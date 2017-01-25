23:19 25 января

На Украине испытан новый вертолетный двигатель

АО «Мотор-Сич» и ГП «Ивченко-Прогресс» провели первый успешный испытательный запуск авиационного турбовального двигателя АИ-136Т, разрабатываемого для нового сверхтяжелого вертолета, сообщает Военный информатор.

На Украине испытан новый вертолетный двигатель


Согласно информации разработчиков, украинский авиационный двигатель АИ-136Т может быть установлен на перспективный китайский тяжелый вертолет.


Сообщается, что за основу нового вертолета выбран советский Ми-26, успешно эксплуатирующийся в КНР и других странах мира.

На Украине испытан новый вертолетный двигатель


В отличие от базовой версии (Ми-26), новая разработка будет иметь меньшие габариты. Однако предполагается, что «за счет установки более мощных двигателей и систем управления полетом, грузоподъемность нового вертолета составит около 30 тонн». То есть, с точки зрения тяговооруженности и мобильности китайская версия будет превосходить МИ-26.

Использованы фотографии: http://military-informant.com
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Комментарии 42
  1. hirurg Сегодня, 17:21
    Двигатель может быть установлен на Китайский вертолет.
    А на Украинский?
    Будет также как с танками.
    Да, совсем разваливается некогда мощный ВПК.
    hirurg
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 17:26
      На Украине испытан новый вертолетный двигатель

      Выходит, мастерство не проскачешь? yes
      СРЦ П-15
      1. Ren Сегодня, 17:35
        Это точно.
        У них уже прошли испытания танка, который одним выстрелом разрывает 100500 Армат, бронемашины Азовец самые-самые, а новые миномёты не имеют аналогов в мире.
        И вообще в Украине самая мощная армия на континенте, ВПК самый передовой в мире, а морекопатели и насыпателигор самые опытные!!!
        Ren
        1. bouncyhunter Сегодня, 17:42
          Свидомые опять трубят на весь мир об очередной перемоге . Вы этот двигатель в серию запустите , а то все передовые разработки скакунов редко продвигаются дальше опытных экземпляров . lol
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 17:55
            Судя по фото , это как работа кружка умелые руки или автосервис в гаражах в маленьком городке.
            cniza
            1. opus Сегодня, 19:24
              Цитата: cniza
              Судя по фото , это как работа кружка умелые руки или автосервис в гаражах в маленьком городке.

              так лучше?


              или МС-500 турбовальный двигатель для Ми-54 "HeliRussia-2014"


              Цитата: Roma-1977
              На старых заделах, которые были созданы российскими заказами до 2014 года.

              Двигатель АИ-136Т, являетсярезультатом модернизации двигателя Д-136, который устанавливается на самый большой в мире вертолет Ми-26..

              Д-136 — авиационный турбовальный двигатель, разработанный в конце 70-х в ГП "Ивченко-Прогресс"
              opus
            2. Iline Сегодня, 19:44
              Вот только ерничать по поводу этого двигателя не надо. У нас пока всё очень тяжело проходит в этом направлении.
              А вот насчёт поставок данных двигателей для Китая (для самой Украины не судьба, сами вертолёты строить не могут), то это близко к фантазиям в воспалённом мозгу. Парк Ми-26 у этой страны не очень велик и недавно они заключили контракт с Россией на совместную разработку и производство нового тяжёлого вертолёта. И Украина в этом контракте отсутствует.
              Iline
            3. ODERVIT Сегодня, 20:24
              Это фото испытательного стенда.
              ODERVIT
          2. svp67 Сегодня, 19:30
            Цитата: bouncyhunter
            Вы этот двигатель в серию запустите

            А будут ли они это делать сами? Возможность производства такого двигателя в Китае, я вижу более реальной.
            svp67
            1. bouncyhunter Сегодня, 19:48
              Цитата: svp67
              А будут ли они это делать сами? Возможность производства такого двигателя в Китае, я вижу более реальной.

              Так это ж зрада ! Как так - свидомиты создали , а китайцы делать будут ? Хотя , зная хитровыделанность китайцев , они уговорят скакунов ...
              bouncyhunter
      2. Roma-1977 Сегодня, 17:39
        На старых заделах, которые были созданы российскими заказами до 2014 года.
        Roma-1977
      3. Перейра Сегодня, 19:11
        Полагаю, те кто делает двигатели, скачут не часто.
        Перейра
      4. Homo Сегодня, 20:23
        Цитата: СРЦ П-15
        Выходит, мастерство не проскачешь?

