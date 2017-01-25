23:28 25 января

Майкл Фэллон: «Адмирал Кузнецов» - это «корабль позора»

Министр обороны Британии Майкл Фэллон высказался в отношении российского авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», который в составе корабельной группы держит курс от берегов Сирии к порту базирования. По словам Фэллона, который не стал подыскивать дипломатичных выражений, «Адмирал Кузнецов» - это «корабль позора».

По словам Фэллона, миссия российского авианесущего крейсера «лишь продлила страдания сирийского народа».

Странно, что ранее, когда сирийский народ, к примеру, в Алеппо находился под многолетней оккупацией террористов, называемых в Лондоне «умеренной оппозицией», у Фэллона жалости к сирийскому народу не возникало. И самолёты американской коалиции, бомбящие то экскаваторы, то свадебные процессии, «промахиваясь мимо террористов» в Сирии и Ираке, г-н Фэллон «самолётами позора» не называет...


Из заявления Фэллона (Daily Telegraph):
Мы следим за каждым действием этих (российских) кораблей вблизи Соединенного королевства в формате постоянной готовности по обеспечению нашей безопасности.


Майкл Фэллон: «Адмирал Кузнецов» - это «корабль позора»


Так если «Адмирал Кузнецов» для Фэллона всего лишь «корабль позора», то к чему из казны британского оборонного ведомства тратятся миллионы фунтов стерлингов, чтобы сопровождать российский авианосец? Не лучше было бы Фэллону направить эти средства на гуманитарную помощь сирийцам, которую Британия часто путает с совсем другими поставками, причём далеко не мирному сирийскому населению...

Использованы фотографии: 5Pillarsuk
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Комментарии 110
  1. ser-pov Сегодня, 20:01
    Британский министр- позер и лгун... И я думаю, еще и трус..
    ser-pov
    1. майор Юрик Сегодня, 20:08
      Ой-ой-ой! Фэллоимитатор саксонского министра обороны,ну прям владыка морей! То-то из-за Кузи весь фарватер подле их островишки в дерь.ме,не его ли подчинённых работа! am
      майор Юрик
      1. 210окв Сегодня, 20:12
        Ну ладно-один наш корабль..Можно и согласится в чем то..Ну а весь флот Её Величества что,не позорник?Были когдато владыки морей,а сейчас так на побегушках...А про косяк с ракетой вообще умолчу.. yes
        Цитата: майор Юрик
        Ой-ой-ой! Фэллоимитатор саксонского министра обороны,ну прям владыка морей! То-то из-за Кузи весь фарватер подле их островишки в дерь.ме,не его ли подчинённых работа! am
        210окв
        1. bouncyhunter Сегодня, 20:40
          Так не его собачье дело политические оценки давать . Министр обороны - командуй войсками . Причём своими . am
          bouncyhunter
          1. Офицер запаса Сегодня, 21:02
            По словам Фэллона, который не стал подыскивать дипломатичных выражений, «Адмирал Кузнецов» - это «корабль позора».

            Да фраза просто не окончена. В полном варианте следовало бы сказать - "Адмирал Кузнецов - это корабль позора Великобритании".
            Офицер запаса
            1. Zibelew Сегодня, 21:19
              Цитата: Офицер запаса
              По словам Фэллона, который не стал подыскивать дипломатичных выражений, «Адмирал Кузнецов» - это «корабль позора».

              Да фраза просто не окончена. В полном варианте следовало бы сказать - "Адмирал Кузнецов - это корабль позора Великобритании".

              Позор это когда супруга британского принца с арабом сношается.
              Zibelew
              1. Arh Сегодня, 21:39
                Пардон министр , вы сам позорище !!! Во первых матросы , пилоты , морпехи занимались благо угодным делом !!! Во вторых вы дристанёте когда толпа пройдёт мимо вас , нация у вас такая , дристуны !!!))) bully
                Arh
              2. kapitan92 Сегодня, 21:43
                Цитата: Zibelew
                Позор это когда супруга британского принца с арабом сношается.

