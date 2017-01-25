23:27 25 января

«Роскосмос» отозвал все двигатели второй и третьей ступеней носителя «Протон-М»

Руководство «Роскосмоса» приняло решение отозвать на Воронежский механический завод (ВМЗ) все двигатели второй и третьей ступеней ракет-носителей «Протон-М». Причиной стали технологические проблемы, вскрывшиеся в ходе огневых испытаний, сообщает Коммерсантъ.

«Роскосмос» отозвал все двигатели второй и третьей ступеней носителя «Протон-М»


По словам источников газеты, «речь идет о двигателях РД-0210/0211 и РД-0213/0214 производства Воронежского механического завода: они устанавливаются на вторую и третью ступень "Протона" соответственно».


«Проблема вскрылась некоторое время назад в ходе огневых испытаний одного из двигателей второй ступени: по результатам расследования причин инцидента выяснилось, что при сборке изделия использовались неликвидные компоненты», – рассказал собеседник.

В частности, вместо материалов с содержанием драгметаллов, которые должны применяться на этом типе двигателей, «использовались менее жаростойкие, которые используются в других типах двигателей, выпускаемых на ВМЗ», говорится в статье.

Этот факт не остался без внимания правоохранительных органов. Сейчас на предприятии работают сотрудники ФСБ и Следственного комитета.

«По документам, которые подписывали проверяющие, двигатели в полном порядке», – уточнил один из источников.

Решение об отзыве двигателей принято 20 января. «Речь идет обо всех без исключения двигателях для "Протонов", выпущенных на ВМЗ за последние несколько лет. Это десятки единиц, включая те, что уже были доставлены на космодром Байконур», – рассказал собеседник.

По словам источника, близкого к «Роскосмосу», «исправлять ситуацию на ВМЗ поручили научно-производственному объединению "Энергомаш"», поскольку считается, что там ситуация с качеством и надежностью выпускаемых двигателей на порядок выше.

«В контур интегрированной структуры, возглавляемой "Энергомашем", входит Конструкторское бюро химавтоматики, которое является разработчиком двигателей для второй и третьей ступеней ракет-носителей "Протон" и досконально знает технические характеристики двигателей и особенности их изготовления. Для исправления ситуации, которая сложилась на ВМЗ, в рамках проводимой "Роскосмосом" реформы отрасли в целом мы проведем аудит и дополнительный технический контроль всех двигателей, которые уже произвели на ВМЗ», – сообщил гендиректор "Энергомаша" Игорь Арбузов.

По его словам, данная мера «ускорит выявление причин обнаруженных дефектов, их устранение и может привести к изменениям в сроках запусков ракет-носителей типа "Протон" и "Союз"».

По данным газеты, в текущем году «Роскосмос» рассчитывал провести 27 пусков, не менее 8-ми из которых приходятся на «Протоны».

Использованы фотографии: Коммерсантъ / Олег Харсеев
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Комментарии 59
  1. НЕКСУС Сегодня, 16:28
    Лучше так,чем потом в СМИ видеть,как Протоны падают с дорогим оборудыванием...
    НЕКСУС
    1. Muvka Сегодня, 16:31
      Наконец-то я с вами согласен! :)
      Muvka
    2. Скептик-Самоучка Сегодня, 16:33
      "В частности, вместо материалов с содержанием драгметаллов, которые должны применяться на этом типе двигателей, «использовались менее жаростойкие, которые используются в других типах двигателей, выпускаемых на ВМЗ», говорится в статье." (с)

      Кто-то тут упорно, примерно недели 2 назад мне с пеной у рта доказывал, что ГОСТ и ТУ это одно и тоже... Что взаимозаменяемость и так далее....
      Ау, "специалисты"... вы где?

