23:28 25 января

На Камчатке построят современную базу пограничных кораблей

К концу 2018 г в Петропавловске-Камчатском построят современную базу пограничных кораблей, передаёт ТАСС сообщение начальника пограничного управления ФСБ по восточному арктическому району Романа Толока.

На Камчатке построят современную базу пограничных кораблей


«В рамках реализации федеральной программы "Государственная граница Российской Федерации (2012-2020 годы)" продолжается обустройство пункта базирования пограничных сторожевых кораблей в районе Садовой в Петропавловске-Камчатском. Мы постоянно мониторим ситуацию с нашими подрядчиками. Пока срывов плана строительства не предвидится. Открытие планируем на ноябрь 2018 года», – рассказал Толок.


Комплекс, по его словам, будет большим, и кроме причалов вместит в себя служебные помещения и даже спортивный комплекс с бассейном.

«Это будет огромный комплекс служебных помещений и причального фронта. Он включает спортивный комплекс с бассейном на 4 дорожки по 25 метров, клуб на 600 посадочных мест, оснащенный современной техникой. Современные мастерские, складские помещения, трехуровневую автостоянку», – сказал Толок.

По данным пресс-службы управления, это не единственная стройка: «Уже завершено строительство новой заставы на Камчатке, которая располагается в поселке Октябрьский Усть-Большерецкого района. Сдача в эксплуатацию и торжественное открытие планируется провести в преддверии Дня пограничника, 28 мая 2017 года».

В дальнейшем обновленные заставы откроются в селе Тиличики Олюторского района и на мысе Маячный в пригороде Петропавловска-Камчатского.

Использованы фотографии: http://www.skyscrapercity.com/
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Комментарии 11
  1. Мар.Тира Сегодня, 15:31
    Как вспомню как пилили корабли в Ельцинское время,мороз по коже.Оборудование выходило из строя,и заменить нечем было. сейчас душа радуется.А японцы судя по всему не очень.
    Мар.Тира
    1. bouncyhunter Сегодня, 15:54
      Цитата: Мар.Тира
      .А японцы судя по всему не очень.

      Скоро пожалуются матрасам и вместе выразят очередную "озабоченность" . lol
      bouncyhunter
      1. Lyncher Сегодня, 16:23
        Я бы сказал, что уже давно с Вашингтоном лежат валетом и плачутся друг другу:
        http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/20
        1701111532-dh7y.htm
        Lyncher
    2. Комментарий был удален.
  2. Лелёк Сегодня, 15:59
    Очень правильное решение. Но при этом не забывать про экологию. И ещё - активней использовать геотермальную энергию полуострова. yes
    Лелёк
  3. OML Сегодня, 17:21
    Постоят??? Лучше построить или возвести.
    OML
  4. Львиная Грива Сегодня, 17:30
    Пограничные войска РФ пора вооружать ракетными катерами ,,Молния'' последней модификации,вооруженными 16 ПКР УРАН -М.
    Львиная Грива
    1. Pirogov Сегодня, 18:33
      Цитата: Львиная Грива
      Пограничные войска РФ пора вооружать ракетными катерами ,,Молния'' последней модификации,вооруженными 16 ПКР УРАН -М.

      Моё мнение ,для Молнии и 8 достаточно ,а 16 перебор ! А то что погранцов нужно укреплять и особенно на востоке это сто %.
      Pirogov
      1. Oriental Express Сегодня, 22:57
        На 12418 стоят 16 ПКР Х-35,или Х-35М. Нет смысла ослаблять их вооружение.
        Oriental Express
    2. FinnTroll Сегодня, 18:56
      А давайте для погранцов еще пару авианосцев построим hi Зачем погранцам столь мощное вооружение? Вы предлагаете ПКРами по браконьерам лупить? Я уже когда-то где-то говорил не помню на какой ветке, но было точно, что если следовать подобной логике, то тогда участковым нужно в качестве табельного оружия гранатометы выдавать, что бы бухариков "местных" воспитывать. Пограничная служба она и на то пограничная служба, она нужна для того что бы следить за границей, патрулировать экономическую зону, отлавливать одиночных нарушителей, браконьеров, контрабандистов и прочую "живность". Отражать массированные набеги вражьих кораблей призвана другая структура, имя ей ВМФ.
      FinnTroll
      1. новичок Сегодня, 19:20
        FlnnTroll, вообще то, бегатня за браконьерами и контр.басом не есть основная задача погранвойск. пограничные войска _ это первый рубеж обороны родины, как на земле и в воздухе, так и на море.
        новичок
      2. Oriental Express Сегодня, 22:58
        Пограничники первая линия обороны,а тратить деньги на катера вооруженные пулеметами,на которых можно только алкашей ловить нет смысла.Деньги на ветер.
        Oriental Express

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