бы это буржуины вдруг регионам СССР место в ООН дали? А почему, к примеру, Шотландия или Техас этой чести не удостоились?
        Просто по Ялтинским и Потсдамским договоренностям СССР и США представлялось по три места в ООН. США от трех мест отказались, ограничившись одним, но с постоянным членством в Совбезе, а СССР от трех мест не отказался, но оформил это дело как членство УССР и БССР. Другие участники договоренностей - США и Великобритания не возражали - им было всё равно, как это будет оформлено юридически.
        andj61
    2. avdkrd Вчера, 17:49
      Цитата: Tochilka
      Украина вошла в ООН благодаря Советскому Союзу!!?? Ну и ну!!! wassat

      Про Японию не знаю, но в принципе похоже на правду, а по поводу Украины -факт. Сталин ввел Украину и Белоруссию отдельным субъектом для дополнительного голоса в СОВБЕЗЕ ООН.
      avdkrd
      1. Ded_Mazay Вчера, 20:05
        А мы еще удивляемся, почему союз в 91 крякнулся на куски.
        Ded_Mazay
  3. активатор Вчера, 15:59
    Впечатляют фиансовые вливания Токио в незалежную. И нацелены они прежде всего на удовлетворение ее военных нужд. Общая сумма таких инвестиций только за последние два года составила около четырех миллиардов долларов. Легко подсчитать, что «побратимы» из Страны восходящего солнца обеспечили более 40 процентов военного бюджета Украины.
    belay
    В частности, в ВСУ появились японские высокомобильные танки «Тип-10 » с четырехтактным восьмицилиндровым дизелем мощностью 1200 лошадиных сил по цене примерно 6,5 миллиона долларов за единицу. Кстати, в силах самообороны Японии таких всего 68 штук.
    belay belay
    Врача!! Срочно врача автору!!! Мы его теряем!!
    Вот интересно как это бред на во выпускают? теперь на донбасе есть и арматы,и черные пантеры, японские типы скоро евреи колесниц подкинут.Хавай пипл это вкусно.
    активатор
    1. ботан.su Вчера, 22:34
      Цитата: активатор
      Вот интересно как это бред на во выпускают?

      ВО принципиально отказывается от любого цензурирования, типа свобода слова. Ну или информационная помойка, как посмотреть.
      ботан.su
  4. sabakina Вчера, 16:05
    В частности, в ВСУ появились японские высокомобильные танки «Тип-10»

    Часом это не тот самый "чёрный танк", о котором в 14-и году в соцсетях восхищённо писали скакуны?
    sabakina
  5. sds87 Вчера, 16:13
    Недавно слышал по радио, что Китай тоже 16 млрд. долларов Украине выделил. При этом не та давно в Китае был одобрен законопроект, по которому Китай может вводить свою армию в чужие страны для защиты своих финансовых интересов. То есть, если Украина или любая другая страна-должник будет задерживать или вообще не выплачивать долг, то Китай может послать туда свою армию для взыскания долга... Не связывайтесь с Китаем - государства-банкноты. Долг платежом красен...
    sds87
    1. Siberia 9444 Вчера, 18:00
      Нормальный коллектор такой laughing
      Siberia 9444
  6. Oriental Express Вчера, 17:35
    России пора ввести ответные санкции против Японии и для начала запретить ввоз на территорию РФ автомобилей марки ,,Лексус'' и ,,Акура''
    Oriental Express
    1. ele1285 Вчера, 19:26
      Есть очень не плохой анекдот про япо.

      Их спрашивают,как они относятся к гражданам России.
      -Япы в истерике
      -Работать не хотят,бабы наглые по три года с рождения детей за деньги от государства сидят и вообще у них слишком много всего.
      Вопрос журналиста меня умилил (юмор если что)
      -А что бы делали японцы имей они всё это.

