09:44 29 января
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Тихая диверсия

С момента катастрофы Ту-154 над Черным морем прошел месяц. Похоронены ее жертвы, правда, не сообщается, все ли. Однако о результатах расследования известно мало.

«Военно-промышленному курьеру» удалось побеседовать с высокопоставленным авиатором, близким к экспертному сообществу. Летчик с многолетним стажем подтверждает предварительные выводы «ВПК» (http://vpk-news.ru/articles/34678) о том, что в этой истории пока много необъясненного.

Загадка № 1: чрезмерная фрагментация частей фюзеляжа и их разлет на большой площади. Высота полета и скорость были незначительными – падение произошло с 250–270 метров. Почему же лайнер разбился на множество мелких частей, даже двигатели вылетели из обшивки самолета? Такое возможно только при взрыве на борту. Но официального подтверждения этого нет.


Загадка № 2: отказ работы механизма убирания закрылков. Как такое могло произойти, если из подмосковного Чкаловского самолет тремя с половиной часами раньше до этого взлетел без проблем? Объяснить это оплошностью пилота и тем, что он перепутал тумблеры, невозможно. Хотя ситуация и развивалась 10 секунд, сигнализация по закрылкам сработала и можно было успеть исправить положение.

Загадка № 3: перегруз. Эта версия тоже на работает, поскольку, повторим, из Чкаловского аэропорта самолет взлетел штатно. А в аэропорту Адлера дополнительного груза на борт не брали.

Распадаются все версии, кроме одной: террористический акт. Он мог быть выполнен изощренным способом, без применения обычного СВУ. Каким? Выяснить это – дело ФСБ.

Подчеркнем: для осуществления теракта необязательно закладывать СВУ. Достаточно засунуть отвертку в один из механизмов выпуска закрылков. Впрочем, посторонний предмет мог там остаться, конечно, и случайно, после технического обслуживания. Об этом говорилось в статье «Следы катастрофы Ту-154 ведут на Чкаловский» на vpk-news.ru. Она вызвала много комментариев. Процитируем наиболее конструктивные.

Владимир, 12.45, 12 января, 2017:

«На Ту-154 высота уборки шасси – 5–10 метров. Высота уборки закрылков – 120 метров на скорости 320 километров в час. О каком перепутывании кнопок может идти речь? На высоте 280 метров шасси и закрылки уже убраны».

КП/SS, 19.45, 12 января, 2017:

Тихая диверсия«Итак: отказ реле и стабилизатор «ушел» на нижний упор. На редукторе привода вала закрылков должен иметься электрический датчик-коммутатор «выпуска-уборки», а от него обратная связь от положения стабилизатора. Эти два кондуктора противостоят друг другу, и в зависимости от уровня выпуска закрылков задается команда на реле перегонки стабилизатора (запитываются те или иные катушки). А между ними как коррекция имеется еще электрический двигатель – механизм, который управляется от гашеток на штурвале. Стабилизатор автоматически устанавливает угол в зависимости от положения закрылков и вдобавок можно управлять или корректировать в зависимости от центровки и положения штурвальной колонки – от гашеток. Теперь представьте этот агрегат на редукторе и к нему подсоединен кабель (или на гашетки, или на реле – в хвосте) через разъем «папа-мама» (затянут своей гайкой и законтрен). Все это находится в холодной (необогреваемой части). Возможная диверсия: разъем разъединяется, кабель немного смещают на клямерах (в глубь фюзеляжа), а на месте первого клямера ставится блочок с пачку сигарет, чуть больше или меньше – много таких, где распределительная коробка, датчик и так далее. Цвет, пожухлость краски совпадают, а можно еще вспрыснуть водой и обдать пылью из маленькой клизмочки и еще раз вспрыснуть водой (тончайший лед вскоре сублимирует, а грязь станет устойчивой и однотонной – как везде). То есть теперь мы имеем тандем – коробочка подсоединена к коммутатору, а родной кабель – к коробочке. 99,9 процента, что при техническом осмотре техниками эту модернизацию не заметят (кроме регламентных работ). Что можно спрятать в коробочке? Релешки, микросхемы, радиоэлементы, сотку или другой малогабаритный приемник (питание от бортовой сети – 27 вольт). Но скорее всего были схема и набор релешек, контактная пара упруго раздвинута и заморожена кубиком льда. Везде зима и данная закладка не сработает. Самолет полетит в Сирию, по пути ночью заправится в Моздоке (температура там в это время года ночью – минус 3–5), далее опять на мороз эшелона, и уже перед вылетом из Сирии закладка приведется в боеготовое состояние. Несколько релешек или программируемая схема – выпуск закрылок на взлет (1-я позиция), уборка (2-я позиция), первая запитка от гашетки (3-я позиция), срабатывает свое реле, подается команда на управляющее реле двигателя переменного тока и стабилизатор неуправляемо уходит на нижний упор. Самолет становится на дыбы, сваливается на правое крыло (так получилось) и с отворотом вправо пикирует в поверхность моря (а должен по плану упасть после взлета в Сирии. ПЗРК? Или даже ПТУРС? Кто там разберет, все сгорит в пожаре, как и сама закладка). Но самолет по метеоусловиям пошел в Адлер, простоял там час в плюсовой температуре и закладка привелась в действие.

