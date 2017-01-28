Разоруженная Луна

Чтобы понять, какие причины побудили две основные космические державы – СССР и США и примкнувшую к ним Великобританию сесть за стол переговоров и подписать документ, который для краткости именуют Договором о космосе, посмотрим, как развивались внеземные военные программы. Их, кстати говоря, тогда не ограничивали никакие законы.Политики времен холодной войны представляли околоземное пространство еще одним театром военных действий. Проиграв старт в освоении космоса, американцы стремились любыми путями вырваться вперед. Проектом, успех которого затмил бы первый полет человека в космос, мыслилась колонизация Луны и создание на ней американской военной базы. B 1959 году Пентагон получил от Вернера фон Брауна, возглавлявшего Агентство баллистических ракет армии США (ABMA), доклад с подробно разработанной семилетней программой. Обосновывая строительство на Луне постоянно действующей базы, авторы документа указывали, что она необходима для военного и иного преимущества над другими нациями. Руководить программой фон Браун назначил Хайнца Келле.Столь сжатые сроки, а лунная база должны была встать на боевое дежурство в 1966-м, обозначились потому, что из ЦРУ сообщали: советские космонавты получат реальную техническую возможность высадиться на спутник Земли уже в 1968 году.Проект оценивался в фантастические шесть миллиардов долларов (в нынешних ценах – более 50 миллиардов) и почти полностью основывался на экспериментальных разработках. По замыслу создателей на первом этапе предстояло доставить на Луну более 200, затем – еще 120 тонн полезного груза. Для надежной работы базы перевозки должны были стать регулярными. Так что ведомство фон Брауна надолго обеспечивалось работой.Предлагались два варианта решения этой задачи: доставка космонавтов и грузов на Луну напрямую или с предварительной заброской на промежуточные орбитальные станции. Первый мог быть реализован с помощью только разрабатываемых сверхтяжелых пятиступенчатых ракет-носителей «Сатурн». Для второго варианта годились легкие ракеты этой серии первой модификации, которые намечалось построить к концу 1963 года.Базу предполагали разместить в квадрате ~20° с. ш., ~20° з. д. до ~20° ю. ш., ~20° в. д. Выбрали три места: в северной части Залива Зноя близ кратера Эратосфера, около Центрального Залива и на юго-западном берегу Моря Дождей. Предусматривалось, что лунные кратеры послужат основой для ракетных шахт, на базе стратегического назначения будут нести службу двенадцать военнослужащих, энергоснабжение должны обеспечивать два атомных реактора.Американцы готовились к ядерной войне и в случае, если СССР нанесет массированный удар первым, рассчитывали ответить с лунной ракетной базы.По программе «Горизонт» намечалось провести на Луне испытания ядерного оружия. Об этом в свое время сенсационно заявил физик Леонард Райфел – он участвовал в разработке проекта взрыва атомной бомбы в космосе. Так что американцы были вполне готовы ради устрашения СССР и Луну взорвать. Готовились к этому: 27 августа 1958-го США впервые в истории инициировали срабатывание ядерного заряда (мощностью 1,7 килотонны) на высоте 161 километр. Он был доставлен в космос ракетой Х-17А, запущенной с борта военного корабля. СССР не захотел отставать. В 1961 году с полигона Капустин Яр были запущены две баллистические ракеты Р-12 с зарядами мощностью 1,2 килотонны, которые взорвались над полигоном Сары-Шаган в 150 и 300 километрах над поверхностью Земли. Американцы ответили: 9 июля 1962-го подорвали термоядерную боеголовку ракеты «Тор» мощностью 1,4 мегатонны на высоте около 400 километров. Это был самый мощный взрыв в космосе.В 1963 году в США задумались о реализации идеи космических станций военного назначения. Пилотируемая орбитальная лаборатория (Manned Orbiting Laboratory – MOL) массой 14 тонн должна была находиться на орбите до 40 суток с экипажем из двух человек, задачи которых ограничивались фоторазведкой. После завершения миссии экипаж занимал места в модифицированном корабле «Джемини», который запускался вместе со станцией, и возвращался на Землю. Однако дальше единственного полета в беспилотном варианте дело не пошло. Хотя американцы испытали новый теплозащитный щит «Джемини» и некое оборудование, о котором ничего доподлинно неизвестно до сих пор.Сворачивание проекта объясняется просто – в том же году СССР вывел на орбиту первый маневрирующий космический аппарат и первый многоместный корабль. А через четыре года успешно испытал спутник «Космос-139», способный поражать цели на орбите.Рано или поздно США или СССР смогли бы вывести ядерное оружие в космос, и у победителя появлялась реальная возможность завершить гонку мощным ударом с орбиты. Стало ясно: без правового урегулирования ОМП появится там в близкой перспективе. Чтобы в принципе исключить это, три страны – СССР, США и Великобритания подписали Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, который запретил размещение ядерного оружия за пределами Земли. Прочие планеты объявлялись полностью демилитаризованными. Их разрешалось использовать только в мирных целях.Важно и то, что документ провозгласил космическое пространство и небесные тела общим наследием. Их исследование и использование осуществляются в интересах всего человечества.Договор запрещает вывод на орбиту вокруг Земли любых объектов с ЯО или ОМП. Но не так строг к суборбитальным, то есть не делающим полного витка полетам с таким оружием. Не объявлены вне закона и обычные средства поражения, выведенные в космос.