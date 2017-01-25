23:25 25 января

ВСУ из ПТРК расстреляли гражданский автомобиль в ЛНР

Информационный портал «Русская весна» сообщает о том, что неподалёку от населённого пункта Долгое (Луганская народная республика) украинские силовики обстреляли гражданский автомобиль из противотанкового ракетного комплекса. Как сообщается, автомобиль выстрелом противотанковой ракеты полностью уничтожен. В результате этого военного преступления погиб один человек – мужчина 1950 года рождения, несколько местных жителей получили ранения.

Тем временем, ДАН со ссылкой на разведку ДНР сообщает о переброске новых подразделений ВСУ и нацгвардии в Донбасс. В частности, сообщает о прибытии под Мариуполь примерно 800 представителей вооружённой группировки «Донбасс».

Из заявления представителя командования ВС ДНР полковника Эдуарда Басурина:
Наша разведка продолжает свою деятельность и вскрыла факт прибытия в район Мариуполя 800 националистов батальона «Донбасс» с целью реализации политических акций и провокаций в районах пунктов пропуска, а также проведения зачисток в населенных пунктах, прилегающих к линии разграничения.



ВСУ из ПТРК расстреляли гражданский автомобиль в ЛНР


Продолжаются обстрелы украинскими силовиками территории ДНР и ЛНР. Только за последние сутки по населённым пунктам республик было выпущено около 1 тыс. мин и снарядов. Повреждены 11 домов в посёлках Донецкой Народной Республики. Нарушены недавно восстановленные инженерные коммуникации в ЛНР. Обстрелам подвергся и город Докучаевск.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com
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Комментарии 44
  1. Vitalson Сегодня, 15:51
    Ну правильно, из этого гражданского автомобиля по ним ничего не прилетело бы, а по танку стрелять страшно, есть большие шансы в родное село под Львовом по частям приехать, аккуратно упакованным.
    Vitalson
    1. bouncyhunter Сегодня, 15:58
      Цитата: Vitalson
      Ну правильно, из этого гражданского автомобиля по ним ничего не прилетело бы, а по танку стрелять страшно, есть большие шансы в родное село под Львовом по частям приехать, аккуратно упакованным.

      ВСУ как их залужные хозяева умеют воевать только с заведомо более слабым противником , в данном случае - с гражданским автомобилем и мирным жителем . Д.Б.
      bouncyhunter
    2. электроОлег Сегодня, 17:08
      Они дибилы! Стрелять с ПТРК по цели, которая по сути сделана из фольги! Да там очереди с "утёса" хватило бы с лихвой. Больные люди у них в ВСУ.
      электроОлег
      1. Владыка Ситх Сегодня, 17:45
        Они у нас из ПТРК и по велосипедистам стреляют!
        Владыка Ситх
        1. Ныробский Сегодня, 20:56
          Цитата: Владыка Ситх
          Они у нас из ПТРК и по велосипедистам стреляют!

          Это и подтверждает тот факт, что ВСУ и все эти наци и карбаты, набраны из неадекватов, которых надо только с землёй перемешивать, не разбираясь в их идейных предпочтениях.
          Ныробский
  2. 210окв Сегодня, 15:53
    Преступники должны быть наказаны..Хотя это все по моему становится неактуальным...К сожалению.Выполнение мертворожденного минского договора поставлено во главу угла..
    210окв
    1. megavolt823 Сегодня, 16:52
      бог лишил их ума и чести . это я тебе как атеист пишу . дальше будет хуже . надо им к партизанским действиям переходить . пока не болит они не чего не хотят понимать . hi
      megavolt823
      1. Монос Сегодня, 16:58
        за последние сутки по населённым пунктам республик было выпущено около 1 тыс. мин и снарядов

        Стреляют и стреляют... Хотя говорили, что уже давно всё распродали. Откуда у них деньги на войну?
        Монос
        1. 210окв Сегодня, 17:19
          А кто говорил?Да тут же на сайте и стебались.Востоная Европа,Япония,США,саудиты..у всех где не попросят там и дадут..Вот и откуда оружие и боеприпасы.
          Цитата: Монос
          за последние сутки по населённым пунктам республик было выпущено около 1 тыс. мин и снарядов

          Стреляют и стреляют... Хотя говорили, что уже давно всё распродали. Откуда у них деньги на войну?
          210окв
        2. AlexeyAlexey Сегодня, 17:21
          Со времён Союза там немало оружия,техники и боеприпасов осталось.
          AlexeyAlexey
        3. Ныробский Сегодня, 21:00
          Цитата: Монос
          Откуда у них деньги на войну?

