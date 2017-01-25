Пресс-секретарь Белого дома объяснил уверенность Трампа в восстановлении диалога с Россией
Администрация президента США объяснила уверенность Дональда Трампа в том, что он сумеет наладить отношения с Российской Федерацией. Вопрос о такого рода уверенности Трампа был задан главе пресс-службы Белого дома Шону Спайсеру в ходе регулярного брифинга корреспондентом ТАСС.
Спайсер заявил, что наладить отношения с Россией Дональду Трампу поможет его карьера в бизнесе и способность находить компромиссы при заключении сделок.
Пресс-секретарь Трампа:
Напомним, что Дональд Трамп ещё до вступления на пост президента США неоднократно заявлял о том, что США необходимо наладить отношения с Россией.
Одной из сфер, где это необходимо сделать в первую очередь, Трамп считает совместную борьбу с терроризмом. По словам Трампа, можно договориться о совместном с Россией противодействии так называемому «Исламскому государству» (запрещено в РФ).
Спайсер заявил, что наладить отношения с Россией Дональду Трампу поможет его карьера в бизнесе и способность находить компромиссы при заключении сделок.
Пресс-секретарь Трампа:
Он будет делать всё возможное, чтобы отстаивать интересы нашей страны. Это касается многих сфер - от защиты интересов американских налогоплательщиков до работы с другой страной для защиты национальной безопасности или экономических интересов. Если удастся поладить, он заключит такую сделку, которая будет отвечать наилучшим интересам нашей страны.
Напомним, что Дональд Трамп ещё до вступления на пост президента США неоднократно заявлял о том, что США необходимо наладить отношения с Россией.
Одной из сфер, где это необходимо сделать в первую очередь, Трамп считает совместную борьбу с терроризмом. По словам Трампа, можно договориться о совместном с Россией противодействии так называемому «Исламскому государству» (запрещено в РФ).
Использованы фотографии: REUTERS