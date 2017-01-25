23:29 25 января

В ВВО отобрали 50 экипажей для участия в следующем этапе «Танкового биатлона»

В Восточном округе из более чем тысячи экипажей Т-72Б и Т-72Б3 определены 50 лучших для участия в следующем этапе конкурса «Танковый биатлон», сообщает пресс-служба ВВО.

В ВВО отобрали 50 экипажей для участия в следующем этапе «Танкового биатлона»


«В мотострелковых и танковых соединениях Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Бурятии, Забайкальском, Приморском, Хабаровском краях, Сахалинской и Амурской областях, завершился отбор танковых экипажей для участия во втором этапе всеармейского конкурса "Танковый биатлон"», – говорится в релизе.


В ходе первого отборочного этапа военнослужащие соревновались в вождении боевых машин, стрельбе из штатного вооружения танка.

«Для этих целей на полигонах ВВО было оборудовано более 10 трасс с препятствиями, включающими змейку, косогор, эскарп, колейный мост, ров. Стрельба включала сложные элементы, в том числе фланговую стрельбу и стрельбу по мишеням, появляющимся на минимальные интервалы времени», – рассказали в пресс-службе.

Сообщается, что лучшие 50 экипажей «примут участие во втором этапе конкурса "Танковый биатлон", который состоится на полигонах общевойсковых армий округа в феврале текущего года».

Окружной этап конкурса пройдет в марте на одном из полигонов, расположенных на Дальнем Востоке. Победители будут отстаивать честь округа на всеармейском этапе соревнований.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 4
  1. evge-malyshev Сегодня, 16:57
    Забава интересная. Пусть потренируются. Чем больше, тем лучше.
    evge-malyshev
  2. рус-5819 Сегодня, 18:57
    Цитата: evge-malyshev
    Забава интересная. Пусть потренируются. Чем больше, тем лучше.

    Может "пендюганов" пригласить, они же не так далеко - в пробалтике.
    рус-5819
  3. новичок Сегодня, 19:26
    хорошая штука танковый биатлон, всегда смотрю. фото_ колонна танков, красиво и внушительно.
    новичок
  4. vdovinab Сегодня, 23:28
    Цитата: рус-5819
    Цитата: evge-malyshev
    Забава интересная. Пусть потренируются. Чем больше, тем лучше.

    Может "пендюганов" пригласить, они же не так далеко - в пробалтике.

    В России жувачка и кола замерзают на улице! Не приедут!
    vdovinab

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