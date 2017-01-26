О морских волках. Продолжение и ответ на вопрос

ЭМ "Нестор"



ЭМ "МакКорд" ЭМ "МакКорд"

ЭМ "Эшвуд"

ЭМ "Мохавк" на Мальте

ЭМ "Эскимос"

ЭМ "Бедуин"

ЭМ Z-23



ЭМ Z-35 ЭМ Z-35

ЭМ Z-37

ЭМ "Хаманами"

ЭМ "Югумо"

Носовая часть ЭМ "Юдаши"



ЭМ "Акишимо", 1944 г. ЭМ "Акишимо", 1944 г.

ЭМ "Окинами", 1945 г.

ЭМ "Громкий", морской парад Победы, 1945 г.

ЭМ "Гремящий"

Источники:

Балакин С. А. «Гремящий» и другие. Эскадренные миноносцы проекта 7.

Дашьян А. В. Корабли Второй мировой войны. ВМС Великобритании. Часть 1. Эсминцы.

Рубанов О. А. Эскадренные миноносцы Англии во Второй мировой войне 1925—1945 гг. Часть 1.

Патянин С. В., Морозов М. Э. Немецкие эсминцы Второй мировой. Демоны морских сражений.

Патянин С. В. Эскадренные миноносцы и миноносцы Японии 1879-1945 гг.

Conway’s All the World’s Fighting Ships, 1922—1946.