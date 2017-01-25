23:26 25 января

Катарский суверенный фонд решил вложиться в Россию ещё на $2 млрд

Глава Суверенного фонда Катара (QIA) Абдалла бен Сауд аль-Тани в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным заявил о том, что Катар заинтересован в инвестициях в РФ. По словам аль-Тани, помимо недавно заключённой вместе со швейцарским Glencore сделки по приобретению 19,5% акций «Роснефти» QIA заключил ещё одну сделку в России. При этом сумма новых инвестиций составит около 2 млрд долларов.

Катарский суверенный фонд решил вложиться в Россию ещё на $2 млрд


Заявление аль-Тани приводит «Интерфакс»:
В частности, мы инвестируем в санкт-петербургский аэропорт совместно с банком ВТБ через РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций).



Кроме этого, катарский фонд стремится получить возможность участвовать в добывающих проектах России, которые осуществляются не только на территории Российской Федерации. QIA намеревается вести в этой сфере сотрудничество с «Роснефтью» и в плане транспортировки российской нефти на мировые рынки.

Владимир Путин отметил позитивные сдвиги в вопросах экономического сотрудничества между Россией и Катаром.

Из заявления президента России:
Наши катарские друзья будут принимать участие в добыче углеводородов на территории России. Компания Glencore будет иметь долгосрочные контракты. Я знаю, что вы уже приступили к работе над долгосрочным контрактом по поставкам нашей нефти на мировые рынки. И в этом смысле "Роснефть" заинтересована в долгосрочном сотрудничестве по обоим этим направлениям.


В ходе встречи обсуждался и вопрос участия в финансировании российско-катарских проектов итальянским банком Intesa. По словам Владимира Путина, несмотря на действующие санкции ЕС в отношении РФ, у итальянского банка есть все шансы для расширения своей активности на российском рынке. Фактически это ещё одно доказательство того, что евросанкции действуют во многом только на бумаге.

Усиление экономических связей между РФ и Катаром эксперты склонны связывать с обсуждением вариантов урегулирования конфликта в Сирии. Ведь, как известно, Катар является государством, влияние которого, мягко говоря, далеко не последнее на отдельные вооружённые группировки в регионе.

Сегодня же Владимир Путин встречается с королём Иордании Абдаллой II. Один из вопросов связан с противодействием терроризму на Ближнем Востоке. То есть речь идёт о сирийском вопросе.

Использованы фотографии: http://www.offshoreenergytoday.com
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Комментарии 56
  1. katalonec2014 Сегодня, 18:02
    Санкции прут,только шуба заворачивается ( по данным Форбс ).
    katalonec2014
    1. cniza Сегодня, 18:03
      При этом сумма новых инвестиций составит около 2 млрд долларов.


      С чего это их так поперло и что им наговорил Лавров.
      cniza
      1. просто экспл Сегодня, 18:20
        а мне не нравится что арабам запасной аэродром готовим . эти твари нам на кавказе гадили , Сирию подожгли , а наши им не плаху а запасной путь готовят .
        просто экспл
        1. jjj Сегодня, 18:36
          Жизнь меняется, и лучше иметь такие страны как Катар в партнерах, нежели во врагах
          jjj
          1. bouncyhunter Сегодня, 18:51
            Цитата: jjj
            Жизнь меняется, и лучше иметь такие страны как Катар в партнерах, нежели во врагах

            Абсолютно в точку ! Худой мир лучше доброй войны ! good
            bouncyhunter
        2. Роман 11 Сегодня, 19:56
          Цитата: просто экспл
          а мне не нравится что арабам запасной аэродром готовим .

          А деньги не пахнут. Сбербанк в незалежной вполне комфортно действует, но ведь свидомые шайтаны обстреливают мирные земли республик!
          Роман 11
          1. Homo Сегодня, 20:17
            Цитата: Роман 11
            но ведь свидомые шайтаны обстреливают мирные земли республик!

            США обстреливают полмира, Израиль - Ливан, Иорданию, Палестину, Индия - Пакистан, Пакистан - Индию и т .д., нам что, поцапаться со всем миром и повернуться ко всем задницей?
            Homo
        3. МойВрач Сегодня, 20:07
          Цитата: просто экспл
          Сирию подожгли

          В Сирии Россия Катар не хило обломала не дав возможность построить газопровод.
          МойВрач
        4. Асадулла Сегодня, 20:15
          а наши им не плаху а запасной путь готовят .


