Бразильский военно-транспортный самолёт Embraer KC-390
Embraer KC-390 — это тактический транспортный самолет, разработкой которого занимается бразильская авиастроительная компания Embraer. Внешне самолет имеет сходство с японскими Kawasaki C-1 и C-2. На сегодняшний день это самый крупный самолет, который когда-либо создавался компанией Embraer. Самолет KC-390 предназначен для переброски по воздуху различных военных грузов, солдат и боевой техники, также он может использоваться для дозаправки самолетов в воздухе, при проведении поисково-спасательных операций и медицинской эвакуации.
KC-390 — это реактивный двухдвигательный военно-транспортный самолет нового поколения грузоподъемностью до 26 метрических тонн. Самолет разрабатывался и производится бразильской авиастроительной компанией Embraer. Помимо нее, в разработке самолета приняли участие компании Boeing (США), FAdeA (Аргентина), OGMA (Португалия), ENAER (Чили), а также Aero Vodochody (Чехия). Самолет предназначен для поставок в военно-воздушные силы Бразилии и других стран, уже имеются предварительные планы на продажу практически 60 самолетов данного типа.
Работы по созданию самолета были начаты в 2006 году по заказу бразильских ВВС, машина создавалась для замены транспортных самолетов C-130 «Геркулес» американского производства. Первоначально новый транспортник получил название C-390. При его конструировании были использованы технологи и разработки, которые применялись при производстве авиалайнеров серии E-Jet. После того как было принято решение о создании варианта самолета-заправщика, название проекта было изменено на сегодняшнее — KC-390, для того чтобы подчеркнуть эту особенность самолета. Впервые новый летательный аппарат был представлен широкой общественности в 2014 году, первый полет транспортник совершил 3 февраля 2015 года. Планировалось, что летные испытания самолета завершатся до 2014 года, однако из-за задержек, которые были связаны с тестами установленной на самолете авионики и хроническим недофинансированием проекта, их решено было перенести на 2015 год.
Базовыми версиями являются военно-транспортный самолет и самолет-заправщик. В перспективе на базе самолета Embraer KC-390 может быть создана версия транспортного самолета для гражданских авиакомпаний. Также возможно создание версии самолета, который можно будет использовать для тушения лесных пожаров с воздуха.
Новый бразильский военно-транспортный самолет представляет собой высокоплан, обладающий стреловидным крылом и двумя турбовентиляторными двигателями, расположенными на пилонах под крылом. Для того чтобы обеспечить приемлемую компоновку и аэродинамические свойства транспортник получил Т-образное хвостовое оперение с высокорасположенным стреловидным стабилизатором. Характерной особенностью планера самолета KC-390 является штанга, предназначенная для дозаправки самолетов в воздухе, она расположена в передней части фюзеляжа с левой стороны от кабины летчиков. Нос самолета достаточно короткий и изогнутый к низу, что обеспечивает экипажу довольно хорошую обзорность из кабины. Самолет может использоваться как с грунтовых, так и бетонных взлетно-посадочных полос в различных, даже самых экстремальных климатических зонах, включая пустыни и Антарктиду.
В качестве силовой установки на военно-транспортном самолете Embraer KC-390 используются два турбовентиляторных двухконтурных двигателя International Aero Engines V2500-E5. International Aero Engines V2500 (IAE V2500) — это высокопроизводительный двухконтурный турбовентиляторный двигатель, который первоначально устанавливался на самолеты семейства Airbus A320 (модели A320, A321, A319), а также на самолеты McDonnell Douglas MD-90. На бразильском транспортнике используется последняя версия данного двигателя International Aero Engines V2500-E5, выпуск которой начался в 2014 году. Данный двигатель обеспечивает тягу — 155 кН. Установленные на самолете двигатели позволяют ему развивать в полете скорость до 870 км/ч.
Для размещения полезной нагрузки массой до 26 тонн самолет был оснащен вместительной грузовой кабиной длиной 12,7 метра (с учетом пространства над хвостовой рампой — 18,5 метра) и шириной 3,45 метра, кабина является герметичной. Минимальная высота грузовой кабины — 2,95 метра, объем — 169 м3. Высота пола грузовой кабины над поверхностью земли составляет 1,24 метра, низкая высота погрузки является преимуществом. Для погрузки и выгрузки грузов и пассажиров самолет оснащен хвостовой рампой. Ее передняя нижняя створка опускается на землю, а задняя верхняя — поднимается к потолку грузовой кабины.