                Зачем всуе покойных вспоминать!? Они за свою привязанность и чувства поплатились жизнью.
                Любовь, страсть- дело житейское, тем более, что в миру Диана была доброй и интересной женщиной, не замеченной в скандалах и оргиях.
                В истории много чего интересного, Петр Алексеевич Катю на "помойке" нашел и ничего! hi
                kapitan92
                1. Монос Сегодня, 22:59
                  «Адмирал Кузнецов» - это «корабль позора».- сказал Фэллон, густо покраснел и заплакал.
                  Монос
                2. Serhio Сегодня, 23:10
                  Петр Алексеевич Екатерину нашел в латвийском городке Алуксне,недалеко от эстонской границы.Вполне себе приличный город,чистенький,никак не помойка.Не надо грязи,ее и так хватает,хотя бы в высказываниях вышеупомянутого М.Фэллона. yes
                  Serhio
              3. Orionvit Сегодня, 23:19
                Позор это когда супруга британского принца с арабом сношается.
                Так это уже давно было. Убрали причину, позора вроде и не было. lol С тех пор у Великобритании накопилось достаточное количество других фактов, которыми они могут "гордится".
                Orionvit
            2. Terner38 Сегодня, 22:14
              С языка снял!!
              Terner38
            3. Titsen Сегодня, 22:20
              Цитата: Офицер запаса
              Адмирал Кузнецов - это корабль позора Великобритании"


              Лучше и сказать нельзя - БРАВО!

              Ну а про сношающуюся жену британского принца с арабом - просто ШЕДЕВР!
              Titsen
      2. Pancho Сегодня, 22:00
        Цитата: майор Юрик
        Фэллоимитатор саксонского министра обороны

        Мне понравилось как Вы обыграли его фамилию,жестко.
        Pancho
    2. Ольгович Сегодня, 20:09
      Цитата: ser-pov
      Британский министр- позер и лгун.


      Британский министр "обороны" -министр ПОЗОРА.
      Ольгович
      1. Улан Сегодня, 20:12
        Европейская элита выродилась и этот министр яркое этому подтверждение. Они погрязли во лжи, лицемерии и невежестве.
        Европа сегодня напоминает римскую империю перед своим распадом, так же погрязла в разврате, лжи, лицемерии, извращениях.
        Улан
      2. Marksman Сегодня, 20:18
        Кузя занимался делом и поспособствовал взятию Алеппо (вот где позор, это же ж цЭтадель или цЫтадель всего цивилизованного мирового сообщества была, где густобородые джижаддисты рожали сообща с инструкторами демократию).
        Marksman
      3. 30 вис Сегодня, 21:00
        Да и х р е н на него! Сказал он там что то . Индюк .
        30 вис
        1. leshiy076 Сегодня, 22:10
          Все правильно: "собака лает - ветер носит".
          leshiy076
        2. To be or not to be Сегодня, 22:29
          Обиделся ? Ему Кузневов видно не по рангу. Не Тополь же посылать! laughing laughing
          To be or not to be
    3. opus Сегодня, 20:13
      Цитата: ser-pov
      И я думаю, еще и трус..


      Ну чего Вы хотите от министра обороны,который по специальности магистр искуств?:
      Образовани
      -в Craigflower подготовительной школе около Данфермлина и в Epsom College ,
      -в школе независимых мальчиков в графстве Суррей.
      -затем он прослушал классическую и древнюю истории в университете Сент - Эндрюс , который окончил в 1974 году с степенью магистра искусств (MA)
      Ну и ,что что он имеет степень доктора?
      Столько перхоти, сколько в ЕЭС я уже давно не видел
      opus
      1. Асадулла Сегодня, 20:36
        Ну и ,что что он имеет степень доктора?


        Уважаемый, так он магистр или доктор? smile Дееспособность европейской политики уже правило, без исключений.
        Асадулла
        1. opus Сегодня, 21:07
          Цитата: Асадулла
          Уважаемый, так он магистр или доктор?


          А что ему мешает быть
          магистром искусств и одновременно доктором исторических наук?
          Я просто не понимаю,как с таким(такими) образованием(ями) можно быть министром обороны?

          Рази ,что ублажить баронессу Эллес?
          opus
          1. Асадулла Сегодня, 21:48
            А что ему мешает быть
            магистром искусств и одновременно доктором исторических наук?