      "«По документам, которые подписывали проверяющие, двигатели в полном порядке», – уточнил один из источников." (с)
      А вот за такое - применять статью, как за измену Родине. С конфискацией у всех родственников всего.
      Скептик-Самоучка
      1. Vita VKO Сегодня, 16:46
        Установка причины сбоя или аварии это уже 70% победы! Осталось дело техники, устранить и проверить еще раз. Хорошо бы еще установить виновных в поставке некачественных материалов и взыскать с них ущерб. Вообще ситуация в ракетостроении напоминает цепь постоянных диверсий.
        Vita VKO
        1. 210окв Сегодня, 17:15
          Отозвать руководство концерна в сторонку и...И устроить децинацию...Ибо больше ничем их не проймешь..
          Цитата: Vita VKO
          Установка причины сбоя или аварии это уже 70% победы! Осталось дело техники, устранить и проверить еще раз. Хорошо бы еще установить виновных в поставке некачественных материалов и взыскать с них ущерб. Вообще ситуация в ракетостроении напоминает цепь постоянных диверсий.
          210окв
      2. Герасим Донской Сегодня, 17:04
        Да, верно, ведь ГОСТ -это Государственный обязательный стандарт, который обязан исполняться неукоснительно! А ТУ-есть внутренний на данном предприятии или ведомственный документ, в который по желанию и рукотворной необходимости вносятся изменения и дополнения. Нужна, например, легированная сталь, а мы принимаем в ТУ изменения и вместо неё втыкаем какую нибудь другую. Полетела-хорошо, не полетела, так ведь вот ТУ какое.
        Герасим Донской
        1. Homo Сегодня, 20:30
          Цитата: Герасим Донской
          Да, верно, ведь ГОСТ -это Государственный обязательный стандарт,

          ГОСТ – Государственный Стандарт (Государственный Общесоюзный стандарт).
          Homo
      3. AUL Сегодня, 17:24
        В частности, вместо материалов с содержанием драгметаллов, которые должны применяться на этом типе двигателей, «использовались менее жаростойкие, которые используются в других типах двигателей, выпускаемых на ВМЗ»

        Вот тут я не понял! Ведь чтоб заменить материал, заложеный конструктором, на другой - необходимо выпустить "Лист замены", на котором нужно собрать кучу подписей - констуктора, технолога, метролога, ОТК, снабженцев, ЦИС и еще много кого. Если заменили без "Листа" - это подсудное дело, если с "Листом" - разогнать всех подписавших, и тоже под суд за вредительство. Но, похоже, эта ситуация тянулась уже несколько лет. Не понимаю, как такое могло произойти!
        AUL
        1. Скептик-Самоучка Сегодня, 17:28
          Вы такими словами, как "Лист замены" не ругайтесь - выпускники ЕГЭ Вас не поймут однозначно.
          А как такая ситуация случилась? Да все просто - сидит снабженец-выпускник. который покупает материал у такого же манагера выпускника. И не понимают, что замена одного материала на другой - это не замена пуговицы на трусах. от собственно и все.
          Полагаю, что просто от неграмотности нынешних "выпускников", стоящих у руля.
          Скептик-Самоучка
      4. Koshak Сегодня, 18:09
        Цитата: Скептик-Самоучка
        "В частности, вместо материалов с содержанием драгметаллов, которые должны применяться на этом типе двигателей, «использовались менее жаростойкие, которые используются в других типах двигателей, выпускаемых на ВМЗ», говорится в статье." (с)

        Кто-то тут упорно, примерно недели 2 назад мне с пеной у рта доказывал, что ГОСТ и ТУ это одно и тоже... Что взаимозаменяемость и так далее....
        Ау, "специалисты"... вы где?

