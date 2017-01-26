Российские подлодки облюбовали Курилы

К каким бы ухищрениям ни прибегал Токио в расчете оттяпать у России Курилы, планам этим сбыться не суждено. Далее экономического сотрудничества, которое было предложено Японии, дело не пойдет. Уж слишком большую ценность представляет цепочка островов для самой России.Как заявил в интервью "Утру" член-корреспондент Академии военных наук Анатолий Цыганок, между двумя островами есть впадина, которая идеально подходит для дислокации атомных подводных лодок. При этом где конкретно находится место, столь удобное для субмарин, эксперт уточнять не стал.То, что Россия строит на Курилах новую военно-морскую базу, лишний раз подтверждает - она отсюда никуда не уйдет."Учитывая то, что японцы в последнее время только укрепили военное сотрудничество с США, передача островов просто не представляется возможной," - добавил эксперт, сам служивший в Дальневосточном военном округе.Иллюстрацией "окрепшей" дружбы служит, например, отказ Токио от требования к американцам освободить военную базу на Окинаве. На это решение не смогли повлиять даже массовые протесты местного населения. Правда, на некоторые уступки Штаты пошли - они освободили часть занимаемой ранее территории на севере острова, но взамен выторговали разрешение на строительство шести посадочных площадок для вертолетов и подъездных дорог к ним. Не секрет, что с Окинавы американцам легко держать под прицелом не только Корейский полуостров и Китай. Но и, к примеру, Сахалин с Камчаткой.А недавно США, Южная Корея и Япония провели учения по отражению ядерного удара КНДР. Cилы в них участвовали нешуточные, три корабля оснащены многоцелевыми системами раннего обнаружения "Иджис" (Aegis) - американский "Кертис Уилбур", южнокорейский "Сэджон тэван" и японский "Кирисима". Как писали СМИ, целью была отработка перехвата северокорейских баллистических ракет. Кроме того, Сеул и Вашингтон ведут активные переговоры по размещению на территории Южной Кореи американской системы ПРО. Это прямая угроза не только Пхеньяну, но и Москве.Естественно, Россия не реагировать на появление новых "раздражающих" факторов не могла. Еще летом стало известно о строительстве на оспариваемых Японией Итурупе и Кунашире целого ряда объектов. В том числе учебных полигонов и складов боеприпасов и техники. Всего 392 здания и сооружения.Но главное, на острове Матуа в центре Курильской гряды Россия намерена создать новую военно-морскую базу Тихоокеанского флота. Сейчас остров детально исследуют ученые и военные специалисты. Ведь в годы Второй мировой войны он был буквально напичкан японским оружием и техникой. Затем место самураев заняли советские пограничники, пока в 2001 г. базу не законсервировали.В будущем на Матуа смогут заходить и подлодки Тихоокеанского флота. Например, "Владимир Мономах" проекта "Борей" с ракетами "Булава".Министр обороны РФ Сергей Шойгу также анонсировал размещение на островах противокорабельных ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" и оснащение развернутых там воинских подразделений беспилотниками нового поколения.Будущая военно-морская база с подлодками не единственный "козырь" Курил стратегического значения. На Итурупе (один из островов, на которые претендует Япония) начинается добыча рения - одного из самых редких и ценных металлов, который используется в ракетостроении и производстве двигателей.Благодаря месторождению на вулкане Кудрявый Россия способна занять третье место в мире по его добыче после Чили и США. Теоретически залежи рения могут найти и на других островах Курильской гряды - вулканов здесь много, а на Кудрявом его нашли прямо в кратере.Этот дорогой металл используется в сплавах для ракетной техники и сверхзвуковой авиации. Будь то камера сгорания двигателей космических кораблей или лопатки турбин выхлопных сопел двигателя истребителя-перехватчика - без рения не обойтись. Вот и получается, что металл, как и весь остров, обладает для страны и ВПК стратегическим значением.