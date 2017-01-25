23:25 25 января

Украина достроила вышку для "вещания" на Крым

Представитель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский делится в социальной сети новостями о «перемоге». Сообщается, что на территории Херсонской области, граничащей с Крымом, возведена 150-м вышка, с помощью которой будет осуществляться вещание украинских теле- и радиоканалов на полуостров.

Из сообщения Костинского в Фейсбуке:
Радиотелепередающая станция в с.Чонгар Херсонской области высотой 150 м построена. Сейчас происходит монтаж оборудования.
С начала февраля сигнал украинских радиостанций начнёт идти в Крым. Речь идет о Первом канале украинского радио, «Meydan», Радио Крим.Реалии, Херсон FM.


Следующий этап - организация цифрового телевидения.

Срок строительства башни занял около 2-х месяцев. Все остальное время, около 9 месяцев, заняли работы по расчётам международной координации радиочастот, отвод земельного участка, проведение конкурса на радиочастоты.

Поздравляю всех с хорошей новостью!

Большое спасибо за реализацию проекта инвестору - "Телесеть Украины", Херсонской ОГА, Украинскому государственному центру радиочастот, НСТУ, Министерству информационной политики, Министерству по вопросам временно оккупированных территорий, Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания.

Вышка построена в рамках плана действий проекта Стратегии развития телерадиовещания в Херсонской области и организации вещания на территорию Крыма.


Украина достроила вышку для "вещания" на Крым


На основании представленного фото можно сделать вывод, что возможностей вышки явно не хватит на то, чтобы охватить укросигналом всю крымскую территорию. Кроме того, открыт вопрос и относительно того, не появится ли аналогичная вышка уже с российской стороны с планами по трансляции сигналов российских теле- и радиканалов на украинскую территорию...

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/s.kostynskyi
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 75
  1. volodya Сегодня, 17:47
    Ну и кто их будет смотреть и слушать в Крыму?
    volodya
    1. cniza Сегодня, 17:50
      Кроме того, открыт вопрос и относительно того, не появится ли аналогичная вышка уже с российской стороны с планами по трансляции сигналов российских теле- и радиканалов на украинскую территорию...


      Я думаю они будут рады.
      cniza
      1. Татьяна Сегодня, 17:58
        Киеву надо было лучше «заботиться» о крымчанах, когда Крым был украинским!
        А теперь трансляционная вышка в материальном отношении опять же ничего хорошего, кроме раздора, крымчанам не принесёт! Чай эта вышка для крымчан - не манна небесная!
        Татьяна
        1. alexneg Сегодня, 18:27
          Раздора она не принесет, а вот ложь киевскую вскроет. Хотя эта вышка всего лишь очередной жидовский распил. Для этого и затевалась эта бадяга.
          alexneg
          1. Татьяна Сегодня, 18:36
            Цитата из статьи
            На основании представленного фото можно сделать вывод, что возможностей вышки явно не хватит на то, чтобы охватить укросигналом всю крымскую территорию.

            Можно сделать и другой вывод. А именно.
            В отношении крымчан эта «украинская» трансляционная вышка в Херсоне, прежде всего, рассчитана, конечно, на оболванивание крымских татар, а именно на оболванивание подрастающего поколения крымских татар.
            И при этом этой «украинской» вышке из Херсона и не требуется покрывать трансляцией весь Крым. Достаточно изподтишка для русских покрывать трансляцией зоны компактного проживания крымских татар в Крыму – а это ближе к Херсонской области. При этом нужно учитывать, что Херсонская область «продана» (сдана в аренду на 50 лет) Турции - по договору Порошенко с Эрдоганом - за помощь Турции хунтяшному Киеву в «освобождении» Крыма от т.н. российской «оккупации».
            А в остальном всё будет, как по Геббельсу, если российские власти оставят это без должного внимания.
            Татьяна
            1. bouncyhunter Сегодня, 18:44
              Свидомые в своём репертуаре . Всё , что ни делают - лишь бы досадить России . И бесятся что реакция России не совпадает с ожидаемой . lol
              bouncyhunter
            2. jjj Сегодня, 18:52
              Я вот думаю, что при очередной попытке блокирования Крыма, они сами эту вышку и взорвут, чтобы бесплатное кино не досталось клятым
              jjj
          2. Ныробский Сегодня, 18:49
            Цитата: alexneg
            Раздора она не принесет, а вот ложь киевскую вскроет. Хотя эта вышка всего лишь очередной жидовский распил. Для этого и затевалась эта бадяга.

