«Роскосмос» отозвал все двигатели второй и третьей ступеней носителя «Протон-М»
Руководство «Роскосмоса» приняло решение отозвать на Воронежский механический завод (ВМЗ) все двигатели второй и третьей ступеней ракет-носителей «Протон-М». Причиной стали технологические проблемы, вскрывшиеся в ходе огневых испытаний, сообщает Коммерсантъ.
По словам источников газеты, «речь идет о двигателях РД-0210/0211 и РД-0213/0214 производства Воронежского механического завода: они устанавливаются на вторую и третью ступень "Протона" соответственно».
«Проблема вскрылась некоторое время назад в ходе огневых испытаний одного из двигателей второй ступени: по результатам расследования причин инцидента выяснилось, что при сборке изделия использовались неликвидные компоненты», – рассказал собеседник.
В частности, вместо материалов с содержанием драгметаллов, которые должны применяться на этом типе двигателей, «использовались менее жаростойкие, которые используются в других типах двигателей, выпускаемых на ВМЗ», говорится в статье.
Этот факт не остался без внимания правоохранительных органов. Сейчас на предприятии работают сотрудники ФСБ и Следственного комитета.
«По документам, которые подписывали проверяющие, двигатели в полном порядке», – уточнил один из источников.
Решение об отзыве двигателей принято 20 января. «Речь идет обо всех без исключения двигателях для "Протонов", выпущенных на ВМЗ за последние несколько лет. Это десятки единиц, включая те, что уже были доставлены на космодром Байконур», – рассказал собеседник.
По словам источника, близкого к «Роскосмосу», «исправлять ситуацию на ВМЗ поручили научно-производственному объединению "Энергомаш"», поскольку считается, что там ситуация с качеством и надежностью выпускаемых двигателей на порядок выше.
«В контур интегрированной структуры, возглавляемой "Энергомашем", входит Конструкторское бюро химавтоматики, которое является разработчиком двигателей для второй и третьей ступеней ракет-носителей "Протон" и досконально знает технические характеристики двигателей и особенности их изготовления. Для исправления ситуации, которая сложилась на ВМЗ, в рамках проводимой "Роскосмосом" реформы отрасли в целом мы проведем аудит и дополнительный технический контроль всех двигателей, которые уже произвели на ВМЗ», – сообщил гендиректор "Энергомаша" Игорь Арбузов.
По его словам, данная мера «ускорит выявление причин обнаруженных дефектов, их устранение и может привести к изменениям в сроках запусков ракет-носителей типа "Протон" и "Союз"».
По данным газеты, в текущем году «Роскосмос» рассчитывал провести 27 пусков, не менее 8-ми из которых приходятся на «Протоны».
По словам источников газеты, «речь идет о двигателях РД-0210/0211 и РД-0213/0214 производства Воронежского механического завода: они устанавливаются на вторую и третью ступень "Протона" соответственно».
«Проблема вскрылась некоторое время назад в ходе огневых испытаний одного из двигателей второй ступени: по результатам расследования причин инцидента выяснилось, что при сборке изделия использовались неликвидные компоненты», – рассказал собеседник.
В частности, вместо материалов с содержанием драгметаллов, которые должны применяться на этом типе двигателей, «использовались менее жаростойкие, которые используются в других типах двигателей, выпускаемых на ВМЗ», говорится в статье.
Этот факт не остался без внимания правоохранительных органов. Сейчас на предприятии работают сотрудники ФСБ и Следственного комитета.
«По документам, которые подписывали проверяющие, двигатели в полном порядке», – уточнил один из источников.
Решение об отзыве двигателей принято 20 января. «Речь идет обо всех без исключения двигателях для "Протонов", выпущенных на ВМЗ за последние несколько лет. Это десятки единиц, включая те, что уже были доставлены на космодром Байконур», – рассказал собеседник.
По словам источника, близкого к «Роскосмосу», «исправлять ситуацию на ВМЗ поручили научно-производственному объединению "Энергомаш"», поскольку считается, что там ситуация с качеством и надежностью выпускаемых двигателей на порядок выше.
«В контур интегрированной структуры, возглавляемой "Энергомашем", входит Конструкторское бюро химавтоматики, которое является разработчиком двигателей для второй и третьей ступеней ракет-носителей "Протон" и досконально знает технические характеристики двигателей и особенности их изготовления. Для исправления ситуации, которая сложилась на ВМЗ, в рамках проводимой "Роскосмосом" реформы отрасли в целом мы проведем аудит и дополнительный технический контроль всех двигателей, которые уже произвели на ВМЗ», – сообщил гендиректор "Энергомаша" Игорь Арбузов.
По его словам, данная мера «ускорит выявление причин обнаруженных дефектов, их устранение и может привести к изменениям в сроках запусков ракет-носителей типа "Протон" и "Союз"».
По данным газеты, в текущем году «Роскосмос» рассчитывал провести 27 пусков, не менее 8-ми из которых приходятся на «Протоны».
Использованы фотографии: Коммерсантъ / Олег Харсеев