В модификации самолета-танкера в грузовой кабине должна устанавливаться емкость для перевозимого топлива. Самолет довольно быстро может быть переоборудован в версию топливозаправщика, который сможет работать и днем, и ночью, благодаря установленным камерам ночного видения. Производитель заявляет скорость передачи топлива на уровне до 400 галлонов в минуту. Возможна заправка летательных аппаратов, в том числе винтокрылых, на скорости от 120 до 300 узлов (от 220 до 555 км/ч) на высоте от 2000 до 32 тысяч футов (от 610 до 9750 метров).
На бразильском военно-транспортном самолете Embraer KC-390 было внедрено электродистанционное управление Rockwell Collins, которое обеспечивает: стабилизацию бокового и продольного движения, приборную скорость, барометрическую высоту полета, заданность курса, а также автоматическое приведение самолета к горизонтальному установившемуся полету. В случае полного задействования системы она, среди прочего, будет предотвращать сваливание транспортника или блокировать команды управления, направленные на агрессивное маневрирование. В версии самолета-заправщика с размещенными в грузовой кабине топливными баками экипаж самолета, не обладающий навыками совместного пилотирования при стыковке с заправляемым самолетом, сможет получать удаленную помощь с земли.
Авионика военно-транспортного самолета KC-390 признается исключительной для машин данного класса. Реализована концепция «стеклянной» кабины, при этом в распоряжении обоих летчиков имеются HUD дисплеи (head-up display, индикаторы на лобовом стекле) — устройства для отображения информации, позволяющие отображать символьную информацию на лобовом стекле, на фоне закабинной обстановки. Также в распоряжении летчиков имеется система ночного видения, GPS-навигации и система CARP (Computed Air Release Point), которая позволяет открывать дверь грузового отсека и осуществлять сброс грузов в расчетной точке в автоматическом режиме. У обоих летчиков под рукой находится одинаковый набор приборов управления самолетом. KC-390 управляется и контролируется с помощью цифровой системы FLY-BY-WIRE, которая позволяет снизить нагрузку на экипаж во время полета.
Размеры грузовой кабины и грузоподъемность самолета позволяют перевозить до 80 солдат или 66 десантников в полной экипировке с оружием. В медицинской версии возможна транспортировка до 74 раненых на носилках и 8 сопровождающих их медиков. Самолет Embraer KC-390 может брать на борт одну колесную боевую бронированную машину семейства Stryker с пушкой, один немецко-голландский бронетранспортер Boxer 8x8, одну БМП-3, два гусеничных бронетранспортера M113, два колесных бронеавтомобиля Oshkosh M-ATV или один вертолет S70-A Blackhawk.
Первый испытательный полет военно-транспортного самолета КС-390 состоялся 3 февраля 2015 года. Самолет взлетел с аэродрома, расположенного в штате Сан-Паулу. На территории штата в городе Галван-Пейшоту располагаются производственные мощности компании Embraer, на которых и планируется наладить массовое производство данной модели. Первый полет нового самолета продлился 1 час 25 минут и обошелся без происшествий. Летные испытания самолета, по информации бразильских источников, идут достаточно хорошо. К началу ноября 2016 года два летных прототипа нового военно-транспортного самолета налетали в общей сложности 650 часов.
В апреле 2016 года состоялись воздушные испытания на открытие дверей и рампы. В июне того же года ВВС Бразилии приступили к оперативным испытаниям нового военно-транспортного самолета КС-390. Испытания проходили на базе Кампо-Гранде, сообщает издание «Военный Паритет». Отмечается, что первые сбросы с воздуха войск и техники завершились успешно. Самолет прибыл на базу 13 июня 2016 года, а сами испытания продолжались до 9 июля. В ходе испытаний с борта КС-390 десантировалась первая группа парашютистов — 18 человек из состава спасательной эскадрильи ВВС Бразилии.
