23:22 25 января

470 лет назад на царство венчался Иоанн IV

25 января 1547 года (470 лет назад) состоялось венчание на царство Иоанна IV (Грозного) – де-юре предпоследнего представителя московской ветви династии Рюриковичей. Факт в том, что на Руси это было ещё и первым венчанием на царство. Само же царство Иоанна продлилось до 1584 года с перерывом на весьма странный период правления Русью Симеоном Бекбулатовичем (1575-1576), необходимость которого для царя Всея Руси историки никак не могут однозначно объяснить даже при ссылках на исторические источники.

На момент венчания на царство Иоанну IV не исполнилось и 17-ти. При этом он уже в течение 13 лет являлся, как бы сейчас сказали, легитимным правителем Руси при наличии института регентства. Великим князем Московским.

Историография, особенно та, которая стала публиковаться в годы перестройки, была по-настоящему беспощадна к личности царя Иоанна. Складывается впечатление, что лица, взявшиеся за жизнеописание русского монарха, решили выпячивать наружу исключительно негативные стороны, причём, ещё и стараясь раздуть негатив настолько, насколько это вообще возможно. Добавляли таким «историкам» энтузиазма и отдельные западные «специалисты». Так, в одном из британских фильмов об истории России автор всерьёз заявляет, что Иоанн Грозный за время своего правления "с помощью опричников" казнил и замучил в застенках (внимание!) 10 миллионов человек. 10 миллионов! Это при учёте того, что историки оценивают общее население государства на тот момент не более чем в 12 миллионов человек. Видимо, у западной публики вопросов по поводу адекватности фильма "Би-Би-Си" не возникает.


Иоанн IV провёл ряд важнейших для государства реформ, включая реформу военной службы и судебной системы. При нём начали созываться Земские соборы. Были присоединены огромные территории: Казанское и Астраханское ханства, область Войска Донского, часть Сибири, земли ногайцев и территория Урала и Приуралья. Общая площадь государства выросла почти вдвое.

470 лет назад на царство венчался Иоанн IV

470 лет назад на царство венчался Иоанн IV


Церемониал венчания Иоанна IV на царство в последующие годы во многом заимствовали и другие русские самодержцы.

Использованы фотографии: http://statehistory.ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 65
  1. rasputin17 Сегодня, 18:50
    Не правильно его назвали "Грозным" скорее правильно было бы "ИОАНН ВЕЛИКИЙ" поскольку его вклад в историю России невозможно переоценить! hi
    rasputin17
    1. hirurg Сегодня, 18:58
      Странно увидеть эту статью в новостях.
      Видимо серьёззные проблемы на сайте, были тех. Работы.
      Ну а по поводу статьи:
      Методы Грозного до сих пор остаются актуальными.
      Рекомендую властям!
      Не? Не примете? У самих рыло в пуху?)))
      hirurg
      1. rasputin17 Сегодня, 19:02
        У самих рыло в пуху?)))

        А то как же!!! Это же придется опричников отправлятьпосле Чубайсов и Набиулиных и к сэбэ!!
        Клановая система погубит все начинания что заложены теперь!!
        rasputin17
        1. Alena Frolovna Сегодня, 19:12
          rasputin17
          Не правильно его назвали "Грозным"


          Царь Иван получил у народа прозвище "Грозный" не как «чудище обло», не как страшный деспот и кровопийца, а как рачительный, усердный, могущественный Оберегатель Земли Русской. В древности существовало такое выражение: «держати честно и грозно». «А нам, мужам новгородским княжение ваше держати честно и грозно, без обиды» (Грамоты Новгородские и Псковские, 1471 г.).
          За это русский народ и прославил его в своих песнях.
          Вы подуйте-ка ли вы, уж ветры буйные,
          Пошатните-ка ли вы горы высокие,
          Пошатните-ка ли вы леса темные,
          Разнесите-ка ли вы царску могилушку,
          Отверните-ка ли вы уж гробову доску,
          Откройте-ка ли вы золоту парчу.
          Ты восстань, восстань, батюшка ты Грозный царь,
          Грозный царь да ты, Иван Васильевич!
          Посмотри-ка, погляди на свою армеюшку…

