Польша. Дружба по расчету

Республика Польша никогда не славилась постоянством во внешней политике. На этой неделе СМИ опубликовали рассекреченный доклад польского МИД, что только доказывает данный тезис.Напомним, в 90-е годы польское руководство за 8 лет полностью изменило внешнеполитический курс. В 1991 году была упразднена Организация Варшавского договора (ОВД) – военный союз, созданный СССР и странами Восточной Европы, включая Польшу, в качестве альтернативы Североатлантическому Альянсу. При этом уже в 1999-м страна стала полноправным членом НАТО, регулярно выступая с тех пор с антироссийской риторикой.Как выясняется, переменчивый курс польских властей относится не только к России. На днях стало известно, что несколько лет назад страна всерьез подумывала бросить своих союзников-русофобов и перейти к выстраиванию диалога с Москвой.Так, в марте 2008 года МИД Польши подписал секретный доклад «Тезисы о политике республики по отношению к России и Украине». В опубликованном документе указывается, что возобновление дружбы с Кремлем могло улучшить репутацию Польши на международной арене и позволило бы претендовать на дополнительные преференции со стороны США и Евросоюза. Представители внешнеполитического ведомства республики отметили, что Россия для Запада «важный союзник в противостоянии с исламским радикализмом и терроризмом, а также важный источник сырья, который мог бы значительно поддержать экономически западный мир». Стоит сказать, что в докладе не прописывается, почему Москва должна сотрудничать со страной, зарекомендовавшей себя как крайне неблагонадежный партнер.Помимо проблем российско-польского сотрудничества, опубликованный доклад имеет прямое отношение к Украине. Проанализировав ситуацию по состоянию на 2008 год, МИД Польши заключил, что в соседней стране процветает клановость, коррупция и нарушение конституционных прав. Как итог, польские дипломаты пришли к выводу, что нерешенные Киевом проблемы позволят вести польско-украинский диалог сверху вниз. Один из тезисов рассекреченного семистраничного текста в частности призывает отказаться от братских отношений с Украиной и разговаривать с ней «по-дружески критично».Необходимо подчеркнуть, что уже в то время представители внешнеполитического ведомства признали утопичность идеи вступления Украины в Евросоюз даже в долгосрочной перспективе. Тем не менее, авторы документа были убеждены, что Киев нужно продолжать завлекать предложениями евроинтеграции.Анализируя вышеизложенное, напрашиваются два однозначных вывода.Во-первых, нужно констатировать, что тезисы, указанные в докладе, были реализованы наполовину. Как известно, сомнительная дружба, которую польские власти планировали предложить России, так и не состоялась. Тем не менее, затягивание Украины в западную трясину прошло на ура, о чем могут свидетельствовать события 2014 года.Во-вторых, нельзя не отметить ту легкость, с которой польские политики нарушают неофициальные союзные правила русофобской коалиции, что может лишь говорить о Польше как о ненадежном союзнике. Впрочем, такое поведение для республики не удивительно.