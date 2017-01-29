Тихая диверсия

С момента катастрофы Ту-154 над Черным морем прошел месяц. Похоронены ее жертвы, правда, не сообщается, все ли. Однако о результатах расследования известно мало.«Военно-промышленному курьеру» удалось побеседовать с высокопоставленным авиатором, близким к экспертному сообществу. Летчик с многолетним стажем подтверждает предварительные выводы «ВПК» (http://vpk-news.ru/articles/34678) о том, что в этой истории пока много необъясненного.чрезмерная фрагментация частей фюзеляжа и их разлет на большой площади. Высота полета и скорость были незначительными – падение произошло с 250–270 метров. Почему же лайнер разбился на множество мелких частей, даже двигатели вылетели из обшивки самолета? Такое возможно только при взрыве на борту. Но официального подтверждения этого нет.отказ работы механизма убирания закрылков. Как такое могло произойти, если из подмосковного Чкаловского самолет тремя с половиной часами раньше до этого взлетел без проблем? Объяснить это оплошностью пилота и тем, что он перепутал тумблеры, невозможно. Хотя ситуация и развивалась 10 секунд, сигнализация по закрылкам сработала и можно было успеть исправить положение.перегруз. Эта версия тоже на работает, поскольку, повторим, из Чкаловского аэропорта самолет взлетел штатно. А в аэропорту Адлера дополнительного груза на борт не брали.Распадаются все версии, кроме одной: террористический акт. Он мог быть выполнен изощренным способом, без применения обычного СВУ. Каким? Выяснить это – дело ФСБ.Подчеркнем: для осуществления теракта необязательно закладывать СВУ. Достаточно засунуть отвертку в один из механизмов выпуска закрылков. Впрочем, посторонний предмет мог там остаться, конечно, и случайно, после технического обслуживания. Об этом говорилось в статье «Следы катастрофы Ту-154 ведут на Чкаловский» на vpk-news.ru. Она вызвала много комментариев. Процитируем наиболее конструктивные., 12.45, 12 января, 2017:«На Ту-154 высота уборки шасси – 5–10 метров. Высота уборки закрылков – 120 метров на скорости 320 километров в час. О каком перепутывании кнопок может идти речь? На высоте 280 метров шасси и закрылки уже убраны»., 19.45, 12 января, 2017:«Итак: отказ реле и стабилизатор «ушел» на нижний упор. На редукторе привода вала закрылков должен иметься электрический датчик-коммутатор «выпуска-уборки», а от него обратная связь от положения стабилизатора. Эти два кондуктора противостоят друг другу, и в зависимости от уровня выпуска закрылков задается команда на реле перегонки стабилизатора (запитываются те или иные катушки). А между ними как коррекция имеется еще электрический двигатель – механизм, который управляется от гашеток на штурвале. Стабилизатор автоматически устанавливает угол в зависимости от положения закрылков и вдобавок можно управлять или корректировать в зависимости от центровки и положения штурвальной колонки – от гашеток. Теперь представьте этот агрегат на редукторе и к нему подсоединен кабель (или на гашетки, или на реле – в хвосте) через разъем «папа-мама» (затянут своей гайкой и законтрен). Все это находится в холодной (необогреваемой части). Возможная диверсия: разъем разъединяется, кабель немного смещают на клямерах (в глубь фюзеляжа), а на месте первого клямера ставится блочок с пачку сигарет, чуть больше или меньше – много таких, где распределительная коробка, датчик и так далее. Цвет, пожухлость краски совпадают, а можно еще вспрыснуть водой и обдать пылью из маленькой клизмочки и еще раз вспрыснуть водой (тончайший лед вскоре сублимирует, а грязь станет устойчивой и однотонной – как везде). То есть теперь мы имеем тандем – коробочка подсоединена к коммутатору, а родной кабель – к коробочке. 99,9 процента, что при техническом осмотре техниками эту модернизацию не заметят (кроме регламентных работ). Что можно спрятать в коробочке? Релешки, микросхемы, радиоэлементы, сотку или другой малогабаритный приемник (питание от бортовой сети – 27 вольт). Но скорее всего были схема и набор релешек, контактная пара упруго раздвинута и заморожена кубиком льда. Везде зима и данная закладка не сработает. Самолет полетит в Сирию, по пути ночью заправится в Моздоке (температура там в это время года ночью – минус 3–5), далее опять на мороз эшелона, и уже перед вылетом из Сирии закладка приведется в боеготовое состояние. Несколько релешек или программируемая схема – выпуск закрылок на взлет (1-я позиция), уборка (2-я позиция), первая запитка от гашетки (3-я позиция), срабатывает свое реле, подается команда на управляющее реле двигателя переменного тока и стабилизатор неуправляемо уходит на нижний упор. Самолет становится на дыбы, сваливается на правое крыло (так получилось) и с отворотом вправо пикирует в поверхность моря (а должен по плану упасть после взлета в Сирии. ПЗРК? Или даже ПТУРС? Кто там разберет, все сгорит в пожаре, как и сама закладка). Но самолет по метеоусловиям пошел в Адлер, простоял там час в плюсовой температуре и закладка привелась в действие.Еще интересно, кого этот самолет должен был везти с артистами, ведь явно планировались и дополнительные пассажиры на обратном рейсе. Я не утверждаю, что закладка была именно там, есть еще АБСУ-154, управление элеронами-интерцепторами и множество других критических точек, где обратные действия на управляющий сигнал приведут к потере управления самолетом…Больше всего меня удивляет пограничник из ФСБ – объявившийся через два дня свидетель. Наряд на катере охраняет границу, на его участке падает самолет, и он не доложил о ЧП. Радиостанция, навигация есть, приборы наблюдения тоже. А он не доложил свое место, примерный азимут и удаление и факт случившегося – на его охраняемом участке государственной границы!»., 20.37, 16 января, 2017:«Передний салон – генеральский: 2 генерала – один дирижер, второй еще несколько лет назад был министром культуры Московской области. Во 2-м салоне – все остальные. Отсюда задняя центровка самолета, усугубленная максимальной заправкой топливом. Топливо в 4-м топливном баке значительно влияет на центровку. Взлет в таких условиях требует постепенной отдачи штурвала от себя. При взлете в стандартных условиях требует движения штурвалом на себя. При задней центровке произойдет отрыв на малой скорости и начнутся неприятности, а пилот с таким детским налетом не всегда справится с самолетом.Не мешает также изучить условия взлета в условиях создавшейся инверсии над морем ночью в зимнее время года. Самолет в теплом воздухе более неустойчив, чем в холодном над сушей. Все эти факторы и привели к таким последствиям».Как стало известно «ВПК» от осведомленного источника, основной параметрический самописец («черный ящик») погибшего Ту-154 оказался, что называется, нераскрываем. Перед вылетом в нем заменили электронную начинку на якобы более совершенную.Возможно, прибор действительно стал лучше после такой доработки. Но прошел ли он предварительную «обкатку», насколько тщательно проверялся – неизвестно. Видимо, военные понадеялись на промышленников. А те – на военных. Обе стороны могли что-то упустить или забыть.Констатируем: в катастрофе Ту-154 сошлось множество факторов. Главный вопрос – случайно ли?