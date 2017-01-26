Запреты по-киевски

Мантры о том, что «Украина – воюющая страна», «все беды – от северного соседа», что еще немного – и «путинская Россия развалится, а збройнi сили пройдут победным маршем по Красной площади», на мыслящих граждан уже не действуют.Официальные власти говорят: «Все хорошо, все по плану», но уровень жизни населения неумолимо катится вниз. Зато доходы Петра Порошенко, по сообщениям Би-би-си, за год после майданной смены режима выросли с 51 миллиона гривен (свыше двух миллионов долларов) до 369 миллионов гривен, притом что батько нации во время предвыборной кампании обещал продать свой бизнес. Но до сих пор владеет корпорацией «Рошен», заводом «Ленинская кузня», страховой компанией, банком, СМИ. 15 января 2017 года было объявлено, что Порошенко стал первым среди самых богатых чиновников Украины.По остальным показателям в стране полный провал. Промышленность упала на самый низкий уровень – почти к 1913-му. Сельское хозяйство, с развитием которого связываются особые надежды, радостных новостей не сообщает. В прошлом году уменьшилось поголовье крупного рогатого скота, упали надои. Даже свиней, чье сало – национальный символ, стало значительно меньше.Не сулит ничего хорошего и ближайшее будущее. Международный валютный фонд прислал новые требования, без выполнения которых кредиты Украине представляться не будут. Условия МВФ жесткие: повышение возраста выхода на пенсию, увеличение тарифов на коммунальные услуги (в который раз!), уменьшение количества бюджетников и самое главное – создание рынка земли, продажа последнего, не разворованного до конца богатства страны.Как выйти из экономического пике, никто не знает. Единственное, что делает нынешняя власть, всячески поддерживает стремление граждан уехать на заработки на Запад. Сейчас только в Польше, активное население которой убыло обслуживать санузлы и ванные во Франции и Великобритании, трудятся несколько миллионов украинцев.Впрочем, есть у властей незалежной и достижения. Они связаны с законом «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики». После принятия в мае 2015 года этого, как его называют в обиходе, закона о декоммунизации недопустимыми стали имена руководителей КПСС, советских маршалов, участников Октябрьской революции, а также тех, кто боролся за установление большевистской власти и сражался со сторонниками независимой Украины после распада Российской империи.Оглашены данные об исполнении запрета в 2016 году. Цифры впечатляют. Демонтированы 1320 памятников Ленину, а также мемориальных знаков в его честь, 1069 монументов другим иностранным деятелям. Переименованы 51 493 улицы и площади, 987 населенных пунктов, из которых 32 – городские поселения. Верховная рада сменила названия 25 районов.Лидерами по сносу памятников оказались три области востока и юга Украины – Полтавская (174), Харьковская (155), Запорожская (140). Больше всего названий улиц сменилось в Винницкой области (4882), Днепропетровской (4122) и Харьковской (4116).Как следовало ожидать, наименьшей декоммунизации (здесь власти потрудились еще четверть века назад – с объявлением незалежности) подвергалась Львовская область, где оставалось только девять объектов тоталитарной топонимики, Ивано-Франковская (76) и Тернопольская (98).В работе по стиранию исторической памяти упор сделан на изменения в учебных заведениях. С началом нового трудового года – 11 января первый заместитель министра образования и науки Украины Владимир Ковтунец потребовал доделать то, что не успели: срочно исправить названия вузов, их уставные документы, а также прописанные там адреса, содержащие старые названия городов, районов и улиц. И пригрозил, что в случае неисполнения деятельность таких учреждений будет считаться незаконной.Уместен вопрос: на кого меняют славных героев советской Украины? Кто встанет вместо героев Гражданской войны Николая Александровича Щорса и Николая Григорьевича Крапивянского, памятник которым снесен в славном Чернигове? Какой полководец сменит Георгия Константиновича Жукова, памятная доска которому на штабе Киевского военного округа была осквернена? Что изобразят на установленном в честь обороны Киева в Великую Отечественную войну обелиске на площади Победы, на котором вандалы большими буквами написали «оккупанты»?На смену славной и трудной советской истории волею «реформаторов» приходят лесные хлопцы, бандеровцы, которые верно служили Гитлеру и с которых нынешние «историки» лепят борцов с фашизмом. Конечно, на первом месте среди этих «героев» сам Степан Бандера. Напомню, что в нашей стране, а также в Польше и Белоруссии главарь Организации украинских националистов обвиняется в терроризме, массовых убийствах, геноциде. Тем не менее львовский историк Владимир Вятрович, нынешний директор Украинского института национальной памяти, считает Бандеру одним из выдающихся деятелей нашего минувшего, достойного чествования. Вполне понятно, что при таких взглядах, кстати, полностью разделяемых президентом страны и большинством депутатов Верховной рады, под видом декоммунизации проводится бандеризация.