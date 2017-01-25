Пресс-секретарь Белого дома объяснил уверенность Трампа в восстановлении диалога с Россией

Он будет делать всё возможное, чтобы отстаивать интересы нашей страны. Это касается многих сфер - от защиты интересов американских налогоплательщиков до работы с другой страной для защиты национальной безопасности или экономических интересов. Если удастся поладить, он заключит такую сделку, которая будет отвечать наилучшим интересам нашей страны.

Администрация президента США объяснила уверенность Дональда Трампа в том, что он сумеет наладить отношения с Российской Федерацией. Вопрос о такого рода уверенности Трампа был задан главе пресс-службы Белого дома Шону Спайсеру в ходе регулярного брифинга корреспондентом ТАСС Спайсер заявил, что наладить отношения с Россией Дональду Трампу поможет его карьера в бизнесе и способность находить компромиссы при заключении сделок.Пресс-секретарь Трампа:Напомним, что Дональд Трамп ещё до вступления на пост президента США неоднократно заявлял о том, что США необходимо наладить отношения с Россией.Одной из сфер, где это необходимо сделать в первую очередь, Трамп считает совместную борьбу с терроризмом. По словам Трампа, можно договориться о совместном с Россией противодействии так называемому «Исламскому государству» (запрещено в РФ).