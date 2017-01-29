09:48 29 января
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Польский национализм: «Скажи мне чей Львов?»

Польский национализм: «Скажи мне чей Львов?»


Диалог между польским и украинским населением в последнее время трудно назвать дружественным. Наверное, самым ярким тому свидетельством являются регулярные потасовки на национальной основе между гражданами соседних стран. При этом велика вероятность, что возникшие разногласия могут перерасти в территориальной конфликт.

Так, на днях жители города Жешув избили группу украинских студентов, обучающихся в местном университете. Согласно информации правоохранительных органов, пятеро молодых мужчин остановили граждан Украины, задав им вопрос: «Кому принадлежит Львов?». После этого нападавшие избили учащихся, назвав их бандеровцами.


Отметим, преступления на национальной почве за последние два с половиной года стали в Польше нормальным явлением. Напомним, месяц назад во время «Марша орлят» в городе Перемышль участники скандировали буквально следующее: «Смерть украинцам» и «Перемышль и Львов – всегда польские». Кроме того, 11 ноября в Варшаве прошло шествие националистов, в рамках которого митингующие демонстративно сожгли флаг соседнего государства.

Представляется, что возросшая активность националистических сил обусловлена двумя основными причинами.

Во-первых, польскую общественность не может не беспокоить, как действующее руководство Украины пытается сделать национальных героев из представителей организации ОУН-УПА, более известных как «бандеровцы». Необходимо подчеркнуть, во время Великой Отечественной войны от рук террористов ОУН погибло более 200 тысяч этнических поляков. Очевидно, опасения граждан, старающихся не допустить процветание бандеровской идеологии на их территории, вполне объяснимы.

Во-вторых, защита Польшей национальных интересов все чаще служит предлогом для предъявления территориальных претензий к Киеву. Если мы вернемся к лозунгам, которые выкрикивают хулиганы и представители националистических объединений, становится очевидно, что идея присоединения западных территорий Украины в республике набирает свою популярность.

Стоит напомнить, что в конце прошлого года во Львове прошло заседание польской общины, по итогам которой участники приняли решение требовать от украинских властей автономии Львовской области для интеграции с Польшей. Председатель объединения Сергей Лукьяненко заявил, что регион серьезно отстал в развитии, однако в отличие от других областей Украины у него еще есть шанс реализовать себя, возлагая при этом огромные надежды на соседнее государство.

Анализируя вышеизложенное, можно констатировать, что украинские власти в данном вопросе становятся жертвой собственной недальновидной инициативы по прославлению Степана Бандеры. Следуя принципу «лучшая защита – это нападение», польские активисты все чаще заявляют о принадлежности Львовской области к Польше, позволяя себе избивать украинцев, если они не согласны с данной точкой зрения.

Впрочем, вполне возможно, для Киева территориальные претензии не являются серьезной проблемой. За два с половиной года украинские политики так активно боролись с советским наследием в виде памятников, названий улиц и городов, что с таким же успехом смогут избавиться от территории, доставшейся Украине от СССР.
Автор: Владимир Сергеев


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Комментарии 31
  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:18
    Галиция как троянский конь...
    кто его примет тот имеет кучу проблем с галицийским национализмом...пущай варятся в собственном соку.
    Здесь интернационализмом не пахло никогда.
    Тот же ЛЕХА
  2. rotmistr60 Сегодня, 06:39
    «Смерть украинцам» и «Перемышль и Львов – всегда польские»

    Это только польские и украинские политики объединенные одним бзиком - русофобией, лобзаются между собой. А полякам, особенно взрывной молодежи уже изрядно надоели "понаприехавшие" и их факельные шествия под портретами Бандеры и Шукевича на Украине.
    При этом велика вероятность, что возникшие разногласия могут перерасти в территориальной конфликт.

