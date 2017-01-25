23:19 25 января

ЦРУ рассекретило сведения о столкновении советской и американской субмарин

Центральное разведывательное управление США решило рассекретить информацию о столкновении атомных подводных лодок СССР и США у берегов Шотландии. Речь идёт об инциденте, который произошёл осенью 1974 года в районе базы Холи-Лох в нескольких десятках километров от города Глазго.
Речь идёт об американской субмарине «Джеймс Мэдисон».

По заявлениям ЦРУ, на борту американской подводной лодки находились ядерные боеголовки. Сообщается, что срочное донесение об аварийной ситуации было отправлено в Вашингтон на имя советника президента США по вопросам национальной безопасности Генри Киссинджера.

ЦРУ рассекретило сведения о столкновении советской и американской субмарин



ЦРУ сообщает о том, что после аварии и советская, и американская субмарины были вынуждены подняться на поверхность, но затем советская подводная лодка снова пошла на погружение и ушла от места столкновения.

В рассекреченных ЦРУ документах, если были рассекречены все материалы, данных о том, какие именно повреждения получили подводные лодки ВМС США и ВМФ СССР, не приводится.

Данные о рассекречивании информации, касающейся инцидента, опубликовала на своих страницах британской «Таймс». Издание сообщает, что американская подводная лодка несла на борту ракеты «Посейдон».

Использованы фотографии: http://www.thetimes.co.uk/edition/news/nuclear-sub-crash-could-have-started-war-hmdlcm0p0
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Комментарии 42
  1. 210окв Сегодня, 19:20
    По моему это был не единичный случай yes ..
    210окв
    1. bouncyhunter Сегодня, 19:52
      Конечно , нет . Таких случаев уйма , но не про все знаем . Меньше знаешь - крепче спишь .
      bouncyhunter
  2. Jovanni Сегодня, 19:26
    Рассекретят ли когда-нибудь, что случилось с "Курском"?
    Jovanni
    1. Айрателинсион Сегодня, 19:29
      А разве там секреты есть?
      Он утонул.
      Айрателинсион
      1. mad Сегодня, 19:52
        Цитата: Айрателинсион
        Он утонул.

        Ну что за гадство?! Ни по шее не дать, ни минус не поставить (((
        mad
        1. Ингвар 72 Сегодня, 19:57
          Цитата: mad
          Ну что за гадство?!

          Под Вову косит. laughing
          По Курску - не для того свидетелей топили (выживших), что бы рассекречивать.
          Ингвар 72
        2. kapitan92 Сегодня, 22:27
          Цитата: mad
          Цитата: Айрателинсион
          Он утонул.

          Ну что за гадство?! Ни по шее не дать, ни минус не поставить (((

          Этого маловато будет! negative
          Кто то видел, кто то нет, док. фильм 2004г " Курск"- подводная лодка в мутной воде", В России его не показывали. Сняли французы. Выводы сами делайте!

          ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=BSliL9RQpH4
          kapitan92
          1. dvina71 Сегодня, 22:32
            Цитата: kapitan92
            Кто то видел

            Это фантазии журналиста. Ничего общего с реальность ,ТТХ лодок ,их вооружением и средствами защиты ,не имеют.
            dvina71
            1. kapitan92 Сегодня, 22:57
              Цитата: dvina71
              Ничего общего с реальность

              А Вы знаете реальность? Вы "Будулай"!
              kapitan92
      2. Вадим237 Сегодня, 20:08
        Торпеда взорвалась из за этого Курск и утонул - отсутствие опыта и средств по спасению подводников, тоже внесло свой вклад в гибель экипажа.
        Вадим237
        1. dvina71 Сегодня, 20:30
          Цитата: Вадим237
          орпеда взорвалась

          Какая и где торпеда взорвалась? У какой торпеды БЧ мощностью 2-3кт? И у какой торпеды взрывная волна достаточной силы,что бы срывать прочные переборки?
          Хватит вопросов для начала?
          dvina71
          1. ФРЕГАТEН Сегодня, 21:11
            ООООООООООО! Специалисты..килотонны....Совет..не порите...чушь..если компетенция -01
            ФРЕГАТEН
            1. dvina71 Сегодня, 21:28
              Цитата: ФРЕГАТEН
              ООООООООООО!

