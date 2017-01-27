Плавающий бронетранспортер AAV7: права на наследство

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www.w54.biz

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Ее целью, как и предыдущих моделей семейства LVT, была доставка морской пехоты на берег с морских судов через прибой, рифы и отмели на берег для того, чтобы та могла создать безопасный плацдарм для последующих волн регулярных войск.В середине 80-х годов уже избитое обозначение LVT было заменено аббревиатурой AAV (Assault Amphibious Vehicle - десантная штурмовая машина). Это было связано не с изменением конструкции самой машины, а с реакцией на критику тех, кто высказывал мнение о том, что корпус морской пехоты США не имеет возможности действовать там, где могли бы потребоваться «механизированные» силы.Название «Assault Amphibious» подразумевало под собой некую сбалансированность, так как задача машины заключалась в том, чтобы действовать в качестве бронетранспортера в широкомасштабных наземных операциях. Боевые операции в Ираке показали, что машина AAV7 точно так и использовалась, но со смешанными результатами.За прошедшие 50 лет вариант транспортера личного состава под обозначением P-7 (также есть командирский C-7 Command и эвакуационный R-7 Recovery варианты) прошел так много модернизаций, продлений срока службы, усовершенствований в сфере надёжности, эксплуатационной готовности и ремонтопригодности, дополнительных бронирований, что он очень сильно теперь отличается от оригинала. Но для того чтобы продлить срок его службы еще на 10 и более лет, реализуется ряд доработок, связанных с повышением живучести.В начале 2014 года компания SAIC получили контракт на повышение уровня защиты и «восстановление оперативной востребованности бронетранспортера морской пехоты AAV».Если говорит проще, то компания должна была определить, разработать и реализовать на машине схемы повышения ее живучести. Много споров было завязано на угрозе самодельных взрывных устройств (СВУ), хотя уязвимость бронемашины AAV7 была связана не только с этим новым оружием террористов. (Фактически, СВУ - это распространенный акроним для мин и мин-ловушек, которые встречались во Второй мировой войне, потом во Вьетнамской войне и благополучно «дожили» до сегодняшнего дня.)Не меньшую (а то и большую) озабоченность вызывало значительное снижение характеристик подвижности на воде и на земле, связанное с ростом массы машины, уменьшением дорожного просвета и ухудшением ее мореходных качеств. Частично это было связано с предыдущими усовершенствованиями, которые были направлены только на определенные проблемные места, например защиту от РПГ, без учета влияния на характеристики бронемашины AAV по другим направлениям.Первая машина AAV7 SU была передана морской пехоте в марте 2016 года и на Дне морской пехоты в октябре машина была показана публике. Первые десять машин пройдут серию испытаний для подтверждения своих характеристик.Некоторые из усовершенствований компании SAIC, как например усиленное бронирование, были предсказуемы, тогда как менее очевидные доработки могут иметь такое же или даже большее значение.Руководитель программы по AAV SU в компании SAIC Питер Ломбардо сказал, что подход заключался в «целостной оценке задачи десантирования с акцентом на повышение живучести и равновесием между мощностью, подвеской и подвижностью на воде с целью получения максимальных характеристик и боевой готовности в рамках бюджета».Это позволило компании разработать более широкую концепцию живучести, способствующую повышению уровня безопасности боевых операций, проводимых на воде или суше.Десять опытных машин AAV7SU, поставленных на данный момент, были доработаны в ряде ключевых областей. Для повышения уровня защиты, а также живучести на воде, на корпус были установлены новые керамические плитки, которые не только противостоят баллистическим угрозам и ударам РПГ, но и фактически повышают плавучесть (которая ухудшилась после установки предыдущей накладной брони).Другие усовершенствования включают противоосколочный подбой внутри машины, который снижает вероятность получения ранения из-за разлета осколков в обитаемом отделении.Топливные баки вынесены из корпуса машины и бронированы. Противовзрывная защита днища повышена за счет установки листа из алюминиевой брони толщиной 63,5 мм. В десантном отделении установлены 16 энергопоглощающих сидений, которые поглощают ударную нагрузку, а также подножки для того, чтобы отделить ботинки пехотинцев от днища.Машины AAV7, полученные компанией SAIC, были полностью разобраны и восстановлены до состояния «0 миль-0 часов». Двигатель VT901 был доработан, его мощность повышена до 675 л.с. (ранее 525 л.с.), его соединили с новой трансмиссией и валом отбора мощности.Новые поворотные амортизаторы и улучшенные торсионные валы в подвеске увеличили дорожный просвет и улучшили плавность хода. Замена водометов на новые осевые водометы позволила значительно повысить КПД.Это в сочетании с восстановлением запаса плавучести до 22%, изменением балансировки машины, способствующей большему задиранию носа, и возможной доработкой переднего водоотражательного щитка/носового бронелиста вполне может способствовать повышению скорости на воде более 7 узлов (13 км/ч).Отраслевые эксперты предполагают, что некоторые минимальные конструктивные доработки (изменение конфигурации водоотражательного щитка или перебалансировка машины) позволят в перспективе еще немного повысить скорость на воде.Корпус морской пехоты планирует модернизировать 392 машины, при этом установочная партия будет выпущена в 2017 году, а развертывание завершится к 2023 году, (примечание, нынешний парк AAV7 составляет 1311 машин.) Хотя было упомянуто о возможности закупки еще некоторого количества машин, пока решения по этому вопросу нет и финансы не выделены.Такие технологии как открытая архитектура, объединение в сеть, распределение данных и управление энергопотреблением реализуются на многих платформах, поскольку они рассматриваются в качестве основных факторов повышения боевой мощи. Они также критичны для повышения уровня тактической и оперативной ситуационной осведомленности.Выигрыш, полученный в связи с этим, рассматривается США и другими армиями мира в качестве основы сохранения преимущества на будущих полях сражений не только при задействовании новых, но также и существующих систем.С учетом графика развертывания колесного бронетранспортера ACV1.1 (фактически дополнение к бронемашинам AAV) и потребностей морской пехоты в переброске пехоты на своей плавающей машине, AAV7 останется в эксплуатации до 2033 года, а вероятно и далее.Модернизации компании SAIC, повышающие характеристики на воде, являются необходимым шагом, но при этом необходимы и другие усовершенствования, которые положительно повлияют на боевое применение модернизированной машины.Впрочем, для того чтобы машине быть действительно востребованной сегодня и готовой для будущих обязательств (не только боевых), необходимо проводить дополнительные модернизации.Много разговоров ведется о том, насколько устарело некоторое оборудование. Но как отмечают некоторые эксперты, касаясь, например, основного боевого танка M1 Abrams, который начал поступать на вооружение в 1980 году, «в действительности ряд запланированных усовершенствований и технологических вставок позволил не только поддержать, но и существенно повысить его боевые возможности, хотя уже и пошло уже 36 лет».Этот путь могла бы повторить бронемашина AAV7. Будучи простой и адаптируемой по своей сути, она реально сможет укрепить репутацию корпуса морской пехоты США.