    По поводу территориального конфликта не уверен, а вот то, что украинцев били, бьют и будут бить это точно.
    rotmistr60
    1. renics Сегодня, 06:57
      Правильно без России их будут бить все и постоянно, как и в прошедшем времени на рубеже веков. Всё их действия ведут к определённой цели, постепенному ими запланированному сценарию распада украинского государства на примере Югославии. Лелея надежды к возвращению своих утраченных в прошлом территорий.
      renics
  3. Товарищ_Сталин Сегодня, 06:41
    Вообще-то верно, Львов исконно польский город, население города до 1945 г было польским, рагулей вообще в город не пускали, если хлоп хотел продать зерно или поросят, то останавливался у городских ворот и там стоял и продавал. Это потом, в 1945 г после проведения новых советско-польских границ, совершили обмен населением, переселив польских украинцев на Украину, а украинских поляков в Польшу.
    Товарищ_Сталин
    1. Громобой Сегодня, 06:54
      Цитата: Товарищ_Сталин
      Вообще-то верно, Львов исконно польский город, население города до 1945 г было польским,

      Мало ли где до 45-ого года жили поляки или немцы,к примеру.Что значит "исконный"...?
      Львов основан галицким князем Данилой Романовичем в середине XIII века.
      Громобой
      1. Товарищ_Сталин Сегодня, 07:01
        Вы хотя бы в Википедии историю Львова почитайте, что-ли. И мало-ли кем основан Львов. Вон Нью-Йорк основали голландцы. На основании этого будете утверждать, что Нью-Йорк это голландский город? Лос-Анджелес и Сан-Франциско основали испанцы. Тоже на этом основании будете утверждать, что это испанские города? Клайпеда (Мемель) всегда был немецким городом. Вернем его Германии?
        Товарищ_Сталин
        1. Громобой Сегодня, 07:13
          Не устраивайте лекций,слово "исконный" имеет точный смысл.
          Громобой
          1. Товарищ_Сталин Сегодня, 07:16
            В 13 веке никакой разницы между поляками и русскими не было.
            Товарищ_Сталин
            1. Громобой Сегодня, 07:23
              Вера другая,совсем другая. .
              Громобой
              1. Товарищ_Сталин Сегодня, 07:26
                половина немцев католики, другая половина протестанты. Значит, это разные народы? Ирландцы Ольстера протестанты, другая часть ирландцев - католики. Тоже разные народы?
                Товарищ_Сталин
                1. Bug_N_O Сегодня, 09:05
                  львов окатоличили только в 1700 году...
                  Bug_N_O
  4. василий50 Сегодня, 06:47
    Львов заложили князья которые относили себя к РУСАМ. Долгая история города ЛЬВОВ состоит и из независимого княжения и долгие столетия оккупации, вплоть до двадцатого века, когда из обломков Австро-Венгерской империи создавали жутко независимые и гордые республики с местными диктаторами. Вот тогда и попал Львов в польскую республику с собственным диктатором. Двадцать лет хозяйничанья и поляки определяют его как *польский* город. То что Львов строили австрийцы и на австрийские деньги столетиями *благородные* поляки не помнят и знать не хотят. Кстати как поляки *заселяли Львов и куда исчезали прежние жители поляки до сих пор умалчивают. Впрочем как и о судьбе жителей немецких городов отошедших полякам после ПМВ и ВМВ.
    василий50
    1. Товарищ_Сталин Сегодня, 06:55
      Вообще-то Львов стал австрийским только в 1772 г после первого раздела Польши, да и после этого процент немецкого населения оставался мизерным. До этого же более 400 лет Львов входил в состав Речи Посполитой и королевства Польши. Плохо вы историю знаете, раз считаете, что Львов был польским городом только 20 лет.
      Львов заложили князья которые относили себя к РУСАМ

