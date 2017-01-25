23:21 25 января

ВКС РФ снова нанесли удары по ИГ в провинции Дейр-эз-Зор

Сегодня дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли очередные удары по позициям и объектам боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

ВКС РФ снова нанесли удары по ИГ в провинции Дейр-эз-Зор


Пресс-служба главного оборонного ведомства публикует данные об авиаударах:
Целями для поражения стали два пункта управления боевиков и склады с боеприпасами, вооружение и военная техника. Средствами объективного контроля подтверждено поражение всех назначенных целей. Истребительно-авиационное прикрытие российских бомбардировщиков осуществляли Су-30СМ и Су-35С с аэродрома Хмеймим. После успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.



В операции участвовали шесть самолётов Ту-22М3, вылетевших с аэродромов базирования в РФ.

Видео представлено на официальном сайте МО РФ.

На этом фоне приходят сообщения о массированном наступлении сирийских правительственных сил и в районе Дейр-эз-Зора и под Пальмирой. Сообщается, что в результате мощного удара по позициям игиловцев сирийская армия смогла освободить несколько объектов в провинции Хомс в нескольких километрах от авиабазы T-4. В наступлении на позиции террористов в этом районе принимают участие силы 800-го полка Республиканской гвардии, а также представители ополчения. Взята под контроль сирийских войск высота Катф-аль-Джамал, а также ключевое пересечение дорог в районе авиабазы. Сухопутным силам с воздуха помогает авиация ВВС САР.

Информационный источник AMN сообщает, что в район авиабазы T-4 прибыло подкрепление из столичного региона Сирии, а также осуществлена переброска бронетехники армии САР. Помощь в переброске личного состава и техники осуществляют транспортные самолёты.


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Комментарии 24
  1. 210окв Сегодня, 17:30
    Ну,дай Бог что бы там все получилось..Под Пальмирой и Дейр-Зором надо так дать по зубам то бы бармалеи вообще забыли о местоположении этих городов.
    210окв
    1. bouncyhunter Сегодня, 17:44
      А лучше чтоб в этих городах забыли про бармалеев . laughing
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 17:53
        Паша приветствую , я согласен , но боюсь такое не забывается никогда.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 18:38
          Привет , Витя ! Очень хотелось бы , чтобы ты ошибся ...
          bouncyhunter
    2. древний Сегодня, 19:39
      Цитата: 210окв
      .Под Пальмирой и Дейр-Зором


      Если Сирийцы будут так же продолжать летать,то скоро одни мы останемся на воздушном прикрытии.....у сирийцев же "понты дороже жизни" так было есть и..наверно будет soldier



      древний
  2. Холуай Сегодня, 17:31
    Кто деньги в МО считает? Далековато...
    Холуай
    1. просто экспл Сегодня, 17:47
      та же мысль но возможно тут тупо увеличивают налет летунов . а ведь это еще и боевые условия . то есть учения в квадрате .
      просто экспл
    2. ИванИванов Сегодня, 17:53
      Возможно с ближних аэродромов инфу бармалеям сливают
      ИванИванов
    3. GABALIS Сегодня, 17:55
      Мдя, далеко... Дайте МО цель поближе fellow fellow
      GABALIS
      1. Холуай Сегодня, 17:59
        Дык Иран, Ирак, Турцию в друзья наши Власти поназаписывали...А так у нас и друзей то и нет! Мы одни...
        Холуай
        1. с-т Petrov Сегодня, 18:09
          друзья нам особо не нужны - без них жили и проживем - главное чтоб во враги не записались и не рыпались

          с-т Petrov
        2. Koshak Сегодня, 18:59
          Цитата: Холуай
          Дык Иран, Ирак, Турцию в друзья наши Власти поназаписывали

          Хохлуай, где что то, кто то говорил про то, что это ДРУЗЬЯ? Свои домыслы оставьте при себе.
          Koshak
        3. Ныробский Сегодня, 20:05
          Цитата: Холуай
          Дык Иран, Ирак, Турцию в друзья наши Власти поназаписывали...А так у нас и друзей то и нет! Мы одни...

          Может эта фраза и подзатёрлась, но у России есть два друга Армия и Флот. В политике вообще нет друзей, есть партнёры - стратегические и экономические. Учитывая то, что стратегия и экономика не являются постоянными величинами, то и партнёры как правило временные. Вот к примеру Уркаина - она на сегодня вообще не имеет друзей как в силовой составляющей(армия,флот), так и в политическом плане она не имеет партнёров, т.к. не является субъектом политики, а представляет собой всего лишь ОБЪЕКТ политики. Нечто подобное было со статусом Югославии, когда её развалили и разорвали на кучку государств рахитов, правда в разделе этого ОБЪЕКТА, принимал участие исключительно "дружный" Запад.
          Ныробский
    4. ватник Сегодня, 18:20
      Цитата: Холуай
      Кто деньги в МО считает? Далековато..

      Лучше сегодня бомбить ИГИЛ с дальних бомбардировщиков в Сирии под Дер-из-Зором чем завтра воевать с этим же ИГИЛ-ом в России сухопутными войсками под Моздоком
      ватник
    5. Ныробский Сегодня, 19:40
      Цитата: Холуай
      Кто деньги в МО считает? Далековато...

