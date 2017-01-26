Китайский след в Африке: Поднебесная вытесняет США и Европу

Африканский континент, до середины ХХ века бывший «вотчиной» европейских колониальных держав, а затем ставший ареной геополитического противостояния США и СССР, сейчас все в большей степени превращается в поле для реализации экономических планов Китая. На самом деле, Китай усиленно пытался проникнуть в Африку еще с 1950-х — 1960-х гг. Эти попытки стали особенно настойчивыми после идеологического размежевания Китая с СССР. Мао Цзэдун стремился обрести поддержку в странах «третьего мира», и Африка выглядела очень перспективным континентом.Китай предпочитал сотрудничать с целым рядом революционных режимов и движений в Тропической Африке. Известно, что маоизму симпатизировал, например, Жонаш Савимби — лидер повстанческой организации УНИТА в Анголе. На сотрудничество с Китаем делал упор и Роберт Мугабе в Зимбабве, также воспринявший ряд маоистских концепций. Заигрывали с Китаем и многие другие африканские лидеры, видевшие в нем «третью силу», помимо США и СССР. К примеру, в Танзании, где Джулиус Ньерере пытался построить собственную модель социализма, в 1960-х гг. китайские военные инструкторы осуществляли подготовку партизан и военных специалистов для целого ряда повстанческих организаций и национальных армий африканских государств. Прошли десятилетия, распался Советский Союз, и на смену идеологическому противоборству в Африке пришла экономическая конкуренция. Теперь Китай конкурирует на «Черном континенте» с США и Евросоюзом. Надо сказать — конкурирует весьма успешно.К концу первого десятилетия XXI века Китай превратился в ключевого инвестора в Африке. Причем характер китайского инвестирования свидетельствует о том, что оно уже переросло рамки какой-то централизованной программы. Сейчас в Африку вкладываются не только государство и крупные китайские компании, но и множество средних и мелких компаний. Даже китайский малый бизнес все активнее проявляет себя на Африканском континенте. Малые предприниматели из Китая открывают в Африке небольшие торговые лавки, массажные салоны, медицинские кабинеты. Эти услуги востребованы, а как рынок Африканский континент очень перспективен. Сегодня китайские инвестиции в экономику африканских стран исчисляются десятками миллиардов долларов, и каждый год их обороты только нарастают. Подсчитать точный объем китайских вложений в Африку сегодня не могут даже специалисты китайского правительства. Дело в том, что многие предприниматели инвестируют свои средства в обход государства, в том числе и через офшорные зоны. Поэтому не исключено, что в действительности уровень китайских инвестиций еще выше, чем его представляют себе сами представители руководства КНР.Одним из первых африканских государств, попавших под полное политическое и экономическое влияние Китая, стало Зимбабве. История китайско-зимбабвийских отношений уходит в эпоху «Холодной войны» и противостояния великих держав в Африке. Когда на территории современного Зимбабве, тогда еще называвшегося Южной Родезией, развернулась партизанская борьба национально-освободительного движения местных народов против белого руководства страны, Советский Союз сделал ставку на организацию ЗАПУ — Союз африканского народа Зимбабве, которую возглавлял Джошуа Нкомо. ЗАПУ опиралась на поддержку народности ндебеле и рабочих горнодобывающей промышленности, находилась на более умеренных позициях.В свою очередь, другая, более радикальная организация — ЗАНУ — Африканский национальный союз Зимбабве во главе с Робертом Мугабе — стала ориентироваться на Китай. В 1980 году к власти пришел именно ЗАНУ Роберта Мугабе. Таким образом, в Африке появилось прокитайское государство, изначально обязанное КНР за военную и организационную поддержку во время национально-освободительной борьбы. После прихода к власти Мугабе Китай получил практически неограниченные возможности участия в экономической жизни Зимбабве. Пекин выделял Хараре крупные финансовые кредиты, в благодарность за это Мугабе всегда поддерживал любые действия китайского руководства во внутренней и внешней политике. Например, когда в 1989 году в Китае была разогнана антиправительственная демонстрация, Роберт Мугабе официально поддержал политику КНР и Коммунистической партии Китая.