В ВВО отобрали 50 экипажей для участия в следующем этапе «Танкового биатлона»
В Восточном округе из более чем тысячи экипажей Т-72Б и Т-72Б3 определены 50 лучших для участия в следующем этапе конкурса «Танковый биатлон», сообщает пресс-служба ВВО.
«В мотострелковых и танковых соединениях Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Бурятии, Забайкальском, Приморском, Хабаровском краях, Сахалинской и Амурской областях, завершился отбор танковых экипажей для участия во втором этапе всеармейского конкурса "Танковый биатлон"», – говорится в релизе.
В ходе первого отборочного этапа военнослужащие соревновались в вождении боевых машин, стрельбе из штатного вооружения танка.
«Для этих целей на полигонах ВВО было оборудовано более 10 трасс с препятствиями, включающими змейку, косогор, эскарп, колейный мост, ров. Стрельба включала сложные элементы, в том числе фланговую стрельбу и стрельбу по мишеням, появляющимся на минимальные интервалы времени», – рассказали в пресс-службе.
Сообщается, что лучшие 50 экипажей «примут участие во втором этапе конкурса "Танковый биатлон", который состоится на полигонах общевойсковых армий округа в феврале текущего года».
Окружной этап конкурса пройдет в марте на одном из полигонов, расположенных на Дальнем Востоке. Победители будут отстаивать честь округа на всеармейском этапе соревнований.
«В мотострелковых и танковых соединениях Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Бурятии, Забайкальском, Приморском, Хабаровском краях, Сахалинской и Амурской областях, завершился отбор танковых экипажей для участия во втором этапе всеармейского конкурса "Танковый биатлон"», – говорится в релизе.
В ходе первого отборочного этапа военнослужащие соревновались в вождении боевых машин, стрельбе из штатного вооружения танка.
«Для этих целей на полигонах ВВО было оборудовано более 10 трасс с препятствиями, включающими змейку, косогор, эскарп, колейный мост, ров. Стрельба включала сложные элементы, в том числе фланговую стрельбу и стрельбу по мишеням, появляющимся на минимальные интервалы времени», – рассказали в пресс-службе.
Сообщается, что лучшие 50 экипажей «примут участие во втором этапе конкурса "Танковый биатлон", который состоится на полигонах общевойсковых армий округа в феврале текущего года».
Окружной этап конкурса пройдет в марте на одном из полигонов, расположенных на Дальнем Востоке. Победители будут отстаивать честь округа на всеармейском этапе соревнований.
Использованы фотографии: Минобороны РФ