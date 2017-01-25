23:20 25 января

В Южной Корее спущен на воду фрегат для ВМС Таиланда

На верфи корейской «Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering» (DSME) прошла церемония спуска на воду головного фрегата проекта DW3000H, строящегося для ВМС Таиланда, сообщает FlotProm.

В Южной Корее спущен на воду фрегат для ВМС Таиланда
Эсминец класса KDX-1 (Южная Корея)

Корейская компания была выбрана заказчиком в 2013 г. Стоимость головного многоцелевого фрегата составила около $ 468 млн. Всего заказано 2 корабля.


«Предполагается, что корабль будет представлять собой модернизированную версию южнокорейского эскадренного миноносца KDX-1 (Kwanggaeto Daewang). В рамках проекта, DSME передаст тайской промышленности технологии, необходимые для обслуживания и ремонта кораблей. Кроме того, тайские компании поучаствуют в поставке некоторых комплектующих», – говорится в сообщении.

Резка стали для головного фрегата началась в августе 2015-го. Корабль планируется передать заказчику в августе 2018 г.

По данным ресурса, «длина корабля составит 122,5 м, ширина – 14,4 м, водоизмещение – около 3650 тонн, скорость – до 30 узлов, экипаж – 136 человек». Дальность плавания превысит 4000 миль.

При постройке фрегата была использована технология «стелс». Корабль оснастят современным вооружением европейского и американского производства, которое позволит вести борьбу с надводными кораблями, подлодками и воздушными угрозами.

Новые фрегаты будут задействованы в охране «исключительной экономической зоны страны и месторождений полезных ископаемых на шельфе в Сиамском заливе», отмечается в материале.

Использованы фотографии: Korea military
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Комментарии 5
  1. Bradley Сегодня, 14:51
    Нуу,.. корейцы могят в судостроение, они на это "собаку съели".) laughing
    Bradley
    1. KaPToC Сегодня, 20:32
      Построить судно они могут, а вот вооружить - нет, гарпуны на новейшем фрегате - моветон.
      KaPToC
  2. donavi49 Сегодня, 15:08
    Фото не очень, это все равно что иллюстрировать проект 11356 - обычным Буревестником 1135.

    По факту там:
    МК41 с ЕССМ
    8 Гарпун блок2
    76мм пушка СуперРапид
    МЗА Фалангс блок1в
    два вертолета
    6 ТА

    Срок постройки 2,5 года.
    donavi49
    1. LEK Сегодня, 18:02
      Donavi привет, где ты инфу берешь? С каких ресурсов?
      LEK
  3. Oleg7700 Сегодня, 15:31
    Подтверждают класс....
    Oleg7700

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