          Каким образом? Каким образом можно подготовить им плаху? Не принять деньги? То что они инвестируют, показательный факт. В свое время, перед падением цен на нефть, они выводили активы. Это означает, последний в истории ожидаемый скачек цен на нефть. И этот скачек цен убьет промышленная революция Маска. Уже сегодня более 70% производства литиевых батарей у него в руках. России надо максимально подготовится к этому, путем максимальной выручки от нефти, ибо она будет последней. При этом хорошо было бы посадить Чубайса, за его шашни с литиевой промышленностью. Правда не знаю как.
          Асадулла
    2. Ныробский Сегодня, 19:34
      Цитата: katalonec2014
      Санкции прут,только шуба заворачивается ( по данным Форбс ).

      Самое поразительное заключается в том, что ряд стран, дружественных и не очень, находит пути обхода санкций, а наш российский Сбербанк, участвует в санкциях против России! Как это можно объяснить?
      http://новости-россии.ru-an.info/новости/глава-мв
      ф-если-сбербанк-россии-участвует-в-санкциях-проти
      в-россии-санкции-вечны/
      Ныробский
      1. Cat Man Null Сегодня, 19:46
        Цитата: Ныробский
        Самое поразительное заключается в том, что ряд стран, дружественных и не очень, находит пути обхода санкций, а наш российский Сбербанк, участвует в санкциях против России!

        - ай-яй-яй... Придется родителей к директору вызывать...
        - Вы статью-то хоть читали? Внимательно читали? Все поняли? Точно - все? wink

        Дело в том, что эта шняга тут уже была дней несколько тому назад.

        Там Мари Легард троллит Сбербанк. Ну, она-то понятно, ей по должности положено. А Вы-то зачем туда полезли?

        Цитата: Ныробский
        Как это можно объяснить?

        - смотрите Вы в книгу, а видите... плод фигового дерева
        - только так это и можно объяснить yes
        Cat Man Null
        1. Ныробский Сегодня, 20:38
          Цитата: Cat Man Null
          - ай-яй-яй... Придется родителей к директору вызывать...
          - Вы статью-то хоть читали? Внимательно читали? Все поняли? Точно - все?

          belay А чего, чуть что, сразу к директору?))) На сегодня как я понимаю, Сбербанк в Крыму не имеет своих отделений. Картой сбербанка можно воспользоваться в банкоматах партнёров СБ. Если Вы как то по другому можете оценить сказанное Логард, то приведите ваши доводы или дайте ссылку на источник, который доказывает обратное... Вот порылся, даю ссылку - где и чёрным, и красным по белому написано -""""СБЕРБАНК В КРЫМУ НЕ РАБОТАЕТ!
          Снять деньги с карты Сбербанка можно через банки партнеры, которые работают в Крыму""""
          http://ideagram.ru/adresa-sberbanka-v-krymu-otdel
          eniya-i-bankomaty
          Ныробский
          1. Cat Man Null Сегодня, 20:58
            Цитата: Ныробский
            На сегодня как я понимаю, Сбербанк в Крыму не имеет своих отделений. Картой сбербанка можно воспользоваться в банкоматах партнёров СБ...

            - Сбер передал свои крымские отделения РНКБ (Российский Национальный Коммерческий Банк (ПАО) - системообразующий банк Республики Крым)
            - то есть проблем с картой Сбера в Крыму, как я понимаю, на сегодня нет.

            Про Лагард: повторяю - это тролль 89-го уровня:

            - соблюдение режима санкций (что вынужден делать Сбер, чтобы самому под эти санкции не залететь) вовсе не есть "участие в санкциях", как то утверждает Кристин Лагард
            - "пока такое участие продолжается, санкции будут вечны" - это вообще шедевр. С таким же успехом в "неотмене санкций" можно обвинить, например, Аэрофлот belay
            - понятно, что очень хотелось бы загнать под санкции Сбер. Это действительно было бы весьма болезненно для РФ... впрочем, как и для многих западных контрагентов РФ, имеющих дело с российскими предприятиями
            - короче, выступление Лагард есть троллинг в чистом виде. Но народ, тем не менее, ведется laughing

            Греф, кстати, не сам придумал "уйти из Крыма". Ему это приказали сделать... гм, компетентные люди, вот...

