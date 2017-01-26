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Права человека – только для «европейцев»

Права человека – только для «европейцев»


Премьер-министр Эстонской республики Юри Ратас заявил, что при правлении нынешней трехпартийной коалиции решение проблемы безгражданства вряд ли будет найдено. Возможно ли в перспективе изменение отношения властей к этому критическому для общественно-политической жизни страны вопросу?

Стоит отметить, что Ратас, также занимающий пост председателя входящей в правящую коалицию Центристской партии, назвал ситуацию, при которой десятки тысяч жителей республики не имеют гражданства, ненормальной. На данный момент предприняты лишь незначительные меры по изменению статуса детей, чьи родители имеют разные паспорта. Так, в семье, где один супруг является обладателем так называемого «серого паспорта» или гражданином другого государства, представители младшего поколения имеют право натурализоваться.


Однако данные послабления не затрагивают широкие слои русскоязычных жителей, непрерывно проживающих на территории республики на протяжении десятилетий. По данным 2016 года, число лиц с неопределенным гражданством составляет более 80 тысяч человек, что не соответствует общепризнанным демократическим стандартам и требованиям европейского законодательства в вопросах борьбы с нетерпимостью и дискриминацией по национальному признаку.

Статистика свидетельствует о том, что натурализация неграждан происходит чрезвычайно медленно. Так, в период с 2010 по 2014 год число «серопаспортников» снизилось менее чем на 3 тысячи человек. При этом нужно учитывать, что доля неграждан среди населения Эстонии также сокращается из-за принятия ими российского гражданства.

При этом сложно назвать критику властей пресловутой «кремлевской пропагандой», поскольку недостатки проводимой ими политики предоставления гражданства неоднократно отмечены представителями авторитетных международных организаций. В частности, после посещения Эстонии в 2007 году председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линден отметил, что считает заявленный местным правительством порог, ограничивающий натурализацию лиц без гражданства на уровне 5-7 тысяч человек в год, искусственно заниженным.

Одним из самых жестких требований, на практике затрудняющих процесс получения гражданства, является знание эстонского языка. Русскоязычным жителям попросту не были предоставлены благоприятные условия для его изучения и популяризации, включающие систему бесплатных курсов, программы академического обмена и прочие.

Казалось бы, указанные меры решения проблемы лежат на поверхности и в принципе не являются чрезмерно затратными, особенно если сравнивать их с объемами военных расходов, составляющих более 2% ВВП республики. Учитывая данное обстоятельство, причина нынешнего положения неграждан в Эстонии лежит гораздо глубже.

Сложности во взаимоотношениях политического руководства с русскоязычной частью общества начались с момента обретения страной независимости. По решению властей автоматически натурализацию могли пройти лишь потомки людей, бывших гражданами Эстонии по состоянию на 1938. Соответственно, приехавшие на территорию республики в советские годы жители оказались лишены избирательных прав. Оправданием для этого послужил пропагандистский штамп об «оккупации» прибалтийского государства со стороны Советского союза, частным явлением которой явился массовый переезд туда русскоязычного населения.

В начале 1990-х годов, стремясь под лозунгом приверженности демократическим ценностям и защите прав человека создать в глазах руководства стран Запада образ истинного европейского государства, а заодно и отвести внимание от внутренних проблем в этой области, официальный Таллин обвинил Россию в геноциде малых народов финно-угорской группы. Была организована серия встреч с чиновниками Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, в ходе которых их пытались убедить в притеснениях эстонского населения России, проживающего главным образом в Печорском районе Псковской области. Так власти республики пытались замаскировать стремление аннексировать часть территории соседнего государства.

Таким образом, сохранение статуса лиц без гражданства среди значительной доли населения является составной частью исторической политики руководства Эстонской республики, цель которой – полностью вычеркнуть пятидесятилетний период жизни страны из народной памяти. К тому же, лишенные политических прав жители государства неспособны оказывать какое-либо влияние на формирование курса правительства, в том числе в международных делах. В результате у представителей политического истеблишмента оказываются развязаны руки для реализации агрессивных намерений против пограничного государства, вплоть до аннексионистских. И все это – под предлогом беспримерных страданий, выпавших на долю Эстонии из-за «советских оккупантов».
Автор: Аркадий Нойман


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Комментарии 21
  1. костя андреев Вчера, 15:47
    Неплохо бы написать преимущества которые дает серый паспорт!
    А также стоимость курсов эстонского языка и как они организованны! А то это не статья а сплетня. Автор бросил дермемеца на вентилятор и доволен!
    Простой вопрос а что за 25 лет язык выучить нельзя или он такой сложный?Почему многие эстонцы знают русский, а русские выучить эстонский не могут?
    И еще как автор объяснить что не смотря на все притеснения русские в РФ из Прибалтике как то не стремятся приехать жить, туристами и в гости пожалуста.
    Может быть там не так плохо как описывает автор?
    костя андреев
    1. vadsonen Вчера, 18:17
      Можно было бы чуть менее резко, но в целом с вашим комментарием согласен.

      - С "серым" паспортом безвиз в Россию и по шенгену.
      - Дешёвые курсы языка (в том числе с возвратом денег) таки были и таки есть.
      - Язык за 25 лет действительно смохет выучить любой. Для гражданства нужен лишь начальный уровень.
      - В Россию массово не уезжают ибо уже приспособились, да и уровень жизни всё же чуточку выше.