          "Это в Европе, где на него писались пасквили, намеренно перевели как "Ivan the Terrible", то есть Иван "Ужасный". И это мне напомнило, по аналогии, как президент США назвал нашу страну «империей зла». Американское правительство выдавало премию за голову индейца в 5 долларов, за детей - 4 доллара. За сто лет уничтожили 100 миллионов индейцев, по 1 миллиону за каждый год, и на тебе: нагло свалили с больной голову на здоровую. А наши либералы чуть ли не девизом сделали это враждебное заявление. Эти же самые либералы, нынешние и прошлые, все сделали для того, чтобы образ первого русского царя в отечественный истории выглядел как можно уродливей, безобразней, патологичней. Сделали из него недочеловека, страшилку, которыми впору пугать детей.

          Царь Иван до сих пор остается источником того мощного излучения, несущего в себе всю сумму этих противоречий и крайностей, которое, пронизывая толщу веков, доходит до нас и будоражит наше воображение, волнует души, умы, вызывая у одних протест и негодование, у других - восторг и восхищение. Он был не только главным действующим лицом этой эпохи, не только центром, вокруг которого вращались ее главные события, не только ее злым гением, как часто пишут о нем, - он был, и это самое существенное, сам продуктом этой эпохи: не только он создавал ее, но и она создавала его. Он был сыном своего времени - времени жестокого, мрачного, трагического, когда повсюду царил религиозный фанатизм, доходивший нередко до чудовищных кровавых эксцессов (вспомните Варфоломеевскую ночь), когда человек был низведен до праха, когда неравенство, извечно существовавшее между людьми, приобрело самые уродливые, самые безобразные формы, когда не только честь, достоинство, но и сама жизнь человеческая не ставилась ни в грош и сыны нечестивые, по меткому выражению Библии, вели себя на своей отеческой земле хуже завоевателей".
          Из беседы с луганским писателем Валерием Васильевичем Полуйко
          Alena Frolovna
          1. rasputin17 Сегодня, 19:19
            С правдой истории не поспоришь! Ее можно только переписать, подогнать под себя чем многие на протяжении последних трех столетий и занимаются!! hi
            rasputin17
          2. kapitan92 Сегодня, 22:53
            Цитата: Alena Frolovna
            В древности существовало такое выражение: «держати честно и грозно».

            Как одна из версий пойдет!
            Существует множество версий почему Ивана IV нарекли "Грозным"!?
            На четвертом году жизни он потерял отца, великого князя Василия III, а на восьмом – и мать, великую княгиню Елену, вероятно, отравленную кем-то из бояр.
            Впечатления детства были тягостны. На всю жизнь царь был испуган неоднократно повторявшимися событиями боярского своеволия. Убийства, интриги и насилия, окружавшие его, способствовали развитию в нём подозрительности, мстительности и жестокости. Склонность мучить живые существа проявлялась у Ивана уже в детстве, и приближённые одобряли её. Сначала он мучил животных, а потом принялся и за людей. Когда ему было еще тринадцать лет, он велел схватить первосоветника боярского князя Андрея Шуйского и отдать его на растерзание псам.
            В 1547 году Иоанн IV, первым из московских великих князей, венчался на царство. В 1549 году приступил к созданию нового свода законов – Судебника. В 1550 году был создан первый в истории России Земский собор. Был учрежден новый Челобитный приказ. Его наставником стал пресвитер Благовещенского собора в Москве Сильвестор, будущий составитель Домостроя.
            В 1560 году Иоанн IV лишается жены, которая, по словам историка К. М. Карамзина, унесла с собой добродетель царя. Потеряв доверие к ближайшим сотрудникам, царь окружает себя развратными любимцами, такими как, Малюта Скуратов, Афанасий Вяземский, оба Басмановых и вместе с ними предается «разуму» . Начинаются казни. В 1564 году царь учреждает особый удел – опричнину, выделяя для него многие города, области России.
            В 1581 году новый страшный грех пал на душу тирана: в припадке гнева он убил ударом посоха в голову любимого сына и наследника престола царевича Ивана. После смерти наследника Иоанн прожил два с небольшим года: в начале 1584 года у него обнаружилась страшная болезнь: гниение внутренностей, сопровождавшаяся наружной опухолью.
            Он был тонким политиком, искусным дипломатом и крупным военным организатором. Но человек бурных страстей, нервный, резкий, вспыльчивый, Иван 4-й был наделен очень тяжелым деспотичным характером. Он быстро терял самообладание, приходил в страшную ярость. С ранней юности у него проявились две черты: подозрительность и жестокость. Иван 4-й не терпел ни малейшего ослушания. Князя Репнина по распоряжению царя казнили за отказ надеть шутовскую маску. Мстительность Ивана 4-го приводила к тому, что гибли ни в чем не повинные люди. Вместе с боярами казнили их слуг, дворню, даже холопов и крестьян. Первый царь России вошел в историю как беспощадный тиран, прозванный народом Грозным.
            Это еще одна версия!
            Но что, если слово «грозный» в старину имело не столь отрицательное значение, как в наши дни? Можно предположить, что «Грозный» — это синоним эпитета «Великий», и призвано подчеркнуть могущество и справедливость государя. А уважать Ивана было за что: он присоединил к Руси Казанские и Астраханские ханства, перевооружил армию и создал стрелецкое войско, укрепил государственную власть, создал Судебник, при нем Ермак совершил свой знаменитый поход в Сибирь. Поэтому народ, вспоминая строгие, но справедливые времена, прозвал царя Грозным.
            Так или иначе, каждая из этих версий имеет право на существование, но споры о личности Ивана Грозного длятся уже несколько веков, и не похоже, что им суждено прекратиться.
            kapitan92
        2. Асадулла Сегодня, 19:57
          Это же придется опричников отправлятьпосле Чубайсов и Набиулиных и к сэбэ!


