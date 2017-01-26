Экспериментальный проект легкого танка UDES XX 5 (Швеция)



Первая экспериментальная машина, построенная в рамках проекта UDES XX 5



Сочлененный транспортер Bandvagn 206



Второй прототип UDES XX 5 на полигоне



Сочлененная машина без труда поднималась на крутые склоны



Сравнение опытного "танка" UDES XX 5 с серийным Strv 101/102



Сравнение максимальных углов возвышения UDES XX 5 и серийного Strv 103



Экспериментальная машина имела преимущество и в максимальном угле снижения

По материалам сайтов:

http://ointres.se/

http://btvt.narod.ru/

http://off-road-drive.ru/

http://strangernn.livejournal.com/

В середине семидесятых годов шведская оборонная промышленность разработала ряд экспериментальных проектов бронетанковой техники, целью которых было формирование и изучение новых идей и решений. Среди прочих вариантов перспективной бронетехники был создан проект экспериментального танка UDES 19. Характерной чертой этой машины была башня лафетной компоновки с размещением экипажа внутри корпуса шасси и вынесением орудия наружу. Испытания двух опытных образцов показали, что такая конструкция боевого модуля отличается некоторыми положительными особенностями. В то же время, существующий проект не в полной мере устроил потенциального заказчика. Развитие бронетанковой техники было продолжено. Новый проект танка необычной конструкции получил обозначение UDES XX 5.Напомним, разработка новых шведских танков в то время осуществлялась в рамках программы UDES (Underlagsgrupp Direkt Eld Stridsfordon – «Наземная боевая машина, стреляющая прямой наводкой»). Развивая и дорабатывая существующие или новые конструкции, несколько оборонных предприятий во главе с управлением Минобороны FMV представили большое число разнообразных проектов. Подобные работы позволили, как минимум в теории, отработать и проверить значительное количество самых смелых идей. Новый проект UDES XX 5 не стал исключением из этого правила. Более того, целью этого проекта изначально была проверка, пожалуй, наиболее необычных и неожиданных предложений.Строительство полноценного прототипа танка UDES 19 посчитали нецелесообразным, из-за чего башню лафетной компоновки испытывали при помощи ходовых макетов на базе существующих образцов. Основой для такой техники стали серийный шведский танк Strv 103 и немецкая боевая машина пехоты Marder. С них снимались некоторые имеющиеся агрегаты, вместо которых устанавливались макеты оружия. Полигонные испытания такой техники полностью подтвердили возможность практического применения вооружения нестандартной компоновки. Тем не менее, подвижность экспериментальных машин осталась на уровне другой техники подобного класса. Для значительного улучшения проходимости требовалось принять некие меры. Именно повышение характеристик подвижности стало основной задачей проекта UDES XX 5.Необходимо отметить, что проект UDES XX 5 с самого начала не рассматривался в качестве возможного способа перевооружения сухопутных войск. Это была исключительно экспериментальная разработка, необходимая для проверки определенных идей и предложений. Как следствие, готовая опытная машина имела специфический внешний вид и необычную конструкцию, вряд ли применимую в реальных условиях и представляющую интерес для армии. Экспериментальный характер проекта был отражен в его названии: литеры «XX» означали Extra Experiment – «Дополнительный опыт».Суть оригинального предложения, проверяемого в рамках нового проекта, состояла в использовании сочлененного шасси. Стандартное шасси, имеющее в своем составе один корпус и одну ходовую часть с двумя гусеницами, было проверено временем и могло обеспечить достаточно высокие характеристики подвижности. В то же время, проходимость подобной техники имела некоторые ограничения, прямо связанные с ее габаритами и другими особенностями. Использование двух отдельных корпусов с собственными гусеничными движителями, соединенными при помощи управляемого шарнира, позволяло резко повысить проходимость за счет возможности изменения взаимного положения двух корпусов.