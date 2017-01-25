ВКС РФ снова нанесли удары по ИГ в провинции Дейр-эз-Зор

Целями для поражения стали два пункта управления боевиков и склады с боеприпасами, вооружение и военная техника. Средствами объективного контроля подтверждено поражение всех назначенных целей. Истребительно-авиационное прикрытие российских бомбардировщиков осуществляли Су-30СМ и Су-35С с аэродрома Хмеймим. После успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.

Сегодня дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли очередные удары по позициям и объектам боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.Пресс-служба главного оборонного ведомства публикует данные об авиаударах:В операции участвовали шесть самолётов Ту-22М3, вылетевших с аэродромов базирования в РФ.Видео представлено на официальном сайте МО РФ На этом фоне приходят сообщения о массированном наступлении сирийских правительственных сил и в районе Дейр-эз-Зора и под Пальмирой. Сообщается, что в результате мощного удара по позициям игиловцев сирийская армия смогла освободить несколько объектов в провинции Хомс в нескольких километрах от авиабазы T-4. В наступлении на позиции террористов в этом районе принимают участие силы 800-го полка Республиканской гвардии, а также представители ополчения. Взята под контроль сирийских войск высота Катф-аль-Джамал, а также ключевое пересечение дорог в районе авиабазы. Сухопутным силам с воздуха помогает авиация ВВС САР.Информационный источник AMN сообщает, что в район авиабазы T-4 прибыло подкрепление из столичного региона Сирии, а также осуществлена переброска бронетехники армии САР. Помощь в переброске личного состава и техники осуществляют транспортные самолёты.