Модернизация самого северного аэродрома РФ завершится в текущем году
На острове Земля Александры архипелага Земля Франца Иосифа завершается строительство первоочередных объектов, обеспечивающих функционирование военного аэродрома "Нагурское", сообщили Интерфаксу в Минобороны РФ.
«После завершения модернизации аэродром будет способен круглогодично принимать большинство типов военно-транспортных самолетов», – говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что строительство инфраструктуры «ведется в рамках выполнения стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года, утвержденной президентом РФ 8 февраля 2013 года».
К настоящему времени строители выполнили расчистку площадки и проложили временные дороги. «Ведется добыча инертных материалов, устройство выравнивающего слоя термоизоляционной насыпи летного поля, автодорог, служебно-технической территории», – рассказали в пресс-службе.
Также продолжаются работы по строительству «взлетно-посадочной полосы, здания пункта управления инженерно-авиационной службой и авиационно-технической эксплуатационной части, инженерных коммуникаций и других объектов, необходимых для функционирования аэродрома», говорится в сообщении.
Согласно информации, в этом году Минобороны завершит строительство в Арктике более ста капитальных объектов.
Строительство аэродрома на острове Земля Александры, ноябрь 2016 г.
«После завершения модернизации аэродром будет способен круглогодично принимать большинство типов военно-транспортных самолетов», – говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что строительство инфраструктуры «ведется в рамках выполнения стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года, утвержденной президентом РФ 8 февраля 2013 года».
К настоящему времени строители выполнили расчистку площадки и проложили временные дороги. «Ведется добыча инертных материалов, устройство выравнивающего слоя термоизоляционной насыпи летного поля, автодорог, служебно-технической территории», – рассказали в пресс-службе.
Также продолжаются работы по строительству «взлетно-посадочной полосы, здания пункта управления инженерно-авиационной службой и авиационно-технической эксплуатационной части, инженерных коммуникаций и других объектов, необходимых для функционирования аэродрома», говорится в сообщении.
Согласно информации, в этом году Минобороны завершит строительство в Арктике более ста капитальных объектов.
Использованы фотографии: http://sdelanounas.ru