          Смотрите как бы они к вам не пришли, премудрые пескари.....
          Асадулла
        3. Marksman Сегодня, 20:22
          Если бы головой не тронулся, могли бы избежать последовавших печальных событий второй половины правления и смуты...
          Marksman
          1. Василенко Владимир Сегодня, 22:41
            Цитата: Marksman
            и смуты.

            а смута при чем?!!!!
            или Грозный уже и в природных катаклизмах повинен?!
            Василенко Владимир
      2. Zibelew Сегодня, 19:27
        Уверен, что Ивану Грозному понравилось бы слово "кол-центр" а Иосифу Виссарионовичу слово "гиперссылка" fellow
        Zibelew
    2. Zibelew Сегодня, 19:00
      Цитата: rasputin17
      его вклад в историю России невозможно переоценить!
      Даже цари не спешили ставить памятник Грозному, зная какая это была неоднозначная личность. Сейчас поставили.
      Zibelew
      1. rasputin17 Сегодня, 19:12
        Цитата: Zibelew
        Цитата: rasputin17
        его вклад в историю России невозможно переоценить!
        Даже цари не спешили ставить памятник Грозному, зная какая это была неоднозначная личность. Сейчас поставили.

        Потому что опирались на историю перевратую немцами и не хотели казаться убого перед его вкладом в становление государства! hi
        rasputin17
        1. Роман 11 Сегодня, 19:32
          Цитата: rasputin17
          перед его вкладом в становление государства!

          Глупости, у него один вклад - смуту на Русь принёс.... как с 60-х начались потрясения, так потом до шведско-польской интервенции доехало, всякие Сигизмунды, отрепьевы, кстати сказать его мнимые сынки ... и прочая свора проходимцев - Годунов, Шуйский, которые не поленились пригреть ручёнки на шапке Мономаха, да и плоть свою насытить в ущерб разорённого этим деспотом государства.
          Роман 11
          1. rasputin17 Сегодня, 19:44
            Учите историю не из википедии и соросовских учебников! И не валите все в одну кучу! Мухи отдельно котлеты отдельно! ИМХО!
            rasputin17
          2. dvina71 Сегодня, 20:59
            Цитата: Роман 11
            Глупости, у него один вклад - смуту на Русь принёс....

            Смута и Иван 4 связаны ну очень опосредованно.
            Основная причина - череда неурожайных годов,преведшая к обнищанию и голоду крестьянства. А вот эти крестьяне и стали основной силой Смуты,которую направлял каждый способный по своему разумению.
            dvina71
            1. Василенко Владимир Сегодня, 22:43
              Цитата: dvina71
              Основная причина - череда неурожайных годов,преведшая к обнищанию и голоду крестьянства.