        Да тут не нужно быть специалистом. ГОСТ - это ГОСУДАРСТВЕННЫЙ стандарт, обязательный для всех, к кому он относится. А ТУ - это свои внутренние стандарты конкретной фирмы. Типа хочу мясо в колбасу положу, а хочу сою или силос. Подам заявку на ТУ, и если там нет отравы, то утвердят.
        Koshak
        1. jjj Сегодня, 18:56
          Все так, только ТУ не должно противоречить санитарным нормам и техническим регламентам
          jjj
          1. Koshak Сегодня, 19:07
            Цитата: jjj
            Все так, только ТУ не должно противоречить санитарным нормам и техническим регламентам

            Ну а я о чем? В название добавляют одно слово, например колбаса "докторская ОРИГИНАЛЬНАЯ" (особая, деликатесная) и вместо свинины пичкают туда сою, вместо говядины отходы от разделки птицы... Сан нормам не противоречит. А что такое тех. регламент в случае, когда "начинку" сами производители утверждают, пожалуйста проясните.,
            Koshak
      5. sandrmur76 Сегодня, 19:36
        Скептик-Самоучка С конфискацией у всех родственников всего.
        А если бы Ваш брат (накосячил) и к Вам пришли отбирать Ваше имущество я бы посмотрел как Вы поспешили бы отдать ВСЁ нажитое не посильным трудом .Разбираться надо и разберутся,но другими методами. yes
        sandrmur76
      6. Штык Сегодня, 19:37
        Цитата: Скептик-Самоучка
        С конфискацией у всех родственников всего.

        Чего мелочиться - со Всей России !!! smile
        Штык
        1. Скептик-Самоучка Сегодня, 20:48
          Штык, у тебя уже конфисковали и судя по комментам в этой теме - забрали самую ненужную тебе часть - мозг.
          Скептик-Самоучка
    3. maxim947 Сегодня, 16:37
      Сама по себе такая ситуация, связанная с "не ликвидностью" оборудования, а по сути контрафакта, обусловлена лишь одним - Деньги впереди всего, а с таким подходом далеко не уедешь, в данном случае - не улетишь
      maxim947
      1. Монос Сегодня, 16:49
        «По документам, которые подписывали проверяющие, двигатели в полном порядке», – уточнил один из источников.

        Ну, посадить никого не посадишь за такое, а вот вдумчиво почистить структуру возможно. Полетят голуби сизокрылые аки гордые ёжики, с ускорением.
        Монос
        1. Sirocco Сегодня, 17:47
          Цитата: Монос
          . Полетят голуби сизокрылые аки гордые ёжики, с ускорением.

          Ой, сомневаюсь я что полетят, не один год, и не только в космической отрасли подобное, и с подобными кадрами, а воз и ныне там.
          Думаю это тот случай, про который можно смело сказать, Сталина на них нету.
          Sirocco
          1. Штык Сегодня, 19:38
            Цитата: Sirocco
            Сталина на них нету.

            А на вас ? smile Был бы человек, а статья найдется !
            Штык
            1. Касым Сегодня, 19:51
              Давно было ясно, что с Протоном что-то ни то. Уж больно аварийная была. Но лучше поздно, чем никогда. И каким тупым надо быть, чтобы впихнуть "аналог"? Явно кого-то посадят, и куда эти драгметаллы "ушли"!? Иностранные страховщики из-за аварий теперь могут исками закидать или как? hi
              Удачи "многострадальному" Протону !!!
              Касым
    4. Alex_Rarog Сегодня, 20:18
      а куда делись драг металы которые там должны были быть? И это не фига не работяги сперли.... по моему надо кого то за деверсию судить...
      Alex_Rarog
  2. Герасим Донской Сегодня, 16:38
    Мда, я не сталинист, но, уважаемые товарищи, как же не хватает на военных заводах первых отделов и в целом НКВД с его подвалами и пр "Ты зачем, морда твоя вражеская, подменил на двигателях материал!? А ну, не юли, в глаза смотреть!..." А для лучшего понимания ситуации можно и ногами добавить. После того, когда вся эта кодла вороватых бракоделов признает себя агентами США, НАТО и пр, всему руководству з-да от директора до мастера участка "вышка"! Без права обжалования приговора. Скажете , они не агенты и не диверсанты, а простые бракоделы? Как знать, как знать...Но, уж очень похоже на окопавшуюся в ВПК РФ вредительскую сеть! Может я старомоден и даже тупо кровожаден, но ведь тот ущерб РФ,как материальный, так и моральный-политический, что нанесен такими "специалистами" очень велик, точнее -огромен!
    Герасим Донской
    1. НЕКСУС Сегодня, 16:42
      Цитата: Герасим Донской
      Скажете , они не агенты и не диверсанты, а простые бракоделы? Как знать, как знать...Но, уж очень похоже на окопавшуюся в ВПК РФ вредительскую сеть!