            Ну моё первое воинское звание было мл.сержант laughing
            Асадулла
      2. Васян1971 Сегодня, 20:48
        Цитата: opus
        -затем он прослушал классическую и древнюю истории в университете Сент - Эндрюс , который окончил в 1974 году с степенью магистра искусств (MA)

        Абалдеть! "Прослушал классическую и древнюю истории"! Так и хочется добавить что-нибудь типа - "в сокращенно-упрощенном варианте".
        Васян1971
      3. НЕКСУС Сегодня, 20:51
        Цитата: opus
        Ну чего Вы хотите от министра обороны,который по специальности магистр искуств?:

        Так он еще и свободный художник? Что за времена пошли...министры обороны прям как на подбор в Европе...гениколог,исскуствовед(видимо филателист,не путать с сифилитиком...хотя...)...у нас правда тоже мебельщик одно время в министрах обороны ходил и ничем хорошим это не закончилось.
        НЕКСУС
        1. сергей32 Сегодня, 21:09
          Слесарь-гинеколог 7 разряда его призвание.
          сергей32
        2. opus Сегодня, 21:35
          Цитата: НЕКСУС
          Так он еще и свободный художник?

          Я Вас разочарую.
          Бакалавр ИСКУССТВ -это 3-4 года в ЛЮБОМ гуманитарном универе( факультет допустим международного гостинничного бизнеса), в д.с. курс лекций по истории.
          Потом еще 2 года(нов другом универе) по той же или аналогичной "спецухе" -ты магистр.
          осилишь аспирантуру и ЗАЩИТИШЬСЯ- ты уже Ph.D.(Доктор философии)

          Несмотря на название, в настоящее время степень не имеет никакого практического отношения к философии (только историческое) и присуждается почти во всех научных областях, например: доктор философии по литературе или доктор философии по физике.
          opus
          1. НЕКСУС Сегодня, 21:40
            Цитата: opus
            Я Вас разочарую.

            Нет,вы меня наоборот порадовали...а то я уж подумал,что в обществе искуствоведов тоже вояки завились.
            С 1997 года избирается в округе Севеноакс. В 1997 году являлся теневым министром торговли и промышленности, в 1997—1998 — теневым министром финансов

            Он банальный и скучный торгаш с претензией на лавры Маккейна...
            НЕКСУС
            1. opus Сегодня, 21:57
              Цитата: НЕКСУС
              что в обществе искуствоведов тоже вояки завились.

              Магистр искусств, как и доктор философии в англии ,Герм ании и Италии- точно не имеет ни какого отношения ни к искусству, ни к философии
              opus
              1. nadezhiva Сегодня, 22:09
                Занимаемые магистром искусств и доктором философии должности:
                Министр обороны Великобритании-Младший министр по делам Портсмута-Младший министр энергетики-Младший министр предпринимательства

                Где логика wink
                nadezhiva
                1. opus Сегодня, 22:41
                  Цитата: nadezhiva
                  Где логика

                  Не так
                  Цитата: nadezhiva
                  Занимаемые магистром искусств и доктором философии должности:


                  Младший министр предпринимательства-Младший министр энергетики-Младший министр по делам Портсмута-Министр обороны Великобритании!
                  Все логично

                  Он ишо был в 1977—1978 годах секретарём Комитета по вопросам будущего в Палате лордов (Committee on Future of the House of Lords)
                  То же не хухуры мухры

                  женат, имеет двоих сыновей и живет в Sundridge, графство Кент
                  opus
        3. kapitan92 Сегодня, 21:52
          Цитата: НЕКСУС
          исскуствовед(видимо филателист,не путать с сифилитиком...хотя...)

          " Революционный сифилитик, лучше здорового контрреволюционера", к/ф Оптим. трагедия. laughing
          Цитата: НЕКСУС
          у нас правда тоже мебельщик одно время в министрах обороны ходил и ничем хорошим это не закончилось

          Ничем хорошим для Армии и флота! А Сердюк неплохо поживает, питание, медицина, отдых, бизнес.
          kapitan92
    4. goncharov.62 Сегодня, 20:14
      Он просто голубой...
      goncharov.62
      1. GELEZNII_KAPUT Сегодня, 20:18
        Цитата: goncharov.62
        Он просто голубой...

        не ну это ж стыдно, стыдно это когда авианосец дымит! bully
        GELEZNII_KAPUT
        1. alexneg Сегодня, 20:22
          Цитата: GELEZNII_KAPUT
          не ну это ж стыдно, стыдно это когда авианосец дымит! bully


          Скорее стыдно, когда министр мелкобризжании дрыщит на вентилятор.
          alexneg
        2. svp67 Сегодня, 20:42
          Цитата: GELEZNII_KAPUT
          не ну это ж стыдно, стыдно это когда авианосец дымит!

