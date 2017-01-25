23:26 25 января

Суд ЕС решил, что "Алмаз-Антей" угрожал независимости Украины...

Первая инстанции суда Евросоюза приняла решение о том, что санкции в отношении российского оборонного концерна «Алмаз-Антей» были введены «справедливо». Речь идёт, в частности, о заморозке европейских активов концерна. Напомним, что руководство концерна пыталось в исковой форме оспорить введённые Евросоюзом санкции.

Суд ЕС решил, что "Алмаз-Антей" угрожал независимости Украины...


Пытаясь аргументировать своё решение, представители суда ЕС заявили, что у них есть «данные» о поставках на Украину зенитных ракетных комплексов «Бук», которые производятся «Алмаз-Антеем». И поставки эти якобы шли в ДНР и ЛНР.


РИА Новости приводит текст заявления, распространённого пресс-службой суда:
Определяющим обстоятельством стал факт того, что, производя вооружения и военное оборудование и поставляя его, он (истец) физически поддерживает действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.


При этом в суде добавили, что они «не обязаны предоставлять доказательства того, были ли произведённые «Алмаз-Антеем» ЗРК использованы "сепаратистами" или нет».

Удивительное по своей абсурдности решение суда. Абсурдность его заключается хотя бы в том, что ЗРК российского производства стоят на вооружении украинской армии. Выходит, что в этом случае суду нужно было признавать, что концерн всё же выступает за территориальную целостность Украины...

По логике евросуда получается, что если террористы в Сирии используют американские противотанковые комплексы, то, значит, нужно немедленно наложить санкции и на США "за физическое поддержание действий, которые угрожают территориальной целостности". Разве нет?..


Сам факт того, что никаких доказательств использования «Буков» представителями ДНР и ЛНР у суда ЕС нет и быть не может, говорить о том, что для западного «правосудия» доказательная база – это вообще нечто лишнее. Для вынесения решения судом ЕС вполне достаточно публикаций фейковых новостей в социальных сетях и размножения лжи с помощью жёлтой прессы. А если кто-то вдруг решит потребовать доказательства, то ответ будет либо «мы их предоставлять не обязаны», либо «они у нас есть, но мы их вам не покажем, так как они секретны».

Использованы фотографии: Рамблер/Новости
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 54
  1. Скептик-Самоучка Сегодня, 14:56
    Вот это поворот!
    Определяющим обстоятельством стал факт того, что, производя вооружения и военное оборудование и поставляя его, он (истец) физически поддерживает действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. (с)

    Дык тогда им вообще все угрожают...
    Короче из серии "мороз и маразм крепчают"... особенно в ЕС.

    "При этом в суде добавили, что они «не обязаны предоставлять доказательства того, были ли произведённые «Алмаз-Антеем» ЗРК использованы "сепаратистами" или нет». (с)

    Это вообще за гранью понимания...
    Скептик-Самоучка
    1. Teberii Сегодня, 15:02
      Истерика как вирус захватил и ЕС, там тоже скоро выборы.
      Teberii
      1. hirurg Сегодня, 15:12
        Неадекваты! Да здравствует суд ЕС! Самый....суд в мире!
        И некоторые говорят о беспристрастности судов в ЕС?
        Нафиг, вообще нужно уходить из их институтов...в том числе и из ЕСПЧ.
        hirurg
        1. bouncyhunter Сегодня, 15:52
          Толстый полярный лис свирепствует в Эуропе . Клоунами себя выставляют гейропейцы . Опустились до уровня скаклов. Они что не понимают что Алмаз - Антей чихать хотел на эти санкции . И на его работе они вообще никак не скажутся.
          bouncyhunter
        2. rasputin17 Сегодня, 17:46
          Речь идёт, в частности, о заморозке европейских активов концерна.