      А вы считаете,что проекты ВПК не курируются ФСБ ?Конечно без подвалов,но уверен,разбирательство будет.
      НЕКСУС
      1. Герасим Донской Сегодня, 16:57
        Я вообще ничего не считаю, а лишь вижу по ЦТВ взорвавшиеся Протоны, причем уже не первый год. Действительно - это кураторство, т е наблюдение, попечительство добрых дядюшек, которые в доле. А нужно совсем другое, жесткая и даже жестокая военная приемка, госконтроль и т п А у кураторов и дальше ракеты будут падать, "ситуация изучаться и в ней будут разбираться" и т д...
        Герасим Донской
        1. Sirocco Сегодня, 17:56
          Цитата: Герасим Донской
          А нужно совсем другое, жесткая и даже жестокая военная приемка, госконтроль

          В 1986 году, с нашего завода на котором я проходил практику, отправили в командировку в златоглавую, токарей и фрезеровщиков с 6 разрядом. По приезду рассказали что участвовали в строительстве Бурана. Рассказан случай, произошедший там, фрезеровщик, сделал отверстие не там где надо, и да бы избежать разборок, зачеканил его алюминиевым прутком и фрезеранул, выявился брак в ванне на изделии зеленого цвета красовалась затычка, другого цвета. Выгнали этого "спеца" с треском. Думаю пора прекращать эти эксперименты с диким капитализмом, и кумовством на местах. Но это наши хотелки. Как воровали так и будут продолжать.((((
          Sirocco
          1. Штык Сегодня, 19:46
            Цитата: Sirocco
            Как воровали так и будут продолжать.((((

            Как при царе, коммунистах, сейчас - эта забава у нас испокон веков!
            Штык
    2. Штык Сегодня, 19:42
      Цитата: Герасим Донской
      А для лучшего понимания ситуации можно и ногами добавить. После того, когда вся эта кодла вороватых бракоделов признает себя агентами США, НАТО и пр, всему руководству з-да от директора до мастера участка "вышка"!

      Свято место, пусто не бывает ! smile
      Цитата: Герасим Донской
      Может я старомоден и даже тупо кровожаден

      С последним, полностью согласен! wink
      Штык
      1. Герасим Донской Сегодня, 22:10
        Чё, боднуться захотелось? Да, свято место пусто не бывает, ты же вот в образе ин-ет тролля объявился. fool
        Герасим Донской
  3. viktor. Сегодня, 16:44
    чугунный двигатель был бы дешевле и температуру держит, ПОЗОР в лагерь всех и отобрать всё!
    viktor.
    1. фа2998 Сегодня, 17:25
      Чугун тоже 10 руб.в чермете-нужно делать картонные!Пусть прямо на земле горит-хоть на голову никому не попадет.Пилите Шура,пилите!Как только государство даст куда то деньги-враз вырастают жулики.А один большой человек сказал "у нас не 37 год". negative hi
      фа2998
      1. Штык Сегодня, 19:48
        Цитата: фа2998
        Чугун тоже 10 руб.в чермете

