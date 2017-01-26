01:14 27 января
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Запреты по-киевски

Мантры о том, что «Украина – воюющая страна», «все беды – от северного соседа», что еще немного – и «путинская Россия развалится, а збройнi сили пройдут победным маршем по Красной площади», на мыслящих граждан уже не действуют.

Официальные власти говорят: «Все хорошо, все по плану», но уровень жизни населения неумолимо катится вниз. Зато доходы Петра Порошенко, по сообщениям Би-би-си, за год после майданной смены режима выросли с 51 миллиона гривен (свыше двух миллионов долларов) до 369 миллионов гривен, притом что батько нации во время предвыборной кампании обещал продать свой бизнес. Но до сих пор владеет корпорацией «Рошен», заводом «Ленинская кузня», страховой компанией, банком, СМИ. 15 января 2017 года было объявлено, что Порошенко стал первым среди самых богатых чиновников Украины.

По остальным показателям в стране полный провал. Промышленность упала на самый низкий уровень – почти к 1913-му. Сельское хозяйство, с развитием которого связываются особые надежды, радостных новостей не сообщает. В прошлом году уменьшилось поголовье крупного рогатого скота, упали надои. Даже свиней, чье сало – национальный символ, стало значительно меньше.


Не сулит ничего хорошего и ближайшее будущее. Международный валютный фонд прислал новые требования, без выполнения которых кредиты Украине представляться не будут. Условия МВФ жесткие: повышение возраста выхода на пенсию, увеличение тарифов на коммунальные услуги (в который раз!), уменьшение количества бюджетников и самое главное – создание рынка земли, продажа последнего, не разворованного до конца богатства страны.

Как выйти из экономического пике, никто не знает. Единственное, что делает нынешняя власть, всячески поддерживает стремление граждан уехать на заработки на Запад. Сейчас только в Польше, активное население которой убыло обслуживать санузлы и ванные во Франции и Великобритании, трудятся несколько миллионов украинцев.

Осужденные памятники

Впрочем, есть у властей незалежной и достижения. Они связаны с законом «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики». После принятия в мае 2015 года этого, как его называют в обиходе, закона о декоммунизации недопустимыми стали имена руководителей КПСС, советских маршалов, участников Октябрьской революции, а также тех, кто боролся за установление большевистской власти и сражался со сторонниками независимой Украины после распада Российской империи.

Оглашены данные об исполнении запрета в 2016 году. Цифры впечатляют. Демонтированы 1320 памятников Ленину, а также мемориальных знаков в его честь, 1069 монументов другим иностранным деятелям. Переименованы 51 493 улицы и площади, 987 населенных пунктов, из которых 32 – городские поселения. Верховная рада сменила названия 25 районов.

Лидерами по сносу памятников оказались три области востока и юга Украины – Полтавская (174), Харьковская (155), Запорожская (140). Больше всего названий улиц сменилось в Винницкой области (4882), Днепропетровской (4122) и Харьковской (4116).

Как следовало ожидать, наименьшей декоммунизации (здесь власти потрудились еще четверть века назад – с объявлением незалежности) подвергалась Львовская область, где оставалось только девять объектов тоталитарной топонимики, Ивано-Франковская (76) и Тернопольская (98).

В работе по стиранию исторической памяти упор сделан на изменения в учебных заведениях. С началом нового трудового года – 11 января первый заместитель министра образования и науки Украины Владимир Ковтунец потребовал доделать то, что не успели: срочно исправить названия вузов, их уставные документы, а также прописанные там адреса, содержащие старые названия городов, районов и улиц. И пригрозил, что в случае неисполнения деятельность таких учреждений будет считаться незаконной.

На пьедестале националисты

Уместен вопрос: на кого меняют славных героев советской Украины? Кто встанет вместо героев Гражданской войны Николая Александровича Щорса и Николая Григорьевича Крапивянского, памятник которым снесен в славном Чернигове? Какой полководец сменит Георгия Константиновича Жукова, памятная доска которому на штабе Киевского военного округа была осквернена? Что изобразят на установленном в честь обороны Киева в Великую Отечественную войну обелиске на площади Победы, на котором вандалы большими буквами написали «оккупанты»?