          Давно уже пора понять что активы должны быть в своей стране и работать на ее благо а не где то ! От сюда и вся мораль! hi Но это мелочи по сравнению с тем что государство размещает свои активы вкладывая их в бумаги (как прямом так и переносном смысле) в долговые обещания мелкобритов и матрасни! am
          rasputin17
      2. Тульский пряник Сегодня, 16:01
        Свидомия головного мозга заразна.
        Тульский пряник
      3. 210окв Сегодня, 16:08
        А вот интересно,а какие такие активы были у концерна в Европе?И зачем вообще расшаркиваться перед клоунами?
        Цитата: Teberii
        Истерика как вирус захватил и ЕС, там тоже скоро выборы.
        210окв
      4. дядя Мурзик Сегодня, 16:14
        а почему активы не в России? belay
        дядя Мурзик
        1. Igor Golov Сегодня, 16:23
          В ЕС у концерна не было никаких активов. И быть не могло - это оборонный концерн.
          Igor Golov
        2. Cat Man Null Сегодня, 16:26
          Речь идёт, в частности, о заморозке европейских активов концерна...

          - фраза достаточно... лукавая
          - лазая "по интернетам", нигде не нашел конкретики по этим самым "активам"
          - наоборот, преобладает мнение, что имущества за-руб-ежом у концерна нет вообще (оборонка, как-никак... не Газпром ни разу), а заказчиков в Европе можно посчитать на пальцах
          - речь шла, скорее всего, о снятии запрета на поставку комплектующих. Вот это - реально важно, поскольку "импортозаместить" все и сразу невозможно, а продукция нужна уже сейчас... или даже "вчера" yes
          Cat Man Null
    2. Наблюдатель 33 Сегодня, 15:08
      Цитата: Скептик-Самоучка
      Определяющим обстоятельством стал факт того, что, производя вооружения и военное оборудование и поставляя его, он (истец) физически поддерживает действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. (с)

      Вывод? Изъять (уничтожить), все оружие российского пр- ва, состоящее на вооружении укроармии. good
      Наблюдатель 33
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:14
        Сборище
        Упёртых
        Дуроломов.
        -ЕС! negative
        СРЦ П-15
      2. Igor Golov Сегодня, 16:24
        И наступит полное всеобщее Счастье.
        Igor Golov
      3. Koshak Сегодня, 16:43
        Цитата: Наблюдатель 33
        Вывод? Изъять (уничтожить), все оружие российского пр- ва, состоящее на вооружении укроармии. good

        И кто, по-вашему, это сделает? Вот эти "судьи" что ли?Как говорил Чацкий еще у Грибоедова: "А судьи кто?"
        Koshak
    3. тол100в Сегодня, 16:13
      Цитата: Скептик-Самоучка
      Это вообще за гранью понимания...

      Тут и понимать нечего! Нужно уничтожить ВСЕ вооружение укров, произведенное СССР и Россией! Вот тогда будет порядок!
      тол100в
    4. Ныробский Сегодня, 22:01
      Цитата: Скептик-Самоучка
      Вот это поворот!
      Это вообще за гранью понимания...

      Неужели Вы ожидали другого решения?))) Я даже не удивился, а наоборот, лишний раз утвердился в мысли, что правосудия в ЕС нет, а с богиню правосудия Фемиду, содрав с неё повязку и одежды,сдав весы и меч во вторчермет, поставили в незамысловатую коленопреклоненную позу и пользуют как блудную девку, кому и как заблагорассудится.
      Ныробский
  2. Владыка Ситх Сегодня, 14:57
    Как же надоела эта мусорная яма... имею ввиду правительство Украины.
    Владыка Ситх
    1. Koshak Сегодня, 16:47
      Цитата: Владыка Ситх
      Как же надоела эта мусорная яма... имею ввиду правительство Украины.