В середине семидесятых годов компания Hägglunds построила первые образцы перспективного двухзвенного сочлененного многоцелевого гусеничного транспортера Bandvagn 206. В зависимости от конфигурации и назначения, такая машина могла перевозить до 17 пассажиров (6 в передней секции и 11 в задней) либо 2,25 т груза. Также не исключалась возможность установки специального оборудования, превращающего стандартный Bv 206 в машину того или иного назначения. Вскоре армия Швеции заказала поставку значительного количества подобной техники в вариантах бронетранспортера, санитарной, командно-штабной машины, носителя противотанковых ракет и т.д. В дальнейшем интерес к таким машинам проявили зарубежные страны, что привело к появлению нескольких экспортных контрактов.Еще до начала полноценного серийного строительства перспективную машину решили сделать основой для экспериментального образца перспективной бронетанковой техники. Именно на основе шасси Bv 206 предлагалось разрабатывать танк UDES XX 5. При этом сравнительно малые размеры базовой машины планировалось скорректировать за счет специальных навесных устройств, а относительно малая грузоподъемность компенсировалась облегчением конструкции макетов корпуса и вооружения. В такой конфигурации новый опытный образец мог использоваться для определения параметров проходимости техники, в первую очередь, габаритных.В исходном виде транспортная машина Bv 206 представляла собой двухсекционную технику общей длиной 6,9 м, шириной 1,87 м и высотой 2,4 м. Снаряженный вес составлял 4,5 т, грузоподъемность – до 2,25 т. При помощи дизельного двигателя мощностью около 130-135 л.с. и автоматической трансмиссии гусеничная машина могла развивать скорость до 50 км/ч. Транспортер имел оригинальную подвеску без прямого соединения некоторых элементов ходовой части с корпусом. Непосредственно на корпусе на упругих элементах крепились продольные бортовые балки. Эти детали служили опорой для ведущих и направляющих колес. Кроме того, на них размещалась подвеска опорных катков. В составе «двухступенчатой» подвески применялись резиновые и металлические рессоры. Благодаря оригинальной конструкции каждый из четырех опорных катков отдельной гусеницы имел небольшой вертикальный ход, но в целом ходовая часть была способна компенсировать значительные перепады высоты.Два корпуса машины соединялись между собой при помощи специального шарнира. Управление взаимным положением секций осуществлялось при помощи набора гидравлических цилиндров, соединяющих корпуса. За счет своей конструкции шарнир позволял корпусам перемещаться в трех плоскостях относительно друг друга. Кроме того, один из корпусов имел возможность подниматься или опускаться относительно другого. Через конструкцию шарнира проходил карданный вал, при помощи которого крутящий момент двигателя передавался на ведущие колеса задней секции.Использование в проекте UDES XX 5 существующего шасси с требуемыми параметрами позволяло значительно упростить работы, особенно на этапе подготовки к испытаниям и тесты готовой техники. Тем не менее, сочлененный транспортер не в полной мере соответствовал требованиям к перспективному танку для шведской армии. В частности, он был слишком мал и легок, чтобы отвечать имеющемуся техническому заданию. Из-за этого авторам нового проекта пришлось использовать некоторые оригинальные идеи и новые комплектующие.Одной из главных задач проекта UDES XX 5 было определение проходимости сочлененной боевой машины. Для первоначального изучения подобных возможностей было решено использовать заметно переработанный гусеничный транспортер. Готовая машина должна была лишиться части деталей, а также получить новые устройства. Кроме того, предлагалось некоторым образом изменить рабочие места экипажа. В таком виде опытный образец мог использоваться на начальных стадиях испытаний для определения тех или иных характеристик перспективной машины.При переделке машина Bv 206 лишилась корпусов-фургонов обеих секций. На нижней части корпуса, вмещающей трансмиссию и прочие агрегаты, теперь помещались только прямоугольные платформы. В передней части первой секции сохранился прямоугольный кожух силовой установки, по бокам от которого установили фары с решетчатой защитой. Два сиденья для водителя и его помощника были сдвинуты из передней части секции в корму. Вместо корпуса экипаж теперь должна была защищать собранная из труб рама. Пост управления, находящийся у левого борта, спереди прикрыли металлическим щитком и небольшим прямоугольным ветровым стеклом. Над стеклом находилась наклонная узкая крыша.