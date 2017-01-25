Шойгу: Южный округ необходимо укреплять из-за нестабильной ситуации на Украине и Северном Кавказе

Войска на юго-западе России необходимо укреплять в связи с ситуацией на Украине и деятельностью террористических группировок на Северном Кавказе, заявил Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны.«Важно отметить, что военно-политическая обстановка на Юго-Западном стратегическом направлении остается нестабильной. Негативное влияние на нее оказывает прежде всего ситуация на юго-востоке Украины и деятельность международных террористических организаций и группировок на территории Северного Кавказа», – сказал Шойгу.«В этих условиях необходимо продолжить работу по совершенствованию боевого состава войск округа, набору военнослужащих по контракту, оснащению войск новыми образцами вооружения и военной техники, а также развитию военной инфраструктуры», – добавил он.По его словам, в 2016 г «боевые возможности округа были увеличены на 10%, в том числе благодаря продолжающемуся набору контрактников, поступлению новых вооружений и улучшению системы базирования».Министр также потребовал обеспечить безопасность полетов военной авиации.«Для повышения мобильности войск, улучшения их оперативного снабжения, прикрытия от нападения с воздуха и поддержки на поле боя требуется обеспечить безопасность полетов», – сказал он.Шойгу отметил, что для повышения мобильности войск, улучшения их оперативного снабжения, прикрытия от нападения с воздуха и поддержки на поле боя требуется обеспечить безопасность полетов. Это показали последние события на Ближнем Востоке.«Сегодня мы заслушаем, как обеспечивается безопасность полетов авиации Вооруженных сил, и рассмотрим вопросы снижения аварийности авиационного парка», – сообщил министр.