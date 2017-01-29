Польский национализм: «Скажи мне чей Львов?»

Диалог между польским и украинским населением в последнее время трудно назвать дружественным. Наверное, самым ярким тому свидетельством являются регулярные потасовки на национальной основе между гражданами соседних стран. При этом велика вероятность, что возникшие разногласия могут перерасти в территориальной конфликт.Так, на днях жители города Жешув избили группу украинских студентов, обучающихся в местном университете. Согласно информации правоохранительных органов, пятеро молодых мужчин остановили граждан Украины, задав им вопрос: «Кому принадлежит Львов?». После этого нападавшие избили учащихся, назвав их бандеровцами.Отметим, преступления на национальной почве за последние два с половиной года стали в Польше нормальным явлением. Напомним, месяц назад во время «Марша орлят» в городе Перемышль участники скандировали буквально следующее: «Смерть украинцам» и «Перемышль и Львов – всегда польские». Кроме того, 11 ноября в Варшаве прошло шествие националистов, в рамках которого митингующие демонстративно сожгли флаг соседнего государства.Представляется, что возросшая активность националистических сил обусловлена двумя основными причинами.Во-первых, польскую общественность не может не беспокоить, как действующее руководство Украины пытается сделать национальных героев из представителей организации ОУН-УПА, более известных как «бандеровцы». Необходимо подчеркнуть, во время Великой Отечественной войны от рук террористов ОУН погибло более 200 тысяч этнических поляков. Очевидно, опасения граждан, старающихся не допустить процветание бандеровской идеологии на их территории, вполне объяснимы.Во-вторых, защита Польшей национальных интересов все чаще служит предлогом для предъявления территориальных претензий к Киеву. Если мы вернемся к лозунгам, которые выкрикивают хулиганы и представители националистических объединений, становится очевидно, что идея присоединения западных территорий Украины в республике набирает свою популярность.Стоит напомнить, что в конце прошлого года во Львове прошло заседание польской общины, по итогам которой участники приняли решение требовать от украинских властей автономии Львовской области для интеграции с Польшей. Председатель объединения Сергей Лукьяненко заявил, что регион серьезно отстал в развитии, однако в отличие от других областей Украины у него еще есть шанс реализовать себя, возлагая при этом огромные надежды на соседнее государство.Анализируя вышеизложенное, можно констатировать, что украинские власти в данном вопросе становятся жертвой собственной недальновидной инициативы по прославлению Степана Бандеры. Следуя принципу «лучшая защита – это нападение», польские активисты все чаще заявляют о принадлежности Львовской области к Польше, позволяя себе избивать украинцев, если они не согласны с данной точкой зрения.Впрочем, вполне возможно, для Киева территориальные претензии не являются серьезной проблемой. За два с половиной года украинские политики так активно боролись с советским наследием в виде памятников, названий улиц и городов, что с таким же успехом смогут избавиться от территории, доставшейся Украине от СССР.