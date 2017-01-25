Китай заявил о суверенном праве на архипелаг Спратли

По сообщению Reuters, официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что «Соединенные Штаты не являются стороной в споре в Южно-Китайском море. Мы призываем Соединенные Штаты уважать факты, говорить и действовать осторожно, чтобы избежать нанесения ущерба миру и стабильности в Южно-Китайском море».Она полагает, что суверенитет Китая над спорными островами Спратли «неопровержим», но страна при этом выступает за свободу судоходства, в связи с чем готова к переговорам с государствами – участниками территориального спора (Японией, Вьетнамом и Филиппинами). «Наши действия в Южно-Китайском море являются разумными и справедливыми. Независимо от того, какие изменения происходят в других странах, что они говорят или что они хотят сделать, решимость Китая по защите своего суверенитета и морских прав в Южно-Китайском море не изменится».По всей видимости, данные заявления стали ответной реакцией на высказывание официального представителя Белого дома Шона Спайсера о том, что США при новой администрации будут защищать международный статус спорных территорий в Южно-Китайском море от захвата одной страной.