Еще интересно, кого этот самолет должен был везти с артистами, ведь явно планировались и дополнительные пассажиры на обратном рейсе. Я не утверждаю, что закладка была именно там, есть еще АБСУ-154, управление элеронами-интерцепторами и множество других критических точек, где обратные действия на управляющий сигнал приведут к потере управления самолетом…

Больше всего меня удивляет пограничник из ФСБ – объявившийся через два дня свидетель. Наряд на катере охраняет границу, на его участке падает самолет, и он не доложил о ЧП. Радиостанция, навигация есть, приборы наблюдения тоже. А он не доложил свое место, примерный азимут и удаление и факт случившегося – на его охраняемом участке государственной границы!».

Бывший пилот, налет более 10 000 часов, 20.37, 16 января, 2017:

«Передний салон – генеральский: 2 генерала – один дирижер, второй еще несколько лет назад был министром культуры Московской области. Во 2-м салоне – все остальные. Отсюда задняя центровка самолета, усугубленная максимальной заправкой топливом. Топливо в 4-м топливном баке значительно влияет на центровку. Взлет в таких условиях требует постепенной отдачи штурвала от себя. При взлете в стандартных условиях требует движения штурвалом на себя. При задней центровке произойдет отрыв на малой скорости и начнутся неприятности, а пилот с таким детским налетом не всегда справится с самолетом.

Не мешает также изучить условия взлета в условиях создавшейся инверсии над морем ночью в зимнее время года. Самолет в теплом воздухе более неустойчив, чем в холодном над сушей. Все эти факторы и привели к таким последствиям».

Как стало известно «ВПК» от осведомленного источника, основной параметрический самописец («черный ящик») погибшего Ту-154 оказался, что называется, нераскрываем. Перед вылетом в нем заменили электронную начинку на якобы более совершенную.

Возможно, прибор действительно стал лучше после такой доработки. Но прошел ли он предварительную «обкатку», насколько тщательно проверялся – неизвестно. Видимо, военные понадеялись на промышленников. А те – на военных. Обе стороны могли что-то упустить или забыть.

Констатируем: в катастрофе Ту-154 сошлось множество факторов. Главный вопрос – случайно ли?
Автор: Олег Фаличев
Первоисточник: http://vpk-news.ru/articles/34864


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Комментарии 10
  1. Мар.Тира Сегодня, 06:41
    Это называется гадание на кофейной гуще,и бабушкины сплетни.По вашему специальная комиссия собрана из ,и врагов народа?
    Мар.Тира
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:04
      Цитата: Мар.Тира
      Это называется гадание на кофейной гуще,и бабушкины сплетни.По вашему специальная комиссия собрана из ,и врагов народа?