          Стыдно, когда авианосец не дымит, а когда он превращается в ОГРОМНУЮ яхту, для покатушек туда и обратно. Вот, что стыдно, что не смогли организовать на нем нормальной боевой работы. Но это должно быть стыдно тем, кто не выделял на его поддержание в нормальном состоянии, своевременный ремонт и модернизацию нужных средств. Кто не обеспокоился о подготовке должного количества летного состава, для работы с палубы... А самим морякам нашего корабля СПАСИБО, Вы сделали все, даже чуть больше, чем могли, но время "голого" энтузиазма прошло
          svp67
      2. opus Сегодня, 21:43
        Цитата: goncharov.62
        Он просто голубой...

        Он каааклов любит
        2015:На військовому полігоні поблизу Житомира побував міністр оборони Великої Британії Майкл Феллон. Два тижні його співвітчизники ділилися тут своїм досвідом з українськими військовослужбовцями.


        2015 Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон назвал врагами европейских стран в киберпространстве "реваншистскую Россию" и "порочное "Исламское государство" (ИГ).

        Вы чего от него "хоЧите"?
        wassat
        opus
    5. тол100в Сегодня, 21:11
      Цитата: ser-pov
      Британский министр

      Феллон гавкает, а "Кузнецов" идет!
      тол100в
    6. SSR Сегодня, 22:12
      Цитата: ser-pov
      Британский министр- позер и лгун... И я думаю, еще и трус..

      Нет.
      Орден труса он не получит. - это обычный боевой *****ас.
      Мордеры... это и Гондурас и в поппуас и шфровка и инфа для цру.... и просто .
      Задолбали своими - как хочу так трактую.
      И тут 321 забанили.... хотя в словарях *оно* прописано.
      SSR
  2. Асадулла Сегодня, 20:04
    Из заявления Фэллона


    Ничего удивительного. Великобритания в руках глупцов. И в общем, превращается в Новый Вавилон, где мудрость является пороком.
    Асадулла
  3. APASUS Сегодня, 20:04
    Судя по тому как они пытаются замять неудачный пуск стратегической ракеты с подводной лодки проблем у них полно.Но лучше заняться позором Адмирала Кузнецова - это как раз отвлечет англичан от лишних вопросов, если получиться раздуть скандал в прессе
    APASUS
  4. Терский Сегодня, 20:05
    Позор это когда среди белого дня в центре Лондона военнослужащему её величества бородатый отрезает голову. Есть хорошая русская пословица- "Молчи д.урак умнее будешь" , как раз этот случай
    Терский
    1. Vladislav 73 Сегодня, 20:53
      Цитата: Терский
      Есть хорошая русская пословица- "Молчи д.урак умнее будешь" , как раз этот случай

      Тем более,на днях кто там в Мелкобритании заявил,что в случае конфликта с Россией,они продержатся максимум день(ну или сутки).Позавчера по-моему.
      Vladislav 73
  5. Окорок Сегодня, 20:05
    а зачем выставили "кораблю позора" почетный эскорт в 6 кораблей из 6 стран?
    Окорок
  6. Flinky Сегодня, 20:07
    Завидовать надо молча, Фэллон. Или тебя тоже муж побил?
    Flinky
    1. Смог Сегодня, 20:29
      Или тебя тоже муж побил?

      БОрис Джонсон??????? request Или тот наоборот жена??? recourse Хрен этих нагличан разберешь... no
      Смог
  7. Горный стрелок Сегодня, 20:08
    Ай да ну. Как там Елизавета говорила:"Англичанка гадит..." Метко, не в бровь, а в глаз.
    Горный стрелок
    1. Терский Сегодня, 20:21
      Цитата: Горный стрелок
      Ай да ну. Как там Елизавета говорила:"Англичанка гадит..." Метко, не в бровь, а в глаз.