            Ой ли.......Официальная версия о вещании может быть и выглядит смешно, но кто его знает, какую истинную функцию будет выполнять эта вышка. Матрасы там не зря тусуются, что не исключает установку оборудования двойного назначения. Спилить к едрени фени.........
            Ныробский
            1. APASUS Сегодня, 20:30
              Цитата: Ныробский
              Спилить к едрени фени..

              Думаю ее сами и подорвут,надо просто правильно подойти к вопросу.Стоит например намекнуть ,что используя координаты вышки хорошо рассчитывать и наводить на цели для артиллерии, и авиации на территории самой Украины.
              Все вышка будет взорвана патриотами !
              APASUS
        2. iConst Сегодня, 19:59
          Цитата: Татьяна
          Киеву надо было лучше «заботиться» о крымчанах, когда Крым был украинским!
          А теперь трансляционная вышка в материальном отношении опять же ничего хорошего, кроме раздора, крымчанам не принесёт! Чай эта вышка для крымчан - не манна небесная!

          Да причем тут заботы и прочее - бабло под флагом с надписью "Даэшь пЭрЭмогу" освоено успешно, что еще надо? laughing
          iConst
          1. Татьяна Сегодня, 21:13
            iConst
            ...................

            А я не про власть в Киеве, а про крымчан говорю.
            Сама вышка кормить крымчан не будет - чай не манна небесная! Материальной помощи от Киева крымчанам от этой вышки нет. А вот двойное - пропагандистско-подрывное и военное - назначение эта телебашня будет иметь обязательно! Она сэкономит ВСУ человеческие ресурсы и средства только на одной засылке своих "связных" в Крым для передачи ими заданий и сообщений в Крыму своей крымской подрывной агентуре.
            Татьяна
      2. антивирус Сегодня, 21:14
        надо посмотреть чью журналюги лучше. Вот смех будет, если укровские не смогут долго брехать без доказательно и летом из Крыма украинцы , из отпуска "привезут" мнение домой.
        антивирус
    2. rasputin17 Сегодня, 17:54
      Ну и кто их будет смотреть и слушать в Крыму?

      Как кто? Народ!!!! Когда ему захочется поржать над своей прошлой жизнью!!! Сейчас в Крыму даже заклятые хохлы бандерлоги перекрасились и их палкой не выгонишь в руину поскольку хохол живет где лучше а украинец на украине!
      rasputin17
      1. katalonec2014 Сегодня, 18:00
        Цитата: rasputin17
        Когда ему захочется поржать над своей прошлой жизнью!!!

        Возможно что наши её заглушат,по крайней мере недавно об этом говорил Аксёнов.Думаю напрасно,те кто захочет,без труда нароет в сети,только средства тратить,опять же Запад встанет на дыбы," караул,демократию обижают".
        katalonec2014
        1. Штык Сегодня, 18:07
          Цитата: katalonec2014
          Возможно что наши её заглушат,по крайней мере недавно об этом говорил Аксёнов

          Это в СССР "голоса" глушили, сейчас этим баловством никто заниматься не будет smile
          Штык
          1. Homo Сегодня, 18:18
            Цитата: Штык
            Это в СССР "голоса" глушили, сейчас этим баловством никто заниматься не будет

            Это Вы зря. И не нужно катить бочку на СССР. Всегда и везде глушат. Если суд признает передачи экстремистскими, сеющими национальную рознь - заглушат за 6 секунд.А может "волной смоет"! wink
            Homo
            1. Штык Сегодня, 19:57
              Цитата: Homo
              Если суд признает передачи экстремистскими, сеющими национальную рознь - заглушат за 6 секунд.

