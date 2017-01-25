23:26 25 января

Шойгу: Южный округ необходимо укреплять из-за нестабильной ситуации на Украине и Северном Кавказе

Войска на юго-западе России необходимо укреплять в связи с ситуацией на Украине и деятельностью террористических группировок на Северном Кавказе, заявил Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

Шойгу: Южный округ необходимо укреплять из-за нестабильной ситуации на Украине и Северном Кавказе


«Важно отметить, что военно-политическая обстановка на Юго-Западном стратегическом направлении остается нестабильной. Негативное влияние на нее оказывает прежде всего ситуация на юго-востоке Украины и деятельность международных террористических организаций и группировок на территории Северного Кавказа», – сказал Шойгу.


«В этих условиях необходимо продолжить работу по совершенствованию боевого состава войск округа, набору военнослужащих по контракту, оснащению войск новыми образцами вооружения и военной техники, а также развитию военной инфраструктуры», – добавил он.

По его словам, в 2016 г «боевые возможности округа были увеличены на 10%, в том числе благодаря продолжающемуся набору контрактников, поступлению новых вооружений и улучшению системы базирования».

Министр также потребовал обеспечить безопасность полетов военной авиации.

«Для повышения мобильности войск, улучшения их оперативного снабжения, прикрытия от нападения с воздуха и поддержки на поле боя требуется обеспечить безопасность полетов», – сказал он.

Шойгу отметил, что для повышения мобильности войск, улучшения их оперативного снабжения, прикрытия от нападения с воздуха и поддержки на поле боя требуется обеспечить безопасность полетов. Это показали последние события на Ближнем Востоке.

«Сегодня мы заслушаем, как обеспечивается безопасность полетов авиации Вооруженных сил, и рассмотрим вопросы снижения аварийности авиационного парка», – сообщил министр.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 14
  1. Скептик-Самоучка Сегодня, 16:49
    Ну сейчас скаклы вопить начнут о агрессии. о подготовке широкомасштабного вторжения, атомных ударах и лучах из космоса...
    Пеця уйдет в запой, опять же - можно в суд подать за нарушение здравоохранения и покушение на состояние душевное президента 404...
    Короче повод для цирка опять есть.
    Скептик-Самоучка
    1. hirurg Сегодня, 16:53
      Да не, просто озвучили очевидное.
      Беспорядки на Украине.. хм, а НАТО так погулять вышло...))))
      hirurg
  2. 210окв Сегодня, 17:11
    Тут ВСЕ направления для нас архиважные..и Запад,и Восток,и Арктика.И везде надо строить и строить...
    210окв
    1. timkoldun Сегодня, 17:59
      Цитата: 210окв
      Тут ВСЕ направления для нас архиважные..и Запад,и Восток,и Арктика.И везде надо строить и строить...

      вот именно.
      Шойгу: Южный округ необходимо укреплять из-за нестабильной ситуации на Украине и Северном Кавказе

      Всю страну надо укреплять, и заводы строить, а не только округ. да еще Южный
      timkoldun
  3. Yeraz Сегодня, 17:20
    Ну тут не только Украина и Северный Кавказ.Тут и Южный Кавказ и если в Абхазии и Осетии Российские базы,то Карабах может бамбануть,уже за январь у армении 5 убитых.
    И как я понимаю Сирия и Ирак тоже считаются Югом.Поэтому по факту горит ЮГ.
    Yeraz
  4. Львиная Грива Сегодня, 17:25
    И не только южный,но западный и восточный. Ситуация гнилая не только на границе с Украиной и Кавказе,но и на границе с Японией и с Прибалтикой и в Белоруссии ситуация гнилеет на глазах.
    Львиная Грива
  5. Холуай Сегодня, 17:33
    Лучше бы за Китаем приглядывали бы!
    Холуай
    1. Cat Man Null Сегодня, 17:50
      Цитата: Холуай
      Лучше бы за Китаем приглядывали бы!

      - жена, учить, варить, щи...
      Cat Man Null
      1. Холуай Сегодня, 17:54
        если нет мысли,то и писать не следует...
        Холуай
        1. Cat Man Null Сегодня, 17:57
          Цитата: Холуай
          если нет мысли,то и писать не следует...

          - Вы исключительно точно выразили мою мысль
          - если же Вы считаете, что в состоянии научить руководство РФ... да хоть чему-нибудь, то Ваше место в дурке request
          - примите как данность, что решения принимаются на основании информации. Которой Вы уж точно не обладаете
          - поэтому Ваше "лучше бы..." есть обычный свист интернет-суслика, без всякой под ним мысли.

          Хао, я сказал (с) laughing
          Cat Man Null
          1. Холуай Сегодня, 18:00
            проходите...
            Холуай
  6. vfqjh Сегодня, 17:33
    Хотим что бы уважали или боялись ( одно и тоже ) надо держать порох сухим . Приятно , что у нас есть такие министры , а не тряпки !!!
    vfqjh
  7. морпрепод Сегодня, 18:29
    10%...? - исправим:

    морпрепод
  8. faterdom Сегодня, 20:49
    Да... а в советское время СКВО расшифровывали как санаторно-курортный военный округ. Да и ПрибВО вместе с БелВО были округами второго эшелона.
    faterdom

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