      А я бы на месте руководства "Алмаз-Антей" посчитал ниже своего достоинства судиться с ними, а тем более расчитывать на лояльность всяких "судов", подконтрольных пи... Ну вы сами знаете кому.
      Koshak
      1. Cat Man Null Сегодня, 16:54
        Цитата: Koshak
        А я бы на месте руководства "Алмаз-Антей" посчитал ниже своего достоинства судиться с ними, а тем более расчитывать на лояльность всяких "судов"...

        - это скорее какой-то политический ход. "Под санкциями" ведь не только Алмаз-Антей...
        - а результат... что результат - он, практически, был заранее предсказуем
        - зачем это было сделано и что из этого намереваются извлечь, нам (возможно) покажет Время (может, даже и одноименная телепрограмма... тоже покажет)
        Cat Man Null
  3. ИванИванов Сегодня, 15:01
    Нам еще один хороший урок в отношении активов и друзей
    ИванИванов
    1. Igor Golov Сегодня, 16:25
      Не надо напрягаться насчёт активов: ничего арестовано не было и не могло быть арестовано.
      Igor Golov
  4. maxim947 Сегодня, 15:02
    Было бы удивительно , если бы приняли иное решение... Скучные они и нудные. Слабая личность как и государство в целом, очень тяжело признает свою вину, это чисто психологически им не свойственно. Только сильный человек (морально) может прямо сказать -"Извини, был не прав!", а эти будут нудеть, изворачиваться и т.п. одним словом - педики
    maxim947
  5. трофим Сегодня, 15:04
    Ребятки похоже бредят. А нашим наука будет.
    трофим
  6. птс-м Сегодня, 15:05
    Всё, как обычно,как говорит народ...каждый рассуждает о справедливости в меру своей испорченности..Ну что еще может сказать судья под осуждающий взгляд террориста.
    птс-м
  7. Ратник с пулеметом Сегодня, 15:06
    тогда пускай кастрюлеголовые избавятся в скоростном порядке от продукции ворога,и во все что над ними пролетать будет кастрюлями кидаются или своими пустыми головами,какая то страна производитель элитных даунов.
    Ратник с пулеметом
  8. Володин Дмитрий Сегодня, 15:07
    Вау! Это что, я премию не получу? Во к.а.з.л.ы soldier
    Володин Дмитрий
  9. Львиная Грива Сегодня, 15:09
    А автомобилестроительные и авиастроительные компании НАТО угрожают независимости РФ. Давайте ка запретим ввоз в РФ их продукции !
    Львиная Грива
    1. Zulu_S Сегодня, 20:43
      Летать на ту-154 и ездить на шахе? Ложно понятое чуство патриотизма .
      Zulu_S
  10. ShadowCat Сегодня, 15:13
    Запасаюсь стаканчиком картошки и сковородкой чая в ожидании ответки от РФ. Все таки госкомпания, а протекционизм придумали далеко не у нас.
    ShadowCat
    1. Cat Man Null Сегодня, 15:53
      Цитата: ShadowCat
      Запасаюсь стаканчиком картошки и сковородкой чая в ожидании ответки от РФ. Все таки госкомпания, а протекционизм придумали далеко не у нас

      - Алмаз-Антей уже сто лет давно "под санкциями", Вы не знали, что ли?
      Cat Man Null
    2. Koshak Сегодня, 16:51
      Цитата: ShadowCat
      Запасаюсь стаканчиком картошки и сковородкой чая в ожидании ответки от РФ. Все таки госкомпания, а протекционизм придумали далеко не у нас.

