01:20 27 января

Что с "российским" космосом?..

1 декабря 2016 года в 17:52 о московскому времени с космодрома «Байконур» стартовала ракета-носитель «Союз-У» с грузовым кораблем «Прогресс МС-04».

Планировалось, что 3 декабря грузовой корабль причалит к модулю «Звезда» Международной космической станции. Грузовик должен был доставить на орбиту более двух тонн груза, в том числе средства для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа 50-й долговременной экспедиции МКС, оборудование для поддерживания станции в рабочем режиме.

Также в состав груза входил первый экземпляр скафандра нового поколения «Орлан-МКС» для российских космонавтов и теплица «Лада-2», предназначенная для экспериментов по выращиванию ряда зерновых и овощей в условиях невесомости.


Что с "российским" космосом?..

Скафандр "Орлан-МКС"


После 382-й секунды полёта приём телеметрической информации прекратился. Штатные средства контроля не зафиксировали функционирование корабля на расчётной орбите. Спустя 2 часа Роскосмос был вынужден признать потерю ракеты-носителя и грузового корабля.

Что с "российским" космосом?..


Авария произошла над территорией Республики Тувы на высоте 190 километров. Большая часть корабля сгорела в атмосфере, а несколько обломков упало западнее города Кызыла.

Что с "российским" космосом?..

Обломки, обнаруженные в Туве


Встал вопрос о том, на какую сумму были застрахованы космические аппараты? Покрывала ли сумма страховки ущерб от аварии? Как выяснилось, не покрывала изначально. Страховое покрытие неудачного запуска составляло 2,5 миллиарда рублей, а вот ущерб от потери грузового корабля явно превысит 4 миллиарда рублей. То есть минимум 1,5 бюджетных миллиарда псу под хвост. Не слишком ли большая расточительность на фоне экономических проблем? Это во-первых. И, во-вторых, не являются ли такие финты с не покрывающими убытки страховками сознательными, а не случайными?.. Если рассматривать предположение номер два, то и вовсе возникают сомнения относительно того, что с кораблём мог произойти именно "несчастный случай"... Нет ли у этого "несчастного случая" конкретного имени и фамилии?

В средствах массовой информации выдвигалось множество версий причин падения космического грузового корабля, но 11 января 2017 года корпорация Роскосмос выступила с официальным сообщением о причинах аварии ракеты-носителя «Союз-У» и космического грузовика «Прогресс МС-04». Члены аварийной комиссии считают, что причиной послужило вскрытие бака «О» третьей ступени ракеты-носителя в результате воздействия элементов, возникших при разрушении двигателя, который, вероятнее всего, разрушился из-за возгорания и дальнейшего разрушения насоса окислителя. Возгорание же насоса окислителя могло произойти при попадании посторонних частиц в полость насоса, либо имело место нарушение технологии сборки двигателя.
Двигатель РД-0110 разработан Воронежским конструкторским бюро «Химавтоматика» (КБХА), а собирается на Воронежском механическом заводе.

Генеральный директор ФГУП «Воронежский механический завод» Иван Коптев написал заявление по собственному желанию и ушёл в отставку 20 января 2017 года. В качестве причины увольнения называется «неудовлетворительная работа и качество выпускаемой продукции».

Чёрная полоса в истории воронежских двигателей началась 24 августа 2011 году со старта ракеты-носителя «Союз-У» с грузовым кораблём «Прогресс М-12М» на борту, у которого на 325-й секунде полёта в топливной системе третьей ступени возникли неполадки, что и привело к сбою в работе двигателя с последующим его полным отключением. Сразу же появилась информация, что причиной аварии могла стать некачественная сварка при производстве двигателя РД-0110 на КБХА, но затем аварию признали случайностью.

23 декабря 2011 года упала ракета-носитель «Союз-2.1б», которая должна была вывести на орбиту спутник «Меридиан» и тогда причиной падения стал отказ двигателя.

16 мая 2015 года ракета-носитель «Протон» не смогла вывести на орбиту мексиканский спутник «MexSat-1». В результате внештатной ситуации в плотных слоях атмосферы сгорели ракета и сам аппарат. Спустя месяц глава Роскосмоса Игорь Комаров заявил, что причиной случившегося стал конструктивный дефект двигателя.

После такого ряда неудач руководство Роскосмоса не стало продлевать контракт с Воронежским КБХА, а с поста генерального директора КБХА был уволен Владимир Рачук, который руководил предприятием с 1993 года.