      ---Сидели бы и пили сакэ.
      ele1285
      1. Oriental Express Вчера, 19:29
        Ха ха + 5. Спасибо.
        Oriental Express
      2. Cat Man Null Вчера, 19:41
        Цитата: ele1285
        Есть очень не плохой анекдот про япо

        - гм... ну, анекдот, так анекдот...

        Приехала в Союз японская делегация, пробыла неделю, побывала везде: на заводах-фабриках, на полях-в коровниках (и курятниках), в музеях-театрах, и в школах-детсадах.

        Собираются уезжать, наши их спрашивают:
        - А что вам больше всего у нас понравилось?
        - Дети.
        - Хорошо... а еще?
        - Дети.
        - А как же машины, самолеты, пароходы?!
        - Нет. Все, что вы делаете руками, вы делаете плохо. Дети. Только дети.

        Вооот yes
        Cat Man Null
  7. Волька Вчера, 17:51
    а по-моему, понимая что в укропии запредельный уровень коррупции, самураи пытаются завладеть еще советскими технологиями, в том числе секреты танкостроения и прочего, чтобы выяснить недостатки и обозначить пути совершенствования собственных имеющихся образцов...
    Волька
    1. ele1285 Вчера, 19:19
      В каком там году истребитель угнал в Джапу? 1975-77 ?
      Много им помогло?
      Истребитель сделать,это не гейшу позвать.
      Китайцы всё скопировали,кроме авиадвижков.
      Всё могут и Мерина и Беху на раз с Бентли.А вот СУ и МиГ ириску им сосательную,Не выходит.
      ele1285
      1. EternalStranger Вчера, 20:24
        да, они предпочитают производить модификации F-16 и F-15. Так что Су и Миг для них как Неуловимый Джо.
        EternalStranger
      2. andj61 Вчера, 21:27
        Цитата: ele1285
        В каком там году истребитель угнал в Джапу? 1975-77 ?
        Много им помогло?
        Истребитель сделать,это не гейшу позвать.
        Китайцы всё скопировали,кроме авиадвижков.
        Всё могут и Мерина и Беху на раз с Бентли.А вот СУ и МиГ ириску им сосательную,Не выходит.

        Так технологию производства материалов для авиадвигателя не скопируешь, это знать надо, или своё разрабатывть. А технологию полного цикла производства Мерседесов и БМВ немцы им сам она блюдечке принесли! Наши, слава богу, до этого ещё не дошли!
        andj61
      3. ботан.su Вчера, 22:38
        Цитата: ele1285
        В каком там году истребитель угнал в Джапу? 1975-77 ?
        Много им помогло?

        Вы что, думаете самолет японцам достался? Оккупанты себе забрали.
        ботан.su
  8. Лелёк Вчера, 18:44
    (Японские танки в степях Украины)

    А российские "медведи" барражируют вдоль Японии.
    Лелёк
  9. ele1285 Вчера, 19:11
    Цитата: Волька
    , самураи пытаются завладеть еще советскими технологиями, в том числе секреты и прочего, чтобы выяснить недостатки и обозначить пути совершенствования собственных имеющихся образцов...
    ele1285
  10. мичман Вчера, 19:31
    И они еще просятся совместно осваивать Курилы? Вот вся сущность Японии. Честь имею.
    мичман
  11. Монархист Вчера, 20:44
    Камрады :210окв, Рамзес,avdkrd ниже высказали обоснованные сомнения:японцы нас не любят и чхать они хотели на все договора,но они люди практичные и деньги так швырять.
    Согласитесь,надо быть больными на голову,что миллиарды! Долоров швырять,10 лярдов зелени,ВСУшники оснастились бы современным оружием и не маялись бы дурью с эрзацами.
    Монархист
  12. Usher Вчера, 23:48
    Что за тупой вброс? Админы срочно удалите этот бред. Япония не может продавать вооружение.
    Usher
  13. sergei1975 Сегодня, 00:02
    А штурвал в танке с какой стороны?
    sergei1975

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