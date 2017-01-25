В Южной Корее спущен на воду фрегат для ВМС Таиланда
На верфи корейской «Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering» (DSME) прошла церемония спуска на воду головного фрегата проекта DW3000H, строящегося для ВМС Таиланда, сообщает FlotProm.
Корейская компания была выбрана заказчиком в 2013 г. Стоимость головного многоцелевого фрегата составила около $ 468 млн. Всего заказано 2 корабля.
«Предполагается, что корабль будет представлять собой модернизированную версию южнокорейского эскадренного миноносца KDX-1 (Kwanggaeto Daewang). В рамках проекта, DSME передаст тайской промышленности технологии, необходимые для обслуживания и ремонта кораблей. Кроме того, тайские компании поучаствуют в поставке некоторых комплектующих», – говорится в сообщении.
Резка стали для головного фрегата началась в августе 2015-го. Корабль планируется передать заказчику в августе 2018 г.
По данным ресурса, «длина корабля составит 122,5 м, ширина – 14,4 м, водоизмещение – около 3650 тонн, скорость – до 30 узлов, экипаж – 136 человек». Дальность плавания превысит 4000 миль.
При постройке фрегата была использована технология «стелс». Корабль оснастят современным вооружением европейского и американского производства, которое позволит вести борьбу с надводными кораблями, подлодками и воздушными угрозами.
Новые фрегаты будут задействованы в охране «исключительной экономической зоны страны и месторождений полезных ископаемых на шельфе в Сиамском заливе», отмечается в материале.
Эсминец класса KDX-1 (Южная Корея)
Корейская компания была выбрана заказчиком в 2013 г. Стоимость головного многоцелевого фрегата составила около $ 468 млн. Всего заказано 2 корабля.
«Предполагается, что корабль будет представлять собой модернизированную версию южнокорейского эскадренного миноносца KDX-1 (Kwanggaeto Daewang). В рамках проекта, DSME передаст тайской промышленности технологии, необходимые для обслуживания и ремонта кораблей. Кроме того, тайские компании поучаствуют в поставке некоторых комплектующих», – говорится в сообщении.
Резка стали для головного фрегата началась в августе 2015-го. Корабль планируется передать заказчику в августе 2018 г.
По данным ресурса, «длина корабля составит 122,5 м, ширина – 14,4 м, водоизмещение – около 3650 тонн, скорость – до 30 узлов, экипаж – 136 человек». Дальность плавания превысит 4000 миль.
При постройке фрегата была использована технология «стелс». Корабль оснастят современным вооружением европейского и американского производства, которое позволит вести борьбу с надводными кораблями, подлодками и воздушными угрозами.
Новые фрегаты будут задействованы в охране «исключительной экономической зоны страны и месторождений полезных ископаемых на шельфе в Сиамском заливе», отмечается в материале.
Использованы фотографии: Korea military