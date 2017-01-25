На Украине испытан новый вертолетный двигатель
АО «Мотор-Сич» и ГП «Ивченко-Прогресс» провели первый успешный испытательный запуск авиационного турбовального двигателя АИ-136Т, разрабатываемого для нового сверхтяжелого вертолета, сообщает Военный информатор.
Согласно информации разработчиков, украинский авиационный двигатель АИ-136Т может быть установлен на перспективный китайский тяжелый вертолет.
Сообщается, что за основу нового вертолета выбран советский Ми-26, успешно эксплуатирующийся в КНР и других странах мира.
В отличие от базовой версии (Ми-26), новая разработка будет иметь меньшие габариты. Однако предполагается, что «за счет установки более мощных двигателей и систем управления полетом, грузоподъемность нового вертолета составит около 30 тонн». То есть, с точки зрения тяговооруженности и мобильности китайская версия будет превосходить МИ-26.
Согласно информации разработчиков, украинский авиационный двигатель АИ-136Т может быть установлен на перспективный китайский тяжелый вертолет.
Сообщается, что за основу нового вертолета выбран советский Ми-26, успешно эксплуатирующийся в КНР и других странах мира.
В отличие от базовой версии (Ми-26), новая разработка будет иметь меньшие габариты. Однако предполагается, что «за счет установки более мощных двигателей и систем управления полетом, грузоподъемность нового вертолета составит около 30 тонн». То есть, с точки зрения тяговооруженности и мобильности китайская версия будет превосходить МИ-26.
Использованы фотографии: http://military-informant.com