          Так под концовку 2016 года, при участии Маккейна им 360 млн.долларов в конгрессе одобрили - на квартал хватит, а там, если Трампа не смогут возбудить "нарушением" Минска-2 со стороны ЛДНР(читай Россией), то дальнейшего финансирования может и не быть. Вот и стараются ущербные, вызвать ответку...
          Ныробский
  3. biserino Сегодня, 15:59
    Интересно как потом ети люди научаться жить вместе?
    biserino
    1. 210окв Сегодня, 16:04
      Они и не собираются жить вместе.По планам Киева кто сопротивляется должен быть уничтожен,кто успеет-уедут в Россию.Остальные-все в гетто,Донбасское военное губернаторство..
      Цитата: biserino
      Интересно как потом ети люди научаться жить вместе?
      210окв
      1. дядя Мурзик Сегодня, 16:20
        210окв дырку от бублика получат,а не Донбасс! hi
        дядя Мурзик
        1. 210окв Сегодня, 17:25
          Да и я..надеюсь..А вот смотрите-они вплотную подошли к крупным городам и в принципе если соберут силы то могут и ударить.И пройти им фактически ну меньше сотни километров..Я не думаю что наши успеют то либо сделать..Два года назад там были люди-пассионарии,сейчас многие перегорели,кто то вообще уехал..Кого убили..Светлая память..
          Цитата: дядя Мурзик
          210окв дырку от бублика получат,а не Донбасс! hi
          210окв
    2. Donch4ak Сегодня, 17:24
      А ни как.... пропасть....
      Donch4ak
  4. krops777 Сегодня, 16:00
    ВСУ из ПТРК расстреляли гражданский автомобиль в ЛНР


    Нашли чем гордится, выродки, думаю это их последнее фото.
    krops777
  5. Дядька Сегодня, 16:01
    автомобиль выстрелом противотанковой ракеты полностью уничтожен

    несколько местных жителей получили ранения.

    Такое бывает?
    Дядька
  6. behemot Сегодня, 16:18
    ну сейчас хэроям сало и мэдали. Хэроически повоевалы.
    behemot
  7. PValery53 Сегодня, 16:20
    Доколе свидомиты в Донбассе будут расстреливать народ?! - Пора сполна получить сдачи. Минские соглашения - мёртворожденные.
    PValery53
    1. Скептик-Самоучка Сегодня, 16:40
      Отвечаю по порядку.
      1. Доколе? - Пока не втянут в войну ДЛНР, под любым соусом. Желательно еще, что бы провокаторы из ОБСЕ подтвердили "белость и пушистость" ВСУ.
      2. Пора получить. А ресурсы то есть на сдачу сполна?
      3. Минские соглашения. А вы заметили, что их сейчас трактуют только Европейцы? Москва молчит или отделывается ничего не значащими фразами. Создается впечатление, что "Путин слил"...
      Скептик-Самоучка
  8. biserino Сегодня, 16:25
    Цитата: 210окв
    Они и не собираются жить вместе.


    Жить вместе- ето без вариантов в какая там и федерация вместе с украинцам! Торговля и транспорт преостановлять не надо.
    biserino
  9. sub307 Сегодня, 16:42
    Цитата: biserino
    Интересно как потом ети люди научаться жить вместе?

