О морских волках. Продолжение и ответ на вопрос
Изучив комментарии к первой части, хочется в первых строках ответить на заданный одним из читателей вопрос: а где ночные атаки, торпедные веера и все такое? Ответ прост. А ничего этого в 1939 году еще не было. Не было сражения при Нарвике, северных конвоев, сражения в заливе Лейте и многих других событий, в которых эсминцы приняли непосредственное участие. Все это было впереди.
Целью же той статьи было показать уровень развития кораблестроения и уровень понимания задач создателями кораблей перед началом Второй мировой войны.
Первые же сражения той войны показали, что корабелы, как бы это помягче сказать, не совсем понимали, кто же будет главный враг на море. А главным и самым страшным врагом, как это ни странно, оказался самолет.
США.
Американцы, испытавшие на своей шкуре ударную мощь палубной авиации, фактически сразу же взялись за перевооружение своих эсминцев. В первой статье я приводил данные ЭМ «Симс». Здесь же приведу данные тех кораблей, которые последовали за «Симсом» в 1941-42 годах.
ЭМ "Нестор"
И здесь стоит отметить, что артиллерийское и даже торпедное вооружение начало уступать место ПВО и средствам борьбы с подводными лодками. Судите сами.
ЭМ «Симс».
Артиллерия: 5 универсальных 127-мм орудий.
Зенитное вооружение: 12,7-мм 4 пулемета.
Минно-торпедное вооружение: 3 четырехтрубных торпедных аппарата 533 мм, 2 бомбомета, 28 глубинных бомб.
ЭМ «Бенсон» в 1939 году.
Артиллерия: пять универсальных 127-мм орудий.
Зенитная артиллерия: шесть 12,7-мм пулеметов.
Противолодочное вооружение: 2 бомбосбрасывателя (32 ГБ), бомбомёт (10 ГБ).
Минно-торпедное вооружение: 2 пятитрубных 533-мм ТА.
Эсминцы «Бристоль».
«Бенсон» и «Бристоль» практически не разделяют, принято считать, что «Бристоль» — это подтип «Бенсона». Различия меж ними исключительно в вооружении. И здесь разница изрядная.
Артиллерия: 4 универсалки 127 мм.
Зенитная артиллерия: три варианта вооружения.
1) 6 автоматов 20 мм;
2) 5 автоматов 20 мм и 1 счетверенный автомат 28 мм («Чикагское пианино»);
3) 2 спаренных «Бофорса» 40-мм, 4 автомата 20 мм.
Противолодочное вооружение: 2 бомбосбрасывателя (32 ГБ) и 6 бомбомётов (30 ГБ).
Минно-торпедное вооружение: 1 пятитрубный 533-мм ТА.
Как видно, американцы очень быстро отказались от одного орудия и одного торпедного аппарата в пользу ПВО.
Но и это еще не все. В 1944 году 24 эсминца типа были еще раз кардинально переоборудованы.
12 кораблей в составе Атлантического флота и 12 в составе Тихоокеанского. На атлантических кораблях убрали и второй торпедный аппарат, артиллерия сокращена до 3-х пушек, ПВО состояло из 4 × 40 мм пушек (2 × 2) и 7 × 20 мм автоматов. Корабли получили магнитный и акустический тралы. В целом получилось что-то типа океанского тральщика с довольно мощным для кораблей этого класса вооружением и большим радиусом действия.
На тихоокеанских кораблях, наоборот, зенитное вооружение было усилено до 8 × 40 мм пушек (2 × 4) и 6 × 20 мм пушек (2 × 2, 2 × 1). Место торпедного аппарата заняли еще два бомбомета.
И, надо сказать, что эти переделки принесли свои плоды. Из построенных 96 «Бенсонов», «Гливзов», «Бристолей» было потоплено всего 12. Из них авиация уничтожила 4 корабля, 5 эсминцев потопили артогнем другие корабли и 3 приходится на долю мин, торпед и прочих столкновений.
И, наконец, звезда американского кораблестроения, рекордсмен по количеству — ЭМ «Флетчер».
