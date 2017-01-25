Катарский суверенный фонд решил вложиться в Россию ещё на $2 млрд
Глава Суверенного фонда Катара (QIA) Абдалла бен Сауд аль-Тани в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным заявил о том, что Катар заинтересован в инвестициях в РФ. По словам аль-Тани, помимо недавно заключённой вместе со швейцарским Glencore сделки по приобретению 19,5% акций «Роснефти» QIA заключил ещё одну сделку в России. При этом сумма новых инвестиций составит около 2 млрд долларов.
Заявление аль-Тани приводит «Интерфакс»:
Кроме этого, катарский фонд стремится получить возможность участвовать в добывающих проектах России, которые осуществляются не только на территории Российской Федерации. QIA намеревается вести в этой сфере сотрудничество с «Роснефтью» и в плане транспортировки российской нефти на мировые рынки.
Владимир Путин отметил позитивные сдвиги в вопросах экономического сотрудничества между Россией и Катаром.
Из заявления президента России:
В ходе встречи обсуждался и вопрос участия в финансировании российско-катарских проектов итальянским банком Intesa. По словам Владимира Путина, несмотря на действующие санкции ЕС в отношении РФ, у итальянского банка есть все шансы для расширения своей активности на российском рынке. Фактически это ещё одно доказательство того, что евросанкции действуют во многом только на бумаге.
Усиление экономических связей между РФ и Катаром эксперты склонны связывать с обсуждением вариантов урегулирования конфликта в Сирии. Ведь, как известно, Катар является государством, влияние которого, мягко говоря, далеко не последнее на отдельные вооружённые группировки в регионе.
Сегодня же Владимир Путин встречается с королём Иордании Абдаллой II. Один из вопросов связан с противодействием терроризму на Ближнем Востоке. То есть речь идёт о сирийском вопросе.
Заявление аль-Тани приводит «Интерфакс»:
В частности, мы инвестируем в санкт-петербургский аэропорт совместно с банком ВТБ через РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций).
Кроме этого, катарский фонд стремится получить возможность участвовать в добывающих проектах России, которые осуществляются не только на территории Российской Федерации. QIA намеревается вести в этой сфере сотрудничество с «Роснефтью» и в плане транспортировки российской нефти на мировые рынки.
Владимир Путин отметил позитивные сдвиги в вопросах экономического сотрудничества между Россией и Катаром.
Из заявления президента России:
Наши катарские друзья будут принимать участие в добыче углеводородов на территории России. Компания Glencore будет иметь долгосрочные контракты. Я знаю, что вы уже приступили к работе над долгосрочным контрактом по поставкам нашей нефти на мировые рынки. И в этом смысле "Роснефть" заинтересована в долгосрочном сотрудничестве по обоим этим направлениям.
В ходе встречи обсуждался и вопрос участия в финансировании российско-катарских проектов итальянским банком Intesa. По словам Владимира Путина, несмотря на действующие санкции ЕС в отношении РФ, у итальянского банка есть все шансы для расширения своей активности на российском рынке. Фактически это ещё одно доказательство того, что евросанкции действуют во многом только на бумаге.
Усиление экономических связей между РФ и Катаром эксперты склонны связывать с обсуждением вариантов урегулирования конфликта в Сирии. Ведь, как известно, Катар является государством, влияние которого, мягко говоря, далеко не последнее на отдельные вооружённые группировки в регионе.
Сегодня же Владимир Путин встречается с королём Иордании Абдаллой II. Один из вопросов связан с противодействием терроризму на Ближнем Востоке. То есть речь идёт о сирийском вопросе.
Использованы фотографии: http://www.offshoreenergytoday.com