Декабрьская авария поставила под удар не только репутацию воронежских конструкторов и производственников, но и сразу несколько проектов. Дело в том, что двигатель РД-0110 является штатным сразу для нескольких изделий семейства «Союз», а упомянутых конструкторов по пальцам пересчитать...
13 января 2017 года стало известно о замене воронежского двигателя в новой, собранной в Самаре ракете «Союз-У», которой и предстоит вывести на орбиту очередной «Прогресс» взамен потерянного.

Если говорить о статистике, то за период с 2006 по 2016 годы, в РФ каждый 17-й запуск российской ракеты с тем или иным космическим аппаратом на борту заканчивается аварией. Если искать плюсы, то Россия и пусков за последние годы осуществила больше. А вот минус в том, что процентное соотношение пусков и потерь не в нашу пользу – на фоне показателей всей так называемой «большой космической тройки». Казалось бы, если рассмотреть статистику последнего десятилетия космических программ СССР, то там можно будет увидеть куда более благостную картину. Однако «благости» немногим более – успешных стартов, по одним данным, лишь на 2, по другим, на 5 процентов выше. Это оценки, кстати, отечественных экспертов – так что никакой, что называется, конспирологии.

О причинах срывов и аварий в космической отрасли говорим часто и много. И, похоже, вырисовывается целый клубок причин, среди которых и коррупционная составляющая, и отсутствие должного числа квалифицированных кадров - профессионального (в том числе и рабочего) состава производственных предприятий, явные проблемы с наличием «молодой смены», что в свою очередь упирается в проблемы адекватности предоставляемых образовательных услуг реальным государственным интересам. В общем, клубок велик, плюс нити его изрядно спутаны. Разматывать или только рубить как тот Гордиев узел?..
Автор: Володин Алексей

Использованы фотографии: alafor.ru
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Комментарии 26
  1. 100502 Вчера, 15:39
    Секрет прост падают пустышки
    100502
  2. volodya Вчера, 15:54
    Если образование у нас останется на том же уровне, будет ещё хуже.
    volodya
  3. Bastinda Вчера, 16:03
    Где наш батут? Самим пригодится.
    Bastinda
  4. alexleony Вчера, 16:16
    Иосиф Виссарионович знал,что с этим делать.
    alexleony
  5. фа2998 Вчера, 16:19
    А двигатели поставляемые в США наверно проверяют не формально,и не раз.В случае аварии будет международный скандал и по шапке дадут!В СССР была такая практика-за рубеж в "экспортном исполнении",а народу-и так пройдет.Уволился директор "по собственному желанию"-и концы в воду!А кто стране возвратит много миллиардные убытки?
    Там у Рогозина батут есть(хотел американцам отдать)-не надо- нам сгодится! negative angry hi
    фа2998
  6. valent45 Вчера, 16:27
    А сколько квалифицированных кадров потеряли в 90-ые! И какое качество специалистов в современном
    производстве с нашим долбанным ЕГЭ?
    valent45
  7. sds87 Вчера, 17:27
    Космический бардак. Уничтожены кузницы кадров. Новых спецов нет. Не понятно, что осталось от инструментальной базы? Ракеты на коленке с помощью молотка и зубила что ли собирают? Откуда посторонние предметы внутри двигателя? Отвертку случайно уронили? Как та вообще контроль проводится? Визуально и тактильно? А со спутниками тоже вопрос (особенно с отечественными): а спутники вообще там были? А то уже начинает казаться, что ракеты падают, потому что в космос отправляют макеты, а не многомиллиардные спутники, которых, возможно, вообще в природе не было. Очень выгодно: своровать выделенные государством деньги под строительство нового спутника. И авария на запусках - прекрасная возможность скрыть воровство в особо крупных размерах. Надесь, что это не так, но зная безграничные аппетиты коррупционеров Роскосмоса, не удивлюсь и умышленным авариям.
    sds87
    1. Cat Man Null Вчера, 17:38
      Цитата: sds87
      А со спутниками тоже вопрос (особенно с отечественными): а спутники вообще там были? А то уже начинает казаться, что ракеты падают, потому что в космос отправляют макеты, а не многомиллиардные спутники, которых, возможно, вообще в природе не было. Очень выгодно: своровать выделенные государством деньги под строительство нового спутника...