«Существовали некоторые опасения по выброске из самолета парашютистов, так как на них могли воздействовать аэродинамические потоки вокруг планера. К счастью, никаких замечаний от десантников не последовало», — отметил полковник ВВС Бразилии Клаудио Евангелиста (Claudio Evangelista) технический менеджер программы КС-390. Первым десантником, который совершил прыжок с борта самолета Embraer KC-390, стал командир спасательной эскадрильи ВВС Бразилии майор Андерсон Оливейра Скьяво (Anderson Oliveira Schiavo), за ним прыжок совершили еще 17 парашютистов из состава спасательной эскадрильи. Выброска десанта была произведена с высоты 12 тысяч футов (более 3500 метров). Десантирование осуществлялось как с задней рампы, так и из боковых дверей в грузовой кабине. Десантники, принимавшие участие в испытаниях самолета, отметили, что новый транспортник значительно более устойчив в полете, в нем почти не чувствовались вибрации. В дальнейшем бразильские военные планировали привлечь к испытаниям более 200 военнослужащих.
18 ноября 2016 года бразильская компания Embraer получила временный сертификат на свой транспортный самолет КС-390. По информации издания «Военный Паритет», сертификат был выдан Институтом по промышленному развитию и координации (Instituto de Fomento e Coordenação Industrial). Его выдача свидетельствует о том, что новый военно-транспортный самолет отвечает требованиям базовой конфигурации. Подчеркивается, что данное достижение является доказательством зрелости использованных технологий и технических решений, эффективности сотрудничества бразильских и иностранных компаний, принимавших участие в создании самолета. Первоначальная оперативная готовность нового транспортника намечена на вторую половину 2017 года. По планам самолет достигнет полной эксплуатационной готовности во второй половине 2018 года.
В мае 2014 года ВВС Бразилии подписали контракт на поставку в течение 10 лет 28 транспортных самолетов КС-390. По информации компании Embraer, поставка первого самолета была запланирована на второй квартал 2016 года. Начало эксплуатации самолетов и первые поставки были затем перенесены на вторую половину 2018 года. О намерении приобрести в общей сложности 32 бразильских военно-транспортных самолета уже заявили представители Аргентины, Колумбии, Чили, Португалии и Чехии. Колумбия — 12 самолетов, Аргентина, Португалия и Чили — по 6 самолетов, Чехия — 2 самолета. В настоящее время КС-390 — это самый большой самолет, который когда-либо производился в Бразилии и в Южной Америке в целом.
Ранее появлялась информация о том, что ВВС Бразилии финансировали разработку и серийный выпуск самолетов KC-390 на сумму 12 миллиардов бразильских реалов. При этом представители компании оценивают потенциальный рынок военно-транспортных самолетов данного класса в 700 единиц (на ближайшие 10 лет). Основным конкурентом бразильского самолета KC-390 является американский транспортник С-130J (знаменитый «Геркулес»). При этом у KC-390 есть свои преимущества, к которым относят большую скорость и дальность полета. Это современный военно-транспортный самолет, который будет поставляться клиентам с системой РЭБ и станцией защиты от ракет с инфракрасной системой наведения на цель. К тому же KC-390 имеет бронирование жизненно-важных узлов, отмечают представители компании Embraer.
Летно-технические характеристики Embraer KC-390:
Габаритные размеры: длина — 35,2 м, высота — 11,84 м, размах крыла — 35,05 м.
Размеры грузового отсека: длина — 18,5 м (пол + рампа), минимальная высота — 2,95 м, ширина — 3,45 м, объем отсека — 169 м3.
Максимальная грузоподъемность — 26 метрических тонн.
Силовая установка — 2 ТРДД International Aero Engines V2500-E5, тяга — 2х155 кН.
Максимальная скорость — 870 км/ч.
Дальность полета — 2110 км (26 тонн), 2815 км (23 тонны), 5056 км (14 тонн).
Перегоночная дальность (пустой) — 6130 км.
Практический потолок — 11 000 м.
Вместимость — 80 солдат или 66 десантников, в санитарной версии — 74 раненых на носилках и 8 медиков.
Экипаж — 2 человека.
