Недовыполненная миссия «Адмирала Кузнецова»

Для подведения итогов первого в истории российского ВМФ боевого похода тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» к берегам Сирии с применением палубной авиации по целям террористов есть по меньшей мере два повода.6 января начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что Россия приступает к сокращению группировки в Сирии. Первыми зону конфликта покидают «Адмирал Кузнецов» с кораблями и судами сопровождения Северного флота. 15 января, когда авианосец еще находился в Восточном Средиземноморье, исполнилось три месяца с начала похода.О составе авиакрыла крейсера ничего официально не сообщалось. Однако сосчитать самолеты и вертолеты на его борту оказалось возможным по видеоматериалам, снятым как российскими журналистами, так и западными операторами, главным образом военными.Как и предсказывал «ВПК» («МиГ с гаком»), «Кузнецов» вышел в поход с авиакрылом очень облегченного состава. На борт приняли 10 истребителей Су-33 из «старого» 279-го отдельного корабельного истребительного авиаполка (ОКИАП) морской авиации Северного флота (из них восемь были модернизированы, получив возможность наносить удары по наземным и надводным целям) и всего четыре машины из недавно сформированного 100-го ОКИАП: три истребителя МиГ-29КР и МиГ-29КУБР, а также 18 вертолетов различных типов. По неподтвержденным официально данным, строевых МиГов было всего три, четвертый принадлежал корпорации «МиГ» и был испытательным. Таким образом, подтвердилось, что «сидящий» в Ейске 100-й ОКИАП фактически оказался неготовым к походу.Как тут не вспомнить должностных лиц, обещавших министру обороны, что строящийся в Ейске наземный испытательно-тренировочный комплекс авиационный (НИТКА) будет готов к концу 2016 года. Такого доклада до сих пор не сделано. В то же время незаслуженно обижен вниманием аналогичный комплекс в крымских Саках. Кто мешал готовить на нем пилотов 100-го ОКИАП даже в период, когда авианосец шел к берегам Сирии? Ведь они могли перелететь на борт позднее уже освоенным маршрутом над Каспием, Ираном и Ираком.Самолеты 279-го ОКИАП прибыли на авианосец в июле после прохождения подготовки на комплексе в Саках. Там, по официальным данным, отрабатывали необходимые навыки всего семь летчиков на МиГах, в том числе трое строевых из «сотки». Злые языки говорили, что это были комполка и два комэска, остальные – гражданские испытатели из корпорации «МиГ» и военные из морской авиации. Почему в это время 100-й ОКИАП оставался в Ейске – вопрос.15 октября корабельная ударная группа (КУГ) Северного флота в составе ТАКР «Петр Великий», ТАВКР «Адмирал Кузнецов», двух больших противолодочных кораблей и судов обеспечения вышла в море. По логике ее должны были сопровождать одна-две многоцелевые АПЛ, но о них никогда не сообщается – «закон жанра».По данным ВМС Норвегии, уже 18 октября начались тренировочные полеты истребителей Су-33 с борта авианосца над северо-восточной частью Атлантики. Российская сторона в полном соответствии с международными правилами уведомила о проведении 19–21 октября летных учений над международными водами Атлантики близ юго-запада Норвегии. 21 октября КУГ вошла в Ла-Манш, при этом на палубе авианосца всегда находилось дежурное звено из двух истребителей. К 27 октября корабли Северного флота преодолели Гибралтар и вошли в Средиземное море. С 27 по 29 октября КУГ пополнила все запасы с судов обеспечения.1 ноября возобновились полеты самолетов Су-33 и МиГ-29КР с борта авианосца, на сей раз над Средиземным морем. Все действия российской КУГ проходили под пристальным вниманием базовой патрульной авиации НАТО, а также кораблей альянса.Заинтересованные страны были заранее проинформированы о намерении провести 9 ноября учения наших палубников к юго-востоку от острова Родос. В извещении говорилось, что полеты авиации ВМФ России будут проходить согласно заявленным координатам в греческой зоне управления воздушным движением (УВД) над международными водами Восточного Средиземноморья и в связи с этим изменяются шесть авиатрасс для гражданских воздушных судов. Боевые самолеты должны были находиться в постоянном контакте с греческими диспетчерами центров УВД и летать с включенными транспондерами, подчеркивалось в документе. Аналогичные предупреждения выдавались на периоды с 10 по 15 и с 17 по 22 ноября.9 ноября Минобороны РФ сообщило, что за КУГ попыталась следить голландская дизель-электрическая подводная лодка, предположительно «Валрус». 