Так как эти корабли строились «вдогонку», то при их вооружении учли уже появившийся к тому времени боевой опыт.
Стоит отметить, что с началом Второй мировой войны все договоренности по ограничению тоннажа боевых кораблей были быстро забыты. Отсюда и увеличенные размеры «Флетчера» по сравнению с довоенным «Симсом». 2924 тонны полного водоизмещения против 2477.
«Флетчер» имел следующие характеристики:
Длина — 114,8 м.
Осадка — 4,19 м.
Появилось бронирование палубы над машинным отделением — 12,7 мм.
Скорость хода — 38 узлов.
Дальность плавания — 6500 миль (на 15 узлах), 1260 миль (на 30 узлах).
Вооружение:
Артиллерия: стандартные 5 универсальных 127-мм орудий.
Зенитная артиллерия: 5 спаренных 40-мм «Бофорсов», 7 × 20 мм «Эрликонов».
Противолодочное вооружение: 4 бомбомёта, 28 глубинных бомб.
Торпедное вооружение: 2 пятитрубных торпедных аппарата 533 мм.
ЭМ "МакКорд"
ЭМ "Эшвуд"
Из 175 построенных эсминцев за время боев было потеряно 23 корабля. На долю авиации приходится 7 единиц, артогнем других кораблей было уничтожено 4 эсминца, мины и торпеды подводных лодок потопили 11 кораблей, 1 погиб при столкновении.
Великобритания.
ЭМ "Мохавк" на Мальте
К началу войны Великобритания имела самый большой флот, в том числе и эсминцев. Начавшиеся боевые действия с Германией и особенно с Японией показали, что английские эсминцы не способны наравне сражаться с противниками. Понесенные потери заставили Адмиралтейство начать разработки новых кораблей, более соответствующих требованиям военного времени.
Можно утверждать с некоторой уверенностью, что британские эсминцы серий О и Р были на голову выше предшественников, о которых шла речь в предыдущей статье.
Водоизмещение стандартное/полное — 1540/2270 т.
Длина — 105 м.
Осадка — 4,1 м.
Скорость хода максимальная — 36,7 узла.
Дальность плавания — 3850 миль на 20 узлах.
ЭМ "Эскимос"
ЭМ "Бедуин"
Не сильно отличаясь от предшественников по размерам, новые эсминцы стали с одной стороны, быстрее, с другой стороны, значительно усилилось их вооружение.
Артиллерия: 4 универсальных орудия 120 мм.
Зенитная артиллерия:
1 орудие 102 мм (в том числе для осветительных снарядов).
1 счетверенная установка 40-мм Mk.VII.
4 автомата 20 мм «Эрликон».
Противолодочное вооружение:
2 бомбомёта, 4 бомбосбрасывателя, 70 глубинных бомб.
Торпедное вооружение: 1 четырехтрубный ТА 533 мм.
Ситуация схожая с американцами. Минус один торпедный аппарат, минус двухорудийная башня, добавлены два бомбосбрасывателя увеличен запас глубинных бомб.
Кстати, многие эсминцы вообще лишились 120-мм орудий, которые были заменены 102-мм зенитками. Обратная переделка была в 1945 году, когда авиация союзников завоевала полное господство в воздухе.
Кроме того, англичане устанавливали на эту и последующие серии эсминцев не только гидролокаторы «Асдик», но и радары. Помимо навигационного радара «тип 272» корабли были оборудованы радарами «тип 285» и «тип 291», служившими для обнаружения противника на воде и в воздухе и наведению вооружения.
Потери среди этих эсминцев от авиации оказались не такими, как у более старого поколения. Из 16 эсминцев было потеряно всего 4. Из них авиацией был уничтожен 1 корабль, 3 остальных на счету немецких подводных лодок.
Для сравнения, из 24 «Джервисов» было потеряно 14. Авиация утопила 9 кораблей, артогнем был уничтожен 1 эсминец, и мины и торпеды подводных лодок отправили на дно 4 корабля.
