Суд ЕС решил, что "Алмаз-Антей" угрожал независимости Украины...

Определяющим обстоятельством стал факт того, что, производя вооружения и военное оборудование и поставляя его, он (истец) физически поддерживает действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Первая инстанции суда Евросоюза приняла решение о том, что санкции в отношении российского оборонного концерна «Алмаз-Антей» были введены «справедливо». Речь идёт, в частности, о заморозке европейских активов концерна. Напомним, что руководство концерна пыталось в исковой форме оспорить введённые Евросоюзом санкции.Пытаясь аргументировать своё решение, представители суда ЕС заявили, что у них есть «данные» о поставках на Украину зенитных ракетных комплексов «Бук», которые производятся «Алмаз-Антеем». И поставки эти якобы шли в ДНР и ЛНР. РИА Новости приводит текст заявления, распространённого пресс-службой суда:При этом в суде добавили, что они «не обязаны предоставлять доказательства того, были ли произведённые «Алмаз-Антеем» ЗРК использованы "сепаратистами" или нет».Удивительное по своей абсурдности решение суда. Абсурдность его заключается хотя бы в том, что ЗРК российского производства стоят на вооружении украинской армии. Выходит, что в этом случае суду нужно было признавать, что концерн всё же выступает за территориальную целостность Украины...По логике евросуда получается, что если террористы в Сирии используют американские противотанковые комплексы, то, значит, нужно немедленно наложить санкции и на США "за физическое поддержание действий, которые угрожают территориальной целостности". Разве нет?..Сам факт того, что никаких доказательств использования «Буков» представителями ДНР и ЛНР у суда ЕС нет и быть не может, говорить о том, что для западного «правосудия» доказательная база – это вообще нечто лишнее. Для вынесения решения судом ЕС вполне достаточно публикаций фейковых новостей в социальных сетях и размножения лжи с помощью жёлтой прессы. А если кто-то вдруг решит потребовать доказательства, то ответ будет либо «мы их предоставлять не обязаны», либо «они у нас есть, но мы их вам не покажем, так как они секретны».