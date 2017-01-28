Отправкой «Апачей» в Европу США делают намек российским танкистам

США перебрасывают в Европу боевые вертолеты, созданные специально для борьбы с российскими танками. И хотя количество машин кажется незначительным, Пентагон прямо называет целью переброски «сдерживание России» – которая как раз на этом направлении недавно возродила знаменитую Первую гвардейскую танковую армию.20 вертолетов AH-64 Apache из состава 1-го батальона 501-го авиационного полка, 1-й бронетанковой дивизии армии США, базирующейся в Форт Блисс (штат Техас) прибыли на базу хранения вооружения в Корпус-Кристи. Как сообщает сайт американской армии, машины из этого батальона, имеющего неофициальное название «Железный дракон» (в дополнение к прибывшим планируется отправить еще четыре вертолета), а также 400 солдат к февралю этого года должны быть развернуты в Европе в рамках операции «Атлантическая решимость» (Operation Atlantic Resolve) и ротации европейского контингента американских войск. Сама операция, как известно, имеет недвусмысленную цель «сдерживания регионального доминирования России».«Для того, чтобы погрузить вертолеты на корабль, нам потребуется несколько дней, – сообщил американскому армейскому порталу старший унтер-офицер третьего класса Дэвид Старич. – Для этого мы снимем с машин лопасти несущего винта. Мы можем поступить только так, потому что вертолеты будут отправлены на большом транспортном корабле, у которого нет собственного вертолетодрома».Ресурс отмечает, что расположенный в Мексиканском заливе порт Корпус-Кристи был выбран не случайно – это один из немногих портов залива, к которому могут подходить крупные суда, способные перевезти два десятка вертолетов.Техника же и военнослужащие «Железного дракона» будут направлены, как сообщает сайт, на «поддержку авиационных операции в Европе» и для того, чтобы улучшить взаимодействие с военными контингентами других стран НАТО и «укрепить отношения» блока со странами-партнерами.По мнению президента Академии геополитических проблем, генерал-полковника запаса Леонида Ивашова, которое он высказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД, вооруженная группировка НАТО, базирующаяся у границ России, традиционно испытывала потребность в маневренных боевых вертолетах. Поэтому велика вероятность, что вместо заявленной ротации эти машины будут отправлены на усиление:«Мы видим, что американцы оперативно создают ударные группировки у российских границ, насыщая их современной военной техникой, – считает эксперт. – Они имеют два основных района дислокации: самая мощная располагается на территории Польши, вторая – поменьше, в Румынии».С тем, что американская группировка в Европе не просто ротируется, а усиливается, согласен и начальник сектора военной политики и экономики Российского института стратегических исследований, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.«Сама по себе эскадрилья из двух десятков «Апачей» – не такое уж большое подразделение, дело в другом. Совсем недавно, еще до инаугурации Трампа, в Европу началась переброска боевой бригадной группы, – прокомментировал эксперт ситуацию газете ВЗГЛЯД. – При этом там еще со времен холодной войны имелись две бригады армии США. И, конечно, такое усиление, начатое спустя несколько десятилетий, отнюдь на снижает напряженности на континенте».Эксперт полагает, что Россия трезво оценивает сложившуюся ситуацию, поэтому если еще недавно западное направление считалось безопасным и российских войск там практически не было, то теперь западные границы страны прикрывают две дивизии.«А что Россия может противопоставить этому? – скептично проанализировал ситуацию для газеты ВЗГЛЯД доктор военных наук, председатель Союза геополитиков Константин Сивков. – Мы говорим о 24 американских вертолетах, когда всего их в Европе – две тысячи. При этом на всю Россию имеется 625 боевых вертолетов. Так что я допускаю, что эскадрилья могла быть направлена и в рамках ротации, потому что с общим количеством машин это капля в море. Созданы благоприятные условия для вторжения НАТО в Россию, но единственное, что охраняет наш суверенитет, – это наличие ядерного потенциала».Особо следует отметить и специализацию поставляемой военной техники. Так, собственно, ударный вертолет «Апач» создавался в первую очередь для борьбы с танками. Если верить открытым данным, в ходе операции «Буря в пустыне» 1991 года «Апачи» уничтожили несколько сотен иракских танков советского производства (Т-72).В ходе второго вторжения в Ирак в 2003 году эти вертолеты были не так эффективны и легко становились мишенями местных партизан – за четыре года боевых действий было уничтожено 37 «Апачей». В то же время машины, используемые британским контингентом, неплохо показали себя в Афганистане.В то же время, как ранее писал ВЗГЛЯД, в июле прошлого года американцы перебросили в Эстонию восемь штурмовиков A-10 Thunderbolt, также создававшихся с целью борьбы с советскими танками. Если же вспомнить, что в 2015 году в России в составе Западного военного округа была сформирована Первая танковая армия – аналог легендарной Первой гвардейской танковой армии, существовавшей с 1944 по 1999 годы, то логическая цепочка полностью замыкается.«Да, А-10 действительно, как и вертолет «Апач», направлен на борьбу с танками, – подтвердил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД назначение поставляемой американцами в Европу техники военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко. – И нужно отметить, что эти машины замечательны не только в обороне, но и в наступлении. Если же говорить о воссозданной российской танковой армии, то Первая гвардейская танковая армия – действительно была танковая армия мощностью в 800 с лишним танков. Нынешняя же состоит из трех батальонов по 30 машин в каждом».При этом эксперт критично отнесся к доминирующим в российском обществе восторгам по поводу нового американского президента и надеждам на прекращение гонки вооружений между Россией и Западом:«В политике так – говорят одно, а делают другое, – убежден Тимошенко. – Конечно, милитаризация у российских границ – это дело Барака Хусейновича, но и Трампу нужно маневрировать – что он ответит, если к нему в один прекрасный момент придут крупные промышленники и скажут, мол, мы всегда жили на оборонных заказах, а ты тут в миротворца решил поиграть?»Константин Сивков также отметил, что развертывание в Европе группировки войск США – это работа прежней администрации этой страны. И Дональду Трампу, если он не откажется от курса нормализации отношений с Россией, по мнению эксперта, предстоит преодолеть серьезное сопротивление Конгресса и сената США, принимавших подобное решение.«Думаю, администрация Обамы приложила максимум усилий для того, чтобы напряжение у границы с Россией не спадало, и не случайно решение об усилении американской военной группировки было принято еще до того, как Трамп стал президентом, – высказал аналогичное мнение Иван Коновалов. – И в наследство ему осталось немало заделов, с которыми придется разбираться, если он действительно хочет восстановить нормальные отношения с Россией. Теперь, чтобы обосновать перед парламентом решение снизить численность американской военной группировки в Европе, ему нужно будет найти хороший повод».