      на отсутствие специалистов,не свалить,а результаты не оглашаются,значит есть что скрывать.
      андрей юрьевич
  2. rotmistr60 Сегодня, 07:16
    Как я предполагаю эта тема будет муссироваться и после официального заключения комиссии. Создается впечатление, что некоторым просто необходимо, чтобы это был теракт. А вот для чего - вопрос?
    rotmistr60
  3. Roman 25 Сегодня, 07:20
    Больше всего меня удивляет пограничник из ФСБ – объявившийся через два дня свидетель. Наряд на катере охраняет границу, на его участке падает самолет, и он не доложил о ЧП.
    Что ему разрешили сказать - то и сказал...
    Roman 25
  4. Мар.Тира Сегодня, 07:22
    Цитата: rotmistr60
    Как я предполагаю эта тема будет муссироваться и после официального заключения комиссии. Создается впечатление, что некоторым просто необходимо, чтобы это был теракт. А вот для чего - вопрос?

    Ну было бы что обсуждать.А "специалисты-знатоки"всегда найдутся.Тем более если платят,то можно и бурю в стакане замутить.
    Мар.Тира
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:39
      Официальная версия на сегодня ...ошибка экипажа.

      А экипаж опытнейший и вероятность совершения ошибки крайне мала...вот и гадай тут на кофейной гуще. what
      Тот же ЛЕХА
  5. мичман Сегодня, 07:39
    Разброс частей самолета на большой площади говорит о многом. Мне приходилось участвовать в анализе авиакатастроф, поэтому и у меня тоже сомнения. остается только сказать: "Царство небесное всем погибшим". Их будут поминить родные и близкие всю жизнь. Честь имею.
    мичман
  6. Мар.Тира Сегодня, 07:51
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    Официальная версия на сегодня ...ошибка экипажа.

    А экипаж опытнейший и вероятность совершения ошибки крайне мала...вот и гадай тут на кофейной гуще. what

    А Саженин,и Толбоев говорят,что могла быть ошибка пилотов?В то время как другой ас Таскаев говорит,что не могли ошибиться.Я не пророк,да и вы тоже надеюсь.Подождём,посмотрим на выводы комиссии.
    Мар.Тира
    1. Егоза Сегодня, 09:26
      Цитата: Мар.Тира
      Подождём,посмотрим на выводы комиссии.

      Что комиссии прикажут озвучить, то и озвучат. А вот расследование может и дальше продолжаться
      Егоза
  7. Nikolaevich I Сегодня, 09:22
    М-д-а-а ! Ох,как много "непоняток" ! Виноват "человеческий фактор"(т.е. лётчик виноват) ? Перепутаны "кнопки" ? Но "посвящённые"(в авиацию) утверждают,что это невозможно-перепутать эти треклятые "кнопки" ! А если и дальше "комиссия" будет утверждать "человеческий фактор"? Поневоле,возникает вопрос:это же в какой степени жесточайшего бодуна должен находиться летун,чтобы перепутать "неперепутаемое" ?! Возможно ли это в настоящем российском "реале" ? Что могут сказать "посвящённые" ? Почему-то они больше помалкивают,чем говорят ! "Промелькнувшие галопом" заявления некоторых "представителей" МО-пожалуй,не стоит шибко учитывать...уж весьма "негромко" они прозвучали ! Или всё же "нечаянно" забытая "отвёртка" ? Вот и "непонятушки" в этом "ракурсе" ! Следующая "тема":теракт !Почему же никто из многочисленных террористов (группировок ! ) не "расхвалился" на весь мир ?Ведь так для них "клёво" заявить: мол,бойтесь рус.иваны в камуфляже каждый раз,идя на посадку в самолёт! Им выгодно скрыть этот тер.акт ? Но при тщательном расследовании скрыть тер.акт не удастся (и забытую(?) отвёртку тоже );и всё поднимется "шухер".хоть и "втихую". Так что,"непонятки" и в этом "ракурсе" !
    Nikolaevich I

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