        Откуда такая осведомленность? Меня мучают смутные сомнения - "рудокопствуете" ? wink
        Штык
  4. капрал Сегодня, 16:57
    Рогозин про батуты уже не шутит? Странно.
    капрал
  5. Siberian Сегодня, 17:01
    3D печать? Нееее, не слышали! Просто для иллюстрации: мелкая конторка печатает движки за два дня - https://m.hightech.fm/2017/01/20/tri-d-engine
    Да, движки маленькие у них, так и с Роскосмосом их не сравнить. Тут проблема не в отсутствии навыков или технологий, а в отсутствии желания руководства что-либо делать .
    Siberian
  6. Просто человек Сегодня, 17:07
    Нашу страну спасёт всеобщая любовь и массовые расстрелы
    Просто человек
    1. Штык Сегодня, 19:49
      Цитата: Просто человек
      Нашу страну спасёт всеобщая любовь и массовые расстрелы

      И вам того же ! hi
      Штык
  7. Shuttle Сегодня, 17:16
    Ждем результатов расследования. В это время чистим, смазываем и протираем ветошью табельное оружие.
    Shuttle
  8. doubovitski Сегодня, 17:40
    Цитата: Скептик-Самоучка
    "В частности, вместо материалов с содержанием драгметаллов, которые должны применяться на этом типе двигателей, «использовались менее жаростойкие, которые используются в других типах двигателей, выпускаемых на ВМЗ», говорится в статье." (с)

    Кто-то тут упорно, примерно недели 2 назад мне с пеной у рта доказывал, что ГОСТ и ТУ это одно и тоже... Что взаимозаменяемость и так далее....
    Ау, "специалисты"... вы где?

    "«По документам, которые подписывали проверяющие, двигатели в полном порядке», – уточнил один из источников." (с)
    А вот за такое - применять статью, как за измену Родине. С конфискацией у всех родственников всего.

    ГОСТ и ТУ отличаются утверждающей эти документы организацией. Если в СССР (состояние дел в современной России не знаю) утверждал Государственный Комитет Стандартов, а ТУ, в зависимости от категории , могло утверждать и отраслевое министерство, и даже завод- изготовитель.
    doubovitski
  9. doubovitski Сегодня, 17:44
    Цитата: 210окв
    Отозвать руководство концерна в сторонку и...И устроить децинацию...Ибо больше ничем их не проймешь..
    Цитата: Vita VKO
    Установка причины сбоя или аварии это уже 70% победы! Осталось дело техники, устранить и проверить еще раз. Хорошо бы еще установить виновных в поставке некачественных материалов и взыскать с них ущерб. Вообще ситуация в ракетостроении напоминает цепь постоянных диверсий.

    ДециМация ничего не исправит. Нужно вернуть многоступенчатую военную приёмку. И уголовную ответственность за допущение несоответствия изделий чертежам.
    doubovitski
  10. doubovitski Сегодня, 17:52
    Цитата: Siberian
    3D печать? Нееее, не слышали! Просто для иллюстрации: мелкая конторка печатает движки за два дня - https://m.hightech.fm/2017/01/20/tri-d-engine
    Да, движки маленькие у них, так и с Роскосмосом их не сравнить. Тут проблема не в отсутствии навыков или технологий, а в отсутствии желания руководства что-либо делать .

    Неграмотному абсолютно в деле машиностроения:
    Печатают не движки, а некоторое детали. Причём, такая деталь- это черновая заготовка, которую потом обрабатывают и доводят до кондиции механическим способом. Никакие извращения в такой технологии не заменяют гальванические покрытия, закалку, отпуск, нормализацию и прочие, склеивание и сборку. Это обычно очень вялотекущие операции, поскольку там имеют дело с очень габаритными изделиями.
    doubovitski
    1. Siberian Сегодня, 21:54
      Ну да, ну да - "всего лишь" камеры сгорания печатают, причем, у крупных двигателей: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/SuperDraco_(%D1%8
      0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B
      4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
      )

      Иногда полезно обновлять свои знания.
      Siberian
  11. Сибирь Сегодня, 18:02
    Цитата: Скептик-Самоучка
    Вы такими словами, как "Лист замены" не ругайтесь - выпускники ЕГЭ Вас не поймут однозначно.
    А как такая ситуация случилась? Да все просто - сидит снабженец-выпускник. который покупает материал у такого же манагера выпускника. И не понимают, что замена одного материала на другой - это не замена пуговицы на трусах. от собственно и все.
    Полагаю, что просто от неграмотности нынешних "выпускников", стоящих у руля.