Впрочем, долгое время тесное сотрудничество в политической сфере и предоставление кредитов не сопровождалось развитием экономических отношений между странами. Роль Китая в зимбабвийской экономике стала повышаться после введения санкций Евросоюза и МВФ в отношении правительства Мугабе. За десять лет товарооборот между КНР и Зимбабве вырос со 197 млн долларов до 1102 млн долларов. Китай поставляет в Зимбабве промышленную продукцию самого разного характера, а Зимбабве отправляет в Китай алмазы, сталь, платину, хром. Китайские компании давно добывают в Зимбабве полезные ископаемые, зимбабвийский рынок наводнен дешевыми китайскими товарами. Это вызывает неоднозначную реакцию местных жителей, которым не нравится, что на смену «белым фермерам» в качестве теневых хозяев страны приходят китайские коммерсанты. Однако, деваться Зимбабве некуда — сейчас экономика страны уже плотно завязана на сотрудничестве с Китаем. КНР остается и одним из немногих государств, сотрудничающих с Зимбабве в военном отношении. Как известно, Китай продолжает поставки оружия для вооруженных сил Зимбабве.Между тем, Китай не позволяет себе и чрезмерной щедрости в отношении зимбабвийского режима. В отличие от советского руководства, любившего роскошные подарки африканским «идейно близким» режимам, Китай в 2014 г. потребовал от Зимбабве немедленно погасить задолженность в размере 180 млн долларов. В противном случае Пекин угрожал прекратить дальнейшее кредитование режима Мугабе. Зимбабвийскому руководству не осталось иного выхода, как изыскать средства на погашение долга — ведь Китай не любит шутить, и в Хараре прекрасно понимали, что Пекин, если того потребуют экономические интересы Китая, не остановится перед прекращением финансирования Зимбабве, даже несмотря на идеологическую преданность Роберта Мугабе своим китайским партнерам.Кстати, в случае смены политического режима в Зимбабве (а Мугабе уже за девяносто — и приход к власти нового лидера лишь вопрос времени) Китай практически со стопроцентной гарантией сохранит свое политическое и экономическое влияние в этой стране. Для Пекина главное — сохранить свои экономические позиции в стране, поэтому китайское руководство при необходимости спокойно наладит диалог и с теми силами, которые придут на смену нынешнему зимбабвийскому руководству.Несмотря на особый характер китайско-зимбабвийских отношений, Зимбабве сегодня не входит в список стран Африки, лидирующих по привлечению китайских инвестиций. Состояние зимбабвийской экономики, мягко говоря, далеко от идеального — сказались санкции и многочисленные ошибки правительства. Китай же, в свою очередь, интересуют не столько идеологически близкие, сколько экономически перспективные страны. В первом десятилетии XXI века наиболее развитые экономические отношения сформировались у Китая с ЮАР, Нигерией, Алжиром, Суданом и Замбией. В середине 2000-х гг. на эти страны приходилось до 70% китайских инвестиций в африканские экономики. В отличие от США и европейских государств, которые обозначали свое экономическое присутствие в Африке, в первую очередь, гуманитарной помощью, Китай сразу же сделал упор на инвестициях. Европа и США отправляли гуманитарную помощь, а Китай инвестировал средства в строительство промышленных предприятий, развитие торговли и сельского хозяйства. Таким образом, китайская экономическая политика оказывалась более эффективной, поскольку ставила африканские государства в зависимость от инвестиций. В отличие от конечной гуманитарной помощи, инвестиции имеют понятные перспективы и полезны самим африканским странам. Поэтому и отношение у африканских правительств к китайским инвестициям более серьезное и обстоятельное.Китай, в отличие от США и Евросоюза, не боится инвестировать средства в самые рискованные проекты, в самые проблемные африканские страны — и благодаря этому также скорее выигрывает, чем проигрывает. Например, в последние годы набирает дальнейшие обороты сотрудничество Китая с Нигерией. Это — одна из крупнейших стран Африканского континента. Но, несмотря на относительно более высокий уровень развития по сравнению с другими странами, Нигерия также испытывает многочисленные проблемы, в том числе инфраструктурного характера. Строительство железных и автомобильных дорог, электростанций, нефтеперерабатывающих заводов, которым занимается Китай в Нигерии, оказывают продуктивное воздействие на развитие нигерийской экономики.