            Вот примерно так. Естественно, местами ИМХО yes
            Cat Man Null
            1. Ныробский Сегодня, 21:05
              Будем считать - убедил what hi
              Ныробский
  2. Олег Лавров Сегодня, 18:02



    Стали понимать, что на самом деле происходит в мире! И кто реально держит слово с партнерами!
    Олег Лавров
    1. Antarctica Сегодня, 18:04
      И что же происходит в мире?
      Antarctica
      1. Вадим237 Сегодня, 19:51
        Кризис начинает идти на спад - вот что происходит.
        Вадим237
        1. Ныробский Сегодня, 21:24
          Цитата: Antarctica
          И что же происходит в мире?

          Сам чёрт ногу сломит. Одно понятно, всё идёт на слом. Только если раньше слом происходил исключительно военным путём, то пока на сегодня, этого удаётся достигать политическим путём и экономическими рычагами, по той простой причине, что Ядрёна Зима может быть долгой и планетарного масштаба.
          Цитата: Вадим237
          Кризис начинает идти на спад - вот что происходит.

          Рановато вы Вадим 237 кризис хороните))) Он ещё толком и не начался. Всё происходящее, лишь его предвестники.
          Ныробский
  3. грау Сегодня, 18:12
    Крысы ищут новою крышу
    грау
    1. vadsonen Сегодня, 19:02
      Нет. Это продолжается распродажа Родины кооперативом Озеро...
      vadsonen
      1. Cat Man Null Сегодня, 19:23
        Цитата: vadsonen
        Это продолжается распродажа Родины кооперативом Озеро

        Цитата: Статья
        В частности, мы инвестируем в санкт-петербургский аэропорт совместно с банком ВТБ через РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций)

        - ну-с, и где тут "распродажа Родины"? request
        - кстати, о птичках инвестициях... а то, походу, народ тут не совсем в курсе, о чем, вообще, речь:
        Инвестиции - размещение капитала с целью получения прибыли.
        От кредитов инвестиции отличаются степенью риска для инвестора (кредитора) - кредит и проценты необходимо возвращать в оговорённые сроки независимо от прибыльности проекта, инвестиции возвращаются и приносят доход только в прибыльных проектах. Если проект убыточен инвестиции могут быть утрачены полностью или частично
        Cat Man Null
        1. vadsonen Сегодня, 19:53
          ну-с, и где тут "распродажа Родины"?

          Некоторые вещи продавать забугор нельзя вообще (стратегические объекты / народное достояние), уж не говоря о такой стране как Катар.
          Если и дальше распродавать ту же роснефть (или нечто подобное), то чем тогда Россия будет отличаться от всяких трубопроводостанов? Почему бы Катару не инвестировать в автомобиле/самолёто/станко-строение в России?
          vadsonen
          1. Cat Man Null Сегодня, 20:04
            Цитата: vadsonen
            Некоторые вещи продавать забугор нельзя вообще (стратегические объекты / народное достояние), уж не говоря о такой стране как Катар

            - путаете педали... ну, просто безбожно
            - во-первых, "катарская компания" и "страна Катар" есть две большие разницы. Стране Катар никто и ничего не продавал
            - 19.5% акций Роснефти были проданы консорциуму Glencore и Qatar Investment Authority. Гленкор - так вааще швейцарцы, доли с катарцами у них там 50/50
            - насчет "нельзя продавать"... это сложно так сходу пояснить... если коротко и касаемо Роснефти, то можно и нужно, но не абы кому и оставляя за собой контрольный пакет акций. Оба условия соблюдены безукоризненно.

            Цитата: vadsonen
            Если и дальше распродавать ту же роснефть

            - а кто-то собирается "распродавать дальше"?

            Цитата: vadsonen
            Почему бы Катару не инвестировать в автомобиле/самолёто/станко-строение в России?

            - статью почитайте. Там написано, что Катар уже собирается инвестировать в аэропорт СПб...

            Вот как-то так yes
            Cat Man Null
            1. Асадулла Сегодня, 20:30
              - путаете педали..


              Ничего он не путает, тупо гадит с прокси....
              Асадулла
          2. Асадулла Сегодня, 20:29
            Почему бы Катару не инвестировать в автомобиле/самолёто/станко-строение в России?