              Ага..а ваша нечушь видимо заключается в том что МК-48 пробила два корпуса АПЛ и взорвалась внутри ,вызвав детонацию торпед на стеллажах..так?
              dvina71
          2. alexey3312 Сегодня, 21:21
            Не хочется влезать в спор, но вот отверстие от вошедшей торпеды, которая и рванула внутри.

            alexey3312
            1. dvina71 Сегодня, 21:44
              Цитата: alexey3312
              Не хочется влезать в спор,

              Ну и не влезали бы. Это технологическое отверстие. Вырезали когда определяли состояние корпуса лодки.
              Вы знаете толщину металла легкого корпуса? А скорость торпеды?
              Такое отверстие оставляет снаряд со скорость несколько сот м\с.
              dvina71
              1. rudolff Сегодня, 22:13
                Торпеда совершенно спокойно пробивает легкий корпус, доказано эмпирическим путем. В инете есть фотки. Но в данном случае Вы правы, отверстие технологическое и только в легком корпусе, в прочном отсутствует.
                rudolff
            2. INTA_VEGA Сегодня, 21:46
              Идиотизм какой-то. Опять по десятому разу спор вокруг Курска.
              Боевые торпеды не проделывают такие отверстия в лодке.
              1. Взрыв ПЛ торпеды должен быть неконтактным.
              2. Пробитие прочного корпуса торпедным "тараном" невозможно.
              3. Контактный взрыв вызовет огромные разрушения легкого корпуса.
              INTA_VEGA
          3. pv1005 Сегодня, 21:27
            Цитата: dvina71
            Цитата: Вадим237
            орпеда взорвалась

            Какая и где торпеда взорвалась? У какой торпеды БЧ мощностью 2-3кт? И у какой торпеды взрывная волна достаточной силы,что бы срывать прочные переборки?
            Хватит вопросов для начала?

            Взорвался (сдетонировал) боезапас всего первого отсека. Отсюда и мощность взрыва. Отчего? При нашей жизни мы скорей всего не узнаем. И кто вам сказал что переборки между отсеками прочные? Вы путаете с жестким корпусом лодки, который как раз и выдержал силу взрыва направив всю его энергию на сжатие всего что находилось в первых четырех отсеках. hi
            pv1005
            1. dvina71 Сегодня, 21:47
              Цитата: pv1005

              Взорвался (сдетонировал) боезапас всего первого отсека

              Чтобы торпеды сдетоннировали их надо нагреть до 3к градусов цельсия.От сотресения и ударов они не детонируют. Они имеют дистанционный взрыватель.который активируется после выхода торпеды их аппарата.
              И два.. Взрыв всех торпед на борту не способен создать вз.волну, снешую ПРОЧНЫЕ ПЕРЕБОРКИ..если вам это вообще о чем то говорит..
              dvina71
              1. pv1005 Сегодня, 22:10
                Цитата: dvina71
                Цитата: pv1005

                Взорвался (сдетонировал) боезапас всего первого отсека

                Чтобы торпеды сдетоннировали их надо нагреть до 3к градусов цельсия.От сотресения и ударов они не детонируют. Они имеют дистанционный взрыватель.который активируется после выхода торпеды их аппарата.
                И два.. Взрыв всех торпед на борту не способен создать вз.волну, снешую ПРОЧНЫЕ ПЕРЕБОРКИ..если вам это вообще о чем то говорит..

                Конечно говорит. Был у мужиков в гостях на Курске в апреле 2000 г. Пролез с пацаном все от начала до конца. Так что не считайте себя умнее других. Про взрыв торпедного отсека я вам русским по белому написал, ПРИЧИНУ ПРИ НАШЕЙ ЖИЗНИ МЫ НЕ УЗНАЕМ. Надеюсь то что тайна причины гибели осталась в первом (иначе зачем его было уничтожсть на дне) вы оспаривать не будете. hi
                pv1005
            2. INTA_VEGA Сегодня, 21:55
              В отчете Главкома все есть. Просто всем читать лень. Буков там слишком много am
              Сценарий аварии, судя по отчету, должен выглядеть так:
              1.Экипаж - накосячили, грубо нарушив правила эксплуатации оружия и попытались выстрелить неисправной торпедой.
              2. Произошел взрыв в торпедном аппарате (далее - ТА) – выбило заднюю крышку ТА, вода начала поступать в отсек.
              3. Перед этим, перед загрузкой аварийной торпеды из ТА вытащили боевую и оставили на "тележке" напротив (рядом) с ТА.
              В результате поступления воды после срыва крышки ТА – набегающим потоком произошло (частичное?) снятие боевой торпеды в отсеке с предохранителя.
              4. Поступление воды вызвало дифферент на нос. Лодка "провалилась" вниз-вперед и жестко коснулась грунта.
              5. В результате срыва боевой торпеды со снятым предохранителем с креплений – произошел взрыв боевой части. Последовала частичная детонация всего остального боекомплекта.
              INTA_VEGA
              1. dvina71 Сегодня, 23:03
                Цитата: INTA_VEGA
                В отчете Главкома все есть