      Не no ... не Елизавета это говорила, это выражение многим приписывают. Афоризм этот - не авторский.. Это так называемая народная антитеза которая появилась как глубочайшие противопоставление всем стандартам и канонам манерности в обществе. Ещё их приписывают Александру Суворову, после едва не ставшего катастрофой походом в Швейцарии, во время Большой игры, когда мелкобритами правила Виктория. Вот в адрес этой английской кобылы и относится наше "крылатое выражение". "Хорошо" и очень точно о наглосаксах отозвался генерал А.Е.Вандам- "Плохо иметь англосакса врагом, но ещё хуже иметь его другом" Коллега, hi
      Терский
    2. Васян1971 Сегодня, 20:39
      Цитата: Горный стрелок
      Ай да ну. Как там Елизавета говорила:"Англичанка гадит..." Метко, не в бровь, а в глаз.

      Дык это, вроде, слова Александра Васильевича Суворова. И, вроде как сказанные после Швейцарского похода.
      Васян1971
  8. новичок Сегодня, 20:11
    это гавканье шакала из маугли. от бессилия, набрасывается на нашего кузю.если он такой “позорный“, то что ж вы шавки от одеого вида кузи теряете сознание, впадая в состояние шизы.
    новичок
  9. ZAVal Сегодня, 20:11
    Тоже мне адмирал Нельсон нашелся, а у самих все к выходу в море готово, а ракеты куда надо летают?
    ZAVal
    1. Ilja2016 Сегодня, 20:36
      Чтобы стать Нельсоном, надо Фэллону глаз выбить. laughing
      Ilja2016
  10. Владимир Постников Сегодня, 20:11
    Кому поп, кому попадья. Что британцу хорошо, то русскому смерть, и наоборот.
    Великобритания, например, страна позора, после того, как в 2003 году открыла страдания народов Ирака и Сирии, счет только убитых граждан которых перевалил за миллион. Тут тебе и ИГИЛ, и Аль-Каеда. А позор этот начинался с пробирок, в которых, как оказалось, были чьи-то экскременты.
    Владимир Постников
  11. PValery53 Сегодня, 20:12
    Ну и жучара этот министр обороны Британии Майкл Фэллон, ажник слюной брызжет! А дальше что, кишка тонкА? - То-то.. Как языком лепетать, так горазды. А как "что-то горяченькое", так прижимают хвосты.
    PValery53
  12. Olegater Сегодня, 20:12
    Уважаемые форумчане а давайте посмотрим на это как его там неудачника и таких как он, которые пришли к власти в наглии. Министр обороны примо скажем ниочем. Только один факт полета ракеты хрен пойми куда (но самое смешное в сторону своего союзника) испытанный наглами и состояние флота любого хоть подводного хоть надводного не самое боеспособное (этому можно привести много фактов). Теперь в МИД это полный ........... клоун каких свет не видел. Коментарии излишни. Сама эта мей. Мдаааааа слов нет - курица хочет казаться орлом. Я так думаю, что это наказание этих циничных тварей за все преступления, которые ими содеяны по всему миру. Пусть теперь своими необдуманными действиями заведут политику, военку, экономику в одно дурно пахнущее место. А то ишь возомнили себе "владычица морей", интересы свои прежде всего да фиг вам будте там где и место - выгребная яма.
    Olegater
    1. Терский Сегодня, 20:54
      Цитата: Olegater
      на это как его там неудачника и таких как он, которые пришли к власти в наглии. М

      Верно подмечено, после Маргарет Тэтчер на Даунинг-стрит крутятся какие-то бесцветные личности - если что и унаследовавшие от Черчилля, так это желание нагадить России.
      Терский
  13. goncharov.62 Сегодня, 20:13
    Сколько раз за прошедшие века англосаксы были у нас не прошенными гостями? Балаклава, Гражданская... А мы в городе Лондоне ни разу... Могли бы пивка хоть попить позвать, союзнички, ё...
    goncharov.62
    1. Удав КАА Сегодня, 20:49
      Цитата: goncharov.62
      А мы в городе Лондоне ни разу.

