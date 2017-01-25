Бразильский военно-транспортный самолёт Embraer KC-390

Кабина пилотов Embraer KC-390, embraerds.com

Второй опытный образец самолета КС-390 в первом полете. Гавиан-Пейшоту, 28.04.2016 (с) Embraer

Рендеры Embraer KC-390, embraerds.com

Источники информации:

http://www.arms-expo.ru/news/weapons_in_the_world/novyy_brazilskiy_voenno_transportnyy_samolet_kc_390_sovershil_pervyy_ispytatelnyy_polet/

http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?pid=156871

http://vpk.name/news/168457_ks390_poluchil_vremennyii_sertifikat.html

http://zonwar.ru/news4/news_624_KC-390.html

http://www.embraerds.com/kc-390.html

Материалы из открытых источников

Embraer KC-390 — это тактический транспортный самолет, разработкой которого занимается бразильская авиастроительная компания Embraer. Внешне самолет имеет сходство с японскими Kawasaki C-1 и C-2. На сегодняшний день это самый крупный самолет, который когда-либо создавался компанией Embraer. Самолет KC-390 предназначен для переброски по воздуху различных военных грузов, солдат и боевой техники, также он может использоваться для дозаправки самолетов в воздухе, при проведении поисково-спасательных операций и медицинской эвакуации.KC-390 — это реактивный двухдвигательный военно-транспортный самолет нового поколения грузоподъемностью до 26 метрических тонн. Самолет разрабатывался и производится бразильской авиастроительной компанией Embraer. Помимо нее, в разработке самолета приняли участие компании Boeing (США), FAdeA (Аргентина), OGMA (Португалия), ENAER (Чили), а также Aero Vodochody (Чехия). Самолет предназначен для поставок в военно-воздушные силы Бразилии и других стран, уже имеются предварительные планы на продажу практически 60 самолетов данного типа.Работы по созданию самолета были начаты в 2006 году по заказу бразильских ВВС, машина создавалась для замены транспортных самолетов C-130 «Геркулес» американского производства. Первоначально новый транспортник получил название C-390. При его конструировании были использованы технологи и разработки, которые применялись при производстве авиалайнеров серии E-Jet. После того как было принято решение о создании варианта самолета-заправщика, название проекта было изменено на сегодняшнее — KC-390, для того чтобы подчеркнуть эту особенность самолета. Впервые новый летательный аппарат был представлен широкой общественности в 2014 году, первый полет транспортник совершил 3 февраля 2015 года. Планировалось, что летные испытания самолета завершатся до 2014 года, однако из-за задержек, которые были связаны с тестами установленной на самолете авионики и хроническим недофинансированием проекта, их решено было перенести на 2015 год.Базовыми версиями являются военно-транспортный самолет и самолет-заправщик. В перспективе на базе самолета Embraer KC-390 может быть создана версия транспортного самолета для гражданских авиакомпаний. Также возможно создание версии самолета, который можно будет использовать для тушения лесных пожаров с воздуха.Новый бразильский военно-транспортный самолет представляет собой высокоплан, обладающий стреловидным крылом и двумя турбовентиляторными двигателями, расположенными на пилонах под крылом. Для того чтобы обеспечить приемлемую компоновку и аэродинамические свойства транспортник получил Т-образное хвостовое оперение с высокорасположенным стреловидным стабилизатором. Характерной особенностью планера самолета KC-390 является штанга, предназначенная для дозаправки самолетов в воздухе, она расположена в передней части фюзеляжа с левой стороны от кабины летчиков. Нос самолета достаточно короткий и изогнутый к низу, что обеспечивает экипажу довольно хорошую обзорность из кабины. Самолет может использоваться как с грунтовых, так и бетонных взлетно-посадочных полос в различных, даже самых экстремальных климатических зонах, включая пустыни и Антарктиду.В качестве силовой установки на военно-транспортном самолете Embraer KC-390 используются два турбовентиляторных двухконтурных двигателя International Aero Engines V2500-E5. International Aero Engines V2500 (IAE V2500) — это высокопроизводительный двухконтурный турбовентиляторный двигатель, который первоначально устанавливался на самолеты семейства Airbus A320 (модели A320, A321, A319), а также на самолеты McDonnell Douglas MD-90. На бразильском транспортнике используется последняя версия данного двигателя International Aero Engines V2500-E5, выпуск которой начался в 2014 году. Данный двигатель обеспечивает тягу — 155 кН. Установленные на самолете двигатели позволяют ему развивать в полете скорость до 870 км/ч.