              и как простите в неурожайных годах виновен Иван?!!!
              заморзки с того света летом навел?!!
              Василенко Владимир
              1. dvina71 Сегодня, 23:06
                Цитата: Василенко Владимир
                и как простите в неурожайных годах виновен Иван?!!!

                Я ж написал - опосредовано..? Что непонятно?
                dvina71
                1. Василенко Владимир Сегодня, 23:15
                  Цитата: dvina71
                  Я ж написал - опосредовано..? Что непонятно?

                  ну тогда опосредованно его можно и в февральском перевороте 1917 года обвинить
                  не находите, что глупость написали&
                  Василенко Владимир
          3. Василенко Владимир Сегодня, 22:42
            Цитата: Роман 11
            Глупости, у него один вклад - смуту на Русь принёс....

            и каким образом?!
            уж кто смуту в на Русь принес так то петрушка "великий"
            Василенко Владимир
            1. dvina71 Сегодня, 23:08
              Цитата: Василенко Владимир
              уж кто смуту в на Русь принес так то петрушка "великий"

              И чтож вас в крайности то..? П1..таки сделал Россию - Империей.
              Думаете это так просто?
              dvina71
      2. Pirogov Сегодня, 19:58
        Цитата: Zibelew
        Даже цари не спешили ставить памятник Грозному, зная какая это была неоднозначная личность. Сейчас поставили.

        Так цари были Романовы ,а эти личности любили только себя и славили тоже себя любимых. Пришли на всё готовое и всё про.срали . Да и не ясно как эта семейка ,стала царями ,смутное время одни загадки .
        Pirogov
        1. Marksman Сегодня, 20:27
          Особенно Петр Первый силился все проcрать, готовое.
          Проcрали они народников, эссэров, большевиков и прочих, не выбрав правильных методов их утилизации.
          Marksman
      3. lis-ik Сегодня, 19:58
        Цитата: Zibelew
        Цитата: rasputin17
        его вклад в историю России невозможно переоценить!
        Даже цари не спешили ставить памятник Грозному, зная какая это была неоднозначная личность. Сейчас поставили.

        Просто дальше пошла другая династия, зачем им было восхвалять предыдущую?
        lis-ik
      4. единокровец Сегодня, 20:15
        Цитата: Zibelew
        Даже цари не спешили ставить памятник Грозному, зная какая это была неоднозначная личность. Сейчас поставили.

        Пётр I погубил поболее Ивана, при нём люди стали рабами, страна нищая и только новая элитка его боготворила. И ничего Романовых эта "неоднозначность" не смущала. Может тут дело просто в том, что Грозныи очень много предков Романовых на плапху отправил.
        единокровец
    3. bouncyhunter Сегодня, 19:00
      Присоединяюсь ! hi Давеча посмотрел весьма познавательную передачу о том как Иоанна Васильевича демонизировали при жизни в Эуропе . И пришёл к выводу - если гейропейцы не довольны , значит всё делал правильно . Да и промелькнула в голове аналогия с ВВП . good
      bouncyhunter
      1. rasputin17 Сегодня, 19:04
        И пришёл к выводу - если гейропейцы не довольны , значит всё делал правильно .
        Гейропа это вааще лакмусовая бумажка на действия!! Если они начинають хаять то значит мы на верном курсе поскольку это им житья не дает!!!
        rasputin17
        1. Роман 11 Сегодня, 19:24
          Цитата: rasputin17
          Если они начинають хаять то значит мы на верном курсе

          Это примитивное мышление. Они лучше нас живут, поэтому прислушиваться нужно. А вот действовать по их указке не надо, у нас свой путь. Другое дело пусть живут так как хотят, мы им ничего не навязываем - и это правильно.
          Роман 11
          1. rasputin17 Сегодня, 19:31
            Они лучше нас живут, поэтому прислушиваться нужно

            Вот это примитивное мышление!! Когда за кусок колбасы начинают слушать! ИМХО!
            rasputin17
          2. lis-ik Сегодня, 20:02
            Цитата: Роман 11
            Цитата: rasputin17
            Если они начинають хаять то значит мы на верном курсе

            Это примитивное мышление. Они лучше нас живут, поэтому прислушиваться нужно. А вот действовать по их указке не надо, у нас свой путь. Другое дело пусть живут так как хотят, мы им ничего не навязываем - и это правильно.