              Я с этой системой связан был - разобраны давно все эти станции ! smile
              Штык
              1. Homo Сегодня, 22:31
                Цитата: Штык
                Я с этой системой связан был - разобраны давно все эти станции !

                Да ну! А я и сейчас с ней связан. wink
                Homo
          2. rasputin17 Сегодня, 18:25
            Цитата: Штык
            Цитата: katalonec2014
            Возможно что наши её заглушат,по крайней мере недавно об этом говорил Аксёнов

            Это в СССР "голоса" глушили, сейчас этим баловством никто заниматься не будет smile

            Ну как знать как знать! История помнит как не далече лет так пять шесть глушила одна страна даже спутник что бы не вещал на ее территорию оппозиционный ТВ канал! И это факт который в подтверждении не нуждается! hi
            Правда на данный случай подобное врят ли распрострониться! Оставят как есть! Пусть народ потешиться над слабоумием! laughing
            rasputin17
          3. Ныробский Сегодня, 18:52
            Цитата: Штык
            Это в СССР "голоса" глушили, сейчас этим баловством никто заниматься не будет

            Здрасььте))) США и Европа последние лет 10 только тем и занимаются, что под вопли о свободе слова, давит независимые голоса. Вон уже и на нашу RT замахнулись.
            Ныробский
            1. Штык Сегодня, 20:00
              Цитата: Ныробский
              США и Европа последние лет 10 только тем и занимаются,

              Ну тогда назовите какие они станции глушат и непременно частоты в студию, чтобы не быть голословным smile
              Штык
              1. Ныробский Сегодня, 20:21
                Цитата: Штык
                Ну тогда назовите какие они станции глушат и непременно частоты в студию, чтобы не быть голословным

                Цитата: Ныробский
                под вопли о свободе слова, давит независимые голоса

                я о людях.......Ассанж, Сноуден.....У "RT" кто счета арестовывал? Вася Пупкин? Всё, что вещает в разрез с общим информационным фоном официального Вашингтона и Брюсселя, объявляется "вражеской"пропагандой и клеймится связями с Москвой.
                Лучше назовите их независимые каналы телерадиовещания и крупнейшие печатные издания))) Они все выкуплены с потрохами и вещают то, что хозяин скажет.
                Ныробский
                1. Штык Сегодня, 20:25
                  Цитата: Ныробский
                  я о людях.....

                  А я о радио и телевизионном вещании hi
                  Штык
          4. lis-ik Сегодня, 19:28
            Цитата: Штык
            Цитата: katalonec2014
            Возможно что наши её заглушат,по крайней мере недавно об этом говорил Аксёнов

            Это в СССР "голоса" глушили, сейчас этим баловством никто заниматься не будет smile

            Зачем глушить? Там, как были все наши и их каналы, так и есть. Все смотрят, что хотят.
            lis-ik
      2. hirurg Сегодня, 18:01
        Кто выше залез, тот и президент незалеЗжней.)))
        hirurg
    3. vovanpain Сегодня, 18:04
      Сообщается, что на территории Херсонской области, граничащей с Крымом, возведена 150-м вышка, с помощью которой будет осуществляться вещание украинских теле- и радиоканалов на полуостров.

      Крымчане,вы счастливые люди good Теперь вы будете смотреть и слушать анекдоты и выступления клоунов. fellow
      vovanpain
      1. немец1314 Сегодня, 18:28
        good Крымчане,отпускайте дураков и идиотов из своей жизни,цирк должен гастролировать. Удачи вам и процветания и да поможет вам бог.
        немец1314
    4. lis-ik Сегодня, 19:25
      Цитата: volodya
      Ну и кто их будет смотреть и слушать в Крыму?

      Два года подряд отдыхали с женой в Крыму. И так по кабельным (интернет) каналам были все хохлятские и Российские каналы. Никто ничего не запрещает! Зачем вышка? Опять денег украли, как говорится хоть по мелочи.
      lis-ik
    5. 30 вис Сегодня, 19:26
      Почему ! Просто интересно снова на пять минут снова побывать в свидомой реальности . ...Вздрогнуть от омерзения , перекреститься -" Чур меня ! . Чур ! " И вздохнуть -" Удивительные !" . И пожалеть оставшихся нормальных людей УКРАИНЫ на территории свидомой бандеровской украдины !!
      30 вис
    6. Серый брат Сегодня, 19:31
      Цитата: volodya
      Ну и кто их будет смотреть и слушать в Крыму?

