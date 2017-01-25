23:22 25 января

Модернизация самого северного аэродрома РФ завершится в текущем году

На острове Земля Александры архипелага Земля Франца Иосифа завершается строительство первоочередных объектов, обеспечивающих функционирование военного аэродрома "Нагурское", сообщили Интерфаксу в Минобороны РФ.

Модернизация самого северного аэродрома РФ завершится в текущем году
Строительство аэродрома на острове Земля Александры, ноябрь 2016 г.

«После завершения модернизации аэродром будет способен круглогодично принимать большинство типов военно-транспортных самолетов», – говорится в сообщении ведомства.


Отмечается, что строительство инфраструктуры «ведется в рамках выполнения стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года, утвержденной президентом РФ 8 февраля 2013 года».

К настоящему времени строители выполнили расчистку площадки и проложили временные дороги. «Ведется добыча инертных материалов, устройство выравнивающего слоя термоизоляционной насыпи летного поля, автодорог, служебно-технической территории», – рассказали в пресс-службе.

Также продолжаются работы по строительству «взлетно-посадочной полосы, здания пункта управления инженерно-авиационной службой и авиационно-технической эксплуатационной части, инженерных коммуникаций и других объектов, необходимых для функционирования аэродрома», говорится в сообщении.

Модернизация самого северного аэродрома РФ завершится в текущем году
Самая северная пограничная застава России , пос. Нагурское.

Согласно информации, в этом году Минобороны завершит строительство в Арктике более ста капитальных объектов.

Использованы фотографии: http://sdelanounas.ru
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Комментарии 16
  1. Олег Лавров Сегодня, 17:58
    Russian did it! ))

    Олег Лавров
    1. Bort Radist Сегодня, 18:41
      Russian be back. bully
      Bort Radist
  2. cniza Сегодня, 17:58
    Согласно информации, в этом году Минобороны завершит строительство в Арктике более ста капитальных объектов.


    Да , мы там конкретно и основательно устраиваемся. Успехов.
    cniza
    1. bouncyhunter Сегодня, 18:48
      А почему матрасы не выражают "озабоченности" ? Или они её выразят когда модернизация будет завершена ? Ведь не для кого не секрет , что российские планы освоения Арктики как кость в горле США . wink
      bouncyhunter
    2. полковник Сегодня, 19:37
      Цитата: cniza
      Да , мы там конкретно и основательно устраиваемся.

      Вообще-то мы там устроились давно. В славные советские времена жизнь на Нагурской (тогда название было "Нагурская") кипела! Мой отец штурманом в Полярной авиации там много раз бывал ещё в 1961 - 63 годах!
      полковник
      1. pv1005 Сегодня, 21:04
        Цитата: полковник
        Цитата: cniza
        Да , мы там конкретно и основательно устраиваемся.

        Вообще-то мы там устроились давно. В славные советские времена жизнь на Нагурской (тогда название было "Нагурская") кипела! Мой отец штурманом в Полярной авиации там много раз бывал ещё в 1961 - 63 годах!

        Не переживайте она и сейчас так называется. hi
        pv1005
  3. УВБ Сегодня, 18:04
    А это для наглядности расположение аэродрома на карте. Афигеть! (кликабельно)
    УВБ
    1. Ren Сегодня, 18:47
      Офигеть, Гренландия (между прочим территория ЕС) ближе, чем наши материковые населённые пункты.
      Ren
  4. seregatara1969 Сегодня, 18:11
    а нарушители или шпиёны там есть?
    seregatara1969
    1. Bort Radist Сегодня, 18:38
      Только отмороженные и обмороженные.
      Bort Radist
    2. vovanpain Сегодня, 18:39
      Цитата: seregatara1969
      а нарушители или шпиёны там есть?

      Есть yes Одеты в белые шубы,а водоплавоющие шпионы имеют ласты и клыки. wink
      vovanpain
  5. Koshak Сегодня, 18:35
    Ждем либеpoидов с комментами типа "А-а-а! У нас в Myxocpaнске сарай не могут отремонтировать, а тут аэродромы строят, отнимая деньги у грудных детей, инвалидов и пенсионеров."
    Koshak
    1. parafoiler Сегодня, 19:18
      А то! Этим пацкудам только дай повод .
      parafoiler
  6. немец1314 Сегодня, 18:41
    Это наша земля ,а следовательно её надо защищать
    немец1314
  7. мамука Сегодня, 21:22
    "Модернизация самого северного аэродрома РФ завершится в текущем году". при этом -"строители выполнили РАСЧИСТКУ площадки и проложили ВРЕМЕННЫЕ дороги.Ведется ...устройство НАСЫПИ летного поля, автодорог, служебно-технической территории»,...продолжаются работы по строительству «взлетно-посадочной полосы, здания пункта управления... инженерных коммуникаций и других объектов" - я не спец, однако это всё разве не начальные работы? когда начато строительство? каков процент готовности?
    Статья пустая. о том, что в нужном месте строят важное. больше инфы нет.
    Походу, всё путает популистский заголовок am
    мамука
  8. Игорь В Сегодня, 22:36
    Не зря министр обороны имеет строительное образование. smile
    Игорь В

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