Источники информации:
http://www.arms-expo.ru/news/weapons_in_the_world/novyy_brazilskiy_voenno_transportnyy_samolet_kc_390_sovershil_pervyy_ispytatelnyy_polet/
http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?pid=156871
http://vpk.name/news/168457_ks390_poluchil_vremennyii_sertifikat.html
http://zonwar.ru/news4/news_624_KC-390.html
http://www.embraerds.com/kc-390.html
Материалы из открытых источников
KC-390 — это реактивный двухдвигательный военно-транспортный самолет нового поколения грузоподъемностью до 26 метрических тонн. Самолет разрабатывался и производится бразильской авиастроительной компанией Embraer. Помимо нее, в разработке самолета приняли участие компании Boeing (США), FAdeA (Аргентина), OGMA (Португалия), ENAER (Чили), а также Aero Vodochody (Чехия). Самолет предназначен для поставок в военно-воздушные силы Бразилии и других стран, уже имеются предварительные планы на продажу практически 60 самолетов данного типа.
Работы по созданию самолета были начаты в 2006 году по заказу бразильских ВВС, машина создавалась для замены транспортных самолетов C-130 «Геркулес» американского производства. Первоначально новый транспортник получил название C-390. При его конструировании были использованы технологи и разработки, которые применялись при производстве авиалайнеров серии E-Jet. После того как было принято решение о создании варианта самолета-заправщика, название проекта было изменено на сегодняшнее — KC-390, для того чтобы подчеркнуть эту особенность самолета. Впервые новый летательный аппарат был представлен широкой общественности в 2014 году, первый полет транспортник совершил 3 февраля 2015 года. Планировалось, что летные испытания самолета завершатся до 2014 года, однако из-за задержек, которые были связаны с тестами установленной на самолете авионики и хроническим недофинансированием проекта, их решено было перенести на 2015 год.
Базовыми версиями являются военно-транспортный самолет и самолет-заправщик. В перспективе на базе самолета Embraer KC-390 может быть создана версия транспортного самолета для гражданских авиакомпаний. Также возможно создание версии самолета, который можно будет использовать для тушения лесных пожаров с воздуха.
Новый бразильский военно-транспортный самолет представляет собой высокоплан, обладающий стреловидным крылом и двумя турбовентиляторными двигателями, расположенными на пилонах под крылом. Для того чтобы обеспечить приемлемую компоновку и аэродинамические свойства транспортник получил Т-образное хвостовое оперение с высокорасположенным стреловидным стабилизатором. Характерной особенностью планера самолета KC-390 является штанга, предназначенная для дозаправки самолетов в воздухе, она расположена в передней части фюзеляжа с левой стороны от кабины летчиков. Нос самолета достаточно короткий и изогнутый к низу, что обеспечивает экипажу довольно хорошую обзорность из кабины. Самолет может использоваться как с грунтовых, так и бетонных взлетно-посадочных полос в различных, даже самых экстремальных климатических зонах, включая пустыни и Антарктиду.
В качестве силовой установки на военно-транспортном самолете Embraer KC-390 используются два турбовентиляторных двухконтурных двигателя International Aero Engines V2500-E5. International Aero Engines V2500 (IAE V2500) — это высокопроизводительный двухконтурный турбовентиляторный двигатель, который первоначально устанавливался на самолеты семейства Airbus A320 (модели A320, A321, A319), а также на самолеты McDonnell Douglas MD-90. На бразильском транспортнике используется последняя версия данного двигателя International Aero Engines V2500-E5, выпуск которой начался в 2014 году. Данный двигатель обеспечивает тягу — 155 кН. Установленные на самолете двигатели позволяют ему развивать в полете скорость до 870 км/ч.
Для размещения полезной нагрузки массой до 26 тонн самолет был оснащен вместительной грузовой кабиной длиной 12,7 метра (с учетом пространства над хвостовой рампой — 18,5 метра) и шириной 3,45 метра, кабина является герметичной. Минимальная высота грузовой кабины — 2,95 метра, объем — 169 м3. Высота пола грузовой кабины над поверхностью земли составляет 1,24 метра, низкая высота погрузки является преимуществом. Для погрузки и выгрузки грузов и пассажиров самолет оснащен хвостовой рампой. Ее передняя нижняя створка опускается на землю, а задняя верхняя — поднимается к потолку грузовой кабины.
