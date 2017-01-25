470 лет назад на царство венчался Иоанн IV

25 января 1547 года (470 лет назад) состоялось венчание на царство Иоанна IV (Грозного) – де-юре предпоследнего представителя московской ветви династии Рюриковичей. Факт в том, что на Руси это было ещё и первым венчанием на царство. Само же царство Иоанна продлилось до 1584 года с перерывом на весьма странный период правления Русью Симеоном Бекбулатовичем (1575-1576), необходимость которого для царя Всея Руси историки никак не могут однозначно объяснить даже при ссылках на исторические источники.На момент венчания на царство Иоанну IV не исполнилось и 17-ти. При этом он уже в течение 13 лет являлся, как бы сейчас сказали, легитимным правителем Руси при наличии института регентства. Великим князем Московским.Историография, особенно та, которая стала публиковаться в годы перестройки, была по-настоящему беспощадна к личности царя Иоанна. Складывается впечатление, что лица, взявшиеся за жизнеописание русского монарха, решили выпячивать наружу исключительно негативные стороны, причём, ещё и стараясь раздуть негатив настолько, насколько это вообще возможно. Добавляли таким «историкам» энтузиазма и отдельные западные «специалисты». Так, в одном из британских фильмов об истории России автор всерьёз заявляет, что Иоанн Грозный за время своего правления "с помощью опричников" казнил и замучил в застенках (внимание!) 10 миллионов человек. 10 миллионов! Это при учёте того, что историки оценивают общее население государства на тот момент не более чем в 12 миллионов человек. Видимо, у западной публики вопросов по поводу адекватности фильма "Би-Би-Си" не возникает.Иоанн IV провёл ряд важнейших для государства реформ, включая реформу военной службы и судебной системы. При нём начали созываться Земские соборы. Были присоединены огромные территории: Казанское и Астраханское ханства, область Войска Донского, часть Сибири, земли ногайцев и территория Урала и Приуралья. Общая площадь государства выросла почти вдвое.Церемониал венчания Иоанна IV на царство в последующие годы во многом заимствовали и другие русские самодержцы.