      Если только чтобы поржать.
      Серый брат
  2. katalonec2014 Сегодня, 17:47
    А муэдзин будет? было бы забавно.
    katalonec2014
    1. rasputin17 Сегодня, 17:56
      НЕ! Только призывы к бесовским скачкам! laughing
      rasputin17
    2. Ростов Папа Сегодня, 18:48
      А муэдзин будет? было бы забавно.

      Ага, Джамилев будет вопить laughing
      Ростов Папа
  3. rasputin17 Сегодня, 17:49
    Укропия достроила вышку!!! УРА!!!! Теперь может на ней повеситься!!! wink
    rasputin17
  4. Олег Лавров Сегодня, 17:51
    Будут ядом брызгать!!
    Олег Лавров
    1. parafoiler Сегодня, 19:22
      И когда будет их на себя обратно напяливать- пусть не спутает: жёлтое пятно спереди, а коричневое -сзади. Впрочем... Какая для него разница?!
      parafoiler
  5. Koshak Сегодня, 17:55
    "не появится ли аналогичная вышка уже с российской стороны с планами по трансляции сигналов российских теле- и радиканалов на украинскую территорию"
    Это было бы самым лучшим ответом.Пусть в Крыму и на херсонщине сами жители сравнивают.
    Koshak
    1. Штык Сегодня, 18:11
      Цитата: Koshak
      Это было бы самым лучшим ответом.

      Некуда деньги девать? У нас самих в области стоят на консервации некоторые цифровые станции - нет финансирования request Провалилась цифровизация ТВ к 2015 году!
      Штык
      1. Koshak Сегодня, 18:26
        Цитата: Штык
        Цитата: Koshak
        Это было бы самым лучшим ответом.

        Некуда деньги девать? У нас самих в области стоят на консервации некоторые цифровые станции - нет финансирования request Провалилась цифровизация ТВ к 2015 году!

        Не нужно сравнивать. Что такое ваша область где нибудь в глубине России, и что такое Крым - на переднем крае. У нас в области тоже уже лет 10 не могут толком наладить "цифру", но я не заморачиваюсь. ТВ для меня как источник инфы на последнем месте. Если уж нужно, смотрю онлайн ТВ на компе или (редко) "аналог" на ящике. А ведь есть еще кабельное, спутниковое... Мне хватает.
        Koshak
        1. Штык Сегодня, 20:02
          Цитата: Koshak
          Что такое ваша область где нибудь в глубине России

          Да, на окраине и в глубинке - Ростовская называется smile
          Штык
      2. Homo Сегодня, 18:31
        Цитата: Штык
        Провалилась цифровизация ТВ к 2015 году!

        А что так трагично? Почему провалилась? Не всё так плохо, да проблем прибавилось после того как озвучили дату 2015 год. Или по Вашему санкции на развитие ЦТВ не влияют?
        http://карта.ртрс.рф/
        Homo
        1. Штык Сегодня, 20:09
          Цитата: Homo
          Или по Вашему санкции на развитие ЦТВ не влияют?

          Не влияют - передатчики немецкие Rohde & Schwarz , французские Thomson и отечественные ООО НПП Триада-ТВ. Проблем с оборудованием нет, все упирается в ДЕНЬГИ ! request
          Штык
      3. Ren Сегодня, 18:40
        Пруфы в студию!
        То что Вы ответите, обязательно будет транслировано Коле Никифорову!
        Ren
        1. Штык Сегодня, 20:28
          Цитата: Ren
          То что Вы ответите, обязательно будет транслировано Коле Никифорову!