В модификации самолета-танкера в грузовой кабине должна устанавливаться емкость для перевозимого топлива. Самолет довольно быстро может быть переоборудован в версию топливозаправщика, который сможет работать и днем, и ночью, благодаря установленным камерам ночного видения. Производитель заявляет скорость передачи топлива на уровне до 400 галлонов в минуту. Возможна заправка летательных аппаратов, в том числе винтокрылых, на скорости от 120 до 300 узлов (от 220 до 555 км/ч) на высоте от 2000 до 32 тысяч футов (от 610 до 9750 метров).
На бразильском военно-транспортном самолете Embraer KC-390 было внедрено электродистанционное управление Rockwell Collins, которое обеспечивает: стабилизацию бокового и продольного движения, приборную скорость, барометрическую высоту полета, заданность курса, а также автоматическое приведение самолета к горизонтальному установившемуся полету. В случае полного задействования системы она, среди прочего, будет предотвращать сваливание транспортника или блокировать команды управления, направленные на агрессивное маневрирование. В версии самолета-заправщика с размещенными в грузовой кабине топливными баками экипаж самолета, не обладающий навыками совместного пилотирования при стыковке с заправляемым самолетом, сможет получать удаленную помощь с земли.
Авионика военно-транспортного самолета KC-390 признается исключительной для машин данного класса. Реализована концепция «стеклянной» кабины, при этом в распоряжении обоих летчиков имеются HUD дисплеи (head-up display, индикаторы на лобовом стекле) — устройства для отображения информации, позволяющие отображать символьную информацию на лобовом стекле, на фоне закабинной обстановки. Также в распоряжении летчиков имеется система ночного видения, GPS-навигации и система CARP (Computed Air Release Point), которая позволяет открывать дверь грузового отсека и осуществлять сброс грузов в расчетной точке в автоматическом режиме. У обоих летчиков под рукой находится одинаковый набор приборов управления самолетом. KC-390 управляется и контролируется с помощью цифровой системы FLY-BY-WIRE, которая позволяет снизить нагрузку на экипаж во время полета.
Размеры грузовой кабины и грузоподъемность самолета позволяют перевозить до 80 солдат или 66 десантников в полной экипировке с оружием. В медицинской версии возможна транспортировка до 74 раненых на носилках и 8 сопровождающих их медиков. Самолет Embraer KC-390 может брать на борт одну колесную боевую бронированную машину семейства Stryker с пушкой, один немецко-голландский бронетранспортер Boxer 8x8, одну БМП-3, два гусеничных бронетранспортера M113, два колесных бронеавтомобиля Oshkosh M-ATV или один вертолет S70-A Blackhawk.
Первый испытательный полет военно-транспортного самолета КС-390 состоялся 3 февраля 2015 года. Самолет взлетел с аэродрома, расположенного в штате Сан-Паулу. На территории штата в городе Галван-Пейшоту располагаются производственные мощности компании Embraer, на которых и планируется наладить массовое производство данной модели. Первый полет нового самолета продлился 1 час 25 минут и обошелся без происшествий. Летные испытания самолета, по информации бразильских источников, идут достаточно хорошо. К началу ноября 2016 года два летных прототипа нового военно-транспортного самолета налетали в общей сложности 650 часов.
Кабина пилотов Embraer KC-390, embraerds.com
В апреле 2016 года состоялись воздушные испытания на открытие дверей и рампы. В июне того же года ВВС Бразилии приступили к оперативным испытаниям нового военно-транспортного самолета КС-390. Испытания проходили на базе Кампо-Гранде, сообщает издание «Военный Паритет». Отмечается, что первые сбросы с воздуха войск и техники завершились успешно. Самолет прибыл на базу 13 июня 2016 года, а сами испытания продолжались до 9 июля. В ходе испытаний с борта КС-390 десантировалась первая группа парашютистов — 18 человек из состава спасательной эскадрильи ВВС Бразилии.
«Существовали некоторые опасения по выброске из самолета парашютистов, так как на них могли воздействовать аэродинамические потоки вокруг планера. К счастью, никаких замечаний от десантников не последовало», — отметил полковник ВВС Бразилии Клаудио Евангелиста (Claudio Evangelista) технический менеджер программы КС-390. Первым десантником, который совершил прыжок с борта самолета Embraer KC-390, стал командир спасательной эскадрильи ВВС Бразилии майор Андерсон Оливейра Скьяво (Anderson Oliveira Schiavo), за ним прыжок совершили еще 17 парашютистов из состава спасательной эскадрильи. Выброска десанта была произведена с высоты 12 тысяч футов (более 3500 метров). Десантирование осуществлялось как с задней рампы, так и из боковых дверей в грузовой кабине. Десантники, принимавшие участие в испытаниях самолета, отметили, что новый транспортник значительно более устойчив в полете, в нем почти не чувствовались вибрации. В дальнейшем бразильские военные планировали привлечь к испытаниям более 200 военнослужащих.
