Премьер-министр Эстонской республики Юри Ратас заявил, что при правлении нынешней трехпартийной коалиции решение проблемы безгражданства вряд ли будет найдено. Возможно ли в перспективе изменение отношения властей к этому критическому для общественно-политической жизни страны вопросу?Стоит отметить, что Ратас, также занимающий пост председателя входящей в правящую коалицию Центристской партии, назвал ситуацию, при которой десятки тысяч жителей республики не имеют гражданства, ненормальной. На данный момент предприняты лишь незначительные меры по изменению статуса детей, чьи родители имеют разные паспорта. Так, в семье, где один супруг является обладателем так называемого «серого паспорта» или гражданином другого государства, представители младшего поколения имеют право натурализоваться.Однако данные послабления не затрагивают широкие слои русскоязычных жителей, непрерывно проживающих на территории республики на протяжении десятилетий. По данным 2016 года, число лиц с неопределенным гражданством составляет более 80 тысяч человек, что не соответствует общепризнанным демократическим стандартам и требованиям европейского законодательства в вопросах борьбы с нетерпимостью и дискриминацией по национальному признаку.Статистика свидетельствует о том, что натурализация неграждан происходит чрезвычайно медленно. Так, в период с 2010 по 2014 год число «серопаспортников» снизилось менее чем на 3 тысячи человек. При этом нужно учитывать, что доля неграждан среди населения Эстонии также сокращается из-за принятия ими российского гражданства.При этом сложно назвать критику властей пресловутой «кремлевской пропагандой», поскольку недостатки проводимой ими политики предоставления гражданства неоднократно отмечены представителями авторитетных международных организаций. В частности, после посещения Эстонии в 2007 году председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линден отметил, что считает заявленный местным правительством порог, ограничивающий натурализацию лиц без гражданства на уровне 5-7 тысяч человек в год, искусственно заниженным.Одним из самых жестких требований, на практике затрудняющих процесс получения гражданства, является знание эстонского языка. Русскоязычным жителям попросту не были предоставлены благоприятные условия для его изучения и популяризации, включающие систему бесплатных курсов, программы академического обмена и прочие.Казалось бы, указанные меры решения проблемы лежат на поверхности и в принципе не являются чрезмерно затратными, особенно если сравнивать их с объемами военных расходов, составляющих более 2% ВВП республики. Учитывая данное обстоятельство, причина нынешнего положения неграждан в Эстонии лежит гораздо глубже.Сложности во взаимоотношениях политического руководства с русскоязычной частью общества начались с момента обретения страной независимости. По решению властей автоматически натурализацию могли пройти лишь потомки людей, бывших гражданами Эстонии по состоянию на 1938. Соответственно, приехавшие на территорию республики в советские годы жители оказались лишены избирательных прав. Оправданием для этого послужил пропагандистский штамп об «оккупации» прибалтийского государства со стороны Советского союза, частным явлением которой явился массовый переезд туда русскоязычного населения.В начале 1990-х годов, стремясь под лозунгом приверженности демократическим ценностям и защите прав человека создать в глазах руководства стран Запада образ истинного европейского государства, а заодно и отвести внимание от внутренних проблем в этой области, официальный Таллин обвинил Россию в геноциде малых народов финно-угорской группы. Была организована серия встреч с чиновниками Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, в ходе которых их пытались убедить в притеснениях эстонского населения России, проживающего главным образом в Печорском районе Псковской области. Так власти республики пытались замаскировать стремление аннексировать часть территории соседнего государства.Таким образом, сохранение статуса лиц без гражданства среди значительной доли населения является составной частью исторической политики руководства Эстонской республики, цель которой – полностью вычеркнуть пятидесятилетний период жизни страны из народной памяти. К тому же, лишенные политических прав жители государства неспособны оказывать какое-либо влияние на формирование курса правительства, в том числе в международных делах. В результате у представителей политического истеблишмента оказываются развязаны руки для реализации агрессивных намерений против пограничного государства, вплоть до аннексионистских. И все это – под предлогом беспримерных страданий, выпавших на долю Эстонии из-за «советских оккупантов».