            А мне вот интересно чем они лучше живут? По части социалки? Да наверное кратно лучше. По питанию и воспитанию, сомневаюсь. По части культуры, образования и начитанности у нас пока лучше, города чище, женщины и дети красивее. Так чем там лучше? Про природу я вообще не говорю.
            lis-ik
          3. parusnik Сегодня, 20:13
            Роман 11
            Это примитивное мышление. Они лучше нас живут, поэтому прислушиваться нужно.
            ..Вот, вот..правильно..например..Наполеон в своих войнах угробил три поколения французов, а они прах его с о.Святой Елены привезли, в мавзолей поместили в гробницу из русского розового туфа..уважают и не ведут каждый год дискуссий, а не похоронить ли нам Наполеона на Корсике рядом с могилой матери..Или англичане..Как роялисты к власти пришли, они первым делом труп О.Кромвеля достали и казнили, а потом памятники стали ставить и приговаривают..без О.Кромвеля современной Англии...а адмиралу Нельсону такое отношение, не джентльмен, говорят..не хороший, но памятники ставят, почитают, гордятся, сделал Британию владычицей морей..
            parusnik
          4. Василенко Владимир Сегодня, 22:45
            Цитата: Роман 11
            Они лучше нас живут

            крайне спорно это из серии что в европах жили свободные люди а у нас сплошь крепостные
            Василенко Владимир
    4. avt Сегодня, 19:13
      Цитата: rasputin17
      Не правильно его назвали "Грозным"

      А его и не звали . Грозным был Иван№3.Это уже конкурирующая и перехватившая трон династия Романовых, а потом Гессен Готторпских навязала . А ещё Петя №1 его запечатлил на триумфальной арке в честь Ништадского мира , подчеркнув тем самым приемственность в завершении Ливонской войны.Учителю так сказать от ученика . bully Ну а последышам Ваня №4 уже не просто глааза мозолил , а так и вовсе гессенготторпские унижения и страха ему не простили .Вот в Новгороде и не изобразили на памятнике .Вообще он делал то , за что ненавидят любого руководителя России - он её увеличивал.
      avt
      1. Pirogov Сегодня, 20:10
        Цитата: avt
        А его и не звали . Грозным был Иван№3.

        Вы правы ! Иван 3 был Грозным , в своё время он сделал практически не возможное : дал Москве право быть действительно первой и без него не было бы России ,такой какая она есть !
        Pirogov
    5. Роман 11 Сегодня, 19:37
      Цитата: rasputin17
      "ИОАНН ВЕЛИКИЙ"

      Это Иван III. Пожалуй так оно и есть, хотя у каждого своё мнение, но рабам нужен кнут и палач, натура у них такая, поэтому они тиранов любят.
      Роман 11
      1. единокровец Сегодня, 20:19
        Цитата: Роман 11
        но рабам нужен кнут и палач, натура у них такая, поэтому они тиранов любят.

        Та не, рабам нужна колбоса , телек и типа свобода где им разрешается ип..Ать кого хочешь и как хочешь. Да ещё возможность ярлыки вешать .
        единокровец
        1. Станислав Сегодня, 22:12
          Цитата: единокровец
          рабам нужна колбоса , телек и типа свобода
          good Только колбаса и телек, а типа свобода и всё остальное - в телеке. А Грозным у нас и город назван, так что, слово это не оскорбительное точно. Боярам, конечно, страшно было, но на то он и царь, чтобы бояр в страхе держать или в совести, кого как. А мы всё без царя надеемся на "хороших бояр", которые от себя выборного будут назначать, как в СССР от Хрущёва до ЕБН.
          Станислав
          1. Комментарий был удален.
      2. активатор Сегодня, 22:03
        Цитата: Роман 11
        но рабам нужен кнут и палач, натура у них такая, поэтому они тиранов любят.