      - Вы в уме, вообще?
      - спутник делает, как правило, несколько предприятий
      - как минимум, на головном, а то и не только, есть отдел Военной приемки
      - не говоря уж о том, что спутник не неделю делается, и выполнение работ контролируется "сверху". Поэтапно yes
      - чтобы "купить" всю эту уйму народа (от директоров предприятий и до последней уборщицы в цехе), никаких "денег на спутник" не хватит...

      Цитата: sds87
      Откуда посторонние предметы внутри двигателя? Отвертку случайно уронили?

      Возгорание же насоса окислителя могло произойти при попадании посторонних частиц в полость насоса, либо имело место нарушение технологии сборки двигателя

      - ну естессно... "посторонние частицы" - это именно отвертка, и ничто иное fool

      Цитата: sds87
      ... но зная безграничные аппетиты коррупционеров Роскосмоса...

      - откуда, интересно? Кстати, ФСБ это тоже интересно...
      - поделитесь информацией? wink

      Трепло negative
      Cat Man Null
      1. sds87 Вчера, 18:26
        Спасибо за ответ. Потреплюсь еще чуток. wassat Только ради пиления бабла только какие аферы не проворачиваются. Я понимаю, что любой аппарат - это совместная работа множества предприятий, но глядя на последние скандалы в Роскосмосе (и неудачные полеты), мне уже трудно поверить, что на предприятиях космической отрасли соблюдается хоть какой-то порядок. Выделяются деньги, а в результате читаешь про очередной неудачный запуск. К серии неудач может приводить только бардак и коррупция. И да - отвертка в двигателе - это сарказм. Что там за предметы попадают - я не знаю. Я толь наблюдаю печальные последствия вместе со всем миром.
        sds87
        1. Cat Man Null Вчера, 18:52
          Цитата: sds87
          И да - отвертка в двигателе - это сарказм

          - виноват, не понял. Мои извинения...

          Цитата: sds87
          Выделяются деньги, а в результате читаешь про очередной неудачный запуск...

          - вот картинка, ИМХО информативная:

          Процент потерь ("падений ракет"):
          Китай: 2.80%
          США: 3.30%
          СССР: 4.38%
          РФ: 5.36%

          То есть РФ, действительно, "впереди планеты всей", особенно китайцзев... но и запусков у китайцзев почти вдвое меньше, чем в РФ. Так что, ИМХО, у них еще все впереди wassat

          Про скандал в КБХМ:
          Цитата: алексей1213
          Произошла ошибка при получении припоя в кладовке. Припои обои серебряные но разное содержание поладия. Визуально их не отличишь. Поставили самый дорогой припой...

          - и вот мне почему-то в это верится
          - никакого "злого умыслу", просто бардак на складе
          - понятно, что журнализды щас "версий" понакрутят (типа, кар-рупция, вредддитттельство и прочая - за базар же им сейчас отвечать не обязательно, а кушать надо каждый день)
          - а то, что "поймали" движки до взлета и нашли, кто дефект внес, это хорошо. И движки поправят, и другим наука будет.

          А так - техника сложная, ошибки и аварии были всегда. В том числе и при Союзе. Главное, чтобы боролись с причинами, а не последствия разгребали. Сейчас конкретно - вроде все правильно сделали.

          ИМХО, естессно yes
          Cat Man Null
          1. sds87 Вчера, 21:56
            Cat Man Null, спасибо за проведенную статистику. К сожалению, бардак и воровство в космической отрасли эта статистика не отменяет. Космодром Восточный тому пример так же как и история со спутниками Глонасс. Экономия на работниках и комплектующих для космической области - смерти подобно. Кстати - а как сейчас с обеспечением безопасности на предприятиях, работающих в космической отрасли? Я как то совршенно исключил возможность диверсии. Тем же американцам было бы выгодно чередой диверсий подорвать доверие стран к Российским ракетам-носителям.
            sds87
      2. Alexey RA Вчера, 18:32
        Цитата: Cat Man Null
        - Вы в уме, вообще?
        - спутник делает, как правило, несколько предприятий
        - как минимум, на головном, а то и не только, есть отдел Военной приемки
        - не говоря уж о том, что спутник не неделю делается, и выполнение работ контролируется "сверху". Поэтапно

