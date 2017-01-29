Бронетанковая безработица

В воскресенье, 22 января, британская газета Daily Mail опубликовала статью о том, что российские военные одержат победу над британскими за одни сутки. Такое мнение высказали эксперты Центра исторического анализа и исследования конфликтов (CHACR).Обоснование вывода достаточно простое и логичное – урезание расходов на оборону. Примечательно, что в своем документе специалисты CHACR назвали Вооруженные Силы России компетентным врагом.С началом событий в Крыму и войны на юго-востоке Украины алармистские прогнозы об уникальных возможностях российских военных стали коньком западных экспертов и аналитиков. Они предупреждают правительства, парламенты, а самое главное – простых граждан: «Русские идут». Западные страны небоеготовы из-за сокращения расходов на вооруженные силы, а тем временем коварный Кремль вкладывает в оружие баснословные средства. Чем же нынешнее заявление отличается от десятков прежних?Вооруженные силы Альбиона даже после окончания холодной войны и последовавшего сокращения военного бюджета остаются по своим возможностям на втором месте среди ВС стран НАТО. Наиболее сильная сторона британских военных не техническая оснащенность, а подготовка солдат и офицеров.Великобритания первая среди стран Североатлантического альянса перевела вооруженные силы на комплектование профессиональными военнослужащими, отказавшись от призывников. Это случилось в начале 50-х. Также правительство уделяло большое внимание оснащению ВС наиболее современным вооружением. Но при этом парадоксальным образом пыталось экономить на закупках, считая, что определенными техническими возможностями можно пожертвовать, компенсировав их выучкой личного состава.Поэтому большинство систем вооружения британской армии представляют собой достаточно странные изделия. Можно вспомнить боевую машину пехоты «Уорриор», на которую поставили дорогостоящую автоматическую пушку и систему управления огнем. Но при этом, боясь выйти из бюджета, серьезно сэкономили на внутреннем оборудовании БМП и приборах. Достаточно сказать, что вместо топливомера на «Уорриоре» был прозрачный топливный бак с нанесенными на него рисками. При наблюдении за ним в стесненных условиях боевой машины у членов экипажа начиналась морская болезнь. Бак пришлось закрасить, оставили лишь узкую полоcку, чтобы все-таки можно было следить за расходом топлива. По своим характеристикам и боевым возможностям «Уорриор» проигрывал немецкому «Мардеру» и американской «Брэдли», чуть превосходя французскую АМХ-10Р. Но британские военные даже на такой машине на всех соревнованиях и учениях неизменно выигрывали у мотострелков из ФРГ, США и других стран НАТО. Превосходство достигалось за счет высокой личной подготовки английских офицеров, солдат и сержантов.В годы холодной войны средний механик-водитель БМП или танка в вооруженных силах Великобритании имел выслугу лет на этой должности от 15 до 18 лет. В настоящее время показатель несколько снизился и, по данным Минобороны, составляет 10 лет. Поэтому даже на такой каракатице, как «Уорриор», английские пехотинцы демонстрировали прекрасные результаты.При формировании оборонного бюджета правительство и руководство военного ведомства традиционно считают, что лучше отказаться от закупки новых танков, самолетов, кораблей. Или даже вывести из состава вооруженных сил уже имеющуюся технику. Но за счет сэкономленных средств удержать личный состав.Между тем начиная с 2001 года такой подход вызывает определенные трудности с поддержанием высокого оперативного темпа вооруженных сил. Зачастую у британских военнослужащих после развертывания в Ираке или Афганистане вместо положенного полугода на отдых и повторную подготовку было всего три-четыре месяца до следующей отправки на войну.Решение о пересмотре военного бюджета и расширении финансирования Минобороны возникло сразу после Брексита. Правительство Терезы Мей предложило два варианта. Первый – традиционный – сокращение закупок новых вооружений для поддержания высокой зарплаты военнослужащих и их социальных гарантий.Второй вариант оказался несколько неожиданным и возник только в конце прошлого года. На его появление повлиял тот факт, что из-за падения курса фунта, даже отказавшись от закупки части F-35, новых высокоточных ракет для систем залпового огня и другого передовых систем вооружения, для подержания выплат военнослужащим на должном уровне все равно не хватало средств. Новый сценарий развития вооруженных сил, как заявил британский министр обороны Майкл Фэллон, – сделать их еще более компактными и профессиональными, лучше вооруженными. Впервые за много лет ведомство предложило сократить не просто клерков, а военнослужащих из боевых подразделений. Танковые и мотопехотные батальоны и бригады будут переформированы в ударные бригады, вооруженные бронетранспортерами «Аякс».«Аякс» – универсальная гусеничная платформа. По концепции она напоминает американские БТР «Страйкер». Новые ударные бригады должны иметь возможность в течение суток перебрасываться в любой угрожаемый регион Европы для борьбы с противником, оснащенным высокотехнологичным вооружением. Для передислокации в Азию или Африку требуется от трех суток до недели.Новые боевые платформы – одна из самых спорных закупок британских вооруженных сил. Эксперты подвергли «Аяксы» критике, назвав их слишком громоздкими и слабо вооруженными. Меж тем Минобороны Великобритании официально заявило, что использование новых боевых платформ сможет компенсировать сокращение численности подготовленных офицеров, сержантов и солдат бронетанковых подразделений. К примеру, для переформирования нынешней структуры в ударные бригады потребуется уволить более тысячи военнослужащих. Впервые прозвучало заявление, что техника может оказаться эффективнее, чем подготовленные профессионалы.Поэтому в начале нынешнего года в Великобритании вспыхнули очередные споры и протесты против новой военной реформы. От Минобороны требуют урезать закупку «Аяксов», но не сокращать личный состав. При этом оппоненты Фэллона указывают не только на угрозу со стороны России и необходимость выполнения партнерских обязательств в НАТО. Не менее важно участие в локальных конфликтах.Потому нынешнее паническое заявление экспертов всего лишь очередная волна продолжающейся борьбы с военной реформой.