          Да по фигу ! Там болото то ещё ! wink
          Штык
      4. Серый брат Сегодня, 19:41
        Цитата: Штык
        У нас самих в области стоят на консервации некоторые цифровые станции - нет финансирования

        У меня в деревне до ближайшего ретранслятора 65 км. Покупаешь антенну хорошую и ставишь её под крышу на чердак (чтобы молнией не гревануло), покупаешь цифровой приёмник (я за 3000 р. купил и антенна тыщи 4) и имеешь 20 каналов в идеальном качестве.
        А в аналоге можно слушать (смотреть нельзя потому что не видно ни хрена) только 2 центральных канала.
        дер. Святцы Владимирская область. Можете на карте посмотреть где это.
        Серый брат
        1. Штык Сегодня, 20:10
          Цитата: Серый брат
          Можете на карте посмотреть где это.

          Верю и так, Вам повезло hi
          Штык
    2. Homo Сегодня, 18:20
      Цитата: Koshak
      Пусть в Крыму и на херсонщине сами жители сравнивают.

      Кто хочет имеет тарелку, смотрит и сравнивает.
      Homo
      1. rasputin17 Сегодня, 18:32
        Цитата: Homo
        Цитата: Koshak
        .

        Кто хочет имеет тарелку, смотрит и сравнивает.


        Я в Казахстане сижу на ТЕЛЕКАРТЕ и смотрю онлайн только Российское ТВ поскольку в вещании местного более 50% идет из российских медиа продуктов так какой смысл тогда смотреть местное ТВ когда можно его смотреть в первоисточнике не боясь что могут вырезать "неудобные места"! yes
        rasputin17
      2. Koshak Сегодня, 18:41
        Цитата: Homo
        Кто хочет имеет тарелку, смотрит и сравнивает.

        Не все такие богатенькие, как вы. Тарелку поставить и трафик оплатить не каждому по-карману. Многие могут только антенну из проволоки на крыше присобачить. Я бы тоже хотел иметь тарелку, но денег хватает только на "кабель".
        Koshak
  6. iliitchitch Сегодня, 17:55
    "Обитаемый остров" напоминает почему-то . Вышки , вещание . О чём вещать собрались , украинцы ? Вас там оч.внимательно послушают и на.. пошлют . Крым - наш . Арктика - наша . А если кто-то недоволен , гм , ну и пусть будет недоволен .
    iliitchitch
  7. Altona Сегодня, 17:57
    Какой смысл строить очередной "усилитель ненависти"? После перекрытия водостока из Днепра, после подрыва ЛЭП, поездов дружбы, кличек типа "крысчане", кровопролития на Донбассе под названием АТО рассказывать "як багато и гарно життя в Украине"? Пффф... what no
    Altona
  8. Ferdinant Сегодня, 17:58
    2пацаны денег сорвали.Все довольны
    Ferdinant
    1. iliitchitch Сегодня, 19:09
      Цитата: Ferdinant
      2пацаны денег сорвали.Все довольны


      Кто "все" и кто доволен ? Шакалы , отскочили и подпрыгивают . Плевать у кого и что , у ребёнка отберут . Кахлятская сущность неистребима .
      iliitchitch
  9. Koshak Сегодня, 17:59
    Свидомые, ау! Нужно еще метров 500 нарастить, чтобы весь Крым покрыть. А то вас никто на ЮБК не посмотрит. А там все "сепары" собрались.
    Koshak
    1. Крымский партизан 1974 Сегодня, 21:05
      на ЮБК не получится даже 500 метров нарастить, плоскогорье Караби -Яйла имеет высоту 1200 метров, а перепад высот на Бабугане и Чатыр -Даге -1200-1400 метров, так что им проще добазарится с эрдоганом что б тот с туркеи вещал, бабла можно побольше попилить, хотя трамп врядли подсыпет
      Крымский партизан 1974
  10. ИванИванов Сегодня, 18:03
    Гамномет доделан, укропейцы в своей колее.
    ИванИванов
  11. AlexeyAlexey Сегодня, 18:04
    Цитата: volodya
    Ну и кто их будет смотреть и слушать в Крыму?