      Картошка протухнет, чай заплесневеет. Уже давно все отвечено. - ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ. Но "Антей" пока не может без импорта комплектующих обойтись.
      Koshak
  11. Юра Сегодня, 15:17
    Ерестовать активы европейских компаний, на сумму раз в десять превышающих те что есть у "АЛМАЗ-АНТЕЯ", за рубежём и вся недолга. Вякнут сразу же арестовать ещё на такую же сумму. Скорчат рожи, трубой по ней.
    Юра
  12. Fitter65 Сегодня, 15:29
    [i ]А если кто-то вдруг решит потребовать доказательства, то ответ будет либо «мы их предоставлять не обязаны», либо «они у нас есть,[/i]

    Европейское правосудие,оно имеет оченьдавниие традиции.Особенно мне нравится кака они определяли ведьма женщина или нет.Связали женщину,бросили в воду.Всплыла значит ведьма на костёр её.Не всплыла ,значит нормальная хорошая женщина,была...Вот так они у себя в овремена инквижиции весь женский пол и превели.Поэтому у них и однополые браки с тех времён в почёте.А что делать если альтернативы нет,и педофилия не такое уж и страшное преступление,кто первый тот и "красавчик",потому что ей 12-13 лет исполнится ,а она пастору не дала-значит ведьма...Поэтому ни чего удивительного в данном решении нет. hi
    Fitter65
    1. Vitalson Сегодня, 15:45
      Не всех, а только красивых женщин извели. А остались такие как Федерика Могерини. Но глядя на неё гейропейские мужики подумали лучше уж гомиком стать.
      Vitalson
      1. Fitter65 Сегодня, 16:54
        Цитата: Vitalson
        А остались такие как Федерика Могерини

        А тем кто пересилился в Новый Свет достались Саманты Пауэр.Просто Памэлы Андерсон и А.Джоли не для всех laughing
        Fitter65
        1. просто экспл Сегодня, 16:59
          Памеллы и Анджелины это потомки русских эмигрантов . а фредерики это коренные антлантистки .
          просто экспл
  13. Vitalson Сегодня, 15:43
    Это говорит о том, что когда надо надавить на Россию, никакие законы гейропейцам не нужны.
    Vitalson
  14. ZAVal Сегодня, 15:51
    Беспристрасных судов не бывает. Любой суд является инструментом принуждения и\или наказания в интересах того государства или формирования которым он создан. Если суд прекращает защищать интересы тех кто его создал его реформируют, меняют состав судей и т.д. принуждая выносить необходимые решения. До тех пор пока ЕС рассматривает Россию как противника, потенциального или реального, или угрозу своим интересам, любое решение их суда будет выноситься исходя из выгоды и приемлемости для ЕС, поскольку именно это для ЕС является законом. При этом ни какие доводы, аргументы и даже элементарная логика не имеет значения.
    До тех пор пока политики ЕС не станут воспринимать Россию как партнера, чьи интересы необходимо учитывать, необходимо максимально сократить колличество дел, с участием России или ее граждан, находящихся у них на рассмотрении, а в отношении выносимых решений заявить об их ограниченной Российскими законами исполняемости, что уже сделано к великому возмущению ЕС с требованиями изменить Конституцию РФ.
    ZAVal
  15. mgfly Сегодня, 15:56
    что сказать - гейропейский суд расписался в своей политизированности и отстраненности от норм права, нашим нужно на ус мотать, данный прецедент не забывать и при каждом удобном случае макать носом "партнеров" в эту их лужу.
    mgfly
  16. МЮД Сегодня, 16:06
    А нефиг нашим шлятся по их судам. Итог известен.
    МЮД
  17. Горный стрелок Сегодня, 16:08
    За то, что хохлы древним "Буком", который когда то выпустил "Алмаз-Антей", сбили малазийский "Бойнг", его санкционно (чисто по-чесноку) ограбили на активы, бывшие в Европе.
    А теперь по суду подтвердили, что грабеж был произведен правильно.
    Напоминает времена, когда флибустьеров снаряжали монархи, напуская их на противника. Чисто по закону wassat
    Горный стрелок
  18. aleks700 Сегодня, 16:28
    Вот интересно, какие юристы представляли концерн? Если читатели ВО парой фраз разбили обвинение, юристы концерна мычали?
    aleks700
    1. Cat Man Null Сегодня, 16:41
      Цитата: aleks700
      Вот интересно, какие юристы представляли концерн?