18 ноября 2016 года бразильская компания Embraer получила временный сертификат на свой транспортный самолет КС-390. По информации издания «Военный Паритет», сертификат был выдан Институтом по промышленному развитию и координации (Instituto de Fomento e Coordenação Industrial). Его выдача свидетельствует о том, что новый военно-транспортный самолет отвечает требованиям базовой конфигурации. Подчеркивается, что данное достижение является доказательством зрелости использованных технологий и технических решений, эффективности сотрудничества бразильских и иностранных компаний, принимавших участие в создании самолета. Первоначальная оперативная готовность нового транспортника намечена на вторую половину 2017 года. По планам самолет достигнет полной эксплуатационной готовности во второй половине 2018 года.
Второй опытный образец самолета КС-390 в первом полете. Гавиан-Пейшоту, 28.04.2016 (с) Embraer
В мае 2014 года ВВС Бразилии подписали контракт на поставку в течение 10 лет 28 транспортных самолетов КС-390. По информации компании Embraer, поставка первого самолета была запланирована на второй квартал 2016 года. Начало эксплуатации самолетов и первые поставки были затем перенесены на вторую половину 2018 года. О намерении приобрести в общей сложности 32 бразильских военно-транспортных самолета уже заявили представители Аргентины, Колумбии, Чили, Португалии и Чехии. Колумбия — 12 самолетов, Аргентина, Португалия и Чили — по 6 самолетов, Чехия — 2 самолета. В настоящее время КС-390 — это самый большой самолет, который когда-либо производился в Бразилии и в Южной Америке в целом.
Ранее появлялась информация о том, что ВВС Бразилии финансировали разработку и серийный выпуск самолетов KC-390 на сумму 12 миллиардов бразильских реалов. При этом представители компании оценивают потенциальный рынок военно-транспортных самолетов данного класса в 700 единиц (на ближайшие 10 лет). Основным конкурентом бразильского самолета KC-390 является американский транспортник С-130J (знаменитый «Геркулес»). При этом у KC-390 есть свои преимущества, к которым относят большую скорость и дальность полета. Это современный военно-транспортный самолет, который будет поставляться клиентам с системой РЭБ и станцией защиты от ракет с инфракрасной системой наведения на цель. К тому же KC-390 имеет бронирование жизненно-важных узлов, отмечают представители компании Embraer.
Летно-технические характеристики Embraer KC-390:
Габаритные размеры: длина — 35,2 м, высота — 11,84 м, размах крыла — 35,05 м.
Размеры грузового отсека: длина — 18,5 м (пол + рампа), минимальная высота — 2,95 м, ширина — 3,45 м, объем отсека — 169 м3.
Максимальная грузоподъемность — 26 метрических тонн.
Силовая установка — 2 ТРДД International Aero Engines V2500-E5, тяга — 2х155 кН.
Максимальная скорость — 870 км/ч.
Дальность полета — 2110 км (26 тонн), 2815 км (23 тонны), 5056 км (14 тонн).
Перегоночная дальность (пустой) — 6130 км.
Практический потолок — 11 000 м.
Вместимость — 80 солдат или 66 десантников, в санитарной версии — 74 раненых на носилках и 8 медиков.
Экипаж — 2 человека.
Рендеры Embraer KC-390, embraerds.com
Источники информации:
http://www.arms-expo.ru/news/weapons_in_the_world/novyy_brazilskiy_voenno_transportnyy_samolet_kc_390_sovershil_pervyy_ispytatelnyy_polet/
http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?pid=156871
http://vpk.name/news/168457_ks390_poluchil_vremennyii_sertifikat.html
http://zonwar.ru/news4/news_624_KC-390.html
http://www.embraerds.com/kc-390.html
Материалы из открытых источников
Автор: Юферев Сергей