Запреты по-киевскиНа смену славной и трудной советской истории волею «реформаторов» приходят лесные хлопцы, бандеровцы, которые верно служили Гитлеру и с которых нынешние «историки» лепят борцов с фашизмом. Конечно, на первом месте среди этих «героев» сам Степан Бандера. Напомню, что в нашей стране, а также в Польше и Белоруссии главарь Организации украинских националистов обвиняется в терроризме, массовых убийствах, геноциде. Тем не менее львовский историк Владимир Вятрович, нынешний директор Украинского института национальной памяти, считает Бандеру одним из выдающихся деятелей нашего минувшего, достойного чествования. Вполне понятно, что при таких взглядах, кстати, полностью разделяемых президентом страны и большинством депутатов Верховной рады, под видом декоммунизации проводится бандеризация.

На данный момент на территории Украины в честь Степана Бандеры переименованы 34 объекта и установлены четыре новых памятника. А 1 января 2017 года в честь дня рождения своего кровавого кумира националисты провели факельные шествия, очень напоминающие фашистские манифестации. В самом крупном – киевском марше приняли участие около тысячи человек. Они несли портреты Бандеры, плакаты «Победим второй Хазарский каганат», «Наша религия – национализм! Наш пророк – Степан Бандера», флаги ОУН и современных националистических движений. Завершилось шествие митингом на площади Независимости. Показательно, что охраняли это действие аж 700 полицейских. Чуть меньшие по размаху мероприятия состоялись в Хмельницком, Славянске, Днепре (Днепропетровске), Кропивницком (Кировограде), Ровно, Запорожье, Житомире, Одессе.

Работа украинскими «реформаторами» проделана огромная, и первое, что приходит на ум, – такую бы энергию да в мирных целях. Более внимательный анализ выполнения закона о декоммунизации позволяет сделать еще один вывод: кроме бандеризации в его основе еще два принципа – пещерный антикоммунизм и звериная русофобия.

Удивительная ситуация сложилась в Киеве вокруг улицы Ильи Репина. Известно, что великий художник неоднократно бывал в Матери городов русских. К примеру, в 1880 году он посетил Киевскую рисовальную школу Николая Мурашки – собирал здесь материал для картины «Запорожцы пишут письмо турецкому султану».

В 1955-м отцы города назвали в честь художника улицу, которая до того именовалась и Алексеевской, и Терещенковской, и Герцена, и Чудновского. Долгие годы считалось, что Репин здесь к месту. В 1992-м, когда грянула первая волна переименований с националистическим налетом, улица вновь стала Терещенковской. За прошедшие четверть века новые «отцы» так и не нашли возможности увековечить Илью Ефимовича – никак не удавалось найти подходящую безымянную улицу.

Теперь с декоммунизацией, как говорится, было бы желание, появилось огромное количество безымянных улиц и в центре, и на окраинах украинской столицы. Но для Репина опять не находится. Почему? Ведь даже при самом большом желании мастера кисти невозможно отнести ни к коммунистам, ни к большевикам. По всей видимости, художник не попал в «новые святцы» уже по национальному признаку.

Когда-то Юлиан Семенов написал классическую фразу: «Выдающийся русский художник Илья Репин родился в бедной еврейской семье». Но дело тут, видимо, в другом – творчество мастера несет огромный заряд того, что нынче называется Русским миром. Это и не позволяет националистам, пришедшим на волне майдана к власти, достойно увековечить Репина.

Сейчас памятник художнику сиротливо стоит на бывшей улице его имени у здания Музея русского искусства, в запасниках которого, кстати, хранятся картины Ильи Ефимовича, которые никогда ранее не выставлялись. А киевская городская администрация, возглавляемая известным профессиональным боксером, приняла решение переименовать музей. Виталий Кличко, внук убитой полицаями бабушки-еврейки и сын полковника Советской армии, пошел на поводу фашиствующих националистов.