      Однако среди тех, кто таки до сих пор с "серым" паспортом, много скоре принципиальных людей. И таких понять можно. Вот родились вы в стране, долго там прожили, и вдруг вам начинают что-то навязывать. Вкупе с антирусской деятельностью и пропагандой властей, притеснением русского языка и тд., появляетсся стойкое протестное чуство.
      vadsonen
  2. sds87 Вчера, 16:32
    А почу русские там живут и не учат эстонский? Даже если нет курсов языка, то за долгие годы проживания все равно хочешь не хочешь, а выучить язык страны. Может кто из живущих в Эстонии прояснит ситуацию с русскоязычным населением? А то статья Аркадия Ноймана - это хорошо, но услышать от самих русскоязычных жителей Эстонии их точку видения проблемы - было бы гораздо интереснее.
    sds87
    1. Oriental Express Вчера, 17:20
      Посмотрите на границы Эстонии до 1917 года и все поймете. Это ,,русский Карабах'' ,такой же как Донбасс.
      Oriental Express
    2. аден Вчера, 17:34
      Вы о чем? Я знаю язык (латышский в моем случае), родился на территории занимаемой латышской страной, но я гражданство латышской страны даже в страшном сне не собираюсь получать. Вопрос не в языке, тоже твориться и в эстонской стране.
      аден
    3. костя андреев Вчера, 18:27
      Постараюсь объяснить почему не учат.
      Кто-то старенький и ему это не надо, кто то просто не хочет, ну а многие простоне хотят потому как носителей этого языка мало, и свое будущие не связывают с этой страной, поэтому в жизни пригодитсЯ английский немецкий русский. Вот и всё
      костя андреев
  3. Oriental Express Вчера, 17:18
    Лучшим решением проблемы будет предоставления эстонцам в России таких же прав,какие имеют русские в Эстонии и не более того. Так будет справедливо.
    Oriental Express
    1. костя андреев Вчера, 18:12
      Вы хоть понимаете о чем пишите?
      костя андреев
      1. Oriental Express Вчера, 18:13
        Понимаю. Клин клином выбивают. А иначе эта публика не понимает.
        Oriental Express
        1. костя андреев Вчера, 18:17
          Россия может предоставить безвизовый режим, возможночть трудоустройств а по всему миру?. не думаю что в России большое количество эстонцв
          костя андреев
          1. Oriental Express Вчера, 18:19
            Так и в Эстонии не так уж много русских,но эстонцы не должны иметь в РФ больше прав,чем русские в Эстонии. Так будет справедливо.
            Oriental Express
            1. костя андреев Вчера, 19:19
              Изучите вопрос! Русских в Эстонии 25 %, а сколько эстонцев в РФ. И про какие права эстонцев в РФ вы говорите? Русских с эстонским паспортом тоже репрессировать?
              Кстати эстонцы живущие в России русский язык знают
              костя андреев
              1. Oriental Express Вчера, 19:23
                А мне плевать знают они русский язык или нет. Если в Прибалтике объявляют в уголовный розыск россиян ,которые еще во времена СССР служили в ОМОН ,то в РФ нужно объявить в уголовный розыск всех членов антироссийских организаций,а Чубайсу дать паспорт Не Гражданина РФ номер 1 . Паспорт Не Гражданина РФ номер 2 можно выдать Маньке Гайдар.
                Oriental Express
          2. hohol95 Вчера, 20:01
            Как только Вы научитесь ставить знаки препинания в предложениях - Россия сразу сможет предоставить безвизовый режим, возможность трудоустройства а по всему миру!!!
            hohol95
        2. Лопатов Вчера, 18:47
          Этой публике на соотечественников в России глубоко наплевать.
          Лопатов
          1. Oriental Express Вчера, 18:57
            А это не проблемы РФ. Вот пусть соотечественники своим соотечественникам и объясняют правила физики и общежития,раз они не понимают русского языка,пусть слушают эстонский.
            Oriental Express
    2. Лопатов Вчера, 18:45
      Мы же не демократы какие-то, так унижать хоть и не значительную, но всё же часть населения РФ.
      Лопатов
      1. Oriental Express Вчера, 19:20
        Эта часть населения РФ далеко не всегда лояльна РФ и мне прежде всего интересны права моих соотечественников,а не ,,заблудившихся'' в РФ иностранцев.
        Oriental Express
  4. Лелёк Вчера, 18:13
    (...в ходе которых их пытались убедить в притеснениях эстонского населения России, проживающего главным образом в Печорском районе Псковской области)

    Все этнические Эстонцы, латышы и литовцы, проживающие на территории России имеют российские паспорта и пользуются без ограничений всеми правами российских граждан, служат в госучреждениях, ведут свой бизнес, служат в армии, занимаются наукой и искусством. Так-что нечего на зеркало грешить, коль рожа крива. yes
    Лелёк
  5. Ш.О.К. Вчера, 18:57
    Европейский паспорт даёт право на работу за рубежом,серый нет.Причина недовольства в основном в этом.
    Ш.О.К.
  6. Одиссей Вчера, 22:09
    Прибалтика это территория контролируемая США и используемая как плацдарм против России.Этим смысл существования этих территорий и ограничивается.Отсюда и режим апартеида установленный там (наличие граждан второго сорта).
    Как изменить данную ситуацию ? Только ликвидировав ее причину.То есть, нужно тем или иным способом мирным или же военным путем ликвидировать режимы американских марионеток или же договориться с США о том,чтобы они оставили эту территорию.Тогда вопрос с "негражданами" решиться мгновенно.
    Неплохо было бы и "очистить тыл" когда попытка оправдания, в прямой или косвенной форме, режима апартеида с институтом "неграждан" ,включая аргументы типа,быть гражданином второго сорта не так уж плохо,а почему бы вам не выполнить требования "граждан первого сорта",и.т.д. влекла бы за собой в России уголовное преследование с реальными и большими сроками заключения.
    Одиссей

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