    В Крыму есть ещё кучка проукраинских,так что,расслабляться пока рано.
    AlexeyAlexey
  12. 1536 Сегодня, 18:25
    Американцы там будут транслировать на крымско-татарское население. У них надежда отжать Крым, разместить там вленную базу и т.д. Президенты меняются, американский народ нет!
    1536
    1. iliitchitch Сегодня, 23:08
      Цитата: 1536
      Американцы там будут транслировать на крымско-татарское население. У них надежда отжать Крым, разместить там вленную базу и т.д. Президенты меняются, американский народ нет!
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      Без шансов у них . Облом . Лезли со страшной силой , база им нужна была . Если б мы Крым сдали , то грош нам цена , а вот хренушки .
      iliitchitch
  13. Стройбат запаса Сегодня, 18:33
    Представляю, как будут смеяться жители Крыма, слушая "рассказы очевидцев" о том, как им плохо живется и как их всех притесняют
    Стройбат запаса
  14. vetor Сегодня, 18:40
    Ха русский язык запретят вскорости а на мове в Крыму никто не понимает.
    vetor
  15. рус-5819 Сегодня, 18:46
    Цитата: rasputin17
    Укропия достроила вышку!!! УРА!!!! Теперь может на ней повеситься!!! wink

    радн
    " Пэрэмога пэрэможная"! За три года хоть что-то построили, а то всё больше разрушают, пилят и продают.
    рус-5819
  16. ZAVal Сегодня, 19:42
    Я не понимаю в чем проблема - пусть вещают. Опасности в этом никакой нет. В Крыму и сейчас, никто не прекращал и не запрещал, можно смотреть Украинские телеканалы. Операторы кабельного ТV, интернет провайдеты транслируют телеканалы "Интер", "Интер +", "Мега" и т.д. Кроме этого у многих крымчан стоит спутниковое TV. До 2014 года все это использовалось с целью возможности просмотра Российского телевидения и радио, теперь кто хочет стотрит и слушает Украину. Я и сам иногда через интернет смотрю телеканал "Рада", нет это не настольгия, просто иногда так хочется посмотреть цырк в исполнении депутатов, то драка, по кого то за "фаберже" от требуны оттаскивают, а он цепляется за требуну, "перлы и перловки" Кличко это вообще песня.
    Они что думают, что их ждут лавры "Голоса Америки" и "Радио Свобода" при СССР? Наивные, времена не те, да и денег и них нет, сейчас распилят что было выделено и отключат передатчик за долги по электроэнергии.
    Я сам в Крыму живу.
    ZAVal
  17. Spitfire Сегодня, 19:43
    Цитата: Татьяна
    Цитата из статьи
    На основании представленного фото можно сделать вывод, что возможностей вышки явно не хватит на то, чтобы охватить укросигналом всю крымскую территорию.

    Можно сделать и другой вывод. А именно.
    В отношении крымчан эта «украинская» трансляционная вышка в Херсоне, прежде всего, рассчитана, конечно, на оболванивание крымских татар, а именно на оболванивание подрастающего поколения крымских татар.
    И при этом этой «украинской» вышке из Херсона и не требуется покрывать трансляцией весь Крым. Достаточно изподтишка для русских покрывать трансляцией зоны компактного проживания крымских татар в Крыму – а это ближе к Херсонской области. При этом нужно учитывать, что Херсонская область «продана» (сдана в аренду на 50 лет) Турции - по договору Порошенко с Эрдоганом - за помощь Турции хунтяшному Киеву в «освобождении» Крыма от т.н. российской «оккупации».
    А в остальном всё будет, как по Геббельсу, если российские власти оставят это без должного внимания.


    Может быть, надо проверять источники перед тем, как их постить ? Я про "ложь, повторенную многократно" - это фраза принадлежит Гитлеру и высказал он её в "Майн Кампф", причём в отношении к марксистам и лицам так нелюбимой им национальности.
    Spitfire
    1. Татьяна Сегодня, 20:59
      Spitfire
      Может быть, надо проверять источники перед тем, как их постить ? Я про "ложь, повторенную многократно" - это фраза принадлежит Гитлеру и высказал он её в "Майн Кампф", причём в отношении к марксистам и лицам так нелюбимой им национальности.