        Нет более несчастней тех рабов ,кто сам себя считает свободным без оков.
        Естественно свобода это круто человек может все ,а если не может то ду.рак вот и бросились все в бизнесмены и прочие стараясь доказать ,что мы не лохи ,лохи не мы. И не замечает этот свободный всемогущий человек,что стал работать 12 часов в выходные ,по ночам ,а как же я же не лох, я ведь все могу ему воздух придется платить ,а он и рад я свободен какой ты нафиг свободен если просто ЖИТЬ стало дорого питание ,комуналка, все работодатель вообще не несет никакой ответственности за рабочих ,а зачем ты же свободен . Я видел столько людей которым вдолбили в голову ,что все мы потенциальные соросы,морганы,и рокфеллеры надо лишь захотеть ,вложить ,проинвестировать вот и бегают влезают в долги в постоянном стрессе выхлоп не то ,что ноль ,минус и не вганяют ,что все миллионерами не станут по простой причине ,что это не дано и не возможно основная масса должна просто работать на благостраны,а им за это забота государства ,зарплата и спокойный сон ,что завтра всегда чем накормить детей ,кров,ну и разные доступные ништяки. Ну у нас ведь демократия,доллар полез вверх это народ виноват потому,что начал массово покупать, власть ворье тоже виноваты ,сами же выбирали, и бежит этот свободный человек как белка в колесе ,зато не лох.
        активатор
      3. Василенко Владимир Сегодня, 22:46
        Цитата: Роман 11
        но рабам нужен кнут и палач, натура у них такая, поэтому они тиранов любят.

        это вы про европейцев?!
        Василенко Владимир
    6. Ольгович Сегодня, 20:06
      Цитата: rasputin17
      Не правильно его назвали "Грозным" скорее правильно было бы "ИОАНН ВЕЛИКИЙ"


      Иван ВЕЛИКИЙ -это Иван III Васильевич. И был так назван по праву: именно он создал Русское централизованное государство. И знаменитая церковь-колокольня "Иван Великий" в Кремле построена и названа в именно в его честь.

      На памятнике "Тысячелетие России" Грозного нет, хотя другие Рюриковичи есть. И правильно.
      Ольгович
      1. единокровец Сегодня, 20:21
        Цитата: Ольгович
        На памятнике "Тысячелетие России" Грозного нет, хотя другие Рюриковичи есть. И правильно.

        Простите , а кто это определил? Не те ли господа которые русских крестьян за животных держали, а немецким переселенцам льготы и землю бесплатно давали? Что Романовы достоины?
        единокровец
        1. Василенко Владимир Сегодня, 22:47
          Цитата: единокровец
          Не те ли господа которые русских крестьян за животных держали

          кстати весьма спорное утверждение
          Василенко Владимир
    7. stas Сегодня, 20:33
      Это для врагов России он Иван Грозный.
      stas
  2. Дядька Сегодня, 18:52
    Всем со школьной скамьи известно прозвище "Грозный", которое носил русский царь по имени Иван или Иоанн. Но не зря французский литератор Александр Дюма-отец сделал примечательное замечание, написав, что Иван Грозный за свою жестокость был прозван "Васильевичем".
    smile
    Дядька
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:58
    Современные лжецы от истории-Геродоты науки-еще напишут что именно при Иоанне Грозном начали строить аналоги ГУЛАГА, и что царь незаконно присвоил себе в качестве прозвища название столицы одной кавказской республики в определенных кругах именуемой сейчас "Рамзанштадт"!
    Изгоняющий либероидов
  4. garnik Сегодня, 19:04
    Чтобы не писали про Грозного ,все же он является Великим.Первый царь России. К сожалению войны не проходят без смертей ,много было пролито крови и русской и противников. Итого, Великое царство.И это перекрывает все его" шалости".
    garnik
  5. Стройбат запаса Сегодня, 19:07
    Теперь ясно, почему Грозного так боятся))) Он уничтожил 10 миллионов человек, а его просвещенные гейропейские современники всего-то по 70-100 тысяч каждый)))
    И ясно, у кого учится "Ухо мацы", где сказали, что Сталин уничтожил в лагерях цитирую: "Полторы тысячи миллионов человек". То есть, полтора миллиарда при населении СССР в 150 миллионов. Я долго смеялся.
    Стройбат запаса
    1. rasputin17 Сегодня, 19:27
      Интересная у них политика получается! Когда Сталин громил фашистов он был вторым мессией! Но как только Черчиль произнес своюзнаменитую речь давшую начало холодной войне его объявляют деспотом и все либералы в унисон поют эту мантру! При этом забывая сколько народу было загублено во времена упадка экономики в штатах и кто собственно говоря финансировал фашизм! и развязывал войны и геноцид после ВОВ!!!
      rasputin17
  6. Роман 11 Сегодня, 19:19
    Как же этого урода не переношу ..... Фу, падалью воняет этот персонаж - со своей стаей шакалов в Александровской слободе лили русскую кровь, неспроста она сгорела .. или подожгли? Единственный светлый эпизод царствования - поход Ермака.
    Роман 11
    1. V.ic Сегодня, 19:38
      Цитата: Роман 11
      Фу, падалью воняет этот персонаж