    Причем тут снабженец?))) Ему что заказали, то он и поставляет либо согласовывает с технарями замену в случае невозможности поставки того что требовалось изначально. Здесь виновных нужно искать на более высоком уровне (как минимум начальники цехов)... А вообще все в нашей стране идет от того что нет адекватности и неотвратимости наказания совершенному проступку...
    Сибирь
  12. doubovitski Сегодня, 18:08
    Цитата: Герасим Донской
    Мда, я не сталинист, но, уважаемые товарищи, как же не хватает на военных заводах первых отделов и в целом НКВД с его подвалами и пр "Ты зачем, морда твоя вражеская, подменил на двигателях материал!? А ну, не юли, в глаза смотреть!..." А для лучшего понимания ситуации можно и ногами добавить. После того, когда вся эта кодла вороватых бракоделов признает себя агентами США, НАТО и пр, всему руководству з-да от директора до мастера участка "вышка"! Без права обжалования приговора. Скажете , они не агенты и не диверсанты, а простые бракоделы? Как знать, как знать...Но, уж очень похоже на окопавшуюся в ВПК РФ вредительскую сеть! Может я старомоден и даже тупо кровожаден, но ведь тот ущерб РФ,как материальный, так и моральный-политический, что нанесен такими "специалистами" очень велик, точнее -огромен!

    Вы здесь во многом не правы. Не нужны допросы с пристрастием. Нужно просто элементарно ввести выведенные раньше военную приёмку во всей технологической цепочке производства как изделия в целом, так и всех элементов. Производственники в цехе, конечно, не станут на свой страх и риск менять материал или технологию. В моё время, подобное оформлялось Картами Разрешения, подписываемыми у всех, от конструктора до начальника ОТК и военпреда. И каждый имел право, не принять такое допущение. Даже я, простой ведущий конструктор. Ни одна живая душа не могла заставить меня. Что говорить о более высоких инстанциях- Главном Инженере, и Военпреде. Решение о запуске в производстве составлялось только тогда, когда Военпред получал справку о полной комплектации как покупными, так и материалами на складах завода. Проверялось ВСЁ. И на любой стадии он имел право остановить производство. Уведомление посылалось как своему военному начальству, так и в наше министерство. Такие изделия были записаны в Планы Военно- Промышленной Комиссии, а так же, естественно, в министерстве,и клизьму за срывы получал не директор завода, а министр. Система действовала прекрасно.
    doubovitski
    1. Герасим Донской Сегодня, 18:48
      Так ведь всё это было, но были и те самые подвалы НКВД, куда могли попасть и ведущие инженеры и представители той самой строгой военприёмки! За брак и недоделки, за продажность и пр! Ситуация зашла так далеко, что ваши благородные изречения о том, как это было на вашем и др заводах, кажутся современным махинаторам и негодяям каким то чудаковатым бредом. Принципы наведения порядка и ликвидации известны и везде почти одинаковы. Сначала- ликвидируют организаторов преступлений и карают злостных преступников, или агентуру . Затем вводят постоянные меры жесткого контроля и поощрений, постоянно напоминая, что ждет тех, кто нарушит ГОСТы, украдет спецметалл для перепродажи и т д. и не дай бог, станет работать на врага! Неужели не понятно, что всеми этими бла-бла и "постановлениями об улучшении" уже ничего не сделать?
      Герасим Донской
      1. Штык Сегодня, 19:54
        Цитата: Герасим Донской
        Сначала- ликвидируют организаторов преступлений и карают злостных преступников, или агентуру .

