На Камчатке построят современную базу пограничных кораблей
К концу 2018 г в Петропавловске-Камчатском построят современную базу пограничных кораблей, передаёт ТАСС сообщение начальника пограничного управления ФСБ по восточному арктическому району Романа Толока.
«В рамках реализации федеральной программы "Государственная граница Российской Федерации (2012-2020 годы)" продолжается обустройство пункта базирования пограничных сторожевых кораблей в районе Садовой в Петропавловске-Камчатском. Мы постоянно мониторим ситуацию с нашими подрядчиками. Пока срывов плана строительства не предвидится. Открытие планируем на ноябрь 2018 года», – рассказал Толок.
Комплекс, по его словам, будет большим, и кроме причалов вместит в себя служебные помещения и даже спортивный комплекс с бассейном.
«Это будет огромный комплекс служебных помещений и причального фронта. Он включает спортивный комплекс с бассейном на 4 дорожки по 25 метров, клуб на 600 посадочных мест, оснащенный современной техникой. Современные мастерские, складские помещения, трехуровневую автостоянку», – сказал Толок.
По данным пресс-службы управления, это не единственная стройка: «Уже завершено строительство новой заставы на Камчатке, которая располагается в поселке Октябрьский Усть-Большерецкого района. Сдача в эксплуатацию и торжественное открытие планируется провести в преддверии Дня пограничника, 28 мая 2017 года».
В дальнейшем обновленные заставы откроются в селе Тиличики Олюторского района и на мысе Маячный в пригороде Петропавловска-Камчатского.
«В рамках реализации федеральной программы "Государственная граница Российской Федерации (2012-2020 годы)" продолжается обустройство пункта базирования пограничных сторожевых кораблей в районе Садовой в Петропавловске-Камчатском. Мы постоянно мониторим ситуацию с нашими подрядчиками. Пока срывов плана строительства не предвидится. Открытие планируем на ноябрь 2018 года», – рассказал Толок.
Комплекс, по его словам, будет большим, и кроме причалов вместит в себя служебные помещения и даже спортивный комплекс с бассейном.
«Это будет огромный комплекс служебных помещений и причального фронта. Он включает спортивный комплекс с бассейном на 4 дорожки по 25 метров, клуб на 600 посадочных мест, оснащенный современной техникой. Современные мастерские, складские помещения, трехуровневую автостоянку», – сказал Толок.
По данным пресс-службы управления, это не единственная стройка: «Уже завершено строительство новой заставы на Камчатке, которая располагается в поселке Октябрьский Усть-Большерецкого района. Сдача в эксплуатацию и торжественное открытие планируется провести в преддверии Дня пограничника, 28 мая 2017 года».
В дальнейшем обновленные заставы откроются в селе Тиличики Олюторского района и на мысе Маячный в пригороде Петропавловска-Камчатского.
Использованы фотографии: http://www.skyscrapercity.com/