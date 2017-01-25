23:21 25 января

Китай заявил о суверенном праве на архипелаг Спратли

По сообщению Reuters, официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что «Соединенные Штаты не являются стороной в споре в Южно-Китайском море. Мы призываем Соединенные Штаты уважать факты, говорить и действовать осторожно, чтобы избежать нанесения ущерба миру и стабильности в Южно-Китайском море».

Китай заявил о суверенном праве на архипелаг Спратли


Она полагает, что суверенитет Китая над спорными островами Спратли «неопровержим», но страна при этом выступает за свободу судоходства, в связи с чем готова к переговорам с государствами – участниками территориального спора (Японией, Вьетнамом и Филиппинами). «Наши действия в Южно-Китайском море являются разумными и справедливыми. Независимо от того, какие изменения происходят в других странах, что они говорят или что они хотят сделать, решимость Китая по защите своего суверенитета и морских прав в Южно-Китайском море не изменится».


По всей видимости, данные заявления стали ответной реакцией на высказывание официального представителя Белого дома Шона Спайсера о том, что США при новой администрации будут защищать международный статус спорных территорий в Южно-Китайском море от захвата одной страной.


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Комментарии 38
  1. katalonec2014 Сегодня, 18:25
    Китай сумеет охолонить США,что касаемо нас,так Китай не намерен препятствовать судоходству,о чём и заявил,зато теперь есть кто будет присматривать за порядком.
    katalonec2014
    1. cniza Сегодня, 18:28
      Поздно там кому то возмущаться , Китай создал военную инфраструктуру на островах , никто не рыпнится.
      cniza
      1. jjj Сегодня, 18:32
        Там еще пираты буйные. Теперь присмиреют
        jjj
        1. bouncyhunter Сегодня, 18:54
          Ох , сейчас матрасы начнут брызгать слюной и топать ножками ! Такой-сякой этот Китай , обгадил нам все козырные масти ! laughing
          bouncyhunter
        2. commbatant Сегодня, 19:50
          если нужно будет нарушить судоходство в Южно-китайском море товарищи из КНР сделают, так что Аденский залив покажется тихой заводью, тем более у нас там на складах залежалось 17 млн. АК
          commbatant
        3. Асадулла Сегодня, 19:51
          Там еще пираты буйные. Теперь присмиреют


          Пиратов там нет. Пираты были намного южнее. Теперь остались в некоторых местах Индонезии и Малайзии, но грабят местных, по чуть. В виде дани.
          Асадулла
      2. грау Сегодня, 18:33
        Топары гарпуну все друзьям китая
        грау
      3. Ныробский Сегодня, 18:57
        Цитата: cniza
        Поздно там кому то возмущаться , Китай создал военную инфраструктуру на островах , никто не рыпнится.

        Только не понятно, чего они стесняются? Признали бы Крым нашим, а мы в качестве алаверды признали бы за ними Спратли.
        Ныробский
        1. Orionvit Сегодня, 22:58
          Признали, не признали Крым, что то изменится? Крым был и будет Российским. В отличие от островов Спратли, которые были СПОРНОЙ территорией, между аж четырьмя государствами. Китай взял острова по праву сильного. То есть если ни чьё, то будет китайским, пока остальным по всей видимости не сильно надо. Китаю они наверное нужнее. Ладно Япония, с подачи штатов ерипенится, но зачем эти островки Вьетнаму или ещё круче Филиппинам? Просто что бы были? Или тем же Филиппинам не хватает laughing миллионного острова для ровного счёта?
          Orionvit
      4. майор Юрик Сегодня, 19:02
        Все верно: Крым-наш,Спратли-Китая,Косово-Сербии,а янкесам большую гонолулу! am
        майор Юрик
        1. niksan2002 Сегодня, 19:07
          Тайвань тоже,помогли б признать fellow
          niksan2002
          1. Асадулла Сегодня, 19:48
            Тайвань тоже,помогли б признать