      - хорошие юристы...
       Taylor Wessing


      Цитата: aleks700
      Если читатели ВО парой фраз разбили обвинение, юристы концерна мычали?

      - это лишь еще раз подтверждает крылатое высказывание о том, что звиздеть и разгружать вагон с картошкой (в мешках) есть существенно разные вещи yes
      Cat Man Null
      1. aleks700 Сегодня, 19:47
        хорошие юристы...
        А результат говорит обратное.
        aleks700
        1. Cat Man Null Сегодня, 19:49
          Цитата: aleks700
          А результат говорит обратное

          - Вы читать хорошо умеете? Я там вроде все расписал... request
          - этот процесс заведомо был проигрышным. Так понятнее?
          - Алмаз-Антей, кстати, уже объявил, что апелляцию подавать не будет
          - то есть, видимо, чего хотели добиться, добились
          - чего именно и зачем хотели, я не понимаю точно так же, как и Вы what
          Cat Man Null
          1. aleks700 Сегодня, 19:55
            Тогда либо отказываться признавать юрисдикцию этого суда либо одно из двух. Подать в районный суд на европейский суд.(шутка)
            aleks700
  19. tolmachiev51 Сегодня, 16:28
    Что-то подустал от идиотизма !!! никаких комментов.
    tolmachiev51
  20. мичман Сегодня, 16:50
    Помимо АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" введны дополнительные санкции на АО"ВНИИРА", ЛЭМЗ и Обуховский завод. Даже не удосужились в тексте по санкциям добавить АО . В наше время боялись таких действий супостаты. При этих санкциях деньги надо хранить в "Сберкассе". Это юмор конечно, рассчитываться с поставщиками можно и другими путями. А продукцию покупают 46 стран. Европейский суд это сборище врагов России. Честь имею.
    мичман
  21. bsk_una Сегодня, 17:25
    Как так не виноват АНТЕЙ? Виноват. Да еще как. А если не виноват, тогда кто же будет виновным? Гейропа стала тупоголовой. Я сначала думал, что это политика гейропейцев, ан нет- это диагноз слабо- и тупоумия. Как говорят: дурь- это надолго, а неумный человек- это навовсе. Была Гейропа со своими педерастами и сгнила до корней.
    bsk_una
  22. Ментат Сегодня, 17:29
    Доказательством на этом «суде» выступили публикации в неких СМИ. Они там уже не скрывают своё полное ничтожество. Что это за позор? Можно ли относиться к подобным как к полноценным партнёрам, с которыми хоть о чём-то можно договориться? Европа, ау, ты ещё вменяема, хотя бы отчасти?
    Там ещё есть кто-то, кто может отвечать за Европу, Германия? Ах да, там же не принимают заявления об изнасиловании своих женщин. Ах да, там же гражданам предлагают изменить маршрут детей в школу, чтобы не провоцировать бедных беженцев, чтобы они не нападали на 9-летних девочек.
    Вы там совсем дегенерировали в Европе или ещё можно надеяться, что у кого-то сохранился нетронутый плесенью мозг?
    Ментат
  23. seregatara1969 Сегодня, 17:38
    а "калашников" ваще всему миру должен-даже папуасы в набедренных повязках с калашами бегают друг за другом
    seregatara1969
  24. проходящий Сегодня, 20:26
    Мне кажется, это решение внесено для дальнейшего использования в деле о сбитом боинге! Теперь можно ссылаться на решение данного суда как на неопровержимую истину,что Россия поставляет ракеты сепаратистам!!!
    проходящий
  25. Zulu_S Сегодня, 20:48
    В очередной раз суд ЕС доказазал свою АБСОЛЮТНУЮ независимость. В этот раз - от ЗДРАВОГО СМЫСЛА.
    Zulu_S
  26. razved Сегодня, 21:50
    Еще один самый справедливый и независимый...
    razved

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