На платформе задней секции установили раму небольшой высоты, на которой должен был размещаться вертикальный прямоугольный щит с разметкой для наблюдения за поведением техники и определения основных ее особенностей. Для получения требуемой массы заднюю секцию также нагружали мешками с балластом. Несмотря на все изменения секций, силовая установка, трансмиссия и ходовая часть оставались без изменений. Доработали лишь системы управления, что было связано с переносом рабочего места водителя из передней части первой секции в корму.Не самыми крупными, но одними из важнейших элементов опытной машины стали четыре L-образных прута, установленные на передних углах платформы первой секции и на задних углах второй. Эти детали были установлены под углом к горизонтали, а также расходились в стороны. Изогнутые концы прутов имитировали крайние точки габарита перспективного танка. С их помощью предполагалось определять возможность использования готового шасси при строительстве нового макетного образца.Незначительно доработанный транспортер Bandvagn 206 с имитаторами габаритов полноценной бронемашины отправили на полигон, где планировалось изучить реальные возможности техники в деле маневрирования на сложных ландшафтах. Кроме того, в ходе таких испытаний конструкторы желали определить перспективы выбранных габаритов танка. К этому времени уже удалось установить, что использование сочлененной архитектуры не только дает значительные преимущества, но и накладывает некоторые ограничения на размеры и формы техники. Игнорирование таких требований могло помешать реализации всех имеющихся преимуществ и резко сократить реальную габаритную проходимость техники.Испытания упрощенного прототипа показали, что выбранная архитектура перспективной боевой машины жизнеспособна и может использоваться на практике. Такие выводы позволили продолжить работы по проекту UDES XX 5 и разработать новый вариант экспериментальной машины. На этот раз на существующее шасси планировалось установить настоящие имитаторы броневого корпуса и вооружения. Как следствие, внешне такая машина могла напоминать полноценный образец военной техники. Более того, при успешном завершении испытаний такой прототип мог бы стать неким подобием эталона для последующих серийных машин.Основой для второго прототипа вновь должен был стать переделанный транспортер Bv 206. Можно предположить, что этот экспериментальный образец строился на уже использованном в проекте шасси, поскольку предлагаемые переделки вполне допускали такое применение техники. Кроме того, аргументом в пользу этого предположения может быть характерная рама, защищавшая водителя второго прототипа, явно соответствующая конструкции первой опытной машины.На переднюю секцию имеющегося шасси установили деревянный корпус, имитирующий броню полноценного танка. Имелся традиционный для проектов UDES наклонный лобовой лист больших размеров, под которым находились менее крупные нижние детали. Борта нового корпуса составили из двух частей, вертикальной верхней и наклонной нижней. Горизонтальная крыша корпуса с наклонными боковыми частями доходила до кормы секции. В ней имелось отверстие для доступа к посту управления. Рядом с водителем предусмотрели средства монтажа макета орудийной установки.Экспериментальный «танк» UDES XX 5 получил неподвижную орудийную установку лафетной компоновки. На крыше корпуса передней секции имелись опоры, на которых помещался крупный кожух с макетом пушки. Длинноствольное орудие должно было комплектоваться маской большой длины, имеющей форму усеченной пирамиды. Казенник располагался в более крупном кожухе прямоугольного сечения с увеличенной кормой. По-видимому, макет пушки имел крайне простую конструкцию и не оснащался какими-либо аналогами реального оборудования. От этого изделия требовались только размеры, соответствующие расчетным параметрам агрегатов готового танка.Дополнительное оснащение задней секции было более простым. На платформе секции установили имитатор корпуса требуемой ширины и небольшой высоты. При этом коробчатая конструкция отличалась большой длиной: около половины макетного корпуса выступало за пределы платформы секции. Причины использования такой необычной компоновки были просты. По расчетам, в кормовой секции настоящего танка должны были располагаться разнообразные крупные агрегаты, что предъявляло особые требования к ее габаритам. При этом имеющееся шасси было заметно меньше расчетного, из-за чего макет корпуса и должен был выступать за его пределы.