10 ноября, по заявлению Пентагона, российская палубная авиация начала совершать ознакомительные полеты над территорией Сирии, что означало – в дальнейшем она будет использована для боевого применения по целям террористических организаций. К этому времени вовсю развернулась битва за Восточный Алеппо.14 ноября Минобороны РФ признало факт потери истребителя МиГ-29КР. По официальным данным, он при заходе на посадку упал в море в нескольких километрах от авианосца. Летчик катапультировался и был подобран вертолетом поисково-спасательной службы. По одной из неофициальных версий, у истребителя попросту закончилось топливо, пока решали, куда его посадить, в то время как была возможность отправить его на авиабазу «Хмеймим». В итоге утопили исправный самолет.15 ноября министр обороны объявил, что палубные истребители Су-33 начали летать с авианосца на боевое применение. Правда, не уточнил, с какого дня. Тогда же военное ведомство распространило видеоролик с кадрами взлета самолетов с боевой нагрузкой с палубы авианосца и их возвращения без боезапаса. Одновременно удар крылатыми ракетами «Калибр-НК» по целям террористов нанес фрегат «Адмирал Григорович» Черноморского флота. По данным МО РФ, самолеты Су-33 уничтожили в провинции Идлиб крупное бандформирование группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещенная в РФ).26 ноября западные СМИ сообщили, что восемь Су-33 и два МиГ-29КР находятся на авиабазе «Хмеймим». Присутствие там только пары МиГов заставило предположить, что с оставшейся на корабле машиной не все в порядке. По версии источника «ВПК», она, возможно, была приведена в нелетное состояние при посадке на палубу еще до авиапроисшествия 14 ноября.4 декабря показали работу с авианосца новейших разведывательно-ударных вертолетов Ка-52К «Катран», предназначавшихся ранее для «Мистралей». По оценкам СМИ, их на борту было четыре.На следующий день Минобороны сообщило о падении в море при посадке на авианосец истребителя Су-33. Причиной, по версии ведомства, стал обрыв троса. Известно, однако, что с некоторых пор на корабле есть своего рода «черный ящик», контролирующий работу тормозных машинок – система «Топаз-М», записи с которой должна изучить госкомиссия. Кроме того, ведется видеофиксация каждого взлета и посадки. Поскольку есть и другая версия: летчик просто не попал на нужный курс, «Топаз-М» и система объективного видеоконтроля должны рассудить, кто прав.В любом случае потеря самолетов двух типов по существующей практике должна была повлечь приостановку полетов остальных боевых машин до выяснения причин происшедшего.Все точки над i расставят соответствующие комиссии Минобороны.«Адмирал Кузнецов» не вполне оправдал свою миссию – 100-й ОКИАП, несмотря на реляции должностных лиц, и не по вине командования полка оказался не готов к решению задач по предназначению. Законный вопрос: ответит ли за это кто-нибудь?По официальным данным Минобороны, за два месяца боевой работы в походе «Адмирала Кузнецова» летчики морской авиации выполнили 420 вылетов, из них 117 – ночью. Это означает (исходя из примерного состава авиакрыла), что на каждый из МиГов и Су (если речь шла только о них) пришлось от 30 до 40. При этом не уточнялось, сколько вылетов совершалось с палубы авианосца, а сколько с авиабазы «Хмеймим», откуда они также работали.Неясно, вошли ли в указанную лукавую статистику вертолеты или речь идет только о самолетах. Скорее всего верно последнее, поскольку в результате поражены 1252 объекта террористов, что примерно соответствует числу поднимаемых самолетами этих типов авиационных боеприпасов, способных работать по земле. А может, правы американцы, сообщившие о 152 боевых эпизодах, когда самолеты работали с палубы?В любом случае от похода авианосца есть положительный эффект. Палубники получили боевое крещение. Впервые отработана операция загрузки авиационного боезапаса в море.Предполагается, что по возвращении в Североморск авианосец будет отправлен в ремонт и на модернизацию. Но куда и когда? Первый претендент на проведение работ – Объединенная судостроительная корпорация. На ее 35-м судоремонтном заводе (СРЗ – филиал центра судоремонта «Звездочка», входящего в состав ОСК) «Адмирал Кузнецов» готовился к дальнему походу. К маю в Мурманск обещают подогнать и док, способный принять авианосец. Но у ОСК внезапно появился «рыночный» конкурент в лице 82-го СРЗ. Его неоспоримое преимущество – наличие плавучего дока ПД-50, рассчитанного как раз на корабли класса «Адмирал Кузнецов». Так что борьба за контракт предстоит нешуточная.Будем надеяться, что условия тендера Минобороны обеспечат конкуренцию. В любом случае бюрократические процедуры требуют времени, притом что на сами работы отводится два года. А это значит, авианосец не скоро вновь выйдет в Мировой океан и летчики 100-го ОКИАП «встанут на крыло». Хотя в небе над Сирией все они еще могли и должны были быть.Возникает несколько вопросов. Выполнено ли обещание ввести в эксплуатацию НИТКА в Ейске? Если нет – где учить палубников? И как долго будет простаивать НИТКА в Саках, на котором командование авиации ВМФ России планирует выполнить модернизацию в 2017–2018 годах? Но 2017-й уже начался, а на объекте так и не появилась комиссия, которая определила бы объем работ, не назначены исполнители, не определены источники финансирования.А ведь ответственным подрядчиком могла стать Объединенная судостроительная корпорация, эта задача ей вполне по силам. Да и о чем можно говорить, если почти за три года, как НИТКА в Крыму стал российским, в содержание полигона, по данным ветерана комплекса Александра Санникова, не вложено ни копейки. Пока НИТКА оставался украинским, такое положение дел было объяснимо. А сейчас? Разве такой судьбы для комплекса ждали?