      В 13 веке разницы между русскими и поляками не было никакой. Даже в 17 веке во время Смуты, поляки и русские прекрасно понимали друг друга без никаких переводчиков. Да и сейчас многие польские слова понятны без перевода. Вот если бы поляки еще и на кириллице бы писали, то вообще было бы понятно, как понятен болгарская письменность.
      Товарищ_Сталин
      1. василий50 Сегодня, 07:08
        Я помню и то что поляки завоёвывали и Львов и прилегающие земли, и то что Польша двадцатого века совсем не является *правопреемницей* даже той *Речи посполитой* что существовала до второго раздела. Кстати Львов в *королевский период* не всегда принадлежал государству, впрочем как и некоторые другие города и городки. То что поляки жили во многих странах и городах это как раз нормально. Ненормально когда ради *мононациональности* города или страны уничтожали людей других национальностей, или насильственно ассимилировали. Поляки это делали задолго до нацистов.
        василий50
        1. Товарищ_Сталин Сегодня, 07:24
          С чего это современная Польша не является правопреемницей Речи Посполитой? Поляки 18 века и современные поляки это абсолютно разные народы? Ого! Ну вы просто сильны ставить на одну доску гитлеровских нацистов и поляков Пилсудского. Вы из тех отмороженных, которые ставят знак равенства между Сталиным и Гитлером, и между коммунизмом и нацизмом? Поляки конечно не были белыми и пушистыми овечками, какими любят представлять их современные либералы, визжа о "невинной Польше, ставшей жертвой кровавых тиранов Сталина и Гитлера". Поляки были еще теми шакалами, оттяпавшими Тешины у Чехословакии и мечтавшими о совместном с Гитлером походе на Восток, но до гитлеровских нацистов им было далеко.
          Товарищ_Сталин
          1. василий50 Сегодня, 08:37
            Подлец который прячется под уважаемым ником подлецом и остаётся. Приписать собственную глупость другому - основа подлости.
            василий50
            1. Товарищ_Сталин Сегодня, 08:46
              Когда кончаются аргументы, то переходят на личности laughing .
              Товарищ_Сталин
  5. Громобой Сегодня, 06:50
    Нацики не определяют политику Польши.Их могут использовать,но вектор задаёт правительство Польши и политика НАТО . Украинская армия тренируется с натовскими силами(в том числе и с поляками).Вот главный вызов.А морды эти кровавые хулиганы могут и дальше друг другу квасить.Такого отребья везде полно.
    Вообщем на планы Запада это не повлияет.
    Громобой
    1. Jovanni Сегодня, 08:07
      Совершенно с Вами согласен. Никаких особо крутых телодвижений там не будет. Ещё в конце 80-х (СССР), Львов был город достаточно опасный для поляков. Процветала спекуляция, криминал. Польских спекулянтов там грабили регулярно и цинично, если у них местной "крыши" не было. При том куда бы не зашел, везде радио на Польшу настроено, и местное население с благоговением смотрело на Польшу. Иметь там родственников, или хотя бы знакомых, к которым несколько раз в год можно съездить, было круто (как и сейчас)... Холопская натура никуда не делась.
      Jovanni
      1. Товарищ_Сталин Сегодня, 08:30
        Да ладно. Уверен, что Украину ждет югославский сценарий, уж слишком разный там народ. Украина состоит в основном из трех не имеющих ничего общего, имеющих разную историю областей - Новороссии (юг и восток Украины, которая до конца 18 века была Диким Полем, где пасли скот крымские татары, а после завоевания Крыма при Екатерине Великой, начала заселяться русскими с Черноземья (Орла, Курска, Воронежа и Белгорода), Малороссии (север Украины - Киев, Полтава, Житомир, Белая Церковь, Сумы, Харьков и т.д.), и Галичина (Львов, Тернополь, Ивано-Франковск, Ровно, Луцк, Тернополь, Хмельницк). Отдельно можно выделить Северную Буковину (Черновцы) и Закарпатье (Ужгород), население которых не относится ни к малороссам, ни к галичанам, скорее это остатки русского населения с 13 века. Если для Новороссии Бендера это гитлеровский прихвостень, для Малороссии он индифферентен, а для галичан он национальный герой. Гитлер для новоросов убийца и палач, для малоросов он тоже нейтрален, а для галичан освободитель. И вот такие разные области невозможно склеить в одно единое государство. На мой взгляд, Украина развалится на 5 частей: Новороссию, Малороссию, Галичину, Закарпатье и Северную Буковину. Новороссию можно присоединить к России, Малороссия остается независимой страной как Беларусь, а Галичину забирает к себе Польша. Скакуны Галичины таким образом автоматически становятся гражданами Польши со всеми плюшками в виде Шенгена - пределом их мечты, и вполне могут без никаких препятствий ехать в Краков, Варшаву или Лондон мыть унитазы. Закарпатье и Черновцы вполне могут стать независимыми государствами наподобие Словакии и Македонии.﻿
        Товарищ_Сталин
        1. demiurg Сегодня, 08:57
          Не зря Вас отцом народом назвали, дело глаголите.
          demiurg
    2. Mavrikiy Сегодня, 08:41
      Нацики не определяют политику Польши. Сегодня да. А завтра, а трент? Во всей Европе в одну сторону. Правительство да, а парламент? Нет ребята, "в Багдаде все спокойно" только в песенке. А "процесс пошел" и очень быстро. Посмотрите в инете о создании пророссийской партии "Смена"в Польше .
      Тренеровки НАТО это переброска частей НАТО к нашим границам для нападения. Но могут быть изменения в правительствах стран и раньше.
      Mavrikiy
    3. Лелёк Сегодня, 09:12
      Цитата: Громобой
      Вообщем на планы Запада это не повлияет.