            А чего его признавать, он и так признан китайским почти всеми странами мира, в том числе и РФ. В том числе и самими тайваньцами.
            Асадулла
            1. dzvero Сегодня, 21:08
              А вот и нет. Вот список признавших Тайваня:
              Белиз, Буркина Фасо, Ватикан, Гамбия, Гватемала, Доминиканска република, Кирибати, Малави, Маршалови острови, Науру, Никарагуа, Палау, Панама, Парагвай, Сао Томе и Принсипи, Салвадор, Свазиленд, Сейнт Китс и Невис, Сейнт Лусия, Сейнт Винсънт и Гренадини, Соломонови острови, Тувалу, Хаити, Хондурас.
              dzvero
        2. 210окв Сегодня, 20:34
          Для полноты не хватает:Миру-мир!
          Цитата: майор Юрик
          Все верно: Крым-наш,Спратли-Китая,Косово-Сербии,а янкесам большую гонолулу! am
          210окв
          1. Shurik70 Сегодня, 21:13
            Цитата: 210окв
            Для полноты не хватает:Миру-мир!

            Крым - России, Спратли - Китаю, торпеда - США

            И сразу во всём мире наступит Мир.
            Shurik70
  2. грау Сегодня, 18:27
    Да а Китайскии ледоколы
    На до ящерице на хвост наступить
    грау
    1. немец1314 Сегодня, 18:38
      На каком языке вещаешь? Ты либо обдолбался либо вообще нигде не учился?!
      немец1314
      1. Тибидох Сегодня, 18:50
        Цитата: немец1314
        либо обдолбался либо вообще нигде не учился

        Уважаемый, перед вторым "либо" запятую пропустили. laughing
        Тибидох
      2. ML-334 Сегодня, 19:36
        Переведу-нахрена козе баян если нет границы с Арктикой.
        ML-334
  3. andrewkor Сегодня, 18:32
    По нашенски, по понятиям: послали США лесом!!!
    andrewkor
    1. грау Сегодня, 18:36
      Ну послали друзьям китая больше современных ракет продадут
      грау
  4. Cat Man Null Сегодня, 18:36
    Китай заявил о суверенном праве на архипелаг Спратли

    - и Япония тут же слегка "расслабилась" на тему Курил laughing
    Cat Man Null
  5. грау Сегодня, 18:37
    Цитата: Cat Man Null
    Китай заявил о суверенном праве на архипелаг Спратли

    - и Япония тут же слегка "расслабилась" на тему Курил laughing

    С начало китай потом все что угодно
    грау
  6. грау Сегодня, 18:39
    Цитата: немец1314
    На каком языке вещаешь? Ты либо обдолбался либо вообще нигде не учился?!

    На русском
    грау
  7. Alex20042004 Сегодня, 18:45
    США всегда успевают засунуть свой нос в чужие дыры, даже если это их не касается.
    США, в среднем, каждые 2,5 года по всему миру организуют локальные войны. И при этом считают, что они ничего не нарушают !
    США - спонсор терроризма по всему миру.
    Alex20042004
  8. rasputin17 Сегодня, 18:46
    Закончился период матрасной гегемонии наступило время многополярного мира и Китай в нем претендует на передовые позиции заявляя о себе и своей решимости в последнее время все громче и громче! И это уже серьезный посыл за лужу что тут свои правила игры и в этот монастырь никого не пустят со своим уставом! Китай имея третью по силе и вооружению и первую по численности армию не будет теперь тихо сидеть и его риторика на внешне политической арене становиться все более решима и агрессивна! Китай начинает понимать свою силу и заявлять о ней! И его амбиции скоро начнут теснить интересы старушки гейропы и ее хозяина на острове! Уже сейчас он начинает указывать матрасне их место (у параши) поскольку ядерной дубинкой и желтой революцией их не испугать! hi
    rasputin17
    1. lis-ik Сегодня, 19:48
      Ну, я бы не был так категоричен насчёт Китая и США, по поводу гегемонии. Время покажет, а вот мы позиции упускаем, что и не мудрено при нынешнем либеральном клане. И это не просто лозунг. Всё идёт к тому, что основные позиции в бизнесе отдаются контролируемым правительством корпорациям, следовательно остальной бизнес тихо умирает, значит нет здоровой конкуренции, нет конкуренции, нет прогресса и развития. К сожалению это надолго.
      lis-ik
  9. грау Сегодня, 18:46
    Цитата: Alex20042004
    США всегда успевают засунуть свой нос в чужие дыры, даже если это их не касается.
    США, в среднем, каждые 2,5 года по всему миру организуют локальные войны. И при этом считают, что они ничего не нарушают !
    США - спонсор терроризма по всему миру.