Для размещения полезной нагрузки массой до 26 тонн самолет был оснащен вместительной грузовой кабиной длиной 12,7 метра (с учетом пространства над хвостовой рампой — 18,5 метра) и шириной 3,45 метра, кабина является герметичной. Минимальная высота грузовой кабины — 2,95 метра, объем — 169 м3. Высота пола грузовой кабины над поверхностью земли составляет 1,24 метра, низкая высота погрузки является преимуществом. Для погрузки и выгрузки грузов и пассажиров самолет оснащен хвостовой рампой. Ее передняя нижняя створка опускается на землю, а задняя верхняя — поднимается к потолку грузовой кабины.В модификации самолета-танкера в грузовой кабине должна устанавливаться емкость для перевозимого топлива. Самолет довольно быстро может быть переоборудован в версию топливозаправщика, который сможет работать и днем, и ночью, благодаря установленным камерам ночного видения. Производитель заявляет скорость передачи топлива на уровне до 400 галлонов в минуту. Возможна заправка летательных аппаратов, в том числе винтокрылых, на скорости от 120 до 300 узлов (от 220 до 555 км/ч) на высоте от 2000 до 32 тысяч футов (от 610 до 9750 метров).На бразильском военно-транспортном самолете Embraer KC-390 было внедрено электродистанционное управление Rockwell Collins, которое обеспечивает: стабилизацию бокового и продольного движения, приборную скорость, барометрическую высоту полета, заданность курса, а также автоматическое приведение самолета к горизонтальному установившемуся полету. В случае полного задействования системы она, среди прочего, будет предотвращать сваливание транспортника или блокировать команды управления, направленные на агрессивное маневрирование. В версии самолета-заправщика с размещенными в грузовой кабине топливными баками экипаж самолета, не обладающий навыками совместного пилотирования при стыковке с заправляемым самолетом, сможет получать удаленную помощь с земли.Авионика военно-транспортного самолета KC-390 признается исключительной для машин данного класса. Реализована концепция «стеклянной» кабины, при этом в распоряжении обоих летчиков имеются HUD дисплеи (head-up display, индикаторы на лобовом стекле) — устройства для отображения информации, позволяющие отображать символьную информацию на лобовом стекле, на фоне закабинной обстановки. Также в распоряжении летчиков имеется система ночного видения, GPS-навигации и система CARP (Computed Air Release Point), которая позволяет открывать дверь грузового отсека и осуществлять сброс грузов в расчетной точке в автоматическом режиме. У обоих летчиков под рукой находится одинаковый набор приборов управления самолетом. KC-390 управляется и контролируется с помощью цифровой системы FLY-BY-WIRE, которая позволяет снизить нагрузку на экипаж во время полета.Размеры грузовой кабины и грузоподъемность самолета позволяют перевозить до 80 солдат или 66 десантников в полной экипировке с оружием. В медицинской версии возможна транспортировка до 74 раненых на носилках и 8 сопровождающих их медиков. Самолет Embraer KC-390 может брать на борт одну колесную боевую бронированную машину семейства Stryker с пушкой, один немецко-голландский бронетранспортер Boxer 8x8, одну БМП-3, два гусеничных бронетранспортера M113, два колесных бронеавтомобиля Oshkosh M-ATV или один вертолет S70-A Blackhawk.Первый испытательный полет военно-транспортного самолета КС-390 состоялся 3 февраля 2015 года. Самолет взлетел с аэродрома, расположенного в штате Сан-Паулу. На территории штата в городе Галван-Пейшоту располагаются производственные мощности компании Embraer, на которых и планируется наладить массовое производство данной модели. Первый полет нового самолета продлился 1 час 25 минут и обошелся без происшествий. Летные испытания самолета, по информации бразильских источников, идут достаточно хорошо. К началу ноября 2016 года два летных прототипа нового военно-транспортного самолета налетали в общей сложности 650 часов.