      Непросто все это раньше было...
      Вон, Адольф Алоизович даже операцию "Морской лев" в свое время замутил было. Но так ничего и не вышло. А Усатый-то ему поверил...Очень, блин, отец народов не любил соотечественников Уинстона... Да. однако, дела...
      Удав КАА
  14. Tusv Сегодня, 20:14
    Абсолютно согласен с мистером Фэллоном. Да Кузя корабль позора всего наглосаксонского мира. По крайней мере больше шороху на басмачей навел
    Tusv
  15. Jovanni Сегодня, 20:14
    Бесятся волки позорные! Значит "Кузя" - красавец, задачу свою выполняет...
    Jovanni
  16. lis-ik Сегодня, 20:17
    Мне очень запомнился спецвыпуск "Топ Гир", когда они проехались по местам бывших промышленных районов Англии, закрытых в результате реформ Маргарет Тетчер, с тех пор ничего не изменилось. По части промышленности Великобритания лишилась очень многого и теперь это просто придаток и сателлит США (своей бывшей колонии). Вот где позор.
    lis-ik
  17. Изгоняющий либероидов Сегодня, 20:19
    Фаллоноиметатор показал себя глупцом и лицемером -ибо по его логике вещей всегда и во все времена флот британии состоял именно из "судов пазора "-, потому что колонизации разных стран в разное время производилась при помощи лжи и грубой силы,а достовляли британских колонизаторов к их будущим колониям британские суда.
    Изгоняющий либероидов
  18. doubovitski Сегодня, 20:20
    "Мы следим за каждым действием этих (российских) кораблей вблизи Соединенного королевства в формате постоянной готовности по обеспечению нашей безопасности."

    Поскольку никаких действий по пресечению наших агрессивных действий англы не предпринимали, стало быть, мы никаких угроз им не предоставляли. Тогда непонятно, по какому поводу хлопает крыльями этот политический удод?
    doubovitski
  19. Mavrikiy Сегодня, 20:25
    "Корабль позора"... Эх, нам бы с десяток таких позорных кораблей. Так мы на радость англам такой барраж у Англии задвинули!
    Mavrikiy
  20. Васян1971 Сегодня, 20:26
    "Корабль позора"! О как!
    А я на ria.ru вычитал: " Как пишет газета Daily Star, в числе британских военных кораблей — фрегат HMS St Albans и вертолетоносец HMS Ocean. К ним присоединились корабли НАТО из Германии, Нидерландов, Норвегии, Португалии и Бельгии, а также многоцелевые истребители Typhoon британских ВВС." Ихь бин не понимайт - то-ли боятся нашего "позора", то-ли уважают...
    Васян1971
  21. Стройбат запаса Сегодня, 20:29
    Он прав. "Кузнецов" - корабль позора, так как умудрился опозорить весь британский флот вместе с островком)))
    Стройбат запаса
  22. егерь650 Сегодня, 20:30
    Может кто то с юта помочился вслед министру ебороны острова.
    егерь650
  23. Ретвизан 8 Сегодня, 20:31
    Очень дешевый прием, который психологами раскладывается, как -принижая другого человек вроде как становится круче сам .
    А по большому то счету сам является "позорным болтливым министром ","позорной великой державы ",которая на самом деле все свое величие и влияние давно растеряла и в одиночку уже не способна противостоят сильным мира сего, в отличии от России которая в одиночку дает по зубам всей своре заподноевропейских шавок во главе с мировым гегемоном.
    Ретвизан 8
  24. pas682010 Сегодня, 20:32
    А что глазоньки такие испуганные ? Боимся, что "корабль позора" может, по пути, в гости зайти. Вот тогда и поговорили бы о позоре ВМС, ВВС и ВС когда-то великой британии .
    pas682010
  25. МАТРОСКИН-53 Сегодня, 20:59
    Совершенно верно! Наш "Адмирал Кузнецов" опозорил этих дристунов, дальше некуда!
    МАТРОСКИН-53
  26. кирилл750 Сегодня, 21:05
    а что же это все нато и эти островитяни так орут от страха когда этот "позор" РОССИИ проходит мимо и всего лишь одним дымом наводит ужас?
    кирилл750
  27. gg.na Сегодня, 21:10
    это этот министр хи-хи lol сам является позором министерсва и вообще всей страны wassat гы-гы-гы! laughing
    gg.na
  28. demandy1 Сегодня, 21:11
    Интересно, а как он свою подлодку с "трайдентами" косячными называет? А её экипаж? Может кто слышал?
    demandy1
    1. Tusv Сегодня, 21:55
      Цитата: demandy1
      Интересно, а как он свою подлодку с "трайдентами" косячными называет? А её экипаж? Может кто слышал?