В социальных сетях распространено высказывание Екатерины Ладыженской, заместителя директора музея по научной работе: «Мы настаиваем на нынешнем названии, так как любое другое будет абсурдным. У нас Музей русского искусства, и мы в этом не виноваты».

Сейчас работники сокровищницы, в основном это женщины, мужественно борются с уничтожением своей организации. Каждого посетителя они просят заполнить анкету, в которой предлагается выразить свое отношение к предстоящему акту вандализма. Надеются, что Кличко и компания отменят откровенно антирусский план.

Улица имени палачей

В городке Смела Черкасской области в свое время жила, училась в школе простая украинка Нина Сергиенко. В далеком 1946-м она по комсомольской путевке уехала на Западную Украину, на только что освобожденную от фашистов Волынь. Девушку назначили учителем младших классов, и она с присущей молодости самоотдачей и трудолюбием стала передавать свои знания – учила детей читать и писать. Те за годы оккупации забыли, как держать в руках книгу и ручку. О девушке прослышали затаившиеся в лесу бандеровцы. Однажды они ворвались в деревню, захватили школу, а юную учительницу изрубили топором и бросили в колодец. Погибшую комсомолку увековечили в родной Смеле – одной из улиц дали имя Нины Сергиенко.

Но нынешние члены городской комиссии по декоммунизации пришли к выводу, что юная учительница, дарившая знания украинским детям, – большевичка. В 2015 году состоялось решение о присвоении улице Нины Сергиенко нового названия – имени героев УПА. Безвинную жертву и ее палачей поменяли местами. И произошло это не где-нибудь на идеологически дремучей Западной Украине, а в пролетарском городе, ранее славившемся мощными революционными и военными традициями. Неужели народ, задавленный нищетой и телепромывкой мозгов, привычно смолчит?

К счастью, время, когда подобные националистические плевки население лишь угрюмо утирало, проходит. Люди устали терпеть бандеровцев. Всколыхнулись представители городского краеведческого музея, часть депутатов городского совета, учителя школы № 10 (ранее № 22), которую оканчивала Нина Сергиенко, ветераны-педагоги, члены уличного комитета и, естественно, родственницы героини – две ее племянницы. Организовавшись, они подали в суд иск с требованием вернуть улице имя Нины Сергиенко.

Как и следовало ожидать, националисты, почувствовав отпор, сразу попытались замять дело. На состоявшееся в декабре заседание суда представитель комиссии по переименованию явился, не имея соответствующих документов. Естественно, суд решил перенести рассмотрение дела на январь. Чем закончится скандальное переименование, удастся ли защитникам Нины Сергиенко уберечь ее от еще одной, теперь уже посмертной казни?
Автор: Виктор Карпенко
Первоисточник: http://vpk-news.ru/articles/34848


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Комментарии 14
  1. Ольгович Вчера, 16:14
    Непонятно возмущение автора: разве не почти 100 лет назад появились бесчисленные памятники Шевченко на бесчисленных улицах Шевченко от площадей Шевченко с библиотеками Шевченко- в никогда не существовашем никогда ранее "государстве" украина? Причем были переименованы РУССКИЕ названия улиц, площадей РУССКИХ городов Новороссии!

    Даже русские памятники, снеся им верхушку, нахлабучили шевченками! Русские города Новороссии , никогда не говорившие на мове, в один миг оказались абсолютно неграмотными-когда их в одночасье заставили говорить на ней.

    Ярые русофобы Грушевские были приглашены проводить коренизацию и украинизацию (и провели!) русских людей Новороссии, были созданы "истории" и культуры" украины", в рамках которых и вызрели ярые укронацисты , которые действительно веруют в выкопанное их предками Черное море. А ведь они всего лишь повторяют то, чему их учили в школах и университетах в течении 70 лет: нет никаких русских городов Одесса, Николаев, Екатеринослав, Елизаветград, нет и не было Новоросии, а есть исконные укрогорода Миколаев, Одеса, Днипрпетровьск-- в исконно украинских Южной и Восточной Украине.