        И всё это не помешало поставить на КА «Глонасс» № 24, 26, 27 и 28 дешёвые электронные компоненты категории Industry вместо дорогих Military или Space. sad
        2 КА отказали на орбите. Ещё 2 запустить не успели - и они были отправлены на доработку.
        Alexey RA
  8. parafoiler Вчера, 17:28
    Рубить! И не только гордиев узел, но и головы! И гнать взашей всяких калиновских...
    parafoiler
  9. Monster_Fat Вчера, 17:34
    Сегодня смотрел передачу об отзыве всех двигателей произведенных в Воронеже на предмет обследования на предмет украденного из них золота и замены остальных запчастей где есть драгоценные металлы на суррогатные... Банально, да..
    Вот ссылка http://www.vesti.ru/doc.html?id=2847318
    Monster_Fat
    1. Alexey RA Вчера, 18:33
      Цитата: Monster_Fat
      замены остальных запчастей где есть драгоценные металлы на суррогатные...

      История со спутниками Глонасс повторяется, да...
      Alexey RA
  10. sa-ag Вчера, 17:49
    Космос это всего лишь часть "зеркала" отражающего реальность
    sa-ag
    1. region58 Вчера, 18:22
      Цитата: sa-ag
      Космос это всего лишь часть "зеркала" отражающего реальность

      Лучше, пожалуй, не скажешь... Печально...
      region58
    2. NordUral Вчера, 22:24
      Вот именно! Когда бабло правит бал, когда социальная справедливость на километр ниже плинтуса, какой космос у нас будет? Когда в Кремле награждают олигархов зато, что те чуток вернули стране из наворованного, кокое у такой страны будущее с уничтоженной инженерной и рабочей школой, раздолбанной наукой и дефективным егешным, злонамеренно уничтожающимся образованием.
      NordUral
  11. OlfRed Вчера, 18:19
    ну зато наши "эффективные" менеджеры стараются вовсю.
    OlfRed
  12. Старый26 Вчера, 18:37
    Статья рассчитанная на эмоции. Порой нагромождение глупостей и несуразностей и откровенного вранья
    Старый26
    1. bk316 Вчера, 19:32
      А мне отзыв двигателей внушает оптимизм.
      Могли ведь попытаться замять (огневые ведь успешно прошли)
      Попытки скрыть дефекты сборки были при СССР и вера в авось и разгильдяйство и вражда генеральных - все было. У меня отец не последним человеком в ЦКБМ был.
      bk316
      1. NordUral Вчера, 22:26
        Не обольщайтесь. Скорее всего, что дефектов было слишком много и поняли, что пахнет керосином. Страшно то, что воровство проникло и в такие отрасли.
        NordUral
  13. EternalStranger Вчера, 20:20
    Ох зря Рогозин хотел батуты продавать.
    EternalStranger
  14. Толокняный лоб Вчера, 21:57
    Что случилось с космосом? - он падает. Макроэкономический кудринец, с переходом крутое пике имени Анатолия Борисовича. Как пела Пугачева " толи еще будет, толи еще будет, Толя ( чубайс) еще будет? Ой-Ой-Ой Спасайся кто может.
    Толокняный лоб
  15. Пиндермяк Вчера, 22:49
    Добавлю свои пять копеек. А кто даст гарантии что таким хитрым путем не вводят санкции против СГА?
    Пиндермяк
  16. Тишка Сегодня, 00:47
    Ничего удивительного, если так воровать, удивительно, что только каждая 17 ракета, не долетает до космоса, и директор завода, уходит по собственному желанию! а какой ущерб нанесен стране, а сколько миллиардов, пустили коту под хвост, конечно, дело сложное, сколько смежников, сколько узлов, но куда уплыли драг металлы? За это надо расстреливать, а не увольнять по собственному! Правда сейчас не 37, и даже не 79, тогда спутники и на Марс, и на Луну, и на Венеру летали, а сейчас, только обратно на землю падают! Никаких прорывов в космической отрасли не видно, создали "Ангару", деньги потратили, оказалась тупиком! И никого за это не посадили, плавучий космодром, и тот продали, и все крутимся вокруг Королевской семерки, конечно, он был гений, но пора и что-то новое создать! Но как всегда, руководителям этой отрасли, и так не плохо живется, набивают карманы, все, кому не лень, пристраивают детей, родню и иже с ними, потому и не движемся вперед, а топчемся на месте, докатились, что стали извозчиками, катаем туристов Американских астронавтов! О новых рубежах уже не мечтаем, как нибудь выжить, и то ладно, только одни обещания, вот в таком-то махровом году, полетим на Луну, или с Китайцами, или Американцами, если они денег дадут!
    Тишка

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