В апреле 2016 года состоялись воздушные испытания на открытие дверей и рампы. В июне того же года ВВС Бразилии приступили к оперативным испытаниям нового военно-транспортного самолета КС-390. Испытания проходили на базе Кампо-Гранде, сообщает издание «Военный Паритет». Отмечается, что первые сбросы с воздуха войск и техники завершились успешно. Самолет прибыл на базу 13 июня 2016 года, а сами испытания продолжались до 9 июля. В ходе испытаний с борта КС-390 десантировалась первая группа парашютистов — 18 человек из состава спасательной эскадрильи ВВС Бразилии.«Существовали некоторые опасения по выброске из самолета парашютистов, так как на них могли воздействовать аэродинамические потоки вокруг планера. К счастью, никаких замечаний от десантников не последовало», — отметил полковник ВВС Бразилии Клаудио Евангелиста (Claudio Evangelista) технический менеджер программы КС-390. Первым десантником, который совершил прыжок с борта самолета Embraer KC-390, стал командир спасательной эскадрильи ВВС Бразилии майор Андерсон Оливейра Скьяво (Anderson Oliveira Schiavo), за ним прыжок совершили еще 17 парашютистов из состава спасательной эскадрильи. Выброска десанта была произведена с высоты 12 тысяч футов (более 3500 метров). Десантирование осуществлялось как с задней рампы, так и из боковых дверей в грузовой кабине. Десантники, принимавшие участие в испытаниях самолета, отметили, что новый транспортник значительно более устойчив в полете, в нем почти не чувствовались вибрации. В дальнейшем бразильские военные планировали привлечь к испытаниям более 200 военнослужащих.18 ноября 2016 года бразильская компания Embraer получила временный сертификат на свой транспортный самолет КС-390. По информации издания «Военный Паритет», сертификат был выдан Институтом по промышленному развитию и координации (Instituto de Fomento e Coordenação Industrial). Его выдача свидетельствует о том, что новый военно-транспортный самолет отвечает требованиям базовой конфигурации. Подчеркивается, что данное достижение является доказательством зрелости использованных технологий и технических решений, эффективности сотрудничества бразильских и иностранных компаний, принимавших участие в создании самолета. Первоначальная оперативная готовность нового транспортника намечена на вторую половину 2017 года. По планам самолет достигнет полной эксплуатационной готовности во второй половине 2018 года.В мае 2014 года ВВС Бразилии подписали контракт на поставку в течение 10 лет 28 транспортных самолетов КС-390. По информации компании Embraer, поставка первого самолета была запланирована на второй квартал 2016 года. Начало эксплуатации самолетов и первые поставки были затем перенесены на вторую половину 2018 года. О намерении приобрести в общей сложности 32 бразильских военно-транспортных самолета уже заявили представители Аргентины, Колумбии, Чили, Португалии и Чехии. Колумбия — 12 самолетов, Аргентина, Португалия и Чили — по 6 самолетов, Чехия — 2 самолета. В настоящее время КС-390 — это самый большой самолет, который когда-либо производился в Бразилии и в Южной Америке в целом.Ранее появлялась информация о том, что ВВС Бразилии финансировали разработку и серийный выпуск самолетов KC-390 на сумму 12 миллиардов бразильских реалов. При этом представители компании оценивают потенциальный рынок военно-транспортных самолетов данного класса в 700 единиц (на ближайшие 10 лет). Основным конкурентом бразильского самолета KC-390 является американский транспортник С-130J (знаменитый «Геркулес»). При этом у KC-390 есть свои преимущества, к которым относят большую скорость и дальность полета. Это современный военно-транспортный самолет, который будет поставляться клиентам с системой РЭБ и станцией защиты от ракет с инфракрасной системой наведения на цель. К тому же KC-390 имеет бронирование жизненно-важных узлов, отмечают представители компании Embraer.Летно-технические характеристики Embraer KC-390:Габаритные размеры: длина — 35,2 м, высота — 11,84 м, размах крыла — 35,05 м.Размеры грузового отсека: длина — 18,5 м (пол + рампа), минимальная высота — 2,95 м, ширина — 3,45 м, объем отсека — 169 м3.Максимальная грузоподъемность — 26 метрических тонн.Силовая установка — 2 ТРДД International Aero Engines V2500-E5, тяга — 2х155 кН.Максимальная скорость — 870 км/ч.Дальность полета — 2110 км (26 тонн), 2815 км (23 тонны), 5056 км (14 тонн).Перегоночная дальность (пустой) — 6130 км.Практический потолок — 11 000 м.Вместимость — 80 солдат или 66 десантников, в санитарной версии — 74 раненых на носилках и 8 медиков.Экипаж — 2 человека.