Системы наведения пушки проектом не предусматривались. Наводить макет орудия на условную цель предлагалось при помощи средств управления всей машиной. Для горизонтальной наводки следовало использовать поворот передней секции корпуса за счет гидравлики шарнира. Вертикальная наводка должна была осуществляться путем соответствующего наклона секций при помощи тех же гидроприводов системы сочленения. Подобные принципы наведения фактически представляли собой дальнейшее развитие идей, уже использованных в рамках проекта серийного среднего танка Strv 103.Второй экспериментальный образец машины UDES XX 5 вышел на полигон и достаточно быстро подтвердил все расчетные характеристики. С точки зрения проходимости и подвижности на пересеченной местности эта машина превосходила все другие образцы техники, имеющие шасси традиционной конструкции. Ходовой макет танка без труда перемещался по заснеженным поверхностям и поднимался на различные склоны. Имелась возможность пересечения сравнительно широких траншей: тяги двух гусеничных движителей с общей силовой установкой вполне хватало для переноса передней секции на другой край препятствия и последующее затягивание задней. Машина отличалась высокими возможностями в деле преодоления стенок и иных подобных препятствий. При невозможности подъема на высокую стенку «с ходу» водитель мог поднять переднюю секцию, после чего машина без проблем забиралась на барьер, непроходимый для традиционной гусеничной техники. Машина могла даже подниматься на невысокую железнодорожную платформу без использования дополнительных пандусов.Характерной чертой проекта UDES XX 5 было использование жестко закрепленной пушки, не имеющей собственных систем наведения. Управлять оружием предлагалось путем поворота машины или подъема/опускания передней секции. Подобная особенность танка не вызвала никаких претензий со стороны заказчика. На вооружении шведской армии уже состояли средние танки Strv 103, использовавшие точно такой же принцип наводки, поэтому новый проект вряд ли мог кого-то удивить. Одновременно с этим вынос пушки за пределы корпуса позволял поднять линию огня, а также увеличить допустимые углы возвышения и склонения, обеспечив некоторые преимущества перед серийными танками.По результатам испытаний двух опытных машин UDES XX 5 специалисты организации FMV и занятых в проекте компаний-разработчиков определили сильные и слабые стороны проекта. Эти выводы следовало учитывать при работах по дальнейшему развитию бронетанковой техники. Прежде всего отмечалось, что сочлененная схема подтвердила свои возможности и действительно представляет большой интерес в контексте создания перспективных танков. Тем не менее, новая бронемашина должна была получить специально разработанное шасси, а не незначительно переделанное готовое изделие. Транспортер Bv 206 имел недостаточные размеры и оснащался сравнительно слабой силовой установкой, что не позволяло использовать его в качестве основы для полноценной боевой машины.Предложенная в проекте орудийная установка неплохо показала себя, но заказчик решил, что стационарный монтаж пушки не оправдывает себя. Наведение поворотом и наклоном передней секции было достаточно трудным, а также исключало стрельбу на ходу. По этой причине новый танк должен был получить традиционные средства наводки, хотя и не исключалось совместное использование механических приводов и изменения положения передней секции. Также были высказаны обновленные пожелания, касающиеся оружия и защиты перспективного танка. Он должен был получить возможность эффективной борьбы с современными бронемашинами вероятного противника. Также требовалось обеспечить защиту от огня вражеских орудий. При этом следовало уложиться в требования по боевой массе, которая, как изначально требовалось техническим заданием по программе UDES, не должна была превышать 20-25 т.В целом, экспериментальный проект UDES XX 5 полностью решил поставленные задачи. В кратчайшие сроки фирмам-подрядчикам удалось создать и испытать опытные образцы перспективной бронемашины, построенной по нестандартной схеме. Испытания показали принципиальную возможность использования оригинальных идей и решений в новых проектах, что позволило продолжить работы. Прямым следствием успехов экспериментального проекта стало начало разработки перспективного сочлененного танка UDES XX 20.