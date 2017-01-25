Украина достроила вышку для "вещания" на Крым



С начала февраля сигнал украинских радиостанций начнёт идти в Крым. Речь идет о Первом канале украинского радио, «Meydan», Радио Крим.Реалии, Херсон FM.





Следующий этап - организация цифрового телевидения.



Срок строительства башни занял около 2-х месяцев. Все остальное время, около 9 месяцев, заняли работы по расчётам международной координации радиочастот, отвод земельного участка, проведение конкурса на радиочастоты.



Поздравляю всех с хорошей новостью!



Большое спасибо за реализацию проекта инвестору - "Телесеть Украины", Херсонской ОГА, Украинскому государственному центру радиочастот, НСТУ, Министерству информационной политики, Министерству по вопросам временно оккупированных территорий, Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания.



Вышка построена в рамках плана действий проекта Стратегии развития телерадиовещания в Херсонской области и организации вещания на территорию Крыма. Радиотелепередающая станция в с.Чонгар Херсонской области высотой 150 м построена. Сейчас происходит монтаж оборудования.С начала февраля сигнал украинских радиостанций начнёт идти в Крым. Речь идет о Первом канале украинского радио, «Meydan», Радио Крим.Реалии, Херсон FM.Следующий этап - организация цифрового телевидения.Срок строительства башни занял около 2-х месяцев. Все остальное время, около 9 месяцев, заняли работы по расчётам международной координации радиочастот, отвод земельного участка, проведение конкурса на радиочастоты.Поздравляю всех с хорошей новостью!Большое спасибо за реализацию проекта инвестору - "Телесеть Украины", Херсонской ОГА, Украинскому государственному центру радиочастот, НСТУ, Министерству информационной политики, Министерству по вопросам временно оккупированных территорий, Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания.Вышка построена в рамках плана действий проекта Стратегии развития телерадиовещания в Херсонской области и организации вещания на территорию Крыма.

Представитель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский делится в социальной сети новостями о «перемоге». Сообщается, что на территории Херсонской области, граничащей с Крымом, возведена 150-м вышка, с помощью которой будет осуществляться вещание украинских теле- и радиоканалов на полуостров.Из сообщения Костинского в Фейсбуке:На основании представленного фото можно сделать вывод, что возможностей вышки явно не хватит на то, чтобы охватить укросигналом всю крымскую территорию. Кроме того, открыт вопрос и относительно того, не появится ли аналогичная вышка уже с российской стороны с планами по трансляции сигналов российских теле- и радиканалов на украинскую территорию...