      Тык Трайденты её величеству не принадлежат. Это мериканская собственность
      Tusv
  29. awg75 Сегодня, 21:12
    Полнейшая деградация Европы. Абсолютная. Всеобщая некомпетентность и откровенная глупость руководства. Куда у них делись умные люди? Кроме отвращения эмоций почти нет.
    awg75
  30. LPD17 Сегодня, 21:14
    ...кудыть у него там Трайдент дарёный улетел???)))
    LPD17
  31. леший74 Сегодня, 21:14
    блин- парни до лета не дотянули- в зиму вернутся- печаль:(- а насчет кузнецова- я конешно- ура и все такое:)- самолеты то сами прилетят или рискнули на палубу сесть?
    леший74
    1. мордвин 3 Сегодня, 21:27
      На Кузнецове - четыре самолета, больше не видать.
      мордвин 3
      1. notingem Сегодня, 21:46
        Там ангары есть
        notingem
      2. opus Сегодня, 22:05
        Цитата: мордвин 3
        На Кузнецове - четыре самолета, больше не видать.

        бывает и больше

        и меньше
        opus
        1. мордвин 3 Сегодня, 22:29
          По разному. Лишь бы не так.
          мордвин 3
          1. opus Сегодня, 22:45
            Цитата: мордвин 3
            Лишь бы не так.

            а Чё?
            Лондон после прохождения «Адмирала Кузнецова» через пролив


            Вид с американских шпионских спутников на прохождение пролива российским авианосцем

            Фотография капитана британского эсминца ,пытавшегося следить за русским авианосцем

            wassat

            новейший американский боевой корабль LCS 1 Freedom в Сан-Диего, 19.02.2016


            CDR Salamander под "парами"
            opus
            1. opus Сегодня, 22:57
              Цитата: opus
              CDR Salamander


              ой USS Menges DE-320 wink
              opus
            2. мордвин 3 Сегодня, 22:58
              Я не спец компутерный, но по-моему здесь можно только одно фото на коммент поставить. Кроме последней чёрной хари, больше ничего не видно. hi
              мордвин 3
  32. Dekabrist Сегодня, 21:18
    Да этого английского "флотоводца" очень легко уделать.
    В одну колонку все расходы на поход "Кузнецова" и оперирование у берегов Сирии, в другую - эффективность, сколько чего и кого уничтожено. И все, пропал бритт, пойдет топиться в Темзу.
    Dekabrist
  33. razved Сегодня, 21:20
    Язык без костей у этого господина. Жаль, что в политике не принято (по крайней мере теперь) отвечать за свои слова.
    razved
  34. fkmdtn62 Сегодня, 21:23
    Да у них и армия ПОЗОРА, и авиация ПОЗОРА, и флот ПОЗОРА!!! Дебилы кособельмые.
    fkmdtn62
  35. поневолебрат Сегодня, 21:28
    мигистр обороны - фаллос....Во саксы дают.
    поневолебрат
  36. dedBoroded Сегодня, 21:36
    А какого рожна ,, правнуки поганые" славного прадеда Дрейка со всем своим вафлофлотом вышли его встречать в Английской канаве.? Значит уважают Российский флот, ибо своего уже нет
    dedBoroded
  37. notingem Сегодня, 21:36
    В Англии выйдет книга. Адмирал Кузнецов и волк позорный
    notingem
  38. vetor Сегодня, 21:40
    Цитата: Улан
    Европейская элита выродилась и этот министр яркое этому подтверждение. Они погрязли во лжи, лицемерии и невежестве.
    Европа сегодня напоминает римскую империю перед своим распадом, так же погрязла в разврате, лжи, лицемерии, извращениях.

    И Варвары уже рядом, под боком прям только лидера у них пока нет.
    vetor
  39. Ferdinant Сегодня, 21:44
    Пошел он вон
    Ferdinant
  40. da Vinci Сегодня, 21:49
    Мое мнение ранее - того, кто одобрил поход Кузнецова - выгнать как вредителя! angry Насчет Британии: сколько у этой "великой" морской них есть своих авианосцев?
    da Vinci
    1. da Vinci Сегодня, 22:12
      Добавлю - этот поход - яркий результат всего, что происходило после 1991 до 2010 года. Очень жаль, что при видимом улучшении ситуации осталось, или даже увеличилось воровство, откаты, тупость генералитета и наплевательское отношение к работе со стороны подчиненных. Нет, это не везде и не каждый, но отдельные эпизоды нивелируют все лучшее, что происходит в ВС. Нужно делать правильные выводы без патриотических реляций и либералистического лая. ИМХО hi
      da Vinci
    2. Tusv Сегодня, 22:14
      Цитата: da Vinci
      Мое мнение ранее - того, кто одобрил поход Кузнецова - выгнать как вредителя!

