Майкл Фэллон: «Адмирал Кузнецов» - это «корабль позора»

Мы следим за каждым действием этих (российских) кораблей вблизи Соединенного королевства в формате постоянной готовности по обеспечению нашей безопасности.

Министр обороны Британии Майкл Фэллон высказался в отношении российского авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», который в составе корабельной группы держит курс от берегов Сирии к порту базирования. По словам Фэллона, который не стал подыскивать дипломатичных выражений, «Адмирал Кузнецов» - это «корабль позора».По словам Фэллона, миссия российского авианесущего крейсера «лишь продлила страдания сирийского народа».Странно, что ранее, когда сирийский народ, к примеру, в Алеппо находился под многолетней оккупацией террористов, называемых в Лондоне «умеренной оппозицией», у Фэллона жалости к сирийскому народу не возникало. И самолёты американской коалиции, бомбящие то экскаваторы, то свадебные процессии, «промахиваясь мимо террористов» в Сирии и Ираке, г-н Фэллон «самолётами позора» не называет...Из заявления Фэллона ( Daily Telegraph ):Так если «Адмирал Кузнецов» для Фэллона всего лишь «корабль позора», то к чему из казны британского оборонного ведомства тратятся миллионы фунтов стерлингов, чтобы сопровождать российский авианосец? Не лучше было бы Фэллону направить эти средства на гуманитарную помощь сирийцам, которую Британия часто путает с совсем другими поставками, причём далеко не мирному сирийскому населению...