ЦРУ рассекретило сведения о столкновении советской и американской субмарин
Центральное разведывательное управление США решило рассекретить информацию о столкновении атомных подводных лодок СССР и США у берегов Шотландии. Речь идёт об инциденте, который произошёл осенью 1974 года в районе базы Холи-Лох в нескольких десятках километров от города Глазго.
Речь идёт об американской субмарине «Джеймс Мэдисон».
По заявлениям ЦРУ, на борту американской подводной лодки находились ядерные боеголовки. Сообщается, что срочное донесение об аварийной ситуации было отправлено в Вашингтон на имя советника президента США по вопросам национальной безопасности Генри Киссинджера.
ЦРУ сообщает о том, что после аварии и советская, и американская субмарины были вынуждены подняться на поверхность, но затем советская подводная лодка снова пошла на погружение и ушла от места столкновения.
В рассекреченных ЦРУ документах, если были рассекречены все материалы, данных о том, какие именно повреждения получили подводные лодки ВМС США и ВМФ СССР, не приводится.
Данные о рассекречивании информации, касающейся инцидента, опубликовала на своих страницах британской «Таймс». Издание сообщает, что американская подводная лодка несла на борту ракеты «Посейдон».
Речь идёт об американской субмарине «Джеймс Мэдисон».
По заявлениям ЦРУ, на борту американской подводной лодки находились ядерные боеголовки. Сообщается, что срочное донесение об аварийной ситуации было отправлено в Вашингтон на имя советника президента США по вопросам национальной безопасности Генри Киссинджера.
ЦРУ сообщает о том, что после аварии и советская, и американская субмарины были вынуждены подняться на поверхность, но затем советская подводная лодка снова пошла на погружение и ушла от места столкновения.
В рассекреченных ЦРУ документах, если были рассекречены все материалы, данных о том, какие именно повреждения получили подводные лодки ВМС США и ВМФ СССР, не приводится.
Данные о рассекречивании информации, касающейся инцидента, опубликовала на своих страницах британской «Таймс». Издание сообщает, что американская подводная лодка несла на борту ракеты «Посейдон».
Использованы фотографии: http://www.thetimes.co.uk/edition/news/nuclear-sub-crash-could-have-started-war-hmdlcm0p0