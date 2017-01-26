Что с "российским" космосом?..

Скафандр "Орлан-МКС"

Обломки, обнаруженные в Туве

1 декабря 2016 года в 17:52 о московскому времени с космодрома «Байконур» стартовала ракета-носитель «Союз-У» с грузовым кораблем «Прогресс МС-04».Планировалось, что 3 декабря грузовой корабль причалит к модулю «Звезда» Международной космической станции. Грузовик должен был доставить на орбиту более двух тонн груза, в том числе средства для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа 50-й долговременной экспедиции МКС, оборудование для поддерживания станции в рабочем режиме.Также в состав груза входил первый экземпляр скафандра нового поколения «Орлан-МКС» для российских космонавтов и теплица «Лада-2», предназначенная для экспериментов по выращиванию ряда зерновых и овощей в условиях невесомости.После 382-й секунды полёта приём телеметрической информации прекратился. Штатные средства контроля не зафиксировали функционирование корабля на расчётной орбите. Спустя 2 часа Роскосмос был вынужден признать потерю ракеты-носителя и грузового корабля.Авария произошла над территорией Республики Тувы на высоте 190 километров. Большая часть корабля сгорела в атмосфере, а несколько обломков упало западнее города Кызыла.Встал вопрос о том, на какую сумму были застрахованы космические аппараты? Покрывала ли сумма страховки ущерб от аварии? Как выяснилось, не покрывала изначально. Страховое покрытие неудачного запуска составляло 2,5 миллиарда рублей, а вот ущерб от потери грузового корабля явно превысит 4 миллиарда рублей. То есть минимум 1,5 бюджетных миллиарда псу под хвост. Не слишком ли большая расточительность на фоне экономических проблем? Это во-первых. И, во-вторых, не являются ли такие финты с не покрывающими убытки страховками сознательными, а не случайными?.. Если рассматривать предположение номер два, то и вовсе возникают сомнения относительно того, что с кораблём мог произойти именно "несчастный случай"... Нет ли у этого "несчастного случая" конкретного имени и фамилии?В средствах массовой информации выдвигалось множество версий причин падения космического грузового корабля, но 11 января 2017 года корпорация Роскосмос выступила с официальным сообщением о причинах аварии ракеты-носителя «Союз-У» и космического грузовика «Прогресс МС-04». Члены аварийной комиссии считают, что причиной послужило вскрытие бака «О» третьей ступени ракеты-носителя в результате воздействия элементов, возникших при разрушении двигателя, который, вероятнее всего, разрушился из-за возгорания и дальнейшего разрушения насоса окислителя. Возгорание же насоса окислителя могло произойти при попадании посторонних частиц в полость насоса, либо имело место нарушение технологии сборки двигателя.Двигатель РД-0110 разработан Воронежским конструкторским бюро «Химавтоматика» (КБХА), а собирается на Воронежском механическом заводе.Генеральный директор ФГУП «Воронежский механический завод» Иван Коптев написал заявление по собственному желанию и ушёл в отставку 20 января 2017 года. В качестве причины увольнения называется «неудовлетворительная работа и качество выпускаемой продукции».Чёрная полоса в истории воронежских двигателей началась 24 августа 2011 году со старта ракеты-носителя «Союз-У» с грузовым кораблём «Прогресс М-12М» на борту, у которого на 325-й секунде полёта в топливной системе третьей ступени возникли неполадки, что и привело к сбою в работе двигателя с последующим его полным отключением. Сразу же появилась информация, что причиной аварии могла стать некачественная сварка при производстве двигателя РД-0110 на КБХА, но затем аварию признали случайностью.23 декабря 2011 года упала ракета-носитель «Союз-2.1б», которая должна была вывести на орбиту спутник «Меридиан» и тогда причиной падения стал отказ двигателя.16 мая 2015 года ракета-носитель «Протон» не смогла вывести на орбиту мексиканский спутник «MexSat-1». В результате внештатной ситуации в плотных слоях атмосферы сгорели ракета и сам аппарат. Спустя месяц глава Роскосмоса Игорь Комаров заявил, что причиной случившегося стал конструктивный дефект двигателя.После такого ряда неудач руководство Роскосмоса не стало продлевать контракт с Воронежским КБХА, а с поста генерального директора КБХА был уволен Владимир Рачук, который руководил предприятием с 1993 года.Декабрьская авария поставила под удар не только репутацию воронежских конструкторов и производственников, но и сразу несколько проектов. Дело в том, что двигатель РД-0110 является штатным сразу для нескольких изделий семейства «Союз», а упомянутых конструкторов по пальцам пересчитать...13 января 2017 года стало известно о замене воронежского двигателя в новой, собранной в Самаре ракете «Союз-У», которой и предстоит вывести на орбиту очередной «Прогресс» взамен потерянного.Если говорить о статистике, то за период с 2006 по 2016 годы, в РФ каждый 17-й запуск российской ракеты с тем или иным космическим аппаратом на борту заканчивается аварией. Если искать плюсы, то Россия и пусков за последние годы осуществила больше. А вот минус в том, что процентное соотношение пусков и потерь не в нашу пользу – на фоне показателей всей так называемой «большой космической тройки». Казалось бы, если рассмотреть статистику последнего десятилетия космических программ СССР, то там можно будет увидеть куда более благостную картину. Однако «благости» немногим более – успешных стартов, по одним данным, лишь на 2, по другим, на 5 процентов выше. Это оценки, кстати, отечественных экспертов – так что никакой, что называется, конспирологии.О причинах срывов и аварий в космической отрасли говорим часто и много. И, похоже, вырисовывается целый клубок причин, среди которых и коррупционная составляющая, и отсутствие должного числа квалифицированных кадров - профессионального (в том числе и рабочего) состава производственных предприятий, явные проблемы с наличием «молодой смены», что в свою очередь упирается в проблемы адекватности предоставляемых образовательных услуг реальным государственным интересам. В общем, клубок велик, плюс нити его изрядно спутаны. Разматывать или только рубить как тот Гордиев узел?..