На данный момент на территории Украины в честь Степана Бандеры переименованы 34 объекта и установлены четыре новых памятника. А 1 января 2017 года в честь дня рождения своего кровавого кумира националисты провели факельные шествия, очень напоминающие фашистские манифестации. В самом крупном – киевском марше приняли участие около тысячи человек. Они несли портреты Бандеры, плакаты «Победим второй Хазарский каганат», «Наша религия – национализм! Наш пророк – Степан Бандера», флаги ОУН и современных националистических движений. Завершилось шествие митингом на площади Независимости. Показательно, что охраняли это действие аж 700 полицейских. Чуть меньшие по размаху мероприятия состоялись в Хмельницком, Славянске, Днепре (Днепропетровске), Кропивницком (Кировограде), Ровно, Запорожье, Житомире, Одессе.Работа украинскими «реформаторами» проделана огромная, и первое, что приходит на ум, – такую бы энергию да в мирных целях. Более внимательный анализ выполнения закона о декоммунизации позволяет сделать еще один вывод: кроме бандеризации в его основе еще два принципа – пещерный антикоммунизм и звериная русофобия.Удивительная ситуация сложилась в Киеве вокруг улицы Ильи Репина. Известно, что великий художник неоднократно бывал в Матери городов русских. К примеру, в 1880 году он посетил Киевскую рисовальную школу Николая Мурашки – собирал здесь материал для картины «Запорожцы пишут письмо турецкому султану».В 1955-м отцы города назвали в честь художника улицу, которая до того именовалась и Алексеевской, и Терещенковской, и Герцена, и Чудновского. Долгие годы считалось, что Репин здесь к месту. В 1992-м, когда грянула первая волна переименований с националистическим налетом, улица вновь стала Терещенковской. За прошедшие четверть века новые «отцы» так и не нашли возможности увековечить Илью Ефимовича – никак не удавалось найти подходящую безымянную улицу.Теперь с декоммунизацией, как говорится, было бы желание, появилось огромное количество безымянных улиц и в центре, и на окраинах украинской столицы. Но для Репина опять не находится. Почему? Ведь даже при самом большом желании мастера кисти невозможно отнести ни к коммунистам, ни к большевикам. По всей видимости, художник не попал в «новые святцы» уже по национальному признаку.Когда-то Юлиан Семенов написал классическую фразу: «Выдающийся русский художник Илья Репин родился в бедной еврейской семье». Но дело тут, видимо, в другом – творчество мастера несет огромный заряд того, что нынче называется Русским миром. Это и не позволяет националистам, пришедшим на волне майдана к власти, достойно увековечить Репина.Сейчас памятник художнику сиротливо стоит на бывшей улице его имени у здания Музея русского искусства, в запасниках которого, кстати, хранятся картины Ильи Ефимовича, которые никогда ранее не выставлялись. А киевская городская администрация, возглавляемая известным профессиональным боксером, приняла решение переименовать музей. Виталий Кличко, внук убитой полицаями бабушки-еврейки и сын полковника Советской армии, пошел на поводу фашиствующих националистов.В социальных сетях распространено высказывание Екатерины Ладыженской, заместителя директора музея по научной работе: «Мы настаиваем на нынешнем названии, так как любое другое будет абсурдным. У нас Музей русского искусства, и мы в этом не виноваты».Сейчас работники сокровищницы, в основном это женщины, мужественно борются с уничтожением своей организации. Каждого посетителя они просят заполнить анкету, в которой предлагается выразить свое отношение к предстоящему акту вандализма. Надеются, что Кличко и компания отменят откровенно антирусский план.В городке Смела Черкасской области в свое время жила, училась в школе простая украинка Нина Сергиенко. В далеком 1946-м она по комсомольской путевке уехала на Западную Украину, на только что освобожденную от фашистов Волынь. Девушку назначили учителем младших классов, и она с присущей молодости самоотдачей и трудолюбием стала передавать свои знания – учила детей читать и писать. Те за годы оккупации забыли, как держать в руках книгу и ручку. О девушке прослышали затаившиеся в лесу бандеровцы. Однажды они ворвались в деревню, захватили школу, а юную учительницу изрубили топором и бросили в колодец. Погибшую комсомолку увековечили в родной Смеле – одной из улиц дали имя Нины Сергиенко.Но нынешние члены городской комиссии по декоммунизации пришли к выводу, что юная учительница, дарившая знания украинским детям, – большевичка. В 2015 году состоялось решение о присвоении улице Нины Сергиенко нового названия – имени героев УПА. Безвинную жертву и ее палачей поменяли местами. И произошло это не где-нибудь на идеологически дремучей Западной Украине, а в пролетарском городе, ранее славившемся мощными революционными и военными традициями. Неужели народ, задавленный нищетой и телепромывкой мозгов, привычно смолчит?К счастью, время, когда подобные националистические плевки население лишь угрюмо утирало, проходит. Люди устали терпеть бандеровцев. Всколыхнулись представители городского краеведческого музея, часть депутатов городского совета, учителя школы № 10 (ранее № 22), которую оканчивала Нина Сергиенко, ветераны-педагоги, члены уличного комитета и, естественно, родственницы героини – две ее племянницы. Организовавшись, они подали в суд иск с требованием вернуть улице имя Нины Сергиенко.Как и следовало ожидать, националисты, почувствовав отпор, сразу попытались замять дело. На состоявшееся в декабре заседание суда представитель комиссии по переименованию явился, не имея соответствующих документов. Естественно, суд решил перенести рассмотрение дела на январь. Чем закончится скандальное переименование, удастся ли защитникам Нины Сергиенко уберечь ее от еще одной, теперь уже посмертной казни?