                А в отчете Главкома есть объяснения огромной дыре в корпусе лодке на стыке первого и второго отсеков.Причем разрушения были таковы,что носовой отсек пришлось отпилить.иначе при подъеме он мог полностью отломится,вызвав еще одну катастрофу.
                dvina71
            3. dvina71 Сегодня, 22:03
              Цитата: pv1005
              Вы путаете с жестким корпусом лодки

              Эээ.каким корпусом простите?
              Есть легкий корпус- наружный и прочный.. Где вы нашли еще и жесткий то?
              Вот вам про перебоки прочного корпуса(прочные переборки)
              Прочный корпус должен обеспечить неограниченное число погружений на рабочую глубину. Водонепроницаемые переборки по своей конструкции бывают плоскими и сферическими. В настоящее время применяются два варианта расстановки переборок — смешанный и однородный, причем последний вариант, когда все переборки плоские, принят на всех новых проектах подводных лодок.

              При смешанном варианте сферическими переборками ограничиваются отсеки-убежища. Переборка ставится выпуклой частью к отсеку-убежищу и рассчитана на давление 104 гПа (10 кгс/см2) со стороны вогнутости, то есть с внешней стороны отсека-убежища, когда материал переборки работает на растяжение. Выпуклая сторона переборки рассчитана па давление 2×103 гПа (2 кгс/см2). Плоские переборки при однородном варианте расстановки рассчитаны на давление 104 гПа с обеих сторон. Прочность таких переборок должна обеспечить их целостность, если подводная лодка, имея ход равный ¾ от максимального на глубине 500 м получит пробоину не более 0,01 м2, своевременно произведет всплытие на глубину 100 м до достижения давления в аварийном отсеке 104 гПа (10 кгс/см2).

              За ликбез не благодарите..
              И еще

              Подсказать что взорвалось и какие повреждения на корпусе той лодки? Или сами найдете?
              dvina71
              1. rudolff Сегодня, 22:25
                dvina71, из всех существующих версий, наиболее правдоподобная у Рязанцева. Не сочтите за труд, прочтите "В кильватерном строю за смертью". Судя по всему, Вы не знакомы с ней. Многие вопросы отпадут сами. В том числе и по переборкам.
                rudolff
                1. dvina71 Сегодня, 22:59
                  Цитата: rudolff
                  прочтите "В кильватерном строю за смертью"

                  Ознакомился.. Ниочинь..
                  НАчиная с того..что металла на корпус Курска не допилили из-за нехватки.. Уже это вызывает сомнения в авторе.. ТАк то детали режутся сразу на всю серию.
                  Ну ,а то что в то время на флоте был бардак.. Ну это не новость. Вы знаете как з.п в то время была у Кэп2? И как часто он ее получал?
                  ДА..взрыв пероксилина на борту возможен.. но.. По результатам осмотра корпуса погибшей лодки,человеком который на Курске служил.. От стенки до стенки кубрика связиста 15 см.. Если не в курсе сообщаю,что в нормали она значительно больше.. Там не только связист помещается ,но и много оборудования.. Хотите сказать это от взрыва пероксилина?
                  dvina71
              2. pv1005 Сегодня, 23:02
                Цитата: dvina71
                Цитата: pv1005
                Вы путаете с жестким корпусом лодки

                Эээ.каким корпусом простите?
                Есть легкий корпус- наружный и прочный.. Где вы нашли еще и жесткий то?
                Вот вам про перебоки прочного корпуса(прочные переборки)
                Прочный корпус должен обеспечить неограниченное число погружений на рабочую глубину. Водонепроницаемые переборки по своей конструкции бывают плоскими и сферическими. В настоящее время применяются два варианта расстановки переборок — смешанный и однородный, причем последний вариант, когда все переборки плоские, принят на всех новых проектах подводных лодок.