Германия
ЭМ Z-23
С началом войны в Германии оперативно прекратили все работы над так называемым «океанским эсминцем» типа 1937 года и вернулись к удачному типу 1936 года, о котором речь шла в предыдущем материале.
Однако понимание новых условий сыграло свою роль в усилении огневой мощи. Итогом стал переход на 150-мм артиллерию. Эсминцы типа 1936А не получали именных названий, а неофициально относились к типу "Narvik".
Водоизмещение — 2603 т стандартное, 3597 т полное (данные по Z-29 и Z-30, вообще в/и у всех ЭМ несколько различалось, в зависимости от производителя, т.к. строились на разных верфях).
Длина — 127 м.
Осадка — 4,6 м.
Скорость хода — 36-37 узлов (на испытаниях Z-29 показал 41,2 узла)
Дальность плавания — 2239 миль на 19 узлах.
Вооружение:
Артиллерия: 5 орудий 150 мм (2 в башне, 3 одиночных на корме).
Зенитная артиллерия:
2 х 2 автомата 37 мм.
3 х 1 автомата 37 мм (на некоторых эсминцах количество доходило до 6 (Z-25).
2 х 4 автомата 20 мм .
2 х 2 автомата 20 мм.
Противолодочное вооружение: гидролокатор «S-Gerat», 4 бомбомета (30 глубинных бомб).
Минно-торпедное вооружение: 2 четырехтрубных ТА 533-мм, 60 мин заграждения.
Немецкие эсминцы по своим характеристикам ближе к лидерам эсминцев, и сравнивать их с английскими и американскими коллегами непросто. Но стоит заметить, что потери от авиации у них были существенно ниже, чем у одноклассников. Из 10 потерянных Германией ЭМ этого класса на долю авиации приходится всего 3. Еще 3 были потоплены в артиллерийских сражениях, подорвалось на минах и затонуло 4 корабля.
ЭМ Z-35
ЭМ Z-37
В процессе эксплуатации выяснилось, что 150-мм орудия не соответствуют запрашиваемым характеристикам в условиях качки, и на последующих сериях эсминцев от них отказались в пользу 128-мм орудий.
Япония
ЭМ "Хаманами"
Японские корабелы пошли по несколько иному пути, планируя эсминцы именно как корабли торпедно-артиллерийских атак. Был разработан так называемый «класс А» или эсминцы серии «Югумо». Практически, это был немного увеличенный по водоизмещению «Кагеро».
ЭМ "Югумо"
Носовая часть ЭМ "Юдаши"
Водоизмещение — стандартное 2077 т, полное 2520 т.
Длина — 119,17 м.
Осадка — 3,76 м.
Скорость — 35 узлов.
Дальность плавания — 5000 миль (при 18 узлах).
Вооружение:
Артиллерия: шесть 127-мм орудий в трех башнях.
Зенитная артиллерия: 4 автомата 25 мм.
Противолодочное вооружение: 2 бомбосбрасывателя, 36 глубинных бомб.
Торпедное вооружение: 2 четырехтрубных ТА 610-мм.
Откровенная слабость ПВО на этих эсминцах заставила японских корабелов изворачиваться, как только возможно, вплоть до демонтажа одной из орудийных башен и установки либо зенитной системы «тип 8» калибра 127 мм, либо строенных автоматов 25 мм. В итоге количество стволов 25 мм на ЭМ типа «Югуми» было доведено до 28. Что, стоит отметить, не сильно помогло в целом.
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ЭМ "Окинами", 1945 г.
Из 19 потерянных кораблей авиация потопила 9. 4 эсминца были потоплены артогнем, 6 уничтожили мины и торпеды.
СССР
ЭМ "Громкий", морской парад Победы, 1945 г.
Советские эсминцы тоже претерпели изменения, но не столь значительные. История проекта 7, который пришлось переделать в проект 7У, известна. Так как судовые машины остались те же, то скоростные и мореходные качества фактически не изменились. Да и вооружение осталось на том же уровне.