      Ага, ещё и Саин Булата на трон посадил... Ваащее не русский...
      V.ic
    2. parusnik Сегодня, 20:22
      Роман 11
      Как же этого урода не переношу ..... Фу, падалью воняет этот персонаж
      ...А Карл IX король французский, одеколоном Шанель пахнет? Да тот самый который во время устроенной им же Варфоломеевской ночи, гугенотов стрелял как куропаток на охоте, из окон своего дворца..а может не гугенотов просто прохожих..
      parusnik
    3. Диана Ильина Сегодня, 21:04
      Роман 11 Сегодня, 19:19
      Как же этого урода не переношу .....
      Всяк другого мнит уро*дом не смотря, что сам ур*од...! (Леонид Филатов.)
      Это от вас серой воняет и клыки торчат из вонючей пасти...
      Диана Ильина
  7. Серый брат Сегодня, 19:24
    Складывается впечатление, что лица, взявшиеся за жизнеописание русского монарха, решили выпячивать наружу исключительно негативные стороны

    Так довольно давно это продолжается.

    Начиная с 1725 года, когда была создана Российская академия и до 1841 года, фундамент русской истории переделывали прибывшие с Европы плохо говорящие по-русски, но быстро становившимися знатоками русской истории следующие «благодетели» русского народа, заполонившие историческое отделение Российской Академии:
    Коль Петер (1725), Фишер Иоганн Эбергард (1732), Крамер Адольф Бернгард (1732), Лоттер Иоганн Георг (1733), Леруа Пьер-Луи (1735), Мерлинг Георг (1736), Брем Иоганн Фридрих (1737), Таубер Иоганн Гаспар (1738), Крузиус Христиан Готфрид (1740), Модерах Карл Фридрих (1749), Стриттер Иоган Готгильф (1779), Гакман Иоганн Фридрих (1782), Буссе Иоганн Генрих (1795), Вовилье Жан-Франсуа (1798), Клапрот Генрих Юлиус (1804), Герман Карл Готлоб Мельхиор (1805), Круг Иоганн Филипп (1805), Лерберг Август Христиан (1807), Келер Генрих Карл Эрнст (1817), Френ Христиан Мартин (1818), Грефе Христиан Фридрих (1820), Шмидт Иссак Якоб (1829), Шенгрен Иоганн Андреас (1829), Шармуа Франс-Бернар (1832), Флейшер Генрих Леберехт (1835), Ленц Роберт Христианович (1835), Броссе Мари-Фелисите (1837), Дорн Иоганн Альбрехт Бернгард (1839). В скобках указан год вступления названного иностранца в Российскую Академию.

    https://topwar.ru/21473-za-chto-mihail-lomonosov-
    byl-prigovoren-k-smertnoy-kazni.html
    Серый брат
    1. V.ic Сегодня, 19:42
      Цитата: Серый брат
      Так довольно давно это продолжается.

      Вот и в 1956 году некая Лысокукурузная вошь поливала помоями с трибуны съезда великого человека...
      V.ic
  8. Боромир Сегодня, 19:46
    Иван а не Иоанн!!!
    Боромир
  9. Cartalon Сегодня, 19:47
    карта на окончание правление не верная не показаны потеряные територии
    Cartalon
  10. parusnik Сегодня, 19:58
    Может конечно не в тему , 25 января 1938 года родился Владимир Высоцкий...
    parusnik
    1. Mavrikiy Сегодня, 20:16
      Цитата: parusnik
      Может конечно не в тему , 25 января 1938 года родился Владимир Высоцкий...