    Никакого "потом" в обозримом будущем там никому "не светит", всё, что сейчас там происходит ещё надолго.
    sub307
  10. Белый53 Сегодня, 17:02
    И чего ждём?пора "ответку"дать ,до границ Луганской и Донецкой областей а там посмотреть и шлях до Киева!
    Белый53
    1. Скептик-Самоучка Сегодня, 17:32
      Вы, простите, с передовой пишите? Не?
      Или потягивая пивко, после работы, сидя на диванчике?
      Скептик-Самоучка
  11. samarin1969 Сегодня, 17:04
    Наступило время "Донбасса", к сожалению, который "в кавычках"..."Минск" позволяет Украине безнаказанно убивать жителей ЛДНР на долгое время, получать при этом награды и смысл жизни.
    samarin1969
  12. BOB044 Сегодня, 17:11
    И когда этих т-в-а-р-и-й уничтожат. Что бы их духа не осталось. am
    BOB044
  13. nord62 Сегодня, 17:15
    Ну и где эти "всё видящие" наблюдатели из ОБСЕ ?... где правозащитнички? ..... Где западные "честные" журналюги? angry Тишина..... Если честно, то лично мне очень хочется, чтобы какой-нибудь отмороженный укроп зарядил в машинку ОБСЕ, потому как меня очень интересует - заметят или нет, что их машинка взлетела на воздух hi
    nord62
    1. Скептик-Самоучка Сегодня, 17:33
      Полагаю, что ОБСЕ получили команду "не замечать" ВСУ и смотреть в оба за ДЛНР.
      Скептик-Самоучка
  14. Neputin Сегодня, 17:16
    Поддавливают и поддавливают. То в одном месте, то в другом. То 500 м забрали в "серой зоне", то в другом месте 1000 отжали. Так потихоньку и к границе с РФ подойдут. Эй вы, "ура-патриоты"! Где "хитрый план путина"?. Не слышу. Ау-у. Где "русские своих не бросают"? Не слышу опять... Что-то подзаткнулись все. Стыдно наверное.
    Neputin
    1. Cat Man Null Сегодня, 17:48
      Цитата: Neputin
      Поддавливают и поддавливают. То в одном месте, то в другом. То 500 м забрали в "серой зоне", то в другом месте 1000 отжали

      - чукча явно не читатель. Нате, просвещайтесь:

      Цитата: Владыка Ситх
      Да поджали и не только там, а на многих участках фронта. Что тому виной? - целесообразностью. Есть участки фронта, на которых нет смысла сидеть и терять людей на открытых участках местности или в условиях полу окружения. Поэтому и образовались такие серые участки, но ВСУ их заняло и теряет там теперь людей

      - перед тем, как отвечать, поинтересуйтесь, кто это говорит, ага?
      - а то глуповато выглядеть будете... боец вы наш, невидимого фронта... ошалевший negative
      Cat Man Null
      1. Neputin Сегодня, 21:21
        Скорее всего это так. Но позвольте поинтересоваться, а есть ли участки фронта на которых нецелесообразно сидеть ВСУ и они их оставили и отошли на 500-1000 м назад? Что-то я о таких не слышал. Можно конечно сказать, что в ВСУ все де.., то есть очень неумные люди, но ведь это не так. И Вы это прекрасно знаете. Кроме того, если ВСУ теряет людей просто вошедших в серую зону, значит ли это, что ополченцы их обстреливают и таким образом сами нарушают минские соглашения. Если да, то почему мы об этом не знаем?
        Neputin
        1. Cat Man Null Сегодня, 21:32
          Цитата: Neputin
          Но позвольте поинтересоваться...

          - у меня - бестолку, я в Замкадье живу и прямого сообщения с ЛДНР не имею
          - в отличии от меня, Владыка Ситх (он же Военкор «Маг», насколько я понимаю), ситуацией владеет полностью и в совершенстве
          - если действительно что-то хотите узнать (а не потроллить слегка) - адресуйтесь к нему. Так оно вернее будет, ИМХО yes

          Цитата: Neputin
          ... почему мы об этом не знаем?