        Как Вы о их высоко оценили. А где же реакция как на наши новости, "опять будет, построят, создадут, вот когда полетит, тогда и оценим"? А тут сразу о-го-го! request
        Homo
    2. Скифотавр Сегодня, 17:36
      Россия передаёт Китаю черчежи "российско-китайского" вертолёта, Хазарский Кагонат - двигателей. Вот так манна небесная падает на саранчу! fellow
      Скифотавр
  2. Хубун Сегодня, 17:23
    еще не все специалисты разбежались
    Хубун
  3. inkass_98 Сегодня, 17:37
    Осталось уговорить графа Потоцкого, т.е. китайцев, использовать этот двигатель. А те ребята не промах, купят пару-тройку комплектов рабочих движков, а потом документацию перекупят или скопируют по народной традиции.
    И останутся укроработяги с носом.
    inkass_98
  4. Окорок Сегодня, 17:46
    100% ещё советские разработки....
    Окорок
    1. Штык Сегодня, 19:28
      Цитата: Окорок
      100% ещё советские разработки....

      Там еще гиперпространственные корабли и антигравитационные сандали в пыльных папках ... laughing
      Кстати, эту штуку тоже в СССР изобрели ?
      Штык
      1. Canecat Сегодня, 19:47
        Подозреваю что разработка свидомая... катки к Тирексу lol
        Canecat
        1. Штык Сегодня, 20:18
          Цитата: Canecat
          Подозреваю что разработка свидомая..

          Ну слава богу - хоть что то не из советского задела признали ! laughing
          Штык
      2. Avis Сегодня, 20:35
        Цитата: Штык
        Цитата: Окорок
        100% ещё советские разработки....

        Там еще гиперпространственные корабли и антигравитационные сандали в пыльных папках ... laughing
        Кстати, эту штуку тоже в СССР изобрели ?

        Вы сначала изучите вопрос, хотя бы, в двух строчках, а потом ёрничайте. Если этот АИ-136 лишь чуть изменённый Д-136, то это насквозь советская разработка.
        Avis
  5. Altona Сегодня, 17:50
    СССР в свое время переболел вертолетной гигантоманией. Не всегда есть задачи для сверхмощной авиации. В том плане, что подъем в воздух не всегда может быть рентабелен.
    Altona
    1. Avis Сегодня, 19:09
      Цитата: Altona
      Не всегда есть задачи для сверхмощной авиации.

      Кто Вам это сказал?
      Avis
    2. Parsec Сегодня, 20:44
      Цитата: Altona
      СССР в свое время переболел вертолетной гигантоманией.

      И тут такой доктор, страшно умный, диагноз в ретроспективе ставит.
      Доставка неделимых крупногабаритных грузов в районы без инфраструктуры.
      Для докторов-диагностов - ракетный комплекс в тайгу глухую.
      Докторам-то что - собственной пипкой управляют, и то не всегда удачно.
      Parsec
  6. V.ic Сегодня, 17:52
    Мощнее двигатель = мощнее редуктор. Что, "узкоплёночные" уже заимели технологии производства редукторов для вертолётов класса Ми-26? laughing
    V.ic
  7. katalonec2014 Сегодня, 17:53
    Вряд ли данный образец две компании делали в инициативном порядке,скорее выполняли негласный заказ.
    katalonec2014
  8. Олег Лавров Сегодня, 17:53
    Еще не весь архив разбазарили!!
    Олег Лавров
  9. sir_obs Сегодня, 18:00
    китайский ксерокс заработает теперь, но не факт, что укропских расходников хватит или, что они вообще будут
    sir_obs
  10. Стабилиози Сегодня, 18:16
    Заходит украинец в бар:
    — Дайте мне пива!
    — 20 гривен.
    — Но было же по 10!
    — 10 гривен — пиво и 10 гривен — налог на АТО.
    — Ладно.
    Дает 20 гривен и получает сдачу 10 гривен.
    — Пива нет!
    Стабилиози
  11. perepilka Сегодня, 18:34
    Ну, если учесть, что этот движок, ещё на МАКС-2009 засветился, как новый для "коровы", а спустя 7 лет его, таки завели, заявив, что для китайцев, то безусловно это перемога! Слава у Карины!
    perepilka
  12. Горный стрелок Сегодня, 18:45
    Двигатели аналогичные будут выпускаться в России. Не сразу, разворачивается наше производство. Ну что поделать, когда свидомиты занимаются любимым делом - назло России отмораживают себе уши. Этот "Мотор Сич" - могучее некогда предприятие, снабжающее не только Россию, но и весь мир двигателями - утратило рынок России ПО ПОЛИТИЧЕСКИМ соображениям. Даже крутые русофобы из США отменили санкции, чтобы получать ракетные двигатели. А эти ... wassat
    Горный стрелок
    1. Stena Сегодня, 22:14
      Цитата: Горный стрелок
      Этот "Мотор Сич" - могучее некогда предприятие, снабжающее не только Россию, но и весь мир двигателями - утратило рынок России ПО ПОЛИТИЧЕСКИМ соображениям