                При смешанном варианте сферическими переборками ограничиваются отсеки-убежища. Переборка ставится выпуклой частью к отсеку-убежищу и рассчитана на давление 104 гПа (10 кгс/см2) со стороны вогнутости, то есть с внешней стороны отсека-убежища, когда материал переборки работает на растяжение. Выпуклая сторона переборки рассчитана па давление 2×103 гПа (2 кгс/см2). Плоские переборки при однородном варианте расстановки рассчитаны на давление 104 гПа с обеих сторон. Прочность таких переборок должна обеспечить их целостность, если подводная лодка, имея ход равный ¾ от максимального на глубине 500 м получит пробоину не более 0,01 м2, своевременно произведет всплытие на глубину 100 м до достижения давления в аварийном отсеке 104 гПа (10 кгс/см2).

                За ликбез не благодарите..
                И еще

                Подсказать что взорвалось и какие повреждения на корпусе той лодки? Или сами найдете?

                Ах извиняйте, давно это было, сразу так и не запомнить, жесткий у нее корпус или прочный. А вам за умение пользоваться Википедией ставлю 5. Свои то мысли есть? hi
                pv1005
                1. dvina71 Сегодня, 23:13
                  Ставь два.. любитель Вики..
                  Взято отсюда
                  http://podlodka.info/education/34-the-theory-of-s
                  ubmarine/392-fundamentals-of-the-theory-of-underw
                  ater-unsinkable.html

                  НУ так че? Какие мысли у вас по поводу Синдуракши? С причинами и последствиями взрыва ознакомились..? Не? Вика не позволяет?
                  dvina71
      3. Альф Сегодня, 22:24
        Цитата: Айрателинсион
        А разве там секреты есть?
        Он утонул.

        Сам или с помощью "Толедо" ?
        Альф
        1. dvina71 Сегодня, 22:37
          Цитата: Альф
          Сам или с помощью "Толедо" ?

          "Курск" погиб. Ни толедо ни кто либо еще к этому не причастен.
          Версию с торпедированием я не приемлю все фибрами души. Это оскорбление не только флота как такового ,а именно экипажа Курска,погибшего на боевом посту.
          Эта версия выставляет их полными неумехами. Которые мало того что не отследили пуск по ним торпеды,так еще и лц не использовали.. Я уж не говорю о наличии американской пл в зоне учений..цель которых обнаружение пл...
          dvina71
    2. 210окв Сегодня, 20:27
      Вот была еще одна трагедия.В Тихом океане погибла наша К129..Что там произошло до сих пор тайна Подрузамевается столкновение с заштатниками.Они очень быстро установили место гибели-вот ч то подозрительно.Даже ухитрились поднять её..Погибших подводников похоронили с воинскими почестями сами американцы.
      Цитата: Jovanni
      Рассекретят ли когда-нибудь, что случилось с "Курском"?
      210окв
      1. sabakina Сегодня, 21:18
        Если мне не изменяет память, и судя по документальному фильму-расследованию, при подъёме лодка переломилась, и амерам не досталась секретная часть лодки.
        sabakina
    3. Комментарий был удален.
  3. Баракуда Сегодня, 19:28
    Кошки-мышки...Судя по баллистическим ракетам на борту, мышкой был американец. Не думаю, что ракетоносец выслеживал бы Советскую лодку. no
    Баракуда
    1. rasputin17 Сегодня, 19:39
      Когда в 92 наша Барракуда столкнулась с НАТОвской вундервафлей у нас тогда шуму было много! А когда она пришла к нам в Ару и все увидели во что превратилась ее рубка с выдвижными мы тогда представляли как досталось супостату!!! Поскольку удар пришелся ему в заднюю часть!! laughing
      rasputin17
  4. НЕКСУС Сегодня, 19:34
    Издание сообщает, что американская подводная лодка несла на борту ракеты «Посейдон».

    И что?
    История столкновения ПЛ К-19 с USS Gato 15 ноября 1969 года
    Столкновение с американской подлодкой USS Gato произошло 15 ноября 1969 года в результате манёвра К-19, которая увеличивала глубину с 60 до 90 метров. Получив значительные повреждения носовой части, лодка всё же смогла самостоятельно вернуться в базу в надводном положении. Пострадавших на борту не было. Немного позже стало известно, что командир торпедного отсека американской лодки, приняв столкновение за намеренный таран, пытался торпедировать К-19, но американский капитан вовремя отменил его приказ. Считается, что именно после этого в американских ВМС ввели запрет на самостоятельные решения офицеров об атаке без разрешения на то командира судна.
    А на нашей лодке стояли ракеты с ЯБЧ Р-21
    НЕКСУС
    1. APASUS Сегодня, 20:19
      Цитата: НЕКСУС
      И что?