      Главное что за рамки выделенного бюджета не выходят. Урежут количество учений на суше, перераспределят на полёты с бомбометанием, только не учебным, а боевым. Не переживай, не твои это деньги.
      Ныробский
  3. hirurg Сегодня, 17:34
    Наступление сирийских сил. Дай то бог(аллах) в зависимости от веры.
    hirurg
  4. rudolff Сегодня, 18:11
    Может пора прекратить выпендриваться и вернуть группировку в Хмеймим на состояние до марта прошлого года? Ну глупо же эти дальники, стратеги гонять при наличии нормальной базы ВКС в регионе.
    rudolff
    1. KnightRider Сегодня, 19:09
      Цитата: rudolff
      Может пора прекратить выпендриваться и вернуть группировку в Хмеймим на состояние до марта прошлого года? Ну глупо же эти дальники, стратеги гонять при наличии нормальной базы ВКС в регионе.

      Ну для того и существуют дальники, чтоб их на дальние расстояния гонять. Нет бы порадоваться за летчиков, что летают на боевое применение: лучшей практики и не придумаешь.
      KnightRider
      1. древний Сегодня, 19:46
        Цитата: KnightRider
        Ну для того и существуют дальники, чтоб их на дальние расстояния гонять.


        Только не с "горсточкой" "чугуния" soldier "Радоваться" чему? Натреннированности при взлётах с максимальным взлётным весом....да...но это и дома делается.....тренировка в боевом применении да..но это то же можно и дома делать..разницы никакой
        Или у вас завод кузнецова уже штампует новые и ремонтные двигатели НК-25,а КАПО по 20 штук в год проводит КВР и модернизацию Ту-22М3?
        НЕТ?..Тогда силите на ...ровненько и уничтожайте шайтан тачанки армейской штурмовой и фронтовой авиацией soldier
        А то "долетаетесь" так до того,что Х-22 не на что будет подвесить..если "припрёт" soldier
        древний
        1. Ныробский Сегодня, 21:17
          Цитата: древний
          А то "долетаетесь" так до того,что Х-22 не на что будет подвесить..если "припрёт"

          Чего злой то такой?))) И почему сразу тачанки с пулемётами? Эти тачанки до кучи под удар попадают, как сопутствующие, а цели куда более значимые. Была информация, что по целям, в кои веки, американцы наводку дали. Значит то, что берегли до часу, не понадобилось, а теперь всё таки решили сливать бородатых....
          Ныробский
        2. KnightRider Сегодня, 22:41
          Цитата: древний
          А то "долетаетесь" так до того,что Х-22 не на что будет подвесить..если "припрёт"

          Ну ладно, бум ждать пока "припрет", а до тех пор машины на прикол поставим. А летчиков бум на симуляторе натаскивать laughing
          Цитата: древний
          Или у вас завод кузнецова уже штампует новые и ремонтные двигатели НК-25,а КАПО по 20 штук в год проводит КВР и модернизацию Ту-22М3?

          Я на заводе Кузнецова не работаю. Вот что нашел:
          Из плана закупок 360 АРЗ на 2017 год:
          Ремонт двигателя ВСУ ТА-6А самолета Ту-22М3 № 11402/37
          Капитальный ремонт двигателей НК-25 самолета Ту-22М3 № 11402/37
          Ремонт двигателя ВСУ ТА-6А самолета Ту-22М3 № 11405/28
          Капитальный ремонт двигателей НК-25 самолета Ту-22М3 № 11405/28

          А КАПО, пускай и не 20, но делает что может
          KnightRider
    2. древний Сегодня, 19:41
      Цитата: rudolff
      Может пора прекратить выпендриваться и вернуть группировку в Хмеймим на состояние до марта прошлого года?


      На "святое".."пркушаешься"? winked (в смысле на ХПП) winked
      древний
  5. Стабилиози Сегодня, 19:24
    Террористы «Исламского государства» опубликовали видео со сбитым возле авиабазы Т4 «Тияс» в 90 км от Пальмиры российским беспилотником «Гранат-4».

    Видео, которое публикует War News Today, датировано 24 января. На нем показывается беспилотник «Гранат-4».

    «Гранат-4» предназначен для ведения фоторазведки на местности. В нагрузке - фотоаппарат, модуль радиоразведки.



    Отметим, что это уже второй случай за неделю, когда в Сирии сбивают российский беспилотник. Так, ранее появилось видео, на котором был изображен сбитый в провинции Хама БПЛА «Орлан-10». Тогда беспилотник был сбит оппозиционной группировкой «Джейш-аль-Изза», входящей в состав «Свободной Сирийской Армии» (ССА). [media=https://vk.com/video-138129433_456239026]
    Стабилиози
  6. mitrich Сегодня, 20:44
    Наши ВС, в отличии от сирийцев, понимают важность этого плацдарма, поэтому и бегут впереди паровоза, подталкивая в неумелую .опу сирийских горе-вояк. Судя по интенсивности наших авиа ударов, наносимых аж с баз РФ, положение там аховое.
    mitrich

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