        Герасим! Муму утопил, теперь за людишек решил взяться ? wassat
        Штык
        1. Герасим Донской Сегодня, 22:15
          Когда человек вспоминает из школьной программы эту притчу о собачке, то это может говорить о его хорошей памяти. Но, учитывая, что ты тут скачешь по ком -там, как пьяная блоха, это говорит о твоей тупости. Штык, однако, только тупой и ржавый.
          Герасим Донской
    2. JustMe Сегодня, 21:41
      ..Производственники в цехе, конечно, не станут на свой страх и риск менять материал или технологию..
      Проблема в том, что ВСЯ эта система контроля - совершенно "не ловит мышей"... некоторых типов..
      Это прежде всего случаи - где надо проявлять мозги..
      Вот к примеру, возьмем и включим измерительный датчик из контура управления ракетой. Нам нужно качественно снять и записать параметры.. Данный замер повторяем через месяц.. и далее - через два.. Применяемые тонкопленочные технологии - нестабильны и мы это можем увидеть в постоянном временном дрейфе параметров.. Далее проецируем этот дрейф на время службы ракеты..
      Ну и куда полетит эта ракета в конце этого срока?
      Вся эта публика в цеху прекрасно осведомлена об этой проблеме.. но они предпочитают молчать в тряпочку... и по возможности по быстрому пропихнуть продукцию..
      JustMe
  13. 16112014nk Сегодня, 18:38
    Безответственность и безнаказанность - причины бардака на всех уровнях власти, на всех без исключения. По другому эта система дикого рыночного капитализма работать не может. А менять её антинародная власть не хочет.
    16112014nk
  14. nik13 Сегодня, 18:56
    Когда корабелку у нас делали такая же хрень началась, благо военпреды встали на дыбы, ну и вроде разобрались на местном уровне, а так бы ..,.
    nik13
  15. doubovitski Сегодня, 19:16
    Цитата: Герасим Донской
    Так ведь всё это было, но были и те самые подвалы НКВД, куда могли попасть и ведущие инженеры и представители той самой строгой военприёмки! За брак и недоделки, за продажность и пр! Ситуация зашла так далеко, что ваши благородные изречения о том, как это было на вашем и др заводах, кажутся современным махинаторам и негодяям каким то чудаковатым бредом. Принципы наведения порядка и ликвидации известны и везде почти одинаковы. Сначала- ликвидируют организаторов преступлений и карают злостных преступников, или агентуру . Затем вводят постоянные меры жесткого контроля и поощрений, постоянно напоминая, что ждет тех, кто нарушит ГОСТы, украдет спецметалл для перепродажи и т д. и не дай бог, станет работать на врага! Неужели не понятно, что всеми этими бла-бла и "постановлениями об улучшении" уже ничего не сделать?

    Про подвалы не мелите чушь. Туда совали как раз, в большинстве, не технических хулиганов. нарушающих техпроцессы, а для обеливания своего рапиздяйства, подсовывая других.
    doubovitski
    1. Герасим Донской Сегодня, 22:22
      Да ладно Вам впаривать. Подвалы или камеры, какая разница. Вам бы по сути что нибудь сказать. "У нас просто так, без причины никого не сажают!"(Жеглов) Кстати, более всего, разгильдяйства было у тех, кто попадал в кутузку.
      Герасим Донской
  16. JustMe Сегодня, 19:53
    После всех НИИ, КБ , в том числе космических где я работал, - сейчас я работаю в частной фирме..
    Психологически - это реально "курорт"..
    И ключевой момент в этом - это дикая ответственность.. Те кто проваливает работы - им лучше самим уйти, иначе - здесь просто выбрасывают.. Также это означает - что освобождается место.. и сильный "боец" его может занять...
    Этаж разработчиков у нас напоминает бойцовский клуб...