      Ну почему. Тоже славный муж. Как говорится отчитываться будем ими Гагарин, Высоцкий....
      Mavrikiy
    2. мордвин 3 Сегодня, 20:45
      Цитата: parusnik
      25 января 1938 года родился Владимир Высоцкий..

      Спасибо, что напомнили.
      мордвин 3
  11. Mavrikiy Сегодня, 20:14
    Грозен и Славен. Отсюда ненависть и клевета выскочек Романовых. И оголделая злоба нынешних либерастов.
    Грозный дав нам пространства сделал Россию несокрушимой. Ее невозможно оккупировать целиком. А по частям тоже не удается. (Грумант вернуть нужно будет потом, а то Грозный не простит и обзовет нас обидно)
    Mavrikiy
  12. NordUral Сегодня, 20:17
    Нам со всех сторон вещают, как обмельчали руководители европейских стран. Не спорю - никакого сравнения ни с де Голлем, ни с Рузвельтом. А у себя что мы видим - такие же ничтожные и жалкие людишки. Потому и результат такой плачевный.
    NordUral
  13. faterdom Сегодня, 20:22
    Блестящее царствование. Почему-то все территории, присоединенные в это время никогда впоследствии не страдали сепаратизмом, став вполне себе исконно российскими.
    Царь был очень религиозен, и многие моменты. иначе как чудом не объяснить - типа разгрома турецко-крымского экспедиционного корпуса...
    Но самый, тем не менее, серьезный недостаток правления этого Государя - вовсе не опричнина, или там, мутняк с Филиппом Колычевым. Самое плохое - не оставил несомненных прямых наследников, в достаточном для продолжения династии количестве, что привело с очень отрицательным последствиям для всех народов, населяющих государство.
    faterdom
  14. Monster_Fat Сегодня, 20:49
    Да, он был "добрый" и "пушистый"-"проводил время в "молебнах" и "заботах" о людишках своих и о государстве, вон и кошек любил..., а "кромешников" придумали борзописцы пришлые и "грозным" прозвали или по недоразумению или враги "его боятися", да... wink
    Monster_Fat
    1. faterdom Сегодня, 21:48
      "Кромешниками" скорее можно назвать современных Иоанну французов, которые устроили варфоломеевскую ночь, прикончив без суда из следствия десятки тысяч своих же французов-гугенотов. Испанцев, сильно опустошавших свои "Новые земли" в Северной и Южной Америках. Пиратов Дрейка, разбойнчающих и вырезающих города с благославления Елизаветы I.
      Про инквизиторов по всей Европе - так надо было - ведь с ересью боролись, с разрешения Папы!
      А опричники были всего лишь рабочим инструментом перехода от феодальной раздробленности к абсолютной монархии - передовой форме правления для XVI века. Старая система местничества для этого точно никак не годилась, поэтому введены параллельные институты - земство и опричнина. Кстати, в последней было прогрессивно то, что в зачет опричнику можно было считать только свои личные заслуги и достижения в службе царю и государству, а не древность рода, знатность, родственные связи.
      Это даже и поныне как-то актуально становится, с каждым новым правителем.
      А "добрым и пушистым" был Горбачев. Результаты налицо. На все лицо.
      faterdom
  15. LPD17 Сегодня, 21:36
    а вы просто их ,с запада, не слухайте...
    пущаю юродивые на голову просвещают и цивилизируют миллионы гостей из-за Средиземного моря...
    Великое НАТО не устояло против миллиона-другого обезьян на лоханках переплывших
    кроме презрения гейропа уже ничего и не заслуживает..
    кстати и Чрезвычайных и Полномочных Послов РФ
    Все равно оропейцы по командам с Потомака ходют строем....
    LPD17
  16. ТОР2 Сегодня, 22:32
    Так, в одном из британских фильмов об истории России автор всерьёз заявляет, что Иоанн Грозный за время своего правления "с помощью опричников" казнил и замучил в застенках (внимание!) 10 миллионов человек.

    Вот незадача Иван Грозный за 30 лет царствования загубил людей в 10 раз меньше, чем Екатерина Медичи за одну Варфоломеевскую ночь! К тому же как руководитель он умел признавать свои ошибки. После того, как стало известно, какими методами опричники начали улучшить показатели, он не мешкая расформировал эту службу.
    ТОР2

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