Отличительной особенностью «семерок» было как раз очень слабое зенитное вооружение. Из анализа боевого опыта советских эсминцев можно сделать любопытные выводы. Некоторая часть кораблей (в тихоокеанском регионе) не воевала вообще. Если же взять все воевавшие эсминцы проекта 7 и 7У (поскольку это фактически одно и то же), то получится цифра в 36 кораблей. Из них погибло 18. Ровно половина.
А картина распределения несколько иная, чем у немцев или американцев. 9 эсминцев уничтожили самолеты, 8 погибли от мин и торпед, и 1 («Сокрушительный») был уничтожен штормом.
ЭМ "Гремящий"
Однозначно, сопоставлять цифры потерь так просто нельзя. Начнем с того, что у черноморских и балтийских эсминцев не было иного противника. Совсем. Единственный бой между крупными надводными кораблями произошел на Северном флоте. И задачи, которые возлагались на эсминцы, не предусматривались никакими предвоенными планами. Как, например, эвакуация войск из Одессы или Ханко, либо доставка грузов в осажденный Севастополь.
Хотя некоторое усиление ПВО все-таки было.
Артиллерия ПВО на «семерках» состояла из 2-х 76-мм орудий, 2×45-мм полуавтоматических пушек и 2-х пулеметов ДШК 12,7 мм.
На эсминцах проекта 7У 76-мм зенитки остались, но вместо 45-мм пушек встали четыре 37-мм автоматических зенитных пушки 70-К. А к двум ДШК и добавили два спаренных 12,7-мм пулемета «Кольт-Браунинг».
Самое мощное зенитное вооружение в годы войны имел балтийский «Грозящий»: четыре пулемета ДШК, четыре 37-мм автомата и три 76-мм орудия.
Негусто, увы. Но…
Стоит отметить, что в ходе войны на эсминцы "проекта 7У" начали устанавливать РЛС. Как полученные по ленд-лизу, так и отечественного производства. Английские РЛС типа 286М, 291, американские SF-1, SL и наши «Гюйс-1». На нескольких кораблях экспериментально устанавливалась британская РЛС управления огнем типа 284.
Гидроакустическое оборудование состояло из шумопеленгатора «Марс» и гидрофонов подводной связи «Арктур». В ходе войны на корабли начали устанавливать английские сонары «Дракон-128с» (или «Асдик»).
В итоге можно сказать, что Вторая мировая война стала фактором, который окончательно сформировал класс эскадренных миноносцев, и превратил их из вспомогательных кораблей, основной задачей которых была борьба с миноносцами в класс универсальных кораблей, способных осуществлять, говоря современным языком, функции противовоздушной и противолодочной обороны.
В отличие от своих старших коллег линкоров, эсминцы битву с авиацией не проиграли, а стали достойным противником для самолетов. И далеко не самой желанной мишенью. А развитие гидроакустической аппаратуры превратило эсминец в самого грозного врага подводных лодок.
Именно этим и можно объяснить тот факт, что спустя 70 с лишним лет эсминцы являются основными ударными не авианесущими кораблями во флотах мира. Линейные корабли давно прекратили свое существование, проиграв ракете и самолету, крейсера понемногу уходят в историю вслед за «повелителями морей», а эсминцы… эсминцы продолжают свою службу.
В следующей статье, как просили читатели, мы подробно разберем несколько сражений Второй мировой войны, где эсминцы сыграли главную роль. И да, там будет много артиллерийских дуэлей и торпедных атак. В том числе и ночных.
Источники:
Балакин С. А. «Гремящий» и другие. Эскадренные миноносцы проекта 7.
Дашьян А. В. Корабли Второй мировой войны. ВМС Великобритании. Часть 1. Эсминцы.
Рубанов О. А. Эскадренные миноносцы Англии во Второй мировой войне 1925—1945 гг. Часть 1.
Патянин С. В., Морозов М. Э. Немецкие эсминцы Второй мировой. Демоны морских сражений.
Патянин С. В. Эскадренные миноносцы и миноносцы Японии 1879-1945 гг.
Conway’s All the World’s Fighting Ships, 1922—1946.
Автор: Роман Скоморохов