      К сожалению - не все так однозначно. Например - в Дубне МО есть завод ОАО "Климов". Если мне память не изменяет его совладельцем (около 24%) владел "Мотор Сич". И это не единственный совместный завод, как мне видится ... Поэтому они до сих пор и ремонтируют и поставляют двигатели для вертолетов. Более того, часть сотрудников перевозят в вышеназванный пункт ...
      Stena
  13. Avis Сегодня, 18:52
    Я так понимаю, что это просто переименованный Д-136?
    Avis
    1. opus Сегодня, 19:27
      Цитата: Avis
      Я так понимаю, что это просто переименованный Д-136?


      Новый двигатель будет обеспечивать мощность на максимальном взлетном
      режиме 11 500 л.с., которая будет поддерживаться до tН=50°С.
      В то время, как Д-136 обеспечивает 11 400 л.с. до температуры +15°С.
      Введен также чрезвычайный режим мощностью 14 500 л.с.
      АИ-136Т1 предназначен для использования в проекте модернизации вертолетов Ми-26.
      Внешне они похожи
      opus
      1. Avis Сегодня, 20:37
        Цитата: opus

        Внешне они похожи

        Внешность я и сам вижу. Короче, не переименованный, но немного доработанный советский движок. Одна модификация за 25 лет. "Маладцы", шо.
        Avis
  14. av58 Сегодня, 19:25
    Что-то запорожцы сделать, конечно, могли, только это всё пустышка. Мы украинский двигатель не возьмём по понятным причинам. Украине этот двигатель не нужен: ставить не на что, а вертолёт там создавать некому. Китайцы двигатель от "Мотор-Сич" не возьмут по двум причинам: 1) новый тяжёлый вертолёт конструируется с нашим участием (фактически нами), и 2) китайцы будут ставить на свою версию вертолёта китайский двигатель в соответствии со своей политикой развития национальной конструкторской школы и национальной промышленности. Максимум, на что могут надеяться украинцы, это продажа нескольких двигателей, которые будут скопированы китайцами.
    av58
  15. Горный стрелок Сегодня, 19:34
    Состояние "Мотор Сича" можно проиллюстрировать их же отчетами ( в открытом доступе на сайте предприятия). В 2012 году средняя зарплата на предприятии 3000 гр( примерно 400$). В 2015 году - 5800гр(200$). Там же можно посмотреть финансовые отчёты предприятия (за 16-й год ещё нет) но, переведя по курсу - ощущение свободного падения. На сайте есть раздел "Вакансии". На предприятии с более 20 тыс. работающих на сайте -3 вакансии. ТРИ! У меня на предприятии 60 человек, и тоже три вакансии на сайте. Короче, для тех, кто умеет читать балансы - картина ясная.
    Горный стрелок
  16. umka571 Сегодня, 19:38
    Опять, поди опытный экземпляр?
    umka571
  17. Толстоевский Сегодня, 19:47
    неслыханный успех соломостроителей. На очереди изобретение колеса и огня
    Толстоевский
  18. проходящий Сегодня, 20:40
    Короче- если от Урала отцепить люльку, то это будет мощный харлей и не спорте!!!!
    проходящий
  19. APASUS Сегодня, 20:54
    Интересно насколько оправданы затраты на такие разработки? Сомневаюсь что Китай будет покупать такой двигатель,он купит только чертежи.Да Ми-26 не Ми-8 ,это практически штучный товар.
    APASUS
  20. Evgenijus Сегодня, 23:16
    По фотографии в статье. Похоже на небольшой ангар, где идет разборка каких то агрегатов на металлолом.
    В отсталой стране, которая ведет войну с одним из своих регионов, по уши в долгах, не может быть по сути каких либо новых разработок, ибо для этого нужны ГРОМАДНЫЕ деньги, и не одноразово, а постоянно, вплоть до выпуска последней "запланированной" к продаже по заключенному контракту машины. Да кто пустит на мировой рынок страну, не выполняющую многие зарубежные военные заказы? Все это фантазии про новый двигатель, распиливание чьих то инвестиций и бюджета.
    Evgenijus

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