С другой стороны, Китай активно вкладывается в строительство и модернизацию горнорудных предприятий на севере Нигерии. Как известно, северные штаты — очень проблемный регион. Еще в бытность Нигерии британской колонией власти не уделяли его развитию достаточного внимания. Фактически здесь были законсервированы средневековые феодальные отношения, существовали традиционные эмираты и султанат Сокото, обладавшие самостоятельностью во внутренних вопросах. Промышленность на севере Нигерии практически не развивалась. Сейчас здесь очень высок уровень религиозного фундаментализма. Это усугубляется такими социальными проблемами как высокий уровень рождаемости при очень высокой безработице. Молодежи региона просто негде работать, и появление китайских компаний, строящих горнорудные предприятия, сразу же решает целый ряд проблем региона. Поэтому руководство страны постоянно подчеркивает, что отношения с Китаем имеют для Нигерии очень большую значимость.Давние связи существуют у Китая с Замбией. В эпоху «Холодной войны» Китай также проявлял политическую активность в этой стране, а сегодня китайско-замбийское сотрудничество сместилось в экономическую плоскость. Замбия интересует Китай, в первую очередь, как один из крупнейших поставщиков меди, кобальта, никеля. Китай является крупнейшим в мире потребителем меди, поэтому отношения с Замбией, где действуют крупные медные рудники, имеют для Пекина принципиальное значение. В феврале 2007 года в Замбии была открыта первая свободная экономическая зона Китая — в Чамбиши. На территории экономической зоны Чамбиши расположились тринадцать китайских компаний. В 2009 году Китай открыл субзону в Лусаке — столице Замбии. Здесь китайские компании осуществляют производство одежды, бытовой техники, электроники, табачных изделий.Вслед за Замбией Китай создал целый ряд свободных экономических зон на Африканском континенте. Так, в 2009 г. началось создание экономической зоны Цзиньфэй на острове Маврикий, специализирующейся на текстильной промышленности и высоких технологиях. В том же году был запущен проект зоны Огун в Нигерии, ориентированной на производство строительных материалов, различной компьютерной и медицинской техники, продуктов питания. Экономическая зона Ориентал в Эфиопии ориентирована на производство стали, электромашиностроение. Зона Лекки в Нигерии создана для производства транспортного оборудования, текстиля, домашней техники, а зона Суэц в Египте — на производство бензинного оборудования, электрических приборов, текстиля и автомобилей.Китай рассматривает Африку, в первую очередь, как богатейший источник природных ресурсов. Для Пекина Африканский континент в этом отношении представляет дальше больший интерес, чем Россия. Например, африканские страны занимают второе место после нефтяных монархий Ближнего Востока по поставкам нефти в Китай. Наиболее важным поставщиком нефти в Китай является Ангола, чуть меньшие объемы — у Конго и Южного Судана, затем идут Нигерия и ряд других государств.Утверждая свое влияние в Африке, Китай действует не только экономическими методами. В последние годы нарастают масштабы культурного сотрудничества между Китаем и многими африканскими странами. Китайский язык уже давно изучают в высших учебных заведениях и колледжах многих африканских государств, он рассматривается как очень перспективный, поэтому многие молодые африканцы предпочитают учить китайский язык, а не английский или французский как раньше. Очень заметно китайское культурное влияние в странах Восточной и Южной Африки, в первую очередь — в Кении. В столице Кении Найроби размещаются китайские средства массовой информации. В Восточной Африке проживают и многочисленные китайские диаспоры, в совокупности насчитывающие более полумиллиона человек. Они также являются безусловными проводниками китайского культурного влияния.Постепенно нарастает и военно-политическое присутствие КНР в Африке. Если прежде Китай воздерживался от отправки своих войск в Африку, то в середине 2000-х гг. в ряде африканских «горячих точек» появились китайские миротворцы. В 2015 году Китай подписал десятилетний контракт на строительство военно-морской базы в Джибути. Это будет первая военная база Народно-освободительной армии Китая за пределами КНР. Судя по всему, появление базы в Джибути обусловлено потребностью Китая в защите транспортировки нефти и других важных природных ресурсов из Африки и стран Ближнего Востока.Активность Китая в Африке не остается без внимания США. Во многом, именно она привела Вашингтон к созданию в 2008 году Африканского командования вооруженных сил США (АФРИКОМ), которое, правда, базируется преимущественно в Германии и Италии. Хотя формально командование создавалось для противодействия терроризму и повстанцам в регионе Сахара — Сахель и в дельте Нигера, на самом деле всем понятно, что его появление в большей степени было обусловлено соперничеством с Китаем. Правда, экономическую конкуренцию в Африке США уже проиграли: объемы китайских инвестиций в несколько раз превосходят американские.