Стоит еще отметить, что рений используют и в нефтепереработке - для получения высококачественного бензина. А также в электронике: рениевые контакты сами очищаются от окиси, поэтому незаменимы в приборостроении.Важность острова Итуруп для России в Москве хорошо понимают. Недаром на нем хотят построить международный аэропорт. И сделать остров своеобразным центром Курил.Второй крупный остров, на который претендует Токио, это Кунашир. До японского острова Хоккайдо от него всего 15 километров. Ничтожное расстояние для мощной артиллерии и тем более ракетных войск. Неслучайно Дмитрий Медведев в 2010 г. совершил свою историческую поездку именно на Кунашир, после чего руководство Японии буквально "взбесилось" и отозвало своего посла из Москвы. При этом остров не только имеет стратегическое значение с точки зрения безопасности, но и весьма перспективен для развития бизнеса совершенно мирного - туризма. Здесь относительно теплый климат, а кроме того, Кунашир - это и уникальная природа, бальнеология, исторические объекты (останки базирования японцев на островах), и это просто рай для гурманов - любителей и ценителей рыбы и морепродуктов.Впрочем, в Японии и так понимают, что Россия эти два острова ни за что не отдаст. Рядом с японскими берегами находится небольшой Шикотан и группа островов Хабомаи. В Стране восходящего солнца долгое время рассчитывали хотя бы ни них. Ведь в 1956 г. СССР предлагал передать их Токио в обмен на подписание Московской декларации. Но японцы отказались. Во-первых, из-за угроз американцев не отдать Японии Окинаву. А во-вторых, Токио рассчитывал и на остальные острова, не захотев принимать "подачку". В начале двухтысячных переговоры возобновились, но в итоге все равно забуксовали на месте. Как заявил президент Владимир Путин в декабре, "в Советско-японской декларации не указано, на каких условиях мы должны передать острова Шикотан и Хабомаи".Таким образом, переговоры по Курилам не слишком продвигаются. Тогда о какой совместной экономической деятельности заявил премьер Японии Синдзо Абэ после переговоров с Владимиром Путиным?Как считает Анатолий Цыганок, страны, скорее всего, будут добывать полезные ископаемые и развивать совместные предприятия. Ведь на Курилах, помимо рения, богатые залежи серы. А также магнетита, ильменита и ванадия. Добывают на Курилах и строительный камень (базальт и андезито-базальт). В общем запас биоресурсов Курильских островов с прилегающими территориальными водами оценивается в $2,5 трлн, а ежегодный возобновляемый запас - в $4,2 миллиарда.Ну и, конечно, не надо забывать о примыкающей к островам 200-мильной рыболовной зоне с годовым уловом около 3 млн т - японцы давно не просто проявляют к ней интерес, но и регулярно закидывают в ней свои сети в обход законов.По мнению Цыганка, "русские и японцы могут делить выручку, соответственно 51% и 49%. В выигрыше окажутся и местные жители, и бизнесмены", - отмечает эксперт, а присутствие Японии на Курилах станет "более лояльным". Ведь не секрет, что на островах действует строгий пропускной контроль. И японцы в основном ездят лишь на могилы родственников. Теперь жителям Страны восходящего солнца могут упростить въезд на острова. А может, и разрешить экскурсии.Впрочем, как к себе домой японцы ездить на Курилы не будут, очевидно, еще долгие годы. До сих пор под вопросом и подписание самого мирного договора между двумя странами, который Москве, в общем-то, и не очень нужен. Если Токио будет действовать более-менее независимо от Вашингтона, между двумя нашими странами возможно восстановление нормальных экономических отношений."Как будут развиваться события вокруг Курил, во многом зависит от того, какой политики будет придерживаться Трамп, - подчеркивает Анатолий Цыганок. - Если он оправдает ожидания и хотя бы будет считать врагом номер один Китай, а не Россию, мы можем поладить".