            А в России есть автомобиле/самолёто/станко-строение? Тогда сравните капитализацию этого "строения" с капитализацией нефтянки, и увидите, что в процентном отношении, арабы должны были бы в неё вложить лимон-два. Вкладывают не в перспективу, вкладывают в проекты. Или косите под дурачка, вызывая ассоциации с "озером", ну и конечно с Великим и Ужасным? Да задолбаетесь пыль глотать, даже не представляете как все уже изменилось.....
            Асадулла
  4. Cat Man Null Сегодня, 18:14
    Это есть хорошо yes

    Приведу несколько терминов, желающие понять - поймут, какое отношение имеет к ним Катар и какой здесь интерес у РФ:

    - поддержка "бармалеев" в Сирии и не только
    - "газовый ОПЕК" и "битвы под ковром" вокруг Северного Потока-2
    - СПбМТСБ и продвижение "рублевых" котировок российской нефти.

    Ну, пока хватит, наверное wink
    Cat Man Null
    1. voyaka uh Сегодня, 18:21
      Ну и?
      Неожиданно умеренные (и не очень smile ) исламисты, которых поддерживает Катар,
      превратятся в хороших в Сирии, а Асад "поплохеет"..?
      voyaka uh
      1. Cat Man Null Сегодня, 18:23
        Цитата: voyaka uh
        Неожиданно умеренные (и не очень) исламисты, которых поддерживает Катар, превратятся в хороших в Сирии, а Асад "поплохеет"..?

        - это вряд ли (с)
        - а Асад, между нами если, он и так-то... не торт.

        ИМХО, понятно yes
        Cat Man Null
        1. IGOR GORDEEV Сегодня, 19:10
          Цитата: Cat Man Null
          - а Асад, между нами если, он и так-то... не торт.

          а кто "торт"?
          IGOR GORDEEV
      2. jjj Сегодня, 18:46
        Цитата: voyaka uh
        Ну и?

        Вот какая заварушка завязывается. Дальний потомок известного классика русской литературы произнес некие слова, которые тут же стали знаменем общественного возмущения на тему, которая послужила принятию "Джексона-Веника". То, с каким напором эта карта начала разыгрываться, учитывая что ближайшие родственники президента США имеют самое непосредственное отношение к определенным центрам, связанным с Израилем, то это все дает повод заключить, что клин между США и Россией начал вбиваться именно по этой тематике. В этой связи надо предполагать, что отношения между Россией и Израилем могут начать портиться вплоть до конфронтации. И Катар в такой ситуации среди "друзей" будет не лишним
        jjj
        1. Вадим237 Сегодня, 19:56
          "В этой связи надо предполагать, что отношения между Россией и Израилем могут начать портиться вплоть до конфронтации" - Это с чего это вдруг они начнут портится?
          Вадим237
      3. МойВрач Сегодня, 20:27
        Цитата: voyaka uh
        Ну и?
        Неожиданно умеренные (и не очень smile ) исламисты, которых поддерживает Катар,
        превратятся в хороших в Сирии, а Асад "поплохеет"..?

        Асад на то он и хороший что не позволил газопровод в Европу по своей территории пустить.
        МойВрач
    2. просто экспл Сегодня, 18:21
      а северный поток тут при чем ?
      а так Катар пролетел из за Алеппо , с его взятием проект газопровода катар - ес накрылся .
      просто экспл
      1. Cat Man Null Сегодня, 18:49
        Цитата: просто экспл
        а северный поток тут при чем ?

         Почему Путину пока не удалось создать "газовую ОПЕК"

        - ИМХО ключевое слово здесь все же "пока"
        - если такая организация таки будет создана (а оно на то похоже), то будут разделены и "сферы влияния" стран, в нее входящих
        - и причем, казалось бы, тут Северный Поток-2? wink
        Cat Man Null
  5. iliitchitch Сегодня, 18:43
    Путин из Кремля не вылезает , а зачем ? Эмиссары со всего мира так и мечутся . А хорош Темнейший . Пингвин в Антарктиде не чихнёт без разрешения , ну это я так , образно .
    iliitchitch
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:43
    Это не в Катаре ли избили нашего посла?Жалко что нельзя правительству поставить минус за недальновидные действия -укроинский банк и враждебное государство за наши деньги готовят нацбаты и террористов, а властя этому и рады.
    Изгоняющий либероидов
    1. Вадим237 Сегодня, 19:57
      "Это не в Катаре ли избили нашего посла" - А тут компенсация в 2 миллиарда пришла.
      Вадим237
    2. Стирбьорн Сегодня, 20:57
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Это не в Катаре ли избили нашего посла?