      И какие они эти планы? ИМХО на западе сейчас всё громче звучат "голоса" за пересмотр послевоенных границ. Вот уже и литовские нищеброды на Калининградскую область России слюни пустили. Очень опасное это течение и может быть беременно большими бедами и кровью хоть на Карпатах, хоть в прибалтике, хоть на Курилах.
      Лелёк
      1. Товарищ_Сталин Сегодня, 09:25
        Ой дураки! Давайте тогда Вильнюс верните Польше, переименовав его в Вильно, а Клайпеду, переименовав в Мемель, верните Германии, раз вы такие поборники исторической справедливости. И что тогда от Литвы-то останется, чухонцы?
        Товарищ_Сталин
  6. Masya Masya Сегодня, 07:16
    У...крайна!!! по моему вас имеют... winked да еще в извращенной форме.. belay
    Masya Masya
    1. БЛОНДИН Сегодня, 08:39
      Цитата: Masya Masya
      У...крайна!!! по моему вас имеют... winked да еще в извращенной форме.. belay

      Это групповое (и судя по контрольному "выстрелу" в голову) ещё и заказное изнасилование... Вероятно с последующим расчленением
      БЛОНДИН
      1. Masya Masya Сегодня, 09:00
        вы думаете что в голову??? опа, опа, и еще раз опа...це европа. lol .
        Masya Masya
  7. Mavrikiy Сегодня, 08:29
    "Пусть они любят друг друга" - Фурсов (не дословно, но по сути)
    Mavrikiy
  8. Леонид Хар Сегодня, 08:35
    Нам тогда что, американцев останавливать и спрашивать Аляска кому принадлежит?
    Леонид Хар
    1. Товарищ_Сталин Сегодня, 08:52
      Ну Аляску-то у нас не отбирали, сами продали, а жаль, очень жаль. Вот представьте, если бы Аляску не продали. американцы уже никакого отношения к Арктике не имели бы, понавтыкали бы ракеты и аэродромы на Аляске, никакая Куба уже была бы не нужна. Янкесов бы крепко держали за яйца военными базами на Аляске. Да и просто как земля для освоения Аляска неплохая, климат схож с климатом Карелии, вполне можно жить. А южное побережье благодаря теплому Аляскинскому течению аналог Норвегии.
      Товарищ_Сталин
  9. Егоза Сегодня, 09:19
    Поляки уже настроились свое добро возвращать, а тут облом-с....даже некоторые в ЕС считают, что поторопились ассоциацию ЕС-Украина подписывать. Значит готовятся уже свои "исконные земли" другим методом возвращать. Чуют, что пирожок будут скоро ломать и откусывать, кто сколько может. И на первых порах галичане даже будут радоваться, "в Европу попали". Только вот там в "Европах" им снова напомнят, "ху из ху", а ведь уже воспитали их как "гордых украинцев", и пойдут новые столкновения. Волынская резня может повториться в полном объеме, только в этот раз в обратном направлении.
    Егоза

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