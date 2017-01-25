Катарский суверенный фонд решил вложиться в Россию ещё на $2 млрд

В частности, мы инвестируем в санкт-петербургский аэропорт совместно с банком ВТБ через РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций).

Наши катарские друзья будут принимать участие в добыче углеводородов на территории России. Компания Glencore будет иметь долгосрочные контракты. Я знаю, что вы уже приступили к работе над долгосрочным контрактом по поставкам нашей нефти на мировые рынки. И в этом смысле "Роснефть" заинтересована в долгосрочном сотрудничестве по обоим этим направлениям.