      И что это меняет? Это первое.
      А второе, укажите страницу в "Майн кампф" и издание на русском, где сказал это Гитлер. Я подробно "Майн кампф" не помню.
      И третье. А что Вы читали Геббельса или о Геббельсе, что считаете, что он не мог этого сказать или повторить за Гитлером? Он же был министром пропаганды.
      Татьяна
    2. mikh-korsakov Сегодня, 21:02
      А вы что штудируете Гитлера - класс!
      mikh-korsakov
      1. Татьяна Сегодня, 21:30
        Приходилось в своё время - в середине 1990-х годов, - изучать, в частности, "Майн-кампф".
        Татьяна
  18. cesar65 Сегодня, 19:54
    Срок строительства башни занял около 2-х месяцев. Все остальное время, около 9 месяцев, заняли работы по расчётам международной координации радиочастот, отвод земельного участка, проведение конкурса на радиочастоты.
    Поздравляю всех с хорошей новостью!

    -Мы строили,строили и наконец построили.
    -Где деньги Зин?
    cesar65
  19. samarin1969 Сегодня, 20:19
    В Крыму все с "тарелками" и "сетями". Между прочим, украинских бесплатных каналов на Крым в 2 раза больше, чем российских и они неплохого качества. Из любопытства народ смотрит и новости, и "шоу". Укроновости - убедительная антиреклама Украины. Так что "пущай вещают"...Забавно из Крыма смотреть сюжеты про "оккупацию" : просто - бредовый бред!! wink
    samarin1969
  20. mr.fafes Сегодня, 20:30
    Мы рады за них!
    Теперь у них есть вышка, осталось дать им верёвку с мылом!

    mr.fafes
  21. Nimitz Сегодня, 20:47
    Вообще в Крыму, многие смотрят телевидение на Украинском языке. На западе Крыма (я там 3 года подряд летом отпуск провожу) во многих кафе на побережье большие телевизоры показывают спутниковые каналы на украинском языке. Кстати мои дети которые вряд ли в силу возраста сильно интересуются политическими раскладами в мире и в незалежной в частности, преспокойно воспринимают мультфильмы озвученные на украинском. Языки то родственные на самом деле. Другое дело ,что строительство такого объекта на со стороны Украины, вряд ли затеяно для вещания мультфильмов. Ну и так ещё одно наблюдение в августе 2014 года, я приехал в Крым на своем автомобиле и самым неприятным в дороге для меня была не переправа, а плохое состояние дороги от Керчи плоть до Евпатории и огромные пробки соответственно. И обратно я решил сделать крюк через Джанкой, но по пустым дорогам. В дороге я доверился навигатору, который в ряде случаев вел по короткому пути прямо по населенным пунктам, так вот во многих деревнях/поселках я видел вывешенные флаги Украины над домами и ничего - никто не кидается их срывать. Получается всё таки с гражданскими свободами у нас как то подемократичнее.
    Nimitz
  22. mikh-korsakov Сегодня, 21:00
    Да, не понимаю я чего это все так возбудились? Пусть их клевещут. К тому же если в программу они включат репортажи их Рады. так это же удача. Недавно слушал я и Галкина и Винокура - подвыдохлись наши придворные шуты. А тут желающий может целый день смотреть этот бесплатный цирк. То побьют кого-то, то устроят клоунаду и кучу мала. Вот только скоро наскучит смотреть нанайских мальчиков..
    mikh-korsakov
  23. Крымский партизан 1974 Сегодня, 21:01
    оралово. эти недоумки по ходу собираются оставшихся лояльных татар распугать своими трансляциями. я просто валяюсь, интересно а про кладбища после очередной перемоги в серых зонах будут рассказывать в эфире? реально хочу поорать. я из под Джанконга, по ходу сигнал достанет, сравнить с тем бредом что по спутнику и инетом, може веселей там будет
    Крымский партизан 1974
  24. Oriental Express Сегодня, 22:54
    А кому это надо?! Желающие и сегодня могут смотреть любой украинский телеканал по интернету.
    Oriental Express
  25. оркестр Сегодня, 22:55
    Украина еще что то строит.Бред.
    оркестр

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