      За что? Во первых боевое крещение. Во вторых узнали, что при высокой интенсивности полетов, тормозные тросы не выдерживают, ну и всяких других мелочей
      Tusv
  41. kefan Сегодня, 21:57
    Наглосаксы в конец уже оборзели не стесняясь никаких заявленных словесных выражений и полагаю, что все должны плясать под их дудку.
    kefan
  42. оркестр Сегодня, 22:04
    А кто его вообще просил показать как он умеет сквернословить.Или он в каждой дырке затычка.
    оркестр
  43. mr.fafes Сегодня, 22:19
    Да они просто завидуют!
    Ведь от былого могущества Британского флота, не осталось нечего!
    "Владычица" морей превратилась во владыку островка называемого Англия!
    Не говоря уже о том что бывшая колониальная империя, сама превратилась в колонию США!
    Вот и плачут они вспоминая своё былое могущество! Обидно но это их СУДЬБА!
    mr.fafes
  44. Влад5307 Сегодня, 22:21
    Да этот Фэллон еще тот позорный Фаллос! Презерватива на него нет! wassat
    Влад5307
  45. iliitchitch Сегодня, 22:29
    Ну чё , пёрнуть уже нельзя ? Да , есть косяки , и чего ? Во пошли педалить сэры-пэры и проч. члены . Да ядом вы своим подавитесь , "варшавянками" расхреначим при необходимости , ботинки одеть не успеете .
    Не , надо брякнуть , отметится . Тьфу .
    iliitchitch
  46. лесовозник Сегодня, 22:29
    если наш крейсер корабль позора то его страна - всего лишь позорно-гнойный островок который " КУЗЯ" может сосем опустить - ниже ватерлинии
    лесовозник
  47. -=ANTRAX=- Сегодня, 22:33
    гуманитарку от бритов и им подобных сапёры замучились из всех щелей выковыривать уже.
    -=ANTRAX=-
  48. рус-5819 Сегодня, 22:42
    Цитата: goncharov.62
    Сколько раз за прошедшие века англосаксы были у нас не прошенными гостями? Балаклава, Гражданская... А мы в городе Лондоне ни разу... Могли бы пивка хоть попить позвать, союзнички, ё...

    18-27 апреля 1956 года в Портсмуте с визитом был наш крейсер "Орджоникидзе" ( в приложении к нему Хрущёв и Булганин). И бритты уже тогда офигевали от нашего судна. Пытались его за брюшко почесать, но водолаз то ли захлебнулся, то ли винтами порубало.
    Кстати Фэллону на тот момент было 4 года, впечатления наверное остались, поэтому при виде русского корабля сразу жидко гадит в памперс
    рус-5819
  49. Kenneth Сегодня, 22:46
    В армии не служил. Хорошо хоть не гинеколог.
    Kenneth
  50. Oriental Express Сегодня, 22:47
    После того,как Англия опозорилась во время войны с маленькой Аргентиной , использовала в качестве импровизированного вертолетоносца контейнеровоз,который еще и был потоплен противником,со всем имуществом и вертолетами,англичанам нужно помалкивать побольше...
    Oriental Express
  51. KIBL Сегодня, 23:04
    А сам поди дристанул не слабо,судя по выражению морды лица.Вонь передалась аж по оптико-волоконному кабелю а через рутер по всему дому!
    KIBL
  52. Darth Revan Сегодня, 23:05
    Вся Британия - это страна позора!
    Darth Revan
  53. legkostup Сегодня, 23:16
    Таки да! Против правды не попрешь!
    legkostup
  54. legkostup Сегодня, 23:20
    Так если «Адмирал Кузнецов» для Фэллона всего лишь «корабль позора», то к чему из казны британского оборонного ведомства тратятся миллионы фунтов стерлингов, чтобы сопровождать российский авианосец?


    Чтобы вовревмя заметить момент затопления и предотвратить экологихческую катастрофу.
    legkostup

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