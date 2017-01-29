Неизвестные документы Нюрнбергского трибунала. Часть 4. Заблуждение или фальсификация?

Литература:

1. СССР и Нюрнбергский процесс. Неизвестные и малоизвестные страницы истории: Сб. документов / Научн. редактор и составитель Н.С.Лебедева. М.: МФД, 2012. - 624 с. - (Россия. ХХ век. Документы).

В предыдущей публикации "Третий аффидевит Гауса?" рассмотрен уникальный документ из Государственного архива Российской Федерации, подчеркивающий сложные условия хода Нюрнбергского трибунала и работы советской делегации. Опубликован документ в сборнике "СССР и Нюрнбергский процесс. Неизвестные и малоизвестные страницы истории". Изданные документы проливают свет на многие неизвестные ранее обычным читателям стороны Нюрнбергского процесса. Однако к научному редактору и составителю сборника есть целый ряд вопросов. А точнее, не совсем понятны отдельные комментарии автора к архивным документам. Об авторе много рассказывается в интернете: "Наталья Сергеевна Лебедева (1939). Окончила с отличием Московский государственный историко-архивный институт (1962). Работала в Институте истории АН СССР. С 1967 года - в Институте всеобщей истории АН СССР (РАН). В настоящее время - ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, член российско-польской Группы по сложным вопросам российско-польских отношений в истории ХХ века. В 1970 году защитила кандидатскую диссертацию по теме «Предыстория Нюрнбергского процесса». В 1996 году Лодзинский университет (Польша) присвоил ей степень доктора, хабилитованного в области всеобщей истории. Н. С. Лебедева - видный специалист в области истории международных отношений новейшего времени и истории Второй мировой войны, внесшая крупный вклад в исследование катынского преступления сталинского режима. Она - автор монографий «Подготовка Нюрнбергского процесса», «Безоговорочная капитуляция агрессоров», «Катынь: преступление против человечества» и других".Книгу под редакцией такого специалиста высочайшего класса все должны воспринимать как истину в последней инстанции. Но это ни так. Сразу после текста "третьего" аффидевита Гауса в сборнике документов на стр. 455 идут комментарии самого автора. Читаем: "В показаниях под присягой 15 мая Ф.Гаус подробно рассказал о своей поездке в Москву вместе с И.Риббентропом в августе и сентябре 1939 г." О каких показаниях Гауса идет речь? Мы знаем три даты аффидевитов: 15 марта, 11 апреля и "поддельный аффидевит" от 17 мая. Но 15 мая Гаус не давал показаний. Вероятно автор ошиблась и, судя по приведенному тут же пересказу этих показаний от себя, речь идет о аффидевите от 15 марта. Когда школьник ошибается на уроке истории в датах ему ставят двойку. А доктору? Или задача специально запутать читателей? Потому что в самом конце авторского пересказа этого "аффидевита Гауса от 15 мая" вдруг читаем (стр.455): "И в аффидевите Гауса излагается и подготовка, и особенно содержание не только самого советско-германского договора о дружбе и границах, но и приводится текст всех трех секретных протоколов к нему". Эта фраза наверняка уже цитируется молодыми историками в своих диссертациях, звучит в школах на уроках истории. Полный текст первого аффидевита Гауса уже приводился ранее. Любой прочитавший знает, что речь в нем идет в основном о "Договоре о ненападении от 23.08.1939" и секретном протоколе к нему, а не о "Договоре о дружбе и границах от 28.09.1939". И уж тем более Гаус нигде не приводит тексты всех трех секретных протоколов к договору о дружбе и границах. Все это недоразумение или умышленная фальсификация? Может для этого и указана вымышленная дата якобы показаний Гауса - 15 мая?Но самое интересное находится в разделе "Введение", подготовленном непосредственно самим составителем сборника. Там автор описывает подготовку Нюрнбергского процесса и его ход. На стр. 53 читаем:Вопросов возникает сразу множество. Почему контекст авторских пояснений составлен так, будто речь идет о первом и единственном аффидевите Гауса на Нюрнбергском процессе? Почему хотя бы не упоминается о существовании двух первых аффидевитов? Как мог Руденко к 17 мая не знать кто такой Гаус, когда его аффидевит от 15 марта уже два месяца периодически всплывал на заседаниях Трибунала и был приобщен к судебным документам? Как мог Руденко препятствовать предъявлению "третьего" аффидевита от 17 мая Трибуналу, если защитник Зайдль даже не упоминал о нем в ходе процесса? И почему составитель сборника решила публиковать только третий, даже не переведенный аффидевит, а, хотя бы, не второй, имеющийся в документах Трибунала уже с переводом? Создается четкое впечатление, что читателей пытаются ввести в полное заблуждение относительно происходивших в 1946 году событий.Если молодой ученый заблуждается в своих рассуждениях, то это можно понять. Но если маститый специалист вводит в заблуждение широкую общественность, прекрасно зная, как обстояли дела на самом деле, сколько было аффидевитов и что в них было написано, то это можно назвать только фальсификацией и передергиванием фактов. Но зачем? Автор сборника считается одним из ведущих специалистов России по Нюрнбергскому процессу и "Катынскому делу". В частности, с ее подачи в "лихие" годы пошли заявления российского руководства о полном признании убийств под Катынью. А если и исследования по этому вопросу госпожа доктор проводила таким же образом?Я не историк, сфера моей деятельности экономика. Но я хочу обратиться ко всем военным историкам: может пора уже брать описание военной истории в свои руки? Может пора уже представить для широкой общественности реальные исторические документы, определившие ход развития страны? В противном случае домыслы и фальсификация в истории нашей страны останутся надолго.