      Ага и проспонсировали терракт с нашим самолетом над Синаем
      Стирбьорн
  7. грау Сегодня, 18:45
    Цитата: Изгоняющий либероидов
    Это не в Катаре ли избили нашего посла?Жалко что нельзя правительству поставить минус за недальновидные действия -укроинский банк и враждебное государство за наши деньги готовят нацбаты и террористов, а властя этому и рады.

    Там не просто минус там на веревке надо вешать правительство
    грау
  8. Sovetskiy Сегодня, 18:57
    Катарский суверенный фонд решил вложиться в Россию ещё на $2 млрд

    Сначала мы выкачаем вашу нефть и на этом заработаем, а вот когда она кончится, мы заработаем в 100 раз больше, но уже на своей?
    Sovetskiy
    1. Cat Man Null Сегодня, 18:59
      Цитата: Sovetskiy
      Катарский суверенный фонд решил вложиться в Россию ещё на $2 млрд

      Сначала мы выкачаем вашу нефть и на этом заработаем, а вот когда она кончится, мы заработаем в 100 раз больше, но уже на своей?

      - эммм? belay
      В частности, мы инвестируем в санкт-петербургский аэропорт совместно с банком ВТБ через РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций)

      - и где тут нефть?
      - кстати, что такое вообще "инвестиции", освежите в памяти... не помешает, точно yes
      Cat Man Null
      1. Sovetskiy Сегодня, 19:18
        Цитата: Cat Man Null
        - и где тут нефть?

        В акциях "Роснефти" , это же тоже "инвестиции" правда с заменой собственника акций или я опять что то напутал?
        Sovetskiy
        1. Serhiodjan Сегодня, 19:32
          Опять напутал. Контроль остается за российское стороной - инвесторы тоже сидят в совете директоров но их меньше. Такие инвестиции это очень правильно, плохо было бы если б контроль отдавали, но вроде хватает мозгов и не делать такого.
          Serhiodjan
          1. Sovetskiy Сегодня, 19:51
            Цитата: Serhiodjan
            Опять напутал. Контроль остается за российское стороной - инвесторы тоже сидят в совете директоров но их меньше.

            Я не имел ввиду контрольный пакет акций. Я о разработке недр и продаже ресурсов, от которых государство получает прибыль с 51% акций и налогов с прибыли 49% акционеров . А почему не получать прибыль со 100% собственности той же "Роснефти" и 49% вложенных средств, например в какой нибудь Катарский нефтяной консорциум? Не пускают на свой рынок или денег на выплаты "парашютов" в конце года тогда не хватит?
            Не из-за таких ли "инвесторов" у нас цена за литр топлива постоянно растет и останавливаться не собирается?
            Sovetskiy
        2. Cat Man Null Сегодня, 19:35
          Цитата: Sovetskiy
          В акциях "Роснефти", это же тоже "инвестиции" правда с заменой собственника акций или я опять что то напутал?

          - нет, тут Вы совершенно правы. 19.5% акций Роснефти были проданы компании Glencore
          - поинтересуйтесь не досуге, что это за компания, не пожалеете. Хотите - пару ссылок в личку скину, специально для Вас
          - если кратко, то эта компания еще СССР... пользу приносила, короче... не говоря уж о том, что это один из крупнейших мировых "игроков" на нефтяном (и не только) рынке
          - а вот теперь эта самая Glencore кровно заинтересована в том, чтобы у Роснефти "фсе было гут", поскольку "долю малую" там имеет...

          Это есть плохо, по-Вашему? ИМХО совсем неплохо...

          Просто все не так просто, как сперва кажется. Это в магазине все просто - купил булку, и съел. А тут... порой такие навороты случаютсо belay
          Cat Man Null
          1. Роман 11 Сегодня, 20:10
            Цитата: Cat Man Null
            А тут... порой такие навороты случаютсо

            Неужто Путину взятку дали за эту операцию?

            Вообще, эти санкции действительно полу-бумажные - американцы спокойно участвуют на наших айпио, наши товарищи уютно работают на их биржах, покупают их компании ..... а тут у границ скрипит железом военная техника, истерика мировых сми и прочая туфта. Народ потерпит невзгоды, а кто делает деньги вроде ничего и не заметили - такая она интересная жизнь, любит посмеяться .... если и суждено погибать солдатам, то за какой-нибудь курс валюты или фондового индекса.
            Роман 11
            1. Cat Man Null Сегодня, 21:20
              Цитата: Роман 11
              Неужто Путину взятку дали за эту операцию?

