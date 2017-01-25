ВСУ из ПТРК расстреляли гражданский автомобиль в ЛНР

Наша разведка продолжает свою деятельность и вскрыла факт прибытия в район Мариуполя 800 националистов батальона «Донбасс» с целью реализации политических акций и провокаций в районах пунктов пропуска, а также проведения зачисток в населенных пунктах, прилегающих к линии разграничения.

Информационный портал «Русская весна» сообщает о том, что неподалёку от населённого пункта Долгое (Луганская народная республика) украинские силовики обстреляли гражданский автомобиль из противотанкового ракетного комплекса. Как сообщается, автомобиль выстрелом противотанковой ракеты полностью уничтожен. В результате этого военного преступления погиб один человек – мужчина 1950 года рождения, несколько местных жителей получили ранения.Тем временем, ДАН со ссылкой на разведку ДНР сообщает о переброске новых подразделений ВСУ и нацгвардии в Донбасс. В частности, сообщает о прибытии под Мариуполь примерно 800 представителей вооружённой группировки «Донбасс».Из заявления представителя командования ВС ДНР полковника Эдуарда Басурина:Продолжаются обстрелы украинскими силовиками территории ДНР и ЛНР. Только за последние сутки по населённым пунктам республик было выпущено около 1 тыс. мин и снарядов. Повреждены 11 домов в посёлках Донецкой Народной Республики. Нарушены недавно восстановленные инженерные коммуникации в ЛНР. Обстрелам подвергся и город Докучаевск.