      Столкновения подлодок опасны своими нештатными ситуациями .Думаю таких или подобных ЧП полно ,но подобные ситуации мгновенно попадают под статью "секретно"
      APASUS
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 20:12
    Сто пудов что подобные столкновения,пускай неумышленные,но и в будущем будут иметь место.
    Изгоняющий либероидов
  6. Maugli Сегодня, 20:56
    Про "Курск"- Шигин Владимир " АПРК "Курск". 10 лет спустя. Факты и версии. Вроде достаточно правдиво, написано морским офицером... Много интересного узнал... ИМХО,не рекламирую,не навязываю...просто случайно скачал,может кого заинтересует...
    Maugli
    1. rudolff Сегодня, 22:03
      Об этой книге и ее авторе достаточно точно высказался вице-адмирал Валерий Рязанцев, который в 1999–2000 годах являлся заместителем начальника Главного штаба ВМФ России по боевой подготовке: бред незадачливого пропагандиста. Я с ним согласен. Выкиньте этот опус и забудьте. Это действительно бред.
      rudolff
  7. Dekabrist Сегодня, 21:09
    Бывшие советские подводники писали об этом еще 13 лет назад. Правда, американскую субмарину наши офицеры называли почему-то не «Джеймс Мэдисон», а «Натаниель Грин». С нашей стороны была многоцелевая атомная подводная лодка К-306, в задачу которой входило дождаться выхода из бухты «американца» и записать его так называемый «шумовой портрет». Для этого наши моряки сбрасывали в воду шумовые гранаты. После каждого взрыва экраны гидролокаторов обеих лодок засвечивались на несколько минут. Таким образом, обе субмарины, которые шли встречными курсами, оказались «слепыми».

    Владимир Подчиненов, старшина атомной подводной лодки К-306: «Времена-то какие были. Вы сами понимаете, была холодная война. Была выпущена новая американская подводная лодка. Нужно было записать шумы винтов. Потому что акустики под водой только по шумам ориентируются, какой корабль идет. И вот, как говорится, были посланы».

    Столкновение было довольно сильным. Советская лодка получила небольшую пробоину в торпедном отсеке, с которой удалось быстро справиться. «Американцу» сильно помяли нос.

    Александр Кузьмин, капитан первого ранга: «Американская лодка вынуждена была всплыть. Мы же подвсплыли под перископ и сразу увидели ее. „Натаниель Грин“ сидел в воде с большим креном на правый борт. На корпус выбрались растерянные матросы, командир с мостика пытался понять, что произошло. Надо было сфотографировать картину через перископ, но в штурманском фотоаппарате не было пленки. Пришлось взять карандаш и быстро зарисовать».

    Американская субмарина получила значительные повреждения корпуса и была отбуксирована в сухой док Холи-Лоха для инспекции и ремонта. К-306 шла домой две недели на глубине 40 метров, чтобы снизить давление на крышки торпедных аппаратов. Было назначено расследование чрезвычайного происшествия, командиру подлодки объявили строгий выговор. Американский экипаж за проявленное мужество наградили знаками «золотой дельфин». Но при этом до сегодняшнего дня ВМС США всякий раз отказывались от комментариев по поводу того, что случилось в заливе Холи-Лох в ноябре 74-го.
    Посмотрите http://www.ntv.ru/novosti/1751197/
    Dekabrist
  8. sabakina Сегодня, 21:10
    В рассекреченных ЦРУ документах, если были рассекречены все материалы, данных о том, какие именно повреждения получили подводные лодки ВМС США и ВМФ СССР, не приводится.

    Вот честно, не понимаю, зачем надо было секретить? Ну столкнулись и "разошлись, как в море корабли", как говорил один герой из старого советского фильма...
    sabakina
  9. domnich Сегодня, 21:24
    Цитата: НЕКСУС
    Считается, что именно после этого в американских ВМС ввели запрет на самостоятельные решения офицеров об атаке без разрешения на то командира судна.


    А я всегда думал, что без ведома командира корабля даже птички не поют... Что там у них за бардак на флоте
    domnich
  10. Ferdinant Сегодня, 21:50
    Мы слишком о себе много расказываем
    Ferdinant

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