              - я вовсе не это имел в виду stop
              - продажа акций Роснефти - это стратегическая сделка, и покупатель там тоже далеко не случайный.

              Цитата: Роман 11
              у границ скрипит железом военная техника, истерика мировых сми и прочая туфта...

              - про "туфта" - это Вы совершенно верно подметили.

              Цитата: Роман 11
              Народ потерпит невзгоды...

              - не люблю такие фразы. Я, между прочим, тоже "народ". И особых "невзгод"... как-то не ощущаю
              - по крайней мере, квартплата, проезд на транспорте и прочее, что напрямую от государства зависит, с ростом бакса вдвое не выросли вдвое. Что радует.
              - в магазине по-прежнему растут булки и полно всеразличной еды. Подорожала она правда, стервь, но я, по щастью, не сильно прожорлив и при этом неприхотлив.

              Цитата: Роман 11
              если и суждено погибать солдатам, то за какой-нибудь курс валюты или фондового индекса

              - а вот такие фразы я еще больше не люблю
              - если дойдет до "гибнуть солдатам", то уж точно не за фондовые индексы, а (как ни странно) за Родину
              - а Родина, она у каждого своя. И семья тоже своя. И много еще что своего, что стоит защищать. И будут защищать, куда ж с подводной лодки денешься...

              Цитата: Роман 11
              ... эти санкции действительно полубумажные...

              - да ну бы в пень... нормальная экономическая война
              - и самое забавное, что РФ ее пока что выигрывает, по многим признакам
              - а уж что там в оконцове будет, то покажет Время. Программа, ага laughing
              Cat Man Null
  9. bogart047 Сегодня, 20:07
    Наши катарские друзья такие друзья, что и врагов не надо...
    bogart047
  10. Darth Revan Сегодня, 20:25
    Цитата: jjj
    Жизнь меняется, и лучше иметь такие страны как Катар в партнерах, нежели во врагах


    Да, лучше так hi
    Darth Revan
  11. Оператор Сегодня, 20:33
    Вот что "Калибр" животворящий делает bully

    Интересно, каковы затраты ВС РФ на сирийскую операцию - случаем, не два миллиарда долларов?

    Если так дальше пойдет, то ВС РФ имеет все шансы стать самым эффективным сектором российской экономики.
    Оператор
  12. Incvizitor Сегодня, 20:42
    Ну сауды с катаром самая погань в мире после наглосаксов конечно.
    Incvizitor
  13. iliitchitch Сегодня, 22:46
    "То есть речь идёт о сирийском вопросе" .
    Да вот просто смотрю на карту , и думаю : "А какого?" . Вот это приехало , и Президент на него время своё должен тратить? Великий катар , мать его . Расстели карту мира , закрой глаза и пальцем ткни - в великих попадёшь . Бурунди какое-нибудь или сомали . молдаване и кахлы великие тоже в тренде . Да ты , блин , вообще , кто такой ??? Может , с ответным визитом те ТУ-160 послать ? Обнаглели уже , хорош с мартышками лобызаться .
    iliitchitch
    1. Cat Man Null Сегодня, 22:51
      Цитата: iliitchitch
      Великий катар, мать его...

      - зря Вы так, ИМХО
      - Катар - это большая куча денег
      - Катар - это идеолог и кормушка для всеразличных бармалеев, запрещенных в РФ
      - приехал - значит, хочет что-то на что-то поменять (политическая сделка, типа).

      Это, как минимум... небезынтересно yes
      Cat Man Null
  14. Oriental Express Сегодня, 22:52
    Значит Катар считает,что ему выгодно транспортировать российскую нефть,а Владимир Путин считает,что самой России транспортировать свою нефть не выгодно...Похоже РФ нужен новый президент,поумнее...
    Oriental Express
    1. Cat Man Null Сегодня, 23:02
      Цитата: Oriental Express
      Значит Катар считает, что ему выгодно транспортировать российскую нефть, а Владимир Путин считает,что самой России транспортировать свою нефть не выгодно...

      - (зевая) откуда это следует, не подскажете?

      Цитата: Oriental Express
      Похоже РФ нужен новый президент, поумнее...

      - мдя... а вы резкий мальчег... но глуповатый, КМК wink
      Cat Man Null
  15. legkostup Сегодня, 23:14
    Хороший способ - прикормил ворье - прогресс остановил. Так держать РФ!
    legkostup

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