          - я не знаю, почему Вы об этом не знаете laughing
          Cat Man Null
    2. ИванИванов Сегодня, 17:49
      Если бы "путин слил" давно бы начались масштабные боевые действия и не в серых зонах.
      ИванИванов
  15. Neputin Сегодня, 17:23
    А слил Путин или не слил каждый решает сам. Вот мой комментарий к статье "Новороссия- быть или не быть. Предисловие" от 14 сентября 2015. +1, -4. "То, что мы наблюдаем в течение года и есть "слив" проекта "НОВОРОССИЯ". Быстрый слив был невозможен из-за волны эйфории и патриотического оргазма, охватившего многих. Для того, чтобы начинать слив необходимо утомить обывателя, сделать некогда острые новости обыденностью, показать негатив с обеих сторон конфликта, что и было сделано. В этой ситуации рейтинг "великого Пу.." и его партии "Едим Россию" не пострадает так сильно, как мог бы в случае моментального слива в 2014 году. Искренне жаль порядочных честных, но простодушных людей, которые повелись на "патриотический оргазм" и в результате потяряли здоровье или жизнь в борьбе неизвестно за что. Очень горько и противно.... Так что с предисловием Вы несколько опоздали. Пора послесловие писать..."
    С определенным злорадством констатирую, что был и остаюсь прав. А таких статей (безусловно заказных) теперь будет все больше и больше. Нагнетают негатив, чтобы большинство населения России сказали: "Да ну его на..." Задолбали. Кругом воры. Пусть сами разбираются." Мы уже близко к такой ситуации. Жаль...
    Neputin
    1. Скептик-Самоучка Сегодня, 17:31
      Поддерживаю, однозначно.
      Скептик-Самоучка
  16. Львиная Грива Сегодня, 17:29
    Пора объявить в уголовный розыск на территории РФ всех : ВСУшников,СБУшников,Правосеков,Свободовцев и УНА-УНСО.
    Львиная Грива
    1. Скептик-Самоучка Сегодня, 17:35
      Ну вот представьте - объявили, как вы пишите в розыск на территории РФ. Дальше ЧТО? Какие действия? Издать очередной закон/постановление, которое заведомо неисполнимо?
      Скептик-Самоучка
  17. vetor Сегодня, 17:33
    Цитата: Neputin
    Поддавливают и поддавливают. То в одном месте, то в другом. То 500 м забрали в "серой зоне", то в другом месте 1000 отжали. Так потихоньку и к границе с РФ подойдут. Эй вы, "ура-патриоты"! Где "хитрый план путина"?. Не слышу. Ау-у. Где "русские своих не бросают"? Не слышу опять... Что-то подзаткнулись все. Стыдно наверное.

    А Вы предлагаете войска ввести? И что бы парни наши погибали?
    Или Путину стать президентом ДНР?
    vetor
    1. samarin1969 Сегодня, 20:06
      Ну, президент, скажем, части Сирии - Асад, а парни гибнут... В Осетии - тоже нашим мужикам досталось. Донбасс лучше чем Сирия, и не хуже Осетии. А люди там более русские по духу, чем в Москве. ...
      п.с. И "несиловые" методы воздействия на Украину пока неисчерпаны.
      samarin1969
    2. Neputin Сегодня, 21:34
      Я предлагаю "за базар отвечать". Что мешало Путину и Лаврову сказать в 2014, что Донецк и Луганск - это внутреннее дело Украины, но оказывать дипломатическое давление. Так ведь нет - "Русские своих не бросают..", "У нас есть хитрый план Путина..." , "Дума дает добро на использование ВС за границей..." Что, этого не было? Да тут на ВО захлебывались слюнями от восторга, как мы их раскатаем в блин..Что и этого не было? А потом прикинули хрен к носу и поняли, что ни Донецк, ни Луганск не нужен России ни политически, ни экономически (потому что не потянем) и начали "сдавать на задней" потихоньку, чтобы электорат не волновался. А о людях особо и не думал никто. Так, периодически гречку и макароны присылают, чтобы снять по ТВ для лохов.

      А по поводу гибели наших парней так лучше объясните за какие-такие интересы Миллера и Газпрома наши парни умирают в Сирии. Только про международный терроризм не надо - подташнивает уже.
      Neputin
      1. Cat Man Null Сегодня, 22:12
        Цитата: Neputin
        ... за какие-такие интересы Миллера и Газпрома наши парни умирают в Сирии. Только про международный терроризм не надо - подташнивает уже...

        - гм...
        - вот так вот навскидку (просто лениво искать-копаться): "Миллер с Газпромом" дают где-то треть поступления денех в бюджет РФ
        - с этих денех кормятся, в том числе, и так называемые "бюджетные организации"; в том числе и те, что обслуживают (прямо или косвенно) непосредственно Вас
        - не будет этих денех - организациям придется кормиться за Ваш счет. Вы этого хотите?

        Это только "про деньги". А вообще-то энергоносители - это достаточно серьезный, гм... аргумент в политике, экономических отношениях со странами за-руб-ёжья... ну, и далее по тексту.

        Доступно, или еще мельче разжевать? wink
        Cat Man Null
  18. Darth Revan Сегодня, 20:24
    Цитата: biserino
    Интересно как потом ети люди научаться жить вместе?


    Уже никак.
    Darth Revan
    1. biserino Сегодня, 22:05
      Путин слил- ето точно- бизнес есть бизнес- продажи газа в Германию ето прибьiл в милиярдов евра для правящая оллигархия,
      а защиту русских на Донбасе- ето вроде-
      "тьi мой БИЗНЕС на бабки поставил!"
      biserino

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