    .. А космическая промышленность (по крайней мере где я работал..) - это место забитое "глистами".. И эти "глисты" там диктуют правила "игры"...
    JustMe
  17. Игорь В Сегодня, 19:53
    Наконец-то обнаружилась "посторонняя частица", которая не давала жить космическим аппаратам. Хочется пожелать, чтобы нашли эту "частицу" и примерно вздули.
    Игорь В
  18. Штык Сегодня, 20:50
    Ну пошумели, а теперь несколько другая информация.
    В частности, вместо материалов с содержанием драгметаллов, которые должны применяться на этом типе двигателей, «использовались менее жаростойкие, которые используются в других типах двигателей, выпускаемых на ВМЗ», говорится в статье.

    Анализ показал, что при производстве ракет-носителей «Протонов-М» был использован припой, несоответствующий конструкторской документации. «В декабре 2016 года были проведены очередные испытания двигателя второй ступени "Протон-М". По итогам испытаний к функционированию двигателя замечаний нет. Детальный анализ выявил применение в производстве припоя, несоответствующего конструкторской документации»,— приводит «РИА Новости» сообщение «Роскосмоса».
    Вместо штатного был применен другой, «более дорогостоящий припой с содержанием драгметалла». «Так как выявлено несоответствие изделия конструкторской документации, то было принято решение о проверке двигателей»,— заявили в госкорпорации. «В настоящее время специалисты "Роскосмоса", ВМЗ и НПО "Энергомаш" занимаются определением количества двигателей, в которых также использован данный припой»,— рассказали в компании. Все двигатели с дефектом заменят. В «Роскосмосе» не сообщили, сколько двигателей могут быть отозваны.
    Штык
    1. Герасим Донской Сегодня, 22:24
      Это все СМИ уже сообщили и без тебя. Или ты тут работаешь попугаем?
      Герасим Донской
      1. Cat Man Null Сегодня, 22:44
        Цитата: Герасим Донской
        Это все СМИ уже сообщили и без тебя

        - тыкать можно себе в лоб. Иногда, в незапущенных случаях, помогает yes
        - "тыкать" на ВО не принято и считается хамством. Вы хам?

        Цитата: Герасим Донской
        Это все СМИ уже сообщили

        - "детали" про примененный припой я, например, еще не видел
        - поэтому камраду Штык поставлю плюс, а Вам минус ничего, поскольку минусы отменили... а зря отменили...
        Cat Man Null
  19. злой партизан Сегодня, 21:03
    вместо материалов с содержанием драгметаллов, которые должны применяться на этом типе двигателей, «использовались менее жаростойкие
    Платину не доложили в сплав чтоли? what Другие тугоплавкие драгметаллы в голову что-то не приходят...Да и платина - так себе тугоплавкий метал. что-то около 1700 по Цельсию. Цирконий и то за 1800. короче- не понял: об чём речь... sad
    злой партизан
  20. Region-25.rus Сегодня, 21:06
    Очередной "аффективный манагер" наверное решил сэкономить.....
    Region-25.rus
  21. doubovitski Сегодня, 22:39
    Цитата: Siberian
    Ну да, ну да - "всего лишь" камеры сгорания печатают, причем, у крупных двигателей: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/SuperDraco_(%D1%8
    0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B
    4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
    )

    Иногда полезно обновлять свои знания.

    Обновите макулатуру в голове. Вначале писали о печати двигателей, причём, настолько скоростной, что укладывались в два дня, теперь, оказывается только эту могучую деталь. Разные отделы вашего склада ума конфликтуют между собой.
    doubovitski
  22. алексей1213 Сегодня, 23:07
    При огневых испытаниях прогорели форсунки газогенератора.Газогенератор отработал положеное время .Стали искать причину и обнаружили подмену припоя.Произошла ошибка при получении припоя в кладовке.Припои обои серебряные но разное содержание поладия.Визуально их не отличишь .Поставили самый дорогой припой.Определить на каком двигателе стоит газогенератор с таким припоем не могут.Поэтому снимают все двигатели.Вот такая дорогая ошибка произошла.По Прогресу завод назначили виноватым как завод не отпирался .А проблема на заводе одна отсутствие толковой организации и управления.Как и везде по стране.
    алексей1213

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