    А вы что китай выгораживаете
    грау
  10. грау Сегодня, 18:48
    Цитата: rasputin17
    Закончился период матрасной гегемонии наступило время многополярного мира и Китай в нем претендует на передовые позиции заявляя о себе и своей решимости в последнее время все громче и громче! И это уже серьезный посыл за лужу что тут свои правила игры и в этот монастырь никого не пустят со своим уставом! Китай имея третью по силе и вооружению и первую по численности армию не будет теперь тихо сидеть и его риторика на внешне политической арене становиться все более решима и агрессивна! Китай начинает понимать свою силу и заявлять о ней! И его амбиции скоро начнут теснить интересы старушки гейропы и ее хозяина на острове! Уже сейчас он начинает указывать матрасне их место (у параши) поскольку ядерной дубинкой и желтой революцией их не испугать! hi

    А какое место там отведенно Росссии
    грау
    1. rasputin17 Сегодня, 18:57
      Место большого брата и друга! Но Вы ведь понимаете что в подобном случае младшего брата надо держать на расстоянии вытянутой руки! Восток дело тонкое а Китай не кашерная болонка может и за палец тяпнуть. он готов дружить но с выгодой и в первую очередь для себя! Нужно и нам так же не быть рубахами а уметь строить отношения с ним в таком же формате! hi
      rasputin17
      1. niksan2002 Сегодня, 19:11
        Помница,с Германией тоже дружили когдато......
        niksan2002
        1. rasputin17 Сегодня, 19:14
          Цитата: niksan2002
          Помница,с Германией тоже дружили когдато......

          Совершенно верно! И эти ошибки должны быть учтены в выстраивании новых отношений! hi
          rasputin17
        2. KaPToC Сегодня, 20:22
          Таким как вы дружба России и Китая как серпом по кокушкам.
          KaPToC
      2. Orionvit Сегодня, 23:13
        У Русских и Китайце, понятие о дружбе несколько разные, не говоря уже о штатах, где это понятие имеет диаметрально противоположный смысл. Россия на протяжении своей истории помогала многим и дружила со многими. И где эти все "благодарные друзья"? Одни потом прямо шли войной, другие им помогали, третьи просто нагло пользовались. В общем дружбу никто не помнит, зато все помнят когда им Россия рога обламывала. Может пора понятие о дружбе несколько пересмотреть? И впредь со всеми дружить по жестче.
        Orionvit
  11. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:52
    По большому счету России должна быть выгодна грызня Китая и сша из за территорий, ибо китайцы сейчас имитируют дружбу с нами,но,пройдут годы и они и нам предьявят территориальные притензии,и,нам главное каждый месяц использовать с выгодой только для России.
    Изгоняющий либероидов
    1. Maugli Сегодня, 21:09
      Где то читал, что в китайском законодательстве даже упоминание о территориальных претензиях к РФ- уголовно наказуемое деяние... Как то так...
      Maugli
  12. грау Сегодня, 19:01
    Цитата: rasputin17
    Место большого брата и друга! Но Вы ведь понимаете что в подобном случае младшего брата надо держать на расстоянии вытянутой руки! Восток дело тонкое а Китай не кашерная болонка может и за палец тяпнуть. он готов дружить но с выгодой и в первую очередь для себя! Нужно и нам так же не быть рубахами а уметь строить отношения с ним в таком же формате! hi

    У китая нет друзей и братьев
    есть китайский мир
    грау
  13. legkostup Сегодня, 23:15
    Китайский "Крым наш" ?!
    legkostup

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