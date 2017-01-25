06:02 25 января

Новое ДТП с участием военных США в Польше

По информации радиостанции RMF произошло новое дорожно-транспортное происшествие с участием американских военных в Польше. По итогам столкновения пикапа вооруженных сил США с автобусом в районе города Жагань западной Польши не менее двух пассажиров получили ранения и были доставлены в больницу.

В этом районе дислоцирована танковая бригада США. Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Установлено, что американские танкисты ехали на военном пикапе в сторону района Свентошув, а польский автобус двигался им навстречу. По предварительным данным, в столкновении виноват американский водитель.

Новое ДТП с участием военных США в Польше



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