    То, что было посеяно почти 100 лет назад-сегодня и взошло-страшным и ужасным цветом.....
    Ольгович
    1. Гнусный скептик Вчера, 16:46
      А с Шевченко то что уже не так?
      Гнусный скептик
      1. ele1285 Вчера, 19:51
        Таки я Вам имею ответить.С Кобзарём всё так.(Как мне доставляет удовольствие,как простому русскому мужику писать букву Ё).Но Кобзарь,самка собаки писал на малоросском и русском языках,не на мове,а именно на русском.
        Как тут не так давно признались в в/к Стефан Бандера Кобзаря не цитировал.Всё,точка.
        Ржунемогу с хохлопитеков,тесть такой же озабоченый.
        ele1285
    2. слава1974 Сегодня, 00:25
      Посеяли ветер, получили бурю
      слава1974
  2. Altona Вчера, 16:49
    Я так чувствую, что когда Одесса снова станет нашей, её фонарные столбы снова будут увешаны бандеровцами как 72 года назад.
    Altona
    1. ибирус Вчера, 17:40
      Этого только не хватало. Зачем нужна Одесса? Вы хоть знаете сколько надо будет туда вложить денег, чтобы подтянуть её до среднерусского уровня? Нет уж, отделились, так отделились.
      ибирус
  3. sergei1975 Вчера, 17:20
    В Украине появился новый некрофильный культ"героев".А фетишем-Шевченко сейчас завешены все школы.Раньше при СССР символики с Лениным в разы меньше было.
    sergei1975
  4. Ст.пропорщик Вчера, 17:59
    Вопрос к автору . Приведите пжлст цифры по промпроизводству на окраине за 1913г. и за 2016г. А то какие то сомнения возникли. Как говорил персонаж анекдота - "Липа должна быть липовой, а не дубовой".
    Ст.пропорщик
    1. ротмистр Вчера, 19:11
      Окраины в 1913г не было.
      ротмистр
  5. wandlitz Вчера, 19:02
    Когда-то Юлиан Семенов написал классическую фразу: «Выдающийся русский художник Илья Репин родился в бедной еврейской семье»
    ИМХО Семенов написал следующее "Великий русский художник Левитан родился в бедной еврейской семье"
    wandlitz
    1. слава1974 Сегодня, 00:28
      "Великий русский художник Левитан родился в бедной еврейской семье"

      Никакого противоречия не вижу.Великий русский поэт Пушкин родился в бедной африканской семье"
      слава1974
  6. ротмистр Вчера, 19:09
    Абсолютно согласен с Ольгович, с какой целью вообще сделали ребята ленинцы Украину? С какой целью включили туда Донбасс и земли Войска Донского казачьего? С какой целью включили в состав Украины Новороссию? С какой целью пригласили националиста Грушеского в 1920г из Львова( на то время Польского города), да еще вместе с ним( по его утверждению)50тыс. галичан для проведения украинизации? С какой целью привезли австрийские учебники по украинскому языку? С какой целью пытались проводить украинизацию на Кубани и на Дону в1921-24гг? Зачем пытались насадить украинский язык в Курской, Воронежских губерниях в то-же время? С какой целью это все делалось нашей славной верхушкой ВКП(б) ? К то ответит за русофобию , которую они насаждали?
    ротмистр
    1. zoolu300 Вчера, 20:01
      Национальная принадлежность территориальных образований особой роли в СССР не играла. Всех ждал плавильный котел для отливки "советского человека". Пока при Ленине и Сталине огонь идеологии горел ярко, все шло нормально, но при Хрущеве он начал затухать и получилось то, что мы видим сейчас.
      zoolu300
  7. антивирус Вчера, 22:13
    ем не менее львовский историк Владимир Вятрович, нынешний директор Украинского института национальной памяти, считает Бандеру одним из выдающихся деятелей нашего минувшего, достойного чествования. Вполне понятно, что при таких взглядах, кстати, полностью разделяемых президентом страны и большинством депутатов Верховной рады,

    на 30-40 лет , пока дети не уйдут на пенсию с украми нельзя развивать высокие технологии и стратегический союз. пусть перегниют сами.
    Но у Назарбаева мнение может быть др.
    антивирус

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